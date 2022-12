Croazia: «Ottimi risultati dal mercato italiano, tra i primi dieci per numero di arrivi» Il tradizionale saluto all’anno che volge al termine dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia questa volta ha i profumi e i sapori della cucina istriana. La regione, una delle più visitate delle Croazia dai turisti sia nazionali sia stranieri, è un territorio ricco di tradizioni, esperienze autentiche e un patrimonio naturale e culturale da scoprire. E la gastronomia riserva più di una sorpresa, fra pregiati vini e olio extravergine di oliva passando dal prosciutto istriano. Un 2022 che ha portato con sé “ottimi risultati” in termini di arrivi dall’Italia: “Nei primi 11 mesi l’aumento dei visitatori italiani è stato del 112% per un totale di 920.000 turisti e 4,1 milioni di pernottamenti (l’85% in più rispetto allo stesso periodo del 2021) – ha dichiarato Viviana Vukelić, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, l’anno turistico continua e siamo felici che anche le previsioni per il Natale e Capodanno siano molto buone. I risultati finora raggiunti, confermano che la stagione di quest’anno è stata ben preparata nonostante tutte le sfide”. Numeri che posizionano l’Italia tra i primi dieci mercati di riferimento per gli arrivi turistici in Croazia. Lo sguardo è però già proiettato al 2023: il Paese punta a posizionarsi sempre più come destinazione turistica sostenibile di alto valore, con una vasta gamma di esperienze autentiche e di alta qualità a diversi segmenti della domanda. Focus su vicinanza, sicurezza, varietà, ma anche un ulteriore sviluppo basato su un approccio sostenibile, ecologico e digitale. Infine, ma non certo per importanza, elemento della promozione 2023 sarà l’ingresso del Paese in Schengen e nella zona euro.



Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tradizionale saluto all'anno che volge al termine dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia questa volta ha i profumi e i sapori della cucina istriana. La regione, una delle più visitate delle Croazia dai turisti sia nazionali sia stranieri, è un territorio ricco di tradizioni, esperienze autentiche e un patrimonio naturale e culturale da scoprire. E la gastronomia riserva più di una sorpresa, fra pregiati vini e olio extravergine di oliva passando dal prosciutto istriano. Un 2022 che ha portato con sé "ottimi risultati" in termini di arrivi dall'Italia: "Nei primi 11 mesi l'aumento dei visitatori italiani è stato del 112% per un totale di 920.000 turisti e 4,1 milioni di pernottamenti (l’85% in più rispetto allo stesso periodo del 2021) - ha dichiarato Viviana Vukelić, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, l’anno turistico continua e siamo felici che anche le previsioni per il Natale e Capodanno siano molto buone. I risultati finora raggiunti, confermano che la stagione di quest'anno è stata ben preparata nonostante tutte le sfide". Numeri che posizionano l'Italia tra i primi dieci mercati di riferimento per gli arrivi turistici in Croazia. Lo sguardo è però già proiettato al 2023: il Paese punta a posizionarsi sempre più come destinazione turistica sostenibile di alto valore, con una vasta gamma di esperienze autentiche e di alta qualità a diversi segmenti della domanda. Focus su vicinanza, sicurezza, varietà, ma anche un ulteriore sviluppo basato su un approccio sostenibile, ecologico e digitale. Infine, ma non certo per importanza, elemento della promozione 2023 sarà l’ingresso del Paese in Schengen e nella zona euro. [gallery ids="435588,435586,435585"] [post_title] => Croazia: «Ottimi risultati dal mercato italiano, tra i primi dieci per numero di arrivi» [post_date] => 2022-12-06T14:34:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670337272000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435430" align="alignleft" width="300"] I protagonisti del fam trip del 7-14 novembre[/caption] Doppio fam trip per Azemar alle Maldive, con focus sui resort a marchio proprietario Cocoon Collection, nonché sulle strutture Sun Siyam. "In entrambi i casi abbiamo avuto il piacere di volare Emirates e di soggiornare nei due nostri meravigliosi resort, il Cocoon Maldives e lo You&Me Maldives - racconta il key account, Loris Giusti - Per quanto riguarda le soluzioni Sun Siyam, nel viaggio del 7-14 novembre abbiamo poi avuto la possibilità di provare il nuovissimo Siyam World, con l'opportunità di visitare la vicina isola Sun Siyam Iru Fushi, mentre durante il fam trip del 21-28 novembre siamo stati all'Iru Veli, con visita all'isola Sun Siyam Vilu Reef. Nel complesso tutti gli agenti di viaggio coinvolti sono rimasti entusiasti dalla bellezza dei resort visitati". Nel dettaglio, al viaggio del 7-14 novembre hanno partecipato Chiara Ciresa dell’Enterprise Viaggi di Lecco, Mara Vicentini della Jojoba Tour di Saronno, Maria Grazia Fazari della Farfalla Viaggi di Torino, Elisa Valentini della Cocoon Travels di Todi, Erika Facchin della Salvanstours di Azzano Decimo, Giulia Moleri del le Petit Atelier du Voyage di Palazzolo sull’Oglio, Monica Bozzetto della Farold Viaggi di Motta di Livenza, Nadia Porrini della Italvie di Teramo, Valeria Negrini della Pevero Viaggi di Cento e Simone Schena della Savio e Simone di Bari. Al fam trip 21-28 novembre erano invece presenti Elena Catta della Roxteam Viaggi di Bergamo, Eugenia Colombo della Camuna Viaggi di San Giorgio su Legnano, Nicoletta Zarulli della Rose Line Viaggi di La Spezia, Anastasia Cirulli della P3 Trips di Anagni, Marinella Alvisi del Salotto del Viaggio di Bologna, MariaGrazia Gargiulo della Aritur di Napoli, Emilia Giorgi della Teem Viaggi di Napoli, Francesco Nania della Pianamondo Viaggi di Taurianova, [caption id="attachment_435431" align="alignright" width="300"] E quelli del viaggio del 21-28 novembre[/caption] Vincenzo Santangelo della Volare Together di Palermo, Luigi Lanotte della a Proposito di Viaggi di Bisceglie ed Enrico Baldini della Zoom in Earth di San Miniato. Nel primo caso, insieme a Loris Giusti, che ha viaggiato su entrambe le date, ad accompagnare il gruppo c'era anche il neoacquisto di casa Azemar, Franco Baroni, area sales Emilia-Romagna, Marche e San Marino. [post_title] => Azemar: doppio fam trip alle Maldive. Protagonisti i resort Cocoon Collection e Sun Siyam [post_date] => 2022-12-05T12:58:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670245123000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434892 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via la collaborazione tra il Comune della Spezia e il Museo del Ciclismo “Adriano Cuffini” con il tour operator SL Academy Gianni Bugno. «Il ciclismo non è solo uno sport che fa bene alla salute e dà un importante senso alla vita di ognuno, ma ci permette anche di andare alla scoperta di città e della natura, e quindi è a sua volta un importante volano turistico – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – una collaborazione preziosa fra il Comune della Spezia, il Museo del Ciclismo e la SL Academy Gianni Bugno è nata grazie al connubio fra turismo e ciclismo: sono sicuro che il turismo sportivo e in particolare ciclistico potranno trovare in La Spezia una meta privilegiata rispetto alle altre». «Il cicloturismo è uno di quei settori ai quali vogliamo rivolgerci perché il nostro territorio può accogliere 365 giorni l’anno gli appassionati di questo sport – aggiunge l’Assessore al Turismo Maria Grazia Frijia - Spesso abbiamo affrontato, con le associazioni di categoria, il tema di come attrarre questa tipologia di turismo e l’iniziativa di oggi rappresenta un tassello che si aggiunge alle attività che, come Amministrazione Comunale, stiamo sviluppando tra le quali più in generale l’outdoor con sentieri e percorsi per chi vuole trascorrere una vacanza all’aria aperta». Tra le nuove mete proposte da SL Academy, tour operator specializzato in vacanze attive e in viaggi per gli appassionati di ciclismo, benessere e salute, ci sarà anche La Spezia che già a gennaio vedrà l’arrivo del primo gruppo di turisti. I turisti avranno l’occasione di essere accompagnati da Gianni Bugno in questa esperienza in sella dove non mancheranno occasioni per vivere la città e la sua offerta turistica. [post_title] => La Spezia punta sul ciclo turismo, al via collaborazione con la SL Academy Gianni Bugno [post_date] => 2022-11-28T10:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669631088000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riuniti in crociera da Going, in navigazione da Venezia verso Croazia e Slovenia, gli agenti di viaggio hanno potuto conoscere direttamente dalle voci dei direttori e dei responsabili degli enti del turismo coinvolti le novità e i temi che caratterizzeranno la promozione nelle prossime stagioni turistiche. Si è svolto recentemente sulla Msc Sinfonia il primo appuntamento con la Going Academy, per un programma articolato che vedrà nell’arco dell’anno una serie di incontri ulteriori. «L’Academy è un prezioso contenitore di formazione che di volta in volta declineremo con educational a destinazione, oppure roadshow nelle regioni italiane – spiega il chief commercial & operations officer, Maurizio Casabianca -: attualmente lavoriamo al calendario del 2023, che ha già in programma fam trip legati a campagne di vendita». Nella fattispecie, Going sta sviluppando un programma con Turkish Airlines sulla destinazione Turchia. Parallelamente, la piattaforma b2b Going4You si arricchirà di contenuti che le agenzie di viaggio possono riascoltare e scaricare in fari formati: video, testi e immagini, nonché webinar educativi sul prodotto. Gli enti del turismo che hanno partecipato all’Academy sulla Sinfonia sono stati l’Egitto, la Giordania, Israele, le Seychelles e la Thailandia, mentre la Croazia ha supportato il team di prodotto di Going nelle attività di familiarizzazione. Così come la presenza delle dmc è valsa all’approfondimento sulla Turchia e al lancio del Marocco per il 2023. Invece, tra i player dell’hospitality si contavano Constance Hotels e Bahia Principe Resorts, senza dimenticare Msc Crociere, con cui il tour operator realizza la programmazione Going4Cruise, ovvero gli itinerari pre e post crociera nelle mete della compagnia. Infine, Ita Airways ed Europe Assistance si sono concentrate sui nuovi programmi per le agenzie di viaggio e sulle garanzie offerte dalle polizze assicurative. La prima Going Academy ha infine annunciato anche le prossime nuove destinazioni del tour operator: Sud Africa, Kenya, Tanzania, Uzbekistan insieme al già citato Marocco. [post_title] => Si è svolto a bordo della Msc Sinfonia il primo appuntamento con la Going Academy [post_date] => 2022-11-28T09:55:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669629332000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways in allungo sul Mediterraneo per l'estate 2023: da oggi sono in vendita - attraverso tutti i canali distributivi del vettore - nuovi voli stagionali con destinazioni in Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate. Nel dettaglio, per il picco della summer, la compagnia opererà voli diretti dai due scali di Fiumicino e Linate verso: Rodi, Ibiza, Palma Di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino anche verso Spalato e Cefalonia. [post_title] => Ita Airways avanza sull'estate 2023: in vendita nuovi voli stagionali nel Mediterraneo [post_date] => 2022-11-23T13:03:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669208587000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Croazia d'autunno accende i riflettori sul benessere e sui viaggi slow: l'ente nazionale croato per il turismo ha infatti varato in questo mese di novembre una mini-campagna - attraverso i canali social - dal titolo “Peace of mind” - “Trova la tranquillità in Croazia” con un particolare focus sull’offerta turistica nella stagione di spalla. "La Croazia è conosciuta come un Paese con mille isole e un mare bellissimo, ma con questa campagna miriamo a rafforzare il messaggio che la Croazia è una destinazione per tutto l'anno, con molte opportunità in autunno e in inverno" ha ribadito Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’ente in Italia. Oggi il paese si distingue tra le mete di spicco per una vacanza a tutto relax, grazie alle numerose e moderne strutture per il wellness, in cui si possono provare i trattamenti più particolari: talassoterapia, trattamenti per il corpo a base di mirtillo, miele o cioccolato, sauna finlandese e molto altro. Una vera e propria oasi di pace e relax. Sul mare, sulla costa e nell'interessante entroterra, ricco di boschi e di zone incontaminate, si nuota, si naviga, si fa trekking, si corre, si va in bicicletta, ma ci si può anche rilassare spiritualmente e mentalmente alle sorgenti termali. [post_title] => La Croazia d'autunno - e inverno - è sinonimo di relax e tranquillità [post_date] => 2022-11-22T12:01:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669118479000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per il 2023 della Croazia. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, per il Paese ci sarà l'ingresso nello spazio Schengen e l'adozione dell'euro. Due step destinati a facilitare lo sviluppo del turismo, trainato da un 2022 di ottimi risultati. Da gennaio a ottobre sono stati oltre 18 milioni gli arrivi e 103 milioni i pernottamenti. "L’Italia si è confermata mercato di notevole importanza - esordisce Viviana Vukelić, direttrice ente nazionale croato per il turismo in Italia, a margine della presentazione a Roma dei nuovi piani della destinazione- con oltre 900mila arrivi da gennaio a ottobre. Un bacino di turisti repeaters sempre più importante". Nel prossimo futuro, il Paese vuole alzare ulteriormente l'asticella. "Prevediamo una crescita notevole del settore - spiega Kristjan Stanicic, direttore Ente nazionale croato per il Turismo - di cinque punti percentuali nei prossimi anni". Grazie all'inaugurazione del ponte di Pelješac l'estremità sud della Croazia è collegata con il resto del paese e ciò permetterà di evitare la striscia costiera di Neum in Bosnia-Erzegovina, raggiungendo Dubrovnik in macchina più facilmente. "La Croazia è un paradiso per chi ama il mare, lo sport, la barca a vela, il diving - racconta Stanicic durante il suo intervento -, ma anche per chi vuole vivere un turismo di qualità, lento, legato alle tradizioni, alla cultura, alla sostenibilità. L'ente sta lavorando insieme al Ministero del Turismo ad un nuovo piano di marketing strategico e operativo del turismo 2022-2026" Al centro della strategia, la promozione di 6 prodotti chiave: "Esperienza nella natura, city break, turismo mice, vacanza in hotel sul mare, grand tour e itinerari, turismo nautico - elenca Stanicic -. Inoltre ci sarà un aggiornamento del concept che finora ha trainato le campagne di comunicazione, Croazia piena di vita". [post_title] => Croazia: i nuovi piani della destinazione e le mire sul mercato italiano [post_date] => 2022-11-11T14:33:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668177182000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022. La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi. Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022 Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto. Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia. Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema. Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi. [post_title] => Le proposte per il Black friday di Costa Crociere [post_date] => 2022-11-09T12:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667997469000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana. Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik). Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma. Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno. [post_title] => Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019 [post_date] => 2022-11-09T10:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667989146000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "croazia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":8,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":213,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tradizionale saluto all'anno che volge al termine dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia questa volta ha i profumi e i sapori della cucina istriana. La regione, una delle più visitate delle Croazia dai turisti sia nazionali sia stranieri, è un territorio ricco di tradizioni, esperienze autentiche e un patrimonio naturale e culturale da scoprire. E la gastronomia riserva più di una sorpresa, fra pregiati vini e olio extravergine di oliva passando dal prosciutto istriano.\r

\r

Un 2022 che ha portato con sé \"ottimi risultati\" in termini di arrivi dall'Italia: \"Nei primi 11 mesi l'aumento dei visitatori italiani è stato del 112% per un totale di 920.000 turisti e 4,1 milioni di pernottamenti (l’85% in più rispetto allo stesso periodo del 2021) - ha dichiarato Viviana Vukelić, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, l’anno turistico continua e siamo felici che anche le previsioni per il Natale e Capodanno siano molto buone. I risultati finora raggiunti, confermano che la stagione di quest'anno è stata ben preparata nonostante tutte le sfide\". Numeri che posizionano l'Italia tra i primi dieci mercati di riferimento per gli arrivi turistici in Croazia.\r

\r

Lo sguardo è però già proiettato al 2023: il Paese punta a posizionarsi sempre più come destinazione turistica sostenibile di alto valore, con una vasta gamma di esperienze autentiche e di alta qualità a diversi segmenti della domanda. Focus su vicinanza, sicurezza, varietà, ma anche un ulteriore sviluppo basato su un approccio sostenibile, ecologico e digitale. Infine, ma non certo per importanza, elemento della promozione 2023 sarà l’ingresso del Paese in Schengen e nella zona euro.\r

\r

[gallery ids=\"435588,435586,435585\"]","post_title":"Croazia: «Ottimi risultati dal mercato italiano, tra i primi dieci per numero di arrivi»","post_date":"2022-12-06T14:34:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1670337272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435430\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] I protagonisti del fam trip del 7-14 novembre[/caption]\r

\r

Doppio fam trip per Azemar alle Maldive, con focus sui resort a marchio proprietario Cocoon Collection, nonché sulle strutture Sun Siyam. \"In entrambi i casi abbiamo avuto il piacere di volare Emirates e di soggiornare nei due nostri meravigliosi resort, il Cocoon Maldives e lo You&Me Maldives - racconta il key account, Loris Giusti - Per quanto riguarda le soluzioni Sun Siyam, nel viaggio del 7-14 novembre abbiamo poi avuto la possibilità di provare il nuovissimo Siyam World, con l'opportunità di visitare la vicina isola Sun Siyam Iru Fushi, mentre durante il fam trip del 21-28 novembre siamo stati all'Iru Veli, con visita all'isola Sun Siyam Vilu Reef. Nel complesso tutti gli agenti di viaggio coinvolti sono rimasti entusiasti dalla bellezza dei resort visitati\".\r

\r

Nel dettaglio, al viaggio del 7-14 novembre hanno partecipato Chiara Ciresa dell’Enterprise Viaggi di Lecco, Mara Vicentini della Jojoba Tour di Saronno, Maria Grazia Fazari della Farfalla Viaggi di Torino, Elisa Valentini della Cocoon Travels di Todi, Erika Facchin della Salvanstours di Azzano Decimo, Giulia Moleri del le Petit Atelier du Voyage di Palazzolo sull’Oglio, Monica Bozzetto della Farold Viaggi di Motta di Livenza, Nadia Porrini della Italvie di Teramo, Valeria Negrini della Pevero Viaggi di Cento e Simone Schena della Savio e Simone di Bari. Al fam trip 21-28 novembre erano invece presenti Elena Catta della Roxteam Viaggi di Bergamo, Eugenia Colombo della Camuna Viaggi di San Giorgio su Legnano, Nicoletta Zarulli della Rose Line Viaggi di La Spezia, Anastasia Cirulli della P3 Trips di Anagni, Marinella Alvisi del Salotto del Viaggio di Bologna, MariaGrazia Gargiulo della Aritur di Napoli, Emilia Giorgi della Teem Viaggi di Napoli, Francesco Nania della Pianamondo Viaggi di Taurianova,\r

\r

[caption id=\"attachment_435431\" align=\"alignright\" width=\"300\"] E quelli del viaggio del 21-28 novembre[/caption]\r

\r

Vincenzo Santangelo della Volare Together di Palermo, Luigi Lanotte della a Proposito di Viaggi di Bisceglie ed Enrico Baldini della Zoom in Earth di San Miniato. Nel primo caso, insieme a Loris Giusti, che ha viaggiato su entrambe le date, ad accompagnare il gruppo c'era anche il neoacquisto di casa Azemar, Franco Baroni, area sales Emilia-Romagna, Marche e San Marino.\r

\r

","post_title":"Azemar: doppio fam trip alle Maldive. Protagonisti i resort Cocoon Collection e Sun Siyam","post_date":"2022-12-05T12:58:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670245123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la collaborazione tra il Comune della Spezia e il Museo del Ciclismo “Adriano Cuffini” con il tour operator SL Academy Gianni Bugno.\r

\r

«Il ciclismo non è solo uno sport che fa bene alla salute e dà un importante senso alla vita di ognuno, ma ci permette anche di andare alla scoperta di città e della natura, e quindi è a sua volta un importante volano turistico – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – una collaborazione preziosa fra il Comune della Spezia, il Museo del Ciclismo e la SL Academy Gianni Bugno è nata grazie al connubio fra turismo e ciclismo: sono sicuro che il turismo sportivo e in particolare ciclistico potranno trovare in La Spezia una meta privilegiata rispetto alle altre».\r

\r

«Il cicloturismo è uno di quei settori ai quali vogliamo rivolgerci perché il nostro territorio può accogliere 365 giorni l’anno gli appassionati di questo sport – aggiunge l’Assessore al Turismo Maria Grazia Frijia - Spesso abbiamo affrontato, con le associazioni di categoria, il tema di come attrarre questa tipologia di turismo e l’iniziativa di oggi rappresenta un tassello che si aggiunge alle attività che, come Amministrazione Comunale, stiamo sviluppando tra le quali più in generale l’outdoor con sentieri e percorsi per chi vuole trascorrere una vacanza all’aria aperta».\r

\r

Tra le nuove mete proposte da SL Academy, tour operator specializzato in vacanze attive e in viaggi per gli appassionati di ciclismo, benessere e salute, ci sarà anche La Spezia che già a gennaio vedrà l’arrivo del primo gruppo di turisti.\r

\r

I turisti avranno l’occasione di essere accompagnati da Gianni Bugno in questa esperienza in sella dove non mancheranno occasioni per vivere la città e la sua offerta turistica.\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia punta sul ciclo turismo, al via collaborazione con la SL Academy Gianni Bugno","post_date":"2022-11-28T10:24:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669631088000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riuniti in crociera da Going, in navigazione da Venezia verso Croazia e Slovenia, gli agenti di viaggio hanno potuto conoscere direttamente dalle voci dei direttori e dei responsabili degli enti del turismo coinvolti le novità e i temi che caratterizzeranno la promozione nelle prossime stagioni turistiche. Si è svolto recentemente sulla Msc Sinfonia il primo appuntamento con la Going Academy, per un programma articolato che vedrà nell’arco dell’anno una serie di incontri ulteriori. «L’Academy è un prezioso contenitore di formazione che di volta in volta declineremo con educational a destinazione, oppure roadshow nelle regioni italiane – spiega il chief commercial & operations officer, Maurizio Casabianca -: attualmente lavoriamo al calendario del 2023, che ha già in programma fam trip legati a campagne di vendita».\r

\r

Nella fattispecie, Going sta sviluppando un programma con Turkish Airlines sulla destinazione Turchia. Parallelamente, la piattaforma b2b Going4You si arricchirà di contenuti che le agenzie di viaggio possono riascoltare e scaricare in fari formati: video, testi e immagini, nonché webinar educativi sul prodotto.\r

\r

Gli enti del turismo che hanno partecipato all’Academy sulla Sinfonia sono stati l’Egitto, la Giordania, Israele, le Seychelles e la Thailandia, mentre la Croazia ha supportato il team di prodotto di Going nelle attività di familiarizzazione. Così come la presenza delle dmc è valsa all’approfondimento sulla Turchia e al lancio del Marocco per il 2023. Invece, tra i player dell’hospitality si contavano Constance Hotels e Bahia Principe Resorts, senza dimenticare Msc Crociere, con cui il tour operator realizza la programmazione Going4Cruise, ovvero gli itinerari pre e post crociera nelle mete della compagnia. Infine, Ita Airways ed Europe Assistance si sono concentrate sui nuovi programmi per le agenzie di viaggio e sulle garanzie offerte dalle polizze assicurative.\r

\r

La prima Going Academy ha infine annunciato anche le prossime nuove destinazioni del tour operator: Sud Africa, Kenya, Tanzania, Uzbekistan insieme al già citato Marocco.","post_title":"Si è svolto a bordo della Msc Sinfonia il primo appuntamento con la Going Academy","post_date":"2022-11-28T09:55:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1669629332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways in allungo sul Mediterraneo per l'estate 2023: da oggi sono in vendita - attraverso tutti i canali distributivi del vettore - nuovi voli stagionali con destinazioni in Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

Nel dettaglio, per il picco della summer, la compagnia opererà voli diretti dai due scali di Fiumicino e Linate verso: Rodi, Ibiza, Palma Di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino anche verso Spalato e Cefalonia.\r

","post_title":"Ita Airways avanza sull'estate 2023: in vendita nuovi voli stagionali nel Mediterraneo","post_date":"2022-11-23T13:03:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669208587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Croazia d'autunno accende i riflettori sul benessere e sui viaggi slow: l'ente nazionale croato per il turismo ha infatti varato in questo mese di novembre una mini-campagna - attraverso i canali social - dal titolo “Peace of mind” - “Trova la tranquillità in Croazia” con un particolare focus sull’offerta turistica nella stagione di spalla.\r

\"La Croazia è conosciuta come un Paese con mille isole e un mare bellissimo, ma con questa campagna miriamo a rafforzare il messaggio che la Croazia è una destinazione per tutto l'anno, con molte opportunità in autunno e in inverno\" ha ribadito Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’ente in Italia.\r

Oggi il paese si distingue tra le mete di spicco per una vacanza a tutto relax, grazie alle numerose e moderne strutture per il wellness, in cui si possono provare i trattamenti più particolari: talassoterapia, trattamenti per il corpo a base di mirtillo, miele o cioccolato, sauna finlandese e molto altro. Una vera e propria oasi di pace e relax. Sul mare, sulla costa e nell'interessante entroterra, ricco di boschi e di zone incontaminate, si nuota, si naviga, si fa trekking, si corre, si va in bicicletta, ma ci si può anche rilassare spiritualmente e mentalmente alle sorgenti termali.","post_title":"La Croazia d'autunno - e inverno - è sinonimo di relax e tranquillità","post_date":"2022-11-22T12:01:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669118479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per il 2023 della Croazia. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, per il Paese ci sarà l'ingresso nello spazio Schengen e l'adozione dell'euro. Due step destinati a facilitare lo sviluppo del turismo, trainato da un 2022 di ottimi risultati.\r

\r

Da gennaio a ottobre sono stati oltre 18 milioni gli arrivi e 103 milioni i pernottamenti. \"L’Italia si è confermata mercato di notevole importanza - esordisce Viviana Vukelić, direttrice ente nazionale croato per il turismo in Italia, a margine della presentazione a Roma dei nuovi piani della destinazione- con oltre 900mila arrivi da gennaio a ottobre. Un bacino di turisti repeaters sempre più importante\".\r

\r

Nel prossimo futuro, il Paese vuole alzare ulteriormente l'asticella. \"Prevediamo una crescita notevole del settore - spiega Kristjan Stanicic, direttore Ente nazionale croato per il Turismo - di cinque punti percentuali nei prossimi anni\".\r

\r

Grazie all'inaugurazione del ponte di Pelješac l'estremità sud della Croazia è collegata con il resto del paese e ciò permetterà di evitare la striscia costiera di Neum in Bosnia-Erzegovina, raggiungendo Dubrovnik in macchina più facilmente.\r

\r

\"La Croazia è un paradiso per chi ama il mare, lo sport, la barca a vela, il diving - racconta Stanicic durante il suo intervento -, ma anche per chi vuole vivere un turismo di qualità, lento, legato alle tradizioni, alla cultura, alla sostenibilità. L'ente sta lavorando insieme al Ministero del Turismo ad un nuovo piano di marketing strategico e operativo del turismo 2022-2026\"\r

\r

Al centro della strategia, la promozione di 6 prodotti chiave: \"Esperienza nella natura, city break, turismo mice, vacanza in hotel sul mare, grand tour e itinerari, turismo nautico - elenca Stanicic -. Inoltre ci sarà un aggiornamento del concept che finora ha trainato le campagne di comunicazione, Croazia piena di vita\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: i nuovi piani della destinazione e le mire sul mercato italiano","post_date":"2022-11-11T14:33:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1668177182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022.\r

\r

La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi.\r

\r

Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. \r

\r

Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022\r

\r

Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto.\r

\r

Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia.\r

\r

Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

\r

Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema.\r

\r

Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi.","post_title":"Le proposte per il Black friday di Costa Crociere","post_date":"2022-11-09T12:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667997469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana.\r

\r

Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik).\r

Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma.\r

\r

Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019","post_date":"2022-11-09T10:19:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667989146000]}]}}