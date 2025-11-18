Visit Emilia, alla scoperta di 12 teatri dal 5 all’8 dicembre Visit Emilia ripropone la rassegna che permette di scoprire in modo insolito gli spazi scenici storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Dal 5 all’8 dicembre, dodici sedi aprono le quinte per raccontarsi. «Mi piace immaginare – spiega Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia – che aprire un teatro non è solo un gesto turistico, ma politico. Nel senso più nobile del termine: è prendersi cura della polis, della comunità, di quella parte di noi che ha bisogno di bellezza per non dimenticare chi siamo». Il Teatro Regio di Parma, costruito per volere della duchessa Maria Luigia nel 1829, è un piccolo capolavoro neoclassico dove ogni doratura ha la grazia di un inchino. Le visite guidate, a pagamento, che durano circa 30 minuti. Il Teatro Farnese a Parma è un miracolo in legno. Costruito nel 1618 all’interno della Pilotta, il Teatro Farnese avrebbe dovuto crollare mille volte, invece è rimasto lì, testardo come un’idea che non vuole arrendersi. Tutto in legno, perfino la maestosità. Il Teatro Verdi a Busseto è stato inaugurato nel 1868 e voluto dai bussetani in onore del maestro, che però non ci mise mai piede. All’interno della Rocca Pallavicino, la sala a ferro di cavallo, i medaglioni dipinti con le muse del teatro e il busto di Verdi all’ingresso sono un pellegrinaggio laico per molti visitatori da tutto il mondo, che siano o meno, appassionati di lirica. Il Teatro Pallavicino a Zibello è piccolo, elegante e con quella grazia un po’ timida dei teatri di provincia. Il Pallavicino è stato inaugurato nel 1804 nel palazzo dei marchesi da cui prende il nome. Nel Teatrino del Castello di Vigoleno le visite non sono solo “guidate”, ma animate. Il che significa che, tra le mura medievali e i mattoni antichi, si rischia di incontrare qualche fantasma gentile che vuole raccontarti la sua storia. A Piacenza, la mappa del bello si chiude con due nomi blasonati: il Teatro Municipale, nato nel 1804 su disegno di Lotario Tomba e la Sala dei Teatini, chiesa sconsacrata diventata spazio teatrale. Nel primo si respira ancora l’aria dei melodrammi ottocenteschi, nel secondo quella delle sperimentazioni moderne. Durante le visite guidate al teatro municipale Romolo Valli a Reggio Emilia, si entra nel cuore segreto del palcoscenico reggiano: si scoprono la maestosità della sala a ferro di cavallo, i quattro ordini di palchi dorati, il sipario storico e i camerini dove vibra ancora l’eco degli artisti. Dedicato al musicista locale Bonifazio Asioli, il teatro Bonifazio Asioli a Correggio sembra quasi un “salotto” dell’Ottocento. Una sala raccolta, i palchi ben conservati e l’atmosfera da casa di famiglia dove l’arte è un’abitudine. La visita del teatro Giovanni Rinaldi a Reggiolo, intitolato a Giovanni Rinaldi, illustre musicista del XIX secolo, rappresenta un’anteprima in vista dell’apertura ufficiale che avverrà nel 2026. Il teatro è annoverato tra i primi 60 teatri storici d’Italia. Nel silenzio raccolto di Guastalla, il teatro Ruggero Ruggeri sembra un piccolo scrigno di meraviglia. Nato nel 1671 per volere dei duchi Gonzaga, custodisce ancora la grazia barocca dei suoi palchi a ferro di cavallo e l’intimità delle sue decorazioni seicentesche. Intitolato al grande attore Ruggeri, oggi ospita spettacoli di prosa, musica e danza. Il teatro Herberia a Rubiera non si visita in silenzio: lo si ascolta. Perché le sue visite sono accompagnate dalla musica, come se il teatro stesso avesse bisogno di ricordarti che è vivo. Il Teatro Herberia aprì il sipario nel 1926, mostrandosi in una struttura tardo Liberty ideata dall’ing. Antonio Panizzi e dall’arch. Italo Costa. ­ Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day. Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati. Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata. Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco». La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali» [gallery ids="501863,501864,501865,501866,501867,501868"] Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati. La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica. Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni. [gallery columns="4" ids="501869,501870,501871,501872"] [post_title] => Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day [post_date] => 2025-11-18T15:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763478008000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Emilia ripropone la rassegna che permette di scoprire in modo insolito gli spazi scenici storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Dal 5 all'8 dicembre, dodici sedi aprono le quinte per raccontarsi. «Mi piace immaginare - spiega Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia - che aprire un teatro non è solo un gesto turistico, ma politico. Nel senso più nobile del termine: è prendersi cura della polis, della comunità, di quella parte di noi che ha bisogno di bellezza per non dimenticare chi siamo». Il Teatro Regio di Parma, costruito per volere della duchessa Maria Luigia nel 1829, è un piccolo capolavoro neoclassico dove ogni doratura ha la grazia di un inchino. Le visite guidate, a pagamento, che durano circa 30 minuti. Il Teatro Farnese a Parma è un miracolo in legno. Costruito nel 1618 all’interno della Pilotta, il Teatro Farnese avrebbe dovuto crollare mille volte, invece è rimasto lì, testardo come un’idea che non vuole arrendersi. Tutto in legno, perfino la maestosità. Il Teatro Verdi a Busseto è stato inaugurato nel 1868 e voluto dai bussetani in onore del maestro, che però non ci mise mai piede. All’interno della Rocca Pallavicino, la sala a ferro di cavallo, i medaglioni dipinti con le muse del teatro e il busto di Verdi all’ingresso sono un pellegrinaggio laico per molti visitatori da tutto il mondo, che siano o meno, appassionati di lirica. Il Teatro Pallavicino a Zibello è piccolo, elegante e con quella grazia un po’ timida dei teatri di provincia. Il Pallavicino è stato inaugurato nel 1804 nel palazzo dei marchesi da cui prende il nome. Nel Teatrino del Castello di Vigoleno le visite non sono solo “guidate”, ma animate. Il che significa che, tra le mura medievali e i mattoni antichi, si rischia di incontrare qualche fantasma gentile che vuole raccontarti la sua storia. A Piacenza, la mappa del bello si chiude con due nomi blasonati: il Teatro Municipale, nato nel 1804 su disegno di Lotario Tomba e la Sala dei Teatini, chiesa sconsacrata diventata spazio teatrale. Nel primo si respira ancora l’aria dei melodrammi ottocenteschi, nel secondo quella delle sperimentazioni moderne. Durante le visite guidate al teatro municipale Romolo Valli a Reggio Emilia, si entra nel cuore segreto del palcoscenico reggiano: si scoprono la maestosità della sala a ferro di cavallo, i quattro ordini di palchi dorati, il sipario storico e i camerini dove vibra ancora l’eco degli artisti. Dedicato al musicista locale Bonifazio Asioli, il teatro Bonifazio Asioli a Correggio sembra quasi un “salotto” dell’Ottocento. Una sala raccolta, i palchi ben conservati e l’atmosfera da casa di famiglia dove l’arte è un’abitudine. La visita del teatro Giovanni Rinaldi a Reggiolo, intitolato a Giovanni Rinaldi, illustre musicista del XIX secolo, rappresenta un’anteprima in vista dell’apertura ufficiale che avverrà nel 2026. Il teatro è annoverato tra i primi 60 teatri storici d’Italia. Nel silenzio raccolto di Guastalla, il teatro Ruggero Ruggeri sembra un piccolo scrigno di meraviglia. Nato nel 1671 per volere dei duchi Gonzaga, custodisce ancora la grazia barocca dei suoi palchi a ferro di cavallo e l’intimità delle sue decorazioni seicentesche. Intitolato al grande attore Ruggeri, oggi ospita spettacoli di prosa, musica e danza. Il teatro Herberia a Rubiera non si visita in silenzio: lo si ascolta. Perché le sue visite sono accompagnate dalla musica, come se il teatro stesso avesse bisogno di ricordarti che è vivo. Il Teatro Herberia aprì il sipario nel 1926, mostrandosi in una struttura tardo Liberty ideata dall’ing. Antonio Panizzi e dall’arch. Italo Costa. ­ [post_title] => Visit Emilia, alla scoperta di 12 teatri dal 5 all'8 dicembre [post_date] => 2025-11-18T12:28:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763468913000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La connessione wi-fi Starlink diventa disponibile per tutta la flotta Emirates attualmente operativa, con l'installazione prevista entro la metà del 2027 su tutti i Boeing 777. Il servizio - gratuito per tutti i passeggeri, in tutte le classi, sugli aerei equipaggiati, accessibile con un clic, senza bisogno di pagamenti o di un’iscrizione speciale a Skywards - garantisce una connettività a livello paragonabile a quella terrestre anche in quota. Grazie a Starlink, i passeggeri potranno guardare contenuti in streaming, giocare, effettuare chiamate, lavorare e navigare sui social media durante tutto viaggio, in contemporanea sia sugli schermi dei sedili sia sui dispositivi personali. Questa integrazione assicura un’esperienza di connessione uniforme in tutte le classi di cabina. Nei prossimi due anni, Emirates prevede di installare Starlink su tutta la flotta operativa, composta da 232 velivoli. Il primo aereo già equipaggiato è il Boeing 777-300Er A6-EPF, attualmente esposto al Dubai Airshow, dove i visitatori possono testare in prima persona la connettività ultraveloce. Il primo volo commerciale con Starlink decollerà al termine dell’Airshow, segnando l'inizio di un'accelerazione nell'installazione su tutta la flotta. La compagnia prevede di installare Starlink su circa 14 aeromobili al mese, con l’avvio dell’installazione sulla flotta Airbus A380 previsto per febbraio 2026. Ogni Boeing 777 sarà dotato di due antenne, mentre ogni Airbus A380 disporrà di tre antenne - una novità nel settore - per garantire la massima connettività, capacità e copertura in tutte le classi di cabina. La tv in diretta tramite Starlink sarà disponibile inizialmente sui dispositivi personali e, da fine dicembre 2025, anche sugli schermi dei sedili. [post_title] => Emirates: wi-fi Starlink disponibile sull'intera flotta operativa ed entro il 2027 su 232 velivoli [post_date] => 2025-11-18T12:13:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763468018000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501828" align="alignleft" width="300"] Giulio Picchi[/caption] “Sartoria Cibrèo” nasce nel 2020, ma l’esperienza di famiglia parte da lontano, fin dal 1979, quando il papà di Giulio Picchi, titolare e attuale coo del gruppo, avviò un progetto di ristorazione che nel tempo ha saputo ampliarsi e reinventarsi, mantenendo intatto l'entusiasmo dei primi giorni.«Siamo nati a Firenze e in città si concentra la nostra attività. E’ stato il mercato stesso a indicarci la via da seguire, con una richiesta sempre maggiore che, facendo perno sulla ristorazione, andava ad abbracciare la realizzazione di eventi e l’ampliamento ad altre attività di scoperta del territorio». Il progetto Il progetto “Sartoria” del gruppo Cibrèo - quest'ultima è una parola mutuata dal fiorentino antico che indica un insieme di cose buone – si è via via arricchito di nuovi contenuti e oggi l’azienda di famiglia è in grado di organizzare eventi su misura per due sole persone o per centinaia di clienti. «Senza mai snaturare la nostra identità, che affonda le sue radici nella ristorazione autentica, in aderenza alle tradizioni locali del nostro territorio. Attualmente, “Sartoria” è il ramo d’azienda che cresce in modo più veloce e anche il 2025 è andato forte, malgrado la stagionalità sia cambiata iniziando a premiare mesi di spalla come ottobre e novembre». Opportunità da cogliere La capacità di cogliere nuove opportunità si è tradotta ad esempio nell’apertura del nuovo Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all’interno dell’Helvetia & Bristol di Firenze. Ma anche nella messa a punto di tutta una serie di servizi su misura. «Quello del cibo è un linguaggio universale, che parla al cuore. Il nostro punto di forza è la certezza di contribuire alla salvaguardia di un territorio, con tutte le sue peculiarità. Lavoriamo a contatto con persone che hanno la gioia di concedersi una cena fuori casa; il nostro è un lavoro faticoso ma estremamente appagante. Da romantici e sognatori quali siamo, continueremo ad alzare l’asticella». Attività per tutti Lavorando intorno al concetto di ristorazione, si possono declinare moltissime altre attività ed è proprio questa la forza di Sartoria Cibrèo: «Per chi lo desidera, siamo in grado di organizzare tantissime attività legate al territorio: tour in van, escursioni in bicicletta, visite a realtà locali e aziende produttrici di alimenti, corsi per imparare a realizzare oggetti di ceramica. Il tutto in stretto contatto con gli artigiani locali delle botteghe del quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze». Il gruppo Cibrèo non persegue però la crescita a tutti i costi: «Vogliamo mantenere intatta la nostra identità – aggiunge il manager -. E' giusto allargare la conoscenza del marchio, senza però snaturarci e mantenendo inalterata la fedeltà ai principi di sempre». I mercati esteri Questa vision sartoriale non impedisce però di guardare all’estero, con il mercato Usa che resta il principale ma con ottime potenzialità di sviluppo anche a Oriente. «Le culture asiatiche sono molto consolidate, con un modo di approcciare il cibo diverso dal nostro ma di grande sostanza e tradizione. Una sfida interessante, che abbiamo colto con dinamismo fin dagli anni Ottanta, quando aprimmo un nostro ristorante a Tokyo». Da allora la strada percorsa è stata lunga, ma la filosofia che guida il servizio è rimasta la stessa: «L’evoluzione è una componente necessaria, ma nella nostra missione serve anche coerenza di intenti e consolidamento». La sfida è aperta. [gallery ids="501829,501830,501832,501833,501834,501835"] [post_title] => Sartoria Cibrèo, Picchi: «La ristorazione per proteggere il territorio» [post_date] => 2025-11-18T11:14:09+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763464449000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive. L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026. L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda. La struttura La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno». «L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe. [post_title] => L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels [post_date] => 2025-11-18T11:04:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463864000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pensata per promuovere l’esplorazione del patrimonio enogastronomico lombardo attraverso il viaggio in treno, Fuori Stazione è la nuova guida realizzata da Trenord in collaborazione con Lonely Planet. Il nuovo prodotto editoriale propone un itinerario in dieci tappe che valorizza paesaggi, sapori e peculiarità territoriali raggiungibili comodamente grazie alla rete ferroviaria regionale. Come commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord «la guida nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la mobilità ferroviaria in un'opportunità di scoperta turistica, con un taglio pensato per un pubblico curioso e attento alla sostenibilità». [caption id="attachment_501741" align="alignleft" width="223"] Leonardo Cesarini - Trenord, e Luca Iaccarino - Lonely Planet[/caption] Le diverse sezioni accompagnano il lettore lungo percorsi che abbracciano vigneti dell’Oltrepò, cantine ricavate nella roccia valtellinese, borghi affacciati sui laghi e quartieri storici del territorio milanese, offrendo un racconto visivo e narrativo dei “panorami da finestrino”. Secondo Luca Iaccarino, Food Editor di Lonely Planet «ogni tappa individua una “fermata del gusto”, cioè un punto di interesse culinario situato nei pressi della stazione: ristoranti, trattorie tipiche, botteghe e produttori locali selezionati per qualità e autenticità. Fuori Stazione segnala anche piatti emblematici delle diverse aree attraversate – dall’ossobuco al risotto giallo milanese allo Sfurzat valtellinese, fino ai casonsei bergamaschi e bresciani». La guida comprende inoltre eventi, sagre e manifestazioni locali facilmente raggiungibili in treno, e per ogni realtà sono indicate prezzo medio, distanze dalla stazione e tempi di percorrenza a piedi per facilitare così l'organizzazione del viaggio e incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. Fuori Stazione è disponibile gratuitamente sul sito trenord.it ed è parte di una più ampia strategia dell’azienda per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e il turismo sostenibile regionale. [caption id="attachment_501740" align="alignright" width="225"] Andrea Severini, AD Trenord[/caption] «Oggi, il numero complessivo di viaggiatori è simile a quello del 2019, ma c'è stata una netta evoluzione nella composizione: abbiamo assistito a un vero e proprio cambio tra i pendolari, che rappresentano una quota inferiore - a fronte delle nuove modalità di lavoro come lo smart working -, e i viaggiatori per turismo, che sono aumentati - ha dichiarato l’ad di Trenord, Andrea Severini. - Trenord non è solo un mezzo di trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio lombardo, contribuendo alla crescita economica e alla mobilità di tutta la regione. La nostra offerta va oltre il semplice spostamento: vogliamo fornire ai viaggiatori un supporto pratico, ma anche raccontare la ricchezza delle identità lombarde, attraverso un'esperienza che rifletta l'integrazione profonda con il territorio». [post_title] => Trenord lancia Fuori Stazione: la guida Lonely Planet per scoprire l’enogastronomia lombarda in treno [post_date] => 2025-11-18T09:30:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => lonely-palnet [2] => trenord ) [post_tag_name] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => lonely palnet [2] => Trenord ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763458247000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eccellenza, rigore e rispetto del passeggero. Per Corsica Sardinia Ferries l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione. La compagnia, fondata dall’armatore corso Pascal Lota, negli anni non ha mai perso di vista uno dei principali obiettivi: alzare il livello dell’offerta enogastronomia a bordo. Un obiettivo che si concretizza di anno in anno con programmi ed investimenti volti a garantire ai passeggeri un’accoglienza di alto livello e fare in modo che anche una semplice traversata possa essere un esperienza gastronomica unica. Corsica Sardinia Ferries è l’unica compagnia di navigazione passeggeri in Italia che gestisce la ristorazione in proprio, senza affidarsi a terzi. In poche parole ha direttamente il controllo degli acquisti delle materie prime, della creazione dei menù e della formazione del personale. Proprio perché si tratta di una convinzione profonda, quella di garantire al passeggero servizio e piatti eccellenti, Corsica Sardinia Ferries, nel corso degli ultimi dieci anni ha collaborato con cuochi di alto livello come Filippo Chiappini Dattilo, che da qualche tempo affianca la compagnia nella creazione dei menu a bordo delle Navi Gialle, nella formazione del personale di cucina e nella sperimentazione di nuovi piatti, mescolando tradizione e innovazione. Filippo Chiappini Dattilo, prima di essere titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza (2 Stelle Michelin) ha lavorato con gli chef stellati francesi Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin. E oggi è uno degli chef italiani più apprezzati. “Ho trascorso 30 anni nel mio ristorante di Piacenza – racconta Filippo Chiappini Dattilo – e dopo averlo lasciato ho intrapreso una nuova avventura con Corsica Sardinia Ferries, che mi consente di trasferire il mio know how ai giovani”. Il passaggio dal ristorante di Piacenza alle navi è stata una sorpresa per Chiappini Dattilo. “Ho toccato con mano l’importanza dell’accoglienza e della cura a bordo anche durante una semplice traversata – aggiunge lo chef – I traghetti non hanno nulla da invidiare alle navi da crociera, per questo ogni piccolo momento passato a bordo deve garantire servizi di alto livello”. Nel rispetto dell’equilibrio tra innovazione e tradizione, i passeggeri della compagnia trovano nel menu non solo piatti originali, ma anche ricette che richiamano la cultura culinaria di Corsica e Sardegna. “A bordo utilizziamo sempre materie prime fresche e di stagione - sottolinea lo Chef – Non solo, ma con una grande attenzione a ridurre gli sprechi e a rispettare l’ambiente. Qualità e sostenibilità sono fondamentali. Per esempio, oltre a non utilizzare la plastica, ci rivolgiamo alla pesca sostenibile e acquistiamo prodotti bio. La qualità e la selezione delle materie prime sono molto importanti, ma dal momento che i numeri dei pasti sono più alti rispetto ad un ristorante a terra, dobbiamo considerare anche la reperibilità di un prodotto durante un periodo più lungo”. [gallery ids="501650,501653,501652"] Per quanto riguarda l’aspetto formativo del personale di bordo, che Corsica Sardinia Ferries cura da molto tempo, è stata istituita una vera e propria “nave scuola” che accoglie i giovani aspiranti chef. L’obiettivo è quello di innestare forze nuove a bordo. “I giovani sono molto attenti e desiderosi di imparare – aggiunge lo Chef - è una bella soddisfazione lavorare con loro. Dobbiamo spronarli per fargli capire che devono credere in questo lavoro, con amore e passione. La crescita professionale continua esiste anche nel campo marittimo. Se lavori bene il percorso è incredibile e molto appagante. Dopo alcune settimane, a contatto con il mondo della cucina navale, i ragazzi hanno le idee più chiare su quella che può essere una carriera a bordo ed eventualmente possono sceglierla come possibilità di impiego ”. Il ruolo formativo di Filippo Chiappini Dattilo comprende naturalmente anche il coinvolgimento di tutto il personale nell’esecuzione dei piatti che cambiano a seconda delle stagioni o delle innovazioni che lo chef vuole apportare. “Il passeggero deve trovare su tutte le navi della flotta la stessa preparazione, qualità e presentazione dei piatti – commenta lo Chef – A bordo non ci sono piatti di serie A o di serie B. La qualità eccellente è una caratteristica sia del ristorante Dolce Vita che del Self Service. La creazione dei piatti segue le materie prime della stagione. Per questo la conoscenza della materia prima è fondamentale, poi segue la tecnica. I ragazzi sono sempre molto interessati e propositivi: vengono coinvolti nei piatti che cambiano, con l’utilizzo di materie prime che magari prima non conoscevano”. La qualità dei piatti va sempre di pari passo con il servizio a tavola: l’apparecchiatura come anche il materiale o il colore del piatto contribuiscono a rendere speciale l’esperienza per il passeggero. “Partirà a breve una formazione focalizzata sul servizio a tavola – conclude Chiappini Dattilo – perché al cura è a 360 gradi e comprende sia il cibo proposto che il servizio”. Di recente la compagnia ha rinnovato la “mise en place” su alcune navi, un investimento importante che ha permesso un restyling della tavola sia al ristorante che al self service. Si tratta di piccoli dettagli che fanno la differenza e predispongono il passeggero ad apprezzare al meglio l’esperienza a tavola. Il cliente infatti mangia prima con l’occhio e poi con il gusto. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione [post_date] => 2025-11-18T09:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => accoglienza-a-bordo [1] => chef-filippo-chiappini-dattilo [2] => corsica-sardinia-ferries [3] => cucina-sostenibile [4] => cucina-tradizione-innovazione [5] => eccellenza-culinaria [6] => enogastronomia [7] => esperienza-gastronomica [8] => menu-navi-gialle [9] => qualita-materie-prime [10] => ristorazione-a-bordo [11] => traghetti-corsica [12] => traghetti-sardegna [13] => viaggio-in-traghetto ) [post_tag_name] => Array ( [0] => accoglienza a bordo [1] => chef Filippo Chiappini Dattilo [2] => Corsica Sardinia Ferries [3] => cucina sostenibile [4] => cucina tradizione innovazione [5] => eccellenza culinaria [6] => enogastronomia [7] => esperienza gastronomica [8] => menu navi gialle [9] => qualità materie prime [10] => ristorazione a bordo [11] => traghetti Corsica [12] => traghetti Sardegna [13] => viaggio in traghetto ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763456410000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel turismo di oggi, ogni spostamento racconta una storia. E ancora di più in Italia, dove paesaggi, architetture e stili di vita cambiano ogni pochi chilometri. Dal treno che attraversa le colline al battello che costeggia la laguna, la mobilità non è solo un mezzo per raggiungere un luogo, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio. È dalla crescente consapevolezza di queste opportunità che nasce il BIT Mobility Forum, organizzato da BIT in collaborazione con NME: a BIT 2026, presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi, il Forum porterà tre giorni di incontri, visioni e confronti su come muoversi possa significare conoscere, valorizzare e connettere. Aprirà la riflessione strategica sul ruolo delle infrastrutture fisiche e digitali come spina dorsale del Paese il convegno inaugurale, La mobilità come leva per lo sviluppo del turismo: treni e aerei per un’Italia più accessibile, piattaforme per l’intermodalità e una governance capace di unire PNRR, Regioni e operatori. Obiettivo: trasformare la mobilità in un motore di competitività e scoperta, in cui l’efficienza dei collegamenti si traduca in nuove forme di accoglienza e valorizzazione dei territori. Nei tavoli successivi si parlerà di turismo slow e di come ciclovie, ferrovie turistiche e servizi digitali possano riportare i borghi e le aree interne al centro dei flussi di viaggio. Ma anche di intermodalità, con biglietti unici e itinerari integrati che combinano treno, bus, nave e micromobilità. E, infine, di city hub, con aeroporti, porti e stazioni che diventano porte culturali, capaci di offrire servizi e contenuti esperienziali fin dal momento dell’arrivo. Con il Mobility Forum, BIT 2026 si consolida come osservatorio sul turismo come ecosistema interconnesso, in cui infrastrutture, tecnologie e sostenibilità disegnano il modo in cui vivremo il viaggio domani. Un approccio coerente con il concetto della manifestazione, che troverà espressione anche nel Travel Makers Fest – il grande laboratorio di idee e confronto dedicato a chi costruisce il futuro del viaggio – e nel percorso espositivo articolato in sei distretti: Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Innovation e Transportation. Un hub evoluto dove ogni incontro diventa contenuto e ogni progetto contribuisce a immaginare nuovi orizzonti per il turismo. Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2026. [post_title] => La mobilità come esperienza: a BIT 2026 il viaggio diventa destinazione [post_date] => 2025-11-18T08:42:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763455321000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo sostenibile e patrimoni dell'umanità in primo piano in occasione del terzo forum nazionale in svolgimento oggi a CastelBrando, in provincia di Treviso. Tra i partecipanti al forum sul turismo sostenibile anche Enit, che ha illustrato l’importanza del comparto turistico per la crescita socioeconomica del Paese. In Italia, infatti, il turismo genererà un contributo al Pil pari a 237,4 miliardi di euro entro la fine del 2025, candidandosi ad avere un ruolo sempre più strategico nei prossimi anni, con una crescita stimata che porterà il valore del turismo fino a 282,6 miliardi di euro entro il prossimo decennio. «L’intera filiera turistica genera valore sul territorio, rappresentando una leva di crescita fondamentale. I turisti scelgono l’Italia per le proprie peculiarità, per quanto abbiamo da offrire. I risultati ottenuti in questi anni mostrano come siamo in grado, come sistema Paese, di conciliare i successi economici con quelli sociali e sostenibili. Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo e da simili occasioni di confronto nascono i successi del futuro» ha commentato Elena Nembrini, direttore generale Enit. I dati Nei primi 7 mesi del 2025 l’Italia è seconda in Europa per presenze internazionali (151,8 milioni) e per il totale dei soggiorni (268,4 milioni), ma anche terza per afflusso domestico con 116,6 milioni di pernottamenti da gennaio a luglio. L’Italia del turismo nel 2025 ad oggi fa segnare +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025; +10,4% se guardiamo a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel solo primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%). Nel complesso, si conta per il 2024 una spesa turistica di 122,6 miliardi di euro da parte dei turisti italiani e di 55,2 miliardi da parte di quelli stranieri mentre per il 2025 si prevede un totale di consumi stranieri pari a 60,4 miliardi di euro e di 124,6 miliardi di euro per i consumi domestici (la crescita per i consumi italiani si stima pari al +1,6% mentre arriva al +9,4% per i consumi dei turisti stranieri). Tra le top 3 motivazioni dei viaggiatori stranieri che scelgono l’Italia, in testa la vacanza, poi i viaggi di lavoro occasionali e la visita a parenti e familiari (turismo delle radici). Ad accompagnare questi risultati, c’è un lavoro costante per conciliare i successi economici con gli aspetti di turismo sostenibile. Il turismo italiano è volano anche di questi valori, come testimoniato dai numeri: dal 2019 al 2023 è diminuita l’intensità delle emissioni di gas serra di viaggi e turismo. Impatto poi sul mondo del lavoro e dell’occupazione in Italia: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 48,6% di occupazione femminile diretta (707 mila) sul totale contro la media Europa del 47,8%; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione nel 2023 contro il 15,4% di media europea e riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente in viaggi e turismo. [post_title] => Turismo motore della crescita sostenibile: i dati di Enit [post_date] => 2025-11-17T14:42:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763390541000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "visit emilia alla scoperta 12 teatri dal 5 all8 dicembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2437,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day.\r

\r

Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati.\r

\r

Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana\r

\r

Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco».\r

\r

La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali»\r

\r

[gallery ids=\"501863,501864,501865,501866,501867,501868\"]\r

\r

Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati.\r

\r

La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica.\r

\r

Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"501869,501870,501871,501872\"]\r

\r

","post_title":"Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day","post_date":"2025-11-18T15:00:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763478008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Emilia ripropone la rassegna che permette di scoprire in modo insolito gli spazi scenici storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Dal 5 all'8 dicembre, dodici sedi aprono le quinte per raccontarsi.\r

\r

«Mi piace immaginare - spiega Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia - che aprire un teatro non è solo un gesto turistico, ma politico. Nel senso più nobile del termine: è prendersi cura della polis, della comunità, di quella parte di noi che ha bisogno di bellezza per non dimenticare chi siamo».\r

\r

Il Teatro Regio di Parma, costruito per volere della duchessa Maria Luigia nel 1829, è un piccolo capolavoro neoclassico dove ogni doratura ha la grazia di un inchino. Le visite guidate, a pagamento, che durano circa 30 minuti.\r

\r

Il Teatro Farnese a Parma è un miracolo in legno. Costruito nel 1618 all’interno della Pilotta, il Teatro Farnese avrebbe dovuto crollare mille volte, invece è rimasto lì, testardo come un’idea che non vuole arrendersi. Tutto in legno, perfino la maestosità.\r

\r

Il Teatro Verdi a Busseto è stato inaugurato nel 1868 e voluto dai bussetani in onore del maestro, che però non ci mise mai piede. All’interno della Rocca Pallavicino, la sala a ferro di cavallo, i medaglioni dipinti con le muse del teatro e il busto di Verdi all’ingresso sono un pellegrinaggio laico per molti visitatori da tutto il mondo, che siano o meno, appassionati di lirica.\r

\r

Il Teatro Pallavicino a Zibello è piccolo, elegante e con quella grazia un po’ timida dei teatri di provincia. Il Pallavicino è stato inaugurato nel 1804 nel palazzo dei marchesi da cui prende il nome.\r

\r

Nel Teatrino del Castello di Vigoleno le visite non sono solo “guidate”, ma animate. Il che significa che, tra le mura medievali e i mattoni antichi, si rischia di incontrare qualche fantasma gentile che vuole raccontarti la sua storia.\r

\r

A Piacenza, la mappa del bello si chiude con due nomi blasonati: il Teatro Municipale, nato nel 1804 su disegno di Lotario Tomba e la Sala dei Teatini, chiesa sconsacrata diventata spazio teatrale. Nel primo si respira ancora l’aria dei melodrammi ottocenteschi, nel secondo quella delle sperimentazioni moderne.\r

\r

Durante le visite guidate al teatro municipale Romolo Valli a Reggio Emilia, si entra nel cuore segreto del palcoscenico reggiano: si scoprono la maestosità della sala a ferro di cavallo, i quattro ordini di palchi dorati, il sipario storico e i camerini dove vibra ancora l’eco degli artisti.\r

\r

Dedicato al musicista locale Bonifazio Asioli, il teatro Bonifazio Asioli a Correggio sembra quasi un “salotto” dell’Ottocento. Una sala raccolta, i palchi ben conservati e l’atmosfera da casa di famiglia dove l’arte è un’abitudine.\r

\r

La visita del teatro Giovanni Rinaldi a Reggiolo, intitolato a Giovanni Rinaldi, illustre musicista del XIX secolo, rappresenta un’anteprima in vista dell’apertura ufficiale che avverrà nel 2026. Il teatro è annoverato tra i primi 60 teatri storici d’Italia.\r

\r

Nel silenzio raccolto di Guastalla, il teatro Ruggero Ruggeri sembra un piccolo scrigno di meraviglia. Nato nel 1671 per volere dei duchi Gonzaga, custodisce ancora la grazia barocca dei suoi palchi a ferro di cavallo e l’intimità delle sue decorazioni seicentesche. Intitolato al grande attore Ruggeri, oggi ospita spettacoli di prosa, musica e danza.\r

\r

Il teatro Herberia a Rubiera non si visita in silenzio: lo si ascolta. Perché le sue visite sono accompagnate dalla musica, come se il teatro stesso avesse bisogno di ricordarti che è vivo. Il Teatro Herberia aprì il sipario nel 1926, mostrandosi in una struttura tardo Liberty ideata dall’ing. Antonio Panizzi e dall’arch. Italo Costa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Visit Emilia, alla scoperta di 12 teatri dal 5 all'8 dicembre","post_date":"2025-11-18T12:28:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763468913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La connessione wi-fi Starlink diventa disponibile per tutta la flotta Emirates attualmente operativa, con l'installazione prevista entro la metà del 2027 su tutti i Boeing 777. Il servizio - gratuito per tutti i passeggeri, in tutte le classi, sugli aerei equipaggiati, accessibile con un clic, senza bisogno di pagamenti o di un’iscrizione speciale a Skywards - garantisce una connettività a livello paragonabile a quella terrestre anche in quota.\r

Grazie a Starlink, i passeggeri potranno guardare contenuti in streaming, giocare, effettuare chiamate, lavorare e navigare sui social media durante tutto viaggio, in contemporanea sia sugli schermi dei sedili sia sui dispositivi personali. Questa integrazione assicura un’esperienza di connessione uniforme in tutte le classi di cabina.\r

Nei prossimi due anni, Emirates prevede di installare Starlink su tutta la flotta operativa, composta da 232 velivoli. Il primo aereo già equipaggiato è il Boeing 777-300Er A6-EPF, attualmente esposto al Dubai Airshow, dove i visitatori possono testare in prima persona la connettività ultraveloce.\r

Il primo volo commerciale con Starlink decollerà al termine dell’Airshow, segnando l'inizio di un'accelerazione nell'installazione su tutta la flotta. La compagnia prevede di installare Starlink su circa 14 aeromobili al mese, con l’avvio dell’installazione sulla flotta Airbus A380 previsto per febbraio 2026.\r

Ogni Boeing 777 sarà dotato di due antenne, mentre ogni Airbus A380 disporrà di tre antenne - una novità nel settore - per garantire la massima connettività, capacità e copertura in tutte le classi di cabina. La tv in diretta tramite Starlink sarà disponibile inizialmente sui dispositivi personali e, da fine dicembre 2025, anche sugli schermi dei sedili.","post_title":"Emirates: wi-fi Starlink disponibile sull'intera flotta operativa ed entro il 2027 su 232 velivoli","post_date":"2025-11-18T12:13:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763468018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501828\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giulio Picchi[/caption]\r

\r

“Sartoria Cibrèo” nasce nel 2020, ma l’esperienza di famiglia parte da lontano, fin dal 1979, quando il papà di Giulio Picchi, titolare e attuale coo del gruppo, avviò un progetto di ristorazione che nel tempo ha saputo ampliarsi e reinventarsi, mantenendo intatto l'entusiasmo dei primi giorni.«Siamo nati a Firenze e in città si concentra la nostra attività. E’ stato il mercato stesso a indicarci la via da seguire, con una richiesta sempre maggiore che, facendo perno sulla ristorazione, andava ad abbracciare la realizzazione di eventi e l’ampliamento ad altre attività di scoperta del territorio».\r

Il progetto\r

Il progetto “Sartoria” del gruppo Cibrèo - quest'ultima è una parola mutuata dal fiorentino antico che indica un insieme di cose buone – si è via via arricchito di nuovi contenuti e oggi l’azienda di famiglia è in grado di organizzare eventi su misura per due sole persone o per centinaia di clienti. «Senza mai snaturare la nostra identità, che affonda le sue radici nella ristorazione autentica, in aderenza alle tradizioni locali del nostro territorio. Attualmente, “Sartoria” è il ramo d’azienda che cresce in modo più veloce e anche il 2025 è andato forte, malgrado la stagionalità sia cambiata iniziando a premiare mesi di spalla come ottobre e novembre».\r

Opportunità da cogliere\r

La capacità di cogliere nuove opportunità si è tradotta ad esempio nell’apertura del nuovo Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all’interno dell’Helvetia & Bristol di Firenze. Ma anche nella messa a punto di tutta una serie di servizi su misura.\r

\r

«Quello del cibo è un linguaggio universale, che parla al cuore. Il nostro punto di forza è la certezza di contribuire alla salvaguardia di un territorio, con tutte le sue peculiarità. Lavoriamo a contatto con persone che hanno la gioia di concedersi una cena fuori casa; il nostro è un lavoro faticoso ma estremamente appagante. Da romantici e sognatori quali siamo, continueremo ad alzare l’asticella».\r

Attività per tutti\r

Lavorando intorno al concetto di ristorazione, si possono declinare moltissime altre attività ed è proprio questa la forza di Sartoria Cibrèo: «Per chi lo desidera, siamo in grado di organizzare tantissime attività legate al territorio: tour in van, escursioni in bicicletta, visite a realtà locali e aziende produttrici di alimenti, corsi per imparare a realizzare oggetti di ceramica. Il tutto in stretto contatto con gli artigiani locali delle botteghe del quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze».\r

\r

Il gruppo Cibrèo non persegue però la crescita a tutti i costi: «Vogliamo mantenere intatta la nostra identità – aggiunge il manager -. E' giusto allargare la conoscenza del marchio, senza però snaturarci e mantenendo inalterata la fedeltà ai principi di sempre».\r

I mercati esteri\r

Questa vision sartoriale non impedisce però di guardare all’estero, con il mercato Usa che resta il principale ma con ottime potenzialità di sviluppo anche a Oriente. «Le culture asiatiche sono molto consolidate, con un modo di approcciare il cibo diverso dal nostro ma di grande sostanza e tradizione. Una sfida interessante, che abbiamo colto con dinamismo fin dagli anni Ottanta, quando aprimmo un nostro ristorante a Tokyo».\r

\r

Da allora la strada percorsa è stata lunga, ma la filosofia che guida il servizio è rimasta la stessa: «L’evoluzione è una componente necessaria, ma nella nostra missione serve anche coerenza di intenti e consolidamento». La sfida è aperta.\r

\r

[gallery ids=\"501829,501830,501832,501833,501834,501835\"]","post_title":"Sartoria Cibrèo, Picchi: «La ristorazione per proteggere il territorio»","post_date":"2025-11-18T11:14:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763464449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive.\r

L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.\r

L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda.\r

\r

La struttura\r

\r

La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno».\r

«L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe.\r

","post_title":"L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels","post_date":"2025-11-18T11:04:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763463864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pensata per promuovere l’esplorazione del patrimonio enogastronomico lombardo attraverso il viaggio in treno, Fuori Stazione è la nuova guida realizzata da Trenord in collaborazione con Lonely Planet.\r

\r

Il nuovo prodotto editoriale propone un itinerario in dieci tappe che valorizza paesaggi, sapori e peculiarità territoriali raggiungibili comodamente grazie alla rete ferroviaria regionale. Come commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord «la guida nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la mobilità ferroviaria in un'opportunità di scoperta turistica, con un taglio pensato per un pubblico curioso e attento alla sostenibilità».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501741\" align=\"alignleft\" width=\"223\"] Leonardo Cesarini - Trenord, e Luca Iaccarino - Lonely Planet[/caption]\r

\r

Le diverse sezioni accompagnano il lettore lungo percorsi che abbracciano vigneti dell’Oltrepò, cantine ricavate nella roccia valtellinese, borghi affacciati sui laghi e quartieri storici del territorio milanese, offrendo un racconto visivo e narrativo dei “panorami da finestrino”.\r

Secondo Luca Iaccarino, Food Editor di Lonely Planet «ogni tappa individua una “fermata del gusto”, cioè un punto di interesse culinario situato nei pressi della stazione: ristoranti, trattorie tipiche, botteghe e produttori locali selezionati per qualità e autenticità. Fuori Stazione segnala anche piatti emblematici delle diverse aree attraversate – dall’ossobuco al risotto giallo milanese allo Sfurzat valtellinese, fino ai casonsei bergamaschi e bresciani».\r

\r

La guida comprende inoltre eventi, sagre e manifestazioni locali facilmente raggiungibili in treno, e per ogni realtà sono indicate prezzo medio, distanze dalla stazione e tempi di percorrenza a piedi per facilitare così l'organizzazione del viaggio e incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. \r

\r

\r

Fuori Stazione è disponibile gratuitamente sul sito trenord.it ed è parte di una più ampia strategia dell’azienda per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e il turismo sostenibile regionale.\r

\r

[caption id=\"attachment_501740\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Andrea Severini, AD Trenord[/caption]\r

\r

«Oggi, il numero complessivo di viaggiatori è simile a quello del 2019, ma c'è stata una netta evoluzione nella composizione: abbiamo assistito a un vero e proprio cambio tra i pendolari, che rappresentano una quota inferiore - a fronte delle nuove modalità di lavoro come lo smart working -, e i viaggiatori per turismo, che sono aumentati - ha dichiarato l’ad di Trenord, Andrea Severini. - Trenord non è solo un mezzo di trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio lombardo, contribuendo alla crescita economica e alla mobilità di tutta la regione. La nostra offerta va oltre il semplice spostamento: vogliamo fornire ai viaggiatori un supporto pratico, ma anche raccontare la ricchezza delle identità lombarde, attraverso un'esperienza che rifletta l'integrazione profonda con il territorio».\r

\r

","post_title":"Trenord lancia Fuori Stazione: la guida Lonely Planet per scoprire l’enogastronomia lombarda in treno","post_date":"2025-11-18T09:30:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["enogastronomia","lonely-palnet","trenord"],"post_tag_name":["enogastronomia","lonely palnet","Trenord"]},"sort":[1763458247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Eccellenza, rigore e rispetto del passeggero. Per Corsica Sardinia Ferries l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione.\r

\r

La compagnia, fondata dall’armatore corso Pascal Lota, negli anni non ha mai perso di vista uno dei principali obiettivi: alzare il livello dell’offerta enogastronomia a bordo. Un obiettivo che si concretizza di anno in anno con programmi ed investimenti volti a garantire ai passeggeri un’accoglienza di alto livello e fare in modo che anche una semplice traversata possa essere un esperienza gastronomica unica.\r

\r

Corsica Sardinia Ferries è l’unica compagnia di navigazione passeggeri in Italia che gestisce la ristorazione in proprio, senza affidarsi a terzi. In poche parole ha direttamente il controllo degli acquisti delle materie prime, della creazione dei menù e della formazione del personale.\r

\r

Proprio perché si tratta di una convinzione profonda, quella di garantire al passeggero servizio e piatti eccellenti, Corsica Sardinia Ferries, nel corso degli ultimi dieci anni ha collaborato con cuochi di alto livello come Filippo Chiappini Dattilo, che da qualche tempo affianca la compagnia nella creazione dei menu a bordo delle Navi Gialle, nella formazione del personale di cucina e nella sperimentazione di nuovi piatti, mescolando tradizione e innovazione.\r

\r

Filippo Chiappini Dattilo, prima di essere titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza (2 Stelle Michelin) ha lavorato con gli chef stellati francesi Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin. E oggi è uno degli chef italiani più apprezzati.\r

\r

“Ho trascorso 30 anni nel mio ristorante di Piacenza – racconta Filippo Chiappini Dattilo – e dopo averlo lasciato ho intrapreso una nuova avventura con Corsica Sardinia Ferries, che mi consente di trasferire il mio know how ai giovani”.\r

\r

Il passaggio dal ristorante di Piacenza alle navi è stata una sorpresa per Chiappini Dattilo. “Ho toccato con mano l’importanza dell’accoglienza e della cura a bordo anche durante una semplice traversata – aggiunge lo chef – I traghetti non hanno nulla da invidiare alle navi da crociera, per questo ogni piccolo momento passato a bordo deve garantire servizi di alto livello”.\r

\r

Nel rispetto dell’equilibrio tra innovazione e tradizione, i passeggeri della compagnia trovano nel menu non solo piatti originali, ma anche ricette che richiamano la cultura culinaria di Corsica e Sardegna.\r

\r

“A bordo utilizziamo sempre materie prime fresche e di stagione - sottolinea lo Chef – Non solo, ma con una grande attenzione a ridurre gli sprechi e a rispettare l’ambiente. Qualità e sostenibilità sono fondamentali. Per esempio, oltre a non utilizzare la plastica, ci rivolgiamo alla pesca sostenibile e acquistiamo prodotti bio. La qualità e la selezione delle materie prime sono molto importanti, ma dal momento che i numeri dei pasti sono più alti rispetto ad un ristorante a terra, dobbiamo considerare anche la reperibilità di un prodotto durante un periodo più lungo”.\r

\r

[gallery ids=\"501650,501653,501652\"]\r

\r

Per quanto riguarda l’aspetto formativo del personale di bordo, che Corsica Sardinia Ferries cura da molto tempo, è stata istituita una vera e propria “nave scuola” che accoglie i giovani aspiranti chef. L’obiettivo è quello di innestare forze nuove a bordo.\r

\r

“I giovani sono molto attenti e desiderosi di imparare – aggiunge lo Chef - è una bella soddisfazione lavorare con loro. Dobbiamo spronarli per fargli capire che devono credere in questo lavoro, con amore e passione. La crescita professionale continua esiste anche nel campo marittimo. Se lavori bene il percorso è incredibile e molto appagante. Dopo alcune settimane, a contatto con il mondo della cucina navale, i ragazzi hanno le idee più chiare su quella che può essere una carriera a bordo ed eventualmente possono sceglierla come possibilità di impiego ”.\r

\r

Il ruolo formativo di Filippo Chiappini Dattilo comprende naturalmente anche il coinvolgimento di tutto il personale nell’esecuzione dei piatti che cambiano a seconda delle stagioni o delle innovazioni che lo chef vuole apportare.\r

\r

“Il passeggero deve trovare su tutte le navi della flotta la stessa preparazione, qualità e presentazione dei piatti – commenta lo Chef – A bordo non ci sono piatti di serie A o di serie B. La qualità eccellente è una caratteristica sia del ristorante Dolce Vita che del Self Service. La creazione dei piatti segue le materie prime della stagione. Per questo la conoscenza della materia prima è fondamentale, poi segue la tecnica. I ragazzi sono sempre molto interessati e propositivi: vengono coinvolti nei piatti che cambiano, con l’utilizzo di materie prime che magari prima non conoscevano”.\r

\r

La qualità dei piatti va sempre di pari passo con il servizio a tavola: l’apparecchiatura come anche il materiale o il colore del piatto contribuiscono a rendere speciale l’esperienza per il passeggero.\r

\r

“Partirà a breve una formazione focalizzata sul servizio a tavola – conclude Chiappini Dattilo – perché al cura è a 360 gradi e comprende sia il cibo proposto che il servizio”.\r

\r

Di recente la compagnia ha rinnovato la “mise en place” su alcune navi, un investimento importante che ha permesso un restyling della tavola sia al ristorante che al self service. Si tratta di piccoli dettagli che fanno la differenza e predispongono il passeggero ad apprezzare al meglio l’esperienza a tavola. Il cliente infatti mangia prima con l’occhio e poi con il gusto.\r

","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione","post_date":"2025-11-18T09:00:10+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["accoglienza-a-bordo","chef-filippo-chiappini-dattilo","corsica-sardinia-ferries","cucina-sostenibile","cucina-tradizione-innovazione","eccellenza-culinaria","enogastronomia","esperienza-gastronomica","menu-navi-gialle","qualita-materie-prime","ristorazione-a-bordo","traghetti-corsica","traghetti-sardegna","viaggio-in-traghetto"],"post_tag_name":["accoglienza a bordo","chef Filippo Chiappini Dattilo","Corsica Sardinia Ferries","cucina sostenibile","cucina tradizione innovazione","eccellenza culinaria","enogastronomia","esperienza gastronomica","menu navi gialle","qualità materie prime","ristorazione a bordo","traghetti Corsica","traghetti Sardegna","viaggio in traghetto"]},"sort":[1763456410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Nel turismo di oggi, ogni spostamento racconta una storia. E ancora di più in Italia, dove paesaggi, architetture e stili di vita cambiano ogni pochi chilometri. Dal treno che attraversa le colline al battello che costeggia la laguna, la mobilità non è solo un mezzo per raggiungere un luogo, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio.\r

È dalla crescente consapevolezza di queste opportunità che nasce il BIT Mobility Forum, organizzato da BIT in collaborazione con NME: a BIT 2026, presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi, il Forum porterà tre giorni di incontri, visioni e confronti su come muoversi possa significare conoscere, valorizzare e connettere.\r

Aprirà la riflessione strategica sul ruolo delle infrastrutture fisiche e digitali come spina dorsale del Paese il convegno inaugurale, La mobilità come leva per lo sviluppo del turismo: treni e aerei per un’Italia più accessibile, piattaforme per l’intermodalità e una governance capace di unire PNRR, Regioni e operatori. Obiettivo: trasformare la mobilità in un motore di competitività e scoperta, in cui l’efficienza dei collegamenti si traduca in nuove forme di accoglienza e valorizzazione dei territori.\r

Nei tavoli successivi si parlerà di turismo slow e di come ciclovie, ferrovie turistiche e servizi digitali possano riportare i borghi e le aree interne al centro dei flussi di viaggio. Ma anche di intermodalità, con biglietti unici e itinerari integrati che combinano treno, bus, nave e micromobilità. E, infine, di city hub, con aeroporti, porti e stazioni che diventano porte culturali, capaci di offrire servizi e contenuti esperienziali fin dal momento dell’arrivo.\r

Con il Mobility Forum, BIT 2026 si consolida come osservatorio sul turismo come ecosistema interconnesso, in cui infrastrutture, tecnologie e sostenibilità disegnano il modo in cui vivremo il viaggio domani. Un approccio coerente con il concetto della manifestazione, che troverà espressione anche nel Travel Makers Fest – il grande laboratorio di idee e confronto dedicato a chi costruisce il futuro del viaggio – e nel percorso espositivo articolato in sei distretti: Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Innovation e Transportation.\r

Un hub evoluto dove ogni incontro diventa contenuto e ogni progetto contribuisce a immaginare nuovi orizzonti per il turismo.\r

Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2026.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La mobilità come esperienza: a BIT 2026 il viaggio diventa destinazione","post_date":"2025-11-18T08:42:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763455321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo sostenibile e patrimoni dell'umanità in primo piano in occasione del terzo forum nazionale in svolgimento oggi a CastelBrando, in provincia di Treviso.\r

\r

Tra i partecipanti al forum sul turismo sostenibile anche Enit, che ha illustrato l’importanza del comparto turistico per la crescita socioeconomica del Paese. In Italia, infatti, il turismo genererà un contributo al Pil pari a 237,4 miliardi di euro entro la fine del 2025, candidandosi ad avere un ruolo sempre più strategico nei prossimi anni, con una crescita stimata che porterà il valore del turismo fino a 282,6 miliardi di euro entro il prossimo decennio.\r

\r

«L’intera filiera turistica genera valore sul territorio, rappresentando una leva di crescita fondamentale. I turisti scelgono l’Italia per le proprie peculiarità, per quanto abbiamo da offrire. I risultati ottenuti in questi anni mostrano come siamo in grado, come sistema Paese, di conciliare i successi economici con quelli sociali e sostenibili. Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo e da simili occasioni di confronto nascono i successi del futuro» ha commentato Elena Nembrini, direttore generale Enit.\r

I dati\r

Nei primi 7 mesi del 2025 l’Italia è seconda in Europa per presenze internazionali (151,8 milioni) e per il totale dei soggiorni (268,4 milioni), ma anche terza per afflusso domestico con 116,6 milioni di pernottamenti da gennaio a luglio.\r

\r

L’Italia del turismo nel 2025 ad oggi fa segnare +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025; +10,4% se guardiamo a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel solo primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%).\r

\r

Nel complesso, si conta per il 2024 una spesa turistica di 122,6 miliardi di euro da parte dei turisti italiani e di 55,2 miliardi da parte di quelli stranieri mentre per il 2025 si prevede un totale di consumi stranieri pari a 60,4 miliardi di euro e di 124,6 miliardi di euro per i consumi domestici (la crescita per i consumi italiani si stima pari al +1,6% mentre arriva al +9,4% per i consumi dei turisti stranieri).\r

\r

Tra le top 3 motivazioni dei viaggiatori stranieri che scelgono l’Italia, in testa la vacanza, poi i viaggi di lavoro occasionali e la visita a parenti e familiari (turismo delle radici). Ad accompagnare questi risultati, c’è un lavoro costante per conciliare i successi economici con gli aspetti di turismo sostenibile. Il turismo italiano è volano anche di questi valori, come testimoniato dai numeri: dal 2019 al 2023 è diminuita l’intensità delle emissioni di gas serra di viaggi e turismo.\r

\r

Impatto poi sul mondo del lavoro e dell’occupazione in Italia: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 48,6% di occupazione femminile diretta (707 mila) sul totale contro la media Europa del 47,8%; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione nel 2023 contro il 15,4% di media europea e riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente in viaggi e turismo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turismo motore della crescita sostenibile: i dati di Enit","post_date":"2025-11-17T14:42:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763390541000]}]}}