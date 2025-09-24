Croazia nel segno del lusso: aprirà a inizio 2026 il Pical Resort, Valamar Collection Un maxi investimento per il turismo della Croazia: è quello legato al debutto del Pical Resort, Valamar Collection, 5 stelle che aprirà i battenti all’inizio del 2026 sulla costa occidentale dell’Istria, a pochi passi dal centro storico di Parenzo (patrimonio Unesco). Una nuova prospettiva di lusso mediterraneo sull’Adriatico, il resort invita gli ospiti a scoprire il ricco mix di culture, sapori e paesaggi condivisi da Croazia, Slovenia e Italia. Il resort trae ispirazione dalla storica ferrovia Parenzana, che iniziava il suo percorso nell’omonima località per raggiungere l’entroterra istriano a Trieste. Oggi, quell’eredità vive nello spirito della struttura – che celebra il movimento, la connessione e il patrimonio comune – e nei numerosi percorsi ciclabili e pedonali che circondano il resort. Con tre strutture distinte e 514 camere e suite, tra cui esclusive sistemazioni V Level, il Pical Resort risponde alle esigenze di ogni tipologia di clientela: coppie, famiglie, gruppi di amici e viaggiatori single. Le opzioni spaziano dalle suite familiari all inclusive alle lussuose camere swim-up con accesso privato alla piscina e servizio premium. La ristorazione è un viaggio in sé: 11 ristoranti e 10 bar spaziano da terrazze soleggiate che servono pesce appena pescato a locali intimi guidati dagli chef stellati Michelin Matteo Metullio e Davide De Pra, tra cui l’Harry’s Piccolo Poreč, fiore all’occhiello del resort. La filosofia culinaria si ispira al percorso della Parenzana, intrecciando ingredienti stagionali e influenze regionali provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia e dall’Italia. L’esperienza si estende oltre il resort, con locali partner esclusivi come Jazby Ana Roš, Miramare by Fratelli Cerea e Spinnaker, ognuno dei quali porta la propria storia nella più ampia scena culinaria di Parenzo. Il Rooftop bar offre una terrazza lounge e una piscina a sfioro, dove gli ospiti possono gustare vini selezionati provenienti da tutta la regione della Parenzana. Il beach club, essenza dell’eleganza in riva al mare, combina musica, cucina creativa e un’atmosfera rilassata. Il cuore dell’offerta benessere del resort è l’Espa at Pical, più di un centro wellness, è un viaggio completo nel benessere ispirato alla storia della storica ferrovia. Questa narrazione permea ogni dettaglio dell’esperienza spa: dal design degli interni e dai profumi ai trattamenti e ai rituali. Gli ospiti si muovono attraverso zone immersive e multisensoriali come l’Aqua Sensory Room, l’Herbal Lounge e l’area Garden Spa all’aperto. Progettato per tutte le generazioni, Espa at Pical propone anche esperienze benessere speciali per bambini, adolescenti e famiglie, tra cui trattamenti su misura, laboratori e momenti di relax condivisi. Pical Resort ambisce a diventare anche un nuovo punto di riferimento per il turismo Mice: il Pical Event Centre, il più grande dell’Istria, dispone di una sala congressi all’avanguardia e di 7 sale riunioni flessibili che possono ospitare fino a 1.200 delegati.



Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un maxi investimento per il turismo della Croazia: è quello legato al debutto del Pical Resort, Valamar Collection, 5 stelle che aprirà i battenti all'inizio del 2026 sulla costa occidentale dell'Istria, a pochi passi dal centro storico di Parenzo (patrimonio Unesco). Una nuova prospettiva di lusso mediterraneo sull'Adriatico, il resort invita gli ospiti a scoprire il ricco mix di culture, sapori e paesaggi condivisi da Croazia, Slovenia e Italia. Il resort trae ispirazione dalla storica ferrovia Parenzana, che iniziava il suo percorso nell'omonima località per raggiungere l'entroterra istriano a Trieste. Oggi, quell'eredità vive nello spirito della struttura - che celebra il movimento, la connessione e il patrimonio comune - e nei numerosi percorsi ciclabili e pedonali che circondano il resort. Con tre strutture distinte e 514 camere e suite, tra cui esclusive sistemazioni V Level, il Pical Resort risponde alle esigenze di ogni tipologia di clientela: coppie, famiglie, gruppi di amici e viaggiatori single. Le opzioni spaziano dalle suite familiari all inclusive alle lussuose camere swim-up con accesso privato alla piscina e servizio premium. La ristorazione è un viaggio in sé: 11 ristoranti e 10 bar spaziano da terrazze soleggiate che servono pesce appena pescato a locali intimi guidati dagli chef stellati Michelin Matteo Metullio e Davide De Pra, tra cui l'Harry's Piccolo Poreč, fiore all'occhiello del resort. La filosofia culinaria si ispira al percorso della Parenzana, intrecciando ingredienti stagionali e influenze regionali provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia. L'esperienza si estende oltre il resort, con locali partner esclusivi come Jazby Ana Roš, Miramare by Fratelli Cerea e Spinnaker, ognuno dei quali porta la propria storia nella più ampia scena culinaria di Parenzo. Il Rooftop bar offre una terrazza lounge e una piscina a sfioro, dove gli ospiti possono gustare vini selezionati provenienti da tutta la regione della Parenzana. Il beach club, essenza dell'eleganza in riva al mare, combina musica, cucina creativa e un'atmosfera rilassata. Il cuore dell'offerta benessere del resort è l'Espa at Pical, più di un centro wellness, è un viaggio completo nel benessere ispirato alla storia della storica ferrovia. Questa narrazione permea ogni dettaglio dell'esperienza spa: dal design degli interni e dai profumi ai trattamenti e ai rituali. Gli ospiti si muovono attraverso zone immersive e multisensoriali come l'Aqua Sensory Room, l'Herbal Lounge e l'area Garden Spa all'aperto. Progettato per tutte le generazioni, Espa at Pical propone anche esperienze benessere speciali per bambini, adolescenti e famiglie, tra cui trattamenti su misura, laboratori e momenti di relax condivisi. Pical Resort ambisce a diventare anche un nuovo punto di riferimento per il turismo Mice: il Pical Event Centre, il più grande dell'Istria, dispone di una sala congressi all'avanguardia e di 7 sale riunioni flessibili che possono ospitare fino a 1.200 delegati. [gallery ids="497638,497639,497640,497641,497643,497644"] [post_title] => Croazia nel segno del lusso: aprirà a inizio 2026 il Pical Resort, Valamar Collection [post_date] => 2025-09-24T14:47:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758725261000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volonline group continua a investire nella formazione. Il "sales and product board event" si è svolto in crociera sul Nilo. Un momento di incontro e di confronto tra tutti i direttori delle business unit, della rete vendita e di alcuni product manager del gruppo guidato da Luigi Deli, founder e ceo. Tra i protagonisti dell’evento Teorema Vacanze, che ha annunciato le novità per il prossimo autunno/inverno e per Pasqua e ponti di primavera 2026 e confermato la crescita. «Con l’acquisto nel 2022 del marchio Teorema, abbiamo lanciato una sfida: quella di portare in azienda un brand ancora noto e apprezzato dal mercato senza snaturarlo nei valori, ripartendo dalle destinazioni per le quali è stato leader in passato, rivestendolo di un ruolo specifico e arricchendolo del nostro know-how tecnologico. Il posizionamento di Teorema Vacanze in Volonline Group è stato fin dall’inizio quello di offrire alle agenzie di viaggio pacchetti di proposte basate su un prodotto selezionato e testato. Dal 2022 a oggi, la crescita di teorema Vacanze è stata costante, conquistando una fetta di mercato sempre più ampia. E anche quest’anno i numeri lo confermano: dal 1° gennaio al 15 settembre la crescita del prenotato sfiora il 58% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre abbiamo superato del 15% il fatturato di tutto il 2024. Il target della clientela è prettamente composto da adulti, coppie e gruppi di amici, mentre solo l’8% di tutti i clienti prenotati appartiene al target famiglia» commenta Deli. Egitto sul podio «Il podio dei prodotti e destinazioni più vendute in questo lasso di tempo è occupato al primo e secondo posto dall’Egitto, con la crociera sul Nilo e i soggiorni sul Mar Rosso; seguono i tour in Europa, le diverse mete nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, poi il lungo raggio con Stati Uniti, Caraibi, Oriente - aggiunge Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze -. Per la stagione invernale lanceremo anche delle nuove destinazioni, come Kenya con soggiorni e safari e la Giamaica». Per l’alta stagione invernale, Teorema Vacanze ha già contrattualizzato 2.500 posti volo per destinazioni che spaziano dagli Emirati Arabi a Istanbul e Marrakech, da New York all’Oceano Indiano, dall’Estremo Oriente a Messico e Repubblica Dominicana. «Per la programmazione invernale, abbiamo 50 tour a conferma immediata, 2.000 posti volo da Milano, Roma, Napoli e Bari per il Mar Rosso, con la novità del volo diretto da Bologna. Per Pasqua e ponti di primavera, abbiamo già opzionato mille posti per diverse destinazioni e contiamo di uscire con tutto il prodotto entro fine mese» conclude Francesca Romeo, operation manager di Teorema Vacanze. [post_title] => Teorema Vacanze, volume delle prenotazioni a +58% [post_date] => 2025-09-24T11:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758713847000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497580" align="alignleft" width="300"] Suite Living Room - Orient Express La Minerva (© Alexandre Tabaste)[/caption] Accor investe sull'Italia, con nuovi sviluppi per i brand Raffles, Sofitel ed Emblems Collection. Il piano segue alla recente inaugurazione del primo Orient Express hotel, Orient Express La Minerva, aperto quest’anno a Roma. Con oltre 75 strutture operative sul territorio nazionale, Accor si conferma il secondo gruppo alberghiero in Italia, con una presenza che copre tutte le categorie, dall’ultra-lusso all’economy. «Il Sud Europa, e in particolare l’Italia, rappresentano un’area strategica per lo sviluppo a lungo termine dei nostri brand luxury. La nostra crescita è guidata dal rispetto per la cultura locale, da un approccio sostenibile e da una collaborazione solida con partner di fiducia. Le relazioni con i proprietari degli hotel sono un pilastro fondamentale della nostra strategia: insieme vogliamo consolidare la presenza di Accor in destinazioni chiave come Roma, Milano e la Sicilia, contribuendo a un’evoluzione dell’ospitalità che sia attuale, responsabile e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi», dichiara Paul Rosenberg, regional vice president luxury brands per Francia, Sud Europa e Nord Africa. Il percorso italiano del marchio Orient Express ha preso avvio con Orient Express La Minerva, primo hotel al mondo del brand, che ha riportato alla luce un palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, restaurato dall’architetto-artista Hugo Toro. Nel 2026 sarà la volta di Venezia, con l’apertura di Orient Express Palazzo Donà Giovannelli, dimora quattrocentesca oggetto di un attento recupero firmato da Aline Asmar d’Amman. Il 2025 ha segnato anche il debutto de La Dolce Vita Orient Express. Con l’apertura del Palazzo Donà Giovannelli, i passeggeri potranno arrivare direttamente alla Stazione di Venezia Santa Lucia e raggiungere l’hotel con una breve passeggiata o un trasferimento in gondola. I progetti futuri Tra i progetti più attesi spicca Raffles Lake Como, previsto per il 2027, che segnerà il debutto del marchio in Italia. L’hotel sorgerà lungo una delle aree più esclusive del lago, a seguito di una ristrutturazione completa, e offrirà tutte le esperienze iconiche del brand – dalla Library alla Writers’ Bar, dalla Long Bar alla Patisserie – unite al fascino del lago. Sempre nel 2027 è prevista l’apertura di Sofitel Genova Marina, secondo indirizzo italiano del brand francese dopo Sofitel Roma Villa Borghese. Il nuovo cinque stelle sorgerà sul waterfront cittadino e sarà progettato dal celebre architetto Renzo Piano. Emblems Collection debutterà invece in Italia nel 2026 con quattro nuove strutture, concepite per esaltare l’identità locale attraverso design, autenticità e narrazione. L’hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo proporrà 80 camere immerse nella cornice delle Dolomiti. Palazzo Sozzini Malavolti a Siena offrirà una dimora storica con affreschi ottocenteschi, giardini segreti e una spa dedicata all’artigianato toscano. Relais San Clemente in Umbria, ex convento benedettino immerso in 40 ettari di parco, diventerà un rifugio esclusivo con ville private e una cappella consacrata. Infine, Masseria Furnirussi in Puglia proporrà 60 suite, molte con piscina privata, inserite nel contesto del più grande frutteto di fichi d’Europa. «L’Italia è un mercato prioritario per lo sviluppo luxury di Accor nel Sud Europa. Le potenzialità sono significative sia nelle destinazioni consolidate sia in quelle emergenti, dove cresce la richiesta di esperienze autentiche e di alto profilo. Con nuove aperture in aree di grande fascino come la Puglia e Cortina d’Ampezzo, il gruppo rafforza la propria presenza nei luoghi in cui i viaggiatori globali cercano soggiorni unici. Grazie all’approccio personalizzato dei nostri brand luxury e collection, siamo in grado di valorizzare l’individualità delle strutture indipendenti, contribuendo al tempo stesso alla crescita a lungo termine dell’ospitalità italiana», sottolinea Ettore Cavallino, senior development director luxury brands, Europe di Accor. Il 2025 è stato un anno dinamico anche per il portafoglio lifestyle del gruppo. A marzo sono stati inaugurati The Hoxton Florence e l’Hotel Giacomo Morra Alba – Handwritten Collection, mentre l’estate ha visto il debutto del Mövenpick Hotel Bari, nel cuore del quartiere Murat. Ricavato dal restauro dello storico Palace Hotel, il nuovo Mövenpick si caratterizza per un design sostenibile e sofisticato, 186 camere, una Spa privata, fitness room e dodici sale meeting fino a 300 persone. [post_title] => Accor rafforza la presenza in Italia nel segmento luxury [post_date] => 2025-09-24T10:30:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758709830000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Preferred Hotels & Resorts presenta Legendary Journeys – The Ultimate Private Jet Experience by Preferred Hotels & Resorts, in collaborazione con Bucketlist Xperiences. Si tratta della prima esperienza in jet privato proposta dalla catena, pensata per i clienti più esigenti che desiderano accedere a destinazioni uniche al mondo, viaggiando a bordo di un jet privato lussuosamente arredato. «La nostra missione è sempre stata quella di mettere in contatto i viaggiatori con gli hotel indipendenti e le destinazioni più straordinarie del mondo in modi indimenticabili e trasformativi - ha affermato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. In linea con il nostro Luxury Travel Report 2025, che ha rilevato che il 61% dei viaggiatori facoltosi considera le esperienze ad hoc come il massimo del lusso e il 75% si rivolge ad "esperti" locali, Legendary Journeys offre avventure rare con un servizio personalizzato, pensato per essere semplice, memorabile e davvero indimenticabile». Jordan Kaplan, presidente di Bucketlist Xperiences, continua: «Siamo entusiasti di collaborare con Preferred Hotels & Resorts e la sua Legend Collection per dare vita a Legendary Journeys. Insieme, stiamo creando un'esperienza che va oltre il viaggio tradizionale, fondendo esperienze uniche in jet privati con l'eccellenza dell'ospitalità di lusso nelle destinazioni più straordinarie del mondo». Il programma In programma dal 6 al 23 ottobre 2026, l'itinerario di 17 notti porterà gli ospiti fra Singapore, India, Ruanda, Kenya, Grecia, Marocco e Londra. Tra i momenti salienti vi sono esperienze uniche che riflettono il potere trasformativo del viaggio: dai trekking alla ricerca dei gorilla nelle foreste del Ruanda a una celebrazione reale a Jaipur, fino a una gita in yacht al tramonto al largo delle coste di Santorini, un safari in Kenya e cene sotto le stelle sulle montagne dell'Atlante in Marocco, solo per citarne alcuni. I viaggiatori soggiorneranno in strutture eccezionali, tra cui quattro membri della Legend Collection di Preferred Hotels & Resorts. Il viaggio inizia a bordo di un aereo Vip privato, dotato di tutti i comfort. Gli ospiti potranno utilizzare sedili in pelle reclinabili, pasti gourmet preparati dallo chef e vini e liquori selezionati. Inoltre voli diretti, accesso alla Vip lounge in aeroporto, supporto bagagli, servizi personalizzati e un team di assistenza dedicato composto da 17 membri. A completare l'esperienza, un fotografo e un videomaker professionisti che immortaleranno i momenti del viaggio. I posti sono limitati a 29 coppie (camera singola disponibile su richiesta). I partecipanti a questa esperienza riceveranno lo status Titanium I Prefer Hotel Rewards, insieme a 1 milione di punti I Prefer Hotel Rewards, equivalenti a più di 10 pernottamenti gratuiti in oltre 650 strutture partecipanti al programma I Prefer Hotel Rewards in tutto il mondo. [post_title] => Preferred presenta Legendary Journeys: itinerari di lusso in jet privato [post_date] => 2025-09-24T09:57:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758707853000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Red Sea accende i riflettori sull'apertura dei primi resort di Shura Island, una delle tappe di sviluppo del progetto della società di sviluppo immobiliare Red Sea Global (Rsg). «Shura Island rappresenta i fondamenti della nostra vision: sguardo al futuro, profondo rispetto per la natura e impegno nel ridefinire il turismo in Arabia Saudita, fissando nuovi standard nel turismo rigenerativo. - afferma Reema Almokhtar, tourism communications di Rsg -. Tra il 2025 e il 2026 apriranno 11 luxury resorts dove vivere esperienze esclusive e programmi culturali. Shura Island offrirà anche degli overwater, un porto turistico, uno yacht club, il campo da golf da campionato 18 buche Shura Links - con paesaggi desertici e fairway rigogliosi, un’area di conservazione marina fra le più grandi del mondo e le attività di Adrena, dedicate all’avventura e all’intrattenimento ad alta energia. Le esperienze signature, adrenaliniche, culturali e nella natura sono affidate ai marchi gestiti da The Red Sea: Wama (per le attività sopra l'acqua), Galaxea (per le esperienze subacquee) e Akun (per le avventure nell'entroterra). Shura Island si raggiunge via mare o attraversando i 3,3km del più lungo ponte interno dell’Arabia Saudita». Continua, quindi, il percorso iniziato con successo due anni fa. «Il progetto The Red Sea verrà completato entro il 2030 con la realizzazione di 50 resorts su 22 diverse isole e 6 sulla terraferma. Saranno disponibili 8.000 camere d'albergo e 1000 unità residenziali fra isole ed entroterra, oltre a un porto turistico, campi da golf, servizi di intrattenimento, ristorazione e tempo libero. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1mln di visitatori, perché non vogliamo overturism: intendiamo proteggere l’ecosistema della destinazione. Siamo anche molto attenti ai criteri di sostenibilità. Il progetto The Red Sea Global (Rsg) comprende 9 isole designate come riserve naturali per la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. È stata bandita la plastica monouso. Abbiamo la più grande Landscape Nursery di piante del Medio Oriente. Il 30% di “beneficio netto di conservazione” verrà raggiunto entro il 2040 e utilizziamo energia rinnovabile al 100%: ovunque sono visibili pannelli solari. Non si praticano sport acquatici motorizzati per evitare l’inquinamento acustico e il disturbo della fauna marina. Gli ospiti possono esplorare il mar Rosso Saudita nel rispetto del suo delicato equilibrio facendo escursioni in kayak tra le mangrovie, paddleboard sulle acque turchesi o immergendosi fra incontaminate barriere coralline. Possiamo dire che l’impatto di Rsg sulla natura e sulle comunità va ben oltre i confini delle sue destinazioni. Attraverso i progetti trasformativi di The Red Sea e Amaala sta creando 120.000 nuovi posti di lavoro, stimolando la crescita economica e promuovendo un futuro sostenibile per tutti». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="497422,497420,497421"] [post_title] => The Red Sea Global e le tappe per l'apertura dei primi resorts a Shura Island (2) [post_date] => 2025-09-24T09:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758705338000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da gennaio 2026 Tgv InOui lancerà in tutta la Francia la nuova classe Optimum, "per offrire a tutti il meglio dell'alta velocità alla francese" e con un occhio di riguardo alla clientela d'affari. La nuova classe lanciata da Sncf, sarà estesa a tutte le tratte radiali (cioè con partenze da o arrivi a Parigi), mentre finora la Business Première era disponibile solo tra Parigi e Lille, Lione, Marsiglia, Strasburgo, Rennes, Nantes, Bordeaux e Montpellier. Dal lunedì al venerdì, in linea con il traffico prettamente d'affari. Mezza carrozza sarà dedicata a questa nuova business class: 39 posti negli attuali Tgv InOui, poi 30 nei futuri Tgv M, il cui cambio di nome mira anche ad attirare una clientela leisure. La compagnia cerca di “abbandonare il termine business” per andare alla ricerca di altri viaggiatori premium. Sulla linea Parigi-Lione, che conta “circa il 40%” di clientela business sarà proposta un'offerta ancora più completa, denominata “Optimum Plus”, che proporrà una ristorazione di qualità, adatta a ogni momento della giornata e servita al posto; un assistente dedicato a disposizione per tutta la durata del viaggio e un servizio clienti esclusivo per un'assistenza personalizzata. [post_title] => Sncf: la nuova classe Optimum debutterà a gennaio a bordo del Tgv InOui [post_date] => 2025-09-24T09:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758704407000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496879" align="aligncenter" width="441"] Cala Goloritzè - autore CoolR - fonte www.shutterstock.com[/caption] “Sardegna!” e il pensiero corre a spiagge abbaglianti e cale spettacolari. Il binomio Isola/vacanze al mare è inevitabile e si conferma: Cala Goloritzè, ‘perla’ di Baunei (Ogliastra), è prima nella classifica 2025 di ‘50 World’s best beaches’. Gli scenari incantevoli, sul litorale e nell’interno, però, non dicono tutto. La Sardegna vanta, per esempio, una storia che ha lasciato eredità uniche, come i nuraghi. Di recente le domus de Janas, risalenti al IV-III millennio a.C., sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Novità da presentare al World Tourism Event (Roma, 25-26 settembre). L’arte manifatturiera è un altro straordinario veicolo promozionale da valorizzare prossimamente grazie al rilancio del marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell’artigianato artistico. Tradizione è identità: proseguirà nel 2026 un percorso di valorizzazione degli eventi di inizio anno, capaci di rappresentare una motivazione di viaggio. A partire dal Capodanno, poi Carnevale e Settimana Santa, fino ai grandi eventi identitari. [gallery ids="496880,496881,496882,496883,496884,496885"] Altro tematismo in rampa di lancio nel 2026 è il turismo nei borghi, modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La loro promozione si concentra su un cluster di 15 certificati, Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia. Turismo lento fa rima con Noi Camminiamo in Sardegna: gli itinerari, a ottobre proposti nella quarta edizione, rappresenteranno l’offerta per l’anno prossimo. Lo slow tourism è uno dei due player scelti per far scoprire il territorio. L’altro è l’active tourism: la Sardegna è una ‘palestra a cielo aperto’ dove gli appassionati di outdoor praticano le attività preferite in scenari inimitabili. Molteplici campagne sono incentrate sull’Isola quale hub per l’outdoor, anche nel 2026. (1763) [post_title] => Sardegna, la tua destinazione nel 2026 [post_date] => 2025-09-24T08:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => active-tourism [1] => artigianato-sardegna [2] => borghi-piu-belli-ditalia [3] => borghi-sardegna [4] => cala-goloritze [5] => capodanno-in-sardegna [6] => carnevale-sardegna [7] => eventi-sardegna [8] => noi-camminiamo-in-sardegna [9] => outdoor-sardegna [10] => patrimonio-unesco-sardegna [11] => sardegna-2026 [12] => settimana-santa-sardegna [13] => slow-tourism [14] => spiagge-sardegna [15] => tradizioni-sarde [16] => turismo-sardegna [17] => turismo-sostenibile [18] => viaggi-in-sardegna [19] => world-tourism-event ) [post_tag_name] => Array ( [0] => active tourism [1] => artigianato Sardegna [2] => borghi più belli d’Italia [3] => borghi Sardegna [4] => Cala Goloritzè [5] => Capodanno in Sardegna [6] => Carnevale Sardegna [7] => eventi Sardegna [8] => Noi Camminiamo in Sardegna [9] => outdoor Sardegna [10] => patrimonio UNESCO Sardegna [11] => Sardegna 2026 [12] => Settimana Santa Sardegna [13] => slow tourism [14] => spiagge Sardegna [15] => tradizioni sarde [16] => turismo Sardegna [17] => turismo sostenibile [18] => viaggi in Sardegna [19] => World Tourism Event ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758702113000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys debutterà nel 2027 in Alaska con Explora III– e per l'occasione proporrà una serie di Destination Immersions pre e post-viaggio, pensata per offrire agli ospiti un’immersione più profonda nei paesaggi e nella ricchezza culturale dell’Alaska e dell’ovest del Canada. Guidate dall’etica dello slow travel e della scoperta consapevole, le nuove esperienze via terra offrono l’opportunità di esplorare più a fondo la natura incontaminata e il patrimonio delle destinazioni, sia prima dell’imbarco sia dopo lo sbarco. Le esperienze, della durata variabile tra tre e cinque notti, includono viaggi ferroviari deluxe, incontri autentici con la cultura e la natura locali ed esperienze gastronomiche esclusive. Anna Nash, presidente di Explora Journeys, ha dichiarato: «Queste Destination Immersions riflettono il nostro impegno nell’offrire esperienze di lusso coinvolgenti che vadano oltre la nave. Permettono ai nostri ospiti di esplorare in profondità, con intenzione e autenticità, e di creare connessioni più significative con i luoghi che visitano. Che si tratti della vastità dell’Alaska o della ricchezza culturale delle Montagne Rocciose Canadesi, queste esperienze arricchiscono il viaggio in mare con una narrazione continua e sensata che unisce terra e oceano». L'ingresso dell'Alaska Con l’ingresso dell’Alaska nella sua rete globale di destinazioni, Explora Journeys celebra una delle regioni più incontaminate al mondo. Le Destination Immersions pre e post-viaggio da Seward collegano l’eleganza di Explora III alla maestosità dell’entroterra, offrendo accesso a parchi nazionali remoti, fauna selvatica e autentiche esperienze culturali. [post_title] => Explora Journeys presenta le Destinations Immersions in Alaska [post_date] => 2025-09-23T15:24:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758641097000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483204" align="alignleft" width="300"] Davide Catania[/caption] Alidays presenta il nuovo catalogo digitale Alidays On Tour 2026: non una semplice rassegna di destinazioni, ma un ausilio pratico, di impatto, concepito per valorizzare la consulenza delle agenzie e supportarle nella presentazione di un prodotto che mette sempre la persona al centro. La programmazione si distingue per un’accurata selezione di tour per piccoli gruppi, progettati con la stessa cura sartoriale che contraddistingue l’approccio tailor made di Alidays. Il valore aggiunto delle guide locali parlanti italiano – professionisti esperti e appassionati – consente di cogliere l’essenza più autentica di ogni destinazione, intrecciando la scoperta dei luoghi con il piacere della condivisione. In catalogo alcune delle mete più iconiche: Namibia, Cina, Indocina, Indonesia, Stati Uniti, Giappone, India, Thailandia, Sri Lanka, Argentina, Uzbekistan. «Siamo molto orgogliosi di presentare Alidays On Tour 2026 – dichiara Davide Catania, ceo di Alidays – non soltanto come una raccolta di itinerari esclusivi, ma come un vero strumento di lavoro per le agenzie. Ogni pagina riflette l’essenza di Alidays: la centralità della persona, la cura dei dettagli e l’impegno a trasformare il viaggio di gruppo in un’esperienza autentica e memorabile. Il nostro obiettivo è offrire al trade un supporto concreto e di valore, capace di ispirare e rafforzare la relazione con i viaggiatori». Ciclo di eventi Proprio per dare concretezza a questo obiettivo, nei prossimi giorni prenderà il via un ciclo di eventi istituzionali e realizzati in collaborazione con partner operativi, che si snoderà lungo tutto il prossimo trimestre nel mercato italiano: un’occasione preziosa per permettere agli agenti di viaggio di approfondire la conoscenza del prodotto e di scoprirne a fondo caratteristiche, vantaggi e potenzialità. [post_title] => Alidays On Tour 2026: nuovo catalogo al servizio delle agenzie [post_date] => 2025-09-23T13:01:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758632471000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "croazia nel segno del lusso aprira a inizio 2026 il pical resort valamar collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2211,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un maxi investimento per il turismo della Croazia: è quello legato al debutto del Pical Resort, Valamar Collection, 5 stelle che aprirà i battenti all'inizio del 2026 sulla costa occidentale dell'Istria, a pochi passi dal centro storico di Parenzo (patrimonio Unesco).\r

\r

Una nuova prospettiva di lusso mediterraneo sull'Adriatico, il resort invita gli ospiti a scoprire il ricco mix di culture, sapori e paesaggi condivisi da Croazia, Slovenia e Italia.\r

\r

Il resort trae ispirazione dalla storica ferrovia Parenzana, che iniziava il suo percorso nell'omonima località per raggiungere l'entroterra istriano a Trieste. Oggi, quell'eredità vive nello spirito della struttura - che celebra il movimento, la connessione e il patrimonio comune - e nei numerosi percorsi ciclabili e pedonali che circondano il resort.\r

\r

Con tre strutture distinte e 514 camere e suite, tra cui esclusive sistemazioni V Level, il Pical Resort risponde alle esigenze di ogni tipologia di clientela: coppie, famiglie, gruppi di amici e viaggiatori single. Le opzioni spaziano dalle suite familiari all inclusive alle lussuose camere swim-up con accesso privato alla piscina e servizio premium.\r

\r

La ristorazione è un viaggio in sé: 11 ristoranti e 10 bar spaziano da terrazze soleggiate che servono pesce appena pescato a locali intimi guidati dagli chef stellati Michelin Matteo Metullio e Davide De Pra, tra cui l'Harry's Piccolo Poreč, fiore all'occhiello del resort.\r

\r

La filosofia culinaria si ispira al percorso della Parenzana, intrecciando ingredienti stagionali e influenze regionali provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia. L'esperienza si estende oltre il resort, con locali partner esclusivi come Jazby Ana Roš, Miramare by Fratelli Cerea e Spinnaker, ognuno dei quali porta la propria storia nella più ampia scena culinaria di Parenzo.\r

\r

Il Rooftop bar offre una terrazza lounge e una piscina a sfioro, dove gli ospiti possono gustare vini selezionati provenienti da tutta la regione della Parenzana. Il beach club, essenza dell'eleganza in riva al mare, combina musica, cucina creativa e un'atmosfera rilassata.\r

\r

Il cuore dell'offerta benessere del resort è l'Espa at Pical, più di un centro wellness, è un viaggio completo nel benessere ispirato alla storia della storica ferrovia. Questa narrazione permea ogni dettaglio dell'esperienza spa: dal design degli interni e dai profumi ai trattamenti e ai rituali. Gli ospiti si muovono attraverso zone immersive e multisensoriali come l'Aqua Sensory Room, l'Herbal Lounge e l'area Garden Spa all'aperto. Progettato per tutte le generazioni, Espa at Pical propone anche esperienze benessere speciali per bambini, adolescenti e famiglie, tra cui trattamenti su misura, laboratori e momenti di relax condivisi.\r

\r

Pical Resort ambisce a diventare anche un nuovo punto di riferimento per il turismo Mice: il Pical Event Centre, il più grande dell'Istria, dispone di una sala congressi all'avanguardia e di 7 sale riunioni flessibili che possono ospitare fino a 1.200 delegati. \r

\r

[gallery ids=\"497638,497639,497640,497641,497643,497644\"]","post_title":"Croazia nel segno del lusso: aprirà a inizio 2026 il Pical Resort, Valamar Collection","post_date":"2025-09-24T14:47:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758725261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volonline group continua a investire nella formazione. Il \"sales and product board event\" si è svolto in crociera sul Nilo. Un momento di incontro e di confronto tra tutti i direttori delle business unit, della rete vendita e di alcuni product manager del gruppo guidato da Luigi Deli, founder e ceo.\r

\r

Tra i protagonisti dell’evento Teorema Vacanze, che ha annunciato le novità per il prossimo autunno/inverno e per Pasqua e ponti di primavera 2026 e confermato la crescita.\r

\r

«Con l’acquisto nel 2022 del marchio Teorema, abbiamo lanciato una sfida: quella di portare in azienda un brand ancora noto e apprezzato dal mercato senza snaturarlo nei valori, ripartendo dalle destinazioni per le quali è stato leader in passato, rivestendolo di un ruolo specifico e arricchendolo del nostro know-how tecnologico. Il posizionamento di Teorema Vacanze in Volonline Group è stato fin dall’inizio quello di offrire alle agenzie di viaggio pacchetti di proposte basate su un prodotto selezionato e testato. Dal 2022 a oggi, la crescita di teorema Vacanze è stata costante, conquistando una fetta di mercato sempre più ampia. E anche quest’anno i numeri lo confermano: dal 1° gennaio al 15 settembre la crescita del prenotato sfiora il 58% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre abbiamo superato del 15% il fatturato di tutto il 2024. Il target della clientela è prettamente composto da adulti, coppie e gruppi di amici, mentre solo l’8% di tutti i clienti prenotati appartiene al target famiglia» commenta Deli.\r

Egitto sul podio\r

«Il podio dei prodotti e destinazioni più vendute in questo lasso di tempo è occupato al primo e secondo posto dall’Egitto, con la crociera sul Nilo e i soggiorni sul Mar Rosso; seguono i tour in Europa, le diverse mete nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, poi il lungo raggio con Stati Uniti, Caraibi, Oriente - aggiunge Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze -. Per la stagione invernale lanceremo anche delle nuove destinazioni, come Kenya con soggiorni e safari e la Giamaica».\r

\r

Per l’alta stagione invernale, Teorema Vacanze ha già contrattualizzato 2.500 posti volo per destinazioni che spaziano dagli Emirati Arabi a Istanbul e Marrakech, da New York all’Oceano Indiano, dall’Estremo Oriente a Messico e Repubblica Dominicana.\r

\r

«Per la programmazione invernale, abbiamo 50 tour a conferma immediata, 2.000 posti volo da Milano, Roma, Napoli e Bari per il Mar Rosso, con la novità del volo diretto da Bologna. Per Pasqua e ponti di primavera, abbiamo già opzionato mille posti per diverse destinazioni e contiamo di uscire con tutto il prodotto entro fine mese» conclude Francesca Romeo, operation manager di Teorema Vacanze.","post_title":"Teorema Vacanze, volume delle prenotazioni a +58%","post_date":"2025-09-24T11:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758713847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497580\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Suite Living Room - Orient Express La Minerva (© Alexandre Tabaste)[/caption]\r

\r

Accor investe sull'Italia, con nuovi sviluppi per i brand Raffles, Sofitel ed Emblems Collection. Il piano segue alla recente inaugurazione del primo Orient Express hotel, Orient Express La Minerva, aperto quest’anno a Roma.\r

\r

Con oltre 75 strutture operative sul territorio nazionale, Accor si conferma il secondo gruppo alberghiero in Italia, con una presenza che copre tutte le categorie, dall’ultra-lusso all’economy.\r

\r

«Il Sud Europa, e in particolare l’Italia, rappresentano un’area strategica per lo sviluppo a lungo termine dei nostri brand luxury. La nostra crescita è guidata dal rispetto per la cultura locale, da un approccio sostenibile e da una collaborazione solida con partner di fiducia. Le relazioni con i proprietari degli hotel sono un pilastro fondamentale della nostra strategia: insieme vogliamo consolidare la presenza di Accor in destinazioni chiave come Roma, Milano e la Sicilia, contribuendo a un’evoluzione dell’ospitalità che sia attuale, responsabile e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi», dichiara Paul Rosenberg, regional vice president luxury brands per Francia, Sud Europa e Nord Africa.\r

\r

Il percorso italiano del marchio Orient Express ha preso avvio con Orient Express La Minerva, primo hotel al mondo del brand, che ha riportato alla luce un palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, restaurato dall’architetto-artista Hugo Toro. Nel 2026 sarà la volta di Venezia, con l’apertura di Orient Express Palazzo Donà Giovannelli, dimora quattrocentesca oggetto di un attento recupero firmato da Aline Asmar d’Amman.\r

\r

Il 2025 ha segnato anche il debutto de La Dolce Vita Orient Express. Con l’apertura del Palazzo Donà Giovannelli, i passeggeri potranno arrivare direttamente alla Stazione di Venezia Santa Lucia e raggiungere l’hotel con una breve passeggiata o un trasferimento in gondola.\r

I progetti futuri\r

Tra i progetti più attesi spicca Raffles Lake Como, previsto per il 2027, che segnerà il debutto del marchio in Italia. L’hotel sorgerà lungo una delle aree più esclusive del lago, a seguito di una ristrutturazione completa, e offrirà tutte le esperienze iconiche del brand – dalla Library alla Writers’ Bar, dalla Long Bar alla Patisserie – unite al fascino del lago. Sempre nel 2027 è prevista l’apertura di Sofitel Genova Marina, secondo indirizzo italiano del brand francese dopo Sofitel Roma Villa Borghese. Il nuovo cinque stelle sorgerà sul waterfront cittadino e sarà progettato dal celebre architetto Renzo Piano.\r

\r

Emblems Collection debutterà invece in Italia nel 2026 con quattro nuove strutture, concepite per esaltare l’identità locale attraverso design, autenticità e narrazione. L’hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo proporrà 80 camere immerse nella cornice delle Dolomiti. Palazzo Sozzini Malavolti a Siena offrirà una dimora storica con affreschi ottocenteschi, giardini segreti e una spa dedicata all’artigianato toscano. Relais San Clemente in Umbria, ex convento benedettino immerso in 40 ettari di parco, diventerà un rifugio esclusivo con ville private e una cappella consacrata. Infine, Masseria Furnirussi in Puglia proporrà 60 suite, molte con piscina privata, inserite nel contesto del più grande frutteto di fichi d’Europa.\r

\r

«L’Italia è un mercato prioritario per lo sviluppo luxury di Accor nel Sud Europa. Le potenzialità sono significative sia nelle destinazioni consolidate sia in quelle emergenti, dove cresce la richiesta di esperienze autentiche e di alto profilo. Con nuove aperture in aree di grande fascino come la Puglia e Cortina d’Ampezzo, il gruppo rafforza la propria presenza nei luoghi in cui i viaggiatori globali cercano soggiorni unici. Grazie all’approccio personalizzato dei nostri brand luxury e collection, siamo in grado di valorizzare l’individualità delle strutture indipendenti, contribuendo al tempo stesso alla crescita a lungo termine dell’ospitalità italiana», sottolinea Ettore Cavallino, senior development director luxury brands, Europe di Accor.\r

\r

Il 2025 è stato un anno dinamico anche per il portafoglio lifestyle del gruppo. A marzo sono stati inaugurati The Hoxton Florence e l’Hotel Giacomo Morra Alba – Handwritten Collection, mentre l’estate ha visto il debutto del Mövenpick Hotel Bari, nel cuore del quartiere Murat. Ricavato dal restauro dello storico Palace Hotel, il nuovo Mövenpick si caratterizza per un design sostenibile e sofisticato, 186 camere, una Spa privata, fitness room e dodici sale meeting fino a 300 persone.","post_title":"Accor rafforza la presenza in Italia nel segmento luxury","post_date":"2025-09-24T10:30:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758709830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Preferred Hotels & Resorts presenta Legendary Journeys – The Ultimate Private Jet Experience by Preferred Hotels & Resorts, in collaborazione con Bucketlist Xperiences.\r

\r

Si tratta della prima esperienza in jet privato proposta dalla catena, pensata per i clienti più esigenti che desiderano accedere a destinazioni uniche al mondo, viaggiando a bordo di un jet privato lussuosamente arredato.\r

\r

«La nostra missione è sempre stata quella di mettere in contatto i viaggiatori con gli hotel indipendenti e le destinazioni più straordinarie del mondo in modi indimenticabili e trasformativi - ha affermato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. In linea con il nostro Luxury Travel Report 2025, che ha rilevato che il 61% dei viaggiatori facoltosi considera le esperienze ad hoc come il massimo del lusso e il 75% si rivolge ad \"esperti\" locali, Legendary Journeys offre avventure rare con un servizio personalizzato, pensato per essere semplice, memorabile e davvero indimenticabile».\r

\r

Jordan Kaplan, presidente di Bucketlist Xperiences, continua: «Siamo entusiasti di collaborare con Preferred Hotels & Resorts e la sua Legend Collection per dare vita a Legendary Journeys. Insieme, stiamo creando un'esperienza che va oltre il viaggio tradizionale, fondendo esperienze uniche in jet privati con l'eccellenza dell'ospitalità di lusso nelle destinazioni più straordinarie del mondo».\r

Il programma\r

In programma dal 6 al 23 ottobre 2026, l'itinerario di 17 notti porterà gli ospiti fra Singapore, India, Ruanda, Kenya, Grecia, Marocco e Londra. Tra i momenti salienti vi sono esperienze uniche che riflettono il potere trasformativo del viaggio: dai trekking alla ricerca dei gorilla nelle foreste del Ruanda a una celebrazione reale a Jaipur, fino a una gita in yacht al tramonto al largo delle coste di Santorini, un safari in Kenya e cene sotto le stelle sulle montagne dell'Atlante in Marocco, solo per citarne alcuni. I viaggiatori soggiorneranno in strutture eccezionali, tra cui quattro membri della Legend Collection di Preferred Hotels & Resorts.\r

\r

Il viaggio inizia a bordo di un aereo Vip privato, dotato di tutti i comfort. Gli ospiti potranno utilizzare sedili in pelle reclinabili, pasti gourmet preparati dallo chef e vini e liquori selezionati. Inoltre voli diretti, accesso alla Vip lounge in aeroporto, supporto bagagli, servizi personalizzati e un team di assistenza dedicato composto da 17 membri. A completare l'esperienza, un fotografo e un videomaker professionisti che immortaleranno i momenti del viaggio.\r

\r

I posti sono limitati a 29 coppie (camera singola disponibile su richiesta). I partecipanti a questa esperienza riceveranno lo status Titanium I Prefer Hotel Rewards, insieme a 1 milione di punti I Prefer Hotel Rewards, equivalenti a più di 10 pernottamenti gratuiti in oltre 650 strutture partecipanti al programma I Prefer Hotel Rewards in tutto il mondo.","post_title":"Preferred presenta Legendary Journeys: itinerari di lusso in jet privato","post_date":"2025-09-24T09:57:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758707853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Red Sea accende i riflettori sull'apertura dei primi resort di Shura Island, una delle tappe di sviluppo del progetto della società di sviluppo immobiliare Red Sea Global (Rsg).\r

\r

«Shura Island rappresenta i fondamenti della nostra vision: sguardo al futuro, profondo rispetto per la natura e impegno nel ridefinire il turismo in Arabia Saudita, fissando nuovi standard nel turismo rigenerativo. - afferma Reema Almokhtar, tourism communications di Rsg -. Tra il 2025 e il 2026 apriranno 11 luxury resorts dove vivere esperienze esclusive e programmi culturali. Shura Island offrirà anche degli overwater, un porto turistico, uno yacht club, il campo da golf da campionato 18 buche Shura Links - con paesaggi desertici e fairway rigogliosi, un’area di conservazione marina fra le più grandi del mondo e le attività di Adrena, dedicate all’avventura e all’intrattenimento ad alta energia. Le esperienze signature, adrenaliniche, culturali e nella natura sono affidate ai marchi gestiti da The Red Sea: Wama (per le attività sopra l'acqua), Galaxea (per le esperienze subacquee) e Akun (per le avventure nell'entroterra). Shura Island si raggiunge via mare o attraversando i 3,3km del più lungo ponte interno dell’Arabia Saudita». Continua, quindi, il percorso iniziato con successo due anni fa.\r

\r

«Il progetto The Red Sea verrà completato entro il 2030 con la realizzazione di 50 resorts su 22 diverse isole e 6 sulla terraferma. Saranno disponibili 8.000 camere d'albergo e 1000 unità residenziali fra isole ed entroterra, oltre a un porto turistico, campi da golf, servizi di intrattenimento, ristorazione e tempo libero. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1mln di visitatori, perché non vogliamo overturism: intendiamo proteggere l’ecosistema della destinazione. Siamo anche molto attenti ai criteri di sostenibilità.\r

\r

Il progetto The Red Sea Global (Rsg) comprende 9 isole designate come riserve naturali per la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. È stata bandita la plastica monouso. Abbiamo la più grande Landscape Nursery di piante del Medio Oriente. Il 30% di “beneficio netto di conservazione” verrà raggiunto entro il 2040 e utilizziamo energia rinnovabile al 100%: ovunque sono visibili pannelli solari. Non si praticano sport acquatici motorizzati per evitare l’inquinamento acustico e il disturbo della fauna marina.\r

\r

Gli ospiti possono esplorare il mar Rosso Saudita nel rispetto del suo delicato equilibrio facendo escursioni in kayak tra le mangrovie, paddleboard sulle acque turchesi o immergendosi fra incontaminate barriere coralline. Possiamo dire che l’impatto di Rsg sulla natura e sulle comunità va ben oltre i confini delle sue destinazioni. Attraverso i progetti trasformativi di The Red Sea e Amaala sta creando 120.000 nuovi posti di lavoro, stimolando la crescita economica e promuovendo un futuro sostenibile per tutti».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"497422,497420,497421\"]","post_title":"The Red Sea Global e le tappe per l'apertura dei primi resorts a Shura Island (2)","post_date":"2025-09-24T09:15:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758705338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da gennaio 2026 Tgv InOui lancerà in tutta la Francia la nuova classe Optimum, \"per offrire a tutti il meglio dell'alta velocità alla francese\" e con un occhio di riguardo alla clientela d'affari.\r

\r

La nuova classe lanciata da Sncf, sarà estesa a tutte le tratte radiali (cioè con partenze da o arrivi a Parigi), mentre finora la Business Première era disponibile solo tra Parigi e Lille, Lione, Marsiglia, Strasburgo, Rennes, Nantes, Bordeaux e Montpellier. Dal lunedì al venerdì, in linea con il traffico prettamente d'affari.\r

\r

Mezza carrozza sarà dedicata a questa nuova business class: 39 posti negli attuali Tgv InOui, poi 30 nei futuri Tgv M, il cui cambio di nome mira anche ad attirare una clientela leisure. La compagnia cerca di “abbandonare il termine business” per andare alla ricerca di altri viaggiatori premium.\r

\r

Sulla linea Parigi-Lione, che conta “circa il 40%” di clientela business sarà proposta un'offerta ancora più completa, denominata “Optimum Plus”, che proporrà una ristorazione di qualità, adatta a ogni momento della giornata e servita al posto; un assistente dedicato a disposizione per tutta la durata del viaggio e un servizio clienti esclusivo per un'assistenza personalizzata.","post_title":"Sncf: la nuova classe Optimum debutterà a gennaio a bordo del Tgv InOui","post_date":"2025-09-24T09:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758704407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496879\" align=\"aligncenter\" width=\"441\"] Cala Goloritzè - autore CoolR - fonte www.shutterstock.com[/caption]\r

\r

“Sardegna!” e il pensiero corre a spiagge abbaglianti e cale spettacolari. Il binomio Isola/vacanze al mare è inevitabile e si conferma: Cala Goloritzè, ‘perla’ di Baunei (Ogliastra), è prima nella classifica 2025 di ‘50 World’s best beaches’. Gli scenari incantevoli, sul litorale e nell’interno, però, non dicono tutto. La Sardegna vanta, per esempio, una storia che ha lasciato eredità uniche, come i nuraghi. Di recente le domus de Janas, risalenti al IV-III millennio a.C., sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Novità da presentare al World Tourism Event (Roma, 25-26 settembre).\r

\r

L’arte manifatturiera è un altro straordinario veicolo promozionale da valorizzare prossimamente grazie al rilancio del marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell’artigianato artistico. Tradizione è identità: proseguirà nel 2026 un percorso di valorizzazione degli eventi di inizio anno, capaci di rappresentare una motivazione di viaggio. A partire dal Capodanno, poi Carnevale e Settimana Santa, fino ai grandi eventi identitari.\r

\r

[gallery ids=\"496880,496881,496882,496883,496884,496885\"]\r

\r

Altro tematismo in rampa di lancio nel 2026 è il turismo nei borghi, modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La loro promozione si concentra su un cluster di 15 certificati, Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia. Turismo lento fa rima con Noi Camminiamo in Sardegna: gli itinerari, a ottobre proposti nella quarta edizione, rappresenteranno l’offerta per l’anno prossimo.\r

\r

Lo slow tourism è uno dei due player scelti per far scoprire il territorio. L’altro è l’active tourism: la Sardegna è una ‘palestra a cielo aperto’ dove gli appassionati di outdoor praticano le attività preferite in scenari inimitabili. Molteplici campagne sono incentrate sull’Isola quale hub per l’outdoor, anche nel 2026. (1763)","post_title":"Sardegna, la tua destinazione nel 2026","post_date":"2025-09-24T08:21:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["active-tourism","artigianato-sardegna","borghi-piu-belli-ditalia","borghi-sardegna","cala-goloritze","capodanno-in-sardegna","carnevale-sardegna","eventi-sardegna","noi-camminiamo-in-sardegna","outdoor-sardegna","patrimonio-unesco-sardegna","sardegna-2026","settimana-santa-sardegna","slow-tourism","spiagge-sardegna","tradizioni-sarde","turismo-sardegna","turismo-sostenibile","viaggi-in-sardegna","world-tourism-event"],"post_tag_name":["active tourism","artigianato Sardegna","borghi più belli d’Italia","borghi Sardegna","Cala Goloritzè","Capodanno in Sardegna","Carnevale Sardegna","eventi Sardegna","Noi Camminiamo in Sardegna","outdoor Sardegna","patrimonio UNESCO Sardegna","Sardegna 2026","Settimana Santa Sardegna","slow tourism","spiagge Sardegna","tradizioni sarde","turismo Sardegna","turismo sostenibile","viaggi in Sardegna","World Tourism Event"]},"sort":[1758702113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys debutterà nel 2027 in Alaska con Explora III– e per l'occasione proporrà una serie di Destination Immersions pre e post-viaggio, pensata per offrire agli ospiti un’immersione più profonda nei paesaggi e nella ricchezza culturale dell’Alaska e dell’ovest del Canada.\r

\r

Guidate dall’etica dello slow travel e della scoperta consapevole, le nuove esperienze via terra offrono l’opportunità di esplorare più a fondo la natura incontaminata e il patrimonio delle destinazioni, sia prima dell’imbarco sia dopo lo sbarco. Le esperienze, della durata variabile tra tre e cinque notti, includono viaggi ferroviari deluxe, incontri autentici con la cultura e la natura locali ed esperienze gastronomiche esclusive.\r

\r

Anna Nash, presidente di Explora Journeys, ha dichiarato: «Queste Destination Immersions riflettono il nostro impegno nell’offrire esperienze di lusso coinvolgenti che vadano oltre la nave. Permettono ai nostri ospiti di esplorare in profondità, con intenzione e autenticità, e di creare connessioni più significative con i luoghi che visitano. Che si tratti della vastità dell’Alaska o della ricchezza culturale delle Montagne Rocciose Canadesi, queste esperienze arricchiscono il viaggio in mare con una narrazione continua e sensata che unisce terra e oceano».\r

L'ingresso dell'Alaska\r

Con l’ingresso dell’Alaska nella sua rete globale di destinazioni, Explora Journeys celebra una delle regioni più incontaminate al mondo. Le Destination Immersions pre e post-viaggio da Seward collegano l’eleganza di Explora III alla maestosità dell’entroterra, offrendo accesso a parchi nazionali remoti, fauna selvatica e autentiche esperienze culturali.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Explora Journeys presenta le Destinations Immersions in Alaska","post_date":"2025-09-23T15:24:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758641097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483204\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Catania[/caption]\r

\r

Alidays presenta il nuovo catalogo digitale Alidays On Tour 2026: non una semplice rassegna di destinazioni, ma un ausilio pratico, di impatto, concepito per valorizzare la consulenza delle agenzie e supportarle nella presentazione di un prodotto che mette sempre la persona al centro.\r

\r

La programmazione si distingue per un’accurata selezione di tour per piccoli gruppi, progettati con la stessa cura sartoriale che contraddistingue l’approccio tailor made di Alidays. Il valore aggiunto delle guide locali parlanti italiano – professionisti esperti e appassionati – consente di cogliere l’essenza più autentica di ogni destinazione, intrecciando la scoperta dei luoghi con il piacere della condivisione.\r

\r

In catalogo alcune delle mete più iconiche: Namibia, Cina, Indocina, Indonesia, Stati Uniti, Giappone, India, Thailandia, Sri Lanka, Argentina, Uzbekistan.\r

\r

«Siamo molto orgogliosi di presentare Alidays On Tour 2026 – dichiara Davide Catania, ceo di Alidays – non soltanto come una raccolta di itinerari esclusivi, ma come un vero strumento di lavoro per le agenzie. Ogni pagina riflette l’essenza di Alidays: la centralità della persona, la cura dei dettagli e l’impegno a trasformare il viaggio di gruppo in un’esperienza autentica e memorabile. Il nostro obiettivo è offrire al trade un supporto concreto e di valore, capace di ispirare e rafforzare la relazione con i viaggiatori».\r

Ciclo di eventi\r

Proprio per dare concretezza a questo obiettivo, nei prossimi giorni prenderà il via un ciclo di eventi istituzionali e realizzati in collaborazione con partner operativi, che si snoderà lungo tutto il prossimo trimestre nel mercato italiano: un’occasione preziosa per permettere agli agenti di viaggio di approfondire la conoscenza del prodotto e di scoprirne a fondo caratteristiche, vantaggi e potenzialità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alidays On Tour 2026: nuovo catalogo al servizio delle agenzie","post_date":"2025-09-23T13:01:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758632471000]}]}}