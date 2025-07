Croazia: appuntamento a settembre per la Nova Eroica Istria – Truffle Tour La Croazia ospiterà per la prima volta il 20 e 21 settembre prossimi la celebre pedalata eroica, marchio nato nel 1997 nel senese, con l’obiettivo di salvaguardare le affascinanti strade bianche toscane e ridare vita ai valori del ciclismo d’altri tempi. Ora, la Nova Eroica Istria – Truffle Tour, sarà un evento concepito intorno alla bellezza del territorio e a quei valori che da 28 anni rendono il movimento Eroica una delle più grandi community di ciclisti amatoriali al mondo. Sport, natura ed eccellenze gastronomiche locali, in connubio con l’accoglienza calorosa e il profumo del Mediterraneo, che – come recita il motto di Eroica – con i suoi colori diventa la cornice perfetta per lo spettacolo del ciclismo “della bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”. Percorsi spettacolari nel cuore dell’Istria La prima edizione croata dell’evento si snoderà nel nord-ovest dell’Istria, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: lungo l’antico tracciato della Parenzana, i partecipanti pedaleranno attraverso le località di Brtonigla, Buje, Crveni Vrh, Kanegra, Grožnjan, Oprtalj, Livade e Motovun. Il cuore dell’evento sarà Novigrad, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi, e centro di un ricco programma di eventi collaterali. Circa l’80% del tracciato percorre strade bianche, che rendono questa esperienza una vera Eroica: impegnativa e affascinante, in perfetta armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e responsabile che valorizza l’autenticità dei paesaggi istriani. Sono previsti tre percorsi: 60, 100 e 150 chilometri ma, al di là della sfida ciclistica, l’evento mira a promuovere il turismo sostenibile, la natura, il patrimonio culturale, i tartufi istriani e i prodotti locali. Condividi

