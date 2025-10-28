Corea del Sud: Apec 2025 rilancia sulla scena internazionale le città di Gyeongju e Andong Un’occasione di rilancio nel panorama turistico internazionale per la città di Gyeongju, in Corea del Sud, che dal 31 ottobre al 1° novembre 2025, ospiterà il forum Apec 2025. Il prestigioso incontro economico intergovernativo che riunisce 21 economie della regione Asia-Pacifico sarà infatti anche un’opportunità per far scoprire la località e i suoi dintorni, che offrono esperienze uniche per chi desidera scoprire la Corea più autentica. Conosciuta come il “museo a cielo aperto” della Corea, Gyeongju custodisce oltre mille anni di storia: templi come il Bulguksa, patrimonio UNESCO, tombe reali e antichi palazzi che raccontano la grandezza della dinastia Silla. Passeggiare tra le colline coperte di pini e i sentieri panoramici regala scorci mozzafiato e momenti di contemplazione. Non mancano ristoranti e caffè locali dove assaggiare piatti tipici come il ssambap (riso avvolto in foglie di verdure), il galbi (costine di manzo marinate) o dolci tradizionali come il tteok, perfetti per un break tra un incontro e l’altro. A pochi chilometri, Andong rappresenta la Corea più tradizionale: il villaggio Hahoe, con le sue case in legno e cortili antichi, custodisce rituali e usanze secolari. Qui i visitatori possono partecipare a workshop di artigianato, assistere a spettacoli di maschere tradizionali o scoprire il processo di fermentazione del makgeolli, il tradizionale liquore coreano. Il Festival delle Maschere di Andong, che si tiene ogni anno a ottobre, offre un’immersione totale nella cultura locale, tra danza, musica e artigianato. I dintorni di Gyeongju e Andong offrono scenari naturali straordinari: montagne, fiumi e coste che permettono escursioni panoramiche, trekking e passeggiate a contatto con la natura. Per gli amanti della fotografia e delle esperienze slow, i giardini di Yangdong e le sorgenti termali naturali nelle vicinanze regalano momenti di relax e contemplazione. Condividi

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». [post_title] => Europcar rilancia con un'accelerazione della flotta [post_date] => 2025-10-28T14:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663369000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione di rilancio nel panorama turistico internazionale per la città di Gyeongju, in Corea del Sud, che dal 31 ottobre al 1° novembre 2025, ospiterà il forum Apec 2025. Il prestigioso incontro economico intergovernativo che riunisce 21 economie della regione Asia-Pacifico sarà infatti anche un'opportunità per far scoprire la località e i suoi dintorni, che offrono esperienze uniche per chi desidera scoprire la Corea più autentica. Conosciuta come il “museo a cielo aperto” della Corea, Gyeongju custodisce oltre mille anni di storia: templi come il Bulguksa, patrimonio UNESCO, tombe reali e antichi palazzi che raccontano la grandezza della dinastia Silla. Passeggiare tra le colline coperte di pini e i sentieri panoramici regala scorci mozzafiato e momenti di contemplazione. Non mancano ristoranti e caffè locali dove assaggiare piatti tipici come il ssambap (riso avvolto in foglie di verdure), il galbi (costine di manzo marinate) o dolci tradizionali come il tteok, perfetti per un break tra un incontro e l’altro. A pochi chilometri, Andong rappresenta la Corea più tradizionale: il villaggio Hahoe, con le sue case in legno e cortili antichi, custodisce rituali e usanze secolari. Qui i visitatori possono partecipare a workshop di artigianato, assistere a spettacoli di maschere tradizionali o scoprire il processo di fermentazione del makgeolli, il tradizionale liquore coreano. Il Festival delle Maschere di Andong, che si tiene ogni anno a ottobre, offre un’immersione totale nella cultura locale, tra danza, musica e artigianato. I dintorni di Gyeongju e Andong offrono scenari naturali straordinari: montagne, fiumi e coste che permettono escursioni panoramiche, trekking e passeggiate a contatto con la natura. Per gli amanti della fotografia e delle esperienze slow, i giardini di Yangdong e le sorgenti termali naturali nelle vicinanze regalano momenti di relax e contemplazione. [post_title] => Corea del Sud: Apec 2025 rilancia sulla scena internazionale le città di Gyeongju e Andong [post_date] => 2025-10-28T14:50:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663030000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027. Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024. Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti. Le nazionalità di provenienza Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%. Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti. L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village. Early booking In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company. [post_title] => Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village [post_date] => 2025-10-28T14:37:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761662273000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto a Valencia per l'apertura del III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà il prossimo 30 ottobre con una messa nella Cattedrale. «La collaborazione pubblico-privata è essenziale per ampliare la portata e la visibilità internazionale dell'evento, avvicinando la reliquia ai residenti e attirando visitatori interessati al nostro patrimonio. Questo Anno Giubilare unisce fede, cultura e promozione internazionale sotto un unico obiettivo comune: condividere con il mondo che la reliquia è qui, che Valencia è la città del Santo Calice» ha affermato il sindaco della città, María José Catalá, che ha inoltre sottolineato la cooperazione tra amministrazioni e istituzioni attraverso la Commissione dell'Anno Giubilare del Santo Calice, alla quale partecipano il Comune di Valencia, l'Arcivescovado, la Provincia di Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e la Fundació Visit València. Il sindaco ha inoltre ricordato che il claim - “Valencia, Città del Santo Graal” - sarà anche il fulcro della campagna di comunicazione dedicata all'Anno Giubilare, volta a diffondere a livello globale l’immagine di Valencia come custode del calice più venerato del cristianesimo. Tra le principali novità spicca l’istituzione del Centro Visitatori, situato nello storico edifico dell’Almudín, diventerà il punto di partenza per coloro che desiderano scoprire il patrimonio legato al Santo Calice. Sarà dotato di contenuti audiovisivi e materiali informativi volti a guidare il visitatore. Sarà inoltre inaugurato un itinerario urbano del Santo Graal, che toccherà i principali luoghi legati alla reliquia: l'Almudín, il Real Monasterio de la Trinidad, il Museo de Bellas Artes, la Lonja de la Seda, il Real Colegio del Patriarca, le Torres de Serranos, la Basilica della Vergine e la Cattedrale. Tra le proposte in programma, spicca la mostra “Un mondo da scoprire. Il Santo Calice di Valencia”, che si terrà al Muvim da novembre 2025 a febbraio 2026, affiancata da un ricco calendario di iniziative di promozione e divulgazione a cura delle istituzioni coinvolte. Infine, la campagna internazionale “Valencia, Città del Santo Graal”, ideata per rafforzare il messaggio che la reliquia è custodita a Valencia: il progetto includerà azioni ad alto impatto sui media nazionali e internazionali, una presenza strategica sui social network e attività mirate in luoghi simbolici come l’aeroporto. Saranno inoltre tematizzati gli uffici turistici e verranno sviluppati un sito web e un’app dedicata per accompagnare i visitatori alla scoperta del Santo Calice. [post_title] => Valencia e il III Anno Giubilare del Santo Calice: nuovi appuntamenti e Centro Visitatori [post_date] => 2025-10-28T14:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761661919000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Graz, Amburgo e Düsseldorf rappresentano destinazioni ideali durante la stagione invernale, quando le strade si animano delle luci e delle atmosfere tipiche del Natale. a&o Hostels offre soluzioni pratiche, sistemazioni flessibili e moderne a tariffe vantaggiose per godersi appieno l’atmosfera natalizia. Le camere private con bagno, la posizione centrale, le aree comuni e l’ospitalità informale rendono ogni viaggio più accessibile, anche sotto le feste. Le proposte A Graz, dal 21 novembre ci sono 15 mercatini di Natale, tutti diversi. a&o Hostel Graz Hauptbanhof è un alloggio moderno, accessibile e indicato a chi cerca comfort a prezzi intelligenti. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale e le attrazioni del centro storico sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Nelle camere si può contare su un elevato livello di comfort ad un prezzo contenuto. Le sistemazioni sono tutte dotate di bagno privato con doccia La città anseatica di Amburgo è una delle aree urbane più suggestive d’Europa, grazie al suo fascino marittimo e al suo spirito cosmopolita. Per il soggiorno in città, si può scegliere tra 4 ostelli a&o Hostels facilmente accessibili: a&o Hostels Hamburg City, a&o Hamburg Reeperbahn, a&o Hamburg Hammer Kirche e a&o Hamburg Hauptbahnhof. Quest’ultimo è un affascinante edificio in mattoni rossi, un tempo Kontorhaus, che si trova nelle immediate vicinanze della stazione principale e di Speicherstad e offre la possibilità di noleggiare biciclette. Infine Düsseldorf, che in inverno ha un’atmosfera vivace, tra mercatini di Natale, moda e arte moderna. L'a&o Hostel Düsseldorf Hauptbahnhof è ubicato vicino alla stazione ferroviaria principale e al centro città. Le camere offrono un elevato livello di comfort a un prezzo contenuto; tutte sono dotate di bagno privato con doccia e amenities kit. La spaziosa hall è dotata di uno snack bar aperto 24 ore su 24, e per il piacere degli ospiti ci sono anche il biliardo e biliardino. Il personale della reception è a disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta, anche per consigli sulle escursioni. [post_title] => a&o Hostels, la magia del Natale fra Amburgo, Graz e Düsseldorf [post_date] => 2025-10-28T10:55:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761648918000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate». Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi. Le ultime novità Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design. Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group. Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico. Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito. Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030. [post_title] => Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture [post_date] => 2025-10-28T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647531000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vino e tartufo, ma non solo. La provincia di Alessandria, nel sud del Piemonte, forte della presenza di ingredienti e prodotti di altissima qualità, punta su un turismo che va alla scoperta dell’autenticità del territorio. A cominciare dal capoluogo, per creare un itinerario, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dalla storia, alla cultura, fino all’enogastronomia tutto parla di un percorso che oggi possiamo seguire grazie ad iniziative e programmi che hanno lo scopo di promuovere e far vivere l’unicità del territorio. L’Atl Alexala nasce diversi anni fa con il preciso obiettivo di fornire alla provincia gli strumenti più idonei alla valorizzazione delle sue potenzialità turistiche . Da una parte si punta sul turismo marketing oriented che sappia soddisfare o anticipare le richieste e le esigenze del turista e che abbia come linee guida la custom satisfaction. Dall’altro si promuove l’attivazione di sinergie tra istituzioni e imprenditoria privata. «Il territorio insieme agli enti locali – spiega Roberto Cava, presidente Alexala - ha puntato con impegno su quelli che possono diventare prodotti turistici. E’ fondamentale mettere insieme tutti gli elementi, in modo che esprimano la propria autenticità, per promuovere e vivere il territorio. Lavorando insieme è possibile potenziare la comunicazione, fondamentale per arrivare al pubblico». Grazie alle diverse forze in campo è più facile evidenziare e sfruttare le potenzialità del territorio. A cominciare dai prodotti enogastronomici legati alle attività locali, come la Pasticceria Gallina di Alessandria, famosa per i Baci di Gallina, e la Pasticceria Caffetteria Mezzaro conosciuta per le Albicocche Regina e le Delizie a base di mandorle e crema di cioccolato, ma anche per il caffè. Gli itinerari alla scoperta dei prodotti tipici, partendo da Alessandria, fino al più piccolo degli oltre 180 comuni della provincia, consentono un’immersione nella cultura e nelle tradizioni locali. Nel 2005 Alessandria fu tra le prime città italiane ad attivare le De.Co., le denominazione comunale di origine, che rappresentano una testimonianza dell’eccellenza gastronomica della città e del territorio comunale. Dopo 20 anni, nell’aprile del 2025, sono stati inseriti nella De.Co 4 piatti tradizionali, fortemente identitari e radicati nella storia gastronomica alessandrina: il Rabaton di Litta Parodi, l’agnolotto di Alessandria, il Salamino di vacca della Fraschetta e la Focaccia dolce di Alessandria. A maggio è stata inserita nella De.Co anche la piccola pasticceria alessandrina. «Si tratta di un’operazione di marketing territoriale della città di Alessandria, con l’obiettivo di valorizzare e di promuovere i prodotti tipici, originali e caratteristici di questo territorio – spiega Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria - Abbiamo costituito una commissione di esperti, coloro che conoscono la storia gastronomica della città e del territorio, elaborato un disciplinare, ovvero la ricetta originale di questi prodotti. Vogliamo farli conoscere meglio sia agli alessandrini che ai visitatori e fare in modo che vengano proposti nei ristoranti. Si tratta di un cibo sano, identitario, nato in questo specifico territorio, che comprende anche saperi antichi e tradizioni». Alessandria è molto ricca dal punto di vista storico ed artistico. Tra palazzo Cuttica, con le sue sale dedicate agli Arazzi ed alle varie epoche, la cattedrale, fino al museo Borsalino, la città è un susseguirsi di testimonianze della propria storia. In particolare le Sale d'Arte sono aperte al pubblico nei locali ristrutturati già sede del Museo, della Pinacoteca civica e della biblioteca ed ospitano una rassegna delle più importanti opere e oggetti d'arte appartenenti alle collezioni alessandrine. Le sale sono divise in quattro sezioni espositive. Il Medioevo e la civiltà comunale offre una riflessione sull'identità civica della città e delle sue radici, ed ospita lo splendido ciclo di affreschi ispirati alle storie di Artù: sono esposti, qui gli splendidi affreschi parietali risalenti alla fine del Trecento. Gli affreschi provenienti dalla torre di Frugarolo costituiscono uno dei più antichi esempi di 'Camera Lanzaloti' che si sia conservato fino a i nostri giorni. Seguono le sezioni dedicate all’Ottocento, al Novecento e alla Mostre Contemporanee. Maria Carniglia [post_title] => Alessandria, alla scoperta dell’identità del territorio tra storia ed enogastronomia [post_date] => 2025-10-28T10:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647042000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia ha operato il primo volo sulla rotta da Madrid a Orlando, rafforzando l'impegno sul mercato statunitense e ampliando il network di destinazioni nordamericane. Il nuovo collegamento viene effettuato quattro volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un'offerta di oltre 46.000 posti durante la stagione invernale. Iberia è l'unica compagnia aerea ad offrire un collegamento non-stop tra la Spagna e la casa del Walt Disney World. «Il lancio della nostra rotta per Orlando segna un altro passo nella strategia di crescita di Iberia negli Stati Uniti, un mercato chiave per noi - ha commentato Beatriz Guillén, direttore clienti del vettore spagnolo -. Con questa aggiunta, ora contiamo nove destinazioni nel Paese, rafforzando la nostra posizione di compagnia aerea leader nel collegamento tra la Spagna e il Nord America. Orlando è molto più di una destinazione turistica: è un hub globale per il tempo libero, le conferenze e l'innovazione, e siamo orgogliosi di essere l'unica compagnia aerea che collega direttamente la Spagna con questa città. Questa nuova rotta ci permette di continuare ad espandere la nostra rete, diversificare la nostra offerta e rafforzare l'hub di Madrid come porta d'accesso tra l'Europa e le Americhe». «La domanda di passeggeri tra le nostre due città ha raggiunto livelli record e questo nuovo collegamento offre un servizio di livello mondiale tra due destinazioni. Ci sono nuove opportunità di viaggio per gli abitanti della Florida centrale e ora un numero maggiore di visitatori internazionali può sperimentare tutto ciò che la nostra regione ha da offrire, rafforzando ulteriormente il ruolo dell'aeroporto internazionale di Orlando come vero e proprio gateway globale» ha sottolineato Lance Lyttle, ceo del Greater Orlando Aviation Authority, società di gestione dell'Orlando International Airport. [post_title] => Iberia sugli Stati Uniti: attiva la nuova rotta da Madrid a Orlando [post_date] => 2025-10-28T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761642911000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fam trip tra storia, cultura e nuove opportunità di business, quello organizzato da Neo Mediterraneo, tour operator specializzato su Grecia, Cipro, Croazia e Albania, che ha accompagnato un gruppo di circa sessanta agenti di viaggio alla scoperta dell’Albania più autentica, tra esperienze e momenti formativi. Neo Mediterraneo offre un prodotto costruito interamente su misura, assistenza H24 e solide collaborazioni con compagnie aeree e strutture alberghiere. Il tour ha preso il via con l’arrivo a Tirana e il trasferimento a Kruja, antica capitale albanese e simbolo della resistenza contro l’Impero Ottomano. Accompagnati da una guida locale, i partecipanti hanno visitato il Castello Medievale e il Museo di Skanderbeg, per poi passeggiare nel caratteristico bazaar ottomano, tra botteghe artigianali e scorci pittoreschi. Nel pomeriggio, il gruppo ha visitato l’imponente bunker antiatomico dell’ex dittatore Hoxha, seguito da un rapido giro di Piazza Skanderbeg per ammirare il cuore pulsante della capitale. In serata, rientro a Durazzo e sistemazione presso l’hotel Arvi. La seconda giornata è stata dedicata alla scoperta di Berat, “la città dalle mille finestre”, patrimonio Unesco. Tra il castello, le antiche chiese e il Museo delle Icone, gli agenti hanno potuto ammirare il perfetto equilibrio tra influenze culturali orientali e occidentali. Rientrati a Durazzo partner ed agenti di viaggio hanno concluso il viaggio con una serata speciale, in un’atmosfera conviviale e di networking. [gallery ids="500142,500143,500144,500145,500146,500147,500148,500149,500151"] ph credits: Adi Domi Photography Intervenuti alla serata Eni Kasa, organizzatrice dell'evento; Aleksander Bibe, ceo di Neo Mediterraneo, che ha illustrato l’evoluzione e le nuove proposte del brand, tra cui i programmi per l’Egitto con crociere 5 stelle luxury e voli charter diretti; Davide Frigo, responsabile commerciale e co-titolare di Frigo Assicurazioni; Marco Gozzi, ceo di Travel Software, che ha illustrato Easy-TO, il “gestionale facile” dedicato a tour operator e agenzie di viaggio, che quest’anno celebra 20 anni di attività, con assistenza senza limiti Presente al fam trip TuttoMondo Travel, operatore specializzato in tour di gruppo e pacchetti vacanze al mare, con proposte che valorizzano le coste albanesi e il turismo esperienziale locale. [gallery columns="4" ids="500124,500125,500126,500127,500128,500129,500130,500131,500133,500134,500135,500136,500137,500138,500139,500140"] [post_title] => Neo Mediterraneo porta gli agenti alla scoperta dell’Albania [post_date] => 2025-10-27T14:43:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761576192000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "corea del sud apec 2025 rilancia sulla scena internazionale le citta di gyeongju e andong" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":112,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2730,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda».\r

\r

Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze.\r

\r

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali.\r

\r

«Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv».","post_title":"Europcar rilancia con un'accelerazione della flotta","post_date":"2025-10-28T14:56:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761663369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione di rilancio nel panorama turistico internazionale per la città di Gyeongju, in Corea del Sud, che dal 31 ottobre al 1° novembre 2025, ospiterà il forum Apec 2025.\r

\r

Il prestigioso incontro economico intergovernativo che riunisce 21 economie della regione Asia-Pacifico sarà infatti anche un'opportunità per far scoprire la località e i suoi dintorni, che offrono esperienze uniche per chi desidera scoprire la Corea più autentica.\r

\r

Conosciuta come il “museo a cielo aperto” della Corea, Gyeongju custodisce oltre mille anni di storia: templi come il Bulguksa, patrimonio UNESCO, tombe reali e antichi palazzi che raccontano la grandezza della dinastia Silla. Passeggiare tra le colline coperte di pini e i sentieri panoramici regala scorci mozzafiato e momenti di contemplazione. Non mancano ristoranti e caffè locali dove assaggiare piatti tipici come il ssambap (riso avvolto in foglie di verdure), il galbi (costine di manzo marinate) o dolci tradizionali come il tteok, perfetti per un break tra un incontro e l’altro.\r

\r

A pochi chilometri, Andong rappresenta la Corea più tradizionale: il villaggio Hahoe, con le sue case in legno e cortili antichi, custodisce rituali e usanze secolari. Qui i visitatori possono partecipare a workshop di artigianato, assistere a spettacoli di maschere tradizionali o scoprire il processo di fermentazione del makgeolli, il tradizionale liquore coreano. Il Festival delle Maschere di Andong, che si tiene ogni anno a ottobre, offre un’immersione totale nella cultura locale, tra danza, musica e artigianato.\r

\r

I dintorni di Gyeongju e Andong offrono scenari naturali straordinari: montagne, fiumi e coste che permettono escursioni panoramiche, trekking e passeggiate a contatto con la natura. Per gli amanti della fotografia e delle esperienze slow, i giardini di Yangdong e le sorgenti termali naturali nelle vicinanze regalano momenti di relax e contemplazione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corea del Sud: Apec 2025 rilancia sulla scena internazionale le città di Gyeongju e Andong","post_date":"2025-10-28T14:50:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761663030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027.\r

\r

Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024.\r

\r

Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti.\r

Le nazionalità di provenienza\r

Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%.\r

\r

Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia.\r

\r

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti.\r

\r

L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village.\r

Early booking\r

In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company.","post_title":"Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village","post_date":"2025-10-28T14:37:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761662273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a Valencia per l'apertura del III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà il prossimo 30 ottobre con una messa nella Cattedrale.\r

«La collaborazione pubblico-privata è essenziale per ampliare la portata e la visibilità internazionale dell'evento, avvicinando la reliquia ai residenti e attirando visitatori interessati al nostro patrimonio. Questo Anno Giubilare unisce fede, cultura e promozione internazionale sotto un unico obiettivo comune: condividere con il mondo che la reliquia è qui, che Valencia è la città del Santo Calice» ha affermato il sindaco della città, María José Catalá, che ha inoltre sottolineato la cooperazione tra amministrazioni e istituzioni attraverso la Commissione dell'Anno Giubilare del Santo Calice, alla quale partecipano il Comune di Valencia, l'Arcivescovado, la Provincia di Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e la Fundació Visit València.\r

Il sindaco ha inoltre ricordato che il claim - “Valencia, Città del Santo Graal” - sarà anche il fulcro della campagna di comunicazione dedicata all'Anno Giubilare, volta a diffondere a livello globale l’immagine di Valencia come custode del calice più venerato del cristianesimo.\r

Tra le principali novità spicca l’istituzione del Centro Visitatori, situato nello storico edifico dell’Almudín, diventerà il punto di partenza per coloro che desiderano scoprire il patrimonio legato al Santo Calice. Sarà dotato di contenuti audiovisivi e materiali informativi volti a guidare il visitatore.\r

Sarà inoltre inaugurato un itinerario urbano del Santo Graal, che toccherà i principali luoghi legati alla reliquia: l'Almudín, il Real Monasterio de la Trinidad, il Museo de Bellas Artes, la Lonja de la Seda, il Real Colegio del Patriarca, le Torres de Serranos, la Basilica della Vergine e la Cattedrale.\r

Tra le proposte in programma, spicca la mostra “Un mondo da scoprire. Il Santo Calice di Valencia”, che si terrà al Muvim da novembre 2025 a febbraio 2026, affiancata da un ricco calendario di iniziative di promozione e divulgazione a cura delle istituzioni coinvolte. \r

\r

Infine, la campagna internazionale “Valencia, Città del Santo Graal”, ideata per rafforzare il messaggio che la reliquia è custodita a Valencia: il progetto includerà azioni ad alto impatto sui media nazionali e internazionali, una presenza strategica sui social network e attività mirate in luoghi simbolici come l’aeroporto. Saranno inoltre tematizzati gli uffici turistici e verranno sviluppati un sito web e un’app dedicata per accompagnare i visitatori alla scoperta del Santo Calice.\r

","post_title":"Valencia e il III Anno Giubilare del Santo Calice: nuovi appuntamenti e Centro Visitatori","post_date":"2025-10-28T14:31:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761661919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Graz, Amburgo e Düsseldorf rappresentano destinazioni ideali durante la stagione invernale, quando le strade si animano delle luci e delle atmosfere tipiche del Natale. a&o Hostels offre soluzioni pratiche, sistemazioni flessibili e moderne a tariffe vantaggiose per godersi appieno l’atmosfera natalizia. Le camere private con bagno, la posizione centrale, le aree comuni e l’ospitalità informale rendono ogni viaggio più accessibile, anche sotto le feste.\r

Le proposte\r

A Graz, dal 21 novembre ci sono 15 mercatini di Natale, tutti diversi. a&o Hostel Graz Hauptbanhof è un alloggio moderno, accessibile e indicato a chi cerca comfort a prezzi intelligenti. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale e le attrazioni del centro storico sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Nelle camere si può contare su un elevato livello di comfort ad un prezzo contenuto. Le sistemazioni sono tutte dotate di bagno privato con doccia\r

La città anseatica di Amburgo è una delle aree urbane più suggestive d’Europa, grazie al suo fascino marittimo e al suo spirito cosmopolita. Per il soggiorno in città, si può scegliere tra 4 ostelli a&o Hostels facilmente accessibili: a&o Hostels Hamburg City, a&o Hamburg Reeperbahn, a&o Hamburg Hammer Kirche e a&o Hamburg Hauptbahnhof. Quest’ultimo è un affascinante edificio in mattoni rossi, un tempo Kontorhaus, che si trova nelle immediate vicinanze della stazione principale e di Speicherstad e offre la possibilità di noleggiare biciclette.\r

Infine Düsseldorf, che in inverno ha un’atmosfera vivace, tra mercatini di Natale, moda e arte moderna. L'a&o Hostel Düsseldorf Hauptbahnhof è ubicato vicino alla stazione ferroviaria principale e al centro città. Le camere offrono un elevato livello di comfort a un prezzo contenuto; tutte sono dotate di bagno privato con doccia e amenities kit. La spaziosa hall è dotata di uno snack bar aperto 24 ore su 24, e per il piacere degli ospiti ci sono anche il biliardo e biliardino. Il personale della reception è a disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta, anche per consigli sulle escursioni.","post_title":"a&o Hostels, la magia del Natale fra Amburgo, Graz e Düsseldorf ","post_date":"2025-10-28T10:55:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761648918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate».\r

Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi.\r

\r

Le ultime novità\r

Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design.\r

Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group.\r

Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico.\r

Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito.\r

Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. \r

L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030.\r

","post_title":"Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture","post_date":"2025-10-28T10:32:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761647531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vino e tartufo, ma non solo. La provincia di Alessandria, nel sud del Piemonte, forte della presenza di ingredienti e prodotti di altissima qualità, punta su un turismo che va alla scoperta dell’autenticità del territorio.\r

\r

A cominciare dal capoluogo, per creare un itinerario, non c’è che l’imbarazzo della scelta.\r

\r

Dalla storia, alla cultura, fino all’enogastronomia tutto parla di un percorso che oggi possiamo seguire grazie ad iniziative e programmi che hanno lo scopo di promuovere e far vivere l’unicità del territorio.\r

\r

L’Atl Alexala nasce diversi anni fa con il preciso obiettivo di fornire alla provincia gli strumenti più idonei alla valorizzazione delle sue potenzialità turistiche .\r

\r

Da una parte si punta sul turismo marketing oriented che sappia soddisfare o anticipare le richieste e le esigenze del turista e che abbia come linee guida la custom satisfaction. Dall’altro si promuove l’attivazione di sinergie tra istituzioni e imprenditoria privata.\r

\r

«Il territorio insieme agli enti locali – spiega Roberto Cava, presidente Alexala - ha puntato con impegno su quelli che possono diventare prodotti turistici. E’ fondamentale mettere insieme tutti gli elementi, in modo che esprimano la propria autenticità, per promuovere e vivere il territorio.\r

Lavorando insieme è possibile potenziare la comunicazione, fondamentale per arrivare al pubblico».\r

\r

Grazie alle diverse forze in campo è più facile evidenziare e sfruttare le potenzialità del territorio. A cominciare dai prodotti enogastronomici legati alle attività locali, come la Pasticceria Gallina di Alessandria, famosa per i Baci di Gallina, e la Pasticceria Caffetteria Mezzaro conosciuta per le Albicocche Regina e le Delizie a base di mandorle e crema di cioccolato, ma anche per il caffè.\r

\r

Gli itinerari alla scoperta dei prodotti tipici, partendo da Alessandria, fino al più piccolo degli oltre 180 comuni della provincia, consentono un’immersione nella cultura e nelle tradizioni locali.\r

\r

Nel 2005 Alessandria fu tra le prime città italiane ad attivare le De.Co., le denominazione comunale di origine, che rappresentano una testimonianza dell’eccellenza gastronomica della città e del territorio comunale.\r

\r

Dopo 20 anni, nell’aprile del 2025, sono stati inseriti nella De.Co 4 piatti tradizionali, fortemente identitari e radicati nella storia gastronomica alessandrina: il Rabaton di Litta Parodi, l’agnolotto di Alessandria, il Salamino di vacca della Fraschetta e la Focaccia dolce di Alessandria. A maggio è stata inserita nella De.Co anche la piccola pasticceria alessandrina.\r

\r

«Si tratta di un’operazione di marketing territoriale della città di Alessandria, con l’obiettivo di valorizzare e di promuovere i prodotti tipici, originali e caratteristici di questo territorio – spiega Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria - Abbiamo costituito una commissione di esperti, coloro che conoscono la storia gastronomica della città e del territorio, elaborato un disciplinare, ovvero la ricetta originale di questi prodotti. Vogliamo farli conoscere meglio sia agli alessandrini che ai visitatori e fare in modo che vengano proposti nei ristoranti. Si tratta di un cibo sano, identitario, nato in questo specifico territorio, che comprende anche saperi antichi e tradizioni».\r

\r

\r

\r

Alessandria è molto ricca dal punto di vista storico ed artistico. Tra palazzo Cuttica, con le sue sale dedicate agli Arazzi ed alle varie epoche, la cattedrale, fino al museo Borsalino, la città è un susseguirsi di testimonianze della propria storia.\r

\r

In particolare le Sale d'Arte sono aperte al pubblico nei locali ristrutturati già sede del Museo, della Pinacoteca civica e della biblioteca ed ospitano una rassegna delle più importanti opere e oggetti d'arte appartenenti alle collezioni alessandrine.\r

Le sale sono divise in quattro sezioni espositive. Il Medioevo e la civiltà comunale offre una riflessione sull'identità civica della città e delle sue radici, ed ospita lo splendido ciclo di affreschi ispirati alle storie di Artù: sono esposti, qui gli splendidi affreschi parietali risalenti alla fine del Trecento. Gli affreschi provenienti dalla torre di Frugarolo costituiscono uno dei più antichi esempi di 'Camera Lanzaloti' che si sia conservato fino a i nostri giorni. Seguono le sezioni dedicate all’Ottocento, al Novecento e alla Mostre Contemporanee.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

","post_title":"Alessandria, alla scoperta dell’identità del territorio tra storia ed enogastronomia","post_date":"2025-10-28T10:24:02+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761647042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha operato il primo volo sulla rotta da Madrid a Orlando, rafforzando l'impegno sul mercato statunitense e ampliando il network di destinazioni nordamericane.\r

\r

Il nuovo collegamento viene effettuato quattro volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un'offerta di oltre 46.000 posti durante la stagione invernale. Iberia è l'unica compagnia aerea ad offrire un collegamento non-stop tra la Spagna e la casa del Walt Disney World.\r

\r

«Il lancio della nostra rotta per Orlando segna un altro passo nella strategia di crescita di Iberia negli Stati Uniti, un mercato chiave per noi - ha commentato Beatriz Guillén, direttore clienti del vettore spagnolo -. Con questa aggiunta, ora contiamo nove destinazioni nel Paese, rafforzando la nostra posizione di compagnia aerea leader nel collegamento tra la Spagna e il Nord America. Orlando è molto più di una destinazione turistica: è un hub globale per il tempo libero, le conferenze e l'innovazione, e siamo orgogliosi di essere l'unica compagnia aerea che collega direttamente la Spagna con questa città. Questa nuova rotta ci permette di continuare ad espandere la nostra rete, diversificare la nostra offerta e rafforzare l'hub di Madrid come porta d'accesso tra l'Europa e le Americhe».\r

\r

«La domanda di passeggeri tra le nostre due città ha raggiunto livelli record e questo nuovo collegamento offre un servizio di livello mondiale tra due destinazioni. Ci sono nuove opportunità di viaggio per gli abitanti della Florida centrale e ora un numero maggiore di visitatori internazionali può sperimentare tutto ciò che la nostra regione ha da offrire, rafforzando ulteriormente il ruolo dell'aeroporto internazionale di Orlando come vero e proprio gateway globale» ha sottolineato Lance Lyttle, ceo del Greater Orlando Aviation Authority, società di gestione dell'Orlando International Airport.","post_title":"Iberia sugli Stati Uniti: attiva la nuova rotta da Madrid a Orlando","post_date":"2025-10-28T09:15:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761642911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fam trip tra storia, cultura e nuove opportunità di business, quello organizzato da Neo Mediterraneo, tour operator specializzato su Grecia, Cipro, Croazia e Albania, che ha accompagnato un gruppo di circa sessanta agenti di viaggio alla scoperta dell’Albania più autentica, tra esperienze e momenti formativi. Neo Mediterraneo offre un prodotto costruito interamente su misura, assistenza H24 e solide collaborazioni con compagnie aeree e strutture alberghiere.\r

\r

Il tour ha preso il via con l’arrivo a Tirana e il trasferimento a Kruja, antica capitale albanese e simbolo della resistenza contro l’Impero Ottomano. Accompagnati da una guida locale, i partecipanti hanno visitato il Castello Medievale e il Museo di Skanderbeg, per poi passeggiare nel caratteristico bazaar ottomano, tra botteghe artigianali e scorci pittoreschi. Nel pomeriggio, il gruppo ha visitato l’imponente bunker antiatomico dell’ex dittatore Hoxha, seguito da un rapido giro di Piazza Skanderbeg per ammirare il cuore pulsante della capitale. In serata, rientro a Durazzo e sistemazione presso l’hotel Arvi.\r

\r

La seconda giornata è stata dedicata alla scoperta di Berat, “la città dalle mille finestre”, patrimonio Unesco. Tra il castello, le antiche chiese e il Museo delle Icone, gli agenti hanno potuto ammirare il perfetto equilibrio tra influenze culturali orientali e occidentali. Rientrati a Durazzo partner ed agenti di viaggio hanno concluso il viaggio con una serata speciale, in un’atmosfera conviviale e di networking.\r

\r

[gallery ids=\"500142,500143,500144,500145,500146,500147,500148,500149,500151\"]\r

\r

ph credits: Adi Domi Photography\r

\r

Intervenuti alla serata Eni Kasa, organizzatrice dell'evento; Aleksander Bibe, ceo di Neo Mediterraneo, che ha illustrato l’evoluzione e le nuove proposte del brand, tra cui i programmi per l’Egitto con crociere 5 stelle luxury e voli charter diretti; Davide Frigo, responsabile commerciale e co-titolare di Frigo Assicurazioni; Marco Gozzi, ceo di Travel Software, che ha illustrato Easy-TO, il “gestionale facile” dedicato a tour operator e agenzie di viaggio, che quest’anno celebra 20 anni di attività, con assistenza senza limiti\r

\r

Presente al fam trip TuttoMondo Travel, operatore specializzato in tour di gruppo e pacchetti vacanze al mare, con proposte che valorizzano le coste albanesi e il turismo esperienziale locale.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"500124,500125,500126,500127,500128,500129,500130,500131,500133,500134,500135,500136,500137,500138,500139,500140\"]","post_title":"Neo Mediterraneo porta gli agenti alla scoperta dell’Albania","post_date":"2025-10-27T14:43:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761576192000]}]}}