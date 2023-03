Continua la Promo 2×1 per raggiungere in treno i musei della Svizzera L’offerta 2×1 di Trenitalia per raggiungere le città svizzere continua fino al 16 aprile ed è valida per acquisti effettuati dal 3 marzo al 13 aprile 2023, almeno tre giorni prima della data di partenza desiderata. Grazie alla promo si può viaggiare in due, pagando un solo biglietto di 1a o di 2a classe, da Milano, Genova, Bologna e Venezia a Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, Lugano, Montreux, Zurigo, Ginevra e tante altre città svizzere. Tra le proposte illustrate dall‘Ente svizzero a Roma per sfruttare la promo e vivere un’esperienza a contatto con arte, design e fotografia, ci sono dieci musei di fama internazionale, situati in affascinanti cittadine. Ad esempio, il Technorama di Winterthur, science center dove scoprire centinaia di fenomeni del mondo della natura e della tecnica, il Museo della Carta di Basilea, il Museo etnografico Ballenberg (vicino a Brienz) e il Museo Olimpico a Losanna (il quarto più visitato della Svizzera e principale attrattiva culturale della città).

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Virgin Atlantic ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Korean Air: la prima fase dell'intesa consente dallo scorso 25 marzo ai clienti che prenotano con Virgin Atlantic di viaggiare direttamente all'aeroporto di Seoul Incheon. Entro giugno i passeggeri potranno collegarsi da Seoul a una serie di destinazioni in Giappone, Vietnam, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. Il codeshare con Korean Air è un primo passo verso l'ingresso di Virgin Atlantic a Seoul e rafforzerà la rete della compagnia aerea in Asia. Da maggio riprenderanno i servizi per Shanghai, in Cina, e sarà ampliato il codeshare con IndiGo in India e oltre. "Sappiamo che accordi di questo tipo portano una serie di vantaggi ai nostri passeggeri - ha dichiarato Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin Atlantic -. Essendo uno dei principali vettori asiatici, i clienti di Virgin Atlantic possono beneficiare della suo vasto network di rotte, che offrirà una maggiore scelta in tutta l'Asia e l'Australasia. "La nostra adesione a SkyTeam, di cui Korean Air è membro fondatore, migliora ulteriormente i vantaggi per i passeggeri. I nostri soci del Flying Club possono godere dei vantaggi SkyPriority sia a Londra Heathrow che a Seoul Incheon, oltre a guadagnare e riscattare miglia su tutto il network di Korean Air". [post_title] => Virgin Atlantic: operativo il codeshare con Korean Air [post_date] => 2023-03-27T11:16:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679915762000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441176" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet nazionale[/caption] La Fiavet-Confcommercio ha scritto al ministro del turismo, Daniela Santanchè, per chiedere un intervento risolutivo sulla questione della banca dati pubblica Infotrav, portale del ministero del turismo che, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggio che sono state autorizzate dalle Regioni ad operare. «Questo database, la cui utilità è ineludibile, attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo» ha scritto Fiavet-Confcommercio al ministro. Intervente urgente «Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori – continua la Federazione -. Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggio italiane». Secondo Fiavet-Confcommercio l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano. [post_title] => Fiavet al ministro: è necessario aggiornare Infotrav [post_date] => 2023-03-27T10:49:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679914173000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet ha dato il via all'operativo estivo da Pisa che include sei destinazioni in quattro paesi europei: dal prossimo 1° aprile decolleranno due voli stagionali per Berlino Brandeburgo e Amsterdam, che si aggiungono alle tradizionali rotte annuali per Londra Gatwick, Parigi Orly, Manchester e Bristol. Entrambe le due nuove rotte saranno raggiungibili con tre voli a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato. Esattamente 18 anni dopo il primo volo su Pisa operato dalla compagnia nel 2005, easyJet continua a rafforzare la propria presenza nella città toscana, dove per questa estate ha messo a disposizione 510 mila posti – in crescita di circa il 30% rispetto al 2022. "Fin dal primo volo operato nel marzo del 2005 - ha osservato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - l’Aeroporto Internazionale di Pisa ha rappresentato uno scalo di estrema importanza e centralità per la nostra compagnia in Italia ed è per questo che anno dopo anno abbiamo continuato a confermare il nostro impegno sul territorio, migliorando la nostra offerta per chi desidera raggiungere la Toscana dal resto dell’Europa e viceversa. Quest’anno proseguiremo su questa strada con un’offerta estiva che include ben 7 rotte internazionali in quattro Paesi europei con un’offerta complessiva in aumento di circa il 30% rispetto allo scorso anno.” "È sempre motivo di grande soddisfazione essere testimoni della crescita e del consolidamento negli anni di un rapporto duraturo di collaborazione, così come lo è con easyJet - ha sottolineato Toscana Aeroporti -. Confermare e incrementare i voli da e per l’Europa, non solo è sinonimo di una riconquistata fiducia nei confronti del settore, ma anche della dimostrazione che lo scalo di Pisa rivesta un ruolo fondamentale per la Toscana e i suoi viaggiatori come punto di riferimento per i collegamenti low cost coni principali scali europei.” [post_title] => EasyJet da Pisa: tornano i voli stagionali per Berlino e Amsterdam. Capacità a +30% sul 2022 [post_date] => 2023-03-27T10:41:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679913692000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo Stato dovrà mantenere una posizione di "partecipazione pubblica strategica" in Tap Air Portugal quando la compagnia aerea sarà privatizzata: questa la posizione del primo ministro portoghese António Costa, che ha specificato anche come la quota pubblica potrebbe essere più o meno importante a seconda del "partner". Nel dibattito di politica generale al Parlamento portoghese di giovedì 23 marzo, il primo ministro ha negato qualsiasi cambiamento di posizione e ha assicurato che lo Stato intende ancora riprivatizzare la compagnia. "Tap sarà ciò che dovrebbe essere", ha sottolineato, aggiungendo che lo Stato "manterrà una riserva strategica pubblica", con la riprivatizzazione della compagnia "nella misura strettamente necessaria". Il Primo Ministro ha difeso la necessità che lo Stato abbia una posizione nella compagnia aerea "non per gestire Tap su base giornaliera, ma per garantire gli obiettivi strategici per il Paese". "Per garantire la continuità territoriale con le regioni autonome, il nostro rapporto con la diaspora e che il Portogallo rimanga un hub strategico per il Sud America, il Brasile e preferibilmente il Nord America", ha sottolineato. [post_title] => Tap Air Portugal e la privatizzazione: lo Stato manterrà una "partecipazione strategica" [post_date] => 2023-03-27T10:10:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679911840000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mappamondo continua a puntare forte sul Giappone e, dopo aver chiuso con successo le vendite per l’Hanami, il periodo della fioritura dei ciliegi, nonché beneficiando già di un buon riscontro per il tour costruito ad hoc per la stagione del foliage a novembre, rafforza la propria programmazione dedicata al paese del Sol levante. La novità è rappresentata dall'itinerario estivo i kadobi di Obon: in Giappone, nei giorni a cavallo del Ferragosto, si celebra infatti l'Obon, una festività buddhista durante la quale è usanza accendere delle lanterne, in lingua locale kadobi. La quota a persona è di 3.890 euro, partenza l’11 agosto da Roma con volo diretto Ita Airways su Tokyo, e possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Il nuovo tour è in esclusiva per i soli clienti Mappamondo e a conferma immediata – spiega il product manager Daniele Fornari –. La possibilità di raggiungere Tokyo con un volo diretto Ita Airways, la guida in italiano durante le visite, la notte in un ryokan e alcune esperienze come la cerimonia del tè danno, penso, a questo itinerario un grande appeal. Tanto che registriamo già un buon interesse sui kadobi di Obon: un nome che è un deciso richiamo alle tradizioni del popolo giapponese proprio nel periodo di Ferragosto”. Ma la terra del Sol Levante ben si presta anche a itinerari combinati, in particolare per i viaggi di nozze. Mappamondo propone perciò un’offerta trasversale, capace di rispondere alle esigenze di target differenti. Tra i prodotti più richiesti ecco allora Giappone&Thailandia, per chi desidera un’estensione mare sempre in Asia, oppure Giappone&Polinesia, un viaggio sempre molto apprezzato dagli honeymooners. Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore prima della partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione. [post_title] => Cresce l'offerta Mappamondo sul Giappone con il tour ferragostano i kadobi di Obon [post_date] => 2023-03-27T10:10:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679911824000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già anticipato lo scorso dicembre, in concomitanza con l’arrivo del parere positivo della Soprintendenza regionale, sono recentemente partiti i lavori di recupero della colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, attuale proprietario del complesso acquistato in stato di abbandono da Arte Genova a maggio 2021, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Il piano prevede un ampio intervento di riqualificazione, nel pieno rispetto dei vincoli storico–artistici dei 2.942 metri quadrati della struttura originaria e del parco, un classico esempio di giardino all’italiana di circa 3 ettari, con l’obiettivo di realizzare un resort di alto livello, capace di attirare clientela internazionale. Il progetto comprende 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani (terra e primo piano), con un ristorante panoramico. Verrà inoltre realizzato un parcheggio con posti auto pubblici e privati. Dall’inizio dell’intervento sono previsti tra i 24 e i 36 mesi di lavori: l’apertura del resort è in calendario per l’estate del 2025. “Abbiamo stimato un investimento di circa 10 milioni di euro per la riqualificazione - spiega Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella -. La realizzazione di questo 5 stelle dotato di tutti i comfort avrà un impatto rilevante sul territorio sia in termini di presenze turistiche sia di indotto. Grande spazio verrà dato anche alla figura, spesso dimenticata in Italia, di Olivetti: imprenditore che è stato un pioniere e un visionario. La sua figura verrà ricordata nell’indicazione stessa del nome del resort Marinella Olivetti. Dal punto di vista architettonico verrà eseguita una ristrutturazione conservativa e fedele alla storia dell'immobile”. Il gruppo Bulgarella vanta oggi un portfolio di 28 hotel di proprietà a 4 e 5 stelle per un valore degli asset ricettivi di 350 milioni di euro, su un portafoglio immobiliare complessivo di un miliardo. [post_title] => Partiti i lavori di riqualificazione della colonia Olivetti: nel 2025 diventerà un resort a 5 stelle da 92 camere [post_date] => 2023-03-27T09:58:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679911085000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ruotano attorno a Verona i festeggiamenti di Volotea in occasione del 50 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale dall’avvio del suo primo volo. Si tratta di Andrea Framarin, veronese che ha viaggiato con la compagnia su un volo in partenza proprio dal Catullo. Per il fortunato passeggero, la compagnia ha preparato un premio speciale: 50 biglietti gratuiti che potranno essere utilizzati da Framarin per volare, insieme ai suoi amici, in tutto il network del vettore. La compagnia ha iniziato a operare su Verona nel 2012: lo scalo è diventato base nel 2015 mentre oggi vi lavorano oltre 60 dipendenti. Da Verona durante l'estate 2023 Volotea prevede collegamenti verso 14 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino, new entry 2023). Si tratta di un’offerta complessiva di oltre 3.500 voli, pari a un totale di 626.000 posti in vendita. “Siamo davvero felici di poter celebrare, dopo solo 11 anni, il traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati - ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Questo risultato conferma il nostro impegno nel cogliere l’opportunità di migliorare sempre più la connettività tra le città europee di medie e piccole dimensioni, offrendo voli comodi e confortevoli a tariffe competitive. Ed è simbolico e significativo per noi che le celebrazioni abbiano coinvolto lo scalo di Verona, gestito dal Gruppo Save, il nostro partner aeroportuale più grande fin dal primo giorno delle nostre attività, e quello di Barcellona, dove hanno sede i nostri uffici". [post_title] => Volotea: festa a Verona per il 50 milionesimo passeggero a livello internazionale [post_date] => 2023-03-27T09:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679908553000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo TUI ha confermato che lancerà un aumento di capitale per finanziare il rimborso del prestito che il governo tedesco ha concesso durante il covid. Ha approvato un aumento di capitale interamente sottoscritto. Prevede di utilizzare i proventi per rimborsare integralmente il prestito e di "ridurre significativamente" la linea di credito con la banca statale KfW. Ciò contribuirà a ridurre i costi degli interessi e del debito. I numeri TUI sta cercando di raccogliere circa 1,8 miliardi di euro nell'emissione di azioni. Al fronte di un totale di 4,3 miliardi di euro di aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia, con circa 2,6 miliardi di euro da rimborsare. Dei 4,3 miliardi, 2,1 sono stati elargiti da KfW che TUI spera di ridurre di quasi la metà. [post_title] => Gruppo TUI aumenta il capitale per rimborsare i prestiti [post_date] => 2023-03-24T13:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679665274000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà La Roqqa la struttura di debutto a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, dell'imprenditore svedese Conni Jonsson, già amministratore delegato del fondo Eqt Partners, che attraverso la propria holding Qarlbo investe a lungo termine in vari settori: dall'intrattenimento all'ospitalità, al senior living al settore immobiliare, sempre in un’ottica di sviluppo sostenibile. L'hotel, realizzato dalla società ad hoc Erqole, aprirà la prossima estate e disporrà di 55 camere e suite, nonché di beach club privato, terrazza panoramica, ristorante e coocktail bar. "La storia di Erqole comincia qualche anno fa - spiega l'amministratore delegato, Flavio Bucciarelli - quando, alla ricerca di una residenza estiva, la famiglia Jonsson scopre e si innamora di Monte Argentario. Ispirata dalla bellezza di questo territorio e dal desiderio di restituirgli qualcosa, avvia quindi l’acquisizione della fabbrica abbandonata ex-Cirio a pochi passi dalle banchine di Porto Ercole (anch'essa nei progetti iniziali destinata a essere trasformata in un albergo, ndr), primo passo di un progetto che diventa più ampio, integrato con altre strutture vicine e che con l’apertura della Roqqa, una volta hotel Don Pedro, segna il proprio debutto, nella volontà di fare di questo borgo una destinazione unica dove ritrovare l’autenticità della Maremma e un nuovo approdo per il turismo italiano e internazionale". A dare forma al progetto La Roqqa è stato chiamato lo studio Palomba Serafini Associati, che per il nuovo hotel ha mirato a reinterpretare il territorio maremmano. L'analisi accurata delle risorse naturali e dell'artigianato locale, come la lavorazione della terracotta, del legno, dell'argilla, del cuoio e l'intreccio della paglia, ha quindi ispirato tutto il know-how e le tradizioni su cui si è concentrato l'intervento di ristrutturazione. “In risposta alla precisa richiesta del cliente di rigenerazione dello spazio, abbiamo progettato la rigenerazione dell'edificio ma anche l’experience degli ospiti che vivranno quegli spazi”, sottolineano Ludovica e Roberto Palomba. [post_title] => Aprirà questa estate La Roqqa: nuova struttura di Monte Argentario nata dal restyling del Don Pedro [post_date] => 2023-03-24T12:54:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679662465000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "continua la promo 2x1 raggiungere treno musei della svizzera" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3899,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Atlantic ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Korean Air: la prima fase dell'intesa consente dallo scorso 25 marzo ai clienti che prenotano con Virgin Atlantic di viaggiare direttamente all'aeroporto di Seoul Incheon. Entro giugno i passeggeri potranno collegarsi da Seoul a una serie di destinazioni in Giappone, Vietnam, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

Il codeshare con Korean Air è un primo passo verso l'ingresso di Virgin Atlantic a Seoul e rafforzerà la rete della compagnia aerea in Asia. Da maggio riprenderanno i servizi per Shanghai, in Cina, e sarà ampliato il codeshare con IndiGo in India e oltre.\r

\r

\"Sappiamo che accordi di questo tipo portano una serie di vantaggi ai nostri passeggeri - ha dichiarato Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin Atlantic -. Essendo uno dei principali vettori asiatici, i clienti di Virgin Atlantic possono beneficiare della suo vasto network di rotte, che offrirà una maggiore scelta in tutta l'Asia e l'Australasia.\r

\r

\"La nostra adesione a SkyTeam, di cui Korean Air è membro fondatore, migliora ulteriormente i vantaggi per i passeggeri. I nostri soci del Flying Club possono godere dei vantaggi SkyPriority sia a Londra Heathrow che a Seoul Incheon, oltre a guadagnare e riscattare miglia su tutto il network di Korean Air\".","post_title":"Virgin Atlantic: operativo il codeshare con Korean Air","post_date":"2023-03-27T11:16:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679915762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441176\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet nazionale[/caption]\r

\r

La Fiavet-Confcommercio ha scritto al ministro del turismo, Daniela Santanchè, per chiedere un intervento risolutivo sulla questione della banca dati pubblica Infotrav, portale del ministero del turismo che, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggio che sono state autorizzate dalle Regioni ad operare.\r

\r

«Questo database, la cui utilità è ineludibile, attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo» ha scritto Fiavet-Confcommercio al ministro.\r

Intervente urgente\r

«Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori – continua la Federazione -. Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggio italiane».\r

\r

Secondo Fiavet-Confcommercio l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano.","post_title":"Fiavet al ministro: è necessario aggiornare Infotrav","post_date":"2023-03-27T10:49:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679914173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha dato il via all'operativo estivo da Pisa che include sei destinazioni in quattro paesi europei: dal prossimo 1° aprile decolleranno due voli stagionali per Berlino Brandeburgo e Amsterdam, che si aggiungono alle tradizionali rotte annuali per Londra Gatwick, Parigi Orly, Manchester e Bristol. Entrambe le due nuove rotte saranno raggiungibili con tre voli a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato.\r

\r

Esattamente 18 anni dopo il primo volo su Pisa operato dalla compagnia nel 2005, easyJet continua a rafforzare la propria presenza nella città toscana, dove per questa estate ha messo a disposizione 510 mila posti – in crescita di circa il 30% rispetto al 2022.\r

\r

\"Fin dal primo volo operato nel marzo del 2005 - ha osservato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - l’Aeroporto Internazionale di Pisa ha rappresentato uno scalo di estrema importanza e centralità per la nostra compagnia in Italia ed è per questo che anno dopo anno abbiamo continuato a confermare il nostro impegno sul territorio, migliorando la nostra offerta per chi desidera raggiungere la Toscana dal resto dell’Europa e viceversa. Quest’anno proseguiremo su questa strada con un’offerta estiva che include ben 7 rotte internazionali in quattro Paesi europei con un’offerta complessiva in aumento di circa il 30% rispetto allo scorso anno.”\r

\r

\"È sempre motivo di grande soddisfazione essere testimoni della crescita e del consolidamento negli anni di un rapporto duraturo di collaborazione, così come lo è con easyJet - ha sottolineato Toscana Aeroporti -. Confermare e incrementare i voli da e per l’Europa, non solo è sinonimo di una riconquistata fiducia nei confronti del settore, ma anche della dimostrazione che lo scalo di Pisa rivesta un ruolo fondamentale per la Toscana e i suoi viaggiatori come punto di riferimento per i collegamenti low cost coni principali scali europei.”","post_title":"EasyJet da Pisa: tornano i voli stagionali per Berlino e Amsterdam. Capacità a +30% sul 2022","post_date":"2023-03-27T10:41:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679913692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Stato dovrà mantenere una posizione di \"partecipazione pubblica strategica\" in Tap Air Portugal quando la compagnia aerea sarà privatizzata: questa la posizione del primo ministro portoghese António Costa, che ha specificato anche come la quota pubblica potrebbe essere più o meno importante a seconda del \"partner\".\r

\r

Nel dibattito di politica generale al Parlamento portoghese di giovedì 23 marzo, il primo ministro ha negato qualsiasi cambiamento di posizione e ha assicurato che lo Stato intende ancora riprivatizzare la compagnia. \"Tap sarà ciò che dovrebbe essere\", ha sottolineato, aggiungendo che lo Stato \"manterrà una riserva strategica pubblica\", con la riprivatizzazione della compagnia \"nella misura strettamente necessaria\".\r

\r

Il Primo Ministro ha difeso la necessità che lo Stato abbia una posizione nella compagnia aerea \"non per gestire Tap su base giornaliera, ma per garantire gli obiettivi strategici per il Paese\". \"Per garantire la continuità territoriale con le regioni autonome, il nostro rapporto con la diaspora e che il Portogallo rimanga un hub strategico per il Sud America, il Brasile e preferibilmente il Nord America\", ha sottolineato.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal e la privatizzazione: lo Stato manterrà una \"partecipazione strategica\"","post_date":"2023-03-27T10:10:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679911840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mappamondo continua a puntare forte sul Giappone e, dopo aver chiuso con successo le vendite per l’Hanami, il periodo della fioritura dei ciliegi, nonché beneficiando già di un buon riscontro per il tour costruito ad hoc per la stagione del foliage a novembre, rafforza la propria programmazione dedicata al paese del Sol levante. La novità è rappresentata dall'itinerario estivo i kadobi di Obon: in Giappone, nei giorni a cavallo del Ferragosto, si celebra infatti l'Obon, una festività buddhista durante la quale è usanza accendere delle lanterne, in lingua locale kadobi.\r

\r

La quota a persona è di 3.890 euro, partenza l’11 agosto da Roma con volo diretto Ita Airways su Tokyo, e possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Il nuovo tour è in esclusiva per i soli clienti Mappamondo e a conferma immediata – spiega il product manager Daniele Fornari –. La possibilità di raggiungere Tokyo con un volo diretto Ita Airways, la guida in italiano durante le visite, la notte in un ryokan e alcune esperienze come la cerimonia del tè danno, penso, a questo itinerario un grande appeal. Tanto che registriamo già un buon interesse sui kadobi di Obon: un nome che è un deciso richiamo alle tradizioni del popolo giapponese proprio nel periodo di Ferragosto”.\r

\r

Ma la terra del Sol Levante ben si presta anche a itinerari combinati, in particolare per i viaggi di nozze. Mappamondo propone perciò un’offerta trasversale, capace di rispondere alle esigenze di target differenti. Tra i prodotti più richiesti ecco allora Giappone&Thailandia, per chi desidera un’estensione mare sempre in Asia, oppure Giappone&Polinesia, un viaggio sempre molto apprezzato dagli honeymooners. Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore prima della partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.","post_title":"Cresce l'offerta Mappamondo sul Giappone con il tour ferragostano i kadobi di Obon","post_date":"2023-03-27T10:10:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679911824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato lo scorso dicembre, in concomitanza con l’arrivo del parere positivo della Soprintendenza regionale, sono recentemente partiti i lavori di recupero della colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, attuale proprietario del complesso acquistato in stato di abbandono da Arte Genova a maggio 2021, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Il piano prevede un ampio intervento di riqualificazione, nel pieno rispetto dei vincoli storico–artistici dei 2.942 metri quadrati della struttura originaria e del parco, un classico esempio di giardino all’italiana di circa 3 ettari, con l’obiettivo di realizzare un resort di alto livello, capace di attirare clientela internazionale. Il progetto comprende 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani (terra e primo piano), con un ristorante panoramico. Verrà inoltre realizzato un parcheggio con posti auto pubblici e privati. Dall’inizio dell’intervento sono previsti tra i 24 e i 36 mesi di lavori: l’apertura del resort è in calendario per l’estate del 2025.\r

\r

“Abbiamo stimato un investimento di circa 10 milioni di euro per la riqualificazione - spiega Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella -. La realizzazione di questo 5 stelle dotato di tutti i comfort avrà un impatto rilevante sul territorio sia in termini di presenze turistiche sia di indotto. Grande spazio verrà dato anche alla figura, spesso dimenticata in Italia, di Olivetti: imprenditore che è stato un pioniere e un visionario. La sua figura verrà ricordata nell’indicazione stessa del nome del resort Marinella Olivetti. Dal punto di vista architettonico verrà eseguita una ristrutturazione conservativa e fedele alla storia dell'immobile”. Il gruppo Bulgarella vanta oggi un portfolio di 28 hotel di proprietà a 4 e 5 stelle per un valore degli asset ricettivi di 350 milioni di euro, su un portafoglio immobiliare complessivo di un miliardo.\r

\r

","post_title":"Partiti i lavori di riqualificazione della colonia Olivetti: nel 2025 diventerà un resort a 5 stelle da 92 camere","post_date":"2023-03-27T09:58:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679911085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ruotano attorno a Verona i festeggiamenti di Volotea in occasione del 50 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale dall’avvio del suo primo volo. Si tratta di Andrea Framarin, veronese che ha viaggiato con la compagnia su un volo in partenza proprio dal Catullo. Per il fortunato passeggero, la compagnia ha preparato un premio speciale: 50 biglietti gratuiti che potranno essere utilizzati da Framarin per volare, insieme ai suoi amici, in tutto il network del vettore.\r

\r

La compagnia ha iniziato a operare su Verona nel 2012: lo scalo è diventato base nel 2015 mentre oggi vi lavorano oltre 60 dipendenti. Da Verona durante l'estate 2023 Volotea prevede collegamenti verso 14 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino, new entry 2023). Si tratta di un’offerta complessiva di oltre 3.500 voli, pari a un totale di 626.000 posti in vendita.\r

\r

“Siamo davvero felici di poter celebrare, dopo solo 11 anni, il traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati - ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Questo risultato conferma il nostro impegno nel cogliere l’opportunità di migliorare sempre più la connettività tra le città europee di medie e piccole dimensioni, offrendo voli comodi e confortevoli a tariffe competitive. Ed è simbolico e significativo per noi che le celebrazioni abbiano coinvolto lo scalo di Verona, gestito dal Gruppo Save, il nostro partner aeroportuale più grande fin dal primo giorno delle nostre attività, e quello di Barcellona, dove hanno sede i nostri uffici\".","post_title":"Volotea: festa a Verona per il 50 milionesimo passeggero a livello internazionale","post_date":"2023-03-27T09:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679908553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo TUI ha confermato che lancerà un aumento di capitale per finanziare il rimborso del prestito che il governo tedesco ha concesso durante il covid.\r

\r

Ha approvato un aumento di capitale interamente sottoscritto. Prevede di utilizzare i proventi per rimborsare integralmente il prestito e di \"ridurre significativamente\" la linea di credito con la banca statale KfW. Ciò contribuirà a ridurre i costi degli interessi e del debito. \r

I numeri\r

TUI sta cercando di raccogliere circa 1,8 miliardi di euro nell'emissione di azioni. Al fronte di un totale di 4,3 miliardi di euro di aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia, con circa 2,6 miliardi di euro da rimborsare. \r

\r

Dei 4,3 miliardi, 2,1 sono stati elargiti da KfW che TUI spera di ridurre di quasi la metà.\r

\r

","post_title":"Gruppo TUI aumenta il capitale per rimborsare i prestiti","post_date":"2023-03-24T13:41:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679665274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà La Roqqa la struttura di debutto a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, dell'imprenditore svedese Conni Jonsson, già amministratore delegato del fondo Eqt Partners, che attraverso la propria holding Qarlbo investe a lungo termine in vari settori: dall'intrattenimento all'ospitalità, al senior living al settore immobiliare, sempre in un’ottica di sviluppo sostenibile. L'hotel, realizzato dalla società ad hoc Erqole, aprirà la prossima estate e disporrà di 55 camere e suite, nonché di beach club privato, terrazza panoramica, ristorante e coocktail bar.\r

\r

\"La storia di Erqole comincia qualche anno fa - spiega l'amministratore delegato, Flavio Bucciarelli - quando, alla ricerca di una residenza estiva, la famiglia Jonsson scopre e si innamora di Monte Argentario. Ispirata dalla bellezza di questo territorio e dal desiderio di restituirgli qualcosa, avvia quindi l’acquisizione della fabbrica abbandonata ex-Cirio a pochi passi dalle banchine di Porto Ercole (anch'essa nei progetti iniziali destinata a essere trasformata in un albergo, ndr), primo passo di un progetto che diventa più ampio, integrato con altre strutture vicine e che con l’apertura della Roqqa, una volta hotel Don Pedro, segna il proprio debutto, nella volontà di fare di questo borgo una destinazione unica dove ritrovare l’autenticità della Maremma e un nuovo approdo per il turismo italiano e internazionale\".\r

\r

A dare forma al progetto La Roqqa è stato chiamato lo studio Palomba Serafini Associati, che per il nuovo hotel ha mirato a reinterpretare il territorio maremmano. L'analisi accurata delle risorse naturali e dell'artigianato locale, come la lavorazione della terracotta, del legno, dell'argilla, del cuoio e l'intreccio della paglia, ha quindi ispirato tutto il know-how e le tradizioni su cui si è concentrato l'intervento di ristrutturazione. “In risposta alla precisa richiesta del cliente di rigenerazione dello spazio, abbiamo progettato la rigenerazione dell'edificio ma anche l’experience degli ospiti che vivranno quegli spazi”, sottolineano Ludovica e Roberto Palomba.\r

\r

","post_title":"Aprirà questa estate La Roqqa: nuova struttura di Monte Argentario nata dal restyling del Don Pedro","post_date":"2023-03-24T12:54:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679662465000]}]}}