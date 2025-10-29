Città del Messico guarda all’Europa e all’Italia, a caccia di nuove collaborazioni con il trade Città del Messico si consolida come una delle destinazioni più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina e si prepara a rafforzare i legami con l’Italia e l’Europa. La capitale messicana si presenta con una strategia mirata a promuovere la propria offerta turistica, culturale e sportiva a livello internazionale. «Vogliamo creare nuove collaborazioni con agenzie di viaggio e tour operator italiani per far conoscere la ricca offerta turistica della nostra città e il suo ruolo come sede di grandi eventi internazionali» afferma Iván Israel Ruiz Vargas, coordinatore marketing della Segreteria del Turismo di Città del Messico. Grandi eventi e tradizioni uniche Tra i momenti più rappresentativi spicca il Día de Muertos, una delle celebrazioni culturali più iconiche del Paese, capace di attirare ogni anno visitatori da tutto il mondo. Ma la città si prepara anche ad accogliere grandi eventi sportivi globali, come partite della Nba, della Nfl e la Coppa del Mondo Fifa 2026, che sarà inaugurata proprio a Città del Messico – un primato unico, poiché sarà la terza volta che la città ospita la cerimonia d’apertura del Mondiale. Una capitale aperta e inclusiva Ruiz sottolinea con orgoglio il carattere inclusivo e multiculturale della metropoli: «Città del Messico accoglie tutti, senza distinzioni di razza, credo o orientamento. È una metropoli dove ognuno può sentirsi a casa.”Ogni anno la capitale celebra con entusiasmo il Mese del Pride Lgbtq, riaffermando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione sociale. Con oltre 14 milioni di turisti all’anno, Città del Messico punta a incrementare la presenza dei visitatori europei, favorita da una rete di collegamenti aerei in costante espansione. La capitale offre più di 800 hotel e 65.000 camere, una rete di trasporti efficiente (metro, metrobús e cablebús) e importanti investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle aree attorno allo Stadio Città del Messico, in vista del Mondiale 2026.. Città del Messico è anche un polo culturale e gastronomico di livello mondiale: conta oltre 80 ristoranti premiati dalla Guida Michelin, 180 musei e 270 gallerie d’arte, che la rendono la seconda città al mondo per numero di musei, subito dopo Londra. «Le indagini condotte tra i visitatori confermano inoltre un elevato livello di soddisfazione e sicurezza: il 100% dei turisti si dichiara pronto a tornare» conclude Ruiz. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Love Boavista lancia una campagna promozionale mirata per i mesi di novembre e fino a metà dicembre, invitando il trade a far scoprire ai propri clienti l'isola di Boa Vista a Capo Verde. L'autunno si rivela la stagione ideale per chi cerca un'esperienza autentica e rigenerante, con un clima perfettamente equilibrato e una competitività senza pari. Il direttore commerciale Alessandro De Dominicis spiega perché promuovere la destinazione: «Capo Verde è estremamente competitiva in termini di prezzi per hotel, appartamenti, trasferimenti, escursioni e ristoranti. I servizi sono di buona qualità e, aspetto cruciale, la destinazione è esente da problemi politici o di sicurezza, rendendola una meta molto spendibile. Boa Vista, São Vicente, Sal e Santiago dispongono tutte di aeroporti internazionali, facilmente raggiungibili da molte città d’Europa, anche con compagnie low cost. Per il mercato italiano, in particolare, sono disponibili nuove opzioni come i voli easyJet su Sal e Boa Vista. Inoltre, gli spostamenti interni sono notevolmente migliorati grazie ai nuovi Atr acquisiti dalla compagnia di bandiera». Due proposte Per vivere l'isola nella sua essenza, I Love Boavista garantisce comfort e assistenza con due soluzioni di soggiorno a tariffe promozionali, entrambe strategicamente situate a Sal Rei e a pochi passi dal mare: speciale appartamenti Sea View e speciale White Hotel (hotel 4 stelle in Centro Sal Rei). Entrambe le proposte garantiscono tariffe speciali per ottobre/novembre/metà dicembre, incluso ponte Immacolata. I Love Boavista, t.o. e dmc, si propone come partner completo, curando sia il soggiorno che la logistica di viaggio: voli su richiesta, escursioni e avventura, assistenza garantita. [post_title] => I Love Boavista, il fascino di Capo Verde fuori stagione [post_date] => 2025-10-29T14:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761749121000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts. Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group. Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore». Un progetto rivoluzionario «Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro». Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa». Le posizioni ricercate Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti: area direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale; area intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager; area back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere; area dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar; area cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s; area front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager; area tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting [post_date] => 2025-10-29T14:03:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761746623000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Città del Messico si consolida come una delle destinazioni più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina e si prepara a rafforzare i legami con l’Italia e l’Europa. La capitale messicana si presenta con una strategia mirata a promuovere la propria offerta turistica, culturale e sportiva a livello internazionale. «Vogliamo creare nuove collaborazioni con agenzie di viaggio e tour operator italiani per far conoscere la ricca offerta turistica della nostra città e il suo ruolo come sede di grandi eventi internazionali» afferma Iván Israel Ruiz Vargas, coordinatore marketing della Segreteria del Turismo di Città del Messico. Grandi eventi e tradizioni uniche Tra i momenti più rappresentativi spicca il Día de Muertos, una delle celebrazioni culturali più iconiche del Paese, capace di attirare ogni anno visitatori da tutto il mondo. Ma la città si prepara anche ad accogliere grandi eventi sportivi globali, come partite della Nba, della Nfl e la Coppa del Mondo Fifa 2026, che sarà inaugurata proprio a Città del Messico - un primato unico, poiché sarà la terza volta che la città ospita la cerimonia d’apertura del Mondiale. Una capitale aperta e inclusiva Ruiz sottolinea con orgoglio il carattere inclusivo e multiculturale della metropoli: «Città del Messico accoglie tutti, senza distinzioni di razza, credo o orientamento. È una metropoli dove ognuno può sentirsi a casa.”Ogni anno la capitale celebra con entusiasmo il Mese del Pride Lgbtq, riaffermando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione sociale. Con oltre 14 milioni di turisti all’anno, Città del Messico punta a incrementare la presenza dei visitatori europei, favorita da una rete di collegamenti aerei in costante espansione. La capitale offre più di 800 hotel e 65.000 camere, una rete di trasporti efficiente (metro, metrobús e cablebús) e importanti investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle aree attorno allo Stadio Città del Messico, in vista del Mondiale 2026.. Città del Messico è anche un polo culturale e gastronomico di livello mondiale: conta oltre 80 ristoranti premiati dalla Guida Michelin, 180 musei e 270 gallerie d’arte, che la rendono la seconda città al mondo per numero di musei, subito dopo Londra. «Le indagini condotte tra i visitatori confermano inoltre un elevato livello di soddisfazione e sicurezza: il 100% dei turisti si dichiara pronto a tornare» conclude Ruiz. [post_title] => Città del Messico guarda all’Europa e all’Italia, a caccia di nuove collaborazioni con il trade [post_date] => 2025-10-29T12:47:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761742058000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500334" align="alignleft" width="300"] Viviana Vukelic e Ivan Radosevic[/caption] E' una Croazia che ha i colori della natura quella che si scopre nella regione di Lika-Senj, con le mille sfumature del verde smeraldo di boschi e colline e del blu, di mare e laghi: su tutti quelli di Plitvice, dal 1979 nelll'elenco del patrimonio naturale dell'Unesco. «Siamo nel cuore verde della Croazia, che per la prima volta si presenta al trade in Italia - ricorda Ivan Radosevic, direttore dell'ente per il turismo della regione di Lika-Senj -. Accanto alle bellezze naturali e al ricco patrimonio culturale, sarete accolti dalla cordialità della popolazione locale, con un'eccellente offerta enogastronomica. Una fuga dal ritmo frenetico della vita quotidiana, una vacanza nel segno del relax, che consente ai viaggiatori di immergersi nella natura, siano essi amanti della montagna, o del mare e dei laghi. Gli ospiti italiani occupano per noi un posto speciale, apprezziamo la vostra fiducia e non vediamo l'ora di accogliervi». «Un'area che riserva tante opportunità ideali anche per le visite dei gruppi, dove protagoniste sono le attività outdoor» sottolinea Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia. Oltre la spiaggia di Novalja sulla ben nota isola di Pag, «meta estiva già molto amata dai turisti italiani», nella regione spiccano il monte Velebit, incluso dal 1978 nella rete mondiale delle riserve della biosfera, regno di lupi e orsi, oltre che terra di sentieri, orti botanici e grotte. Il ponte di Kosinj, sul fiume Lika che è il secondo carsico più lungo d'Europa. Senza naturalmente dimenticare Smiljan, dove si trova la casa natale di Nikola Tesla che oggi ospita il centro memoriale dedicato alle sue invenzioni più famose. E ancora, il fiume Gacka con gli storici mulini, oggi restaurati, le grotte di Grabovaca e, naturalmente, la città di Senj, la più antica del litorale croato, con la sua fortezza realizzata nel XVI secolo. Da sottolineare anche i tanti eventi e manifestazioni che traggono origine dalle tradizioni locali, ad esempio Autunno a Lika, che celebra i prodotti locali, oppure il Festival della Camminata, che quest’anno ha accolto più di oltre partecipanti da 25 Paesi. [post_title] => La Croazia porta a Milano il fascino di Lika-Senj, cuore verde della destinazione [post_date] => 2025-10-29T12:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761741140000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea aggiunge una nuova rotta internazionale dalla propria base di Bari: Lille, nel nord della Francia, che sarà operata dal prossimo 23 maggio con due frequenze settimanali - ogni mercoledì e sabato - per un totale di oltre 14.000 posti in vendita. Salgono quindi a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie. Inoltre, nel periodo estivo, la compagnia aerea spagnola opera anche la rotta Brindisi-Nantes. «Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo». “Con la Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia». [post_title] => Volotea aggiunge Lille al network francese operato da Bari [post_date] => 2025-10-29T11:06:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761735965000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490131" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Buona la prima. Questo è il senso del tavolo di concertazione tra Aiav e il vettore Ryanair, che si è svolta il 22 ottobre. Il tavolo è stato istituito in attuazione degli accordi sottoscritti tra le Parti in merito alla piattaforma TAD (Travel Agency Distribution) e ad altre questioni di rilievo concernenti il rapporto tra il network distributivo e la compagnia aerea. “Quando abbiamo siglato il general agreement con Ryanair relativo alla TAD – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto permanente, convinti che la piattaforma necessitasse di un monitoraggio costante per supportare al meglio il lavoro dei nostri associati e, più in generale, di tutto il comparto agenziale”. Dal canto suo, Ryanair ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione di Aiav nell’affrontare i numerosi temi tecnici emersi durante l’incontro. Miglioramento I rappresentanti del vettore – Aine Murphy, director of marketing and distribution partnerships, Irene Valin Torres, legal counsel, e Rosa Pastena, head of public affairs Italy – si sono detti concordi nel sottolineare che “il processo di miglioramento della piattaforma TAD è continuo e procede in parallelo in tutti i Paesi europei. In quest’ottica, il tavolo di concertazione con AIAV rappresenta uno strumento strategico di grande valore per tradurre il confronto tecnico in azioni operative concrete a beneficio degli agenti di viaggio”. Durante la riunione sono state affrontate numerose questioni tecniche, tra cui le tariffe, le procedure di prenotazione, i problemi operativi riscontrati sulla piattaforma TAD e le criticità relative alla carta d’imbarco digitale. Su quest’ultimo punto, Ryanair ha chiarito che l’eventuale richiesta di supplemento riguarda esclusivamente i passeggeri che non abbiano effettuato il check-in online – operazione che può essere gestita anche in agenzia. Chi invece avrà completato il check-in ma non disporrà della carta d’imbarco potrà ritirarla gratuitamente al desk in aeroporto, senza alcun costo aggiuntivo. Gestione Un’ulteriore tematica di rilievo ha riguardato la gestione dei voli inseriti nei pacchetti turistici. Attualmente, i clienti che acquistano un pacchetto ricevono una comunicazione contenente la conferma della prenotazione e il prezzo del volo, anche se quest’ultimo è parte di un prezzo forfettario unico. Tale modalità risulta in contrasto con quanto previsto dal Codice del Turismo, che consente la vendita del pacchetto a un prezzo globale, senza necessità di dettagliare i singoli costi, e può creare difficoltà nei rapporti contrattuali tra agenzia e cliente finale. “Abbiamo proposto – spiega Veronica Scaletta, responsabile dell’Ufficio Legale Aiav – di inserire all’interno di TAD un’opzione specifica, in fase di prenotazione, che consenta di segnalare quando il volo è incluso in un pacchetto turistico, evitando così l’esposizione automatica del prezzo del biglietto nelle comunicazioni al cliente. Ryanair, pur ribadendo la centralità del principio di trasparenza tariffaria, si è mostrata disponibile a valutare soluzioni conformi alla normativa vigente e alle esigenze operative del comparto agenziale”. A chiusura dell’incontro, Aiav e Ryanair hanno espresso la comune volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo e continuativo, volto a individuare e implementare miglioramenti condivisi della piattaforma e delle procedure operative. “Il tavolo appena avviato – conclude Fulvio Avataneo – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra vettore e rete distributiva. È un segnale importante di attenzione e di rispetto reciproco: lavorare insieme significa rendere più solido e sostenibile l’intero sistema dei viaggi organizzati, a beneficio degli operatori e dei consumatori”. [post_title] => Positivo il primo incontro fra Aiav e Ryanair sulla piattaforma TAD [post_date] => 2025-10-29T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761734821000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Carole Montarsolo il nuovo direttore generale di Gnv Marocco: 37 anni, ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in general management presso l’Università degli Studi di Genova, completando poi nel 2021 un master in digital marketing alla London Business School, con l’obiettivo di integrare competenze strategiche e digitali in un’ottica di crescita e innovazione. Dopo un primo percorso nel settore delle telecomunicazioni, Montarsolo è entrata a far parte del team commerciale di Gnv nel dicembre 2014. In oltre dieci anni di attività nel settore dello shipping, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L, distinguendosi per la capacità di guidare progetti complessi, ottimizzare le performance aziendali e sviluppare partnership strategiche con stakeholder pubblici e privati. In particolare, ha costruito una solida esperienza sul mercato marocchino, frutto di oltre dieci anni di relazioni e presenza diretta sul territorio. Ha seguito da vicino l’evoluzione delle attività commerciali di GNV in Marocco, contribuendo in modo determinante alla crescita del trade e al consolidamento dell’operatività nel Paese, fino all’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023. «La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino. - dichiara l'ad della compagnia, Matteo Catani -. In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, Gnv Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa». [post_title] => Gnv Marocco: Carole Montarsolo è il nuovo direttore generale [post_date] => 2025-10-29T10:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761734757000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines amplia ulteriormente il network degli aeroporti serviti in Italia con l'aggiunta, dalla prossima primavera, di Bologna. Dal 30 marzo 2026, la compagnia aerea polacca collegherà Varsavia al Guglielmo Marconi sei volte alla settimana, durante tutto l'anno e con aeromobili Boeing B737 Max 8. Bologna sarà dunque la quarta città italiana, dopo Milano, Roma e Venezia, ad essere collegata con la capitale polacca dal vettore. L'operativo prevede tre collegamenti al mattino e tre alla sera, nel dettaglio: ogni lunedì, mercoledì e venerdì partenza da Bologna alle 11:40, arrivo a Varsavia alle 13:50; ogni martedì, giovedì e domenica partenza con LO-330 da Bologna alle 18:25, arrivo a Varsavia alle 20:35. Da Varsavia, hub globale di Lot, i passeggeri provenienti da Bologna potranno effettuare trasferimenti rapidi e diretti verso numerosi voli in coincidenza, ad esempio verso New York e Chicago negli Stati Uniti, Tokyo e Seul in Estremo Oriente, Delhi, Tashkent, Baku e Tbilisi nell'Asia centrale e meridionale, e Cracovia, Oslo, Stoccolma e Tallinn in Polonia e in Europa. «Da diversi anni ormai stiamo assistendo a uno sviluppo molto positivo in Italia, con una crescente domanda dei nostri collegamenti via Varsavia, in particolare perché l'aeroporto Chopin nella capitale polacca è ideale per i voli in coincidenza senza lunghe soste - afferma Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach, Malta, India e responsabile vendite globali corporate e strategiche di Lot Polish Airlines -. Siamo entusiasti di due anteprime italiane il 30 marzo 2026: il volo inaugurale da Bologna a Varsavia e, come recentemente annunciato, il volo inaugurale da Roma a Cracovia». [post_title] => Lot: Bologna sarà la quarta città italiana collegata a Varsavia, da fine marzo [post_date] => 2025-10-29T10:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761733568000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà i battenti nell’estate del 2026 il Royal Beach Club Santorini, dedicato agli ospiti di Royal Caribbean e di Celebrity Cruises. Il beach club farà parte della formula Ultimate Santorini Day che includerà un'escursione alla scoperta dell'isola, dagli edifici imbiancati e dalle chiese con cupole blu di Oia, a una passeggiata tra i negozi, i caffè e le gallerie d'arte di Fira. I viaggiatori avranno l'opportunità di visitare queste località, godendosi al tempo stesso l'atmosfera tutta mediterranea del beach club. «L'espansione della nostra Royal Beach Club Collection, con l’inclusione di Santorini, una delle località più famose e belle al mondo, è un passo avanti coraggioso nell’ampliamento del nostro portafoglio delle vacanze, che vedrà crescere le destinazioni terrestri da due a otto entro il 2028, per offrire agli ospiti ancora più opportunità di vivere esperienze indimenticabili insieme a noi", ha dichiarato Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group. Con l’apertura del beach club Royal Caribbean Group introdurrà anche una modalità innovativa per alleggerire il sovraffollamento dell’isola, distribuendo in modo più equilibrato l’arrivo degli ospiti: i visitatori potranno iniziare il loro percorso da una delle tre località proposte così da distribuire meglio i flussi e massimizzare il tempo dedicato alla scoperta delle meraviglie e delle atmosfere uniche dell’isola. A ridosso dell'inaugurazione del primo Royal Beach Club alle Bahamas, prevista per dicembre, il Royal Beach Club Santorini si aggiunge come ultima novità alla gamma in continua espansione di esclusive destinazioni a terra offerte dalla compagnia, tra cui figura anche Perfect Day at CocoCay, che ha rivoluzionato l’industria crocieristica e ridefinito il concetto stesso di vacanza in crociera. Oltre a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e Labadee ad Haiti, Royal Caribbean Group arriverà a contare il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas (2025); The Cormorant at 55 South in Cile, l’hotel più a sud del mondo (2026); il Royal Beach Club Santorini (2026); il Royal Beach Club Cozumel in Messico (2026); il Perfect Day Mexico (2027) e il Royal Beach Club Lelepa (2028). [post_title] => Debutta a Santorini il nuovo Beach Club di Royal Caribbean Group [post_date] => 2025-10-29T10:07:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761732477000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "citta del messico guarda alleuropa e allitalia a caccia di nuove collaborazioni con il trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4140,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Love Boavista lancia una campagna promozionale mirata per i mesi di novembre e fino a metà dicembre, invitando il trade a far scoprire ai propri clienti l'isola di Boa Vista a Capo Verde. L'autunno si rivela la stagione ideale per chi cerca un'esperienza autentica e rigenerante, con un clima perfettamente equilibrato e una competitività senza pari.\r

\r

Il direttore commerciale Alessandro De Dominicis spiega perché promuovere la destinazione: «Capo Verde è estremamente competitiva in termini di prezzi per hotel, appartamenti, trasferimenti, escursioni e ristoranti. I servizi sono di buona qualità e, aspetto cruciale, la destinazione è esente da problemi politici o di sicurezza, rendendola una meta molto spendibile. Boa Vista, São Vicente, Sal e Santiago dispongono tutte di aeroporti internazionali, facilmente raggiungibili da molte città d’Europa, anche con compagnie low cost. Per il mercato italiano, in particolare, sono disponibili nuove opzioni come i voli easyJet su Sal e Boa Vista. Inoltre, gli spostamenti interni sono notevolmente migliorati grazie ai nuovi Atr acquisiti dalla compagnia di bandiera».\r

\r

\r

Due proposte\r

Per vivere l'isola nella sua essenza, I Love Boavista garantisce comfort e assistenza con due soluzioni di soggiorno a tariffe promozionali, entrambe strategicamente situate a Sal Rei e a pochi passi dal mare: speciale appartamenti Sea View e speciale White Hotel (hotel 4 stelle in Centro Sal Rei). Entrambe le proposte garantiscono tariffe speciali per ottobre/novembre/metà dicembre, incluso ponte Immacolata.\r

\r

I Love Boavista, t.o. e dmc, si propone come partner completo, curando sia il soggiorno che la logistica di viaggio: voli su richiesta, escursioni e avventura, assistenza garantita.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I Love Boavista, il fascino di Capo Verde fuori stagione","post_date":"2025-10-29T14:45:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761749121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts.\r

Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group.\r

Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore».\r

\r

Un progetto rivoluzionario\r

«Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro».\r

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa».\r

\r

Le posizioni ricercate\r

\r

Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti:\r

\r

\r

\tarea direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale;\r

\tarea intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager;\r

\tarea back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere;\r

\tarea dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar;\r

\tarea cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s;\r

\tarea front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager;\r

\tarea tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.\r

\r

\r

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy.\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting","post_date":"2025-10-29T14:03:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761746623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Città del Messico si consolida come una delle destinazioni più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina e si prepara a rafforzare i legami con l’Italia e l’Europa. La capitale messicana si presenta con una strategia mirata a promuovere la propria offerta turistica, culturale e sportiva a livello internazionale.\r

«Vogliamo creare nuove collaborazioni con agenzie di viaggio e tour operator italiani per far conoscere la ricca offerta turistica della nostra città e il suo ruolo come sede di grandi eventi internazionali» afferma Iván Israel Ruiz Vargas, coordinatore marketing della Segreteria del Turismo di Città del Messico.\r

\r

Grandi eventi e tradizioni uniche\r

Tra i momenti più rappresentativi spicca il Día de Muertos, una delle celebrazioni culturali più iconiche del Paese, capace di attirare ogni anno visitatori da tutto il mondo. Ma la città si prepara anche ad accogliere grandi eventi sportivi globali, come partite della Nba, della Nfl e la Coppa del Mondo Fifa 2026, che sarà inaugurata proprio a Città del Messico - un primato unico, poiché sarà la terza volta che la città ospita la cerimonia d’apertura del Mondiale.\r

\r

Una capitale aperta e inclusiva\r

Ruiz sottolinea con orgoglio il carattere inclusivo e multiculturale della metropoli: «Città del Messico accoglie tutti, senza distinzioni di razza, credo o orientamento. È una metropoli dove ognuno può sentirsi a casa.”Ogni anno la capitale celebra con entusiasmo il Mese del Pride Lgbtq, riaffermando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione sociale.\r

Con oltre 14 milioni di turisti all’anno, Città del Messico punta a incrementare la presenza dei visitatori europei, favorita da una rete di collegamenti aerei in costante espansione. La capitale offre più di 800 hotel e 65.000 camere, una rete di trasporti efficiente (metro, metrobús e cablebús) e importanti investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle aree attorno allo Stadio Città del Messico, in vista del Mondiale 2026..\r

Città del Messico è anche un polo culturale e gastronomico di livello mondiale: conta oltre 80 ristoranti premiati dalla Guida Michelin, 180 musei e 270 gallerie d’arte, che la rendono la seconda città al mondo per numero di musei, subito dopo Londra.\r

«Le indagini condotte tra i visitatori confermano inoltre un elevato livello di soddisfazione e sicurezza: il 100% dei turisti si dichiara pronto a tornare» conclude Ruiz.","post_title":"Città del Messico guarda all’Europa e all’Italia, a caccia di nuove collaborazioni con il trade","post_date":"2025-10-29T12:47:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761742058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500334\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viviana Vukelic e Ivan Radosevic[/caption]\r

\r

E' una Croazia che ha i colori della natura quella che si scopre nella regione di Lika-Senj, con le mille sfumature del verde smeraldo di boschi e colline e del blu, di mare e laghi: su tutti quelli di Plitvice, dal 1979 nelll'elenco del patrimonio naturale dell'Unesco.\r

\r

\r

\r

\r

«Siamo nel cuore verde della Croazia, che per la prima volta si presenta al trade in Italia - ricorda Ivan Radosevic, direttore dell'ente per il turismo della regione di Lika-Senj -. Accanto alle bellezze naturali e al ricco patrimonio culturale, sarete accolti dalla cordialità della popolazione locale, con un'eccellente offerta enogastronomica. Una fuga dal ritmo frenetico della vita quotidiana, una vacanza nel segno del relax, che consente ai viaggiatori di immergersi nella natura, siano essi amanti della montagna, o del mare e dei laghi. Gli ospiti italiani occupano per noi un posto speciale, apprezziamo la vostra fiducia e non vediamo l'ora di accogliervi».\r

\r

«Un'area che riserva tante opportunità ideali anche per le visite dei gruppi, dove protagoniste sono le attività outdoor» sottolinea Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia. Oltre la spiaggia di Novalja sulla ben nota isola di Pag, «meta estiva già molto amata dai turisti italiani», nella regione spiccano il monte Velebit, incluso dal 1978 nella rete mondiale delle riserve della biosfera, regno di lupi e orsi, oltre che terra di sentieri, orti botanici e grotte. Il ponte di Kosinj, sul fiume Lika che è il secondo carsico più lungo d'Europa. \r

\r

Senza naturalmente dimenticare Smiljan, dove si trova la casa natale di Nikola Tesla che oggi ospita il centro memoriale dedicato alle sue invenzioni più famose. E ancora, il fiume Gacka con gli storici mulini, oggi restaurati, le grotte di Grabovaca e, naturalmente, la città di Senj, la più antica del litorale croato, con la sua fortezza realizzata nel XVI secolo.\r

\r

\r

Da sottolineare anche i tanti eventi e manifestazioni che traggono origine dalle tradizioni locali, ad esempio Autunno a Lika, che celebra i prodotti locali, oppure il Festival della Camminata, che quest’anno ha accolto più di oltre partecipanti da 25 Paesi. ","post_title":"La Croazia porta a Milano il fascino di Lika-Senj, cuore verde della destinazione","post_date":"2025-10-29T12:32:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761741140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge una nuova rotta internazionale dalla propria base di Bari: Lille, nel nord della Francia, che sarà operata dal prossimo 23 maggio con due frequenze settimanali - ogni mercoledì e sabato - per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.\r

\r

Salgono quindi a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie.\r

\r

Inoltre, nel periodo estivo, la compagnia aerea spagnola opera anche la rotta Brindisi-Nantes.\r

\r

«Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo».\r

\r

“Con la Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia».","post_title":"Volotea aggiunge Lille al network francese operato da Bari","post_date":"2025-10-29T11:06:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761735965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490131\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Buona la prima. Questo è il senso del tavolo di concertazione tra Aiav e il vettore Ryanair, che si è svolta il 22 ottobre.\r

\r

Il tavolo è stato istituito in attuazione degli accordi sottoscritti tra le Parti in merito alla piattaforma TAD (Travel Agency Distribution) e ad altre questioni di rilievo concernenti il rapporto tra il network distributivo e la compagnia aerea.\r

“Quando abbiamo siglato il general agreement con Ryanair relativo alla TAD – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto permanente, convinti che la piattaforma necessitasse di un monitoraggio costante per supportare al meglio il lavoro dei nostri associati e, più in generale, di tutto il comparto agenziale”.\r

Dal canto suo, Ryanair ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione di Aiav nell’affrontare i numerosi temi tecnici emersi durante l’incontro.\r

\r

Miglioramento\r

I rappresentanti del vettore – Aine Murphy, director of marketing and distribution partnerships, Irene Valin Torres, legal counsel, e Rosa Pastena, head of public affairs Italy – si sono detti concordi nel sottolineare che “il processo di miglioramento della piattaforma TAD è continuo e procede in parallelo in tutti i Paesi europei. In quest’ottica, il tavolo di concertazione con AIAV rappresenta uno strumento strategico di grande valore per tradurre il confronto tecnico in azioni operative concrete a beneficio degli agenti di viaggio”.\r

Durante la riunione sono state affrontate numerose questioni tecniche, tra cui le tariffe, le procedure di prenotazione, i problemi operativi riscontrati sulla piattaforma TAD e le criticità relative alla carta d’imbarco digitale.\r

Su quest’ultimo punto, Ryanair ha chiarito che l’eventuale richiesta di supplemento riguarda esclusivamente i passeggeri che non abbiano effettuato il check-in online – operazione che può essere gestita anche in agenzia. Chi invece avrà completato il check-in ma non disporrà della carta d’imbarco potrà ritirarla gratuitamente al desk in aeroporto, senza alcun costo aggiuntivo.\r

\r

Gestione\r

Un’ulteriore tematica di rilievo ha riguardato la gestione dei voli inseriti nei pacchetti turistici. Attualmente, i clienti che acquistano un pacchetto ricevono una comunicazione contenente la conferma della prenotazione e il prezzo del volo, anche se quest’ultimo è parte di un prezzo forfettario unico. Tale modalità risulta in contrasto con quanto previsto dal Codice del Turismo, che consente la vendita del pacchetto a un prezzo globale, senza necessità di dettagliare i singoli costi, e può creare difficoltà nei rapporti contrattuali tra agenzia e cliente finale.\r

“Abbiamo proposto – spiega Veronica Scaletta, responsabile dell’Ufficio Legale Aiav – di inserire all’interno di TAD un’opzione specifica, in fase di prenotazione, che consenta di segnalare quando il volo è incluso in un pacchetto turistico, evitando così l’esposizione automatica del prezzo del biglietto nelle comunicazioni al cliente. Ryanair, pur ribadendo la centralità del principio di trasparenza tariffaria, si è mostrata disponibile a valutare soluzioni conformi alla normativa vigente e alle esigenze operative del comparto agenziale”.\r

A chiusura dell’incontro, Aiav e Ryanair hanno espresso la comune volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo e continuativo, volto a individuare e implementare miglioramenti condivisi della piattaforma e delle procedure operative.\r

“Il tavolo appena avviato – conclude Fulvio Avataneo – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra vettore e rete distributiva. È un segnale importante di attenzione e di rispetto reciproco: lavorare insieme significa rendere più solido e sostenibile l’intero sistema dei viaggi organizzati, a beneficio degli operatori e dei consumatori”.","post_title":"Positivo il primo incontro fra Aiav e Ryanair sulla piattaforma TAD","post_date":"2025-10-29T10:47:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761734821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Carole Montarsolo il nuovo direttore generale di Gnv Marocco: 37 anni, ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in general management presso l’Università degli Studi di Genova, completando poi nel 2021 un master in digital marketing alla London Business School, con l’obiettivo di integrare competenze strategiche e digitali in un’ottica di crescita e innovazione.\r

Dopo un primo percorso nel settore delle telecomunicazioni, Montarsolo è entrata a far parte del team commerciale di Gnv nel dicembre 2014. In oltre dieci anni di attività nel settore dello shipping, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L, distinguendosi per la capacità di guidare progetti complessi, ottimizzare le performance aziendali e sviluppare partnership strategiche con stakeholder pubblici e privati.\r

In particolare, ha costruito una solida esperienza sul mercato marocchino, frutto di oltre dieci anni di relazioni e presenza diretta sul territorio. Ha seguito da vicino l’evoluzione delle attività commerciali di GNV in Marocco, contribuendo in modo determinante alla crescita del trade e al consolidamento dell’operatività nel Paese, fino all’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023.\r

«La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino. - dichiara l'ad della compagnia, Matteo Catani -. In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, Gnv Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa».","post_title":"Gnv Marocco: Carole Montarsolo è il nuovo direttore generale","post_date":"2025-10-29T10:45:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1761734757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines amplia ulteriormente il network degli aeroporti serviti in Italia con l'aggiunta, dalla prossima primavera, di Bologna. Dal 30 marzo 2026, la compagnia aerea polacca collegherà Varsavia al Guglielmo Marconi sei volte alla settimana, durante tutto l'anno e con aeromobili Boeing B737 Max 8.\r

\r

Bologna sarà dunque la quarta città italiana, dopo Milano, Roma e Venezia, ad essere collegata con la capitale polacca dal vettore.\r

\r

L'operativo prevede tre collegamenti al mattino e tre alla sera, nel dettaglio: ogni lunedì, mercoledì e venerdì partenza da Bologna alle 11:40, arrivo a Varsavia alle 13:50; ogni martedì, giovedì e domenica partenza con LO-330 da Bologna alle 18:25, arrivo a Varsavia alle 20:35.\r

\r

Da Varsavia, hub globale di Lot, i passeggeri provenienti da Bologna potranno effettuare trasferimenti rapidi e diretti verso numerosi voli in coincidenza, ad esempio verso New York e Chicago negli Stati Uniti, Tokyo e Seul in Estremo Oriente, Delhi, Tashkent, Baku e Tbilisi nell'Asia centrale e meridionale, e Cracovia, Oslo, Stoccolma e Tallinn in Polonia e in Europa.\r

\r

«Da diversi anni ormai stiamo assistendo a uno sviluppo molto positivo in Italia, con una crescente domanda dei nostri collegamenti via Varsavia, in particolare perché l'aeroporto Chopin nella capitale polacca è ideale per i voli in coincidenza senza lunghe soste - afferma Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach, Malta, India e responsabile vendite globali corporate e strategiche di Lot Polish Airlines -. Siamo entusiasti di due anteprime italiane il 30 marzo 2026: il volo inaugurale da Bologna a Varsavia e, come recentemente annunciato, il volo inaugurale da Roma a Cracovia».","post_title":"Lot: Bologna sarà la quarta città italiana collegata a Varsavia, da fine marzo","post_date":"2025-10-29T10:26:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761733568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà i battenti nell’estate del 2026 il Royal Beach Club Santorini, dedicato agli ospiti di Royal Caribbean e di Celebrity Cruises.\r

Il beach club farà parte della formula Ultimate Santorini Day che includerà un'escursione alla scoperta dell'isola, dagli edifici imbiancati e dalle chiese con cupole blu di Oia, a una passeggiata tra i negozi, i caffè e le gallerie d'arte di Fira. I viaggiatori avranno l'opportunità di visitare queste località, godendosi al tempo stesso l'atmosfera tutta mediterranea del beach club. \r

«L'espansione della nostra Royal Beach Club Collection, con l’inclusione di Santorini, una delle località più famose e belle al mondo, è un passo avanti coraggioso nell’ampliamento del nostro portafoglio delle vacanze, che vedrà crescere le destinazioni terrestri da due a otto entro il 2028, per offrire agli ospiti ancora più opportunità di vivere esperienze indimenticabili insieme a noi\", ha dichiarato Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group. \r

Con l’apertura del beach club Royal Caribbean Group introdurrà anche una modalità innovativa per alleggerire il sovraffollamento dell’isola, distribuendo in modo più equilibrato l’arrivo degli ospiti: i visitatori potranno iniziare il loro percorso da una delle tre località proposte così da distribuire meglio i flussi e massimizzare il tempo dedicato alla scoperta delle meraviglie e delle atmosfere uniche dell’isola.\r

A ridosso dell'inaugurazione del primo Royal Beach Club alle Bahamas, prevista per dicembre, il Royal Beach Club Santorini si aggiunge come ultima novità alla gamma in continua espansione di esclusive destinazioni a terra offerte dalla compagnia, tra cui figura anche Perfect Day at CocoCay, che ha rivoluzionato l’industria crocieristica e ridefinito il concetto stesso di vacanza in crociera.\r

Oltre a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e Labadee ad Haiti, Royal Caribbean Group arriverà a contare il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas (2025); The Cormorant at 55 South in Cile, l’hotel più a sud del mondo (2026); il Royal Beach Club Santorini (2026); il Royal Beach Club Cozumel in Messico (2026); il Perfect Day Mexico (2027) e il Royal Beach Club Lelepa (2028). ","post_title":"Debutta a Santorini il nuovo Beach Club di Royal Caribbean Group","post_date":"2025-10-29T10:07:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761732477000]}]}}