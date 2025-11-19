Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest’anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione». Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l’anno» ha affermato Koumis. Rispetto allo scorso anno, l’aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale. «È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni». Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell’11,1% rispetto all’anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano. «Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest'anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione». Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis. Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale. «È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni». Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano. «Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale». [post_title] => Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti [post_date] => 2025-11-19T13:24:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763558641000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pensata per promuovere l’esplorazione del patrimonio enogastronomico lombardo attraverso il viaggio in treno, Fuori Stazione è la nuova guida realizzata da Trenord in collaborazione con Lonely Planet. Il nuovo prodotto editoriale propone un itinerario in dieci tappe che valorizza paesaggi, sapori e peculiarità territoriali raggiungibili comodamente grazie alla rete ferroviaria regionale. Come commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord «la guida nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la mobilità ferroviaria in un'opportunità di scoperta turistica, con un taglio pensato per un pubblico curioso e attento alla sostenibilità». [caption id="attachment_501741" align="alignleft" width="223"] Leonardo Cesarini - Trenord, e Luca Iaccarino - Lonely Planet[/caption] Le diverse sezioni accompagnano il lettore lungo percorsi che abbracciano vigneti dell’Oltrepò, cantine ricavate nella roccia valtellinese, borghi affacciati sui laghi e quartieri storici del territorio milanese, offrendo un racconto visivo e narrativo dei “panorami da finestrino”. Secondo Luca Iaccarino, Food Editor di Lonely Planet «ogni tappa individua una “fermata del gusto”, cioè un punto di interesse culinario situato nei pressi della stazione: ristoranti, trattorie tipiche, botteghe e produttori locali selezionati per qualità e autenticità. Fuori Stazione segnala anche piatti emblematici delle diverse aree attraversate – dall’ossobuco al risotto giallo milanese allo Sfurzat valtellinese, fino ai casonsei bergamaschi e bresciani». La guida comprende inoltre eventi, sagre e manifestazioni locali facilmente raggiungibili in treno, e per ogni realtà sono indicate prezzo medio, distanze dalla stazione e tempi di percorrenza a piedi per facilitare così l'organizzazione del viaggio e incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. Fuori Stazione è disponibile gratuitamente sul sito trenord.it ed è parte di una più ampia strategia dell’azienda per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e il turismo sostenibile regionale. [caption id="attachment_501740" align="alignright" width="225"] Andrea Severini, AD Trenord[/caption] «Oggi, il numero complessivo di viaggiatori è simile a quello del 2019, ma c'è stata una netta evoluzione nella composizione: abbiamo assistito a un vero e proprio cambio tra i pendolari, che rappresentano una quota inferiore - a fronte delle nuove modalità di lavoro come lo smart working -, e i viaggiatori per turismo, che sono aumentati - ha dichiarato l’ad di Trenord, Andrea Severini. - Trenord non è solo un mezzo di trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio lombardo, contribuendo alla crescita economica e alla mobilità di tutta la regione. La nostra offerta va oltre il semplice spostamento: vogliamo fornire ai viaggiatori un supporto pratico, ma anche raccontare la ricchezza delle identità lombarde, attraverso un'esperienza che rifletta l'integrazione profonda con il territorio». [post_title] => Trenord lancia Fuori Stazione: la guida Lonely Planet per scoprire l’enogastronomia lombarda in treno [post_date] => 2025-11-18T09:30:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => lonely-palnet [2] => trenord ) [post_tag_name] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => lonely palnet [2] => Trenord ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763458247000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel turismo di oggi, ogni spostamento racconta una storia. E ancora di più in Italia, dove paesaggi, architetture e stili di vita cambiano ogni pochi chilometri. Dal treno che attraversa le colline al battello che costeggia la laguna, la mobilità non è solo un mezzo per raggiungere un luogo, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio. È dalla crescente consapevolezza di queste opportunità che nasce il BIT Mobility Forum, organizzato da BIT in collaborazione con NME: a BIT 2026, presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi, il Forum porterà tre giorni di incontri, visioni e confronti su come muoversi possa significare conoscere, valorizzare e connettere. Aprirà la riflessione strategica sul ruolo delle infrastrutture fisiche e digitali come spina dorsale del Paese il convegno inaugurale, La mobilità come leva per lo sviluppo del turismo: treni e aerei per un’Italia più accessibile, piattaforme per l’intermodalità e una governance capace di unire PNRR, Regioni e operatori. Obiettivo: trasformare la mobilità in un motore di competitività e scoperta, in cui l’efficienza dei collegamenti si traduca in nuove forme di accoglienza e valorizzazione dei territori. Nei tavoli successivi si parlerà di turismo slow e di come ciclovie, ferrovie turistiche e servizi digitali possano riportare i borghi e le aree interne al centro dei flussi di viaggio. Ma anche di intermodalità, con biglietti unici e itinerari integrati che combinano treno, bus, nave e micromobilità. E, infine, di city hub, con aeroporti, porti e stazioni che diventano porte culturali, capaci di offrire servizi e contenuti esperienziali fin dal momento dell’arrivo. Con il Mobility Forum, BIT 2026 si consolida come osservatorio sul turismo come ecosistema interconnesso, in cui infrastrutture, tecnologie e sostenibilità disegnano il modo in cui vivremo il viaggio domani. Un approccio coerente con il concetto della manifestazione, che troverà espressione anche nel Travel Makers Fest – il grande laboratorio di idee e confronto dedicato a chi costruisce il futuro del viaggio – e nel percorso espositivo articolato in sei distretti: Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Innovation e Transportation. Un hub evoluto dove ogni incontro diventa contenuto e ogni progetto contribuisce a immaginare nuovi orizzonti per il turismo. Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2026. [post_title] => La mobilità come esperienza: a BIT 2026 il viaggio diventa destinazione [post_date] => 2025-11-18T08:42:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763455321000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ruta40, operatore parte del gruppo BluFennec, rilancia sulle crociere Expeditions, che consentono esperienze di esplorazione autentiche, pensate per chi desidera andare oltre, ma senza rinunciare al comfort e al fascino del lusso contemporaneo. A bordo di navi di piccole dimensioni, eleganti e tecnologicamente all'avanguardia, si raggiungono angoli remoti del pianeta - dalle distese di ghiaccio dell'Antartide alla giungla amazzonica, dalle isole vulcaniche delle Galapagos ai paesaggi artici delle Svalbard. Quattro esperienze uniche Le crociere Expeditions in Antartide sono esperienze pensate per chi desidera vivere la natura più pura in un contesto di assoluto comfort. Tra iceberg imponenti, colonie di pinguini e la maestosità di un paesaggio incontaminato, la regione del Mare di Weddell si rivela come una delle zone più esclusive e remote del pianeta, accessibile solo grazie a navi dotate di tecnologia elevata ed equipaggio esperto. Nel cuore verde del Perù, la Aqua Nera di Aqua Expeditions consente di immergersi nella giugnla amazzonica. A bordo, design raffinato e un servizio impeccabile accompagnano esplorazioni fluviali, incontri con la fauna locale e tramonti suggestivi. Questa crociera, perfetta come parte di un itinerario più ampio in Amazzonia, è l'occasione per vivere un viaggio sensoriale tra lusso e avventura. La cucina firmata dallo chef Pedro Miguel Schiaffino aggiunge un plus importante a un viaggio a bordo di una nave a 5 stelle che taglierà in due il Rio delle Amazzoni. Un'ulteriore proposta riguarda l'arcipelago delle Galapagos, scoperto a bordo di un catamarano per 16 ospiti: la Seaman Journey è pensata proprio per chi sogna un viaggio su misura e autentico, lontano dalle folle. Tra momenti di avventura - escursioni a piedi, kayak, sorkeling - e pause di puro relax sul sundeck, ogni giornata è perfettamente bilanciata. Gli itinerari possono durare da 5 a 8 giorni, ma si possono combinare più percorsi per vivere un'esperienza di 11 o 15 giorni, esplorando diversi gruppi di isole. Infine, tra fiordi maestosi e ghiacciai, le isole Svalbard sono la nuova frontiera del viaggio d'esplorazione di Ruta40. Qui, orsi polari e balene dominano un paesaggio di luce e silenzio, perfetto per chi desidera vivere l'emozione dell'Artico. A metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, queste isole incantano e permettono di incontrare gli orsi polari. La popolazione degli orsi polari alle isole Svalbard è di circa 3.000 esemplari, una quantità che supera la presenza umana in questa zona. Gli avvistamenti sono possibili tutto l'anno, ma le migliori chance di incontri ravvicinati si hanno con le crociere e le navigazioni, in quanto è più semplice raggiungere le banchise di ghiaccio su cui questi animali cacciano le foche. [post_title] => Ruta40 ai confini del mondo con le crociere Expeditions [post_date] => 2025-11-17T09:57:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763373436000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le aziende Alberghiere Bettoja arrivano quest'anno al giro di boa dei 150 anni. Di proprietà della stessa famiglia da cinque generazioni, Bettoja Hotels è un simbolo di continuità e dedizione nel settore dell’hôtellerie romana e italiana . L’eredità impone ora di guardare al futuro dando impulso al rinnovamento che era in realtà già era stato avviato nel 2017 con la ristrutturazione di quattro piani dell’hotel Mediterraneo (dal 6° al 9°). È ora in programma per la prossima primavera la ripresa di importanti lavori che riguarderanno l’hotel Mediterraneo, l’hotel Massimo d’Azeglio e l’hotel Atlantico e che si svolgeranno in circa un anno e mezzo. Verso il futuro Oggi, l’attuale presidente delle aziende, omonimo dell’avo fondatore, Maurizio Bettoja commenta: «Festeggiare 150 anni significa celebrare non solo la nostra lunga storia, ma anche tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, dal nostro personale agli ospiti, che continuano a contribuire al successo e alla crescita dei nostri hotel». Massimo Bettoja, oggi ceo di Bettoja Hotels, aggiunge: «La ‘mission’ dell'attuale ‘vecchia’ generazione è porre le basi, attraverso un aggiornamento delle strutture e dei sistemi gestionali alle attuali esigenze del turismo, per consentire alle nostre ‘nuove’ generazioni di avviarsi, con solidi strumenti, su un percorso di almeno altri 150 anni». Stefania Bettoja, manager del gruppo che segue ogni dettaglio dei tre alberghi, dalla gestione del food & beverage e del design degli interni, su questa celebrazione importante dei 150 anni di attività racconta: "Celebrare 150 anni di storia significa soprattutto onorare il nostro passato, la dedizione della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno contribuito a rendere i nostri hotel luoghi di ospitalità, cultura e calore nel tempo. Oggi mi sento di dire che guardiamo al futuro con la stessa passione che ha guidato le cinque generazioni precedenti». [post_title] => Il gruppo Bettoja compie 150 anni: in arrivo nuovi investimenti [post_date] => 2025-11-14T15:25:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763133952000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per i primi nove mesi 2025 dell'Aeroporto di Bologna, che mette a segno un incremento dei ricavi del +10,6% rispetto al 2024, per un totale di 131,3 milioni di euro. L'ebitda si attesta a 41,9 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (-0,6%), mentre l'utile netto riporta una lieve crescita del +1,2%, fino a 19,8 milioni di euro. L'andamento del traffico registra complessivi 8.539.797 passeggeri, in crescita del +2,4%; anche ad ottobre, per il settimo mese consecutivo, lo scalo supera il milione di passeggeri mensili. “I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano un andamento solido e in linea con le attese. Dopo sei mesi consecutivi con oltre un milione di passeggeri e un andamento superiore alle previsioni, con la stagione estiva la crescita di traffico ha avuto un rallentamento, legato in particolare all’impatto dei cantieri in corso sulla capacità massima disponibile, confermando al tempo stesso i segnali di solidità della domanda - ha commentato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. - In questo contesto, la priorità resta l’avanzamento del nostro piano di investimenti infrastrutturali, i cui primi effetti già si sono iniziati ad apprezzare durante questi mesi in ottica di qualità del servizio, con interventi mirati a aumentare la capacità offerta e migliorare progressivamente l’esperienza complessiva dei passeggeri.” [post_title] => Aeroporto Bologna: ricavi a +10,6% tra gennaio e settembre; utili a +1,2% [post_date] => 2025-11-14T14:24:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763130295000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501564" align="alignleft" width="300"] Adam Stewart[/caption] Il presidente esecutivo di Sandals Resorts International, Adam Stewart, ha espresso una valutazione dei danni causati dall'uragano al portfolio di hotel in Giamaica. Stewart ha detto che il Sandals South Coast, situato in un'area che è stata "colpita in modo diretto" dall'uragano Melissa, ha subito un impatto significativo, ma ha evitato danni strutturali. «Sono felice di annunciare che il South Coast, miracolosamente, non ha subito danni strutturali - ha affermato Stewart in un intervento riportato da Travel Weekly, aggiungendo che, sebbene alcuni elementi di design del resort siano stati danneggiati, gli edifici sono rimasti intatti. Tra questi, anche i bungalow sull'acqua che, nonostante necessitino di interventi di ristrutturazione interna, rimangono tutti strutturalmente integri. Secondo Stewart, il South Coast non solo sarà sottoposto a riparazioni, ma sarà oggetto di interventi di restyling durante la sua chiusura. «L'hotel verrà ristrutturato. Lo porteremo al livello 2.0». Interventi di restyling Il Sandals Montego Bay e il Sandals Royal Caribbean, che dovrebbero rimanere chiusi fino al 30 maggio come il South Coast, riceveranno interventi di restyling simili durante la loro chiusura. «Durante questo periodo di chiusura li porteremo a un livello 2.0 e attueremo alcune delle cose che abbiamo sempre voluto fare» ha affermato Stewart, aggiungendo che sia il Montego Bay che il Royal Caribbean hanno subito «danni» ai piani terra. Stewart ha assicurato inoltre che l'azienda ha mantenuto gli stipendi e i benefit per il suo personale giamaicano durante le chiusure. «Abbiamo mantenuto il 100% dei nostri dipendenti in busta paga - ha affermato -. Abbiamo mantenuto attivi i nostri benefit pensionistici e i nostri programmi sanitari". L'azienda sta inoltre supportando gli sforzi di soccorso attraverso la sua fondazione no-profit Sandals Foundation, che ha affermato di aver stanziato finora più di un milione di dollari in aiuti. Stewart ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nell'economia della Giamaica, definendolo "l'industria economicamente più influente nella nostra società". «Quindi, la realtà è che dobbiamo far ripartire la nostra economia, dobbiamo riaprire. E soprattutto in questi tempi così difficili, faremo sempre affidamento sui nostri partner consulenti di viaggio». Sandals prevede di riaprire Sandali Dunn's River, Sandals Ochi, Sandals Royal Plantation, Sandals Negril e Beaches Negril il 6 dicembre. [post_title] => Sandals, Adam Stewart: «Giamaica pronta a ripartire» [post_date] => 2025-11-14T10:03:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763114596000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501538" align="alignleft" width="300"] Enrico Ducrot[/caption] Giunta alla sua ottava edizione, l'Ecoluxury Fair ideata da Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante, si conferma uno degli appuntamenti b2b a livello internazionale. Con oltre 300 buyer ed espositori e circa mille presenze confermate, la fiera rappresenta un punto di incontro privilegiato per professionisti e operatori del settore, interessati a sviluppare nuove sinergie all’insegna di un turismo più responsabile. Al via l'osservatorio sulla sostenibilità nell'ospitalità di lusso In occasione del ventesimo anniversario di Eco Luxury Hotels Collection, Enrico Ducrot ha presentato il nuovo osservatorio sulla sostenibilità nell’ospitalità di lusso, un’iniziativa pensata per analizzare e promuovere le migliori pratiche sostenibili nel comparto alberghiero, favorendo una cultura d’impresa più consapevole e integrata con i territori. Attivo dal 12 novembre e accessibile online, l’osservatorio raccoglie dati, studi e analisi utili a delineare le tendenze emergenti, le sfide e i modelli di gestione più efficaci per un lusso sempre più sostenibile. Il primo studio, realizzato in collaborazione con Thrends, ha coinvolto 745 hotel a 5 stelle sul territorio nazionale, offrendo una panoramica dettagliata sullo stato della sostenibilità nel settore. I risultati evidenziano una realtà in evoluzione: solo il 17% su 745 alberghi a 5 stelle in Italia analizzati possiede una certificazione di sostenibilità riconosciuta. Inoltre, la sostenibilità è ancora spesso percepita come un costo, più che come un valore strategico e la comunicazione online degli impegni green resta marginale. Le regioni più virtuose risultano Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna, dove la diffusione delle certificazioni supera il 20%. In altre aree, la percentuale di strutture certificate scende sotto il 10%, evidenziando una forte disomogeneità territoriale. Molte strutture adottano schemi locali o iniziative indipendenti, spesso legate a progetti regionali o incentivi pubblici. Questa varietà, pur riflettendo la vivacità del settore, genera frammentazione e scarsa riconoscibilità internazionale. Paradossalmente, molte realtà già fortemente sostenibili – come borghi recuperati, dimore storiche o resort integrati nei centri rurali – non risultano certificate, pur incarnando pienamente i valori della tutela ambientale e del legame con il territorio. Rafforzare il dialogo fra imprese Durante la presentazione, Enrico Ducrot ha ribadito l’importanza di rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali. L’obiettivo è trasformare la sostenibilità in un elemento identitario, capace di generare valore economico, reputazionale e sociale, fidelizzando una clientela sempre più attenta ai temi ambientali e di responsabilità d’impresa. Ogni iniziativa economica deve restituire valore al territorio, contribuendo alla crescita culturale e formativa delle comunità ospitanti. Il messaggio emerso con chiarezza è che la sostenibilità non può essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma deve rappresentare una componente strategica del business e della narrazione del brand. Con il nuovo osservatorio, Ecoluxury Fair punta a favorire un percorso di crescita condiviso, offrendo strumenti concreti per misurare, comunicare e valorizzare le pratiche virtuose dell’ospitalità italiana di lusso guidando così il settore verso un futuro più consapevole e competitivo. (Quirino Falessi) [post_title] => Ecoluxury Fair: sostenibilità e alta gamma protagoniste del futuro [post_date] => 2025-11-14T09:12:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763111566000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501513" align="alignleft" width="300"] Thodoris P. Tzoumas, Kyriaki Boulasidou e Alexandros Efstathiou[/caption] Grecia tutto l'anno? A Skiathos si può. La conferma viene dal sindaco dell'isola greca, Thodoris P. Tzoumas, intervenuto a Milano insieme al vice sindaco Alexandros Efstathiou e alla drettrice per l'Italia dell'ente ellenico per il turismo, Kyriaki Bolìulasidou, proprio per rilanciare un'offerta che ha nei mesi di spalla la sua punta di diamante. "Skiathos offre molto di più del semplice sole e mare - spiega il sindaco -. Abbiamo un patrimonio di 60 spiagge bellissime ma l'isola è tanto altro, a cominciare dalla fitta rete di percorsi trekking: 15 i sentieri percorribili per circa 100 chilometri totali, presentati sia su un'apposita cartina sia sull'app dedicata". Le opportunità Skiathos, patria dello scrittore Alexandros Papadiamantis, è anche sinonimo di cultura - quattro i musei visitabili -, di turismo nautico e di cicloturismo, ma anche di shopping e di nightlife. "Anche i collegamenti diretti tendono ad allungare la stagionalità, con easyJet impegnata da maggio a ottobre e SkyExpress, che via Atene collega l'isola tutto l'anno". A questi voli si associano molte altre possibilità, non solo in aereo ma anche in traghetto, con connessioni via mare utilizzabili tutto l'anno. Fiore all'occhiello dell'isola è l'attenzione all'accessibilità: Skiathos è infatti il primo comune greco ad aver attrezzato un sentiero, quello di Koukounaries, per i diversamente abili. Inoltre, il comune collabora attivamente sul tema della sostenibilità e dell'accessibilità turistica con la World Trade Organization. "Dai 45.000 del 2024, nel 2025 l'isola ha accolto circa 55.000 italiani e l'obiettivo per l'anno prossimo è di incrementare ulteriormente i numeri. Quello italiano si riconferma il secondo mercato dopo la Gran Bretagna ed è destinato a crescere. Basti pensare che sul totale di circa 500.000 visitatori registrati da aprile a ottobre 2025, 100.000 erano britannici e 50.000 italiani, lasciando la restante parte agli altri mercati". Mercati comunque profittevoli, visto che l'isola viene complessivamente raggiunta con voli diretti da 26 città in 14 paesi europei. Accanto ai voli, le connessioni via mare garantiscono [post_title] => Skiathos: "La Grecia più bella è quella del fuori stagione" [post_date] => 2025-11-13T15:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763046109000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cipro allunga la stagione per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":824,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest'anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione».\r

\r

Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis.\r

\r

Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale.\r

\r

«È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni».\r

\r

Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano.\r

\r

«Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale».","post_title":"Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti","post_date":"2025-11-19T13:24:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763558641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pensata per promuovere l’esplorazione del patrimonio enogastronomico lombardo attraverso il viaggio in treno, Fuori Stazione è la nuova guida realizzata da Trenord in collaborazione con Lonely Planet.\r

\r

Il nuovo prodotto editoriale propone un itinerario in dieci tappe che valorizza paesaggi, sapori e peculiarità territoriali raggiungibili comodamente grazie alla rete ferroviaria regionale. Come commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord «la guida nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la mobilità ferroviaria in un'opportunità di scoperta turistica, con un taglio pensato per un pubblico curioso e attento alla sostenibilità».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501741\" align=\"alignleft\" width=\"223\"] Leonardo Cesarini - Trenord, e Luca Iaccarino - Lonely Planet[/caption]\r

\r

Le diverse sezioni accompagnano il lettore lungo percorsi che abbracciano vigneti dell’Oltrepò, cantine ricavate nella roccia valtellinese, borghi affacciati sui laghi e quartieri storici del territorio milanese, offrendo un racconto visivo e narrativo dei “panorami da finestrino”.\r

Secondo Luca Iaccarino, Food Editor di Lonely Planet «ogni tappa individua una “fermata del gusto”, cioè un punto di interesse culinario situato nei pressi della stazione: ristoranti, trattorie tipiche, botteghe e produttori locali selezionati per qualità e autenticità. Fuori Stazione segnala anche piatti emblematici delle diverse aree attraversate – dall’ossobuco al risotto giallo milanese allo Sfurzat valtellinese, fino ai casonsei bergamaschi e bresciani».\r

\r

La guida comprende inoltre eventi, sagre e manifestazioni locali facilmente raggiungibili in treno, e per ogni realtà sono indicate prezzo medio, distanze dalla stazione e tempi di percorrenza a piedi per facilitare così l'organizzazione del viaggio e incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. \r

\r

\r

Fuori Stazione è disponibile gratuitamente sul sito trenord.it ed è parte di una più ampia strategia dell’azienda per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e il turismo sostenibile regionale.\r

\r

[caption id=\"attachment_501740\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Andrea Severini, AD Trenord[/caption]\r

\r

«Oggi, il numero complessivo di viaggiatori è simile a quello del 2019, ma c'è stata una netta evoluzione nella composizione: abbiamo assistito a un vero e proprio cambio tra i pendolari, che rappresentano una quota inferiore - a fronte delle nuove modalità di lavoro come lo smart working -, e i viaggiatori per turismo, che sono aumentati - ha dichiarato l’ad di Trenord, Andrea Severini. - Trenord non è solo un mezzo di trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio lombardo, contribuendo alla crescita economica e alla mobilità di tutta la regione. La nostra offerta va oltre il semplice spostamento: vogliamo fornire ai viaggiatori un supporto pratico, ma anche raccontare la ricchezza delle identità lombarde, attraverso un'esperienza che rifletta l'integrazione profonda con il territorio».\r

\r

","post_title":"Trenord lancia Fuori Stazione: la guida Lonely Planet per scoprire l’enogastronomia lombarda in treno","post_date":"2025-11-18T09:30:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["enogastronomia","lonely-palnet","trenord"],"post_tag_name":["enogastronomia","lonely palnet","Trenord"]},"sort":[1763458247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Nel turismo di oggi, ogni spostamento racconta una storia. E ancora di più in Italia, dove paesaggi, architetture e stili di vita cambiano ogni pochi chilometri. Dal treno che attraversa le colline al battello che costeggia la laguna, la mobilità non è solo un mezzo per raggiungere un luogo, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio.\r

È dalla crescente consapevolezza di queste opportunità che nasce il BIT Mobility Forum, organizzato da BIT in collaborazione con NME: a BIT 2026, presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi, il Forum porterà tre giorni di incontri, visioni e confronti su come muoversi possa significare conoscere, valorizzare e connettere.\r

Aprirà la riflessione strategica sul ruolo delle infrastrutture fisiche e digitali come spina dorsale del Paese il convegno inaugurale, La mobilità come leva per lo sviluppo del turismo: treni e aerei per un’Italia più accessibile, piattaforme per l’intermodalità e una governance capace di unire PNRR, Regioni e operatori. Obiettivo: trasformare la mobilità in un motore di competitività e scoperta, in cui l’efficienza dei collegamenti si traduca in nuove forme di accoglienza e valorizzazione dei territori.\r

Nei tavoli successivi si parlerà di turismo slow e di come ciclovie, ferrovie turistiche e servizi digitali possano riportare i borghi e le aree interne al centro dei flussi di viaggio. Ma anche di intermodalità, con biglietti unici e itinerari integrati che combinano treno, bus, nave e micromobilità. E, infine, di city hub, con aeroporti, porti e stazioni che diventano porte culturali, capaci di offrire servizi e contenuti esperienziali fin dal momento dell’arrivo.\r

Con il Mobility Forum, BIT 2026 si consolida come osservatorio sul turismo come ecosistema interconnesso, in cui infrastrutture, tecnologie e sostenibilità disegnano il modo in cui vivremo il viaggio domani. Un approccio coerente con il concetto della manifestazione, che troverà espressione anche nel Travel Makers Fest – il grande laboratorio di idee e confronto dedicato a chi costruisce il futuro del viaggio – e nel percorso espositivo articolato in sei distretti: Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Innovation e Transportation.\r

Un hub evoluto dove ogni incontro diventa contenuto e ogni progetto contribuisce a immaginare nuovi orizzonti per il turismo.\r

Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2026.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La mobilità come esperienza: a BIT 2026 il viaggio diventa destinazione","post_date":"2025-11-18T08:42:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763455321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ruta40, operatore parte del gruppo BluFennec, rilancia sulle crociere Expeditions, che consentono esperienze di esplorazione autentiche, pensate per chi desidera andare oltre, ma senza rinunciare al comfort e al fascino del lusso contemporaneo.\r

\r

A bordo di navi di piccole dimensioni, eleganti e tecnologicamente all'avanguardia, si raggiungono angoli remoti del pianeta - dalle distese di ghiaccio dell'Antartide alla giungla amazzonica, dalle isole vulcaniche delle Galapagos ai paesaggi artici delle Svalbard.\r

Quattro esperienze uniche\r

Le crociere Expeditions in Antartide sono esperienze pensate per chi desidera vivere la natura più pura in un contesto di assoluto comfort. Tra iceberg imponenti, colonie di pinguini e la maestosità di un paesaggio incontaminato, la regione del Mare di Weddell si rivela come una delle zone più esclusive e remote del pianeta, accessibile solo grazie a navi dotate di tecnologia elevata ed equipaggio esperto.\r

\r

Nel cuore verde del Perù, la Aqua Nera di Aqua Expeditions consente di immergersi nella giugnla amazzonica. A bordo, design raffinato e un servizio impeccabile accompagnano esplorazioni fluviali, incontri con la fauna locale e tramonti suggestivi. Questa crociera, perfetta come parte di un itinerario più ampio in Amazzonia, è l'occasione per vivere un viaggio sensoriale tra lusso e avventura. La cucina firmata dallo chef Pedro Miguel Schiaffino aggiunge un plus importante a un viaggio a bordo di una nave a 5 stelle che taglierà in due il Rio delle Amazzoni.\r

\r

Un'ulteriore proposta riguarda l'arcipelago delle Galapagos, scoperto a bordo di un catamarano per 16 ospiti: la Seaman Journey è pensata proprio per chi sogna un viaggio su misura e autentico, lontano dalle folle. Tra momenti di avventura - escursioni a piedi, kayak, sorkeling - e pause di puro relax sul sundeck, ogni giornata è perfettamente bilanciata. Gli itinerari possono durare da 5 a 8 giorni, ma si possono combinare più percorsi per vivere un'esperienza di 11 o 15 giorni, esplorando diversi gruppi di isole.\r

\r

Infine, tra fiordi maestosi e ghiacciai, le isole Svalbard sono la nuova frontiera del viaggio d'esplorazione di Ruta40. Qui, orsi polari e balene dominano un paesaggio di luce e silenzio, perfetto per chi desidera vivere l'emozione dell'Artico. A metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, queste isole incantano e permettono di incontrare gli orsi polari.\r

\r

La popolazione degli orsi polari alle isole Svalbard è di circa 3.000 esemplari, una quantità che supera la presenza umana in questa zona. Gli avvistamenti sono possibili tutto l'anno, ma le migliori chance di incontri ravvicinati si hanno con le crociere e le navigazioni, in quanto è più semplice raggiungere le banchise di ghiaccio su cui questi animali cacciano le foche.","post_title":"Ruta40 ai confini del mondo con le crociere Expeditions","post_date":"2025-11-17T09:57:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763373436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le aziende Alberghiere Bettoja arrivano quest'anno al giro di boa dei 150 anni. Di proprietà della stessa famiglia da cinque generazioni, Bettoja Hotels è un simbolo di continuità e dedizione nel settore dell’hôtellerie romana e italiana .\r

\r

L’eredità impone ora di guardare al futuro dando impulso al rinnovamento che era in realtà già era stato avviato nel 2017 con la ristrutturazione di quattro piani dell’hotel Mediterraneo (dal 6° al 9°). È ora in programma per la prossima primavera la ripresa di importanti lavori che riguarderanno l’hotel Mediterraneo, l’hotel Massimo d’Azeglio e l’hotel Atlantico e che si svolgeranno in circa un anno e mezzo.\r

\r

Verso il futuro\r

Oggi, l’attuale presidente delle aziende, omonimo dell’avo fondatore, Maurizio Bettoja commenta: «Festeggiare 150 anni significa celebrare non solo la nostra lunga storia, ma anche tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, dal nostro personale agli ospiti, che continuano a contribuire al successo e alla crescita dei nostri hotel».\r

\r

Massimo Bettoja, oggi ceo di Bettoja Hotels, aggiunge: «La ‘mission’ dell'attuale ‘vecchia’ generazione è porre le basi, attraverso un aggiornamento delle strutture e dei sistemi gestionali alle attuali esigenze del turismo, per consentire alle nostre ‘nuove’ generazioni di avviarsi, con solidi strumenti, su un percorso di almeno altri 150 anni».\r

\r

Stefania Bettoja, manager del gruppo che segue ogni dettaglio dei tre alberghi, dalla gestione del food & beverage e del design degli interni, su questa celebrazione importante dei 150 anni di attività racconta: \"Celebrare 150 anni di storia significa soprattutto onorare il nostro passato, la dedizione della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno contribuito a rendere i nostri hotel luoghi di ospitalità, cultura e calore nel tempo. Oggi mi sento di dire che guardiamo al futuro con la stessa passione che ha guidato le cinque generazioni precedenti».","post_title":"Il gruppo Bettoja compie 150 anni: in arrivo nuovi investimenti","post_date":"2025-11-14T15:25:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763133952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per i primi nove mesi 2025 dell'Aeroporto di Bologna, che mette a segno un incremento dei ricavi del +10,6% rispetto al 2024, per un totale di 131,3 milioni di euro.\r

L'ebitda si attesta a 41,9 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (-0,6%), mentre l'utile netto riporta una lieve crescita del +1,2%, fino a 19,8 milioni di euro.\r

\r

L'andamento del traffico registra complessivi 8.539.797 passeggeri, in crescita del +2,4%; anche ad ottobre, per il settimo mese consecutivo, lo scalo supera il milione di passeggeri mensili.\r

\r

“I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano un andamento solido e in linea con le attese. Dopo sei mesi consecutivi con oltre un milione di passeggeri e un andamento superiore alle previsioni, con la stagione estiva la crescita di traffico ha avuto un rallentamento, legato in particolare all’impatto dei cantieri in corso sulla capacità massima disponibile, confermando al tempo stesso i segnali di solidità della domanda - ha commentato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. - In questo contesto, la priorità resta l’avanzamento del nostro piano di investimenti infrastrutturali, i cui primi effetti già si sono iniziati ad apprezzare durante questi mesi in ottica di qualità del servizio, con interventi mirati a aumentare la capacità offerta e migliorare progressivamente l’esperienza complessiva dei passeggeri.”","post_title":"Aeroporto Bologna: ricavi a +10,6% tra gennaio e settembre; utili a +1,2%","post_date":"2025-11-14T14:24:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763130295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501564\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adam Stewart[/caption]\r

Il presidente esecutivo di Sandals Resorts International, Adam Stewart, ha espresso una valutazione dei danni causati dall'uragano al portfolio di hotel in Giamaica. Stewart ha detto che il Sandals South Coast, situato in un'area che è stata \"colpita in modo diretto\" dall'uragano Melissa, ha subito un impatto significativo, ma ha evitato danni strutturali.\r

«Sono felice di annunciare che il South Coast, miracolosamente, non ha subito danni strutturali - ha affermato Stewart in un intervento riportato da Travel Weekly, aggiungendo che, sebbene alcuni elementi di design del resort siano stati danneggiati, gli edifici sono rimasti intatti. Tra questi, anche i bungalow sull'acqua che, nonostante necessitino di interventi di ristrutturazione interna, rimangono tutti strutturalmente integri. Secondo Stewart, il South Coast non solo sarà sottoposto a riparazioni, ma sarà oggetto di interventi di restyling durante la sua chiusura. «L'hotel verrà ristrutturato. Lo porteremo al livello 2.0».\r

Interventi di restyling\r

Il Sandals Montego Bay e il Sandals Royal Caribbean, che dovrebbero rimanere chiusi fino al 30 maggio come il South Coast, riceveranno interventi di restyling simili durante la loro chiusura.\r

\r

«Durante questo periodo di chiusura li porteremo a un livello 2.0 e attueremo alcune delle cose che abbiamo sempre voluto fare» ha affermato Stewart, aggiungendo che sia il Montego Bay che il Royal Caribbean hanno subito «danni» ai piani terra.\r

\r

Stewart ha assicurato inoltre che l'azienda ha mantenuto gli stipendi e i benefit per il suo personale giamaicano durante le chiusure. «Abbiamo mantenuto il 100% dei nostri dipendenti in busta paga - ha affermato -. Abbiamo mantenuto attivi i nostri benefit pensionistici e i nostri programmi sanitari\".\r

\r

L'azienda sta inoltre supportando gli sforzi di soccorso attraverso la sua fondazione no-profit Sandals Foundation, che ha affermato di aver stanziato finora più di un milione di dollari in aiuti.\r

\r

Stewart ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nell'economia della Giamaica, definendolo \"l'industria economicamente più influente nella nostra società\".\r

\r

«Quindi, la realtà è che dobbiamo far ripartire la nostra economia, dobbiamo riaprire. E soprattutto in questi tempi così difficili, faremo sempre affidamento sui nostri partner consulenti di viaggio».\r

\r

Sandals prevede di riaprire Sandali Dunn's River, Sandals Ochi, Sandals Royal Plantation, Sandals Negril e Beaches Negril il 6 dicembre.\r

\r

","post_title":"Sandals, Adam Stewart: «Giamaica pronta a ripartire»","post_date":"2025-11-14T10:03:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763114596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501538\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Enrico Ducrot[/caption]\r

Giunta alla sua ottava edizione, l'Ecoluxury Fair ideata da Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante, si conferma uno degli appuntamenti b2b a livello internazionale. Con oltre 300 buyer ed espositori e circa mille presenze confermate, la fiera rappresenta un punto di incontro privilegiato per professionisti e operatori del settore, interessati a sviluppare nuove sinergie all’insegna di un turismo più responsabile.\r

\r

Al via l'osservatorio sulla sostenibilità nell'ospitalità di lusso\r

In occasione del ventesimo anniversario di Eco Luxury Hotels Collection, Enrico Ducrot ha presentato il nuovo osservatorio sulla sostenibilità nell’ospitalità di lusso, un’iniziativa pensata per analizzare e promuovere le migliori pratiche sostenibili nel comparto alberghiero, favorendo una cultura d’impresa più consapevole e integrata con i territori. Attivo dal 12 novembre e accessibile online, l’osservatorio raccoglie dati, studi e analisi utili a delineare le tendenze emergenti, le sfide e i modelli di gestione più efficaci per un lusso sempre più sostenibile.\r

Il primo studio, realizzato in collaborazione con Thrends, ha coinvolto 745 hotel a 5 stelle sul territorio nazionale, offrendo una panoramica dettagliata sullo stato della sostenibilità nel settore. I risultati evidenziano una realtà in evoluzione: solo il 17% su 745 alberghi a 5 stelle in Italia analizzati possiede una certificazione di sostenibilità riconosciuta. Inoltre, la sostenibilità è ancora spesso percepita come un costo, più che come un valore strategico e la comunicazione online degli impegni green resta marginale.\r

Le regioni più virtuose risultano Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna, dove la diffusione delle certificazioni supera il 20%. In altre aree, la percentuale di strutture certificate scende sotto il 10%, evidenziando una forte disomogeneità territoriale.\r

Molte strutture adottano schemi locali o iniziative indipendenti, spesso legate a progetti regionali o incentivi pubblici. Questa varietà, pur riflettendo la vivacità del settore, genera frammentazione e scarsa riconoscibilità internazionale. Paradossalmente, molte realtà già fortemente sostenibili – come borghi recuperati, dimore storiche o resort integrati nei centri rurali – non risultano certificate, pur incarnando pienamente i valori della tutela ambientale e del legame con il territorio.\r

\r

Rafforzare il dialogo fra imprese\r

Durante la presentazione, Enrico Ducrot ha ribadito l’importanza di rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali. L’obiettivo è trasformare la sostenibilità in un elemento identitario, capace di generare valore economico, reputazionale e sociale, fidelizzando una clientela sempre più attenta ai temi ambientali e di responsabilità d’impresa. Ogni iniziativa economica deve restituire valore al territorio, contribuendo alla crescita culturale e formativa delle comunità ospitanti.\r

Il messaggio emerso con chiarezza è che la sostenibilità non può essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma deve rappresentare una componente strategica del business e della narrazione del brand. Con il nuovo osservatorio, Ecoluxury Fair punta a favorire un percorso di crescita condiviso, offrendo strumenti concreti per misurare, comunicare e valorizzare le pratiche virtuose dell’ospitalità italiana di lusso guidando così il settore verso un futuro più consapevole e competitivo.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Ecoluxury Fair: sostenibilità e alta gamma protagoniste del futuro","post_date":"2025-11-14T09:12:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763111566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501513\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Thodoris P. Tzoumas, Kyriaki Boulasidou e Alexandros Efstathiou[/caption]\r

\r

Grecia tutto l'anno? A Skiathos si può. La conferma viene dal sindaco dell'isola greca, Thodoris P. Tzoumas, intervenuto a Milano insieme al vice sindaco Alexandros Efstathiou e alla drettrice per l'Italia dell'ente ellenico per il turismo, Kyriaki Bolìulasidou, proprio per rilanciare un'offerta che ha nei mesi di spalla la sua punta di diamante.\r

\r

\"Skiathos offre molto di più del semplice sole e mare - spiega il sindaco -. Abbiamo un patrimonio di 60 spiagge bellissime ma l'isola è tanto altro, a cominciare dalla fitta rete di percorsi trekking: 15 i sentieri percorribili per circa 100 chilometri totali, presentati sia su un'apposita cartina sia sull'app dedicata\".\r

Le opportunità\r

Skiathos, patria dello scrittore Alexandros Papadiamantis, è anche sinonimo di cultura - quattro i musei visitabili -, di turismo nautico e di cicloturismo, ma anche di shopping e di nightlife. \"Anche i collegamenti diretti tendono ad allungare la stagionalità, con easyJet impegnata da maggio a ottobre e SkyExpress, che via Atene collega l'isola tutto l'anno\". A questi voli si associano molte altre possibilità, non solo in aereo ma anche in traghetto, con connessioni via mare utilizzabili tutto l'anno.\r

\r

Fiore all'occhiello dell'isola è l'attenzione all'accessibilità: Skiathos è infatti il primo comune greco ad aver attrezzato un sentiero, quello di Koukounaries, per i diversamente abili. Inoltre, il comune collabora attivamente sul tema della sostenibilità e dell'accessibilità turistica con la World Trade Organization.\r

\r

\"Dai 45.000 del 2024, nel 2025 l'isola ha accolto circa 55.000 italiani e l'obiettivo per l'anno prossimo è di incrementare ulteriormente i numeri. Quello italiano si riconferma il secondo mercato dopo la Gran Bretagna ed è destinato a crescere. Basti pensare che sul totale di circa 500.000 visitatori registrati da aprile a ottobre 2025, 100.000 erano britannici e 50.000 italiani, lasciando la restante parte agli altri mercati\".\r

\r

Mercati comunque profittevoli, visto che l'isola viene complessivamente raggiunta con voli diretti da 26 città in 14 paesi europei.\r

\r

\r

\r

Accanto ai voli, le connessioni via mare garantiscono","post_title":"Skiathos: \"La Grecia più bella è quella del fuori stagione\"","post_date":"2025-11-13T15:01:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763046109000]}]}}