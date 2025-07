Cata: spetta al Belize la presidenza pro tempore dell’agenzia di promozione Il Belize ha assunto la presidenza pro tempore della Cata, consolidando il proprio impegno nella promozione turistica integrata della regione. Durante la a LXXVII riunione ordinaria del Consiglio direttivo dell’Agenzia per la promozione turistica dell’America Centrale, il passaggio della presidenza è stato formalizzato dal segretario generale della Cata, Boris Iraheta, e ricevuto da Nicolle Solano, ceo del Ministero del Turismo, della gioventù, dello sport e delle relazioni con la diaspora del Belize, in rappresentanza del paese ospitante. Nel secondo semestre del 2025, il Belize guiderà quindi l’attuazione delle azioni previste dalla strategia regionale di promozione della Cata, promuovendo iniziative che rafforzino la visibilità e la competitività dell’America Centrale e della Repubblica Dominicana come destinazione unica, diversificata e sostenibile. Questa designazione ribadisce la leadership del Belize nel processo di articolazione regionale e il suo ruolo attivo nella promozione di proposte congiunte che favoriscano lo sviluppo del turismo. Condividi

