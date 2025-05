Austria chiama Italia: focus su city break e stagioni di spalla Uno sguardo ai risultati del 2024, una riflessione sull’anno in corso e una panoramica su novità e highlight culturali in vista del 2026. Austria Turismo, capitanata dal direttore dell’ufficio di Milano Herwin Holzer, si è presentata a ranghi compatti al trade torinese in occasione di un travel lunch fra le vetrate panoramiche di Spazio 35. «Nel 2024 abbiamo registrato circa un milione di arrivi dall’Italia e 2,7 milioni di pernottamenti – ha dichiarato in apertura Kathrin Ploder Augurusa, responsabile b2b travel trade -. Il mercato si conferma di grande importanza per il turismo austriaco. Fra i maggiore richiami, musei, musica, arte e spettacoli. Il nostro obiettivo è di invogliare gli italiani a scegliere l’Austria e la sua diversificata offerta culturale sempre più per city break anche nelle mezze stagioni». Brevi soggiorni favoriti anche da una maggiore accessibilità. Dal 2026, Frecciarossa collegherà Roma/Milano con Monaco di Baviera, con fermata a Innsbruck e un’offerta iniziale di 4 collegamenti giornalieri. Entro il 2028, Frecciarossa dovrebbe collegare Napoli a Berlino, aprendo nuove prospettive anche a chi arriva dal sud. La riapertura del Koralm Tunnel, lungo il tracciato ferroviario fra Carinzia e Stiria, ridurrà a 45 minuti (anziché 3 ore) i collegamenti fra Klagenfurt e Graz, e di un’ora i viaggi diretti a Vienna. Data prevista, il 14 dicembre 2025, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale. L’estate, oltre all’incalzante ritmo dei valzer di Johann Strauss figlio di cui, ovunque, si celebra il bicentenario fra spettacoli, mostre e centinaia di concerti, riserva molti appuntamenti. Musicali e non. Salisburgo, patrimonio Unesco, dal 18 luglio a fine agosto accoglie il celebre Festival di Musica Classica con le sue 200 rappresentazioni tra opera, concerti e teatro in vari luoghi della città. In occasione dei 60 anni di “Tutti insieme appassionatamente”, film che ha vinto 5 Oscar, tour in bicicletta o in pullman conducono a varie location dove sono state effettuate le riprese. Un museo dedicato al film verrà aperto nel 2026 al Salisburg Museum che sta anche definendo una collaborazione con il Belvedere di Vienna A Vienna, il Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo, fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, conserva in più sedi le collezioni imperiali di ogni genere ed epoca, Fino al 26 ottobre sarà visitabile la mostra “Impressioni imperiali: Gli imperatori e i loro artisti di corte” mentre il 30 settembre inaugura “Michaelina Wautier. Pittrice”, un’artista fiamminga del XVII secolo che contribuì al successo della pittura barocca, la cui opera verrà messa in relazione con quella di artisti come Rubens e Van Dyck. Il Leopold Museum scrigno di capolavori dell’arte moderna viennese , scrigno della più vasta collezione mondiale di Egon Schiele, con Gustav Klimt è al centro di “Vienna 1900 “una rassegna permanente. Fino al 27 luglio in programma anche una mostra sul Biedermaier, stile che connota l’Austria della prima metà del XIX secolo. In settembre, inaugurazione della mostra “Hidden Modernism”, in programma fino al 18 gennaio 2026. Insolita e di grande fascino, sempre a Vienna, si prospetta la virtuale immersione nelle profondità marine alla Haus des Meeres, allestito in una ex torre antiaerea. Un osservatorio naturale che accoglie anche una casa tropicale con uccelli a volo libero, A cornice di un menu culturale di tutto rispetto, l’Austria rilancia poi la sua tradizionale convivialità che, quest’anno, su tutto il territorio, ha visto assegnare 81 stelle Michelin. Nelle grandi città come nei locali delle zone rurali, a cui si aggiungono 33 stelle verdi che, oltre che per il livello in cucina, si distinguono per le scelte sostenibili. (Federica De Luca) Condividi

