Nasce AssoCaraibi: un nuovo sguardo di promozione sul Mar Caraibico Nasce AssoCaraibi, associazione per la promozione turistica e commerciale della regione caraibica, che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, quindi tutte le isole delle Antille e i litorali di alcuni paesi continentali del centro e sud America di cui alcuni sono membri del Commonwealth e repubbliche indipendenti, altri sono amministrati da Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La maggior parte di questi territori non sono rappresentati in Italia, se non indirettamente, tramite le rappresentanze diplomatiche dei Paesi che li amministrano. La nuova associazione si propone di diventare il punto di contatto e di promozione degli scambi commerciali, turistici e culturali di tutta la regione caraibica in Italia. Secondo Stefano De Paoli, rappresentante in Italia dell’ente del turismo dell’isola caraibica di Anguilla, e uno dei promotori di Assocaraibi: «l’Associazione avrà un ruolo determinante nel diffondere la varietà di caratteristiche culturali e naturali della regione. Di grande interesse sarà inoltre lo studio del potenziale della regione come destinazione delle esportazioni italiane, specialmente nel campo agro-alimentare e delle strutture turistiche, di cui oggi si avvantaggiano quasi esclusivamente i paesi che amministrano le molte isole». Per le adv C’è molto da fare per crescere in quella regione. La strategia di AssoCaraibi è di apertura totale al turismo tanto da ammettere le agenzie di viaggio italiane in totale esenzione di quote associative, per poter contare sul sostegno del maggior numero possibile di adv per attirare l’interesse di istituzioni, strutture ricettive e aziende di ogni tipo. In cambio AssoCaraibi offrirà alle agenzie di viaggio italiane percorsi formativi, servizi gratuiti di informazione, introduzione ai resort della regione e di facilitazione dei rapporti economici, logistici e finanziari, oltre a viaggi educativi alla scoperta delle isole più interessanti per il turismo italiano. AssoCaraibi svilupperà inoltre partnership con le Camere di Commercio e le istituzioni della regione per facilitare l’avvio di scambi commerciali tra l’Italia e i molti Paesi che si affacciano sul mare caraibico.

