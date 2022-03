Aruba: ingresso senza tampone per i turisti internazionali vaccinati

Aruba allenta le restrizioni di ingresso per i viaggiatori vaccinati: chi ha completato il ciclo, anche con la dose booster, può quindi entrare sull’isola senza necessità di sottoporsi a tampone. La normativa è valida per tutti i viaggiatori che si recano ad Aruba indipendentemente dal paese di provenienza o origine: sono infatti state revocate le categorizzazioni in diversi livelli di rischio.

Nel dettaglio, i viaggiatori in possesso di Super Green Pass potranno utilizzarlo per l’ingresso ad Aruba purché la dose di richiamo sia stata somministrata almeno 7 giorni prima del viaggio. Per i viaggiatori di età compresa tra i 12 e i 17 anni verrà richiesto solamente il completamento del ciclo primario di vaccinazione, mentre i viaggiatori minori di 11 anni sono esenti. I viaggiatori che non rispondano a questi requisiti potranno sottoporsi a tampone antigenico il giorno precedente l’arrivo ad Aruba oppure a tampone molecolare Pcr nei 3 giorni precedenti al viaggio.

Il super Green Pass o l’eventuale esito negativo a un tampone Covid-19 andranno caricati in fase di compilazione online della ED-Card – compilazione obbligatoria da svolgere nei 3 giorni precedenti all’arrivo ad Aruba – tramite le quale si procederà anche all’acquisto dell’Aruba Visitors Insurance, assicurazione obbligatoria e non sostituibile da assicurazioni similari che al costo di 15$ a persona permette di gestire in maniera rapida e semplice eventuali casi di positività in loco, coprendo tutte le spese mediche e di alloggio.

Inoltre, dallo scorso 14 febbraio tutte le restrizioni in loco sono state revocate. L’uso delle mascherine è obbligatorio all’aeroporto e a discrezione delle singole attività commerciali e dei resort. L’attenzione alle norme di sicurezza viene comunque raccomandato in tutte le occasioni in cui è difficile mantenere il distanziamento sociale.