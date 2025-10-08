Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America L’Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna ‘Feel the Aruba Effect’, che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. Al Ttg Travel Experience – padiglione C3, stand 535 – sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali. Insieme all’ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa. Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” – in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” – invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo. «È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498705" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica. «Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia. Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità. «Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro». Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare. Un mosaico di paesaggi e culture Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare. All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare. [caption id="attachment_498706" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare. Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina. Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro. [post_title] => Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l. [post_date] => 2025-10-08T14:30:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759933810000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente. Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi. “E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”. Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”. Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato. [post_title] => Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione” [post_date] => 2025-10-08T14:05:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932322000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna 'Feel the Aruba Effect', che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. Al Ttg Travel Experience - padiglione C3, stand 535 - sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali. Insieme all'ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa. Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo. «È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority. [post_title] => Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America [post_date] => 2025-10-08T13:43:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759931003000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A distanza di tre anni dall'apertura della Milano Malpensa-Taipei, Eva Air alza l'asticella delle aspettative sul mercato italiano, con "l'introduzione di voli giornalieri sulla rotta, rispetto alle attuali quattro frequenze settimanali - ricorda il direttore Italia, Eric Hsueh - che rappresenta quasi un raddoppio di capacità. Un incremento che crediamo essere di grande appeal per i viaggiatori, in particolare per i business travellers". Una decisione frutto dei risultati positivi registrati dal collegamento diretto, "parliamo di un load factor medio dell'85%" che attualmente vede prevalere la componente asiatica in termini di passeggeri trasportati sulla rotta "con circa un 70%, ma la domanda di viaggio è costante a livello globale e puntiamo ad aumentare la quota di passeggeri italiani". Flussi italiani che sono diretti non solo a Taiwan, "ma anche beyond, in particolare verso Giappone e Filippine, oltre a Corea del Sud, Vietnam, grazie ai comodi transiti dal nostro hub di Taipei, agevolati dallo schedule da Milano che prevede il decollo attorno alle 23". Grande focus quello sull'introduzione della nuova Premium economy, lanciata lo scorso maggio: "Un prodotto molto caro a Eva Air che, nel lontano 1992, era stata la vera pioniera della creazione di una classe intermedia tra economy e business. Nel corso degli anni abbiamo più volte rivisitato e migliorato il nostro prodotto che oggi si chiama Evergreen Deluxe Class, e ci piace definirla una 'business like class', considerate le specifiche che si possono ritrovare a bordo. Dalla reclinabilità dello schienale, al pitch, alle dimensioni dello schermo personale". La classe Premium "sempre più richiesta anche dai viaggiatori leisure" è presente sul B787-9 che serve la rotta da Malpensa. In parallelo, la compagnia amplia il network internazionale, "Dallas è la nostra più recente aggiunta, mentre il prossimo 21 ottobre apriremo una nuova rotta per Busan, la seconda più grande città della Corea del Sud, in linea con la nostra strategia che prevede di raggiungere non soltanto le capitali ma anche diverse altre destinazioni asiatiche così da semplificare gli spostamenti dei nostri viaggiatori con voli diretti". [post_title] => Eva Air cresce dall'Italia grazie ai voli giornalieri e alla nuova Premium economy [post_date] => 2025-10-08T13:18:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759929495000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima volta a Rimini per Condor, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026. «Partecipare a Ttg Travel Experience - stand C3/227-314 - è per Condor un momento di grande importanza e un'opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti - afferma Lorna Dalziel, general manager Italia di Condor -. In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio». Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska. Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo. [post_title] => Condor investe sul mercato italiano e sul rapporto con il trade [post_date] => 2025-10-08T11:54:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759924468000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove rotte e nuovi aeromobili per Etihad Airways che cresce sul mercato italiano e prosegue con importanti investimenti. Ad illustrare il piano di crescita è Sergio Matarazzo, account manager Centre & Southern Italy in occasione di un evento in collaborazione con Viaggi del Mappamondo dedicato alla Thailandia. «Siamo in una fase di ripresa straordinaria con risultati economici positivi, l’Italia rappresenta per il vettore il primo Paese in Europa, per questa ragione sulla winter 25-26 abbiamo aumentato capacità e frequenze per rispondere alla crescente domanda: Milano passerà da 10 a 17 voli settimanali, Roma da 11 a 14, con un incremento complessivo del +36% nella seconda metà dell’anno rispetto allo scorso». Novità importanti anche sulla flotta, Etihad sta ricevendo circa 10 nuovi aeromobili al mese, a settembre ne sono stati consegnati già 16, che permettono l'apertura di numerose nuove rotte e l'aumento delle frequenze su quelle esistenti. L'operativo prevede l'utilizzo sempre più intensivo dei Boeing 787 Dreamliner, aeromobili di ultima generazione. [caption id="attachment_498424" align="alignleft" width="300"] Sergio Matarazzo, account manager Centre & Southern Italy, Etihad Airways[/caption] Con 22 milioni di passeggeri trasportati e 26 nuove destinazioni nel network vendibile dall'Italia, la compagnia ha presentato l’apertura di nuove rotte con collegamenti strategici verso l'Asia e l'Africa: oltre a Krabi, che da novembre vedrà 8 frequenze settimanali, arrivano collegamenti per volare da Abu Dhabi a Medan (Indonesia), Phnom Penh, Chiang Mai: nuova rotta per scoprire il Nord della Thailandia, Hanoi per consolidare la presenza in Indocina, Hong Kong, Taipei, la cui apertura non è ancora ufficializzata per motivi geopolitici, e Zanzibar da giugno, meta molto interessante per gli italiani perché la destinazione mare è in crescita. «L'Oriente sta andando molto bene, con una crescita del 18% complessivo - ha sottolineato Matarazzo - stiamo lavorando intensamente anche sulle partnership codeshare, che ci permettono di ampliare il network senza necessariamente entrare in alleanze strutturate». L'hub di Abu Dhabi La compagnia punta molto su Abu Dhabi, hub strategico con una capacità di 45 milioni di passeggeri, che si conferma snodo ideale per i collegamenti con l'Oriente. «Abu Dhabi sta diventando sempre più importante come destinazione di stopover – ha concluso il manager –. Con le sue 200 isole, offre un mix perfetto di mare e cultura. Abbiamo recuperato terreno su Dubai e ora siamo competitivi anche come meta a se stante». Per le agenzie di viaggio, Etihad ha sviluppato EtiadHub, piattaforma dedicata con tutti gli aggiornamenti di schedule e la gestione dei cambiamenti operativi. [post_title] => Etihad Airways sull'Italia, più frequenze da Milano e Roma e nuove rotte sull'Oriente [post_date] => 2025-10-08T10:14:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759918489000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli agenti di viaggio al centro. Con questo spirito Easy Market, insieme a Thai Airways e all’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, ha accolto a Rimini una selezione di rappresentanti della distribuzione per una serata presso il Rockisland. “Easy Market – ha spiegato il direttore commerciale Dario Ricchiari- è un contenitore al servizio del trade, che stiamo rendendo sempre più performante. I nostri punti di forza, che fanno la differenza rispetto a molti competitor, sono servizio clienti, infrastruttura tecnologica, una squadra di sales che copre capillarmente il territorio e innovazioni, come il “salvadanaio elettronico” nato durante la pandemia, per supportare e sostenere la crescita delle adv”. Ultimo prodotto in ordine di tempo, il pacchetto dinamico: “Abbiamo introdotto il volo più hotel allargando il raggio anche alle low cost. Presto arriveremo a completamento del progetto inserendo anche Ryanair”. La vera star della serata è stata la Thailandia, come evidenziato dal direttore marketing Italia dell’ente del turismo, Sandro Botticelli, intervenuto insieme alla direttrice Nanthasiri Ronnasiri: “Gli arrivi dal mercato italiano da gennaio a settembre 2025 sono cresciuti del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2024 e l’obiettivo è di chiudere a 295.000, mettendo a segno un incremento del 15% rispetto al 2018, il nostro anno migliore”. Tante le frecce all’arco dell’ente: “la stagionalità di un prodotto valido 365 giorni all’anno, un’offerta di strutture a 5 stelle dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, quella “thainess” che rende unica la vacanza”. Vacanza resa ancor più confortevole dai collegamenti di Thai Airways, che quest’anno compie 65 anni di attività. “Con una flotta di 77 aerei e un piano di espansione che prevede 45 nuovi aerei già ordinati a Boeing nel febbraio 2024 più un’pozione su ulteriori 35, l’obiettivo di crescita è ambizioso – ha spiegato il direttore commerciale Italia, Armando Muccifora -. Puntiamo a rafforzare le rotte asiatiche e ad arrivare entro il 2032 al raddoppio della flotta”. Di particolare rilevanza il mercato italiano, servito dal collegamento giornaliero diretto Milano-Bangkok. [post_title] => Easy Market incontra gli adv: Thailandia in primo piano [post_date] => 2025-10-08T09:25:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759915505000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_204717" align="alignleft" width="300"] Curaçao[/caption] Royal Caribbean si prepara a festeggiare l'arrivo in flotta di Legend of the Seas, che offrirà crociere fra Europa e Caraibi meridionali. Legend offrirà un' ampia scelta di ristoranti in mare, grazie a 28 opzioni differenti; una vita notturna e un intrattenimento totalmente inediti e molte altre opportunità. A luglio 2026, gli amanti delle vacanze potranno divertirsi in tutti gli otto quartieri della Legend, vere e proprie destinazioni a sé. Sul ponte saranno disponibili nuove avventure culinarie che trasporteranno gli ospiti nell'antica Via della Seta con l'immersiva Royal Railway - Legend Station o nella golden age con il nuovo Hollywoodland Supper Club; ampio spazio all'intrattenimento con il successo di Broadway "Charlie and the Chocolate Factory" di Roald Dahl e a esperienze per le famiglie reinventate. «Con Legend of the Seas prenderà vita la nostra vacanza più leggendaria di sempre, continuando ad alzare il livello di ciò che gli ospiti conoscono e amano - ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean -. Chi desidera ottenere il massimo dalla propria vacanza potrà ottenerlo grazie alla combinazione offerta dalla Legend tra esperienze piene di avventure e magnifiche destinazioni in Europa e ai Caraibi». Le crociere Legend proporrà nel 2026 vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e da Roma (Civitavecchia). E le avventure a bordo continueranno anche a terra, che si tratti di fare un salto indietro nel tempo al Colosseo, di gustare i sapori dei villaggi di pescatori della Provenza (Marsiglia) o di immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Napoli e Palma di Maiorca. A novembre del 2026, la Legend farà il suo grande debutto ai Caraibi, da Fort Lauderdale, con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali, sulle spiagge di Oranjestad ad Aruba, e Willemstad a Curaçao.Inoltre, ogni vacanza ai Caraibi includerà una visita a Perfect Day at CocoCay di Royal Caribbean, un emozionante parco acquatico, piscine, bar a bordo piscina e molto altro ancora. La Legend sarà anche la quarta nave della compagnia di crociere alimentata a gas naturale liquefatto e sarà dotata di programmi ambientali all'avanguardia nel settore. Con applicazioni che vanno dai sistemi di recupero del calore residuo alla connessione alla rete elettrica terrestre, la Legend contribuirà a far progredire il percorso del Royal Caribbean Group verso l'introduzione di una nave da crociera a emissioni zero entro il 2035. [post_title] => Legend of the Seas, dal 2026 le crociere fra Europa e Caraibi [post_date] => 2025-10-08T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759914924000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aruba aumentano i collegamenti aerei con il sud america" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2696,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498705\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica.\r

\r

«Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia.\r

\r

Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità.\r

\r

«Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro».\r

\r

Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare.\r

\r

Un mosaico di paesaggi e culture\r

\r

Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare.\r

\r

All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare.\r

\r

[caption id=\"attachment_498706\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare.\r

\r

Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina.\r

\r

Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro.","post_title":"Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l.","post_date":"2025-10-08T14:30:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759933810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente.\r

\r

Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi.\r

\r

“E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”.\r

\r

Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”.\r

\r

Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato.","post_title":"Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione”","post_date":"2025-10-08T14:05:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759932322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna 'Feel the Aruba Effect', che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. \r

\r

Al Ttg Travel Experience - padiglione C3, stand 535 - sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali.\r

\r

Insieme all'ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa.\r

Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. \r

La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo.\r

«È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority.","post_title":"Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America","post_date":"2025-10-08T13:43:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759931003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A distanza di tre anni dall'apertura della Milano Malpensa-Taipei, Eva Air alza l'asticella delle aspettative sul mercato italiano, con \"l'introduzione di voli giornalieri sulla rotta, rispetto alle attuali quattro frequenze settimanali - ricorda il direttore Italia, Eric Hsueh - che rappresenta quasi un raddoppio di capacità. Un incremento che crediamo essere di grande appeal per i viaggiatori, in particolare per i business travellers\".\r

\r

Una decisione frutto dei risultati positivi registrati dal collegamento diretto, \"parliamo di un load factor medio dell'85%\" che attualmente vede prevalere la componente asiatica in termini di passeggeri trasportati sulla rotta \"con circa un 70%, ma la domanda di viaggio è costante a livello globale e puntiamo ad aumentare la quota di passeggeri italiani\". \r

\r

Flussi italiani che sono diretti non solo a Taiwan, \"ma anche beyond, in particolare verso Giappone e Filippine, oltre a Corea del Sud, Vietnam, grazie ai comodi transiti dal nostro hub di Taipei, agevolati dallo schedule da Milano che prevede il decollo attorno alle 23\".\r

\r

Grande focus quello sull'introduzione della nuova Premium economy, lanciata lo scorso maggio: \"Un prodotto molto caro a Eva Air che, nel lontano 1992, era stata la vera pioniera della creazione di una classe intermedia tra economy e business. Nel corso degli anni abbiamo più volte rivisitato e migliorato il nostro prodotto che oggi si chiama Evergreen Deluxe Class, e ci piace definirla una 'business like class', considerate le specifiche che si possono ritrovare a bordo. Dalla reclinabilità dello schienale, al pitch, alle dimensioni dello schermo personale\".\r

\r

La classe Premium \"sempre più richiesta anche dai viaggiatori leisure\" è presente sul B787-9 che serve la rotta da Malpensa.\r

\r

In parallelo, la compagnia amplia il network internazionale, \"Dallas è la nostra più recente aggiunta, mentre il prossimo 21 ottobre apriremo una nuova rotta per Busan, la seconda più grande città della Corea del Sud, in linea con la nostra strategia che prevede di raggiungere non soltanto le capitali ma anche diverse altre destinazioni asiatiche così da semplificare gli spostamenti dei nostri viaggiatori con voli diretti\".","post_title":"Eva Air cresce dall'Italia grazie ai voli giornalieri e alla nuova Premium economy","post_date":"2025-10-08T13:18:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759929495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima volta a Rimini per Condor, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026. \r

«Partecipare a Ttg Travel Experience - stand C3/227-314 - è per Condor un momento di grande importanza e un'opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti - afferma Lorna Dalziel, general manager Italia di Condor -. In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio».\r

Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska.\r

Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo.","post_title":"Condor investe sul mercato italiano e sul rapporto con il trade","post_date":"2025-10-08T11:54:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759924468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove rotte e nuovi aeromobili per Etihad Airways che cresce sul mercato italiano e prosegue con importanti investimenti. Ad illustrare il piano di crescita è Sergio Matarazzo, account manager Centre & Southern Italy in occasione di un evento in collaborazione con Viaggi del Mappamondo dedicato alla Thailandia.\r

\r

«Siamo in una fase di ripresa straordinaria con risultati economici positivi, l’Italia rappresenta per il vettore il primo Paese in Europa, per questa ragione sulla winter 25-26 abbiamo aumentato capacità e frequenze per rispondere alla crescente domanda: Milano passerà da 10 a 17 voli settimanali, Roma da 11 a 14, con un incremento complessivo del +36% nella seconda metà dell’anno rispetto allo scorso».\r

\r

Novità importanti anche sulla flotta, Etihad sta ricevendo circa 10 nuovi aeromobili al mese, a settembre ne sono stati consegnati già 16, che permettono l'apertura di numerose nuove rotte e l'aumento delle frequenze su quelle esistenti. L'operativo prevede l'utilizzo sempre più intensivo dei Boeing 787 Dreamliner, aeromobili di ultima generazione.\r

\r

[caption id=\"attachment_498424\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Matarazzo, account manager Centre & Southern Italy, Etihad Airways[/caption]\r

\r

Con 22 milioni di passeggeri trasportati e 26 nuove destinazioni nel network vendibile dall'Italia, la compagnia ha presentato l’apertura di nuove rotte con collegamenti strategici verso l'Asia e l'Africa: oltre a Krabi, che da novembre vedrà 8 frequenze settimanali, arrivano collegamenti per volare da Abu Dhabi a Medan (Indonesia), Phnom Penh, Chiang Mai: nuova rotta per scoprire il Nord della Thailandia, Hanoi per consolidare la presenza in Indocina, Hong Kong, Taipei, la cui apertura non è ancora ufficializzata per motivi geopolitici, e Zanzibar da giugno, meta molto interessante per gli italiani perché la destinazione mare è in crescita. \r

\r

«L'Oriente sta andando molto bene, con una crescita del 18% complessivo - ha sottolineato Matarazzo - stiamo lavorando intensamente anche sulle partnership codeshare, che ci permettono di ampliare il network senza necessariamente entrare in alleanze strutturate».\r

L'hub di Abu Dhabi\r

La compagnia punta molto su Abu Dhabi, hub strategico con una capacità di 45 milioni di passeggeri, che si conferma snodo ideale per i collegamenti con l'Oriente. «Abu Dhabi sta diventando sempre più importante come destinazione di stopover – ha concluso il manager –. Con le sue 200 isole, offre un mix perfetto di mare e cultura. Abbiamo recuperato terreno su Dubai e ora siamo competitivi anche come meta a se stante».\r

Per le agenzie di viaggio, Etihad ha sviluppato EtiadHub, piattaforma dedicata con tutti gli aggiornamenti di schedule e la gestione dei cambiamenti operativi.\r

\r

","post_title":"Etihad Airways sull'Italia, più frequenze da Milano e Roma e nuove rotte sull'Oriente","post_date":"2025-10-08T10:14:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759918489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli agenti di viaggio al centro. Con questo spirito Easy Market, insieme a Thai Airways e all’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, ha accolto a Rimini una selezione di rappresentanti della distribuzione per una serata presso il Rockisland.\r

\r

“Easy Market – ha spiegato il direttore commerciale Dario Ricchiari- è un contenitore al servizio del trade, che stiamo rendendo sempre più performante. I nostri punti di forza, che fanno la differenza rispetto a molti competitor, sono servizio clienti, infrastruttura tecnologica, una squadra di sales che copre capillarmente il territorio e innovazioni, come il “salvadanaio elettronico” nato durante la pandemia, per supportare e sostenere la crescita delle adv”.\r

\r

Ultimo prodotto in ordine di tempo, il pacchetto dinamico: “Abbiamo introdotto il volo più hotel allargando il raggio anche alle low cost. Presto arriveremo a completamento del progetto inserendo anche Ryanair”.\r

\r

La vera star della serata è stata la Thailandia, come evidenziato dal direttore marketing Italia dell’ente del turismo, Sandro Botticelli, intervenuto insieme alla direttrice Nanthasiri Ronnasiri: “Gli arrivi dal mercato italiano da gennaio a settembre 2025 sono cresciuti del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2024 e l’obiettivo è di chiudere a 295.000, mettendo a segno un incremento del 15% rispetto al 2018, il nostro anno migliore”.\r

\r

Tante le frecce all’arco dell’ente: “la stagionalità di un prodotto valido 365 giorni all’anno, un’offerta di strutture a 5 stelle dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, quella “thainess” che rende unica la vacanza”.\r

\r

Vacanza resa ancor più confortevole dai collegamenti di Thai Airways, che quest’anno compie 65 anni di attività. “Con una flotta di 77 aerei e un piano di espansione che prevede 45 nuovi aerei già ordinati a Boeing nel febbraio 2024 più un’pozione su ulteriori 35, l’obiettivo di crescita è ambizioso – ha spiegato il direttore commerciale Italia, Armando Muccifora -. Puntiamo a rafforzare le rotte asiatiche e ad arrivare entro il 2032 al raddoppio della flotta”. Di particolare rilevanza il mercato italiano, servito dal collegamento giornaliero diretto Milano-Bangkok.","post_title":"Easy Market incontra gli adv: Thailandia in primo piano","post_date":"2025-10-08T09:25:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759915505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_204717\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Curaçao[/caption]\r

\r

Royal Caribbean si prepara a festeggiare l'arrivo in flotta di Legend of the Seas, che offrirà crociere fra Europa e Caraibi meridionali. Legend offrirà un' ampia scelta di ristoranti in mare, grazie a 28 opzioni differenti; una vita notturna e un intrattenimento totalmente inediti e molte altre opportunità.\r

\r

A luglio 2026, gli amanti delle vacanze potranno divertirsi in tutti gli otto quartieri della Legend, vere e proprie destinazioni a sé. Sul ponte saranno disponibili nuove avventure culinarie che trasporteranno gli ospiti nell'antica Via della Seta con l'immersiva Royal Railway - Legend Station o nella golden age con il nuovo Hollywoodland Supper Club; ampio spazio all'intrattenimento con il successo di Broadway \"Charlie and the Chocolate Factory\" di Roald Dahl e a esperienze per le famiglie reinventate.\r

\r

\r

\r

«Con Legend of the Seas prenderà vita la nostra vacanza più leggendaria di sempre, continuando ad alzare il livello di ciò che gli ospiti conoscono e amano - ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean -. Chi desidera ottenere il massimo dalla propria vacanza potrà ottenerlo grazie alla combinazione offerta dalla Legend tra esperienze piene di avventure e magnifiche destinazioni in Europa e ai Caraibi».\r

Le crociere\r

Legend proporrà nel 2026 vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e da Roma (Civitavecchia). E le avventure a bordo continueranno anche a terra, che si tratti di fare un salto indietro nel tempo al Colosseo, di gustare i sapori dei villaggi di pescatori della Provenza (Marsiglia) o di immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Napoli e Palma di Maiorca.\r

\r

A novembre del 2026, la Legend farà il suo grande debutto ai Caraibi, da Fort Lauderdale, con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali, sulle spiagge di Oranjestad ad Aruba, e Willemstad a Curaçao.Inoltre, ogni vacanza ai Caraibi includerà una visita a Perfect Day at CocoCay di Royal Caribbean, un emozionante parco acquatico, piscine, bar a bordo piscina e molto altro ancora.\r

\r

La Legend sarà anche la quarta nave della compagnia di crociere alimentata a gas naturale liquefatto e sarà dotata di programmi ambientali all'avanguardia nel settore. Con applicazioni che vanno dai sistemi di recupero del calore residuo alla connessione alla rete elettrica terrestre, la Legend contribuirà a far progredire il percorso del Royal Caribbean Group verso l'introduzione di una nave da crociera a emissioni zero entro il 2035.","post_title":"Legend of the Seas, dal 2026 le crociere fra Europa e Caraibi","post_date":"2025-10-08T09:15:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759914924000]}]}}