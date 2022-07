Qatar Tourism vara il Qatar Specialist Programme, un corso di formazione interattivo concepito per ampliare le conoscenze degli operatori turistici di tutto il mondo, fornendo informazioni sull’offerta della destinazione e riconoscendo la qualifica di “Qatar Specialist”. Si tratta di un supporto importante per chi vuole proporre ai propri clienti una destinazione poliedrica, con servizi di accoglienza di standard elevatissimi e bellezze naturali sorprendenti.

Il programma, che si avvale delle più recenti tecnologie di apprendimento digitale e sostituisce l’attuale Tawash, è disponibile gratuitamente in 11 lingue, incluso l’italiano. Per fornire informazioni su misura, il programma è stato suddiviso in moduli tematici che permettono di approfondire ogni segmento di business (crociere, sport, mare, relax,..); inoltre, consente ai partecipanti il massimo della flessibilità, permettendo loro di completare ogni modulo al proprio ritmo.

Gli operatori che completano il percorso di formazione avranno un accesso privilegiato alle iniziative e alle attività organizzate da Qatar Tourism, come per esempio la partecipazione a fam trip, l’accesso ad eventi speciali e promozioni, oltre a consigli utili, itinerari e le ultime informazioni su hotel e attrazioni di una destinazione in continuo cambiamento.

L’iniziativa è “un passo nella collaborazione tra Qatar Tourism e l’industria turistica globale – sottolinea il vp of international markets, Philip Dickinson -. Il programma contribuirà in maniera significativa all’aumento dei turisti stranieri lavorando verso l’obiettivo di accogliere sei milioni di visitatori all’anno entro il 2030.”