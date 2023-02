Abu Dhabi: l’Isola di Saadiyat è la “Destinazione balneare leader in Medio Oriente” L’Isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata insignita per l’11° anno consecutivo del titolo di “Destinazione balneare leader in Medio Oriente” ai World Travel Awards. Saadiyat offre esperienze uniche e stimolanti. Gli ospiti possono aspettarsi un ambiente naturale seducente, spiagge di sabbia bianca, una fauna e una vita marina sorprendenti, resort di lusso e una vivace scena culturale e di intrattenimento. Amplia l’offerta di resort a cinque stelle a completamento dell’esperienza balneare con aree verdeggianti e tranquille spiagge affacciate sulle acque turchesi. Solo per citarne alcuni: Jumeriah at Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Rixos Premium Saadiyat Island, Saadiyat Rotana Resort & Villas, The St. Regis Saadiyat Island Resort e Nurai Island. Inoltre, l’Isola di Saadiyat è un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui gli ospiti possono osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata dell’Isola. Nel Distretto della Cultura, gli ospiti possono immergersi nel Manarat Al Saadiyat, uno spazio progettato per l’espressione artistica creativa e che offre una serie di attività culturali, mostre interattive, corsi d’arte, eventi comunitari e spettacoli durante tutto l’anno. L’iconico Louvre Abu Dhabi è caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d’arte aperte al pubblico. Infine, Saadiyat è anche una destinazione wellness, dove praticare yoga e cullarsi nel totale relax. Le spa sono garantiscono complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza.

E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol è nuovamente costretto a limitare il numero di passeggeri in aprile e maggio. E questo malgrado lo scorso mese l'hub olandese avesse dichiarato che sarebbe stato in grado di rimuovere l'attuale tetto all'inizio dell'orario estivo, grazie al miglioramento della situazione del personale.\r

\r

Invece ora viene segnalato come sia necessario un \"alleggerimento\" del 5% del numero di passeggeri durante il periodo di punta mattutino per \"ridurre il rischio di inaccettabili ritardi\" al check-in, alla sicurezza e al controllo passaporti. Ciò significa che le compagnie aeree dovranno vendere il 5% in meno di posti sui voli in partenza, nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 13.00.\r

\r

Schiphol ha aggiunto che il numero medio di passeggeri giornalieri in partenza aumenterà a 66.000 durante il mese di maggio, con un incremento del 65% rispetto alla stagione invernale. Questo numero aumenterà ulteriormente fino a superare i 70.000 passeggeri al giorno durante i giorni di punta delle vacanze.\r

\r

Più in generale, Schiphol dovrà limitare il numero totale di voli a 460.000 per i 12 mesi che termineranno a settembre 2024, come parte del piano del governo olandese di ridurre il numero di voli dall'aeroporto per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico.","post_title":"Amsterdam Schiphol: nuova limitazione al numero di passeggeri per evitare disservizi","post_date":"2023-02-28T12:58:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677589102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scontro sul dossier balneari tra Roma e Bruxelles continua e anzi si rafforza. «Abbiamo appreso dalla stampa la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Che prorogherebbe fino al 31 dicembre 2024 le attuali concessioni balneari in Italia. Il decreto è stato promulgato dal presidente della Repubblica italiana con riserva. In particolare in relazione a 'profili di incompatibilità con il diritto europeo'. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata».\r

Lo ha detto all'Ansa un portavoce dell'esecutivo Ue. E ha sottolineato la necessità di garantire \"trasparenza e concorrenza leale\" nel settore.\r

Interessi\r

\r

Bruxelles, tramite il portavoce, coglie \"l'occasione per ribadire che il diritto Ue\" sui servizi \"richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori. Senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore. E promuovano l'innovazione e la concorrenza leale, prevedendo un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese\".\r

\r

Il problema è che in Italia ci sono interessi enormi sugli stabilimenti balneari. E sono proprio quegli interessi che in vent'anni nessun governo ha avuto le \"palle\" di affrontare. I cittadini che vanno al mare dovrebbero essere indignati di pagare migliaia di euro a fronte di concessioni ridicole. Ci dovrebbe essere una specie di rivoluzione dell'ombrellone, e invece tutto è tranquillo. Continuiamo a farci spennare. Tanto l'abbiamo capito che i soldi vanno sempre ai soliti noti e se non ci vanno i soldi ci vanno i voti. Che in questa epoca è la stessa cosa.\r

\r

","post_title":"Balneari: il governo rimanda. Bruxelles si arrabbia. I bagnanti pagano","post_date":"2023-02-28T12:50:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1677588631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno.\r

\r

Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. \r

\r

Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia.\r

\r

Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). \r

\r

«Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». \r

\r

«La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia","post_date":"2023-02-28T12:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677587112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata insignita per l'11° anno consecutivo del titolo di \"Destinazione balneare leader in Medio Oriente\" ai World Travel Awards. Saadiyat offre esperienze uniche e stimolanti. Gli ospiti possono aspettarsi un ambiente naturale seducente, spiagge di sabbia bianca, una fauna e una vita marina sorprendenti, resort di lusso e una vivace scena culturale e di intrattenimento.\r

Amplia l'offerta di resort a cinque stelle a completamento dell'esperienza balneare con aree verdeggianti e tranquille spiagge affacciate sulle acque turchesi. Solo per citarne alcuni: Jumeriah at Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Rixos Premium Saadiyat Island, Saadiyat Rotana Resort & Villas, The St. Regis Saadiyat Island Resort e Nurai Island.\r

Inoltre, l’Isola di Saadiyat è un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui gli ospiti possono osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata dell’Isola.\r

Nel Distretto della Cultura, gli ospiti possono immergersi nel Manarat Al Saadiyat, uno spazio progettato per l'espressione artistica creativa e che offre una serie di attività culturali, mostre interattive, corsi d'arte, eventi comunitari e spettacoli durante tutto l'anno. L'iconico Louvre Abu Dhabi è caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d'arte aperte al pubblico.\r

Infine, Saadiyat è anche una destinazione wellness, dove praticare yoga e cullarsi nel totale relax. Le spa sono garantiscono complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza.","post_title":"Abu Dhabi: l'Isola di Saadiyat è la \"Destinazione balneare leader in Medio Oriente\"","post_date":"2023-02-28T12:22:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677586961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440352\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Francesco Pelleschi[/caption]\r

Il Gruppo Uvet ha nominato Francesco Palleschi nuovo chief operating officer di Uvet Global Business Travel (Uvet GBT), la joint venture del Gruppo attiva in ambito mobility e business travel.\r

Francesco Palleschi, classe ‘78, fa parte del Gruppo Uvet da oltre quindici anni, con una consolidata esperienza nel business travel acquisita prima nell’area sales & account di Uvet GBT, poi in Romania nell’area delle Operations e attualmente come Direttore Generale nella sede di Uvet France. A Francesco Palleschi andrà anche la responsabilità della dipartimento di Service Delivery.\r

«Sono sicuro che Francesco sarà di indubbio supporto nella gestione del team Operations – ha dichiarato Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet - e nel portare il giusto know-how in uno dei cuori pulsanti dell’azienda e di tutta Uvet Global Business Travel. A Francesco va tutto il mio in bocca al lupo per la sua nuova carica e per le sue nuove responsabilità, certo del fatto che tutta l’azienda lo supporterà in questa sfida così importante».\r

«Ringrazio il Presidente Patanè per la fiducia – ha dichiarato Francesco Palleschi, Chief Operating Officer di Uvet GBT – e per avermi fatto crescere in tutti questi anni con incarichi sempre di maggior responsabilità. La sfida è di sicuro fascino e sono certo che con l’aiuto di tutti i colleghi, degli office manager e dei team leader di Uvet GBT saremo in grado di continuare ad offrire gli standard di servizio che in questi anni hanno contraddistinto il nostro operato».\r

Francesco Palleschi succede ad Alfredo Pezzani, a cui vanno i ringraziamenti del Gruppo per il lavoro esemplare svolto in tutti questi anni e i più cari auguri per la prossima esperienza professionale.","post_title":"Palleschi è il nuovo coo di Uvet Global Business travel","post_date":"2023-02-28T11:46:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677584799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair ha accolto in flotta il suo primo A321neo, diventando così la prima compagnia aerea africana a utilizzare questo aeromobile. Il vettore ha scelto una configurazione a due classi con 16 posti in Business class e 166 in economy e impiegherà il velivolo sulle rotte verso Medio Oriente, Africa ed Europa. L'aeromobile è in leasing da AerCap ed è alimentato da motori Cfm.\r

\r

L'A321neo è la macchina più grande della Famiglia A320 e consente una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni per posto a sedere rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. Ciò consente a Egyptair di beneficiare di una maggiore efficienza e di essere in grado di rispettare il proprio impegno per la sostenibilità, riducendo al contempo i costi operativi.\r

\r

Attualmente la flotta della compagnia egiziana è composta da 12 A220, 8 A320neos, 2 A320ceos, 4 A330-200 e 4 A330-300. \r

\r

Il volo di consegna da Amburgo al Cairo è stato alimentato con una miscela al 34% di Sustainable Aviation Fuel (Saf). Oggi, tutti gli aeromobili commerciali Airbus sono in grado di volare con una miscela di Saf e cherosene fino al 50% e sono destinati a essere in grado di utilizzare il 100% di Saf in volo entro la fine di questo decennio.","post_title":"Egyptair ha accolto in flotta il primo Airbus A321neo","post_date":"2023-02-28T09:43:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677577409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" I passeggeri in partenza dal Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino possono portare nel bagaglio a mano liquidi anche superiori ai 100 ml, oltre che computer, tablet e telefonini senza necessità di estrarli e separarli dalla valigia. La nuova tecnologia che esegue una vera e propria “Tac” - introdotta lo scorso anno per i “frequent traveller” - è stata ora estesa a tutti i passeggeri.\r

\r

Nel Terminal 1 - che ospita circa il 70% delle partenze da Fiumicino - è stata infatti completata l'installazione delle apparecchiature di controllo del bagaglio a mano Explosive Detection System standard C3 della Smiths Detection – leader globale nelle tecnologie di security e rilevamento delle minacce. Si tratta dello standard di security più elevato per il controllo del bagaglio a mano, che consentirà di aumentare il livello di sicurezza e migliorare ulteriormente l’esperienza del passeggero. Le nuove macchine, che utilizzano gli scanner a raggi X per ottenere una tomografia computerizzata del bagaglio, sono in grado di produrre immagini 3D volumetriche ad alta risoluzione con rilevazione automatica di sostanze potenzialmente pericolose che rendono ancora più efficace e veloce la capacità di analisi da parte del personale addetto al controllo sicurezza. L’installazione della nuova tecnologia è ora in corso ai controlli di sicurezza del Terminal 3 e si completerà qui entro l’anno, con la sola eccezione dei voli diretti verso gli USA e Israele, soggetti a procedure specifiche di controllo.\r

\r

\"L’investimento nelle nuove macchine C3 per il controllo del bagaglio a mano - ha commentato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -, insieme al rivoluzionario sistema QPass di prenotazione dell’appuntamento ai controlli di sicurezza attivo a Fiumicino e alla sensoristica Grasp per l’indirizzamento dinamico dei passeggeri verso la corsia di più veloce servizio, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo e si innesta nel più ampio panel di progetti di innovazione che Aeroporti di Roma sta mettendo in campo per delineare l’aeroporto del futuro”.","post_title":"Roma Fiumicino: via libera a liquidi e pc nel bagaglio a mano per chi parte dal Terminal 1","post_date":"2023-02-28T09:15:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677575742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aggiunge capacità sulla rotta tra Roma Fiumicino e New York Jfk dove, dal prossimo 1° giugno, i collegamenti saliranno da due a tre al giorno. Considerando anche il collegamento operato quotidianamente da Milano Malpensa con destinazione New York Jfk, diventano così 4 i voli giornalieri targati Ita Airways tra l’Italia e la Grande Mela, per un totale di 28 frequenze settimanali. La terza frequenza da Roma sarà servita da un Airbus A330\r

Il Nord America si conferma così al centro degli investimenti della Compagnia di bandiera nella Summer 2023, che vedrà anche l’apertura delle nuove rotte da Roma Fiumicino a Washington (a partire dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali che diventeranno giornaliere ad agosto) e verso San Francisco (dal 1° luglio con 3 frequenze settimanali che da agosto passeranno a 5). Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350.\r

In parallelo Ita Airways ha lanciato una campagna pubblicitaria che sarà on-air fino al 26 marzo nelle città di New York e Miami. Attraverso un gioco creativo, la comunicazione crea un link diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione e avrà anche una forte presenza sul web.\r

L'estate 2023 di Ita Airways conta 68 destinazioni, di cui 22 domestiche, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle nuove destinazioni di lungo raggio sul mercato nordamericano, le novità nella stagione estiva riguardano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo, con voli diretti verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. La compagnia, in particolare, opererà voli stagionali da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi; e verranno inoltre servite da Roma Fiumicino le destinazioni di Cefalonia e Spalato.","post_title":"Ita Airways: terzo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 1° giugno","post_date":"2023-02-28T08:55:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677574530000]}]}}