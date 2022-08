Usa: la FAA potrebbe obbligare i vettori statunitensi e stranieri a rimborsare i passeggeri

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti propone nuove regole per le compagnie aeree a tutela dei passeggeri, richiedendo, tra le altre cose, coupon che non scadono quando i clienti non sono in grado di viaggiare per qualsiasi motivo legato alla pandemia.

Sulla base dei reclami ricevuti dal Dipartimento in merito alla mancanza di rimborsi da parte delle compagnie aeree, una pratica che considerano ingiusta, cercherà di includere i rimborsi se le compagnie aeree apportano modifiche agli orari di partenza o di arrivo entro tre ore sui voli nazionali o sei ore o più per un volo internazionale volo, se i passeggeri non accettano accordi alternativi.

“Questa nuova norma proposta proteggerebbe i diritti dei viaggiatori e aiuterebbe a garantire che ottengano i rimborsi tempestivi che meritano dalle compagnie aeree”, ha affermato il segretario ai trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg.

È così che potrebbero richiedere alle compagnie aeree e alle biglietterie statunitensi e straniere di fornire rimborsi per cancellazioni di viaggi legate alla pandemia in cambio di coupon o crediti di viaggio che non hanno una data di scadenza, “se il vettore o l’agente di biglietteria ricevessero un’assistenza finanziaria significativa da il governo a seguito di un’emergenza sanitaria”.

La Federal Aviation Administration (FAA) inizia il processo per rivedere gli standard per le dimensioni dei sedili degli aerei commerciali, nonché per lo spazio per le gambe. Per questo, l’agenzia inizierà con commenti pubblici, oltre a quelli che hanno a che fare con gli impatti sulla sicurezza.

La richiesta chiederà al pubblico di valutare le dimensioni del sedile e l’altezza “necessaria per garantire la sicurezza di un’ampia gamma di passeggeri durante l’evacuazione dell’aereo”, inoltre i pareri includono dati demografici che non sono stati inclusi nei test di evacuazione. il primo rapporto della FAA.