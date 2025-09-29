Toscana in primo piano al World Tourism Event del Patrimonio Unesco Buon successo per la Toscana al World Tourism Event dedicato al Patrimonio Unesco. “Abbiamo presentato le eccellenze culturali e il dialogo tra territorio – ha commentato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica – continuiamo a valorizzare le sue eccellenze culturali e il dialogo tra territori, abbiamo presentato 2 panel per un viaggio tra due straordinari patrimoni dell’umanità. Le Ville Medicee, simbolo del prestigio della famiglia Medici, e i Palazzi dei Rolli, espressione della ricchezza e dello status dell’aristocrazia mercantile genovese, protagonisti di un confronto culturale e storico imperdibile; e l’incontro su Toscana Patrimonio dell’Umanità: viaggio tra i territori dei siti Unesco Toscani. Siamo impegnati nell’ innovare costantemente la qualità dell’offerta, siamo stati la prima Regione che ha fatto una ricognizione del patrimonio Unesco a 360 gradi, anche ambientali”. Per quanto riguarda i dati generali dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Toscana Promozione Turistica, dopo gli ottimi risultati di inizio stagione, indicano che c’è stato un graduale rallentamento, a luglio e nei primi giorni di agosto. La flessione (-0,4%) è stata però contenuta grazie al consolidamento della domanda straniera e alla ripresa post-ferragostana. Si attendono adesso i risultati di fine settembre. Il presidente della regione e l’assessore a turismo ed economia hanno sottolineato la conferma delle aspettative: il turismo toscano ha retto nonostante un rallentamento dei flussi, in particolare sul fronte della domanda italiana che ha ridotto la spesa e la durata dei soggiorni, a fronte di una crescita del turismo straniero che rimane un motore fondamentale per il settore. Il cambiamento delle abitudini, con le vacanze lunghe ad agosto che non rappresentano più la normalità, rende necessario continuare a lavorare sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione dell’offerta. Condividi

Un approccio esperienziale Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab. Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma. Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort. Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. Come commenta Alessandra Grasselli "questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”. Spunti per il trade Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati. «Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali». [gallery ids="497924,497925,497926"] [post_title] => Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab [post_date] => 2025-09-29T14:18:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759155528000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha siglato un nuovo accordo con Boeing per l'acquisto di 75 Boeing 787-9 e 787-10 tra il 2029 e il 2034, di cui 50 ordini fermi e 25 opzioni. Sul fronte motori la compagnia sta proseguendo le trattative con i produttori Rolls-Royce e Ge Aerospace. Nell’ambito di questa acquisizione strategica, sono state completate le trattative tra Turkish Airlines e Boeing relative all’acquisto di un totale di 150 aeromobili, di cui 100 ordini fermi e 50 opzioni per i modelli 737-8/10 Max. Subordinatamente alla conclusione positiva delle discussioni in corso con il produttore di motori Cfm International, saranno effettuati gli ordini per gli aeromobili 737-8/10 Max. La “Vision 2033” del vettore punta a superare gli 800 aeromobili in flotta aumentando al contempo la percentuale di aeromobili di nuova generazione al 90% entro il 2033 e al 100% entro il 2035. Ciò rafforzerà ulteriormente l’efficienza operativa, mantenendo un tasso di crescita medio annuo del 6%. «Questo accordo storico rappresenta molto più di una semplice crescita della flotta - commenta Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines -. È il riflesso della nostra leadership nel settore e della nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa. L’aggiunta di questi avanzati aeromobili Boeing alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative ma diventerà anche un elemento significativo a sostegno della ‘Vision 2033’ di Turkish Airlines di espandere la nostra flotta a 800 aeromobili. Offrendo una maggiore connettività e un numero più elevato di destinazioni a lungo raggio, questi aeromobili contribuiranno ad attirare un maggior numero di visitatori alla scoperta del patrimonio culturale unico e delle bellezze naturali del nostro Paese, rafforzando ulteriormente il settore turistico turco». [post_title] => Turkish Airlines piazza un nuovo ordine per 75 Boeing 787-9 e -10 [post_date] => 2025-09-29T13:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759150847000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buon successo per la Toscana al World Tourism Event dedicato al Patrimonio Unesco. "Abbiamo presentato le eccellenze culturali e il dialogo tra territorio - ha commentato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - continuiamo a valorizzare le sue eccellenze culturali e il dialogo tra territori, abbiamo presentato 2 panel per un viaggio tra due straordinari patrimoni dell’umanità. Le Ville Medicee, simbolo del prestigio della famiglia Medici, e i Palazzi dei Rolli, espressione della ricchezza e dello status dell’aristocrazia mercantile genovese, protagonisti di un confronto culturale e storico imperdibile; e l'incontro su Toscana Patrimonio dell'Umanità: viaggio tra i territori dei siti Unesco Toscani. Siamo impegnati nell' innovare costantemente la qualità dell’offerta, siamo stati la prima Regione che ha fatto una ricognizione del patrimonio Unesco a 360 gradi, anche ambientali". Per quanto riguarda i dati generali dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Toscana Promozione Turistica, dopo gli ottimi risultati di inizio stagione, indicano che c’è stato un graduale rallentamento, a luglio e nei primi giorni di agosto. La flessione (-0,4%) è stata però contenuta grazie al consolidamento della domanda straniera e alla ripresa post-ferragostana. Si attendono adesso i risultati di fine settembre. Il presidente della regione e l’assessore a turismo ed economia hanno sottolineato la conferma delle aspettative: il turismo toscano ha retto nonostante un rallentamento dei flussi, in particolare sul fronte della domanda italiana che ha ridotto la spesa e la durata dei soggiorni, a fronte di una crescita del turismo straniero che rimane un motore fondamentale per il settore. Il cambiamento delle abitudini, con le vacanze lunghe ad agosto che non rappresentano più la normalità, rende necessario continuare a lavorare sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione dell’offerta. [post_title] => Toscana in primo piano al World Tourism Event del Patrimonio Unesco [post_date] => 2025-09-29T11:38:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759145882000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ministri e amministratori delegati insieme per il Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit a svolgersi in Italia, daq oggi 29 settembre fino a domani. Nella mattinata di ieri, i principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale. Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dal Wttc in collaborazione con il ministero del turismo, Enit, il comune di Roma e la regione Lazio, arriva nella Capitale. Settore fondamentale Considerare il settore un pilastro irrinunciabile per il benessere socioeconomico nazionale e metterlo al centro dell’agenda politica è stato il primo passo. A seguire, un insieme integrato, strutturale e mirato di investimenti, interventi, misure, bandi, avvisi e politiche per sostenere l’uscita dall’era immediatamente post-Covid e mettere operatori, professionisti e famiglie nelle condizioni di rendere al meglio e di raggiungere traguardi via via sempre più ambiziosi. E, a riconferma del buono stato di salute del turismo italiano, i dati diramati proprio ieri dal ministero dell’tnterno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. 1000 stakeholder “Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra nazione nel panorama turistico mondiale – afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo – prosegue il ministro –. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto – conclude Santanchè –, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire”. Queste le parole del ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il ceo ad interim del Wttc Gloria Guevara, il presidente Wttc Greg O’Hara, il presidente eletto Wttc Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, che evidenzia: “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy”. Mille delegati Nei prossimi giorni, più di mille delegati, tra cui 310 ceo e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism. Il programma del Global Summit di quest’anno includerà sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni. L’evento metterà anche in luce le opportunità di investimento in Italia e tendenze come il turismo del benessere e sportivo, i viaggi di lusso su rotaia e i benefici derivanti dall’organizzazione di mega eventi globali. Gloria Guevara, ceo ad interim del Wttc ha dichiarato: “Accogliendo oggi il Wttc Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale.” Come parte dell’evento, Enit. ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares. [post_title] => Inizia il Global summit del Wttc. Il turismo come risorsa fondamentale [post_date] => 2025-09-29T11:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759144553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BizAway, la scale up italiana, ha organizzato a Milano un incontro dove, in collaborazione con Cathay Pacific e Meliá Hotels International, ha esplorato nuove prospettive di mobilità, partnership strategiche e innovazioni nell’area asiatica. «Insieme ai nostri partner strategici e con le nostre soluzioni stiamo creando un ponte che unisce economie, aziende e soprattutto persone, con un'attenzione non solo ai servizi per le aziende ma anche al benessere del viaggiatore che è l'elemento centrale del servizio che noi offriamo, oltre a tutti gli stakeholders delle nostre aziende clienti» ha spiegato Luca Carlucci, ceo e co-fondatore di BizAway insieme con il cto Flavio Del Bianco. Significativi i dati presentati: «Nei primi 8 mesi del 2025, rispetto a tutto il 2024, i voli dall'Italia verso l'Asia sono aumentati del 66%, con un 45% in più di voli dall'Europa verso la Cina. Il 56% per cento di questi voli in più sono stati operati proprio da Cathay Pacific, che serve le tratte dove c'è maggiore domanda. Anche se siamo in un periodo storico complesso, questa dimostra, ancora una volta, che il viaggio unisce i popoli e l’uomo desidera connessioni e la possibilità di conoscere altre culture e interagire con i suoi simili». L’incontro è stato l’occasione per parlare di BizAway, nata nel gennaio del 2015 con l'obiettivo di semplificare la gestione dei viaggi di lavoro per le aziende. «Tutto è iniziato con una mia necessità - ricorda Carlucci - Viaggiavo molto per lavoro e, diversamente dall’agilità delle piattaforme per prenotare i viaggi personali, i processi per i viaggi aziendali erano complessi e servivano tanti scambi per finalizzare una semplice prenotazione. Il 40% del volume totale del business travel era gestito via telefono. Insieme con Flavio del Bianco, co-founder di BizAway, ci siamo resi conto che c’era un’esigenza del mercato. Dal 2015 al 2018 siamo partiti in forma di puro bootstrap, abbiamo quindi lavorato solo con le nostre risorse e senza finanziamenti esterni. Poi nel 2019 abbiamo raccolto il nostro primo round istituzionale di 2mln e mezzo. Eravamo in 29 persone. Dopo 3 mesi è partita la pandemia; la somma raccolta ci ha permesso di sopravvivere senza preoccuparci e di agire senza urgenza, senza fare cassa integrazione. Siamo riusciti quindi a usare questo tempo per crescere e imparare. Abbiamo chiuso il 2020 in 62 persone. Mentre i nostri concorrenti si fermavano, noi abbiamo continuato a crescere, ad assumere e a spingere commercialmente in virtù della convinzione che il business travel sarebbe tornato. All’inizio del 2025 eravamo circa 280 persone: oggi siamo più di 400. Crescita rapida È un dato indicativo di una crescita molto rapida, con un tasso di crescita sostenibile e forte allo stesso tempo. - sottolinea Carlucci e aggiunge - Nel 2020, in un editoriale, Bill Gates scriveva che il business travel sarebbe morto, sostituito da strumenti come Zoom e Teams. Ma noi siamo animali sociali, la tecnologia non sostituisce tutti i viaggi. Durante la pandemia ci sono stati dei cambiamenti storici, sociali e tecnologici. Nel 2020 BizAway ha triplicato la base dei clienti - anche se si viaggiava solo in Italia - e il 2021 ha segnato l'inizio della ripresa. Viaggiavano i clienti acquisiti, più due volte il numero dei clienti raggiunti nel 2020 e quelli che si sono aggiunti nel 2021. C'è stato un forte rebound. Nel 2019 abbiamo raggiunto i 3.2mln, nel 2020 i 2.6 e nel 2021 - con il primo recovery - siamo arrivati a 8.5mln. Oggi fatturiamo 8.5mln in una settimana. Abbiamo raddoppiato anno su anno e nel 2025 supereremo i 200mln». Per raggiungere questi risultati BizAway ha 9 uffici fisici nel mondo: 3 in Spagna, 3 in Italia, 2 in Albania e uno a Dubai con centri di servizio, centri di risorse commerciali, centri di supporto. «Muoviamo turisti di tutto il mondo in tutto il mondo: ad oggi abbiamo 2600 clienti. - prosegue Carlucci - L'Italia rappresenta circa il 35% di questa base, la Spagna rappresenta un altro 25-28% e il resto sono tutti gli altri mercati che stanno crescendo. Gran parte delle nuove regioni le abbiamo aperte tra due anni e mezzo fa e l'anno scorso, quando abbiamo aperto Polonia, Nordics, Benelux, Portogallo, Dubai e in tutte queste realtà stiamo crescendo rapidamente, con investimenti». Infine la sostenibilità: «Per noi è sempre stata importante - conclude Carlucci - Già nel 2017 offrivamo ai nostri clienti il calcolo in tempo reale delle emissioni CO2 dei loro viaggi. Siamo diventati BCorp nel 2021, unica realtà del business travel. 2 settimane fa abbiamo ottenuto la ricertificazione aumentando il punteggio: da 92,5% a 99,4%. Un dato che indica il nostro continuo miglioramento nelle dimensioni di governance, di community e anche tra colleghi!». Chiara Ambrosioni [post_title] => BizAway: realtà nata da una necessità del business travel. Oggi impiega 400 persone e fattura 8.5mln a settimana [post_date] => 2025-09-29T10:44:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759142693000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ACI blueteam presenta il progetto di “Associazione in partecipazione” PrenotACI.travel, il brand Leisure di ACI blueteam. Un’iniziativa che prevede l’apertura di agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’agenzia dell’Automobile Club d’Italia, all’interno delle sedi provinciali ACI, combinando così in un’unica esperienza consulenza turistica, mobilità e servizi assicurativi. Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile. Il modello di collaborazione non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi esclusivamente alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli, grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a prestigiosi tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto. Inoltre, sono previste scontistiche esclusive riservate ai soci ACI e ACI Storico, a conferma del forte legame con il mondo ACI e della volontà di offrire un servizio di valore aggiunto ai propri associati, arricchendo un’offerta già consolidata con una gamma di prestazioni più completa e competitiva. Senza oneri iniziali “Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”. I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il Ttg Travel Experience a Rimini, dove il team sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni relative all’iniziativa, o rilasciare i propri contatti collegandosi a www.prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/. [post_title] => Aci blueteam: una nuova fase per costruire l'agenzia di viaggio integrata [post_date] => 2025-09-29T10:41:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759142514000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497802" align="alignleft" width="300"] Carlos Garrido de la Cierva[/caption] «I viaggi e il turismo sono molto più di una semplice attività economica. Si tratta di un flusso di idee, culture e persone che risale all'inizio dell'umanità e che, attualmente, è diventato uno dei settori più determinanti per la prosperità globale». In occasione della Giornata mondiale del turismo in programma per oggi, il direttore generale delle relazioni istituzionali, della comunicazione e del marketing aziendale di Ávoris, Carlos Garrido de la Cierva, analizza lo scenario attuale e i possibili sviluppi futuri. «La Spagna e l'Italia, in quanto paesi aperti e diversificati, sanno bene che il turismo è anche identità e futuro – commenta il manager -. In ogni città, in ogni spiaggia, in ogni monumento, si riflette la capacità di questo settore di mettere in contatto chi ci visita con la nostra storia e con il modo in cui desideriamo presentarci al mondo. Il turismo contribuisce in modo significativo all'economia di entrambi i Paesi. In Spagna rappresenta circa il 12% del Pil, in Italia circa il 13%. Dietro queste cifre ci sono milioni di famiglie che trovano stabilità e prospettive per il futuro. Inoltre, il settore promuove catene di valore nei trasporti, nell'ospitalità, nel commercio e nella cultura che conferiscono coesione territoriale e dinamismo alle diverse regioni sia spagnole che italiane. Il suo contributo non si limita all'aspetto economico. Una delle maggiori forze di comprensione tra i popoli è il turismo. Ogni viaggiatore che attraversa un confine diventa un ponte tra lingue, tradizioni e stili di vita. Come destinazioni di riferimento – la Spagna ha accolto oltre 94 milioni di turisti internazionali nel 2024 e l'Italia ha superato i 75 milioni – entrambi i Paesi confermano la loro condizione di terre in cui convivono patrimoni millenari, creatività e ospitalità. Questa apertura ha forgiato solide reputazioni: quella della Spagna come Stato democratico di riferimento in termini di modernità e convivenza; quella dell'Italia come culla di cultura, arte e gastronomia riconosciute a livello mondiale». Le sfide «Viaggiare trasforma: risveglia la curiosità, amplia gli orizzonti e fornisce insegnamenti vitali. L'industria che lo rende possibile, quindi, non solo stimola le economie, ma orienta anche uno sviluppo umano su scala più ampia. Ogni esperienza condivisa tra ospite e visitatore contribuisce a costruire una società più aperta e tollerante. Tuttavia, nel riconoscere questi benefici non si possono ignorare i problemi. Il primo è la sostenibilità ambientale. Lo sfruttamento eccessivo delle destinazioni turistiche, l'uso smodato delle risorse naturali o le emissioni dei trasporti ci impongono di ripensare il nostro modo di agire e di evolvere verso modelli responsabili. Sia la Spagna che l'Italia hanno iniziato ad adottare decisioni strategiche, promuovendo piani di sostenibilità turistica e investimenti nell'innovazione legati all'economia circolare». La seconda sfida è di natura culturale. «Se il turismo rappresenta un'opportunità eccezionale per far conoscere le nostre radici, può anche portare a una perdita di autenticità se diventa un consumo passeggero. La pressione esercitata sui centri storici di città come Barcellona, Siviglia, Roma o Venezia riflette la necessità di trovare un equilibrio tra conservazione culturale e sviluppo turistico. La Spagna e l'Italia, con i loro percorsi paralleli nel turismo internazionale, condividono oggi la stessa sfida: mantenere la loro leadership mondiale garantendo la sostenibilità delle loro destinazioni e preservando l'essenza delle loro culture. Il turismo continuerà ad essere un motore di ricchezza e un ponte di comprensione, a condizione che sappiamo gestirlo con intelligenza, innovazione e rispetto». [post_title] => Carlos Garrido, Ávoris: «Spagna e Italia punti di riferimento del turismo mondiale» [post_date] => 2025-09-27T10:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758968106000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497830 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stata una serata di grande successo quella di 'Experience Oman', ospitata ieri nella terrazza al settimo piano di The Tribune by Hyatt, boutique hotel del gruppo AG Group. Un incontro che ha richiamato numerose agenzie di viaggio e operatori del settore, offrendo l’occasione di scoprire le molteplici sfaccettature di un Paese che si rivela autentico, sorprendente ed esclusivo. Protagonista assoluto l’Oman, presentato da Paola Cerri, account director di Aigo, che ha accompagnato gli ospiti in un racconto vibrante fatto di forti e castelli millenari, siti UNESCO e vie dell'incenso, antiche città ma anche moderne attrazioni. Un Paese che incarna la perfetta sintesi tra tradizione e modernità, tra deserto e mare, tra lusso e autenticità. A seguire, Loredana Arcangeli, general manager di Originaltour, ha ricordato come il tour operator rappresenti da oltre vent’anni un punto di riferimento per i viaggi in Oman, in stretta collaborazione con il Ministero. I suoi itinerari, realizzati esclusivamente in fuoristrada di ultima generazione, sono capaci di coniugare comodità e avventura. Dall'intervento di Elena Innocenti, Oman specialist del tour operator, è emerso l’approccio sartoriale di Originaltour: viaggi su misura, tra hotel esclusivi e campi nel deserto, studiati per far emergere l’Oman più autentico, lontano dai circuiti di massa. Il racconto del viaggio si è snodato tra esperienze off road tra le dune di Sharqiya Sands, le oasi più remote e i paesaggi montani di Jabal Akhdar e Jabal Shams, in un itinerario fatto di scoperte, contrasti e autenticità, che rende il Sultanato una destinazione ricca di unicità. [gallery columns="6" ids="497832,497834,497835,497836,497837,497838,497839,497840,497841,497842,497843,497844"] Spazio anche al trasporto aereo, con Soraya Mohamed Ali, sales executive di Oman Air, che ha richiamato l’attenzione sulle connessioni operate dalla compagnia attraverso l’hub di Muscat, in grado di collegare l’Italia a oltre 40 destinazioni. Un tassello fondamentale per garantire l’accessibilità del Paese a chi desidera intraprendere un viaggio di scoperta. La serata si è conclusa con momenti di degustazione e di networking, con le premiazioni rivolte alle agenzie di viaggio, che hanno dimostrato un interesse crescente verso una destinazione che unisce natura, cultura e ospitalità d’eccellenza. [gallery columns="5" ids="497846,497847,497850,497848,497849"] [post_title] => Oman protagonista a Roma: successo per la serata Experience Oman [post_date] => 2025-09-26T14:50:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758898240000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana patrimonio unesco" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":29,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1434,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481581\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Piazza Bellini Palermo[/caption]\r

\r

Kel 12 strizza l'occhio anche all'incoming e lancia il progetto The Italian Journey, nato per rispondere a un’esigenza sempre più chiara del mercato internazionale: vivere l’Italia in modo autentico, profondo, personale.\r

\r

Un progetto che prende forma da un’intuizione precisa: non basta più visitare un luogo, oggi il vero lusso è viverlo, entrarci in punta di piedi, lasciarsi sorprendere, coglierne l’anima. «The Italian Journey è pensato per viaggiatori culturalmente curiosi e attenti, che desiderano scoprire l’Italia in modo autentico e personale. Può trattarsi di chi arriva per la prima volta e cerca un approccio fuori dai circuiti turistici consueti, oppure di chi torna per approfondire aspetti meno noti del territorio attraverso esperienze su misura, costruite con cura artigianale – dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey -. È l’Italia più preziosa e vera, che si svela a poco a poco, tra itinerari tematici, incontri autentici, luoghi che raccontano storie. Ogni viaggio è sartoriale, intimo, irripetibile: cucito sulle esigenze del singolo viaggiatore, con una visione che unisce esperienza sul campo, eleganza nella proposta e passione profonda per il territorio».\r

\r

[caption id=\"attachment_497961\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Enrica Cazzin[/caption]\r

\r

Ogni itinerario nasce da un’idea costruita intorno al viaggiatore. Non esistono pacchetti standard, ma proposte personalizzate, modellate sulle passioni e sugli interessi di chi viaggia. Per The Italian Journey il vero lusso significa esaudire i desideri dei viaggiatori e creare percorsi unici, curati nei dettagli: dalla selezione attenta dei fornitori alla qualità delle guide specializzate, fino alla costruzione di un ritmo di viaggio su misura. Le esperienze sono autentiche e irripetibili, pensate per favorire l’incontro con gli abitanti del luogo e con la cultura che li contraddistingue»\r

\r

A tutto ciò si aggiunge un servizio di conciergerie dedicato: una presenza discreta ma costante, sempre pronta ad assistere, consigliare, modificare un programma in corsa, trovare un tavolo per cena o trasformare un nuovo desiderio in un’opportunità.\r

Gli itinerari\r

Gli itinerari proposti da The Italian Journey sono pensati per accompagnare il viaggiatore in un’esplorazione profonda e sfaccettata del patrimonio italiano, culturale e umano. Si va dai tour culturali con visite private ed esclusive a musei, collezioni e siti archeologici, spesso guidati da storici dell’arte, archeologi, direttori di musei o esperti locali, fino a veri e propri viaggi tematici. Ma non è solo la storia dell’arte a fare da filo conduttore. Ci sono viaggi esperienziali e slow, in cui il tempo diventa alleato e la scoperta si fa sensoriale. Non mancano i percorsi enogastronomici, costruiti attorno a cantine selezionatissime, spesso a conduzione familiare, lontane dai circuiti classici. I tour dei giardini storici, le esperienze legate a eventi e festival locali, le escursioni tra isole e borghi nascosti completano un mosaico di possibilità.\r

\r

Le proposte di The Italian Journey spaziano dalle colline delle Langhe e del Roero al Molise, dai paesaggi delle Marche alla Maremma toscana, passando per l’Umbria più segreta, la Campania archeologica, la Sicilia, la Sardegna culturale, Matera e naturalmente i laghi del Nord – Como, Garda, Maggiore. Accanto all’Italia, The Italian Journey ha esteso la sua proposta anche alla Svizzera.\r

\r

The Italian Journey propone anche itinerari che privilegiano l’utilizzo del treno. Una formula che riduce l’impatto ambientale, valorizza la mobilità lenta e consente di osservare il paesaggio in modo autentico. I collegamenti ferroviari diventano parte integrante del viaggio: permettono di attraversare territori meno conosciuti, di raggiungere facilmente centri storici e borghi e di favorire un approccio sostenibile, coerente con l’impegno di Kel 12.","post_title":"Kel 12 allunga sull'incoming: nasce The Italian Journey","post_date":"2025-09-29T15:33:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759159985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forti millenari, canyon vertiginosi e villaggi sospesi nel tempo. È stato questo il cuore del recente fam trip alla scoperta dell’Oman, proposto da Luxury Travel Lab. Un itinerario breve ma denso, capace di restituire un’immagine autentica del Paese, lontana dalla dimensione standardizzata dei tour classici.\r

\r

Il viaggio ha toccato tappe simboliche: la città di Nizwa, antica capitale culturale, la maestosa Jebel Shams o Montagna del Sole, che domina il Wadi Ghul noto anche come Grand Canyon d'Arabia, e poi il villaggio agricolo di Wakan, con le sue terrazze affacciate sul vuoto, dove si coltivano melograni, albicocche e verdura. Non sono mancate soste nei forti storici, nei souq e nei piccoli insediamenti come Misfah Al Abreen e Bilad Sayt, dove la vita scorre ancora secondo ritmi immutati.\r

\r

L’Oman – stabile, sicuro e ricco di patrimonio storico – è oggi considerato un Paese “ponte” tra autenticità e modernità.\r

“L’interesse crescente del mercato italiano verso questa destinazione - dichiara Albino Iorio, guida certificata di Luxury Travel Lab, con oltre dodici anni di esperienza sul territorio - è una conferma importante di come l’Oman rappresenti un'alternativa premium tra le mete del Golfo”.\r

Un approccio esperienziale\r

Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab.\r

\r

Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma.\r

Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman\r

Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort.\r

\r

Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. \r

\r

Come commenta Alessandra Grasselli \"questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”.\r

Spunti per il trade\r

Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati.\r

\r

«Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali».\r

\r

[gallery ids=\"497924,497925,497926\"]","post_title":"Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab","post_date":"2025-09-29T14:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman"],"post_tag_name":["Oman"]},"sort":[1759155528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha siglato un nuovo accordo con Boeing per l'acquisto di 75 Boeing 787-9 e 787-10 tra il 2029 e il 2034, di cui 50 ordini fermi e 25 opzioni. \r

\r

Sul fronte motori la compagnia sta proseguendo le trattative con i produttori Rolls-Royce e Ge Aerospace. Nell’ambito di questa acquisizione strategica, sono state completate le trattative tra Turkish Airlines e Boeing relative all’acquisto di un totale di 150 aeromobili, di cui 100 ordini fermi e 50 opzioni per i modelli 737-8/10 Max. Subordinatamente alla conclusione positiva delle discussioni in corso con il produttore di motori Cfm International, saranno effettuati gli ordini per gli aeromobili 737-8/10 Max.\r

\r

La “Vision 2033” del vettore punta a superare gli 800 aeromobili in flotta aumentando al contempo la percentuale di aeromobili di nuova generazione al 90% entro il 2033 e al 100% entro il 2035. Ciò rafforzerà ulteriormente l’efficienza operativa, mantenendo un tasso di crescita medio annuo del 6%. \r

«Questo accordo storico rappresenta molto più di una semplice crescita della flotta - commenta Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines -. È il riflesso della nostra leadership nel settore e della nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa. L’aggiunta di questi avanzati aeromobili Boeing alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative ma diventerà anche un elemento significativo a sostegno della ‘Vision 2033’ di Turkish Airlines di espandere la nostra flotta a 800 aeromobili. \r

\r

Offrendo una maggiore connettività e un numero più elevato di destinazioni a lungo raggio, questi aeromobili contribuiranno ad attirare un maggior numero di visitatori alla scoperta del patrimonio culturale unico e delle bellezze naturali del nostro Paese, rafforzando ulteriormente il settore turistico turco».","post_title":"Turkish Airlines piazza un nuovo ordine per 75 Boeing 787-9 e -10","post_date":"2025-09-29T13:00:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759150847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buon successo per la Toscana al World Tourism Event dedicato al Patrimonio Unesco. \"Abbiamo presentato le eccellenze culturali e il dialogo tra territorio - ha commentato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - continuiamo a valorizzare le sue eccellenze culturali e il dialogo tra territori, abbiamo presentato 2 panel per un viaggio tra due straordinari patrimoni dell’umanità.\r

\r

Le Ville Medicee, simbolo del prestigio della famiglia Medici, e i Palazzi dei Rolli, espressione della ricchezza e dello status dell’aristocrazia mercantile genovese, protagonisti di un confronto culturale e storico imperdibile; e l'incontro su Toscana Patrimonio dell'Umanità: viaggio tra i territori dei siti Unesco Toscani. Siamo impegnati nell' innovare costantemente la qualità dell’offerta, siamo stati la prima Regione che ha fatto una ricognizione del patrimonio Unesco a 360 gradi, anche ambientali\".\r

\r

Per quanto riguarda i dati generali dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Toscana Promozione Turistica, dopo gli ottimi risultati di inizio stagione, indicano che c’è stato un graduale rallentamento, a luglio e nei primi giorni di agosto. La flessione (-0,4%) è stata però contenuta grazie al consolidamento della domanda straniera e alla ripresa post-ferragostana. Si attendono adesso i risultati di fine settembre.\r

\r

Il presidente della regione e l’assessore a turismo ed economia hanno sottolineato la conferma delle aspettative: il turismo toscano ha retto nonostante un rallentamento dei flussi, in particolare sul fronte della domanda italiana che ha ridotto la spesa e la durata dei soggiorni, a fronte di una crescita del turismo straniero che rimane un motore fondamentale per il settore. Il cambiamento delle abitudini, con le vacanze lunghe ad agosto che non rappresentano più la normalità, rende necessario continuare a lavorare sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione dell’offerta.","post_title":"Toscana in primo piano al World Tourism Event del Patrimonio Unesco","post_date":"2025-09-29T11:38:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1759145882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministri e amministratori delegati insieme per il Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit a svolgersi in Italia, daq oggi 29 settembre fino a domani.\r

\r

Nella mattinata di ieri, i principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale.\r

\r

Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dal Wttc in collaborazione con il ministero del turismo, Enit, il comune di Roma e la regione Lazio, arriva nella Capitale. \r

Settore fondamentale\r

Considerare il settore un pilastro irrinunciabile per il benessere socioeconomico nazionale e metterlo al centro dell’agenda politica è stato il primo passo. A seguire, un insieme integrato, strutturale e mirato di investimenti, interventi, misure, bandi, avvisi e politiche per sostenere l’uscita dall’era immediatamente post-Covid e mettere operatori, professionisti e famiglie nelle condizioni di rendere al meglio e di raggiungere traguardi via via sempre più ambiziosi.\r

\r

E, a riconferma del buono stato di salute del turismo italiano, i dati diramati proprio ieri dal ministero dell’tnterno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. \r

1000 stakeholder\r

“Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra nazione nel panorama turistico mondiale – afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo – prosegue il ministro –. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto – conclude Santanchè –, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire”.\r

\r

Queste le parole del ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il ceo ad interim del Wttc Gloria Guevara, il presidente Wttc Greg O’Hara, il presidente eletto Wttc Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, che evidenzia: “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy”.\r

Mille delegati\r

Nei prossimi giorni, più di mille delegati, tra cui 310 ceo e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism.\r

\r

Il programma del Global Summit di quest’anno includerà sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni.\r

\r

L’evento metterà anche in luce le opportunità di investimento in Italia e tendenze come il turismo del benessere e sportivo, i viaggi di lusso su rotaia e i benefici derivanti dall’organizzazione di mega eventi globali.\r

\r

Gloria Guevara, ceo ad interim del Wttc ha dichiarato: “Accogliendo oggi il Wttc Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale.”\r

\r

Come parte dell’evento, Enit. ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares.","post_title":"Inizia il Global summit del Wttc. Il turismo come risorsa fondamentale","post_date":"2025-09-29T11:15:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759144553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BizAway, la scale up italiana, ha organizzato a Milano un incontro dove, in collaborazione con Cathay Pacific e Meliá Hotels International, ha esplorato nuove prospettive di mobilità, partnership strategiche e innovazioni nell’area asiatica.\r

\r

«Insieme ai nostri partner strategici e con le nostre soluzioni stiamo creando un ponte che unisce economie, aziende e soprattutto persone, con un'attenzione non solo ai servizi per le aziende ma anche al benessere del viaggiatore che è l'elemento centrale del servizio che noi offriamo, oltre a tutti gli stakeholders delle nostre aziende clienti» ha spiegato Luca Carlucci, ceo e co-fondatore di BizAway insieme con il cto Flavio Del Bianco.\r

\r

Significativi i dati presentati: «Nei primi 8 mesi del 2025, rispetto a tutto il 2024, i voli dall'Italia verso l'Asia sono aumentati del 66%, con un 45% in più di voli dall'Europa verso la Cina. Il 56% per cento di questi voli in più sono stati operati proprio da Cathay Pacific, che serve le tratte dove c'è maggiore domanda. Anche se siamo in un periodo storico complesso, questa dimostra, ancora una volta, che il viaggio unisce i popoli e l’uomo desidera connessioni e la possibilità di conoscere altre culture e interagire con i suoi simili».\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per parlare di BizAway, nata nel gennaio del 2015 con l'obiettivo di semplificare la gestione dei viaggi di lavoro per le aziende. «Tutto è iniziato con una mia necessità - ricorda Carlucci - Viaggiavo molto per lavoro e, diversamente dall’agilità delle piattaforme per prenotare i viaggi personali, i processi per i viaggi aziendali erano complessi e servivano tanti scambi per finalizzare una semplice prenotazione.\r

\r

Il 40% del volume totale del business travel era gestito via telefono. Insieme con Flavio del Bianco, co-founder di BizAway, ci siamo resi conto che c’era un’esigenza del mercato. Dal 2015 al 2018 siamo partiti in forma di puro bootstrap, abbiamo quindi lavorato solo con le nostre risorse e senza finanziamenti esterni. Poi nel 2019 abbiamo raccolto il nostro primo round istituzionale di 2mln e mezzo. Eravamo in 29 persone. Dopo 3 mesi è partita la pandemia; la somma raccolta ci ha permesso di sopravvivere senza preoccuparci e di agire senza urgenza, senza fare cassa integrazione.\r

\r

Siamo riusciti quindi a usare questo tempo per crescere e imparare. Abbiamo chiuso il 2020 in 62 persone. Mentre i nostri concorrenti si fermavano, noi abbiamo continuato a crescere, ad assumere e a spingere commercialmente in virtù della convinzione che il business travel sarebbe tornato. All’inizio del 2025 eravamo circa 280 persone: oggi siamo più di 400.\r

Crescita rapida\r

È un dato indicativo di una crescita molto rapida, con un tasso di crescita sostenibile e forte allo stesso tempo. - sottolinea Carlucci e aggiunge - Nel 2020, in un editoriale, Bill Gates scriveva che il business travel sarebbe morto, sostituito da strumenti come Zoom e Teams. Ma noi siamo animali sociali, la tecnologia non sostituisce tutti i viaggi. Durante la pandemia ci sono stati dei cambiamenti storici, sociali e tecnologici. Nel 2020 BizAway ha triplicato la base dei clienti - anche se si viaggiava solo in Italia - e il 2021 ha segnato l'inizio della ripresa.\r

\r

Viaggiavano i clienti acquisiti, più due volte il numero dei clienti raggiunti nel 2020 e quelli che si sono aggiunti nel 2021. C'è stato un forte rebound. Nel 2019 abbiamo raggiunto i 3.2mln, nel 2020 i 2.6 e nel 2021 - con il primo recovery - siamo arrivati a 8.5mln. Oggi fatturiamo 8.5mln in una settimana. Abbiamo raddoppiato anno su anno e nel 2025 supereremo i 200mln». Per raggiungere questi risultati BizAway ha 9 uffici fisici nel mondo: 3 in Spagna, 3 in Italia, 2 in Albania e uno a Dubai con centri di servizio, centri di risorse commerciali, centri di supporto.\r

\r

«Muoviamo turisti di tutto il mondo in tutto il mondo: ad oggi abbiamo 2600 clienti. - prosegue Carlucci - L'Italia rappresenta circa il 35% di questa base, la Spagna rappresenta un altro 25-28% e il resto sono tutti gli altri mercati che stanno crescendo. Gran parte delle nuove regioni le abbiamo aperte tra due anni e mezzo fa e l'anno scorso, quando abbiamo aperto Polonia, Nordics, Benelux, Portogallo, Dubai e in tutte queste realtà stiamo crescendo rapidamente, con investimenti».\r

\r

Infine la sostenibilità: «Per noi è sempre stata importante - conclude Carlucci - Già nel 2017 offrivamo ai nostri clienti il calcolo in tempo reale delle emissioni CO2 dei loro viaggi. Siamo diventati BCorp nel 2021, unica realtà del business travel. 2 settimane fa abbiamo ottenuto la ricertificazione aumentando il punteggio: da 92,5% a 99,4%. Un dato che indica il nostro continuo miglioramento nelle dimensioni di governance, di community e anche tra colleghi!».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"BizAway: realtà nata da una necessità del business travel. Oggi impiega 400 persone e fattura 8.5mln a settimana","post_date":"2025-09-29T10:44:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1759142693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam presenta il progetto di “Associazione in partecipazione” PrenotACI.travel, il brand Leisure di ACI blueteam. Un’iniziativa che prevede l’apertura di agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’agenzia dell’Automobile Club d’Italia, all’interno delle sedi provinciali ACI, combinando così in un’unica esperienza consulenza turistica, mobilità e servizi assicurativi.\r

Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile.\r

Il modello di collaborazione non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi esclusivamente alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli, grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a prestigiosi tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto.\r

Inoltre, sono previste scontistiche esclusive riservate ai soci ACI e ACI Storico, a conferma del forte legame con il mondo ACI e della volontà di offrire un servizio di valore aggiunto ai propri associati, arricchendo un’offerta già consolidata con una gamma di prestazioni più completa e competitiva.\r

\r

Senza oneri iniziali\r

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”.\r

I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il Ttg Travel Experience a Rimini, dove il team sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni relative all’iniziativa, o rilasciare i propri contatti collegandosi a www.prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/.","post_title":"Aci blueteam: una nuova fase per costruire l'agenzia di viaggio integrata","post_date":"2025-09-29T10:41:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759142514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497802\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlos Garrido de la Cierva[/caption]\r

\r

«I viaggi e il turismo sono molto più di una semplice attività economica. Si tratta di un flusso di idee, culture e persone che risale all'inizio dell'umanità e che, attualmente, è diventato uno dei settori più determinanti per la prosperità globale». In occasione della Giornata mondiale del turismo in programma per oggi, il direttore generale delle relazioni istituzionali, della comunicazione e del marketing aziendale di Ávoris, Carlos Garrido de la Cierva, analizza lo scenario attuale e i possibili sviluppi futuri.\r

\r

«La Spagna e l'Italia, in quanto paesi aperti e diversificati, sanno bene che il turismo è anche identità e futuro – commenta il manager -. In ogni città, in ogni spiaggia, in ogni monumento, si riflette la capacità di questo settore di mettere in contatto chi ci visita con la nostra storia e con il modo in cui desideriamo presentarci al mondo. Il turismo contribuisce in modo significativo all'economia di entrambi i Paesi. In Spagna rappresenta circa il 12% del Pil, in Italia circa il 13%. Dietro queste cifre ci sono milioni di famiglie che trovano stabilità e prospettive per il futuro. Inoltre, il settore promuove catene di valore nei trasporti, nell'ospitalità, nel commercio e nella cultura che conferiscono coesione territoriale e dinamismo alle diverse regioni sia spagnole che italiane. Il suo contributo non si limita all'aspetto economico. Una delle maggiori forze di comprensione tra i popoli è il turismo. Ogni viaggiatore che attraversa un confine diventa un ponte tra lingue, tradizioni e stili di vita. Come destinazioni di riferimento – la Spagna ha accolto oltre 94 milioni di turisti internazionali nel 2024 e l'Italia ha superato i 75 milioni – entrambi i Paesi confermano la loro condizione di terre in cui convivono patrimoni millenari, creatività e ospitalità. Questa apertura ha forgiato solide reputazioni: quella della Spagna come Stato democratico di riferimento in termini di modernità e convivenza; quella dell'Italia come culla di cultura, arte e gastronomia riconosciute a livello mondiale».\r

Le sfide\r

«Viaggiare trasforma: risveglia la curiosità, amplia gli orizzonti e fornisce insegnamenti vitali. L'industria che lo rende possibile, quindi, non solo stimola le economie, ma orienta anche uno sviluppo umano su scala più ampia. Ogni esperienza condivisa tra ospite e visitatore contribuisce a costruire una società più aperta e tollerante. Tuttavia, nel riconoscere questi benefici non si possono ignorare i problemi. Il primo è la sostenibilità ambientale. Lo sfruttamento eccessivo delle destinazioni turistiche, l'uso smodato delle risorse naturali o le emissioni dei trasporti ci impongono di ripensare il nostro modo di agire e di evolvere verso modelli responsabili. Sia la Spagna che l'Italia hanno iniziato ad adottare decisioni strategiche, promuovendo piani di sostenibilità turistica e investimenti nell'innovazione legati all'economia\r

\r

circolare».\r

\r

La seconda sfida è di natura culturale. «Se il turismo rappresenta un'opportunità eccezionale per far conoscere le nostre radici, può anche portare a una perdita di autenticità se diventa un consumo passeggero. La pressione esercitata sui centri storici di città come Barcellona, Siviglia, Roma o Venezia riflette la necessità di trovare un equilibrio tra conservazione culturale e sviluppo turistico. La Spagna e l'Italia, con i loro percorsi paralleli nel turismo internazionale, condividono oggi la stessa sfida: mantenere la loro leadership mondiale garantendo la sostenibilità delle loro destinazioni e preservando l'essenza delle loro culture. Il turismo continuerà ad essere un motore di ricchezza e un ponte di comprensione, a condizione che sappiamo gestirlo con intelligenza, innovazione e rispetto».","post_title":"Carlos Garrido, Ávoris: «Spagna e Italia punti di riferimento del turismo mondiale»","post_date":"2025-09-27T10:15:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758968106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata una serata di grande successo quella di 'Experience Oman', ospitata ieri nella terrazza al settimo piano di The Tribune by Hyatt, boutique hotel del gruppo AG Group.\r

\r

Un incontro che ha richiamato numerose agenzie di viaggio e operatori del settore, offrendo l’occasione di scoprire le molteplici sfaccettature di un Paese che si rivela autentico, sorprendente ed esclusivo.\r

\r

Protagonista assoluto l’Oman, presentato da Paola Cerri, account director di Aigo, che ha accompagnato gli ospiti in un racconto vibrante fatto di forti e castelli millenari, siti UNESCO e vie dell'incenso, antiche città ma anche moderne attrazioni. Un Paese che incarna la perfetta sintesi tra tradizione e modernità, tra deserto e mare, tra lusso e autenticità.\r

\r

A seguire, Loredana Arcangeli, general manager di Originaltour, ha ricordato come il tour operator rappresenti da oltre vent’anni un punto di riferimento per i viaggi in Oman, in stretta collaborazione con il Ministero. I suoi itinerari, realizzati esclusivamente in fuoristrada di ultima generazione, sono capaci di coniugare comodità e avventura.\r

\r

Dall'intervento di Elena Innocenti, Oman specialist del tour operator, è emerso l’approccio sartoriale di Originaltour: viaggi su misura, tra hotel esclusivi e campi nel deserto, studiati per far emergere l’Oman più autentico, lontano dai circuiti di massa. Il racconto del viaggio si è snodato tra esperienze off road tra le dune di Sharqiya Sands, le oasi più remote e i paesaggi montani di Jabal Akhdar e Jabal Shams, in un itinerario fatto di scoperte, contrasti e autenticità, che rende il Sultanato una destinazione ricca di unicità.\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"497832,497834,497835,497836,497837,497838,497839,497840,497841,497842,497843,497844\"]\r

\r

Spazio anche al trasporto aereo, con Soraya Mohamed Ali, sales executive di Oman Air, che ha richiamato l’attenzione sulle connessioni operate dalla compagnia attraverso l’hub di Muscat, in grado di collegare l’Italia a oltre 40 destinazioni. Un tassello fondamentale per garantire l’accessibilità del Paese a chi desidera intraprendere un viaggio di scoperta.\r

\r

La serata si è conclusa con momenti di degustazione e di networking, con le premiazioni rivolte alle agenzie di viaggio, che hanno dimostrato un interesse crescente verso una destinazione che unisce natura, cultura e ospitalità d’eccellenza.\r

\r

[gallery columns=\"5\" ids=\"497846,497847,497850,497848,497849\"]","post_title":"Oman protagonista a Roma: successo per la serata Experience Oman","post_date":"2025-09-26T14:50:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758898240000]}]}}