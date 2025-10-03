Testa (Fiavet Toscana): ecco le priorità per rafforzare il ruolo delle agenzie Un modello sostenibile per destagionalizzare e delocalizzare, una efficace condivisione dei dati e uno sviluppo concreto delle comunità turistiche locali sono tra le priorità che Fiavet Toscana-Confcommercio, in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 12-13 ottobre prossimi, rivolge ai candidati in lizza. Un’agenda di lavoro che la nuova amministrazione regionale deve impegnarsi a seguire nella quale figura pure la revisione del Testo Unico del Turismo e del regolamento che deve rispondere al principio di ‘stesso mercato, stesse regole’. A completare le istanze di Fiavet Toscana-Confcommercio figurano temi quali il contrasto all’abusivismo con una task force che intervenga non solo nel controllo di guide non autorizzate ma anche di operatori senza licenze. A tal proposito l’associazione propone l’uso di QR code per rendere immediatamente verificabili le autorizzazioni di imprese e professionisti della filiera turistica. Progetti condivisi “Ai nuovi amministratori regionali – evidenzia il presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa – chiediamo progetti condivisi e una road-map frutto di una concertazione concreta e non di facciata, per un efficace confronto con le associazioni delle imprese turistiche. Sollecitiamo poi un approccio più ampio ai trasporti operati direttamente dalle agenzie di viaggio, in un’ottica di liberalizzazione, in quanto essenziali per valorizzare i territori meno frequentati. La concorrenza, infatti, rappresenta sempre un vantaggio per i consumatori, contribuendo ad abbassare i costi e a migliorare la qualità dei servizi.” Di largo respiro deve essere poi la programmazione regionale degli investimenti rivolti alle infrastrutture con opere, linee di trasporti e servizi adeguati a una strategia di lungo termine: “In tale ottica – sottolinea Testa – riteniamo fondamentale l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, strategico per attrarre flussi turistici internazionali.” Condividi

L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado. Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità». A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise». Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport». Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze. I collegamenti per le Azzorre Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale. «Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal». In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%). Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei. «Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore. (Quirino Falessi) [post_title] => Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre [post_date] => 2025-10-02T09:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759396579000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una grande festa ha celebrato i 120 anni dell'icona dell’hôtellerie genovese, nel cuore di via XX Settembre, tra boutique e palazzi Liberty. Il Bristol Palace ha festeggiato così i suoi primi 120 anni, con un evento speciale che ha unito spettacolo, musica e cultura, restituendo l’immagine di un hotel che non appartiene soltanto al Gruppo Duetorrihotels ma alla storia stessa della città. Davanti a 120 selezionatissimi ospiti, la serata si è aperta con i saluti del direttore Giovanni Ferrando, affiancato dal presidente e dal managing director del gruppo Duetorrihotels, Giovanni Paolo e Franco Vanetti. Presenti anche Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, l’Assessore al Commercio, Turismo, e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, e il governatore della Liguria Marco Bucci, che ha definito il Bristol «la dimostrazione di come Genova e la Liguria sappiano offrire ospitalità d’eccellenza e turismo di qualità, raccontando al mondo la bellezza e l’accoglienza del territorio». Il programma ha intrecciato diverse forme artistiche: l’attore Igor Chierici ha dato voce ai ricordi tratti dal volume celebrativo di Edoardo Meoli, Hotel Bristol Palace. Un Secolo e Venti (Edizioni Minerva), che ripercorre la storia dell’hotel e dei suoi ospiti illustri – da Alfred Hitchcock, che qui trovò l’ispirazione per Vertigo, fino a Vittorio Gassman e Louis Armstrong. La musica del Conservatorio Niccolò Paganini e le performance itineranti di danza- curate e interpretate da Simone Maier e Nicola Marrapodi - hanno animato suite, saloni e lo scenografico scalone elicoidale, trasformando gli spazi iconici dell’albergo in palcoscenici raffinati. La serata si è conclusa con un gran buffet in stile Belle Époque e danze swing anni Venti, a cura della scuola Mash Up di Genova. «Quella del Bristol è una storia di accoglienza che dura da oltre un secolo e che continua a rinnovarsi» ha commentato il direttore Ferrando. E ha aggiunto «Non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per guardare al futuro con nuovi progetti e con la stessa passione che ci accompagna da 120 anni». Con i suoi salotti Napoleone III, i pavimenti in marmo, gli affreschi del Ristorante Giotto e la celebre scala ellittica, il Bristol Palace è da sempre simbolo di ospitalità e punto d’incontro per viaggiatori, personalità internazionali e cittadini genovesi. Come commentato anche dall’assessore Tiziana Beghin, “il Bristol è un pezzo di storia della città e un biglietto da visita per il turismo di qualità che vogliamo continuare a rafforzare”. Entrato ufficialmente tra i Locali Storici d’Italia nel 2023 oggi il Bristol Palace, come cinque stelle del Gruppo Duetorrihotels, continua a custodire e valorizzare un patrimonio unico, unendo tradizione e innovazione. [gallery ids="498192,498191,498193,498199,498195,498198"] [post_title] => Genova festeggia i 120 anni del Bristol Palace, icona dell'ospitalità italiana [post_date] => 2025-10-01T08:00:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => duetorrihotels [1] => evento-hotellerie [2] => genova ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Duetorrihotels [1] => evento hotellerie [2] => Genova ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759305628000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 29 settembre Consip, come da delega del ministero dell’istruzione, ha pubblicato il bando da 74 milioni di euro per l’affidamento dei viaggi di istruzione e stage linguistici per l’anno scolastico in corso . Il bando prevede 8 macro lotti territoriali e altri 2 per gli stage. Il criterio di aggiudicazione si fonda sulla valutazione dell’offerta tecnica (80%) e dell’offerta economica (20%). “Abbiamo avuto diverse interlocuzioni a settembre con Consip – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – manifestando le nostre perplessità, perché costruire il bando sull’aggiudicazione di quote di mark-up ci sembra non possa garantire una partecipazione massiccia degli operatori , tanto più se alla base dei requisiti di partecipazione ci sono volumi di fatturato inarrivabili per le agenzie di viaggio, pensati per il settore dell’edilizia nei pubblici appalti, cui i bandi del turismo scolastico sono erroneamente associati”. Nel bando si chiedono inoltre garanzie fideiussorie molto onerose (provvisorie e definitive), oltre a oneri assicurativi superflui perché le agenzie di viaggio già hanno un Fondo di Garanzia e assicurazioni per legge. È ipotizzabile inoltre che il sistema economico alla base di questo bando porterà anche ad un incremento di spesa per le famiglie degli alunni. “Abbiamo messo nero su bianco le nostre forti perplessità con una lunga nota del 22 settembre scorso alla quale non abbiamo ricevuto risposta”. Soluzioni più drastiche. Fiavet Confcommercio, attraverso il suo ufficio legale sta approfondendo il bando e la copiosa documentazione di gara, e auspica che prima di arrivare a soluzioni più drastiche si possa mediare. Allo stesso modo Fiavet Confcommercio ha già scritto al ministro del Turismo Daniela Santanché, e al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per rappresentare le proprie perplessità sulla grave situazione dei viaggi studio. La richiesta più importante di Fiavet Confcommercio è di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, l’esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è quindi bisogno di varare delle Linee Guida per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, e per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia. Busperando di trovare soluzioni comuni a questa situazione di difficoltà che sta affrontando la categoria. [post_title] => Bando 74 milioni per il turismo scolastico. Fiavet:“Forti perplessità» [post_date] => 2025-10-01T07:43:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759304611000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo sostenibile è stato il tema protagonista dell’apertura del Buy Tuscany 2025, con il convegno 'Turismo sostenibile e territorio in rete – Presentazione dei prodotti turistici del progetto Green Community', svoltosi al Garden Toscana Resort di San Vincenzo a Livorno. L’incontro, moderato dalla giornalista di turismo Claudiana Di Cesare per Travel Quotidiano e Italiabsolutely, ha rappresentato la conclusione ufficiale del progetto 'Green Community - Viaggia a ritmo della natura', offrendo una vetrina sui nuovi prodotti ecoturistici e sull’evoluzione dell’offerta regionale. La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Antonella Cucinotta, assessora del Comune di San Vincenzo, e Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila della Comunità d’Ambito. Entrambi hanno sottolineato il valore della coesione territoriale e della sostenibilità come leve strategiche per l’accoglienza. È poi intervenuto Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ricordato come il ruolo delle destinazioni non sia solo quello di attrarre flussi, ma di garantire «un modello innovativo, diffuso e capace di coniugare crescita economica e tutela delle comunità locali». [gallery columns="4" ids="498056,498057,498058,498059"] Il cuore dell’evento è stato la presentazione dei risultati del progetto Green Community Costa degli Etruschi, coordinato da Cooperativa Itinera. Laura Giuliano, vicepresidente di Itinera, ha illustrato le tappe del percorso: «Dalla mappatura delle esperienze alla condivisione della Carta dei valori, dalla rete di oltre 50 operatori alla co-progettazione di 15 prodotti ecoturistici. Un lavoro che ha coinvolto direttamente il territorio e che oggi consegna strumenti concreti di promozione». Il cicloturismo è stato invece protagonista dell’intervento di Marco Pavoletti, consulente della Comunità d’ambito Costa degli Etruschi, che ha presentato l’itinerario Gran Tour Costa Etrusca: «Un percorso gravel di circa 380 km che collegherà 200 tracciati locali, integrando la mobilità sostenibile bici+treno e valorizzando borghi, siti archeologici e aree naturalistiche. Sarà un asset strategico per diversificare l’offerta oltre il balneare». Valentina La Salvia di Itinera, ha quindi raccontato il coinvolgimento e coordinamento della filiera in tutte le fasi del progetto, anche nella narrazione visiva, veicolata grazie alla produzione di un video che «ha dato vita a un racconto fatto di immagini per trasmettere le emozioni e i valori del progetto, restituendo la vera anima dell’esperienza». Con il catalogo, lo spot video e la piattaforma digitale dedicata, i 15 prodotti ecoturistici della Green Community Costa degli Etruschi sono ora pronti a dialogare con buyer e viaggiatori, consolidando il posizionamento della destinazione come modello di turismo diffuso, sostenibile e innovativo, come ha raccontato anche Luca Carnesecchi, managing director di Italia Highlights: «Più di 40 esperienze di 30 aziende sono diventate pacchetti turistici strutturati – dai green weekend alle proposte per team building – con trend che spaziano dal forest bathing al barefooting, dal food foraging alle cooking class. È un’offerta pensata per viaggiatori indipendenti, i gruppi e il segmento corporate». Maria Paola De Rosa, head of trade sales di Trenitalia, ha infine portato il contributo sulla mobilità sostenibile, integrata e multimodale: «La Costa degli Etruschi è oggi servita da collegamenti AV, Intercity e regionali, integrati con servizi intermodali come Etruschi Line, Elba Link e Argentario Link. Il treno è una scelta concreta per ridurre emissioni e rendere più accessibile il territorio». [gallery ids="498065,498064,498063,498062,498061,498060"] Spazio anche alle partnership internazionali, con gli interventi di Guy Saunders (Luxury raid travel), Francesca Pozzan (Itinarrando - La tua avventura a portata di zaino) e Gianluigi Puiè (Team building natura), che hanno sottolineato l’apertura della Costa degli Etruschi alla proposta di esperienze per mercati domestici ed esteri, confermando come la sostenibilità sia ormai un elemento imprescindibile delle strategie turistiche, da tradurre in reti di collaborazione, innovazione e valorizzazione del territorio. Foto copertina da Toscana Promozione Turistica [post_title] => Turismo e territorio in rete: il progetto Green Community al Buy Tuscany [post_date] => 2025-09-30T15:07:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759244833000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437044" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Relais & Châteaux toscano Borgo San Felice[/caption] Relais & Chateaux ha registrato un volume complessivo di vendite pari a 3,2 miliardi di euro per l’anno 2024. Il dato, rappresentativo del 92% dei suoi associati, corrisponde a un aumento dell’8% rispetto al 2023. Questa crescita conferma la strategia dell'associazione, incentrata sulla qualità e lo sviluppo della rete Relais & Châteaux. Laurent Gardinier, presidente dell’associazione, insieme a tutto il comitato esecutivo, ha scelto di puntare sulla qualità aumentando la frequenza delle ispezioni, che ora vengono condotte ogni due anni anziché ogni tre. Dalla sua nomina nel 2023, la rete conta 68 nuovi associati in 33 paesi. La cucina, alla base del dna dell'associazione, si è rivelata più che mai un fattore economico importante per Relais & Châteaux, che rappresenta la più grande rete di ristoranti gourmet a livello mondiale. Con un volume di vendite pari al 42,1% e un incremento dell’8% rispetto al 2023, il comparto food and beverage è quasi equiparabile al segmento delle camere d’hotel (49%, +9% rispetto al 2023), confermando ancora una volta l'equilibrio tra i due pilastri storici dell'associazione. Europa al centro Secondo i dati delle prenotazioni provenienti dai canali Relais & Châteaux, l'86% dell’attività generata dalla clientela italiana si concentra in Europa. L'Italia da sola rappresenta il 37% del totale (+32% rispetto al 2023), seguita da Francia (29%, +9% rispetto al 2023), Spagna (4%, +15% rispetto al 2023), Svizzera (4%) e Tanzania (3%, con un incremento del 419% rispetto al 2023). L’Italia si conferma quindi la meta preferita degli italiani, ma anche di molti altri ospiti Relais & Châteaux, come americani e britannici che dimostrano particolare interesse per la costiera amalfitana. Nell'ambito del volume di business generato dagli ospiti italiani, la regione preferita è la Lombardia (28%), seguita da Toscana e Umbria con il (23%, +101% rispetto al 2023) e infine le regioni del Nord-est (19%, +81% rispetto al 2023). La Francia, mercato storico di Relais & Châteaux e Paese con la più alta concentrazione di strutture associate, continua a guadagnare popolarità tra i viaggiatori italiani di Relais & Châteaux: in particolare, Parigi registra un incremento di 18 punti percentuali rispetto al 2023 in termini di quota di mercato generata da viaggiatori italiani verso la Francia. [post_title] => Relais & Chateaux , vendite in incremento dell'8% [post_date] => 2025-09-30T10:11:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759227074000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella Regione del Lago di Costanza l’autunno, con la vendemmia e il raccolto delle mele si trasforma in una festa fatta di eventi e festival. Poi inizierà il periodo suggestivo dei mercatini di Natale, allestiti attorno al lago e nelle vicine regioni alpine e tanto amati dai viaggiatori italiani. «I mercatini si trovano nelle cittadine storiche sulle rive del Lago di Costanza, presso gli antichi monasteri, vicino ai bagni termali e sulle barche storiche che attraversano le acque della regione. - racconta Nina Hanstein, direttrice dell’Internationale Bodensee Tourismus - Nel 2024 nella Regione del Lago di Costanza abbiamo avuto un po’ più di 10 mln di pernottamenti e circa 4mln di arrivi; quest’estate il dato è stato positivo: fino a giugno abbiamo raggiunto i numeri dell’anno scorso. Vediamo che il pubblico è sempre interessato alla Regione per la bellezza e la ricchezza delle attività proposte, ma si è ridotta la spesa. La Regione del Lago di Costanza è una destinazione per tutte le stagioni. Durante l’estate, visto il cambiamento climatico sono tanti i turisti che cercano aree più fresche: raggiungono il nostro territorio e vivono attività outdoor, oltre a praticare il ciclismo, viste le ottime infrastrutture offerte». La Regione è compresa tra la Germania del sud, la Svizzera, l’Austria e il Principato del Liechtenstein. Il Lago di Costanza è il terzo più grande d’Europa. Si estende per 572 km2 con 273 chilometri di rive. L’area rispecchia diverse tradizioni e culture, in un territorio di antichi villaggi, castelli, giardini a terrazza sul lago e vigneti. Costanza è la città più grande del Bodensee, con il suo centro storico fatto di piccole stradine medievali e un’imponente cattedrale. Bregenz è un affascinante mix di cultura divertimento, shopping e natura tra lago e montagne. Ci sono poi la bellezza del Principato del Liechtenstein con il celebre castello principesco e i tre siti Unesco del territorio: l'isola monastica di Reichenau con tre chiese romaniche, il complesso abbaziale di San Gallo con la splendida biblioteca e i resti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, raccontati in diversi musei. La regione è conosciuta per i suoi vini, per le birre artigianali e per la varietà dell’offerta gastronomica. Quanto alle connessioni «È facile esplorare la Regione grazie agli eccellenti collegamenti via terra, acqua e rotaia disponibili in tutta l’area. - prosegue Nina Hanstein - Le navi delle diverse società di navigazione collegano le località del Bodensee, offrendo anche crociere tematiche e veri e propri tour. Tra Costanza e Friedrichshafen è attivo un veloce servizio di catamarano. Chi vuole regalarsi un viaggio davvero speciale potrà scegliere di partire a bordo di un moderno Zeppelin dalla cittadina di Friedrichshafen e sorvolare il lago e le montagne circostanti». I Paesi della regione sono collegati fra loro anche da frequenti servizi di autobus e corse in treno: con il Bodensee Ticket si può viaggiare sui bus, sui treni e su due collegamenti in traghetto. Inoltre la Bodensee Card Plus permette l’ingresso a più di 160 siti, musei ed esperienze e anche il trasporto su diverse navi di linea che collegano le diverse località sulle sponde del lago. «Il nostro obiettivo è quello di rivelare ai viaggiatori la ricchezza del Lago di Costanza. - aggiunge Hanstein - Ci concentriamo ogni anno su un argomento diverso. Nel 2025 è stato il Müller-Thurgau, un vino molto importante per la Regione. Nei prossimi due anni parleremo di natura e cultura». In primo piano, in questo autunno, la bella isola di Lindau con i suoi highlights culturali presentati da Antonia Beilharz, del marketing Kulturhamt di Lindau. «Il Museo Casa del Cavazzen ha riaperto dopo 7 anni e offre un'esposizione interattiva sulla cultura e la storia dell’isola ed espone la Bote di Lindau, la carrozza tirata da cavalli che collegò Lindau a Milano dal 1300 al 1800 attraversando le Alpi. Ospita anche esibizioni come la mostra dedicata a Picasso programmata nel 2026. Il secondo highlight culturale di Lindau è il Kunstforum Hundertwasser, dove sono raccolte le opere creative dell’artista austriaco che visse per 5 anni a Lindau. - conclude - Naturalmente nel porto di Lindau verrà presto allestito un mercatino dell’Avvento!». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="497970,497971,497974"] [post_title] => Lago di Costanza: la bellezza dell’autunno prepara stagione dell’Avvento [post_date] => 2025-09-30T09:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759223749000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481581" align="alignleft" width="300"] Piazza Bellini Palermo[/caption] Kel 12 strizza l'occhio anche all'incoming e lancia il progetto The Italian Journey, nato per rispondere a un’esigenza sempre più chiara del mercato internazionale: vivere l’Italia in modo autentico, profondo, personale. Un progetto che prende forma da un’intuizione precisa: non basta più visitare un luogo, oggi il vero lusso è viverlo, entrarci in punta di piedi, lasciarsi sorprendere, coglierne l’anima. «The Italian Journey è pensato per viaggiatori culturalmente curiosi e attenti, che desiderano scoprire l’Italia in modo autentico e personale. Può trattarsi di chi arriva per la prima volta e cerca un approccio fuori dai circuiti turistici consueti, oppure di chi torna per approfondire aspetti meno noti del territorio attraverso esperienze su misura, costruite con cura artigianale – dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey -. È l’Italia più preziosa e vera, che si svela a poco a poco, tra itinerari tematici, incontri autentici, luoghi che raccontano storie. Ogni viaggio è sartoriale, intimo, irripetibile: cucito sulle esigenze del singolo viaggiatore, con una visione che unisce esperienza sul campo, eleganza nella proposta e passione profonda per il territorio». [caption id="attachment_497961" align="alignright" width="300"] Enrica Cazzin[/caption] Ogni itinerario nasce da un’idea costruita intorno al viaggiatore. Non esistono pacchetti standard, ma proposte personalizzate, modellate sulle passioni e sugli interessi di chi viaggia. Per The Italian Journey il vero lusso significa esaudire i desideri dei viaggiatori e creare percorsi unici, curati nei dettagli: dalla selezione attenta dei fornitori alla qualità delle guide specializzate, fino alla costruzione di un ritmo di viaggio su misura. Le esperienze sono autentiche e irripetibili, pensate per favorire l’incontro con gli abitanti del luogo e con la cultura che li contraddistingue» A tutto ciò si aggiunge un servizio di conciergerie dedicato: una presenza discreta ma costante, sempre pronta ad assistere, consigliare, modificare un programma in corsa, trovare un tavolo per cena o trasformare un nuovo desiderio in un’opportunità. Gli itinerari Gli itinerari proposti da The Italian Journey sono pensati per accompagnare il viaggiatore in un’esplorazione profonda e sfaccettata del patrimonio italiano, culturale e umano. Si va dai tour culturali con visite private ed esclusive a musei, collezioni e siti archeologici, spesso guidati da storici dell’arte, archeologi, direttori di musei o esperti locali, fino a veri e propri viaggi tematici. Ma non è solo la storia dell’arte a fare da filo conduttore. Ci sono viaggi esperienziali e slow, in cui il tempo diventa alleato e la scoperta si fa sensoriale. Non mancano i percorsi enogastronomici, costruiti attorno a cantine selezionatissime, spesso a conduzione familiare, lontane dai circuiti classici. I tour dei giardini storici, le esperienze legate a eventi e festival locali, le escursioni tra isole e borghi nascosti completano un mosaico di possibilità. Le proposte di The Italian Journey spaziano dalle colline delle Langhe e del Roero al Molise, dai paesaggi delle Marche alla Maremma toscana, passando per l’Umbria più segreta, la Campania archeologica, la Sicilia, la Sardegna culturale, Matera e naturalmente i laghi del Nord – Como, Garda, Maggiore. Accanto all’Italia, The Italian Journey ha esteso la sua proposta anche alla Svizzera. The Italian Journey propone anche itinerari che privilegiano l’utilizzo del treno. Una formula che riduce l’impatto ambientale, valorizza la mobilità lenta e consente di osservare il paesaggio in modo autentico. I collegamenti ferroviari diventano parte integrante del viaggio: permettono di attraversare territori meno conosciuti, di raggiungere facilmente centri storici e borghi e di favorire un approccio sostenibile, coerente con l’impegno di Kel 12. [post_title] => Kel 12 allunga sull'incoming: nasce The Italian Journey [post_date] => 2025-09-29T15:33:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759159985000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "testa fiavet toscana 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1081,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello sostenibile per destagionalizzare e delocalizzare, una efficace condivisione dei dati e uno sviluppo concreto delle comunità turistiche locali sono tra le priorità che Fiavet Toscana-Confcommercio, in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 12-13 ottobre prossimi, rivolge ai candidati in lizza. Un’agenda di lavoro che la nuova amministrazione regionale deve impegnarsi a seguire nella quale figura pure la revisione del Testo Unico del Turismo e del regolamento che deve rispondere al principio di ‘stesso mercato, stesse regole’.\r

A completare le istanze di Fiavet Toscana-Confcommercio figurano temi quali il contrasto all’abusivismo con una task force che intervenga non solo nel controllo di guide non autorizzate ma anche di operatori senza licenze. A tal proposito l’associazione propone l’uso di QR code per rendere immediatamente verificabili le autorizzazioni di imprese e professionisti della filiera turistica.\r

\r

Progetti condivisi\r

“Ai nuovi amministratori regionali – evidenzia il presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa – chiediamo progetti condivisi e una road-map frutto di una concertazione concreta e non di facciata, per un efficace confronto con le associazioni delle imprese turistiche. Sollecitiamo poi un approccio più ampio ai trasporti operati direttamente dalle agenzie di viaggio, in un’ottica di liberalizzazione, in quanto essenziali per valorizzare i territori meno frequentati. La concorrenza, infatti, rappresenta sempre un vantaggio per i consumatori, contribuendo ad abbassare i costi e a migliorare la qualità dei servizi.”\r

Di largo respiro deve essere poi la programmazione regionale degli investimenti rivolti alle infrastrutture con opere, linee di trasporti e servizi adeguati a una strategia di lungo termine: “In tale ottica – sottolinea Testa – riteniamo fondamentale l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, strategico per attrarre flussi turistici internazionali.”","post_title":"Testa (Fiavet Toscana): ecco le priorità per rafforzare il ruolo delle agenzie","post_date":"2025-10-03T11:08:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759489727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 250 km di piste e un posizionamento sempre più forte sul mercato internazionale, Serre Chevalier conferma la propria vocazione di destinazione alpina di riferimento. La stagione invernale 2025/26 porta con sé un mix di nuove aperture, innovazioni tecnologiche ed eventi di richiamo, che rafforzano la competitività della località. Il focus resta quello della sostenibilità e della diversificazione dell’offerta, per intercettare target differenti e valorizzare l’esperienza in quota.\r

Nuove strutture ricettive e wellness\r

La valle di Serre Chevalier si prepara a un inverno all’insegna della qualità, del benessere e della sostenibilità. A partire dal 5 dicembre 2025 aprirà il Garrigae Caserne de Briançon & Spa 4*, ricavato da un’ex caserma alpina del XIX secolo. Il gruppo Garrigae (Noemys) proporrà 83 camere, un ristorante bistronomico e un’area wellness firmata Cinq Mondes.\r

Sempre a Briançon, il gruppo The Social Club inaugurerà la Maison des Drapiers 4*, un boutique hotel di 10 camere nel cuore della città Vauban. La struttura entrerà nella collezione Relais & Châteaux e offrirà un ristorante gourmet e una piccola spa.\r

A La Salle-les-Alpes, dal 20 dicembre, debutta la résidence-club Serra Neva 4* del gruppo MMV, con 164 appartamenti, servizi alberghieri e una forte attenzione all’ambiente grazie alla certificazione Clé Verte, una centrale termica a pellet e pannelli fotovoltaici.\r

\r

Per il target giovane e dinamico, da dicembre sarà possibile soggiornare anche al BodyGo Hostel, nuovo concept ai piedi delle piste di Briançon, con 44 posti letto in dormitorio, formula flessibile e un food market interno.\r

\r

Infine, l’offerta wellness sarà arricchita dalla nuova spa “La Rotonde” ai Grands Bains du Monêtier, che introdurrà innovazioni come una piscina immersiva multisensoriale e la prima piscina di acqua frizzante al mondo.\r

\r

“Queste nuove aperture diversificano l’offerta di Serre Chevalier, intercettando segmenti diversi: dal turismo premium all’ospitalità giovane e accessibile, fino al wellness d’avanguardia” sottolinea l’ente turistico locale.\r

Un comprensorio tra innovazione e accessibilità\r

Serre Chevalier è tra i più grandi comprensori sciistici d’Europa, con 250 km di piste su 450 ettari. La stazione autoproduce oltre il 30% del fabbisogno di elettricità grazie a energie rinnovabili. \r

Quest’inverno, l’area principianti sull’altopiano di Méa sarà potenziata da una nuova sciovia di 450 metri, che si aggiunge agli skilift Clot e Méa. L’obiettivo è garantire accesso sicuro e continuativo per i principianti fino a quota 2.300 m.\r

Innovazione anche nei servizi: grazie al sistema BLE (Bluetooth Low Energy), gli skipass sono dematerializzati e attivabili direttamente da smartphone.\r

Calendario eventi e attività invernali\r

La stagione 2025/26 sarà scandita da un ricco palinsesto: dai Campionati di Francia di pattinaggio artistico al tradizionale Grand Prix de Serre Chevalier, fino a festival musicali e sportivi. Non mancheranno attività outdoor diversificate: sci alpinismo, sci nordico, fatbike, skijoering, ciaspolate, snowkite, sleddog, biathlon, zipline gigante e sci notturno.\r

Pionieri della sostenibilità alpina\r

La società Serre Chevalier Vallée (SCV), controllata dalla Compagnie des Alpes, ha messo a punto un avanzato programma di produzione da fonti rinnovabili – idroelettrico, fotovoltaico e micro-eolico – che copre il 34% del fabbisogno energetico annuo.\r

\r

“Serre Chevalier è ormai un laboratorio europeo di montagna sostenibile: il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e allo stesso tempo migliorare l’esperienza degli ospiti” dichiara il management di SCV.\r

\r

La nuova sfida è l’economia circolare, strutturata attorno a tre pilastri: riduzione dei consumi, riutilizzo e riciclo. Negli ultimi due anni SCV ha avviato un sistema di recupero e riuso dei materiali, oltre a una politica di acquisto basata sulla durabilità e sulla riparabilità.\r

\r

Queste strategie si affiancano ad altre iniziative come l’impiego di carburanti HVO a base vegetale per i battipista e la sperimentazione di mezzi elettrici.\r

\r

[gallery ids=\"498315,498316,498317\"]","post_title":"Serre Chevalier: nuove aperture e investimenti per l’inverno 2025/26","post_date":"2025-10-03T08:37:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["francia","sci","serre-chevalier","stagione-invernale"],"post_tag_name":["francia","sci","Serre Chevalier","Stagione invernale"]},"sort":[1759480643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado.\r

Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità».\r

A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise».\r

Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport».\r

Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze.\r

\r

I collegamenti per le Azzorre\r

Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale.\r

«Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal».\r

In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%).\r

Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei.\r

«Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore.\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre","post_date":"2025-10-02T09:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759396579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una grande festa ha celebrato i 120 anni dell'icona dell’hôtellerie genovese, nel cuore di via XX Settembre, tra boutique e palazzi Liberty.\r

Il Bristol Palace ha festeggiato così i suoi primi 120 anni, con un evento speciale che ha unito spettacolo, musica e cultura, restituendo l’immagine di un hotel che non appartiene soltanto al Gruppo Duetorrihotels ma alla storia stessa della città.\r

\r

Davanti a 120 selezionatissimi ospiti, la serata si è aperta con i saluti del direttore Giovanni Ferrando, affiancato dal presidente e dal managing director del gruppo Duetorrihotels, Giovanni Paolo e Franco Vanetti. Presenti anche Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, l’Assessore al Commercio, Turismo, e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, e il governatore della Liguria Marco Bucci, che ha definito il Bristol «la dimostrazione di come Genova e la Liguria sappiano offrire ospitalità d’eccellenza e turismo di qualità, raccontando al mondo la bellezza e l’accoglienza del territorio».\r

\r

Il programma ha intrecciato diverse forme artistiche: l’attore Igor Chierici ha dato voce ai ricordi tratti dal volume celebrativo di Edoardo Meoli, Hotel Bristol Palace. Un Secolo e Venti (Edizioni Minerva), che ripercorre la storia dell’hotel e dei suoi ospiti illustri – da Alfred Hitchcock, che qui trovò l’ispirazione per Vertigo, fino a Vittorio Gassman e Louis Armstrong.\r

\r

La musica del Conservatorio Niccolò Paganini e le performance itineranti di danza- curate e interpretate da Simone Maier e Nicola Marrapodi - hanno animato suite, saloni e lo scenografico scalone elicoidale, trasformando gli spazi iconici dell’albergo in palcoscenici raffinati. La serata si è conclusa con un gran buffet in stile Belle Époque e danze swing anni Venti, a cura della scuola Mash Up di Genova.\r

\r

«Quella del Bristol è una storia di accoglienza che dura da oltre un secolo e che continua a rinnovarsi» ha commentato il direttore Ferrando. E ha aggiunto «Non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per guardare al futuro con nuovi progetti e con la stessa passione che ci accompagna da 120 anni».\r

\r

Con i suoi salotti Napoleone III, i pavimenti in marmo, gli affreschi del Ristorante Giotto e la celebre scala ellittica, il Bristol Palace è da sempre simbolo di ospitalità e punto d’incontro per viaggiatori, personalità internazionali e cittadini genovesi. \r

\r

Come commentato anche dall’assessore Tiziana Beghin, “il Bristol è un pezzo di storia della città e un biglietto da visita per il turismo di qualità che vogliamo continuare a rafforzare”.\r

\r

Entrato ufficialmente tra i Locali Storici d’Italia nel 2023 oggi il Bristol Palace, come cinque stelle del Gruppo Duetorrihotels, continua a custodire e valorizzare un patrimonio unico, unendo tradizione e innovazione.\r

\r

[gallery ids=\"498192,498191,498193,498199,498195,498198\"]","post_title":"Genova festeggia i 120 anni del Bristol Palace, icona dell'ospitalità italiana","post_date":"2025-10-01T08:00:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels","evento-hotellerie","genova"],"post_tag_name":["Duetorrihotels","evento hotellerie","Genova"]},"sort":[1759305628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 29 settembre Consip, come da delega del ministero dell’istruzione, ha pubblicato il bando da 74 milioni di euro per l’affidamento dei viaggi di istruzione e stage linguistici per l’anno scolastico in corso .\r

Il bando prevede 8 macro lotti territoriali e altri 2 per gli stage. Il criterio di aggiudicazione si fonda sulla valutazione dell’offerta tecnica (80%) e dell’offerta economica (20%).\r

“Abbiamo avuto diverse interlocuzioni a settembre con Consip – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – manifestando le nostre perplessità, perché costruire il bando sull’aggiudicazione di quote di mark-up ci sembra non possa garantire una partecipazione massiccia degli operatori , tanto più se alla base dei requisiti di partecipazione ci sono volumi di fatturato inarrivabili per le agenzie di viaggio, pensati per il settore dell’edilizia nei pubblici appalti, cui i bandi del turismo scolastico sono erroneamente associati”.\r

Nel bando si chiedono inoltre garanzie fideiussorie molto onerose (provvisorie e definitive), oltre a oneri assicurativi superflui perché le agenzie di viaggio già hanno un Fondo di Garanzia e assicurazioni per legge. È ipotizzabile inoltre che il sistema economico alla base di questo bando porterà anche ad un incremento di spesa per le famiglie degli alunni. “Abbiamo messo nero su bianco le nostre forti perplessità con una lunga nota del 22 settembre scorso alla quale non abbiamo ricevuto risposta”.\r

\r

Soluzioni più drastiche.\r

Fiavet Confcommercio, attraverso il suo ufficio legale sta approfondendo il bando e la copiosa documentazione di gara, e auspica che prima di arrivare a soluzioni più drastiche si possa mediare.\r

Allo stesso modo Fiavet Confcommercio ha già scritto al ministro del Turismo Daniela Santanché, e al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per rappresentare le proprie perplessità sulla grave situazione dei viaggi studio. \r

La richiesta più importante di Fiavet Confcommercio è di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, l’esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è quindi bisogno di varare delle Linee Guida per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, e per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia.\r

Busperando di trovare soluzioni comuni a questa situazione di difficoltà che sta affrontando la categoria.","post_title":"Bando 74 milioni per il turismo scolastico. Fiavet:“Forti perplessità»","post_date":"2025-10-01T07:43:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759304611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo sostenibile è stato il tema protagonista dell’apertura del Buy Tuscany 2025, con il convegno 'Turismo sostenibile e territorio in rete – Presentazione dei prodotti turistici del progetto Green Community', svoltosi al Garden Toscana Resort di San Vincenzo a Livorno.\r

\r

L’incontro, moderato dalla giornalista di turismo Claudiana Di Cesare per Travel Quotidiano e Italiabsolutely, ha rappresentato la conclusione ufficiale del progetto 'Green Community - Viaggia a ritmo della natura', offrendo una vetrina sui nuovi prodotti ecoturistici e sull’evoluzione dell’offerta regionale.\r

\r

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Antonella Cucinotta, assessora del Comune di San Vincenzo, e Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila della Comunità d’Ambito. Entrambi hanno sottolineato il valore della coesione territoriale e della sostenibilità come leve strategiche per l’accoglienza.\r

\r

È poi intervenuto Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ricordato come il ruolo delle destinazioni non sia solo quello di attrarre flussi, ma di garantire «un modello innovativo, diffuso e capace di coniugare crescita economica e tutela delle comunità locali».\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498056,498057,498058,498059\"]\r

\r

Il cuore dell’evento è stato la presentazione dei risultati del progetto Green Community Costa degli Etruschi, coordinato da Cooperativa Itinera. Laura Giuliano, vicepresidente di Itinera, ha illustrato le tappe del percorso: «Dalla mappatura delle esperienze alla condivisione della Carta dei valori, dalla rete di oltre 50 operatori alla co-progettazione di 15 prodotti ecoturistici. Un lavoro che ha coinvolto direttamente il territorio e che oggi consegna strumenti concreti di promozione».\r

\r

Il cicloturismo è stato invece protagonista dell’intervento di Marco Pavoletti, consulente della Comunità d’ambito Costa degli Etruschi, che ha presentato l’itinerario Gran Tour Costa Etrusca: «Un percorso gravel di circa 380 km che collegherà 200 tracciati locali, integrando la mobilità sostenibile bici+treno e valorizzando borghi, siti archeologici e aree naturalistiche. Sarà un asset strategico per diversificare l’offerta oltre il balneare».\r

\r

Valentina La Salvia di Itinera, ha quindi raccontato il coinvolgimento e coordinamento della filiera in tutte le fasi del progetto, anche nella narrazione visiva, veicolata grazie alla produzione di un video che «ha dato vita a un racconto fatto di immagini per trasmettere le emozioni e i valori del progetto, restituendo la vera anima dell’esperienza».\r

Con il catalogo, lo spot video e la piattaforma digitale dedicata, i 15 prodotti ecoturistici della Green Community Costa degli Etruschi sono ora pronti a dialogare con buyer e viaggiatori, consolidando il posizionamento della destinazione come modello di turismo diffuso, sostenibile e innovativo, come ha raccontato anche Luca Carnesecchi, managing director di Italia Highlights: «Più di 40 esperienze di 30 aziende sono diventate pacchetti turistici strutturati – dai green weekend alle proposte per team building – con trend che spaziano dal forest bathing al barefooting, dal food foraging alle cooking class. È un’offerta pensata per viaggiatori indipendenti, i gruppi e il segmento corporate».\r

Maria Paola De Rosa, head of trade sales di Trenitalia, ha infine portato il contributo sulla mobilità sostenibile, integrata e multimodale: «La Costa degli Etruschi è oggi servita da collegamenti AV, Intercity e regionali, integrati con servizi intermodali come Etruschi Line, Elba Link e Argentario Link. Il treno è una scelta concreta per ridurre emissioni e rendere più accessibile il territorio».\r

\r

[gallery ids=\"498065,498064,498063,498062,498061,498060\"]\r

Spazio anche alle partnership internazionali, con gli interventi di Guy Saunders (Luxury raid travel), Francesca Pozzan (Itinarrando - La tua avventura a portata di zaino) e Gianluigi Puiè (Team building natura), che hanno sottolineato l’apertura della Costa degli Etruschi alla proposta di esperienze per mercati domestici ed esteri, confermando come la sostenibilità sia ormai un elemento imprescindibile delle strategie turistiche, da tradurre in reti di collaborazione, innovazione e valorizzazione del territorio.\r

Foto copertina da Toscana Promozione Turistica","post_title":"Turismo e territorio in rete: il progetto Green Community al Buy Tuscany","post_date":"2025-09-30T15:07:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759244833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Relais & Châteaux toscano Borgo San Felice[/caption]\r

\r

Relais & Chateaux ha registrato un volume complessivo di vendite pari a 3,2 miliardi di euro per l’anno 2024. Il dato, rappresentativo del 92% dei suoi associati, corrisponde a un aumento dell’8% rispetto al 2023. Questa crescita conferma la strategia dell'associazione, incentrata sulla qualità e lo sviluppo della rete Relais & Châteaux.\r

Laurent Gardinier, presidente dell’associazione, insieme a tutto il comitato esecutivo, ha scelto di puntare sulla qualità aumentando la frequenza delle ispezioni, che ora vengono condotte ogni due anni anziché ogni tre. Dalla sua nomina nel 2023, la rete conta 68 nuovi associati in 33 paesi.\r

La cucina, alla base del dna dell'associazione, si è rivelata più che mai un fattore economico importante per Relais & Châteaux, che rappresenta la più grande rete di ristoranti gourmet a livello mondiale. Con un volume di vendite pari al 42,1% e un incremento dell’8% rispetto al 2023, il comparto food and beverage è quasi equiparabile al segmento delle camere d’hotel (49%, +9% rispetto al 2023), confermando ancora una volta l'equilibrio tra i due pilastri storici dell'associazione.\r

Europa al centro\r

Secondo i dati delle prenotazioni provenienti dai canali Relais & Châteaux, l'86% dell’attività generata dalla clientela italiana si concentra in Europa. L'Italia da sola rappresenta il 37% del totale (+32% rispetto al 2023), seguita da Francia (29%, +9% rispetto al 2023), Spagna (4%, +15% rispetto al 2023), Svizzera (4%) e Tanzania (3%, con un incremento del 419% rispetto al 2023).\r

L’Italia si conferma quindi la meta preferita degli italiani, ma anche di molti altri ospiti Relais & Châteaux, come americani e britannici che dimostrano particolare interesse per la costiera amalfitana. Nell'ambito del volume di business generato dagli ospiti italiani, la regione preferita è la Lombardia (28%), seguita da Toscana e Umbria con il (23%, +101% rispetto al 2023) e infine le regioni del Nord-est (19%, +81% rispetto al 2023).\r

La Francia, mercato storico di Relais & Châteaux e Paese con la più alta concentrazione di strutture associate, continua a guadagnare popolarità tra i viaggiatori italiani di Relais & Châteaux: in particolare, Parigi registra un incremento di 18 punti percentuali rispetto al 2023 in termini di quota di mercato generata da viaggiatori italiani verso la Francia.","post_title":"Relais & Chateaux , vendite in incremento dell'8%","post_date":"2025-09-30T10:11:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759227074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella Regione del Lago di Costanza l’autunno, con la vendemmia e il raccolto delle mele si trasforma in una festa fatta di eventi e festival. Poi inizierà il periodo suggestivo dei mercatini di Natale, allestiti attorno al lago e nelle vicine regioni alpine e tanto amati dai viaggiatori italiani.\r

\r

«I mercatini si trovano nelle cittadine storiche sulle rive del Lago di Costanza, presso gli antichi monasteri, vicino ai bagni termali e sulle barche storiche che attraversano le acque della regione. - racconta Nina Hanstein, direttrice dell’Internationale Bodensee Tourismus - Nel 2024 nella Regione del Lago di Costanza abbiamo avuto un po’ più di 10 mln di pernottamenti e circa 4mln di arrivi; quest’estate il dato è stato positivo: fino a giugno abbiamo raggiunto i numeri dell’anno scorso. Vediamo che il pubblico è sempre interessato alla Regione per la bellezza e la ricchezza delle attività proposte, ma si è ridotta la spesa. La Regione del Lago di Costanza è una destinazione per tutte le stagioni. Durante l’estate, visto il cambiamento climatico sono tanti i turisti che cercano aree più fresche: raggiungono il nostro territorio e vivono attività outdoor, oltre a praticare il ciclismo, viste le ottime infrastrutture offerte».\r

\r

La Regione è compresa tra la Germania del sud, la Svizzera, l’Austria e il Principato del Liechtenstein. Il Lago di Costanza è il terzo più grande d’Europa. Si estende per 572 km2 con 273 chilometri di rive. L’area rispecchia diverse tradizioni e culture, in un territorio di antichi villaggi, castelli, giardini a terrazza sul lago e vigneti. Costanza è la città più grande del Bodensee, con il suo centro storico fatto di piccole stradine medievali e un’imponente cattedrale. Bregenz è un affascinante mix di cultura divertimento, shopping e natura tra lago e montagne. Ci sono poi la bellezza del Principato del Liechtenstein con il celebre castello principesco e i tre siti Unesco del territorio: l'isola monastica di Reichenau con tre chiese romaniche, il complesso abbaziale di San Gallo con la splendida biblioteca e i resti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, raccontati in diversi musei. La regione è conosciuta per i suoi vini, per le birre artigianali e per la varietà dell’offerta gastronomica.\r

\r

Quanto alle connessioni «È facile esplorare la Regione grazie agli eccellenti collegamenti via terra, acqua e rotaia disponibili in tutta l’area. - prosegue Nina Hanstein - Le navi delle diverse società di navigazione collegano le località del Bodensee, offrendo anche crociere tematiche e veri e propri tour. Tra Costanza e Friedrichshafen è attivo un veloce servizio di catamarano. Chi vuole regalarsi un viaggio davvero speciale potrà scegliere di partire a bordo di un moderno Zeppelin dalla cittadina di Friedrichshafen e sorvolare il lago e le montagne circostanti». I Paesi della regione sono collegati fra loro anche da frequenti servizi di autobus e corse in treno: con il Bodensee Ticket si può viaggiare sui bus, sui treni e su due collegamenti in traghetto. Inoltre la Bodensee Card Plus permette l’ingresso a più di 160 siti, musei ed esperienze e anche il trasporto su diverse navi di linea che collegano le diverse località sulle sponde del lago.\r

\r

«Il nostro obiettivo è quello di rivelare ai viaggiatori la ricchezza del Lago di Costanza. - aggiunge Hanstein - Ci concentriamo ogni anno su un argomento diverso. Nel 2025 è stato il Müller-Thurgau, un vino molto importante per la Regione. Nei prossimi due anni parleremo di natura e cultura». In primo piano, in questo autunno, la bella isola di Lindau con i suoi highlights culturali presentati da Antonia Beilharz, del marketing Kulturhamt di Lindau. «Il Museo Casa del Cavazzen ha riaperto dopo 7 anni e offre un'esposizione interattiva sulla cultura e la storia dell’isola ed espone la Bote di Lindau, la carrozza tirata da cavalli che collegò Lindau a Milano dal 1300 al 1800 attraversando le Alpi. Ospita anche esibizioni come la mostra dedicata a Picasso programmata nel 2026. Il secondo highlight culturale di Lindau è il Kunstforum Hundertwasser, dove sono raccolte le opere creative dell’artista austriaco che visse per 5 anni a Lindau. - conclude - Naturalmente nel porto di Lindau verrà presto allestito un mercatino dell’Avvento!».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"497970,497971,497974\"]","post_title":"Lago di Costanza: la bellezza dell’autunno prepara stagione dell’Avvento","post_date":"2025-09-30T09:15:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759223749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481581\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Piazza Bellini Palermo[/caption]\r

\r

Kel 12 strizza l'occhio anche all'incoming e lancia il progetto The Italian Journey, nato per rispondere a un’esigenza sempre più chiara del mercato internazionale: vivere l’Italia in modo autentico, profondo, personale.\r

\r

Un progetto che prende forma da un’intuizione precisa: non basta più visitare un luogo, oggi il vero lusso è viverlo, entrarci in punta di piedi, lasciarsi sorprendere, coglierne l’anima. «The Italian Journey è pensato per viaggiatori culturalmente curiosi e attenti, che desiderano scoprire l’Italia in modo autentico e personale. Può trattarsi di chi arriva per la prima volta e cerca un approccio fuori dai circuiti turistici consueti, oppure di chi torna per approfondire aspetti meno noti del territorio attraverso esperienze su misura, costruite con cura artigianale – dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey -. È l’Italia più preziosa e vera, che si svela a poco a poco, tra itinerari tematici, incontri autentici, luoghi che raccontano storie. Ogni viaggio è sartoriale, intimo, irripetibile: cucito sulle esigenze del singolo viaggiatore, con una visione che unisce esperienza sul campo, eleganza nella proposta e passione profonda per il territorio».\r

\r

[caption id=\"attachment_497961\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Enrica Cazzin[/caption]\r

\r

Ogni itinerario nasce da un’idea costruita intorno al viaggiatore. Non esistono pacchetti standard, ma proposte personalizzate, modellate sulle passioni e sugli interessi di chi viaggia. Per The Italian Journey il vero lusso significa esaudire i desideri dei viaggiatori e creare percorsi unici, curati nei dettagli: dalla selezione attenta dei fornitori alla qualità delle guide specializzate, fino alla costruzione di un ritmo di viaggio su misura. Le esperienze sono autentiche e irripetibili, pensate per favorire l’incontro con gli abitanti del luogo e con la cultura che li contraddistingue»\r

\r

A tutto ciò si aggiunge un servizio di conciergerie dedicato: una presenza discreta ma costante, sempre pronta ad assistere, consigliare, modificare un programma in corsa, trovare un tavolo per cena o trasformare un nuovo desiderio in un’opportunità.\r

Gli itinerari\r

Gli itinerari proposti da The Italian Journey sono pensati per accompagnare il viaggiatore in un’esplorazione profonda e sfaccettata del patrimonio italiano, culturale e umano. Si va dai tour culturali con visite private ed esclusive a musei, collezioni e siti archeologici, spesso guidati da storici dell’arte, archeologi, direttori di musei o esperti locali, fino a veri e propri viaggi tematici. Ma non è solo la storia dell’arte a fare da filo conduttore. Ci sono viaggi esperienziali e slow, in cui il tempo diventa alleato e la scoperta si fa sensoriale. Non mancano i percorsi enogastronomici, costruiti attorno a cantine selezionatissime, spesso a conduzione familiare, lontane dai circuiti classici. I tour dei giardini storici, le esperienze legate a eventi e festival locali, le escursioni tra isole e borghi nascosti completano un mosaico di possibilità.\r

\r

Le proposte di The Italian Journey spaziano dalle colline delle Langhe e del Roero al Molise, dai paesaggi delle Marche alla Maremma toscana, passando per l’Umbria più segreta, la Campania archeologica, la Sicilia, la Sardegna culturale, Matera e naturalmente i laghi del Nord – Como, Garda, Maggiore. Accanto all’Italia, The Italian Journey ha esteso la sua proposta anche alla Svizzera.\r

\r

The Italian Journey propone anche itinerari che privilegiano l’utilizzo del treno. Una formula che riduce l’impatto ambientale, valorizza la mobilità lenta e consente di osservare il paesaggio in modo autentico. I collegamenti ferroviari diventano parte integrante del viaggio: permettono di attraversare territori meno conosciuti, di raggiungere facilmente centri storici e borghi e di favorire un approccio sostenibile, coerente con l’impegno di Kel 12.","post_title":"Kel 12 allunga sull'incoming: nasce The Italian Journey","post_date":"2025-09-29T15:33:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759159985000]}]}}