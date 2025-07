Strada del Vino delle Cinque Terre e colline di Levanto, obiettivo intercettare i turisti che amano vivere il territorio Strada del vino dedlle Cinque Terre e delle colline di Levanto, un nuovo progetto che include il territorio corrispondente a quello del di sciplinare delle DOC Cinque Terre, Cinque Terre Sciacchetrà e Colline di Levanto ed esclusivamente sui Comuni ricadenti in area Gal della provincia della Spezia.

L’obiettivo del progetto è quello di dare concretezza a uno lo strumento condi viso di promozione dello sviluppo rurale territoriale, mettendo al centro del l’attenzione la produzione vitivinicola, sia come elemento essenziale di salva guardia del paesaggio, di conservazione culturale, ambientale, storico e socia le, sia promuovendo un turismo che sappia comprendere e vivere la natura autentica del territorio, senza consumare risorse ecosistemiche fragili. I turisti che affollano i borghi delle Cinque Terre, Levanto e Bonassola, spesso non arrivano a mezza costa; non visitano neppure i Santuari che offrono viste impareggiabili sui paesi e sul mare. Le presenze critiche si registra solo al centro dei paesi, soprattutto in alcuni giorni dell’anno: nei canonici ponti di primavera e nei fine settimana estivi.

La Strada del Vino delle Cinque Terre e delle Colline di Levanto è stata progettata proprio per intercettare quei turisti, italiani e stranieri, amanti dell’enogastronomia e di esperienze lente e autentiche, che scelgono di viaggiare anche fuori stagione e che possono contribuire a dare dignità a chi ha scelto di investire, con fatica e amore, su territori impervi e bellissimi.

Il progetto, inoltre, si pone come obiettivo quello di rendere maggiormente competitive le aziende vitivinicole della riviera spezzina. Attraverso la creazio ne di un vero e proprio itinerario di prodotto, si intende rafforzare i band dei vini del territorio. Eccellenze ed elementi di forza che i rappresentanti del Gruppo di Cooperazione della Strada si impegnano a sostenere, tutti insieme, perché in un mondo globalizzato, quello che fa la differenza, è l’esaltazione dell’autentica identità del territorio che vede nell’agricoltura e nella viticoltura la massima espressione: l’elemento che tiene in equilibrio la presenza dell’uomo e il paesaggio.

Il progetto è promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che

ne è capofila, dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e dalle ammi

nistrazioni di Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Rio

maggiore. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493714" align="alignright" width="300"] Nella foto, da sinistra, l'onorevole Federico Mollicone, Qays Abu Dayeh e Ramzi Zawaideh[/caption] In occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Roma ha celebrato il Giubileo del Tevere e del Canottaggio Sociale: un’iniziativa pensata per valorizzare il fiume simbolo della Capitale e rafforzare il legame tra cittadini, sport e territorio. L’evento è stato promosso dall’assessorato alla Tutela del Territorio della Regione Lazio, dalla Commissione speciale per il Giubileo 2025 di Roma Capitale, in collaborazione con Coni Lazio, le Federazioni di Canottaggio, Tevere Day, Mare Vivo Deportivo e diversi circoli sportivi del territorio. Cuore della serata è stata la cerimonia simbolica del versamento dell’acqua del fiume Giordano nel Tevere, gesto altamente evocativo che simboleggia l’unione tra i fiumi battesimali del Cristianesimo e rappresenta un ponte di amicizia tra i popoli. Alla cerimonia hanno partecipato l’ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Qais Abu Dayeh, l’onorevole Federico Mollicone, e l'area manager Italy di Royal Jordanian, Ramzi Zawaideh. La benedizione è stata impartita da padre Daniel Luz Rocchetti, rettore della Chiesa del Santissimo Salvatore in Onda. A coordinare la Regata del Giubileo è stato l’assessore della Regione Lazio, Ghera, insieme agli altri promotori della manifestazione. L’atto simbolico del versamento dell’acqua del Sacro Giordano nel Tevere – alla presenza dell’ambasciatore giordano – ha rappresentato un forte segnale di dialogo e fratellanza, in un momento storico particolarmente delicato, come sottolineato dall’onorevole Mollicone. Questo evento si è intrecciato con la tradizionale Girandola di Castel Sant’Angelo, rievocazione storica legata ai festeggiamenti per i Santi Patroni, che da secoli è espressione della diplomazia papale e del ruolo universale di Roma. «Con questa 18ª edizione – ha aggiunto Mollicone – la manifestazione è ormai consolidata come evento nazionale e riconosciuta come patrimonio immateriale legato a Castel Sant’Angelo. La presenza di numerose ambasciate sottolinea il ritorno della Girandola a essere un momento di diplomazia culturale, in linea con la nuova legge sulle rievocazioni storiche e il patrimonio immateriale, che ho avuto l’onore di firmare e che è in vigore da novembre». A dare ancora più significato all’evento sono state le parole dell’ambasciatore giordano, Qais Abu Dayeh: «Questo gesto di gemellaggio va oltre il valore simbolico, rappresenta un ponte tra due popoli, quello italiano e quello giordano. È una testimonianza dei valori che condividiamo: il rispetto per il patrimonio culturale e naturale, la salvaguardia dei luoghi spirituali e la promozione della pace attraverso il dialogo culturale. Il fiume Giordano, sacro a miliardi di persone, è il luogo del battesimo di Gesù e un punto di riferimento per le tre grandi religioni monoteiste. La sua storia continua a ispirare pellegrini e credenti da ogni angolo del mondo.Che questo momento sia un simbolo di speranza, un tributo alle correnti comuni dell'umanità che scorrono attraverso la storia, la fede e l'amicizia». (Quirino Falessi) [gallery ids="493715,493717,493716"] [post_title] => Dal Giordano al Tevere: il gesto simbolico che unisce i fiumi sacri del Cristianesimo [post_date] => 2025-07-02T11:56:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751457396000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spezia Hub, il nuovo centro d’informazione culturale-turistico di corso Cavour recentemente inaugurato, si conferma un punto di riferimento strategico per cittadini e turisti. La struttura infatti offrirà un nuovo e importante servizio: sarà possibile acquistare direttamente i biglietti dell’autobus, facilitando così gli spostamenti all’interno del golfo e del territorio spezzino. Con l’estate ormai nel vivo e la città animata da numerosi visitatori Spezia Hub si propone come snodo fondamentale per l’accoglienza turistica, offrendo informazioni dettagliate su eventi, itinerari, servizi pubblici e attrazioni locali. L’introduzione della biglietteria per il trasporto pubblico rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità più accessibile e sostenibile, pensata per migliorare l’esperienza di chi visita la città. «La grande novità - spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è che sarà possibile acquistare anche i biglietti degli autobus Atc presso il nuovo hub turistico e culturale di corso Cavour, rendendolo ancor più un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire le nostre bellezze e muoversi in città o raggiungere le Cinque Terre. L’idea di creare un unico centro dedicato sia al turismo che alla cultura nasce dall’importante crescita di visitatori e dal continuo aumento di eventi di qualità, che animano la nostra città durante tutto l’anno: dalle manifestazioni estive alle mostre di rilievo nazionale e internazionale, dal ricco cartellone del teatro Civico alle grandi rassegne invernali. La Spezia è una città viva e dinamica in ogni stagione, e con questo progetto abbiamo voluto compiere un significativo salto di qualità». «Con questo nuovo servizio – dichiara l’assessora al turismo Maria Grazia Frijia – vogliamo rendere Spezia Hub sempre più utile e funzionale, non solo come centro di accoglienza turistica ma anche come punto di riferimento per la mobilità urbana. È un servizio concreto per semplificare la vita a chi sceglie di visitare La Spezia e per valorizzare il nostro territorio in modo moderno, efficiente e accogliente». Spezia Hub, è uno spazio multifunzionale tra corso Cavour e via Carpenino che integra tradizione e tecnologia. Vetrine digitali, ledwall e schermi touchscreen offrono un’esperienza immersiva e interattiva, promuovendo eventi, mostre, concerti e iniziative del territorio. Il visitatore è accolto da una suggestiva riproduzione ottocentesca della città firmata Agostino Fossati, mentre il logo – ispirato alle onde del mare – e il claim “Una cultura come il mare” richiamano la visione di “La Spezia Capitale della Cultura 2027". Spezia Hub centralizza informazioni e biglietteria per Musei Civici, Biblioteche, Mediateca Regionale Ligure, Cinema Odeon, Teatro Civico, Festival del Jazz, Palio del Golfo e l’intera programmazione estiva, offrendo un servizio moderno, accessibile e integrato. [post_title] => Spezia Hub, il nuovo centro informazioni rafforza l'offerta per i visitatori [post_date] => 2025-07-02T11:14:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751454848000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Strada del vino dedlle Cinque Terre e delle colline di Levanto, un nuovo progetto che include il territorio corrispondente a quello del di sciplinare delle DOC Cinque Terre, Cinque Terre Sciacchetrà e Colline di Levanto ed esclusivamente sui Comuni ricadenti in area Gal della provincia della Spezia. L’obiettivo del progetto è quello di dare concretezza a uno lo strumento condi viso di promozione dello sviluppo rurale territoriale, mettendo al centro del l’attenzione la produzione vitivinicola, sia come elemento essenziale di salva guardia del paesaggio, di conservazione culturale, ambientale, storico e socia le, sia promuovendo un turismo che sappia comprendere e vivere la natura autentica del territorio, senza consumare risorse ecosistemiche fragili. I turisti che affollano i borghi delle Cinque Terre, Levanto e Bonassola, spesso non arrivano a mezza costa; non visitano neppure i Santuari che offrono viste impareggiabili sui paesi e sul mare. Le presenze critiche si registra solo al centro dei paesi, soprattutto in alcuni giorni dell’anno: nei canonici ponti di primavera e nei fine settimana estivi. La Strada del Vino delle Cinque Terre e delle Colline di Levanto è stata progettata proprio per intercettare quei turisti, italiani e stranieri, amanti dell’enogastronomia e di esperienze lente e autentiche, che scelgono di viaggiare anche fuori stagione e che possono contribuire a dare dignità a chi ha scelto di investire, con fatica e amore, su territori impervi e bellissimi. Il progetto, inoltre, si pone come obiettivo quello di rendere maggiormente competitive le aziende vitivinicole della riviera spezzina. Attraverso la creazio ne di un vero e proprio itinerario di prodotto, si intende rafforzare i band dei vini del territorio. Eccellenze ed elementi di forza che i rappresentanti del Gruppo di Cooperazione della Strada si impegnano a sostenere, tutti insieme, perché in un mondo globalizzato, quello che fa la differenza, è l’esaltazione dell’autentica identità del territorio che vede nell’agricoltura e nella viticoltura la massima espressione: l’elemento che tiene in equilibrio la presenza dell’uomo e il paesaggio. Il progetto è promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che ne è capofila, dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e dalle ammi nistrazioni di Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Rio maggiore. [post_title] => Strada del Vino delle Cinque Terre e colline di Levanto, obiettivo intercettare i turisti che amano vivere il territorio [post_date] => 2025-07-02T11:08:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751454499000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493561 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato turistico degli individui conm disabilità di venta grande. In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche. Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d'affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L'Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile. Lo afferma Consumers' Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni. "Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui. - spiega il presidente Furio Truzzi - Questo perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni: la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, è sprovvista di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili, e alle barriere architettoniche si aggiungono quelle sensoriali, digitali e culturali. Eppure - continua Truzzi - in Italia il mercato potenziale del turismo accessibile è stimato in oltre 27 miliardi di euro annui: il viaggiatore con disabilità, infatti, spende in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, perché sceglie alloggi di livello più elevato che possano garantire spazio e libertà di accesso, noleggia veicoli di dimensioni maggiori, è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto in modo da godere di maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Senza contare che spesso viaggia assieme a uno o più accompagnatori." [post_title] => Sono 50 milioni in Europa i soggetti con disabilità che viaggiano. L'Italia è indietro [post_date] => 2025-06-30T11:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751283555000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493544" align="alignleft" width="300"] Veduta del Phi Hotel Piajo[/caption] Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha siglato un contratto di locazione per 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva situata a Nembro, in provincia di Bergamo. Phi Hotels Apartment Bergamo, in prossimità dell'albergo della società già esistent, Phi Hotel Piajo, è costituita da 15 appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Bergamo, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. La struttura sarà operativa dal prossimo 15 settembre. L’operazione è la terza conclusa nel corso del 2025 (a seguito del perfezionamento delle operazioni Phi Hotel Piajo, citato sopra, e Phi Hotel Palio di Asti), in linea con il piano industriale 2025-2028 presentato dalla società lo scorso 22 gennaio. Il contratto è subordinato ad alcune condizioni sospensive di ordine tecnico-amministrativo proprie del settore e di operazioni simili. La locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa 2 milioni di euro, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento. «Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali» commenta Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia. [post_title] => Gruppo Xenia: apertura a settembre per Phi Hotels Apartment Bergamo [post_date] => 2025-06-30T10:04:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751277869000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana si conferma come una delle regioni italiane leader nel turismo dop, un modello che integra patrimonio culturale, offerta turistica sostenibile ed eccellenze agroalimentari. La classifica, elaborata nel primo rapporto sul Turismo dop dalla fondazione Qualivita, vede la Toscana in seconda posizione dietro al Veneto e davanti a Emilia Romagna e Lombardia. «Il Turismo dop è un modello vincente – sottolinea il presidente della regione Toscana Eugenio Giani - che attira viaggiatori alla ricerca di autenticità, legame con il territorio e esperienze di qualità. La Toscana si posiziona come eccellenza italiana, capace di coniugare tradizione e innovazione. Un risultato che conferma la nostra regione come meta di turismo autentico, dove cultura, paesaggio e enogastronomia si fondono». «Un riconoscimento - dichiara l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras - perfettamente in linea con il nostro progetto Vetrina Toscana e con il primo posto della nostra regione tra le mete enogastronomiche predilette dai visitatori internazionali. Premia il lavoro su sostenibilità e valorizzazione delle identità locali che quotidianamente portiamo avanti con operatori e produttori evidenziando i settori di massima qualità della Toscana: i prodotti dop e igp, le destinazioni turistiche, gli eventi legati al territorio e i riconoscimenti internazionali. Sarà una bella sfida mantenere questo primato, cercheremo di farlo continuando ad investire sulla promozione della destinazione, dell'enogastronomia che ci caratterizza e dell'offerta, sempre più ricca e variegata che proponiamo». «La Toscana, prima regione per numero di dop e igp e con un 38% di produzioni bio, è terra di cultura e identità anche enogastronomica – aggiunge la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – La nostra agricoltura di qualità punta su olio, vino e quindi su enoturismo e oleoturismo e anche sulle nostre carni, allevate con la cura che deriva dalle misure messe in campo per il benessere animale. Il turismo legato a questi prodotti, e soprattutto mi riferisco agli agriturismi, è una forma di fruizione turistica che non genere overtourism, che valorizza i territori, che genera economia anche in realtà dove i volumi non consentirebbero di aggredire i mercati internazionali e integra la sostenibilità sociale con quella economica, ambientale, ma anche culturale e identitaria. Insomma contribuisce a costruire quel brand “Toscana” che parla di autenticità, qualità e attenzione e che ci rende una delle regioni più attrattive nel mondo». [post_title] => La Toscana tra le regioni italiane leader nel turismo dop [post_date] => 2025-06-30T09:59:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751277551000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates torna sui prati di Wimbledon torna in qualità di compagnia aerea ufficiale dei Campionati in programma da oggi, 30 giugno, e fino al 13 luglio presso l’All England Lawn Tennis Club. Quale Premier Partner dell’Atp Tour, il portfolio tennistico della compagnia aerea di Dubai comprende gli eventi più importanti al mondo, inclusi tutti e quattro i tornei del Grande Slam e altri 60 tornei durante l’anno. Emirates celebra l’evento a bordo dei voli tra Dubai e il Regno Unito con menu ispirati a Wimbledon, sottobicchieri e poggiatesta brandizzati in tutte le classi, e persino offrendo ai fan del tennis la possibilità di vincere una vacanza a Dubai grazie al suo stand interattivo presente ai campionati. I passeggeri saranno deliziati a 40 mila piedi di altezza con cocktail Pimm’s appositamente creati e mocktail alla fragola, oltre a fragole con panna servite come dessert nella Onboard Lounge dell’A380. I passeggeri di Economy e Premium Economy Class che viaggeranno con Emirates tra il Regno Unito e Dubai da ora fino al 13 luglio potranno gustare una mousse al formaggio cremoso servita con composta di fragole e streusel alla nocciola, crostatina alla fragola, panna cotta alla fragola e cheesecake alla fragola. I passeggeri di First e Business Class potranno invece godere di menu speciali a bordo, con deliziose costolette di agnello in crosta di panko e dessert golosi come torta al miele con composta di fragole, pasticcini artigianali e cupcake al limone e fragola con decorazione dedicata ai Campionati. Ai passeggeri di First Class verranno inoltre regalati asciugamani stagionali brandizzati Emirates e Wimbledon 2025, prodotti da Christy, Fornitore Ufficiale di Asciugamani dei Campionati. I viaggiatori Premium potranno inoltre gustare cocktail rinfrescanti firmati Sipsmith nella First Class Lounge di Dubai, accompagnati da classici piatti britannici come fish and chips e profiteroles alla fragola. Gli appassionati di tennis potranno seguire ogni servizio all'interno delle Lounge Emirates a Dubai e nel Regno Unito, oppure seguire l’azione anche in volo grazie a Sport 24 e Sport 24 Extra, disponibili sul pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice. I viaggiatori potranno inoltre godersi oltre 40 programmi sportivi, inclusi film sul tennis come The Racket, Gods of Tennis e il film ufficiale di Wimbledon, con tutti i momenti salienti dell’edizione 2024. [post_title] => Emirates torna sui prati di Wimbledon come vettore ufficiale dell'evento [post_date] => 2025-06-30T09:11:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751274716000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'inaugurazione ufficiale il 21 giugno della Golfo dei Poeti Cup alla Spezia e la 58ª edizione del Trofeo Michele Fiorillo di domenica 22 giugno, La Golfo dei Poeti Sailing Week si accende nel fine settimana conclusivo del 28 e 29 giugno. Sabato 28 giugno si disputerà il 2° Trofeo Marina Nord. Domenica 29 giugno sarà la volta della regata conclusiva, la 3ª edizione della Golfo dei Poeti Cup alle ore 12.00: il percorso, con partenza e arrivo alla Spezia, toccherà Porto Venere, Tellaro e Lerici, offrendo scorci incantevoli e una visione d’insieme che esalterà la bellezza senza tempo del territorio. Parallelamente alle competizioni in mare, proseguono gli eventi a terra. Venerdì 27 giugno alle ore 21.15 in piazza Verdi si terrà il "Concerto del Mare – Music of the Sea". Il concerto è organizzato dal Comando Interregionale Marittimo Nord in collaborazione con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo ed il comune della Spezia. Inoltre, da dal 26 al 29 giugno, in corso Cavour si svolgerà la 18ª edizione di "Liguria da Bere", manifestazione che celebra le eccellenze vinicole del territorio. Oltre 200 etichette da tutta la regione accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale tra degustazioni, racconti e abbinamenti inediti. Dalle 18.00 alle 24.00, acquistando il kit (bicchiere, sacca e tre degustazioni), sarà possibile vivere l’esperienza completa, sorseggiando tra i profumi del Levante. La terza edizione della Golfo dei Poeti Cup è protagonista del programma delle celebrazioni per i 100 anni del Palio del Golfo, promosso dal comune della Spezia, Comitato delle Borgate e organizzato da Italian Blue Growth. La manifestazione è organizzata e curata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, il Comando Interregionale Marittimo Nord, Assonautica Provinciale della Spezia e la Sezione della Spezia della Lega Navale Italiana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’evento è organizzato con il contributo dell’Official Partner Banca Patrimoni Sella & C. e dai City Partner: Rimorchiatori Riuniti Spezzini, Sella SGR, MBDA, KNDS, Orizzonte Sistemi Navali, Porto Lotti, La Spezia e Carrara Cruise Terminal, New House – Modular Building, La Lince, Zangani Agricola. ‘PAL100!’ è frutto della stretta collaborazione con regione Liguria, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Marina Militare, Aeronautica Militare, Comune di Lerici, Comune di Portovenere, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria La Spezia, Propeller Club e Assonautica. Con il contributo di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Fondazione Carispezia, Baglietto, La Spezia Cruise Terminal, MBDA, Sitep Italia, ContREPAIR, Jobson Italia, Obi, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Le Terrazze, Grandi Macchine, ANCE La Spezia, Cantieri Navali di La Spezia, La Spezia Port Service, TARROS, D-Marin, Sepor, Fonderie Patrone, Società edilizia Tirrena, Fluid Global Solutions, Assonautica La Spezia, Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti. [post_title] => La Spezia, tra gare ed eventi si chiude la terza edizione della Golfo dei Poeti Cup [post_date] => 2025-06-27T10:05:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751018720000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il meglio delle montagne del bresciano, che definiscono le valli Camonica, Sabbia e Trompia, sono un concentrato di tutto ciò che l’Italia ha da offrire agli amanti della montagna, per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del divertimento nel verde rigenerante della natura. Valle Sabbia: vacanze attive fra i monti e il lago d’Idro Incastonata tra le Prealpi bresciane e il lago d’Idro, la Valle Sabbia è un paradiso per gli amanti della natura, per vacanze attive. Numerosi i sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, adatti a diversi livelli di esperienza, ad iniziare dal nuovo tratto della ciclopedonale sul Lago d’Idro fino allo splendido Altopiano di Cariadeghe. Il Parco delle Fucine di Casto, con ponti tibetani (di cui due nuovi), pareti per arrampicate, percorsi attrezzati, zip line, numerosi itinerari per trekking e mountain bike per grandi e piccoli, è una meta imperdibile per gli appassionati di arrampicata e vie ferrate, ma anche per famiglie. La valle è punteggiata da borghi che mantengono vive le tradizioni locali. Tra questi, Bagolino, recentemente selezionato tra i “Borghi più belli d’Italia” e Belprato che si presenta con numerosi murales che adornano le abitazioni. Insieme a Livemmo, questo pittoresco borgo è animato questa estate da una serie di eventi estivi finalizzati alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti tipici, in particolare quelli legati al mondo delle malghe. Il lago d’Idro, con cui la Valle Sabbia costituisce un’unica area di vacanze, è perfetto per praticare vela, windsurf e canoa, o semplicemente per rilassarsi in spiaggia. Imperdibile una visita alla Rocca d'Anfo, la più grande fortezza napoleonica d’Italia, a picco sul lago d’Idro. www.vallesabbia.info Maniva: natura, storia e avventura Panorami mozzafiato, sentieri immersi nella natura e un mix unico di sport, relax e cultura: nel cuore delle Prealpi bresciane, il monte Maniva (1.864m s.l.m.) è la meta ideale per famiglie, sportivi e amanti della montagna autentica. Numerosi i sentieri e le mulattiere da percorrere a piedi o in mountain bike, adatti a ogni livello di preparazione. I passi alpini che si snodano dal Maniva sono il terreno ideale per ciclisti e motociclisti, fra natura, scenari ed esperienze uniche. Il Maniva custodisce anche un importante patrimonio storico: grazie ai percorsi guidati o autonomi è possibile visitare trincee e bunker della Prima Guerra Mondiale, perfettamente conservati, che raccontano una pagina intensa della storia locale e nazionale. Grande novità dell’estate 2025 è la nuova area attrezzata per il divertimento dei più piccoli. www.manivaski.it Valle Trompia: avventure in miniera, bike ed eventi A pochi chilometri a nord di Brescia, la Valle Trompia è un territorio storicamente legato alle estrazioni minerarie e alla lavorazione del ferro, di grande bellezza naturalistica, con il profilo dell’imponente monte Maniva, le fresche acque del fiume Mella e uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino. Avventura in sicurezza nelle storiche miniere fino al cuore della montagna. Vi si trovano luoghi di culto millenari splendidamente decorati. Musei che narrano l’archeologia del territorio e l’antica tradizione della lavorazione del ferro. La Greenway delle Valli Resilienti (tra Valle Trompia e Valle Sabbia fino a Brescia), eden attraverso splendidi paesaggi montani per gli appassionati delle due ruote, con un centinaio di percorsi fra ciclabili, percorsi su strada e per Mountain Bike, tour ad anello. Il tutto nel fascino dello spirito selvaggio della natura e del Mella, che con la sua presenza ha plasmato lo sviluppo dell’artigianato e dell’industria locale. Dalle camminate alle visite guidate nei musei del Sistema Museale “La via del ferro”, dai tuffi nei ruscelli ai pic nic tra i filari delle aziende agricole, l’estate in Valle Trompia è ricca di eventi e attività. Fra gli eventi principali organizzati dalla Comunità Montana in varie località, il Laboratorio Gastronomico - fino al 3 agosto - ovvero experience e pranzi e cene itineranti alla scoperta dei prodotti locali, della loro storia e del loro utilizzo in ricette tradizionali e contemporanee, che sono raccontati ogni volta da una diversa azienda agricola abbinata al ristorante in cui si tiene l’evento. Dall’11 al 13 luglio, Bao Music Festival realizza un palinsesto di eventi pensati per gli spazi in cui si svolgono con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico tra concerti, dj set, performance sonore e sound walks, coniugando musica elettronica, folk contemporaneo e sperimentazione sonora in un’esperienza immersiva pensata per valorizzare il dialogo tra suono e ambiente. Dal 23 al 31 agosto, il Valle Trompia Bike Festival anima tutta la valle con iniziative sportive e culturale e si conclude nell’ultimo weekend di agosto al Passo Maniva. www.visitvalletrompia.it [post_title] => Brescia, le valli Sabbia e Trompia: itinerari rigeneranti, fra natura ed eventi [post_date] => 2025-06-26T11:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750937290000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "strada del vino delle cinque terre colline levanto obiettivo intercettare turisti amano vivere territorio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1304,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493714\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nella foto, da sinistra, l'onorevole Federico Mollicone, Qays Abu Dayeh e Ramzi Zawaideh[/caption]\r

In occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Roma ha celebrato il Giubileo del Tevere e del Canottaggio Sociale: un’iniziativa pensata per valorizzare il fiume simbolo della Capitale e rafforzare il legame tra cittadini, sport e territorio. L’evento è stato promosso dall’assessorato alla Tutela del Territorio della Regione Lazio, dalla Commissione speciale per il Giubileo 2025 di Roma Capitale, in collaborazione con Coni Lazio, le Federazioni di Canottaggio, Tevere Day, Mare Vivo Deportivo e diversi circoli sportivi del territorio.\r

Cuore della serata è stata la cerimonia simbolica del versamento dell’acqua del fiume Giordano nel Tevere, gesto altamente evocativo che simboleggia l’unione tra i fiumi battesimali del Cristianesimo e rappresenta un ponte di amicizia tra i popoli. Alla cerimonia hanno partecipato l’ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Qais Abu Dayeh, l’onorevole Federico Mollicone, e l'area manager Italy di Royal Jordanian, Ramzi Zawaideh. La benedizione è stata impartita da padre Daniel Luz Rocchetti, rettore della Chiesa del Santissimo Salvatore in Onda.\r

A coordinare la Regata del Giubileo è stato l’assessore della Regione Lazio, Ghera, insieme agli altri promotori della manifestazione. L’atto simbolico del versamento dell’acqua del Sacro Giordano nel Tevere – alla presenza dell’ambasciatore giordano – ha rappresentato un forte segnale di dialogo e fratellanza, in un momento storico particolarmente delicato, come sottolineato dall’onorevole Mollicone.\r

Questo evento si è intrecciato con la tradizionale Girandola di Castel Sant’Angelo, rievocazione storica legata ai festeggiamenti per i Santi Patroni, che da secoli è espressione della diplomazia papale e del ruolo universale di Roma. «Con questa 18ª edizione – ha aggiunto Mollicone – la manifestazione è ormai consolidata come evento nazionale e riconosciuta come patrimonio immateriale legato a Castel Sant’Angelo. La presenza di numerose ambasciate sottolinea il ritorno della Girandola a essere un momento di diplomazia culturale, in linea con la nuova legge sulle rievocazioni storiche e il patrimonio immateriale, che ho avuto l’onore di firmare e che è in vigore da novembre».\r

A dare ancora più significato all’evento sono state le parole dell’ambasciatore giordano, Qais Abu Dayeh: «Questo gesto di gemellaggio va oltre il valore simbolico, rappresenta un ponte tra due popoli, quello italiano e quello giordano. È una testimonianza dei valori che condividiamo: il rispetto per il patrimonio culturale e naturale, la salvaguardia dei luoghi spirituali e la promozione della pace attraverso il dialogo culturale. Il fiume Giordano, sacro a miliardi di persone, è il luogo del battesimo di Gesù e un punto di riferimento per le tre grandi religioni monoteiste. La sua storia continua a ispirare pellegrini e credenti da ogni angolo del mondo.Che questo momento sia un simbolo di speranza, un tributo alle correnti comuni dell'umanità che scorrono attraverso la storia, la fede e l'amicizia».\r

(Quirino Falessi)\r

[gallery ids=\"493715,493717,493716\"]","post_title":"Dal Giordano al Tevere: il gesto simbolico che unisce i fiumi sacri del Cristianesimo","post_date":"2025-07-02T11:56:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751457396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spezia Hub, il nuovo centro d’informazione culturale-turistico di corso Cavour recentemente inaugurato, si conferma un punto di riferimento strategico per cittadini e turisti.\r

\r

La struttura infatti offrirà un nuovo e importante servizio: sarà possibile acquistare direttamente i biglietti dell’autobus, facilitando così gli spostamenti all’interno del golfo e del territorio spezzino.\r

\r

Con l’estate ormai nel vivo e la città animata da numerosi visitatori Spezia Hub si propone come snodo fondamentale per l’accoglienza turistica, offrendo informazioni dettagliate su eventi, itinerari, servizi pubblici e attrazioni locali. L’introduzione della biglietteria per il trasporto pubblico rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità più accessibile e sostenibile, pensata per migliorare l’esperienza di chi visita la città.\r

\r

«La grande novità - spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è che sarà possibile acquistare anche i biglietti degli autobus Atc presso il nuovo hub turistico e culturale di corso Cavour, rendendolo ancor più un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire le nostre bellezze e muoversi in città o raggiungere le Cinque Terre. L’idea di creare un unico centro dedicato sia al turismo che alla cultura nasce dall’importante crescita di visitatori e dal continuo aumento di eventi di qualità, che animano la nostra città durante tutto l’anno: dalle manifestazioni estive alle mostre di rilievo nazionale e internazionale, dal ricco cartellone del teatro Civico alle grandi rassegne invernali. La Spezia è una città viva e dinamica in ogni stagione, e con questo progetto abbiamo voluto compiere un significativo salto di qualità».\r

\r

«Con questo nuovo servizio – dichiara l’assessora al turismo Maria Grazia Frijia – vogliamo rendere Spezia Hub sempre più utile e funzionale, non solo come centro di accoglienza turistica ma anche come punto di riferimento per la mobilità urbana. È un servizio concreto per semplificare la vita a chi sceglie di visitare La Spezia e per valorizzare il nostro territorio in modo moderno, efficiente e accogliente».\r

\r

Spezia Hub, è uno spazio multifunzionale tra corso Cavour e via Carpenino che integra tradizione e tecnologia. Vetrine digitali, ledwall e schermi touchscreen offrono un’esperienza immersiva e interattiva, promuovendo eventi, mostre, concerti e iniziative del territorio.\r

\r

Il visitatore è accolto da una suggestiva riproduzione ottocentesca della città firmata Agostino Fossati, mentre il logo – ispirato alle onde del mare – e il claim “Una cultura come il mare” richiamano la visione di “La Spezia Capitale della Cultura 2027\".\r

\r

Spezia Hub centralizza informazioni e biglietteria per Musei Civici, Biblioteche, Mediateca Regionale Ligure, Cinema Odeon, Teatro Civico, Festival del Jazz, Palio del Golfo e l’intera programmazione estiva, offrendo un servizio moderno, accessibile e integrato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Spezia Hub, il nuovo centro informazioni rafforza l'offerta per i visitatori","post_date":"2025-07-02T11:14:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751454848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strada del vino dedlle Cinque Terre e delle colline di Levanto, un nuovo progetto che include il territorio corrispondente a quello del di sciplinare delle DOC Cinque Terre, Cinque Terre Sciacchetrà e Colline di Levanto ed esclusivamente sui Comuni ricadenti in area Gal della provincia della Spezia.\r

L’obiettivo del progetto è quello di dare concretezza a uno lo strumento condi viso di promozione dello sviluppo rurale territoriale, mettendo al centro del l’attenzione la produzione vitivinicola, sia come elemento essenziale di salva guardia del paesaggio, di conservazione culturale, ambientale, storico e socia le, sia promuovendo un turismo che sappia comprendere e vivere la natura autentica del territorio, senza consumare risorse ecosistemiche fragili.\r

\r

I turisti che affollano i borghi delle Cinque Terre, Levanto e Bonassola, spesso non arrivano a mezza costa; non visitano neppure i Santuari che offrono viste impareggiabili sui paesi e sul mare. Le presenze critiche si registra solo al centro dei paesi, soprattutto in alcuni giorni dell’anno: nei canonici ponti di primavera e nei fine settimana estivi.\r

La Strada del Vino delle Cinque Terre e delle Colline di Levanto è stata progettata proprio per intercettare quei turisti, italiani e stranieri, amanti dell’enogastronomia e di esperienze lente e autentiche, che scelgono di viaggiare anche fuori stagione e che possono contribuire a dare dignità a chi ha scelto di investire, con fatica e amore, su territori impervi e bellissimi.\r

Il progetto, inoltre, si pone come obiettivo quello di rendere maggiormente competitive le aziende vitivinicole della riviera spezzina. Attraverso la creazio ne di un vero e proprio itinerario di prodotto, si intende rafforzare i band dei vini del territorio. Eccellenze ed elementi di forza che i rappresentanti del Gruppo di Cooperazione della Strada si impegnano a sostenere, tutti insieme, perché in un mondo globalizzato, quello che fa la differenza, è l’esaltazione dell’autentica identità del territorio che vede nell’agricoltura e nella viticoltura la massima espressione: l’elemento che tiene in equilibrio la presenza dell’uomo e il paesaggio.\r

Il progetto è promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che \r

ne è capofila, dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e dalle ammi\r

nistrazioni di Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Rio\r

maggiore.","post_title":"Strada del Vino delle Cinque Terre e colline di Levanto, obiettivo intercettare i turisti che amano vivere il territorio","post_date":"2025-07-02T11:08:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751454499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato turistico degli individui conm disabilità di venta grande. In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche.\r

Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d'affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L'Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile.\r

Lo afferma Consumers' Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni.\r

\r

\"Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui. - spiega il presidente Furio Truzzi - Questo perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni: la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, è sprovvista di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili, e alle barriere architettoniche si aggiungono quelle sensoriali, digitali e culturali.\r

\r

Eppure - continua Truzzi - in Italia il mercato potenziale del turismo accessibile è stimato in oltre 27 miliardi di euro annui: il viaggiatore con disabilità, infatti, spende in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, perché sceglie alloggi di livello più elevato che possano garantire spazio e libertà di accesso, noleggia veicoli di dimensioni maggiori, è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto in modo da godere di maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Senza contare che spesso viaggia assieme a uno o più accompagnatori.\"","post_title":"Sono 50 milioni in Europa i soggetti con disabilità che viaggiano. L'Italia è indietro","post_date":"2025-06-30T11:39:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751283555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493544\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Veduta del Phi Hotel Piajo[/caption]\r

Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha siglato un contratto di locazione per 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva situata a Nembro, in provincia di Bergamo.\r

Phi Hotels Apartment Bergamo, in prossimità dell'albergo della società già esistent, Phi Hotel Piajo, è costituita da 15 appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Bergamo, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. La struttura sarà operativa dal prossimo 15 settembre.\r

L’operazione è la terza conclusa nel corso del 2025 (a seguito del perfezionamento delle operazioni Phi Hotel Piajo, citato sopra, e Phi Hotel Palio di Asti), in linea con il piano industriale 2025-2028 presentato dalla società lo scorso 22 gennaio. Il contratto è subordinato ad alcune condizioni sospensive di ordine tecnico-amministrativo proprie del settore e di operazioni simili. \r

La locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa 2 milioni di euro, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento.\r

«Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali» commenta Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia.","post_title":"Gruppo Xenia: apertura a settembre per Phi Hotels Apartment Bergamo","post_date":"2025-06-30T10:04:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751277869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana si conferma come una delle regioni italiane leader nel turismo dop, un modello che integra patrimonio culturale, offerta turistica sostenibile ed eccellenze agroalimentari. La classifica, elaborata nel primo rapporto sul Turismo dop dalla fondazione Qualivita, vede la Toscana in seconda posizione dietro al Veneto e davanti a Emilia Romagna e Lombardia.\r

\r

«Il Turismo dop è un modello vincente – sottolinea il presidente della regione Toscana Eugenio Giani - che attira viaggiatori alla ricerca di autenticità, legame con il territorio e esperienze di qualità. La Toscana si posiziona come eccellenza italiana, capace di coniugare tradizione e innovazione. Un risultato che conferma la nostra regione come meta di turismo autentico, dove cultura, paesaggio e enogastronomia si fondono».\r

\r

«Un riconoscimento - dichiara l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras - perfettamente in linea con il nostro progetto Vetrina Toscana e con il primo posto della nostra regione tra le mete enogastronomiche predilette dai visitatori internazionali. Premia il lavoro su sostenibilità e valorizzazione delle identità locali che quotidianamente portiamo avanti con operatori e produttori evidenziando i settori di massima qualità della Toscana: i prodotti dop e igp, le destinazioni turistiche, gli eventi legati al territorio e i riconoscimenti internazionali. Sarà una bella sfida mantenere questo primato, cercheremo di farlo continuando ad investire sulla promozione della destinazione, dell'enogastronomia che ci caratterizza e dell'offerta, sempre più ricca e variegata che proponiamo».\r

\r

«La Toscana, prima regione per numero di dop e igp e con un 38% di produzioni bio, è terra di cultura e identità anche enogastronomica – aggiunge la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – La nostra agricoltura di qualità punta su olio, vino e quindi su enoturismo e oleoturismo e anche sulle nostre carni, allevate con la cura che deriva dalle misure messe in campo per il benessere animale. Il turismo legato a questi prodotti, e soprattutto mi riferisco agli agriturismi, è una forma di fruizione turistica che non genere overtourism, che valorizza i territori, che genera economia anche in realtà dove i volumi non consentirebbero di aggredire i mercati internazionali e integra la sostenibilità sociale con quella economica, ambientale, ma anche culturale e identitaria. Insomma contribuisce a costruire quel brand “Toscana” che parla di autenticità, qualità e attenzione e che ci rende una delle regioni più attrattive nel mondo».","post_title":"La Toscana tra le regioni italiane leader nel turismo dop","post_date":"2025-06-30T09:59:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751277551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates torna sui prati di Wimbledon torna in qualità di compagnia aerea ufficiale dei Campionati in programma da oggi, 30 giugno, e fino al 13 luglio presso l’All England Lawn Tennis Club. \r

\r

Quale Premier Partner dell’Atp Tour, il portfolio tennistico della compagnia aerea di Dubai comprende gli eventi più importanti al mondo, inclusi tutti e quattro i tornei del Grande Slam e altri 60 tornei durante l’anno.\r

\r

Emirates celebra l’evento a bordo dei voli tra Dubai e il Regno Unito con menu ispirati a Wimbledon, sottobicchieri e poggiatesta brandizzati in tutte le classi, e persino offrendo ai fan del tennis la possibilità di vincere una vacanza a Dubai grazie al suo stand interattivo presente ai campionati.\r

I passeggeri saranno deliziati a 40 mila piedi di altezza con cocktail Pimm’s appositamente creati e mocktail alla fragola, oltre a fragole con panna servite come dessert nella Onboard Lounge dell’A380. I passeggeri di Economy e Premium Economy Class che viaggeranno con Emirates tra il Regno Unito e Dubai da ora fino al 13 luglio potranno gustare una mousse al formaggio cremoso servita con composta di fragole e streusel alla nocciola, crostatina alla fragola, panna cotta alla fragola e cheesecake alla fragola.\r

I passeggeri di First e Business Class potranno invece godere di menu speciali a bordo, con deliziose costolette di agnello in crosta di panko e dessert golosi come torta al miele con composta di fragole, pasticcini artigianali e cupcake al limone e fragola con decorazione dedicata ai Campionati. Ai passeggeri di First Class verranno inoltre regalati asciugamani stagionali brandizzati Emirates e Wimbledon 2025, prodotti da Christy, Fornitore Ufficiale di Asciugamani dei Campionati. I viaggiatori Premium potranno inoltre gustare cocktail rinfrescanti firmati Sipsmith nella First Class Lounge di Dubai, accompagnati da classici piatti britannici come fish and chips e profiteroles alla fragola.\r

Gli appassionati di tennis potranno seguire ogni servizio all'interno delle Lounge Emirates a Dubai e nel Regno Unito, oppure seguire l’azione anche in volo grazie a Sport 24 e Sport 24 Extra, disponibili sul pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice.\r

I viaggiatori potranno inoltre godersi oltre 40 programmi sportivi, inclusi film sul tennis come The Racket, Gods of Tennis e il film ufficiale di Wimbledon, con tutti i momenti salienti dell’edizione 2024.","post_title":"Emirates torna sui prati di Wimbledon come vettore ufficiale dell'evento","post_date":"2025-06-30T09:11:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751274716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'inaugurazione ufficiale il 21 giugno della Golfo dei Poeti Cup alla Spezia e la 58ª edizione del Trofeo Michele Fiorillo di domenica 22 giugno, La Golfo dei Poeti Sailing Week si accende nel fine settimana conclusivo del 28 e 29 giugno.\r

\r

Sabato 28 giugno si disputerà il 2° Trofeo Marina Nord.\r

\r

Domenica 29 giugno sarà la volta della regata conclusiva, la 3ª edizione della Golfo dei Poeti Cup alle ore 12.00: il percorso, con partenza e arrivo alla Spezia, toccherà Porto Venere, Tellaro e Lerici, offrendo scorci incantevoli e una visione d’insieme che esalterà la bellezza senza tempo del territorio.\r

\r

\r

\r

Parallelamente alle competizioni in mare, proseguono gli eventi a terra. Venerdì 27 giugno alle ore 21.15 in piazza Verdi si terrà il \"Concerto del Mare – Music of the Sea\". Il concerto è organizzato dal Comando Interregionale Marittimo Nord in collaborazione con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo ed il comune della Spezia.\r

\r

Inoltre, da dal 26 al 29 giugno, in corso Cavour si svolgerà la 18ª edizione di \"Liguria da Bere\", manifestazione che celebra le eccellenze vinicole del territorio. Oltre 200 etichette da tutta la regione accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale tra degustazioni, racconti e abbinamenti inediti. Dalle 18.00 alle 24.00, acquistando il kit (bicchiere, sacca e tre degustazioni), sarà possibile vivere l’esperienza completa, sorseggiando tra i profumi del Levante.\r

\r

La terza edizione della Golfo dei Poeti Cup è protagonista del programma delle celebrazioni per i 100 anni del Palio del Golfo, promosso dal comune della Spezia, Comitato delle Borgate e organizzato da Italian Blue Growth.\r

\r

La manifestazione è organizzata e curata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, il Comando Interregionale Marittimo Nord, Assonautica Provinciale della Spezia e la Sezione della Spezia della Lega Navale Italiana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.\r

\r

L’evento è organizzato con il contributo dell’Official Partner Banca Patrimoni Sella & C. e dai City Partner: Rimorchiatori Riuniti Spezzini, Sella SGR, MBDA, KNDS, Orizzonte Sistemi Navali, Porto Lotti, La Spezia e Carrara Cruise Terminal, New House – Modular Building, La Lince, Zangani Agricola.\r

\r

‘PAL100!’ è frutto della stretta collaborazione con regione Liguria, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Marina Militare, Aeronautica Militare, Comune di Lerici, Comune di Portovenere, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria La Spezia, Propeller Club e Assonautica. Con il contributo di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Fondazione Carispezia, Baglietto, La Spezia Cruise Terminal, MBDA, Sitep Italia, ContREPAIR, Jobson Italia, Obi, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Le Terrazze, Grandi Macchine, ANCE La Spezia, Cantieri Navali di La Spezia, La Spezia Port Service, TARROS, D-Marin, Sepor, Fonderie Patrone, Società edilizia Tirrena, Fluid Global Solutions, Assonautica La Spezia, Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti.\r

\r

","post_title":"La Spezia, tra gare ed eventi si chiude la terza edizione della Golfo dei Poeti Cup","post_date":"2025-06-27T10:05:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751018720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il meglio delle montagne del bresciano, che definiscono le valli Camonica, Sabbia e Trompia, sono un concentrato di tutto ciò che l’Italia ha da offrire agli amanti della montagna, per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del divertimento nel verde rigenerante della natura.\r

\r

Valle Sabbia: vacanze attive fra i monti e il lago d’Idro \r

Incastonata tra le Prealpi bresciane e il lago d’Idro, la Valle Sabbia è un paradiso per gli amanti della natura, per vacanze attive. Numerosi i sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, adatti a diversi livelli di esperienza, ad iniziare dal nuovo tratto della ciclopedonale sul Lago d’Idro fino allo splendido Altopiano di Cariadeghe. Il Parco delle Fucine di Casto, con ponti tibetani (di cui due nuovi), pareti per arrampicate, percorsi attrezzati, zip line, numerosi itinerari per trekking e mountain bike per grandi e piccoli, è una meta imperdibile per gli appassionati di arrampicata e vie ferrate, ma anche per famiglie.\r

\r

La valle è punteggiata da borghi che mantengono vive le tradizioni locali. Tra questi, Bagolino, recentemente selezionato tra i “Borghi più belli d’Italia” e Belprato che si presenta con numerosi murales che adornano le abitazioni. Insieme a Livemmo, questo pittoresco borgo è animato questa estate da una serie di eventi estivi finalizzati alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti tipici, in particolare quelli legati al mondo delle malghe.\r

\r

Il lago d’Idro, con cui la Valle Sabbia costituisce un’unica area di vacanze, è perfetto per praticare vela, windsurf e canoa, o semplicemente per rilassarsi in spiaggia. Imperdibile una visita alla Rocca d'Anfo, la più grande fortezza napoleonica d’Italia, a picco sul lago d’Idro.\r

www.vallesabbia.info\r

\r

Maniva: natura, storia e avventura \r

Panorami mozzafiato, sentieri immersi nella natura e un mix unico di sport, relax e cultura: nel cuore delle Prealpi bresciane, il monte Maniva (1.864m s.l.m.) è la meta ideale per famiglie, sportivi e amanti della montagna autentica. Numerosi i sentieri e le mulattiere da percorrere a piedi o in mountain bike, adatti a ogni livello di preparazione. I passi alpini che si snodano dal Maniva sono il terreno ideale per ciclisti e motociclisti, fra natura, scenari ed esperienze uniche. Il Maniva custodisce anche un importante patrimonio storico: grazie ai percorsi guidati o autonomi è possibile visitare trincee e bunker della Prima Guerra Mondiale, perfettamente conservati, che raccontano una pagina intensa della storia locale e nazionale. Grande novità dell’estate 2025 è la nuova area attrezzata per il divertimento dei più piccoli.\r

www.manivaski.it\r

\r

Valle Trompia: avventure in miniera, bike ed eventi\r

A pochi chilometri a nord di Brescia, la Valle Trompia è un territorio storicamente legato alle estrazioni minerarie e alla lavorazione del ferro, di grande bellezza naturalistica, con il profilo dell’imponente monte Maniva, le fresche acque del fiume Mella e uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino. Avventura in sicurezza nelle storiche miniere fino al cuore della montagna. Vi si trovano luoghi di culto millenari splendidamente decorati. Musei che narrano l’archeologia del territorio e l’antica tradizione della lavorazione del ferro.\r

\r

La Greenway delle Valli Resilienti (tra Valle Trompia e Valle Sabbia fino a Brescia), eden attraverso splendidi paesaggi montani per gli appassionati delle due ruote, con un centinaio di percorsi fra ciclabili, percorsi su strada e per Mountain Bike, tour ad anello. Il tutto nel fascino dello spirito selvaggio della natura e del Mella, che con la sua presenza ha plasmato lo sviluppo dell’artigianato e dell’industria locale. Dalle camminate alle visite guidate nei musei del Sistema Museale “La via del ferro”, dai tuffi nei ruscelli ai pic nic tra i filari delle aziende agricole, l’estate in Valle Trompia è ricca di eventi e attività.\r

\r

Fra gli eventi principali organizzati dalla Comunità Montana in varie località, il Laboratorio Gastronomico - fino al 3 agosto - ovvero experience e pranzi e cene itineranti alla scoperta dei prodotti locali, della loro storia e del loro utilizzo in ricette tradizionali e contemporanee, che sono raccontati ogni volta da una diversa azienda agricola abbinata al ristorante in cui si tiene l’evento. Dall’11 al 13 luglio, Bao Music Festival realizza un palinsesto di eventi pensati per gli spazi in cui si svolgono con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico tra concerti, dj set, performance sonore e sound walks, coniugando musica elettronica, folk contemporaneo e sperimentazione sonora in un’esperienza immersiva pensata per valorizzare il dialogo tra suono e ambiente. Dal 23 al 31 agosto, il Valle Trompia Bike Festival anima tutta la valle con iniziative sportive e culturale e si conclude nell’ultimo weekend di agosto al Passo Maniva.\r

www.visitvalletrompia.it ","post_title":"Brescia, le valli Sabbia e Trompia: itinerari rigeneranti, fra natura ed eventi","post_date":"2025-06-26T11:28:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750937290000]}]}}