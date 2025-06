Sono 50 milioni in Europa i soggetti con disabilità che viaggiano. L’Italia è indietro Il mercato turistico degli individui conm disabilità di venta grande. In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche. Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d’affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L’Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile. Lo afferma Consumers’ Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni. “Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui. – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni: la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, è sprovvista di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili, e alle barriere architettoniche si aggiungono quelle sensoriali, digitali e culturali. Eppure – continua Truzzi – in Italia il mercato potenziale del turismo accessibile è stimato in oltre 27 miliardi di euro annui: il viaggiatore con disabilità, infatti, spende in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, perché sceglie alloggi di livello più elevato che possano garantire spazio e libertà di accesso, noleggia veicoli di dimensioni maggiori, è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto in modo da godere di maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Senza contare che spesso viaggia assieme a uno o più accompagnatori.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_397781" align="alignleft" width="300"] Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino[/caption] Formare giovani talenti direttamente in azienda per rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore turistico: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra ITS Academy Turismo Piemonte e Federalberghi. Lo strumento chiave è l’alto apprendistato, un contratto che permette ai giovani di studiare e lavorare contemporaneamente, imparando sul campo nelle strutture ricettive di Torino e provincia. Le imprese, grazie a questo modello, formano risorse su misura, in linea con le proprie esigenze, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. ITS Academy garantisce selezione attenta, tutoraggio continuo e programmi costruiti con gli imprenditori. Nello specifico, il percorso in zlto apprendistato è dedicato agli studenti del corso di Hospitality Manager, la figura responsabile della gestione e dell’organizzazione di diversi aspetti all’interno delle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. A partire dal prossimo anno scolastico, dopo un primo anno in aula, gli studenti dell’ITS potranno entrare direttamente nelle strutture alberghiere. Gli imprenditori possono formare nuove risorse secondo le proprie esigenze, avviando un percorso che ha l’obiettivo di consolidare competenze e garantire continuità nel personale. «Poter formare e fidelizzare nuove risorse – sottolineano la presidente di Ascom e di Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte Maria Luisa Coppa e il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio - rappresenta un vantaggio competitivo per gli imprenditori che puntano sulla qualità del servizio. La proposta di ITS Academy Turismo Piemonte va esattamente in questa direzione: ogni studente viene formato secondo le reali esigenze della struttura ricettiva, garantendo un inserimento progressivo e mirato. Le aziende hanno così il vantaggio di formare una risorsa su misura, modellando il percorso di crescita in base alle proprie necessità. Ma non sono mai da sole: ITS Academy affianca le imprese con tutor dedicati, per assicurare il massimo supporto nel percorso formativo. ITS Academy Turismo Piemonte si propone, dunque, come un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli albergatori la possibilità di integrare nel proprio organico giovani motivati e preparati». [post_title] => Federalberghi Torino e ITS Academy, l'alleanza per la formazione [post_date] => 2025-06-30T15:21:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751296882000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’indice del fatturato delle imprese ricettive e della ristorazione mostra una flessione congiunturale (apr. 2025 / mar. 2025) del -0,1% che diventa -0,2% al netto dell’inflazione. La situazione migliora in termini tendenziali (apr. 2025 / apr. 2024) con un incremento del 2% che tuttavia si trasforma in -1,5% se depurato dalla componente inflazionistica. Sono numeri che confermano lo stato di incertezza che pesa sul turismo già emerso nei primi mesi di quest’anno soprattutto per la componente italiana che nel periodo gennaio-aprile 2025 registra un decremento del 3,2% rispetto l’anno precedente, non compensato dall’aumento degli stranieri che si ferma al +1,5%. Sulla ristorazione pesa anche il rallentamento della domanda non connessa al movimento turistico Nonostante il quadro attuale, si confida in un possibile recupero con l’avvio della stagione estiva, fiduciosi nell’effetto positivo di eventi, festività e flussi turistici più consistenti, soprattutto dall’estero, che potrebbero ridare slancio ai consumi e sostenere le imprese del settore”. È quanto osserva l’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat sulla dinamica del fatturato delle imprese dei servizi. [post_title] => Il turismo vive una stagione d'incertezza. La flessione è dello 0,2% [post_date] => 2025-06-30T14:14:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751292844000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venerdì scorso si è svolto un incontro di conciliazione tra la direzione dell'Aviazione Civile Francese e gli organizzatori dello sciopero dei controllori di volo del 3 e 4 luglio, che però non ha avuto successo. Al momento di andarsene, i membri del sindacato hanno espresso forti critiche nei confronti dell'azienda, in questo caso dello Stato. Il conflitto si sta aggravando perché anche altri sindacati hanno aderito allo sciopero, che per il momento dovrebbe aver luogo, e non è possibile stimarne l'esito. L'Aviazione Civile Francese, da parte sua, ha ammesso la carenza di controllori di volo, con prospettive ancora più disastrose dato l'invecchiamento della forza lavoro. Tuttavia, si rifiuta di accettare altre due motivazioni per lo sciopero: il desiderio dei controllori di volo di essere i soli a decidere sulle presenze e un aumento di stipendio, una richiesta costante. Problemi L'aviazione civile ammette solo che ci sono problemi di personale. E ha affermato di avere un piano, chiamato "Horizon 2030", per risolvere una volta per tutte l'arretrato dei controllori di volo. Le autorità hanno lamentato la tempistica dello sciopero, che cade nei primi due giorni dopo l'inizio delle vacanze scolastiche in Francia. "Queste date corrispondono ai giorni di maggiore attività dell'anno", ha dichiarato Civil Aviation. Sia l'azienda che i sindacati ignorano l'impatto degli scioperi in altri paesi, perché gli scioperi del controllo del traffico aereo francese paralizzano effettivamente i sorvoli nel paese, cosa che non accade altrove. [post_title] => Incontro fra Aviazione francese e controllori di volo è fallito. Sciopero 3 e 4 luglio [post_date] => 2025-06-30T12:40:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751287238000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445635" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit[/caption] L’Italia continua ad attrarre visitatori da tutte le regioni del mondo, lo dimostrano gli ultimi dati Enit sugli arrivi dai Paesi dell’Asia-Pacifico, in occasione della fiera ILTM di Singapore (uno degli eventi di punta nel calendario globale del turismo di lusso). Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%). I viaggi per lavoro costituiscono il restante 6,8%, con un incremento del +4,4%. Nel dettaglio, la Cina guida la classifica con oltre 94.700 arrivi (+8,3% e una quota del 32,6% sul totale dell’area geografica), segue la Corea del Sud con 71.288 passeggeri (+4,3% e un’incidenza del 24,5%), il Giappone registra 42.365 arrivi (+14,9%, pari al 14,6% del totale), l’Australia segna un incremento del +20,7% con 31.915 passeggeri (11%), l’India mostra una crescita del +10% con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6%, la Thailandia si distingue per l’incremento più marcato pari al +24,6%, con 9.765 arrivi (3,4%), l’Indonesia conta 4.947 passeggeri in crescita del +22,6% (1,7%) mentre Singapore registra un lieve aumento dello 0,8%, con 13.385 arrivi (4,6%). “Questi risultati dimostrano come ancora una volta riusciamo ad attrarre turisti da ogni parte del mondo. Arte, cultura, mare ma non solo: il viaggiatore cerca l’esperienza del Made in Italy, degustando prodotti tipici, immergendosi nelle vie dello shopping o concedendosi momenti di relax e benessere” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit. Motivazioni Tra le motivazioni di viaggio le esperienze vanno per la maggiore: tra i turisti australiani crescono i pacchetti gastronomici e del lusso con un 50% in più sulle vendite rispetto al 2024. Soggiorni lunghi (3 settimane) in Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia, oltre che città quali Roma e Milano. Anche i pacchetti che combinano arte, wellness e shopping mostrano buone performance, con aumenti tra il +7% e il +20% ed una permanenza media di 15 giorni. Tra chi arriva dalla Cina, in aumento Sport & Wellness del +20% in città quali Milano, Torino, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli; oltre ad un interesse per i viaggi formativi e professionali: il segmento MICE e studio cresce del +12%. Dal Giappone, le prenotazioni dal mercato hanno registrato una crescita media del +29,2% a conferma di un interesse costante verso l’Italia. I pacchetti proposti prevedono una permanenza media di 8 giorni, con itinerari ben strutturati che combinano cultura, paesaggio e gastronomia, oltre allo shopping che rappresenta una componente rilevante, soprattutto a Milano, Venezia e Firenze, dove è percepito come parte dell’esperienza culturale e di lifestyle italiano. [post_title] => Enit, la domanda dei paesi dell'Asia-Pacifico sta crescendo [post_date] => 2025-06-30T12:26:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751286390000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_452071" align="alignleft" width="300"] Pierluigi Di Palma, presidente Enac[/caption] "Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l'indagine per capire le origini dell'avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema". Così all'Ansa il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, sul guasto al Centro di controllo d'area di Milano dell'Enav che ieri sera ha determinato il blocco di circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell'Italia. Naturalmente Enac aprirà un'indagine. In settimana, ha assicurato Di Palma, «consegneremo al governo un report completo su quanto accaduto. Bisognerà approfondire seguendo tutta la filiera che compone il sistema e che non è riferibile solo ad Enav, ci sono dei soggetti esterni», L'indagine servirà anche a verificare se il traffico aereo ha corso rischi nella gestione della 'contingency'. [post_title] => Di Palma (Enac): Consegneremo in settimana al governo un report sul caos voli [post_date] => 2025-06-30T11:53:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751284427000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493561 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato turistico degli individui conm disabilità di venta grande. In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche. Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d'affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L'Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile. Lo afferma Consumers' Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni. "Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui. - spiega il presidente Furio Truzzi - Questo perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni: la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, è sprovvista di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili, e alle barriere architettoniche si aggiungono quelle sensoriali, digitali e culturali. Eppure - continua Truzzi - in Italia il mercato potenziale del turismo accessibile è stimato in oltre 27 miliardi di euro annui: il viaggiatore con disabilità, infatti, spende in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, perché sceglie alloggi di livello più elevato che possano garantire spazio e libertà di accesso, noleggia veicoli di dimensioni maggiori, è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto in modo da godere di maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Senza contare che spesso viaggia assieme a uno o più accompagnatori." [post_title] => Sono 50 milioni in Europa i soggetti con disabilità che viaggiano. L'Italia è indietro [post_date] => 2025-06-30T11:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751283555000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue ha avuto un momento nei suoi 25 anni di storia in cui sembrava che si sarebbe consolidata come la sorpresa dell'aviazione americana. Ma le cose sono peggiorate. Tanto che ha lanciato un piano di dimagrimento per vedere se riesce a contenere le perdite. Ecco perché, da settembre abbandonerà Miami, uno dei suoi mercati chiave. La situazione è talmente grave che negli ultimi sei mesi sono stati persi più di 250 milioni di dollari, e inoltre ogni mese è stato peggiore del precedente. Spirit La fusione con Spirit da 3,8 miliardi di dollari (o meglio, un buyout) è fallita, e da allora la situazione non ha fatto che peggiorare. Quindi Miami sarà la vittima. JetBlue volava verso il primo aeroporto della Florida dal 2021, con quattordici voli da diverse città, tra cui New York e Boston. Logicamente, la chiusura dell'attività di Miami è stata accompagnata dalla richiesta ai viaggiatori di accettare un rimborso o di trovare biglietti alternativi. [post_title] => JetBlue in condizioni cirtiche lascia da settembre l'aeroporto di Miami [post_date] => 2025-06-30T11:17:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751282236000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493555" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Pagliara[/caption] Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è entrato ufficialmente a far parte di Preferred Hotels & Resorts – il più grande brand indipendente di hotel al mondo, che rappresenta oltre 600 hotel, resort, residenze e gruppi alberghieri unici in 80 Paesi – come nuova proposta della Lifestyle Collection. Rappresentando le strutture d’eccellenza a livello globale che offrono soggiorni coinvolgenti e momenti memorabili, la Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts si distingue per la sua autenticità, intelligenza, accessibilità e varietà, offrendo un servizio attento e una proposta gastronomica locale che esprimono cultura e stile. Il resort Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort conta 211 camere, e si caratterizza per la cifra stilistica che, attraverso il bianco delle pareti e gli inserti in pietra e in legno, è in armonia con il contesto paesaggistico dell’iconica cima da cui prende il nome. Elemento distintivo è una nuova dimensione di ospitalità alpina che si modella attorno a una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza per essere all’altezza di una promessa: soddisfare desideri e aspettative. Gli ospiti possono godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service, pensato per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione, e di una diversificata rosa di opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport. Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di fun dining. L’offerta wellness della SPA Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, Watsu, tibetana…) con trattamenti made for man e made for woman, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport figurano la piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia. Pagliara "Entrare a far parte della Lifestyle Collection di Preferred è per noi motivo di grande orgoglio: rappresenta, da un lato, il riconoscimento dell’importante lavoro di riposizionamento compiuto su una struttura storica, oggi eccellenza 5 stelle della destinazione; dall’altro, segna l’inizio di una significativa partnership riconoscendo il posizionamento upper upscale di Valtur, brand storico dell’ospitalità italiana che ha saputo evolversi, ridefinire la propria identità e proporre un modello unico di ospitalità lifestyle, con uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore", commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Valtur. [post_title] => Valtur Cervinia Cristallo Ski Resorts è entrato nei Preferred Hotels & Resorts [post_date] => 2025-06-30T10:58:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751281133000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493544" align="alignleft" width="300"] Veduta del Phi Hotel Piajo[/caption] Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha siglato un contratto di locazione per 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva situata a Nembro, in provincia di Bergamo. Phi Hotels Apartment Bergamo, in prossimità dell'albergo della società già esistent, Phi Hotel Piajo, è costituita da 15 appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Bergamo, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. La struttura sarà operativa dal prossimo 15 settembre. L’operazione è la terza conclusa nel corso del 2025 (a seguito del perfezionamento delle operazioni Phi Hotel Piajo, citato sopra, e Phi Hotel Palio di Asti), in linea con il piano industriale 2025-2028 presentato dalla società lo scorso 22 gennaio. Il contratto è subordinato ad alcune condizioni sospensive di ordine tecnico-amministrativo proprie del settore e di operazioni simili. La locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa 2 milioni di euro, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento. «Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali» commenta Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia. [post_title] => Gruppo Xenia: apertura a settembre per Phi Hotels Apartment Bergamo [post_date] => 2025-06-30T10:04:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751277869000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sono 50 milioni in europa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7430,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_397781\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino[/caption]\r

Formare giovani talenti direttamente in azienda per rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore turistico: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra ITS Academy Turismo Piemonte e Federalberghi. Lo strumento chiave è l’alto apprendistato, un contratto che permette ai giovani di studiare e lavorare contemporaneamente, imparando sul campo nelle strutture ricettive di Torino e provincia. Le imprese, grazie a questo modello, formano risorse su misura, in linea con le proprie esigenze, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. ITS Academy garantisce selezione attenta, tutoraggio continuo e programmi costruiti con gli imprenditori. \r

Nello specifico, il percorso in zlto apprendistato è dedicato agli studenti del corso di Hospitality Manager, la figura responsabile della gestione e dell’organizzazione di diversi aspetti all’interno delle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. A partire dal prossimo anno scolastico, dopo un primo anno in aula, gli studenti dell’ITS potranno entrare direttamente nelle strutture alberghiere.\r

Gli imprenditori possono formare nuove risorse secondo le proprie esigenze, avviando un percorso che ha l’obiettivo di consolidare competenze e garantire continuità nel personale.\r

«Poter formare e fidelizzare nuove risorse – sottolineano la presidente di Ascom e di Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte Maria Luisa Coppa e il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio - rappresenta un vantaggio competitivo per gli imprenditori che puntano sulla qualità del servizio. La proposta di ITS Academy Turismo Piemonte va esattamente in questa direzione: ogni studente viene formato secondo le reali esigenze della struttura ricettiva, garantendo un inserimento progressivo e mirato. Le aziende hanno così il vantaggio di formare una risorsa su misura, modellando il percorso di crescita in base alle proprie necessità.\r

Ma non sono mai da sole: ITS Academy affianca le imprese con tutor dedicati, per assicurare il massimo supporto nel percorso formativo. ITS Academy Turismo Piemonte si propone, dunque, come un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli albergatori la possibilità di integrare nel proprio organico giovani motivati e preparati».","post_title":"Federalberghi Torino e ITS Academy, l'alleanza per la formazione","post_date":"2025-06-30T15:21:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751296882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

L’indice del fatturato delle imprese ricettive e della ristorazione mostra una flessione congiunturale (apr. 2025 / mar. 2025) del -0,1% che diventa -0,2% al netto dell’inflazione.\r

\r

La situazione migliora in termini tendenziali (apr. 2025 / apr. 2024) con un incremento del 2% che tuttavia si trasforma in -1,5% se depurato dalla componente inflazionistica.\r

\r

Sono numeri che confermano lo stato di incertezza che pesa sul turismo già emerso nei primi mesi di quest’anno soprattutto per la componente italiana che nel periodo gennaio-aprile 2025 registra un decremento del 3,2% rispetto l’anno precedente, non compensato dall’aumento degli stranieri che si ferma al +1,5%. Sulla ristorazione pesa anche il rallentamento della domanda non connessa al movimento turistico\r

\r

Nonostante il quadro attuale, si confida in un possibile recupero con l’avvio della stagione estiva, fiduciosi nell’effetto positivo di eventi, festività e flussi turistici più consistenti, soprattutto dall’estero, che potrebbero ridare slancio ai consumi e sostenere le imprese del settore”.\r

\r

È quanto osserva l’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat sulla dinamica del fatturato delle imprese dei servizi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il turismo vive una stagione d'incertezza. La flessione è dello 0,2%","post_date":"2025-06-30T14:14:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751292844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venerdì scorso si è svolto un incontro di conciliazione tra la direzione dell'Aviazione Civile Francese e gli organizzatori dello sciopero dei controllori di volo del 3 e 4 luglio, che però non ha avuto successo. Al momento di andarsene, i membri del sindacato hanno espresso forti critiche nei confronti dell'azienda, in questo caso dello Stato.\r

\r

Il conflitto si sta aggravando perché anche altri sindacati hanno aderito allo sciopero, che per il momento dovrebbe aver luogo, e non è possibile stimarne l'esito.\r

\r

L'Aviazione Civile Francese, da parte sua, ha ammesso la carenza di controllori di volo, con prospettive ancora più disastrose dato l'invecchiamento della forza lavoro. Tuttavia, si rifiuta di accettare altre due motivazioni per lo sciopero: il desiderio dei controllori di volo di essere i soli a decidere sulle presenze e un aumento di stipendio, una richiesta costante.\r

Problemi\r

L'aviazione civile ammette solo che ci sono problemi di personale. E ha affermato di avere un piano, chiamato \"Horizon 2030\", per risolvere una volta per tutte l'arretrato dei controllori di volo.\r

\r

Le autorità hanno lamentato la tempistica dello sciopero, che cade nei primi due giorni dopo l'inizio delle vacanze scolastiche in Francia. \"Queste date corrispondono ai giorni di maggiore attività dell'anno\", ha dichiarato Civil Aviation. Sia l'azienda che i sindacati ignorano l'impatto degli scioperi in altri paesi, perché gli scioperi del controllo del traffico aereo francese paralizzano effettivamente i sorvoli nel paese, cosa che non accade altrove.","post_title":"Incontro fra Aviazione francese e controllori di volo è fallito. Sciopero 3 e 4 luglio","post_date":"2025-06-30T12:40:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751287238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445635\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit[/caption]\r

L’Italia continua ad attrarre visitatori da tutte le regioni del mondo, lo dimostrano gli ultimi dati Enit sugli arrivi dai Paesi dell’Asia-Pacifico, in occasione della fiera ILTM di Singapore (uno degli eventi di punta nel calendario globale del turismo di lusso).\r

Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%). I viaggi per lavoro costituiscono il restante 6,8%, con un incremento del +4,4%.\r

Nel dettaglio, la Cina guida la classifica con oltre 94.700 arrivi (+8,3% e una quota del 32,6% sul totale dell’area geografica), segue la Corea del Sud con 71.288 passeggeri (+4,3% e un’incidenza del 24,5%), il Giappone registra 42.365 arrivi (+14,9%, pari al 14,6% del totale), l’Australia segna un incremento del +20,7% con 31.915 passeggeri (11%), l’India mostra una crescita del +10% con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6%, la Thailandia si distingue per l’incremento più marcato pari al +24,6%, con 9.765 arrivi (3,4%), l’Indonesia conta 4.947 passeggeri in crescita del +22,6% (1,7%) mentre Singapore registra un lieve aumento dello 0,8%, con 13.385 arrivi (4,6%).\r

“Questi risultati dimostrano come ancora una volta riusciamo ad attrarre turisti da ogni parte del mondo. Arte, cultura, mare ma non solo: il viaggiatore cerca l’esperienza del Made in Italy, degustando prodotti tipici, immergendosi nelle vie dello shopping o concedendosi momenti di relax e benessere” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

Motivazioni\r

Tra le motivazioni di viaggio le esperienze vanno per la maggiore: tra i turisti australiani crescono i pacchetti gastronomici e del lusso con un 50% in più sulle vendite rispetto al 2024. Soggiorni lunghi (3 settimane) in Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia, oltre che città quali Roma e Milano. Anche i pacchetti che combinano arte, wellness e shopping mostrano buone performance, con aumenti tra il +7% e il +20% ed una permanenza media di 15 giorni.\r

Tra chi arriva dalla Cina, in aumento Sport & Wellness del +20% in città quali Milano, Torino, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli; oltre ad un interesse per i viaggi formativi e professionali: il segmento MICE e studio cresce del +12%. Dal Giappone, le prenotazioni dal mercato hanno registrato una crescita media del +29,2% a conferma di un interesse costante verso l’Italia. I pacchetti proposti prevedono una permanenza media di 8 giorni, con itinerari ben strutturati che combinano cultura, paesaggio e gastronomia, oltre allo shopping che rappresenta una componente rilevante, soprattutto a Milano, Venezia e Firenze, dove è percepito come parte dell’esperienza culturale e di lifestyle italiano.\r

","post_title":"Enit, la domanda dei paesi dell'Asia-Pacifico sta crescendo","post_date":"2025-06-30T12:26:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751286390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_452071\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierluigi Di Palma, presidente Enac[/caption]\r

\r

\"Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l'indagine per capire le origini dell'avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema\". Così all'Ansa il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, sul guasto al Centro di controllo d'area di Milano dell'Enav che ieri sera ha determinato il blocco di circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell'Italia.\r

\r

Naturalmente Enac aprirà un'indagine. In settimana, ha assicurato Di Palma, «consegneremo al governo un report completo su quanto accaduto. Bisognerà approfondire seguendo tutta la filiera che compone il sistema e che non è riferibile solo ad Enav, ci sono dei soggetti esterni», L'indagine servirà anche a verificare se il traffico aereo ha corso rischi nella gestione della 'contingency'.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Di Palma (Enac): Consegneremo in settimana al governo un report sul caos voli","post_date":"2025-06-30T11:53:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751284427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato turistico degli individui conm disabilità di venta grande. In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche.\r

Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d'affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L'Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile.\r

Lo afferma Consumers' Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni.\r

\r

\"Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui. - spiega il presidente Furio Truzzi - Questo perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni: la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, è sprovvista di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili, e alle barriere architettoniche si aggiungono quelle sensoriali, digitali e culturali.\r

\r

Eppure - continua Truzzi - in Italia il mercato potenziale del turismo accessibile è stimato in oltre 27 miliardi di euro annui: il viaggiatore con disabilità, infatti, spende in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, perché sceglie alloggi di livello più elevato che possano garantire spazio e libertà di accesso, noleggia veicoli di dimensioni maggiori, è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto in modo da godere di maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Senza contare che spesso viaggia assieme a uno o più accompagnatori.\"","post_title":"Sono 50 milioni in Europa i soggetti con disabilità che viaggiano. L'Italia è indietro","post_date":"2025-06-30T11:39:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751283555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue ha avuto un momento nei suoi 25 anni di storia in cui sembrava che si sarebbe consolidata come la sorpresa dell'aviazione americana. Ma le cose sono peggiorate. Tanto che ha lanciato un piano di dimagrimento per vedere se riesce a contenere le perdite. Ecco perché, da settembre abbandonerà Miami, uno dei suoi mercati chiave.\r

\r

La situazione è talmente grave che negli ultimi sei mesi sono stati persi più di 250 milioni di dollari, e inoltre ogni mese è stato peggiore del precedente.\r

Spirit\r

La fusione con Spirit da 3,8 miliardi di dollari (o meglio, un buyout) è fallita, e da allora la situazione non ha fatto che peggiorare. Quindi Miami sarà la vittima. JetBlue volava verso il primo aeroporto della Florida dal 2021, con quattordici voli da diverse città, tra cui New York e Boston.\r

\r

Logicamente, la chiusura dell'attività di Miami è stata accompagnata dalla richiesta ai viaggiatori di accettare un rimborso o di trovare biglietti alternativi.","post_title":"JetBlue in condizioni cirtiche lascia da settembre l'aeroporto di Miami","post_date":"2025-06-30T11:17:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1751282236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493555\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Pagliara[/caption]\r

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è entrato ufficialmente a far parte di Preferred Hotels & Resorts – il più grande brand indipendente di hotel al mondo, che rappresenta oltre 600 hotel, resort, residenze e gruppi alberghieri unici in 80 Paesi – come nuova proposta della Lifestyle Collection. Rappresentando le strutture d’eccellenza a livello globale che offrono soggiorni coinvolgenti e momenti memorabili, la Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts si distingue per la sua autenticità, intelligenza, accessibilità e varietà, offrendo un servizio attento e una proposta gastronomica locale che esprimono cultura e stile.\r

\r

Il resort\r

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort conta 211 camere, e si caratterizza per la cifra stilistica che, attraverso il bianco delle pareti e gli inserti in pietra e in legno, è in armonia con il contesto paesaggistico dell’iconica cima da cui prende il nome. Elemento distintivo è una nuova dimensione di ospitalità alpina che si modella attorno a una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza per essere all’altezza di una promessa: soddisfare desideri e aspettative. Gli ospiti possono godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service, pensato per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione, e di una diversificata rosa di opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport.\r

Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di fun dining. L’offerta wellness della SPA Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, Watsu, tibetana…) con trattamenti made for man e made for woman, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport figurano la piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia.\r

\r

Pagliara\r

\"Entrare a far parte della Lifestyle Collection di Preferred è per noi motivo di grande orgoglio: rappresenta, da un lato, il riconoscimento dell’importante lavoro di riposizionamento compiuto su una struttura storica, oggi eccellenza 5 stelle della destinazione; dall’altro, segna l’inizio di una significativa partnership riconoscendo il posizionamento upper upscale di Valtur, brand storico dell’ospitalità italiana che ha saputo evolversi, ridefinire la propria identità e proporre un modello unico di ospitalità lifestyle, con uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore\", commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Valtur.\r

","post_title":"Valtur Cervinia Cristallo Ski Resorts è entrato nei Preferred Hotels & Resorts","post_date":"2025-06-30T10:58:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751281133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493544\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Veduta del Phi Hotel Piajo[/caption]\r

Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha siglato un contratto di locazione per 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva situata a Nembro, in provincia di Bergamo.\r

Phi Hotels Apartment Bergamo, in prossimità dell'albergo della società già esistent, Phi Hotel Piajo, è costituita da 15 appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Bergamo, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. La struttura sarà operativa dal prossimo 15 settembre.\r

L’operazione è la terza conclusa nel corso del 2025 (a seguito del perfezionamento delle operazioni Phi Hotel Piajo, citato sopra, e Phi Hotel Palio di Asti), in linea con il piano industriale 2025-2028 presentato dalla società lo scorso 22 gennaio. Il contratto è subordinato ad alcune condizioni sospensive di ordine tecnico-amministrativo proprie del settore e di operazioni simili. \r

La locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa 2 milioni di euro, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento.\r

«Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali» commenta Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia.","post_title":"Gruppo Xenia: apertura a settembre per Phi Hotels Apartment Bergamo","post_date":"2025-06-30T10:04:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751277869000]}]}}