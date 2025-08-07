Si avvicina il ponte di Messina. Per molti è solo un abominio La realizzazione del ponte di Messina ha avuto uno scatto negli ultimi giorni dopo l’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Ma il punto non è questo. Molti siciliani e calabresi lo vogliono ma la maggioranza non ne sente e non ne sentiva il bisogno. I siciliani e calabresi sono ormai abituati al fatto che sui loro territori decidano gli altri che dei territori non sanno niente. Il problema oltre che politico, strutturale, è anche economico. Questo è il punto. Abbiamo una classe politica che ragioa esclusivamente su ciò che è utile e produttivo, non ha nessun interesse agli aspetti culturali, storici, paesaggistici. Basta che le cose abbiano un ritorno economico e produttivo, il resto è fieno che si butta ai cavalli. Giudizio Da conoscitore di quella terra (visto che ci sono nato) dico che il ponte di Messina è un abominio. Il paesaggio verrà storpiato, la cultura annientata, la storia pure. Tutto in un solo gesto. Naturalmente come ogni impresa umana sarà la storia a dare il risultato, a giudicare l’opera. Io aspetto quel momento. La distruzione di un ecosistema perfetto è una responsabilità che nessuno può e deve prendersi. ga Condividi

