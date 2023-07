Santanchè ha firmato il decreto che assegna i 39 milioni a adv e to Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto di 39 milioni di euro per i ristori a agenzie di viaggio e tour operator. Forse ci siamo. Dopo mesi di attesa (diciamo anni, perché i ristori si riferiscono al 2021), ecco che la cosa sta iniziando a concretizzare. Naturalmente canteremo vittoria solo quando a settembre arriveranno0 i primi soldi. Verdiamo le reazioni di alcune associazioni di categoria. «Siamo molto soddisfatti della firma da parte del ministro del turismo Daniela Santanchè del decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro ad agenzie e tour operator. Si tratta – lo ricordiamo – di ristori relativi al 2021, anno ancora fortemente segnato dall’emergenza Covid». Così Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti. «I parametri previsti dal decreto sono maggiormente equilibrati rispetto al passato e ai precedenti ristori, e vanno incontro a quelle che erano state le nostre richieste al ministero del turismo. Auspichiamo però un rifinanziamento del fondo, dato che le risorse non sono al momento sufficienti a soddisfare a pieno le imprese del comparto e le ingenti perdite subite nel 2021, anno con il turismo sostanzialmente fermo». Fiavet Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ha commentato: «Nel nostro ultimo incontro con il ministro Santanché ci aveva assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potevano iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicandoci anche gli organismi preposti per informarsi in merito. Apprendiamo con estrema soddisfazione che il ministro del turismo ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Ci fa ancora più piacere che il finanziamento è accompagnato da un plauso al ruolo che ci viene riconosciuto come cruciale nell’ottica industriale del turismo». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto di 39 milioni di euro per i ristori a agenzie di viaggio e tour operator. Forse ci siamo. Dopo mesi di attesa (diciamo anni, perché i ristori si riferiscono al 2021), ecco che la cosa sta iniziando a concretizzare. Naturalmente canteremo vittoria solo quando a settembre arriveranno0 i primi soldi. Verdiamo le reazioni di alcune associazioni di categoria. «Siamo molto soddisfatti della firma da parte del ministro del turismo Daniela Santanchè del decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro ad agenzie e tour operator. Si tratta - lo ricordiamo - di ristori relativi al 2021, anno ancora fortemente segnato dall'emergenza Covid». Così Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti. «I parametri previsti dal decreto sono maggiormente equilibrati rispetto al passato e ai precedenti ristori, e vanno incontro a quelle che erano state le nostre richieste al ministero del turismo. Auspichiamo però un rifinanziamento del fondo, dato che le risorse non sono al momento sufficienti a soddisfare a pieno le imprese del comparto e le ingenti perdite subite nel 2021, anno con il turismo sostanzialmente fermo». Fiavet Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ha commentato: «Nel nostro ultimo incontro con il ministro Santanché ci aveva assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potevano iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicandoci anche gli organismi preposti per informarsi in merito. Apprendiamo con estrema soddisfazione che il ministro del turismo ha firmato il decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Ci fa ancora più piacere che il finanziamento è accompagnato da un plauso al ruolo che ci viene riconosciuto come cruciale nell'ottica industriale del turismo». [post_title] => Santanchè ha firmato il decreto che assegna i 39 milioni a adv e to [post_date] => 2023-07-25T12:44:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690289075000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mini-reattore chiuso sulle navi, che funzionerebbe alla stregua di una piccola batteria nucleare, in grado di produrre una potenza elettrica di 30 megawatt. Un sistema che richiederebbe rifornimenti sporadici (solo una volta ogni 10-15 anni), una manutenzione molto limitata e una facile sostituzione del reattore a fine vita. E' il progetto su cui sta lavorando Fincantieri, insieme al Rina e a newcleo. Quest'ultima è un'azienda londinese di tecnologie nucleari pulite e sicure, impegnata nello sviluppo di reattori innovativi di quarta generazione che utilizzano scorie nucleari esistenti come combustibile. In base a un accordo appena firmato, le tre realtà si impegnano dunque a realizzare uno studio di fattibilità per applicazioni nucleari nel settore navale, sfruttando la tecnologia dei piccoli reattori modulari raffreddati a piombo (Smr) della stessa newcleo. L'utilizzo dell'energia nucleare pulita per alimentare le navi contribuirebbe a decarbonizzare rapidamente un settore alle prese con l'enorme consumo di combustibili fossili e le conseguenti emissioni di carbonio. Inoltre, il sistema salvaguarderebbe l'ecosistema marino in caso di incidente. Con il progetto di newcleo, il piombo liquido all'interno del reattore infatti si solidificherebbe, raffreddandosi a contatto con l'acqua fredda e racchiudendo il nucleo del reattore in un involucro solido, in grado di contenere tutte le radiazioni grazie alle proprietà schermanti del piombo. Al termine della sua vita, l'intera unità verrebbe semplicemente rimossa, sostituita con una nuova e portata via per lo smantellamento e il riprocessamento. “Oggi Fincantieri ribadisce la propria vocazione a essere pioniere e catalizzatore del progresso nel settore marittimo con tecnologie all'avanguardia, efficienti e sostenibili - sottolinea il ceo e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. L'accordo ci permette infatti di esplorare la possibilità di aggiungere una nuova e visionaria soluzione tra quelle a nostra disposizione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che l'industria si è posta. L'energia nucleare ha un enorme potenziale e, come tale, ha bisogno delle migliori competenze per essere espressa. Siamo orgogliosi di unirci a partner come newcleo e Rina per contribuire a questo obiettivo". [post_title] => Fincantieri: al via un progetto per la propulsione navale nucleare con Rina e newcleo [post_date] => 2023-07-25T10:59:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690282793000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450254" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Snatanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica. «Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita. Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani. «L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna, che consenta di supportare questo segmento altamente qualificante del panorama turistico italiano, incrementandone il livello dei servizi, della sicurezza, della sostenibilità e della destagionalizzazione. A tal proposito, è opportuno rilevare come questo decreto arrivi adesso, in estate, con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, permettendo a chi opera nel settore di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale» ha commentato il ministro Santanchè. Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze. I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi di innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci. Entro trenta giorni da oggi, sul portale del ministero del turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti. [post_title] => Santanchè: 30 milioni per sostenere la montagna delle regioni appenniniche [post_date] => 2023-07-25T10:32:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690281165000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta ad occhi chiusi… sicuramente con King Holidays. Si chiama così la nuova campagna di comunicazione che l'operatore capitolino ha avviato in collaborazione con l'ente del turismo dell'arcipelago mediterraneo. La pianificazione, che si protrarrà fino all’autunno, è partita con una serie di affissioni nelle principali fermate della metropolitana di Milano, e proseguirà online su un circuito di portali lifestyle, travel, gossip e news, con l’obiettivo di intercettare il vasto pubblico di viaggiatori fai-da-te online e di riportarli nelle agenzie. “I dati relativi alla prima parte dell’anno segnano il ritorno di Malta ai livelli pre-pandemia - spiega la product manager King Holidays, Barbara Cipolloni -. Un risultato possibile anche grazie a una programmazione più completa rispetto al passato, in grado di assecondare le aspettative delle nuove generazioni di clienti, che cercano affidabilità, prezzi competitivi ed esperienze autentiche ed esclusive. Nella nostra brochure monografica, realizzata in collaborazione con VisitMalta e pubblicata anche sul nostro sito, proponiamo una collezione di avventure, scoperte ed emozioni: una Malta da vivere, prima ancora che da visitare”. Tante le escursioni a contatto con la natura, come il bagno con i delfini e i tuffi nella trasparente Blue Lagoon di Comino, nonché le visite allo straordinario patrimonio storico e archeologico dell’arcipelago, che spazia dalle tele del Caravaggio nella concattedrale di San Giovanni Battista a Valletta ai templi megalitici di Mnajdra e Hagar Qim sull’isola di Malta e di Ggantija sull’isola di Gozo. King Holidays propone un’ampia selezione di circuiti individuali e di gruppo, compreso Valletta Emotion, programma di cinque giorni adatto anche per uno short-break fuori dai canonici mesi estivi, dedicato ai segreti di Valletta, Mdina e delle altre bellezze dell’isola di Malta. Da segnalare anche il ritorno dei corsi, collettivi e individuali, di inglese, e la programmazione di soggiorni balneari, sostenuta da un ricco calendario di partenze garantite in agosto da Milano, Roma e Napoli, che assicurano disponibilità di posti e prezzi fissi. [post_title] => Malta a livelli-pre pandemia. Al via una campagna King Holidays in collaborazione con l'ente [post_date] => 2023-07-24T10:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690194975000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In dieci anni, sono scomparsi 2.790 hotel a 1 e 2 stelle, sempre più schiacciati dalle aggressive politiche tariffarie delle strutture di categoria superiore e al tempo stesso sopraffatti dall’aumento delle proposte di appartamenti in affitto. Sulle principali piattaforme di locazioni turistiche brevi si contano infatti ormai circa 500 mila proposte. Un boom che sta avendo un grave impatto sul mondo dell’accoglienza alberghiera in Italia. In particolare, su alberghi e pensioni a gestione familiare, che un tempo rappresentavano un punto di forza del sistema ricettivo nazionale, ma che ora faticano a restare sul mercato. È quanto emerge da un’analisi sul sistema ricettivo italiano condotto da Cst per Assohotel, l’associazione che riunisce le imprese della ricettività turistica alberghiera Confesercenti. I piccoli alberghi non riescono più a competere non solo con le strutture medio/grandi, che hanno una maggiore capacità finanziaria ed economica, ma anche con il fenomeno degli appartamenti, che hanno costi di gestione del tutto marginali rispetto a quelli delle imprese ricettive e sono privi di obblighi sul livello minimo dei servizi. Le difficoltà gestionali dei piccoli hotel derivano anche dalla necessità di assicurare lo standard delle dotazioni e dei servizi quotidiani previsti dalle rispettive normative regionali, oltre che dalla necessità di presidiare le principali piattaforme online le quali, come è noto, chiedono commissioni elevate. Insomma, un sistema fin troppo competitivo e difficile da governare per un numero sempre maggiore di piccole imprese. Nel 2011 in Italia c’erano 10.266 hotel a 1 e 2 stelle che offrivano il 13,3% dei posti letto del settore alberghiero. Oggi ne restano 7.476 e garantiscono il 9,6% dei posti letto del comparto. Il loro ridimensionamento non è legato alle difficoltà del periodo pandemico, visto che dal 2011 il calo medio annuo è stato del 3%. Dieci anni fa gli hotel a 1 stella in Italia erano 3.612 e nel 2022 sono scesi a 2.385. Stesso trend per i 2 stelle che nel 2011 contavano 6.654 imprese e nel 2022 si sono ridotti a 5.091. In termini percentuali il calo dei primi è stato del 34% e la diminuzione dei secondi si ferma al 23,5%. Una situazione particolare, dalla quale non sfuggono nemmeno i 3 stelle che in dieci anni hanno registrato una diminuzione del -2,5%. Nel 2022 il maggior numero di hotel a 1 e 2 stelle era concentrato nelle regioni del Nord Est (43,7%), mentre nelle regioni del Sud e isole erano distribuite solo il 13,5% del totale. Proprio in queste aree negli ultimi dieci anni si è registrata la diminuzione percentuale più elevata, a differenza delle regioni del Centro dove la diminuzione si è fermata al -20%. “La deregulation di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia sta portando a gravi squilibri nel comparto ricettivo - commenta Vittorio Messina, presidente di Assohotel Confesercenti -. Stiamo favorendo le non-imprese a tutto svantaggio delle attività imprenditoriali, che sono sottoposte a un prelievo fiscale più oneroso e sostengono costi maggiori per essere in regola con la normativa, per esempio per le questioni di sicurezza. Condividiamo dunque pienamente l’obiettivo principale della proposta di legge sulle locazioni brevi del Governo, ossia quello di regolamentare il fenomeno, auspicando che vada effettivamente nella direzione di eliminare ogni incertezza normativa e ogni forma di concorrenza sleale”. [post_title] => Assohotel: la deregulation degli affitti brevi cancella i piccoli alberghi a conduzione familiare [post_date] => 2023-07-24T10:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690193938000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà il logo di Moby a campeggiare sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni. L'accordo di sponsorizzazione biennale è stato firmato venerdì scorso a bordo del Fantasy, alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo Moby, Achille Onorato, e del presidente rossoblù, Tommaso Giulini. “Quest’accordo – spiega lo stesso Onorato – rafforza ulteriormente il legame tra la nostra compagnia, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 e il mondo dello sport. Solo un mese fa la campionessa di sci Sofia Goggia è stata la madrina di battesimo del traghetto più grande del mondo, mentre oggi ospitiamo sulla nostra ammiraglia i rappresentanti del Cagliari Calcio, squadra che vanta una lunga storia di successi e tradizioni. Per noi è un orgoglio firmare questa partnership a bordo del Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra isola del cuore: con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo, la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Siamo orgogliosi con questa partnership di condividere un progetto e una visione comune e di rafforzare il legame fra la Moby e la Sardegna. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri.”. [post_title] => Il logo Moby campeggerà sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni [post_date] => 2023-07-24T10:06:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690193199000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale. Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. "Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri". Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. "Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree. Massimiliano Sarti [post_title] => Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi [post_date] => 2023-07-21T12:19:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689941999000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quali caratteristiche inducono alla scelta di una vacanza i giovani italiani - Millennials e la Generazione Z - nel 2023? Il viaggio deve essere autentico, intimo, sostenibile: questi i risultati dell'indagine effettuata dalla società di ricerche Squadrati nell’ambito dello studio 'Cosa ci spinge a viaggiare', realizzato per FlixBus. «Negli ultimi anni le persone si sono avvicinate in modo costante a forme di viaggio sempre più virtuose e responsabili, nonché legate a una dimensione più autentica ed esperienziale - ha commentato ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con la nostra rete capillare di mobilità collettiva, possiamo rispondere a questa esigenza rendendo possibili forme di viaggio più sostenibili, sempre più slegate dal mezzo privato e consapevoli delle specificità locali. Da qui, l’impegno a collegare mete penalizzate dalla carenza di collegamenti ferroviari e aeroportuali anche attraverso la creazione di hub di interscambio, con la possibilità di valorizzare itinerari meno noti rispetto a quelli canonici del turismo di massa e di creare un indotto per le economie locali. Non è un caso che il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovi in centri con meno di 20.000 abitanti». [caption id="attachment_450122" align="alignleft" width="200"] Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia[/caption] Vivere a fondo una comunità, entrare in sintonia con le persone e lasciare che i ritmi del luogo scandiscano il proprio soggiorno, anziché dettare i propri. Secondo l’indagine, sempre più viaggiatori manifestano questa volontà nel post-Covid: il 33% degli intervistati dichiara di preferire viaggi “formativi” «per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista» (contro il 26% del pre-Covid, per un aumento di 7 punti percentuali in soli tre anni). Analogamente, è cresciuto il desiderio di «vivere un’esperienza di arricchimento, di crescita personale» (dal 31% nel pre-Covid al 41% di oggi) e «vivere un’esperienza unica» (dal 32% al 36%). Ad aumentare è anche il desiderio di intimità, e cioè di condividere l’esperienza del viaggio soprattutto con gli affetti più stretti. Nella classifica dei viaggi preferiti, un gradino sotto i viaggi di relax, si piazzano infatti quelli «del cuore, per stare con le persone a cui si vuole bene», indicati dal 34% degli italiani appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z (contro il 23% del pre-Covid). Inoltre, il 39% di essi indica la compagnia delle «persone care, gli amici, la famiglia» quale motivazione principale del viaggio (nel pre-Covid era il 31%). Nel confronto fra le abitudini di viaggio precedenti e successive all’avvento del Covid si riflette, infine, una rinnovata sensibilità, da parte delle persone, per il tema ambientale: sale di quattro punti percentuali la preferenza accordata ai viaggi «naturalistici, per immergersi e osservare la natura», che passano dal 27% del pre-Covid al 31% del post-Covid. [post_title] => Flixbus fotografa le nuove abitudini di viaggio dei giovani italiani [post_date] => 2023-07-21T11:59:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689940765000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449958 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449961" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il presidente Enac Di Palma e il presidente Inac, Teixeira Diaz[/caption] L'Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac - Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri. L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell'aviazione civile. Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all'emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo. La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata. Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. [post_title] => Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile [post_date] => 2023-07-19T12:04:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689768244000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santanche ha firmato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":21,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":754,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto di 39 milioni di euro per i ristori a agenzie di viaggio e tour operator. Forse ci siamo. Dopo mesi di attesa (diciamo anni, perché i ristori si riferiscono al 2021), ecco che la cosa sta iniziando a concretizzare. Naturalmente canteremo vittoria solo quando a settembre arriveranno0 i primi soldi.\r

\r

Verdiamo le reazioni di alcune associazioni di categoria.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti della firma da parte del ministro del turismo Daniela Santanchè del decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro ad agenzie e tour operator. Si tratta - lo ricordiamo - di ristori relativi al 2021, anno ancora fortemente segnato dall'emergenza Covid». Così Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti.\r

\r

«I parametri previsti dal decreto sono maggiormente equilibrati rispetto al passato e ai precedenti ristori, e vanno incontro a quelle che erano state le nostre richieste al ministero del turismo. Auspichiamo però un rifinanziamento del fondo, dato che le risorse non sono al momento sufficienti a soddisfare a pieno le imprese del comparto e le ingenti perdite subite nel 2021, anno con il turismo sostanzialmente fermo».\r

Fiavet\r

Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ha commentato: «Nel nostro ultimo incontro con il ministro Santanché ci aveva assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potevano iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicandoci anche gli organismi preposti per informarsi in merito.\r

\r

Apprendiamo con estrema soddisfazione che il ministro del turismo ha firmato il decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Ci fa ancora più piacere che il finanziamento è accompagnato da un plauso al ruolo che ci viene riconosciuto come cruciale nell'ottica industriale del turismo».","post_title":"Santanchè ha firmato il decreto che assegna i 39 milioni a adv e to","post_date":"2023-07-25T12:44:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690289075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mini-reattore chiuso sulle navi, che funzionerebbe alla stregua di una piccola batteria nucleare, in grado di produrre una potenza elettrica di 30 megawatt. Un sistema che richiederebbe rifornimenti sporadici (solo una volta ogni 10-15 anni), una manutenzione molto limitata e una facile sostituzione del reattore a fine vita. E' il progetto su cui sta lavorando Fincantieri, insieme al Rina e a newcleo. Quest'ultima è un'azienda londinese di tecnologie nucleari pulite e sicure, impegnata nello sviluppo di reattori innovativi di quarta generazione che utilizzano scorie nucleari esistenti come combustibile.\r

\r

In base a un accordo appena firmato, le tre realtà si impegnano dunque a realizzare uno studio di fattibilità per applicazioni nucleari nel settore navale, sfruttando la tecnologia dei piccoli reattori modulari raffreddati a piombo (Smr) della stessa newcleo. L'utilizzo dell'energia nucleare pulita per alimentare le navi contribuirebbe a decarbonizzare rapidamente un settore alle prese con l'enorme consumo di combustibili fossili e le conseguenti emissioni di carbonio. Inoltre, il sistema salvaguarderebbe l'ecosistema marino in caso di incidente. Con il progetto di newcleo, il piombo liquido all'interno del reattore infatti si solidificherebbe, raffreddandosi a contatto con l'acqua fredda e racchiudendo il nucleo del reattore in un involucro solido, in grado di contenere tutte le radiazioni grazie alle proprietà schermanti del piombo. Al termine della sua vita, l'intera unità verrebbe semplicemente rimossa, sostituita con una nuova e portata via per lo smantellamento e il riprocessamento.\r

\r

“Oggi Fincantieri ribadisce la propria vocazione a essere pioniere e catalizzatore del progresso nel settore marittimo con tecnologie all'avanguardia, efficienti e sostenibili - sottolinea il ceo e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. L'accordo ci permette infatti di esplorare la possibilità di aggiungere una nuova e visionaria soluzione tra quelle a nostra disposizione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che l'industria si è posta. L'energia nucleare ha un enorme potenziale e, come tale, ha bisogno delle migliori competenze per essere espressa. Siamo orgogliosi di unirci a partner come newcleo e Rina per contribuire a questo obiettivo\".","post_title":"Fincantieri: al via un progetto per la propulsione navale nucleare con Rina e newcleo","post_date":"2023-07-25T10:59:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690282793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450254\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Snatanchè[/caption]\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica.\r

\r

«Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita. Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani.\r

\r

«L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna, che consenta di supportare questo segmento altamente qualificante del panorama turistico italiano, incrementandone il livello dei servizi, della sicurezza, della sostenibilità e della destagionalizzazione.\r

\r

A tal proposito, è opportuno rilevare come questo decreto arrivi adesso, in estate, con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, permettendo a chi opera nel settore di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale» ha commentato il ministro Santanchè.\r

\r

Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.\r

\r

Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze.\r

\r

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi di innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci.\r

\r

Entro trenta giorni da oggi, sul portale del ministero del turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti.","post_title":"Santanchè: 30 milioni per sostenere la montagna delle regioni appenniniche","post_date":"2023-07-25T10:32:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690281165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta ad occhi chiusi… sicuramente con King Holidays. Si chiama così la nuova campagna di comunicazione che l'operatore capitolino ha avviato in collaborazione con l'ente del turismo dell'arcipelago mediterraneo. La pianificazione, che si protrarrà fino all’autunno, è partita con una serie di affissioni nelle principali fermate della metropolitana di Milano, e proseguirà online su un circuito di portali lifestyle, travel, gossip e news, con l’obiettivo di intercettare il vasto pubblico di viaggiatori fai-da-te online e di riportarli nelle agenzie.\r

\r

“I dati relativi alla prima parte dell’anno segnano il ritorno di Malta ai livelli pre-pandemia - spiega la product manager King Holidays, Barbara Cipolloni -. Un risultato possibile anche grazie a una programmazione più completa rispetto al passato, in grado di assecondare le aspettative delle nuove generazioni di clienti, che cercano affidabilità, prezzi competitivi ed esperienze autentiche ed esclusive. Nella nostra brochure monografica, realizzata in collaborazione con VisitMalta e pubblicata anche sul nostro sito, proponiamo una collezione di avventure, scoperte ed emozioni: una Malta da vivere, prima ancora che da visitare”.\r

\r

Tante le escursioni a contatto con la natura, come il bagno con i delfini e i tuffi nella trasparente Blue Lagoon di Comino, nonché le visite allo straordinario patrimonio storico e archeologico dell’arcipelago, che spazia dalle tele del Caravaggio nella concattedrale di San Giovanni Battista a Valletta ai templi megalitici di Mnajdra e Hagar Qim sull’isola di Malta e di Ggantija sull’isola di Gozo. King Holidays propone un’ampia selezione di circuiti individuali e di gruppo, compreso Valletta Emotion, programma di cinque giorni adatto anche per uno short-break fuori dai canonici mesi estivi, dedicato ai segreti di Valletta, Mdina e delle altre bellezze dell’isola di Malta.\r

\r

Da segnalare anche il ritorno dei corsi, collettivi e individuali, di inglese, e la programmazione di soggiorni balneari, sostenuta da un ricco calendario di partenze garantite in agosto da Milano, Roma e Napoli, che assicurano disponibilità di posti e prezzi fissi.","post_title":"Malta a livelli-pre pandemia. Al via una campagna King Holidays in collaborazione con l'ente","post_date":"2023-07-24T10:36:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690194975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

In dieci anni, sono scomparsi 2.790 hotel a 1 e 2 stelle, sempre più schiacciati dalle aggressive politiche tariffarie delle strutture di categoria superiore e al tempo stesso sopraffatti dall’aumento delle proposte di appartamenti in affitto. Sulle principali piattaforme di locazioni turistiche brevi si contano infatti ormai circa 500 mila proposte. Un boom che sta avendo un grave impatto sul mondo dell’accoglienza alberghiera in Italia. In particolare, su alberghi e pensioni a gestione familiare, che un tempo rappresentavano un punto di forza del sistema ricettivo nazionale, ma che ora faticano a restare sul mercato. È quanto emerge da un’analisi sul sistema ricettivo italiano condotto da Cst per Assohotel, l’associazione che riunisce le imprese della ricettività turistica alberghiera Confesercenti.\r

\r

I piccoli alberghi non riescono più a competere non solo con le strutture medio/grandi, che hanno una maggiore capacità finanziaria ed economica, ma anche con il fenomeno degli appartamenti, che hanno costi di gestione del tutto marginali rispetto a quelli delle imprese ricettive e sono privi di obblighi sul livello minimo dei servizi. Le difficoltà gestionali dei piccoli hotel derivano anche dalla necessità di assicurare lo standard delle dotazioni e dei servizi quotidiani previsti dalle rispettive normative regionali, oltre che dalla necessità di presidiare le principali piattaforme online le quali, come è noto, chiedono commissioni elevate. Insomma, un sistema fin troppo competitivo e difficile da governare per un numero sempre maggiore di piccole imprese.\r

\r

Nel 2011 in Italia c’erano 10.266 hotel a 1 e 2 stelle che offrivano il 13,3% dei posti letto del settore alberghiero. Oggi ne restano 7.476 e garantiscono il 9,6% dei posti letto del comparto. Il loro ridimensionamento non è legato alle difficoltà del periodo pandemico, visto che dal 2011 il calo medio annuo è stato del 3%. Dieci anni fa gli hotel a 1 stella in Italia erano 3.612 e nel 2022 sono scesi a 2.385. Stesso trend per i 2 stelle che nel 2011 contavano 6.654 imprese e nel 2022 si sono ridotti a 5.091. In termini percentuali il calo dei primi è stato del 34% e la diminuzione dei secondi si ferma al 23,5%. Una situazione particolare, dalla quale non sfuggono nemmeno i 3 stelle che in dieci anni hanno registrato una diminuzione del -2,5%.\r

\r

Nel 2022 il maggior numero di hotel a 1 e 2 stelle era concentrato nelle regioni del Nord Est (43,7%), mentre nelle regioni del Sud e isole erano distribuite solo il 13,5% del totale. Proprio in queste aree negli ultimi dieci anni si è registrata la diminuzione percentuale più elevata, a differenza delle regioni del Centro dove la diminuzione si è fermata al -20%.\r

\r

“La deregulation di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia sta portando a gravi squilibri nel comparto ricettivo - commenta Vittorio Messina, presidente di Assohotel Confesercenti -. Stiamo favorendo le non-imprese a tutto svantaggio delle attività imprenditoriali, che sono sottoposte a un prelievo fiscale più oneroso e sostengono costi maggiori per essere in regola con la normativa, per esempio per le questioni di sicurezza. Condividiamo dunque pienamente l’obiettivo principale della proposta di legge sulle locazioni brevi del Governo, ossia quello di regolamentare il fenomeno, auspicando che vada effettivamente nella direzione di eliminare ogni incertezza normativa e ogni forma di concorrenza sleale”.","post_title":"Assohotel: la deregulation degli affitti brevi cancella i piccoli alberghi a conduzione familiare","post_date":"2023-07-24T10:18:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690193938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il logo di Moby a campeggiare sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni. L'accordo di sponsorizzazione biennale è stato firmato venerdì scorso a bordo del Fantasy, alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo Moby, Achille Onorato, e del presidente rossoblù, Tommaso Giulini.\r

\r

“Quest’accordo – spiega lo stesso Onorato – rafforza ulteriormente il legame tra la nostra compagnia, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 e il mondo dello sport. Solo un mese fa la campionessa di sci Sofia Goggia è stata la madrina di battesimo del traghetto più grande del mondo, mentre oggi ospitiamo sulla nostra ammiraglia i rappresentanti del Cagliari Calcio, squadra che vanta una lunga storia di successi e tradizioni. Per noi è un orgoglio firmare questa partnership a bordo del Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra isola del cuore: con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo, la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Siamo orgogliosi con questa partnership di condividere un progetto e una visione comune e di rafforzare il legame fra la Moby e la Sardegna. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri.”.","post_title":"Il logo Moby campeggerà sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni","post_date":"2023-07-24T10:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690193199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale.\r

\r

Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. \"Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri\".\r

Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. \"Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili\", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree.\r

Massimiliano Sarti","post_title":"Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi","post_date":"2023-07-21T12:19:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689941999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Quali caratteristiche inducono alla scelta di una vacanza i giovani italiani - Millennials e la Generazione Z - nel 2023? Il viaggio deve essere autentico, intimo, sostenibile: questi i risultati dell'indagine effettuata dalla società di ricerche Squadrati nell’ambito dello studio 'Cosa ci spinge a viaggiare', realizzato per FlixBus.\r

\r

«Negli ultimi anni le persone si sono avvicinate in modo costante a forme di viaggio sempre più virtuose e responsabili, nonché legate a una dimensione più autentica ed esperienziale - ha commentato ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con la nostra rete capillare di mobilità collettiva, possiamo rispondere a questa esigenza rendendo possibili forme di viaggio più sostenibili, sempre più slegate dal mezzo privato e consapevoli delle specificità locali. Da qui, l’impegno a collegare mete penalizzate dalla carenza di collegamenti ferroviari e aeroportuali anche attraverso la creazione di hub di interscambio, con la possibilità di valorizzare itinerari meno noti rispetto a quelli canonici del turismo di massa e di creare un indotto per le economie locali. Non è un caso che il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovi in centri con meno di 20.000 abitanti». \r

\r

[caption id=\"attachment_450122\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia[/caption]\r

\r

Vivere a fondo una comunità, entrare in sintonia con le persone e lasciare che i ritmi del luogo scandiscano il proprio soggiorno, anziché dettare i propri. Secondo l’indagine, sempre più viaggiatori manifestano questa volontà nel post-Covid: il 33% degli intervistati dichiara di preferire viaggi “formativi” «per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista» (contro il 26% del pre-Covid, per un aumento di 7 punti percentuali in soli tre anni). Analogamente, è cresciuto il desiderio di «vivere un’esperienza di arricchimento, di crescita personale» (dal 31% nel pre-Covid al 41% di oggi) e «vivere un’esperienza unica» (dal 32% al 36%).\r

\r

Ad aumentare è anche il desiderio di intimità, e cioè di condividere l’esperienza del viaggio soprattutto con gli affetti più stretti. Nella classifica dei viaggi preferiti, un gradino sotto i viaggi di relax, si piazzano infatti quelli «del cuore, per stare con le persone a cui si vuole bene», indicati dal 34% degli italiani appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z (contro il 23% del pre-Covid). Inoltre, il 39% di essi indica la compagnia delle «persone care, gli amici, la famiglia» quale motivazione principale del viaggio (nel pre-Covid era il 31%).\r

\r

Nel confronto fra le abitudini di viaggio precedenti e successive all’avvento del Covid si riflette, infine, una rinnovata sensibilità, da parte delle persone, per il tema ambientale: sale di quattro punti percentuali la preferenza accordata ai viaggi «naturalistici, per immergersi e osservare la natura», che passano dal 27% del pre-Covid al 31% del post-Covid.","post_title":"Flixbus fotografa le nuove abitudini di viaggio dei giovani italiani","post_date":"2023-07-21T11:59:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689940765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449958","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449961\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il presidente Enac Di Palma e il presidente Inac, Teixeira Diaz[/caption]\r

\r

L'Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac - Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri.\r

\r

L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell'aviazione civile.\r

\r

Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all'emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo.\r

\r

La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata.\r

\r

Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.","post_title":"Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile","post_date":"2023-07-19T12:04:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689768244000]}]}}