Ryanair lascia Alghero in inverno. La Sardegna cerca la mediazione Ryanair non ha programmato la winter su Alghero. I motivi sono da ricercare (secondo molti) nei rapporti complessi con la società di gestione dello scalo, la Sogeaal. «La mancata programmazione dei voli Ryanair per la stagione invernale nell’aeroporto di Alghero preoccupa fortemente.

Il presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais sottolinea che, nonostante l’appello dell’assessore ai trasporti Antonio Moro, la situazione rimane molto problematica e preoccupante. «La decisione della compagnia aerea low cost, di cui non si conoscono le motivazioni, se confermata, creerebbe gravi disagi alla mobilità dei sardi e ripercussioni economiche sull’intera isola». Coinvolgimento delle istituzioni «Il tema dei collegamenti aerei non può non vedere responsabilizzata e coinvolta direttamente la Regione, che ha sempre assicurato ingenti risorse alle società di gestione aeroportuale, nella definizione di rotte e frequenze. È la Sardegna, prima ancora che il singolo aeroporto, che non può permettersi di perdere un solo volo, soprattutto fuori dal ricco periodo estivo. «Abbiamo il dovere di tutelare il diritto alla mobilità dei sardi nei tre aeroporti e ogni singolo posto di lavoro. Lo stiamo facendo con il sostegno concreto del ministro Salvini al fianco della regione e del presidente Solinas, determinati a tutelare i diritti della Sardegna e dei sardi». Condividi

I motivi sono da ricercare (secondo molti) nei rapporti complessi con la società di gestione dello scalo, la Sogeaal. \r

\r

«La mancata programmazione dei voli Ryanair per la stagione invernale nell’aeroporto di Alghero preoccupa fortemente.\r

Il presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais sottolinea che, nonostante l’appello dell’assessore ai trasporti Antonio Moro, la situazione rimane molto problematica e preoccupante.\r

\r

«La decisione della compagnia aerea low cost, di cui non si conoscono le motivazioni, se confermata, creerebbe gravi disagi alla mobilità dei sardi e ripercussioni economiche sull’intera isola».\r

Coinvolgimento delle istituzioni\r

«Il tema dei collegamenti aerei non può non vedere responsabilizzata e coinvolta direttamente la Regione, che ha sempre assicurato ingenti risorse alle società di gestione aeroportuale, nella definizione di rotte e frequenze. È la Sardegna, prima ancora che il singolo aeroporto, che non può permettersi di perdere un solo volo, soprattutto fuori dal ricco periodo estivo.\r

\r

«Abbiamo il dovere di tutelare il diritto alla mobilità dei sardi nei tre aeroporti e ogni singolo posto di lavoro. Lo stiamo facendo con il sostegno concreto del ministro Salvini al fianco della regione e del presidente Solinas, determinati a tutelare i diritti della Sardegna e dei sardi».","post_title":"Ryanair lascia Alghero in inverno. La Sardegna cerca la mediazione","post_date":"2023-07-27T11:22:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690456926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La decisa ripresa della domanda sostiene i conti di Finnair che si lascia alle spalle un secondo trimestre segnato dal ritorno ai profitti. L'utile operativo comparabile è stato di 66,2 milioni di euro nei tre mesi terminati il 30 giugno, contro la perdita di 84,2 milioni di euro dell'anno precedente.\r

\r

«Abbiamo catturato la domanda con il nostro network equilibrato e abbiamo avuto successo nelle nostre iniziative di prezzo e di vendita» ha sottolineato l'amministratore delegato Topi Manner.\r

\r

La compagnia aerea è stata costretta a creare nuove rotte e nuovi servizi per compensare il deficit sulle rotte asiatiche a causa della chiusura dello spazio aereo russo in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.\r

\r

Finnair ha precisato in una nota che i costi più elevati, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse continuano a causare incertezza sul mercato.\r

\r

Per l'intero anno il vettore ha anche rivisto al rialzo l'obiettivo di utile operativo comparabile, che sale a 150-210 milioni di euro proprio grazie alla maggiore domanda di viaggio.","post_title":"Finnair torna ai profitti nel secondo trimestre grazie alla ripresa della domanda","post_date":"2023-07-27T10:04:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690452268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%.\r

\r

Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni.\r

\r

A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag.\r

\r

A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019.","post_title":"Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro","post_date":"2023-07-27T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690449348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450398\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il messicano Wyndham Alltra Riviera Nayarit[/caption]\r

\r

Nel mondo del business le dimensioni contano. E parecchio. Perché garantiscono economie di scala, un più semplice accesso al credito, integrazioni verticali e sinergie tra divisioni e comparti differenti. Non sempre però a fatturati giganti corrispondono reddittività altrettanto notevoli. E' quanto accade per esempio tra i principali gruppi alberghieri internazionali quotati in Borsa. Stando a una recente analisi condotta da Pambianco sui dati 2022, infatti, nonostante il dominio di Marriott International, che stacca tutti gli altri operatori per fatturato complessivo (19,5 miliardi di dollari), è in realtà il gruppo Wyndham a spiccare per efficienza gestionale. La compagnia con sede a Parsippany, nel New Jersey, è prima per margini operativi lordi (ebitda margin): 596 milioni di dollari, corrispondenti al 42,5% del proprio giro d'affari totale (nella classifica per fatturato, è invece appena al nono posto con 1,4 miliardi).\r

\r

Medaglia d'argento poi per Choice Hotels International, con un ebitda margin del 39,5% (511 milioni), rispetto a un fatturato complessivo che la lascia addirittura fuori dalla top ten. Terzo gradino del podio infine per Minor International, il gruppo che include anche il brand Nh, che nel 2022 ha registrato margini operativi del 26,1%, per un valore di 869 milioni. In termini di ricavi totali la compagnia thailandese è sesta a quota 3,3 miliardi. Solo in quarta posizione si trova quindi il primo operatore da podio per fatturato: Hilton Woldwide, secondo per giro d'affari complessivo (8,2 miliardi), vanta un ebitda margin del 25,7%. Appena quinta infine Marriott International, i cui margini operativi lordi si fermano (si fa per dire) al 18,1% dei ricavi totali.","post_title":"Wyndham primo gruppo quotato al mondo per redditività. Solo quinto il colosso Marriott","post_date":"2023-07-26T14:27:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690381665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair lancia una nuova rotta da Pisa per Porto, che sarà attiva tre volte a settimana nell'ambito dell'operativo invernale 2023-24. «Offriamo ai nostri clienti di Pisa ancora più scelta per le vacanze invernali, alle tariffe più basse in Europa - ha dichiarato Mauro Bolla, country mananger Italia della low cost irlandese -. Una destinazione imperdibile per l'inverno '23, Porto è ideale per un break invernale grazie alla splendida architettura, ai mercatini di Natale che aspettano solo di essere esplorati e all’ottima cucina portoghese che offre tante specialità».\r

Per celebrare il lancio di questa nuova entusiasmante rotta, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da € 29,99 solo andata su Ryanair.com\"","post_title":"Ryanair collegherà Pisa a Porto con tre voli settimanali, dall'inverno 2023","post_date":"2023-07-26T12:44:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690375481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Neverending Summer la nuova promozione Costa Crociere per le prenotazioni effettuate entro il 21 agosto su una selezione di partenze, da settembre 2023 a marzo 2024. L'iniziativa prevede prezzi a partire da 499 euro a persona su un serie di itinerari in programma tra Mediterraneo occidentale e orientale, Emirati Arabi e Caraibi.\r

\r

“Proseguono i nostri investimenti nella comunicazione e nelle iniziative commerciali – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Queste attività hanno l’obiettivo di sostenere la domanda e supportare le agenzie di viaggio partner, stimolando le prenotazioni per i viaggi dell’autunno e dell’inverno. Lo scopo di questo grande lavoro di squadra è anche quello di ampliare sempre di più la finestra dell’early booking, che permette di sviluppare insieme un business virtuoso per tutta la filiera”.","post_title":"Costa lancia la promo Neverending Summer per le prenotazioni fino al 21 agosto","post_date":"2023-07-26T12:24:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690374266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti parlano di filiera ma poi spesso ciascuno va per conto proprio. Servirebbe al contrario una collaborazione sincera tra ogni attore del comparto. Altrimenti si rischia di vivere ancora e ancora un agosto sotto prezzo come sta accadendo ora. E' il grido d'allarme lanciato da Massimo Diana, di fronte a un mese di picco che sta deludendo le aspettative del mercato. \"Io per la verità l'avevo detto in tempi non sospetti, che tutta l'euforia del primo trimestre stava distorcendo le nostre prospettive - ha spiegato il direttore commerciale di Ota Viaggi, in occasione di una conferenza aperta -. Fino allo scorso marzo abbiamo registrato numeri incredibili, mai visti prima. Si parlava di stagione top, a volte persino di investimenti superiori alle reali possibilità delle aziende...\".\r

\r

Poi però la realtà ha preso il sopravvento, dissipando molte illusioni. Il 2023 rimarrà quasi certamente un ottimo anno per l'industria dei viaggi italiana ma la chimera di tariffe a rialzo infinito è sparita rapidamente. \"D'altronde come sarebbe potuto essere altrimenti? - ha proseguito Diana -. I segnali erano lì da vedere: inflazione crescente, tassi d'interesse e quindi mutui alle stelle, soprattutto per chi aveva scelto il flessibile... Il budget dell'italiano medio, che poi è il nostro target, non sarebbe potuto che diminuire\". Senza parlare del ritorno prepotente dei competitor internazionali del mare Italia, da sempre core del prodotto Ota Viaggi: con l'apertura di molte mete estere fino all'anno scorso irraggiungibili, la competizione è aumentata a dismisura.\r

\r

\"Noi però, avendo consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, ci siamo preparati e siamo ora in grado di affrontare la situazione - ha ribadito sempre Diana -. Come? Grazie a una serie di acquisti vuoto - pieno soprattutto sui trasporti, che oggi ci consentono di portare per esempio i nostri ospiti in Sardegna senza far loro pagare biglietti pari a quelli per volare a New York. Ma soprattutto grazie a una professionalità che è da sempre garanzia di qualità e assistenza. In ogni momento. E le emergenze degli aeroporti di Catania e Palermo, nonché degli incendi in Grecia sono lì ancora una volta a dimostrare quanto questo sia davvero importante\". Il tutto senza dimenticare quanto sia vitale pure proteggere chi ha scelto di prenotare in advance booking: \"Un patrimonio tanto importante quanto facilmente disperdibile - ha sottolineato il direttore commerciale di Ota -. Ecco perché abbiamo scelto di non scendere mai con i nostri prezzi al di sotto della soglia delle campagne di inizio anno. Persino a costo di lasciare qualche camera vuota\".\r

\r

Ora però è venuto il momento di agire non solo di reagire, è stato quindi l'appello di Diana: serve certo l'aiuto dello stato, \"che non può ostinarsi a considerare il ministero del Turismo un dicastero di second'ordine. Ma serve anche che ci si metta tutti insieme. Che si lavori come una vera filiera. Essendo più flessibili: per esempio evitando di ostinarsi a vendere solo le vacanze di sette giorni. Ma soprattutto pianificando di concerto politiche di pricing meno soggette alla volatilità del momento\". Occorre insomma una visione più ampia, che magari conceda qualcosa tra luglio e settembre, spalmandone parte dei sovraprezzi sulle altre stagioni. Pena la perdita strutturale di competitività del mare Italia.\r

\r

\"O si cambia, o si cambia - ha perentoriamente concluso Diana -. E quando a settembre - ottobre ricominceremo a parlare di contratti, punteremo su chi sarà in grado, insieme a noi, di fare la vera differenza. Dobbiamo essere scelti non perché il nostro prodotto costa meno, ma perché è quello più garantito e professionale\".","post_title":"Ota lancia l'allarme agosto. Diana: serve più spirito di filiera","post_date":"2023-07-25T15:29:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690298954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale e il lancio delle destinazioni Kenya e Zanzibar dell'Africa equatoriale. Passa anche da qui la fase di ripresa e sviluppo del brand InViaggi, acquisito lo scorso agosto da Fruit. “In questi giorni sono state aperte le prenotazioni per la nuova destinazione Kenya - sottolinea Giuseppe Falco, direttore prodotto e sviluppo del to -. La programmazione prevede soggiorni presso la struttura Jacaranda Beach Resort, recentemente rinnovata in alcune aree strategiche e molto conosciuta e apprezzata dal mercato italiano, con possibilità di abbinare escursioni con i safari Tsavo est/ovest”.\r

\r

“Contemporaneamente – continua Falco - stiamo ultimando la fase di pricing per la programmazione Zanzibar, che sarà comunicata al mercato nelle prossime settimane”. Kenya e Zanzibar saranno collegate con voli settimanali Neos da Milano, Verona e Roma a partire dal dicembre 2023, con l’aggiunta di partenze supplementari nel periodo delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania.\r

\r

Ma le novità in casa InViaggi riguardano anche l’area tecnologia: “Possiamo anticipare che a fine anno sarà rilasciata una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale, che consentiranno un accesso più rapido e dinamico a tutta la programmazione dell’operatore - conclude Falco -. Stiamo lavorando con il nostro team, per la creazione di uno strumento che ci consenta di intercettare la domanda del turista moderno che oggi è sempre più alla ricerca di servizi personalizzati, che saranno da noi selezionati e organizzati anche con un’assistenza dedicata”.","post_title":"InViaggi lancia le destinazioni Kenya e Zanzibar. Presto anche una nuova piattaforma online","post_date":"2023-07-25T13:55:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690293350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono sempre stato un fautore di un’ospitalità sartoriale, basata sul rapporto umano, fatta di persone con cuore e anima, pronte ad accogliere gli ospiti come nella loro casa privata\". Così Claudio Meli sintetizza la propria idea di hotellerie. Il direttore del The Place di Firenze è stato recentemente inserito nella lista dei finalisti del premio Hotelier of the Year 2023, a cura del noto network internazionale di agenzie lusso Virtuoso. Un riconoscimento importante, che giunge in un anno di svolta per la struttura fiorentina di proprietà della famiglia Babini. Insieme al Londra Palace Venezie a all'umbro Borgo dei Conti, l'hotel è stato infatti inserito nel nuovo brand The, The Hospitality Experience, nato lo scorso marzo per raccogliere e valorizzare l'unicità delle tre proprietà.\r

\r

Come è cambiato il modo di fare hotellerie del lusso diciamo negli ultimi 20 anni? E cosa cercano oggi gli ospiti, nell'era post-Covid?\r

\r

\"Proprio 20 anni fa nasceva la casa dove ancora oggi mi trovo come general manager: solo 20 camere nel cuore della meravigliosa Firenze. Dal 2021 rinominato The Place, l'hotel è stato ridisegnato dall’architetto Luigi Fragola, esclusivamente con la collaborazione di artigiani toscani. E credo che siamo riusciti a vincere la difficilissima sfida con cui molti grandi brand internazionali oggi cercano di misurarsi ma con grande difficoltà. Oggi gli expert travellers sono molto di più alla ricerca di autenticità che di pareti di marmo, di vasche jacuzzi (un must degli hotel 5 stelle di un ventennio fa), di opulenza... Come spesso ricordo al mio team, i nostri ospiti vivono nelle più belle ville e case del mondo. Il motivo per cui vogliono soggiornare da noi è proprio quell’added value dato dal fattore umano, dal sense of place che qui davvero respirano dal momento in cui suonano il campanello della porta d’ingresso e il nostro concierge li accoglie come a casa di amici fiorentini. Un principio che vale anche per il nostro ristorante The Kitchen & The Bar, dove il nostro chef Asso, utilizzando solo prodotti biologici del territorio, prepara un menu genuino, di tradizione, fatto di concretezza e di sapori tipici della nostra terra. Il tutto senza deviare verso sperimentazioni che non sono così gradite al pubblico internazionale, spesso a Firenze con la speranza di mangiare come noi mangiamo nelle nostre case\".\r

\r

Una volta si diceva che l’hotel dovesse far sentire l’ospite come a casa. E il concetto di casa ricorre spesso nelle sue parole. Oggi, in un mondo del turismo sempre più a caccia di esperienze, però è spesso la novità e l’inusuale ciò che cercano gli ospiti in un soggiorno alberghiero. Come fare allora a stupire clienti che, come lei ha sottolineato, sono già abituati ad avare pressoché tutto?\r

\r

\"Io in effetti ribadisco sempre che in hotel ci si debba sentire a casa, cioè a proprio agio. Ma in realtà intendo meglio che a casa. Proprio perché qui si riceve quel servizio così speciale, genuino e pampering che tutti agogniamo quando siamo in vacanza. Accanto a questo gli ospiti di The Place hanno inoltre la possibilità di poter avere aperte porte normalmente chiuse al pubblico, fuori dai soliti itinerari turistici ormai fin troppo battuti. Molto spesso, tuttavia, questo non vuol dire che debbano essere esperienze ultra-esclusive, come l’apertura straordinaria e privata di un museo (cosa che possiamo comunque fare), bensì esperienze semplici per noi locals ma irraggiungibili o addirittura impensabili per un turista visitatore. Viaggiare significa entrare in contratto con la comunità locale, avere uno scambio culturale. Portiamo allora per esempio i nostri ospiti a visitare atelier di artigiani che sosteniamo con la nostra fondazione The Place of Wonders: luoghi di meraviglia dove ancora oggi, grazie al fatto a mano e su misura, si producono manufatti che ci hanno reso unici in tutto il mondo.\r

\r

Una parola, infine, sullo staff, tanto importante in un contesto labor-intensive come quello dell’hotellerie. Sappiamo bene che oggi le risorse umane sono una questione aperta e che è ancora più difficile di prima riuscire a reperire personale. Quale la vostra strategia a riguardo?\r

\r

\"Questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, non solo l’Italia e non solo il nostro settore. Per noi reperire personale da inserire è ancora più complesso, paradossalmente poiché abbiamo pochi standard operativi. L'unico modo per garantire la sartorialità della nostra ospitalità. Necessitiamo perciò di collaboratori che abbiano molta empatia, siano per prima cosa amanti delle relazioni umane, dell’arte, della cultura, del savoir faire... La mia idea, che oramai porto avanti da tempo anche con vari colleghi di altri hotel a 5 stelle, è che il mondo è molto cambiato proprio negli ultimi 20-30 anni e, ahimè, i salari sono rimasti troppo bassi per le professionalità alle quali ambiamo per la ricerca dei nostri collaboratori. La politica ci deve aiutare a rivedere questi aspetti, con nuovi contratti che premino il lavoratore e aiutino l’imprenditore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Meli, The Place Firenze: l’ospitalità di lusso? L’autenticità è più importante delle pareti di marmo","post_date":"2023-07-25T12:52:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690289542000]}]}}