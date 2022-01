PratoMusei riceve il Premio Touring per l’attività didattica

PratoMusei– la rete della quale fanno parte Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio, Musei Diocesani e al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci – ha ricevuto il Premio dei Consoli della Toscana del Touring Club Italiano per l’attività didattica rivolta alle nuove generazioni, svolta nell’ambito del progetto Cantiere Digitale Scuola-Museo.

Il premio riguarda l’attività del 2019 e doveva essere assegnato nel marzo 2020, ma per la pandemia non è stato possibile. Ideato nel 2000 dal Corpo Consolare toscano del TCI e promosso in collaborazione con la Regione Toscana, si tratta di un riconoscimento assegnato annualmente a realtà̀ artistiche, ambientali, produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana, che ben ne traducano e rappresentano nel mondo l’immagine di pregio.

«Ai musei civici e territoriali della Toscana – spiega Paolo Benassai console TCI per la provincia di Prato – per la loro opera educativa nei confronti delle nuove generazioni attraverso l’arte e le diverse espressioni del patrimonio scientifico- naturalistico, storico-sociale e culturale intese come insieme di valori identitari e formativi della persona».

Un riconoscimento che testimonia l’importanza di costruire un percorso comune tra sistemi museale e scolastico per sensibilizzare i giovani verso il rispetto del patrimonio culturale, quale bene identitario del territorio.

Il Progetto Cantiere Digitale Scuola-Museo della rete PratoMusei, di cui capofila è il Comune di Prato e che ha ottenuto il contributo della Regione Toscana, è nato nel 2020 con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra scuole e musei del territorio, venendo incontro alle esigenze di spazi aggiuntivi degli istituti scolastici ed ai bisogni di alunne/i e dei loro insegnanti, per co-progettare attività flessibili da svolgere nei musei in totale sicurezza, in classe o in modalità online.

Attraverso giornate di formazione e aggiornamento digitale con specialisti del settore, attività di visite, laboratori e progetti sperimentali e Pcto, ad oggi PratoMusei ha coinvolto 82 docenti, 1106 studenti delle scuole del territorio pratese e ha realizzato 196 attività nei musei della rete.