Portofino Coast: il 27 novembre la prima edizione del Forum dedicato al futuro dell’ospitalità Il Consorzio Portofino Coast organizzerà il prossimo 27 novembre a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Portofino Coast Forum. Al centro dell’attenzione il settore dell’ospitalità al quale il consorzio intende dedicare un nuovo appuntamento di formazione e networking rivolto ad albergatori e aziende fornitrici di soluzioni innovative. Il forum, che si avvale della collaborazione del destination manager Claudio Dell’Accio, alternerà workshop, talk e momenti di confronto su temi cruciali come sostenibilità e turismo rigenerativo, intelligenza artificiale e digitalizzazione, revenue management e innovazione nei servizi alberghieri, con un’area espositiva riservata ai fornitori. «Con il Forum – commenta Alessandro Sauda, presidente del Consorzio Portofino Coast – vogliamo portare innovazione e formazione in uno dei luoghi turistici più iconici d’Italia. È un’occasione per mettere in dialogo strutture e fornitori, rafforzare il posizionamento della destinazione e stimolare nuove opportunità di crescita». Il consorzio conferma il proprio impegno nella promozione della destinazione, puntando a rafforzarne il posizionamento e a generare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera turistica. Dal 1987 il consorzio rappresenta l’offerta turistica più qualificata di una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, proponendo alberghi, ristoranti, trasporti e servizi di qualità. Portofino Coast Incoming è la divisione operativa del consorzio. Propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza turistica nella Riviera Ligure di Levante, dalla prenotazione di una vacanza, all’organizzazione di eventi, convegni, incentive, matrimoni, programmi esperienziali e di team building. Condividi

