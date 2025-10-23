Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l’elettrificazione delle banchine L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo. Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall’Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte. Verso il futuro «Il collaudo realizzato si è concluso positivamente – spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale». «Msc Crociere – aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere – è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo. Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte. Verso il futuro «Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale». «Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica». [post_title] => Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine [post_date] => 2025-10-23T12:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761223460000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton. Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager. La nave Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo. All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione. Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari. [post_title] => Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou [post_date] => 2025-10-23T12:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761222196000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Las Vegas è la prima nuova destinazione di Air France per l'operativo dell'estate 2026: dal prossimo 15 aprile, la compagnia collegherà Parigi-Charles de Gaulle alla città del Nevada, con tre frequenze alla settimana - il lunedì, mercoledì e sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A350-900. Lo schedule prevede partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:40, arrivo a Las Vegas alle 15:35; rientro da Las Vegas alle 17:50, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:05 del giorno successivo. Las Vegas diventerà la 19ª destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26ª in Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington D.C. La destinazione è inoltre, servita tutto l’anno da Klm, con fino a 7 voli settimanali da Amsterdam-Schiphol. [post_title] => Las Vegas debutterà nel network di Air France, dal 15 aprile [post_date] => 2025-10-23T09:23:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761211438000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Turchia è una calamita per i crocieristi di tutto il mondo: alla fine di agosto 2025, i 18 porti dedicati del paese hanno accolto quasi 1,5 milioni di passeggeri, segnando il numero di arrivi più alto degli ultimi 12 anni. Sempre tra gennaio e agosto, il numero di scali crocieristici è aumentato del 17%, raggiungendo 878 scali, rispetto ai 753 del 2024. Il numero di passeggeri è aumentato del 56% rispetto al 2023 e del 18% rispetto al 2024. Solo ad agosto, sono stati accolti 357.646 passeggeri: il dato mensile più alto di sempre. Con oltre 8.000 chilometri di costa al crocevia tra Asia ed Europa, la Turchia si distingue come porto di primo livello e destinazione turistica di livello mondiale. In particolare, un numero crescente di crociere sta designando la Turchia come porto di origine, il che significa che i visitatori internazionali trascorrono più tempo nel paese, contribuendo ulteriormente all’economia nazionale. Si prevede che il paese supererà l’obiettivo di 600.000 passeggeri entro la fine della stagione, registrando un aumento del 130% rispetto all’anno scorso, dopo il picco storico raggiunto nei primi otto mesi dell’anno. La crescita costante del turismo crocieristico è sostenuta da nuove rotte, investimenti continui e potenziamento delle infrastrutture portuali, che attraggono più operatori crocieristici e favoriscono soggiorni più lunghi nel paese. Con l’inclusione di Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun e Marmaris accanto a hub consolidati come Kuşadası e Istanbul, gli itinerari crocieristici si stanno ampliando e le economie locali ne traggono beneficio. [post_title] => Turchia: è boom per il traffico crocieristico, 1,5 mln di passeggeri nei primi otto mesi 2025 [post_date] => 2025-10-22T10:35:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761129309000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Holland America Line e Pan Am hanno stretto una partnership per creare una crociera che ripercorre le rotte originali degli aerei Clipper di Pan Am, in onore del 100° anniversario del primo volo della Pan Am nel 1927. Gli aerei clipper erano noti come idrovolanti perché potevano atterrare sull'acqua. La crociera Come riporta Travelweekly, la navigazione di 28 giorni sulla Zuiderdam inizierà a Miami il 30 ottobre 2027 e toccherà 18 porti, otto dei quali erano destinazioni Pan Am. Tra questi: Nassau, Bahamas; San Juan, Porto Rico; Charlotte Amalie, St. Thomas; St. John's; Castries, Santa Lucia; Port of Spain, Trinidad; Colón, Panama; e Progreso, Messico. La navigazione sarà caratterizzata da una ristorazione in linea con le destinazioni toccatete, decorazioni e programmi legati alla storia della compagnia aerea. [post_title] => Holland America Line sulle orme delle rotte di Pan Am [post_date] => 2025-10-22T09:32:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761125573000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro in calendario il prossimo 3 dicembre per lo Zayed National Museum, il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti situato nel cuore del distretto culturale di Saadiyat. Il museo - i cui biglietti di ingresso sono ora disponibili - presenterà la storia del Paese attraverso un viaggio immersivo che spazia dall’antichità ai giorni nostri. Reperti archeologici e oggetti storici si mescoleranno con esperienze multisensoriali e audiovisive, oltre a installazioni contemporanee. Questa istituzione di riferimento rende omaggio al padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti – lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan – e al suo impegno a favore del patrimonio culturale, dell’istruzione, dell’identità e dell’appartenenza. «Il museo riflette la visione e i valori del defunto sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, la cui fede nella cultura, nell’istruzione e nella conoscenza continua a guidarci - ha dichiarato Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi -. Storia e innovazione si fondono all’interno del museo, creando uno spazio in cui il dialogo, l’apprendimento e lo scambio possono prosperare e dove i visitatori di tutte le generazioni possono interagire con il percorso della nostra nazione, dalle sue antiche radici alle sue aspirazioni per il futuro. L'inaugurazione del Museo Nazionale Zayed è un momento determinante nel duraturo percorso culturale di Abu Dhabi». Progettato dall’architetto Norman Foster dello studio Foster + Partners, vincitore del Premio Pritzker, il percorso guida i visitatori lungo un itinerario che ripercorre le prime testimonianze della presenza umana in questa terra, esplora come le civiltà hanno vissuto e prosperato nel corso dei secoli, mette in luce i collegamenti attraverso le rotte commerciali e celebra gli elementi distintivi della cultura e del patrimonio degli Emirati. Estendendosi per 600 metri dalla costa di Saadiyat, tra il Louvre Abu Dhabi e il futuro Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, fino all’ingresso del museo, l'Al Masar Garden ospita piante e alberi autoctoni che rappresentano il deserto, l’oasi e gli ambienti urbani. Comprende anche un sistema di irrigazione falaj funzionante, sculture artistiche, installazioni multisensoriali e una linea temporale che ripercorre la vita dello sceicco Zayed e la storia degli Emirati Arabi Uniti. La collezione dello Zayed National Museum comprende oltre 3.000 pezzi, di cui 1.500 saranno esposti, ciascuno selezionato per la storia che racconta sul passato di questa terra. Gli oggetti della collezione saranno esposti insieme a oggetti prestati da istituzioni locali, regionali e internazionali. All’interno dell’edificio del museo, i visitatori potranno visitare le sei gallerie permanenti dove esposizioni, installazioni, elementi sensoriali e tecnologia si combinano per creare un’esperienza coinvolgente e suggestiva. [post_title] => Abu Dhabi: taglio del nastro il 3 dicembre per lo Zayed National Museum [post_date] => 2025-10-22T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761124541000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499712" align="alignleft" width="300"] Ferruccio Tirone[/caption] Una grande passione per l'hotellerie e per le destinazioni di oceano Indiano, Africa australe e Oman: Ferruccio Tirone, founder di Controvento, riconferma l'apprezzamento del mercato italiano per un'area del mondo che attira una clientela sempre più alto spendente. Clientela che la sua società di rappresentanza turistica riesce ad indirizzare su soluzioni di grande prestigio. «Per quanto riguarda ad esempio il Sudafrica - precisa il manager - il 2025 è stato un anno di consolidamento dei volumi. In particolare, il mercato italiano ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Meno passeggeri, ma un valore medio pratica più elevato e, soprattutto, un modo di viaggiare profondamente cambiato nel corso degli anni. Oggi il cliente non vuole vedere tutto in una volta, ma preferisce concentrarsi su una piccola parte del territorio, da vivere anche attraverso le esperienze e il contatto con la cultura locale». Inoltre, la stagionalità va progressivamente scomparendo a vantaggio di viaggi effettuati in ogni periodo dell'anno. «Non esiste più il cliente tipico del mese di agosto, il modo di viaggiare è mutato, destinazioni in precedenza vissute come "stagionali" ora vengono richieste tutto l'anno». Quello della clientela di fascia alta è poi un segmento che non condiziona la prenotazione alle offerte last minute, per cui Tirone ha potuto notare anche un positivo andamento dell'advance booking, con ottimi riscontri ad esempio sulla Namibia. I prodotti di punta Fra i prodotti con i migliori atout di vendita per il comparto trade, Tirone cita l'Ananea Madivaru Maldives: 109 ville con piscina per una struttura 5 stelle lusso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che dispone fra l'altro di 9 diversi ristoranti fra i quali scegliere. All'Ananea si affiancano le altre rappresentanze di Controvento - Ft Collection, che comprendono sia dmc sia strutture alberghiere: Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Anantara Al Jabal Al Akhdar, Anantara Maia Seychelles Villas, Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls hotel, Avani+Barbarons Seychelles, Avani Victoria Falls resort, Paradise Sun, Sense of Africa, Southernn Sun, The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia hotel by Anantara. Fra le ultime novità segnalate da Tirone per quanto riguarda il brand Anantara, l'Anantara Kafue River Tented Camp, lussuoso campo tendato in Zambia, situato nel parco nazionale di Kafue. Il campo è stato aperto all'inizio del 2025 e offre un'esperienza di safari esclusiva con 12 tende di lusso. Venendo al futuro, per il 2026 Tirone non ha in serbo novità sul fronte di new business, ma sarà pronto a sostenere progetti di sviluppo in Oman, dove Anantara aprirà la terza struttura e in Arabia Saudita, dove sempre la stessa catena ha in pipeline un nuovo resort a Trojena, parte del progetto Neom [post_title] => Tirone, Controvento: «Il cliente italiano non è più lo stesso» [post_date] => 2025-10-21T15:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761059701000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499699" align="alignleft" width="300"] Gabriele Graziani[/caption] Un vero e proprio partner tecnologico, e non una semplice banca letti, con un'offerta che spazia da hotel, a transfer, biglietti aerei, noleggio auto, transfer, biglietti ferroviari e servizi vari. Il mercato italiano piace a RateHawk, che da tempo lo presidia a tutto tondo, offrendo soluzioni ad hoc a tutti gli attori della filiera, dalle agenzie di viaggio ai t.o., alle dmc. «Cresciamo al ritmo del 10% mensile nel numero di clienti attivi - fa sapere l'head of business development Italy Region, Gabriele Graziani -. Nel 2025 il volume del turnover è aumentato del 20% e le prenotazioni del 30%. Stabile il valore medio pratica, che comunque si colloca sopra gli 800 euro». La base a Milano Per ampliare la base retail e per rafforzare ulteriormente la brand awareness sul nostro mercato, RateHawk ha costituito lo scorso agosto una società italiana con sede a Milano che si concentrerà sulla contrattualistica diretta di servizi a tariffa netta, sui quali ogni singolo operatore potrà applicare il mark up preferito, in linea con le proprie necessità. «Entro il 2026 vorremmo arrivare a contare in Italia su uno staff di una quarantina di persone che faranno da supporto al portale di prenotazioni online dedicato ai professionisti del turismo. Il nostro obiettivo è quello di allargare progressivamente la base di clienti, proponendo un'offerta di qualità costantemente aggiornata». [post_title] => L'affondo di RateHawk sul mercato italiano: aperta una sede a Milano [post_date] => 2025-10-21T14:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761055523000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla scoperta di Liguria e Toscana con Gems Experience. Grazie agli operatori del consorzio ogni esperienza è un immersione tra cultura, natura ed enogastronomia. Ogni esperienza può essere personalizzata per scoprire la storia e l’autenticità del territorio. Ogni esperienza consente di vivere una vacanza tra relax ed escursioni costruite su misura per conoscere la vera identità del territorio e le sue eccellenze. Il Consorzio Turistico Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana – Gems Experience di Confcommercio La Spezia, che si è costituito di recente, sta portando avanti un programma intenso con l’obiettivo di far conoscere il territorio ma soprattutto gli operatori e le attività esperienziali legate a enogastronomia, storia, cultura, tradizioni, leisure e outdoor. Perché sono proprio le esperienze e le attività che affascinano i turisti, soprattutto quelli che vogliono conoscere cultura, storia e natura delle destinazioni visitate. Il primo fam trip di Gems si è svolto a metà ottobre tra Liguria e Toscana e ha coinvolto 14 tour operator internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina, Polonia e Austria. I buyer hanno visitato quaranta aziende e sedici comuni del territorio: La Spezia, Lerici, Portovenere, Monterosso, Sarzana, Ameglia, Castelnuovo Magra,Varese Ligure, Riccò del Golfo, Carrara, Massa, Pontremoli, Fosdinovo, Filattiera, Mulazzo e Forte dei Marmi. Un’immersione tra location suggestive, strutture ricettive di altissimo livello, castelli, e percorsi enogastronomici che propongono i migliori prodotti locali, dal vino al formaggio, dall’olio al pesce fresco. La forza di Gems è quella di riunire all’interno del consorzio una selezione dei migliori operatori tra Liguria e Toscana, in grado di offrire agli ospiti non solo servizi ad hoc ma anche un’accoglienza affinata grazie all’esperienza, alla formazione, alla cura e alla passione. «Tour molto interessante – spiega Stasko Stibilj, responsabile Groups & Location Scouting per Black Diamond Journeys – con strutture di alto livello, dalle 5 Terre all’interno. La nostra clientela punta su località facilmente raggiungibili. Però è anche vero che spesso le destinazioni più faticose da raggiungere sono le più belle. Le Cinque Terre come anche Montemarcello sono veramente spettacolari». «L’organizzazione del tour è stata ineccepibile – aggiunge Irina Medvedeva, ceo & founder Travel Boutique Italy – Per me è importante toccare da vicino le eccellenze da scoprire, i servizi e come ci si muove. Di solito creo io stessa, insieme alla guida, i percorsi che scelgo per i miei clienti. Le location sono tutte bellissime e sicuramente collaborerò presto con gli operatori conosciuti durante il fam trip». L’obiettivo del consorzio è di crescere ancora, sia in termini di associati ma anche nell’organizzare work shop locali per offrire base solide al networking. «Il bilancio del primo fam trip organizzato ad ottobre è molto positivo – commenta Cristina Raso, presidente di Gems Experience – Non solo, ma nel nostro primo anno di vita abbiamo debuttato alla Bitesp della Spezia, lanciato il nostro portale, partecipato al Ttg di Rimini ed invitato 14 buyer stranieri a conoscere il nostro territorio: tutte iniziative concrete e tangibili”. Il programma di Gems punta su almeno due fam trip annuali, in stagioni diverse, primavera ed autunno, per evidenziare al meglio l’offerta ed i servizi proposti dagli operatori. Il punto di forza è proprio l’identità di un territorio che va oltre i confini amministrativi e che unisce Liguria e Toscana, grazie alla storia, alla cultura e alle tradizioni. «Un’identità molto chiara che ci è stata riconosciuta da chi ha toccato con mano la nostra offerta – conclude Raso – Una grande soddisfazione per chi opera e lavora sul territorio». Maria Carniglia [post_title] => Gems Experience, valorizzare e promuovere Liguria e Toscana puntando sull’identità del territorio [post_date] => 2025-10-21T12:06:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761048411000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "porto la spezia effettuati i primi test per lelettrificazione delle banchine" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":190,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1167,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo.\r

\r

Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte.\r

Verso il futuro\r

«Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale».\r

\r

«Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine","post_date":"2025-10-23T12:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761223460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton.\r

\r

Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager.\r

La nave\r

Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo.\r

\r

All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.\r

\r

Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.\r

\r

\r

\r

Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.","post_title":"Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou","post_date":"2025-10-23T12:23:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761222196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Las Vegas è la prima nuova destinazione di Air France per l'operativo dell'estate 2026: dal prossimo 15 aprile, la compagnia collegherà Parigi-Charles de Gaulle alla città del Nevada, con tre frequenze alla settimana - il lunedì, mercoledì e sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A350-900.\r

\r

Lo schedule prevede partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:40, arrivo a Las Vegas alle 15:35; rientro da Las Vegas alle 17:50, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:05 del giorno successivo.\r

Las Vegas diventerà la 19ª destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26ª in Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington D.C.\r

La destinazione è inoltre, servita tutto l’anno da Klm, con fino a 7 voli settimanali da Amsterdam-Schiphol.","post_title":"Las Vegas debutterà nel network di Air France, dal 15 aprile","post_date":"2025-10-23T09:23:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761211438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia è una calamita per i crocieristi di tutto il mondo: alla fine di agosto 2025, i 18 porti dedicati del paese hanno accolto quasi 1,5 milioni di passeggeri, segnando il numero di arrivi più alto degli ultimi 12 anni.\r

\r

Sempre tra gennaio e agosto, il numero di scali crocieristici è aumentato del 17%, raggiungendo 878 scali, rispetto ai 753 del 2024. Il numero di passeggeri è aumentato del 56% rispetto al 2023 e del 18% rispetto al 2024. Solo ad agosto, sono stati accolti 357.646 passeggeri: il dato mensile più alto di sempre.\r

\r

Con oltre 8.000 chilometri di costa al crocevia tra Asia ed Europa, la Turchia si distingue come porto di primo livello e destinazione turistica di livello mondiale. \r

\r

In particolare, un numero crescente di crociere sta designando la Turchia come porto di origine, il che significa che i visitatori internazionali trascorrono più tempo nel paese, contribuendo ulteriormente all’economia nazionale.\r

\r

Si prevede che il paese supererà l’obiettivo di 600.000 passeggeri entro la fine della stagione, registrando un aumento del 130% rispetto all’anno scorso, dopo il picco storico raggiunto nei primi otto mesi dell’anno. La crescita costante del turismo crocieristico è sostenuta da nuove rotte, investimenti continui e potenziamento delle infrastrutture portuali, che attraggono più operatori crocieristici e favoriscono soggiorni più lunghi nel paese.\r

\r

Con l’inclusione di Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun e Marmaris accanto a hub consolidati come Kuşadası e Istanbul, gli itinerari crocieristici si stanno ampliando e le economie locali ne traggono beneficio.\r

\r

","post_title":"Turchia: è boom per il traffico crocieristico, 1,5 mln di passeggeri nei primi otto mesi 2025","post_date":"2025-10-22T10:35:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761129309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Holland America Line e Pan Am hanno stretto una partnership per creare una crociera che ripercorre le rotte originali degli aerei Clipper di Pan Am, in onore del 100° anniversario del primo volo della Pan Am nel 1927. Gli aerei clipper erano noti come idrovolanti perché potevano atterrare sull'acqua.\r

\r

La crociera\r

Come riporta Travelweekly, la navigazione di 28 giorni sulla Zuiderdam inizierà a Miami il 30 ottobre 2027 e toccherà 18 porti, otto dei quali erano destinazioni Pan Am. Tra questi: Nassau, Bahamas; San Juan, Porto Rico; Charlotte Amalie, St. Thomas; St. John's; Castries, Santa Lucia; Port of Spain, Trinidad; Colón, Panama; e Progreso, Messico.\r

\r

La navigazione sarà caratterizzata da una ristorazione in linea con le destinazioni toccatete, decorazioni e programmi legati alla storia della compagnia aerea.\r

\r

","post_title":"Holland America Line sulle orme delle rotte di Pan Am","post_date":"2025-10-22T09:32:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761125573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Taglio del nastro in calendario il prossimo 3 dicembre per lo Zayed National Museum, il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti situato nel cuore del distretto culturale di Saadiyat.\r

\r

\r

\r

Il museo - i cui biglietti di ingresso sono ora disponibili - presenterà la storia del Paese attraverso un viaggio immersivo che spazia dall’antichità ai giorni nostri. Reperti archeologici e oggetti storici si mescoleranno con esperienze multisensoriali e audiovisive, oltre a installazioni contemporanee. Questa istituzione di riferimento rende omaggio al padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti – lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan – e al suo impegno a favore del patrimonio culturale, dell’istruzione, dell’identità e dell’appartenenza. \r

\r

\r

\r

\r

«Il museo riflette la visione e i valori del defunto sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, la cui fede nella cultura, nell’istruzione e nella conoscenza continua a guidarci - ha dichiarato Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi -. Storia e innovazione si fondono all’interno del museo, creando uno spazio in cui il dialogo, l’apprendimento e lo scambio possono prosperare e dove i visitatori di tutte le generazioni possono interagire con il percorso della nostra nazione, dalle sue antiche radici alle sue aspirazioni per il futuro. L'inaugurazione del Museo Nazionale Zayed è un momento determinante nel duraturo percorso culturale di Abu Dhabi».\r

\r

\r

\r

Progettato dall’architetto Norman Foster dello studio Foster + Partners, vincitore del Premio Pritzker, il percorso guida i visitatori lungo un itinerario che ripercorre le prime testimonianze della presenza umana in questa terra, esplora come le civiltà hanno vissuto e prosperato nel corso dei secoli, mette in luce i collegamenti attraverso le rotte commerciali e celebra gli elementi distintivi della cultura e del patrimonio degli Emirati.\r

\r

\r

\r

\r

Estendendosi per 600 metri dalla costa di Saadiyat, tra il Louvre Abu Dhabi e il futuro Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, fino all’ingresso del museo, l'Al Masar Garden ospita piante e alberi autoctoni che rappresentano il deserto, l’oasi e gli ambienti urbani. Comprende anche un sistema di irrigazione falaj funzionante, sculture artistiche, installazioni multisensoriali e una linea temporale che ripercorre la vita dello sceicco Zayed e la storia degli Emirati Arabi Uniti. \r

\r

\r

\r

La collezione dello Zayed National Museum comprende oltre 3.000 pezzi, di cui 1.500 saranno esposti, ciascuno selezionato per la storia che racconta sul passato di questa terra. Gli oggetti della collezione saranno esposti insieme a oggetti prestati da istituzioni locali, regionali e internazionali. All’interno dell’edificio del museo, i visitatori potranno visitare le sei gallerie permanenti dove esposizioni, installazioni, elementi sensoriali e tecnologia si combinano per creare un’esperienza coinvolgente e suggestiva. \r

\r

\r

","post_title":"Abu Dhabi: taglio del nastro il 3 dicembre per lo Zayed National Museum","post_date":"2025-10-22T09:15:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761124541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499712\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ferruccio Tirone[/caption]\r

\r

Una grande passione per l'hotellerie e per le destinazioni di oceano Indiano, Africa australe e Oman: Ferruccio Tirone, founder di Controvento, riconferma l'apprezzamento del mercato italiano per un'area del mondo che attira una clientela sempre più alto spendente. Clientela che la sua società di rappresentanza turistica riesce ad indirizzare su soluzioni di grande prestigio.\r

\r

«Per quanto riguarda ad esempio il Sudafrica - precisa il manager - il 2025 è stato un anno di consolidamento dei volumi. In particolare, il mercato italiano ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Meno passeggeri, ma un valore medio pratica più elevato e, soprattutto, un modo di viaggiare profondamente cambiato nel corso degli anni. Oggi il cliente non vuole vedere tutto in una volta, ma preferisce concentrarsi su una piccola parte del territorio, da vivere anche attraverso le esperienze e il contatto con la cultura locale». Inoltre, la stagionalità va progressivamente scomparendo a vantaggio di viaggi effettuati in ogni periodo dell'anno. «Non esiste più il cliente tipico del mese di agosto, il modo di viaggiare è mutato, destinazioni in precedenza vissute come \"stagionali\" ora vengono richieste tutto l'anno».\r

\r

Quello della clientela di fascia alta è poi un segmento che non condiziona la prenotazione alle offerte last minute, per cui Tirone ha potuto notare anche un positivo andamento dell'advance booking, con ottimi riscontri ad esempio sulla Namibia.\r

I prodotti di punta\r

Fra i prodotti con i migliori atout di vendita per il comparto trade, Tirone cita l'Ananea Madivaru Maldives: 109 ville con piscina per una struttura 5 stelle lusso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che dispone fra l'altro di 9 diversi ristoranti fra i quali scegliere.\r

\r

All'Ananea si affiancano le altre rappresentanze di Controvento - Ft Collection, che comprendono sia dmc sia strutture alberghiere: Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Anantara Al Jabal Al Akhdar, Anantara Maia Seychelles Villas, Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls hotel, Avani+Barbarons Seychelles, Avani Victoria Falls resort, Paradise Sun, Sense of Africa, Southernn Sun, The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia hotel by Anantara.\r

\r

Fra le ultime novità segnalate da Tirone per quanto riguarda il brand Anantara, l'Anantara Kafue River Tented Camp, lussuoso campo tendato in Zambia, situato nel parco nazionale di Kafue. Il campo è stato aperto all'inizio del 2025 e offre un'esperienza di safari esclusiva con 12 tende di lusso.\r

\r

Venendo al futuro, per il 2026 Tirone non ha in serbo novità sul fronte di new business, ma sarà pronto a sostenere progetti di sviluppo in Oman, dove Anantara aprirà la terza struttura e in Arabia Saudita, dove sempre la stessa catena ha in pipeline un nuovo resort a Trojena, parte del progetto Neom\r

\r

","post_title":"Tirone, Controvento: «Il cliente italiano non è più lo stesso»","post_date":"2025-10-21T15:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761059701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499699\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriele Graziani[/caption]\r

\r

Un vero e proprio partner tecnologico, e non una semplice banca letti, con un'offerta che spazia da hotel, a transfer, biglietti aerei, noleggio auto, transfer, biglietti ferroviari e servizi vari. Il mercato italiano piace a RateHawk, che da tempo lo presidia a tutto tondo, offrendo soluzioni ad hoc a tutti gli attori della filiera, dalle agenzie di viaggio ai t.o., alle dmc.\r

\r

«Cresciamo al ritmo del 10% mensile nel numero di clienti attivi - fa sapere l'head of business development Italy Region, Gabriele Graziani -. Nel 2025 il volume del turnover è aumentato del 20% e le prenotazioni del 30%. Stabile il valore medio pratica, che comunque si colloca sopra gli 800 euro».\r

La base a Milano\r

Per ampliare la base retail e per rafforzare ulteriormente la brand awareness sul nostro mercato, RateHawk ha costituito lo scorso agosto una società italiana con sede a Milano che si concentrerà sulla contrattualistica diretta di servizi a tariffa netta, sui quali ogni singolo operatore potrà applicare il mark up preferito, in linea con le proprie necessità.\r

\r

«Entro il 2026 vorremmo arrivare a contare in Italia su uno staff di una quarantina di persone che faranno da supporto al portale di prenotazioni online dedicato ai professionisti del turismo. Il nostro obiettivo è quello di allargare progressivamente la base di clienti, proponendo un'offerta di qualità costantemente aggiornata».","post_title":"L'affondo di RateHawk sul mercato italiano: aperta una sede a Milano","post_date":"2025-10-21T14:05:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761055523000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla scoperta di Liguria e Toscana con Gems Experience. Grazie agli operatori del consorzio ogni esperienza è un immersione tra cultura, natura ed enogastronomia. Ogni esperienza può essere personalizzata per scoprire la storia e l’autenticità del territorio. Ogni esperienza consente di vivere una vacanza tra relax ed escursioni costruite su misura per conoscere la vera identità del territorio e le sue eccellenze.\r

\r

Il Consorzio Turistico Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana – Gems Experience di Confcommercio La Spezia, che si è costituito di recente, sta portando avanti un programma intenso con l’obiettivo di far conoscere il territorio ma soprattutto gli operatori e le attività esperienziali legate a enogastronomia, storia, cultura, tradizioni, leisure e outdoor.\r

\r

Perché sono proprio le esperienze e le attività che affascinano i turisti, soprattutto quelli che vogliono conoscere cultura, storia e natura delle destinazioni visitate.\r

\r

Il primo fam trip di Gems si è svolto a metà ottobre tra Liguria e Toscana e ha coinvolto 14 tour operator internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina, Polonia e Austria.\r

\r

I buyer hanno visitato quaranta aziende e sedici comuni del territorio: La Spezia, Lerici, Portovenere, Monterosso, Sarzana, Ameglia, Castelnuovo Magra,Varese Ligure, Riccò del Golfo, Carrara, Massa, Pontremoli, Fosdinovo, Filattiera, Mulazzo e Forte dei Marmi.\r

\r

Un’immersione tra location suggestive, strutture ricettive di altissimo livello, castelli, e percorsi enogastronomici che propongono i migliori prodotti locali, dal vino al formaggio, dall’olio al pesce fresco.\r

\r

La forza di Gems è quella di riunire all’interno del consorzio una selezione dei migliori operatori tra Liguria e Toscana, in grado di offrire agli ospiti non solo servizi ad hoc ma anche un’accoglienza affinata grazie all’esperienza, alla formazione, alla cura e alla passione.\r

\r

«Tour molto interessante – spiega Stasko Stibilj, responsabile Groups & Location Scouting per Black Diamond Journeys – con strutture di alto livello, dalle 5 Terre all’interno. La nostra clientela punta su località facilmente raggiungibili. Però è anche vero che spesso le destinazioni più faticose da raggiungere sono le più belle. Le Cinque Terre come anche Montemarcello sono veramente spettacolari».\r

\r

«L’organizzazione del tour è stata ineccepibile – aggiunge Irina Medvedeva, ceo & founder Travel Boutique Italy – Per me è importante toccare da vicino le eccellenze da scoprire, i servizi e come ci si muove. Di solito creo io stessa, insieme alla guida, i percorsi che scelgo per i miei clienti. Le location sono tutte bellissime e sicuramente collaborerò presto con gli operatori conosciuti durante il fam trip».\r

\r

L’obiettivo del consorzio è di crescere ancora, sia in termini di associati ma anche nell’organizzare work shop locali per offrire base solide al networking.\r

\r

«Il bilancio del primo fam trip organizzato ad ottobre è molto positivo – commenta Cristina Raso, presidente di Gems Experience – Non solo, ma nel nostro primo anno di vita abbiamo debuttato alla Bitesp della Spezia, lanciato il nostro portale, partecipato al Ttg di Rimini ed invitato 14 buyer stranieri a conoscere il nostro territorio: tutte iniziative concrete e tangibili”.\r

\r

Il programma di Gems punta su almeno due fam trip annuali, in stagioni diverse, primavera ed autunno, per evidenziare al meglio l’offerta ed i servizi proposti dagli operatori. Il punto di forza è proprio l’identità di un territorio che va oltre i confini amministrativi e che unisce Liguria e Toscana, grazie alla storia, alla cultura e alle tradizioni.\r

\r

«Un’identità molto chiara che ci è stata riconosciuta da chi ha toccato con mano la nostra offerta – conclude Raso – Una grande soddisfazione per chi opera e lavora sul territorio».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gems Experience, valorizzare e promuovere Liguria e Toscana puntando sull’identità del territorio","post_date":"2025-10-21T12:06:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761048411000]}]}}