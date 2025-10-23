Novità su recensioni false. Solo chi ha lo scontrino le può scrivere La Commissione Industria del Senato ha approvato un emendamento che introduce misure specifiche per contrastare le recensioni false. Un fenomeno che incide sulla reputazione di hotel, ristoranti, esercizi publici e operatori del turismo, influenzando in modo significativo le scelte degli ospiti e dei clienti. Il nuovo testo prevede che solo chi ha effettivamente usufruito di un servizio possa pubblicare una recensione online. Le valutazioni corredate da documentazione fiscale (scontrino o fattura) avranno valore di presunzione di autenticità, con l’obiettivo di ridurre i commenti falsi o non verificabili. Inoltre, viene fissato un limite temporale di 30 giorni per la pubblicazione delle recensioni (invece dei 90 inizialmente previsti), così da assicurare che i commenti online si riferiscano a esperienze effettive e recenti. Condividi

