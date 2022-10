Nasce Tiberland, la DMO che racconta Roma e il Lazio dal Tevere A TTG Travel Experience 2022 è stata presentata Tiberland, il progetto tra i progetti vincitori di finanziamento da parte della Regione Lazio per la creazione di DMO (Destination Management Organization) a specifica connotazione territoriale. Attori importanti dell’offerta turistica e culturale, quali municipi capitolini, borghi, comuni dell’hinterland, enti, associazioni e operatori economici, si sono riuniti nella nuova realtà per offrire, quelle opportunità di svago e intrattenimento che il nuovo turista chiede e che il fiume offre, fuori e dentro Roma, da scoprire attraverso il nuovo portale dedicato www.tiberland.it . Nel Lazio, da Fiano Romano a Ostia passando per la Città eterna, un percorso inedito di 70 chilometri lungo il fiume Tevere sarà al centro di un turismo esperienziale integrato. L’ambito geografico di riferimento del nuovo prodotto culturale, turistico e naturalistico si estende in una costellazione di luoghi che vanno dal nord della capitale fino al mare e quindi muta la prospettiva che vede Roma protagonista assoluta del soggiorno, proponendo itinerari al di fuori dalle rotte classiche. Si vive in modo nuovo e consapevole anche la mobilità, “green” e dai ritmi slow: lungo le valli, i paesi, le riserve naturali e la Capitale, ci si muove a piedi, in bicicletta o a cavallo per attraversare ad esempio il tratto della Via Francigena che unisce Campagnano e La Storta e questa con San Pietro a Roma. «Tiberland rientra nella strategia di promozione della destinazione Lazio che, come Assessorato al Turismo, abbiamo avviato – racconta Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Stiamo lavorando secondo una linea programmatica che vuole affermare sempre più un turismo esperienziale integrato, che guarda alla sostenibilità come chiave di sviluppo turistico e che vede nella città di Roma un grande attrattore capace di veicolare i flussi nell’intero territorio laziale». «Con questa iniziativa stiamo tracciando il percorso del nuovo Parco Lineare del Tevere – aggiunge Alberto Acciari, presidente Tiberland – un contesto pieno di arte, natura, tradizione, storia, che, assieme alla Regione Lazio, abbiamo già proposto quale Patrimonio Unesco».

