Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l. Montenegro: un nuovo ponte con l’Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica. «Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia. Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità. «Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute – dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro». Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare. Un mosaico di paesaggi e culture Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare. All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare. Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare. Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina. Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498705" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica. «Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia. Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità. «Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro». Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare. Un mosaico di paesaggi e culture Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare. All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare. [caption id="attachment_498706" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare. Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina. Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro. [post_title] => Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l. [post_date] => 2025-10-08T14:30:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759933810000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente. Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi. “E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”. Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”. Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato. [post_title] => Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione” [post_date] => 2025-10-08T14:05:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932322000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano. Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo. Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi. L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale. Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale. Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea. [post_title] => Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano [post_date] => 2025-10-08T14:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932301000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet. Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole. [gallery ids="498598,498601,498600"] [post_title] => “Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche [post_date] => 2025-10-08T14:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932001000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna 'Feel the Aruba Effect', che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. Al Ttg Travel Experience - padiglione C3, stand 535 - sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali. Insieme all'ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa. Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo. «È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority. [post_title] => Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America [post_date] => 2025-10-08T13:43:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759931003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Capri si conferma la meta estiva più attrattiva per lo shopping internazionale di fascia alta in Italia e rimane tra le Top 5 a livello europeo. La spiccata presenza di americani, la crescita delle nuove generazioni e l’affermazione del segmento lusso consolidano il suo primato. È quanto emerso in occasione del primo evento organizzato da Global Blue a Capri, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del settore turistico e retail, come: Paolo Falco (Sindaco di Capri), Luciano Bersani (Ascom Confcommercio Capri), Antonio Barreca (Federturismo), Giusy Guarracino (Hotel La Palma) e Stefano Rizzi (Global Blue). Nel periodo giugno–settembre 2025 Capri ha registrato una crescita della spesa tax free del +13% rispetto all’anno precedente, rappresentando la quarta destinazione italiana per contributo alla spesa nel periodo estivo (6%). Tra le principali mete balneari italiane*, l’Isola si conferma prima per volumi, con il 49% della spesa complessiva. Rispetto all’estate 2019, Capri segna un incremento del +156% dei volumi, seconda solo al +624% di Taormina, legato al forte appeal derivante da produzioni cinematografiche internazionali e alle nuove aperture retail. A livello europeo, Capri è quarta tra le destinazioni balneari per contributo alla spesa e registra una delle crescite più elevata insieme a Cannes (+14%), davanti a Monaco (+8%), Saint-Tropez (+7%) e Marbella (+5%). A Capri la spesa media per shopper ha raggiunto 2.900 € (+13%). Gli Stati Uniti guidano il mercato tax free di Capri, generando oltre metà dei volumi complessivi (56%) e registrando una crescita del +14% anno su anno, trainata da una spesa media per shopper di 3.200 € (+14%). Seguono i viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%). Sul fronte generazionale, sono i più giovani a trainare la crescita: la Gen Z registra un +29%, i Millennials un 16%. Tuttavia, le generazioni più adulte (Gen X e Silver) restano determinanti, contribuendo al 59% della spesa totale. Capri si conferma, inoltre, meta d’elezione per i top spender: gli (U)HNWI rappresentano il 9% dei turisti, ma in termini di spesa arrivano a pesare il 51% del totale. Il 70% degli shopper a Capri appartiene al segmento lusso, con una spesa media di 4k € a persona. Nel periodo estivo 2025 il lusso, nonostante faccia segnare una flessione nelle principali città d’arte italiane (-6%), a Capri cresce del +12%, trainato dal Fashion & Clothing (57%). Il Watches & Jewellery fa segnare l’aumento maggiore in termini di spesa media per shopper (+15%), arrivando a 19.5k €. Il 69% dei luxury shopper di Capri, inoltre, acquista lusso solo sull’Isola; il restante 31% dedica comunque il 42% del proprio portafoglio lusso a Capri. Nel corso dell’estate 2025, Global Blue ha infine inaugurato sull’Isola la propria Lounge, dedicata a supportare brand e shopper internazionali in tutte le procedure relative al Tax Free Shopping. La Lounge ha accolto oltre 8.000 visitatori tra giugno e settembre, divenendo un luogo di valore per l’intero comparto turistico dell’Isola. * Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Portofino e Taormina [post_title] => Capri prima meta di shopping di lusso in Italia. Tra le Top5 in Europa [post_date] => 2025-10-08T12:07:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759925227000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Saremo il campione nazionale del turismo incoming”. Non usa mezzi termini Dina Ravera, presidente di Destination Italia, nel definire lo scenario che si profila per l’operatore. I numeri le danno ragione: “Nel 2025, per il settimo anno consecutivo, abbiamo registrato una crescita che dovrebbe protarci a chiudere l’anno finanziario a 75 milioni di euro di valore della produzione. Un bel risultato, specie considerando che nel 2018 l’ Ebitda era negativo per 18 milioni, per arrivare nei primi sei mesi di quest’anno finanziario a un valore positivo per 1,2 milioni di euro”. La formula applicata dalla manager è chiara: “Stiamo completando una fase che definirei di “start up”, caratterizzata da investimenti necessari a sostenere una crescita importante. Investimenti che si indirizzano sull’ampliamento della presenza sui mercati internazionali – dopo la sede a Shanghai e Singapore, nel 2026 apriremo anche a San Paolo in Brasile e successivamente in India -, ma anche sulla tecnologia. Quest’anno dovrebbe arrivare a completamento la realizzazione della piattaforma Destination Management System, che sfrutta l’IA quale chiave di volta per lo sviluppo futuro”. L’incremento prospettato avverrà in diverse fasi: “Sicuramente la crescita organica dei volumi è importante, ma va affiancata al potenziamento tramite acquisizioni e anche sotto questo profilo ci stiamo muovendo. Al momento, dopo Portale Sardegna abbiamo integrato una realtà siciliana, “Il mio viaggio in Sicilia”, e procederemo selezionando una dmc per ogni regione italiana. Una seconda fase di sviluppo riguarda poi l’area mediterranea, dove stiamo guardando con interesse a realtà a Malta, in Francia, Spagna, Portogallo e Nord Africa per consolidare la nostra posizione di “leader nazionale dell’incoming”. A seguire, allargheremo all’Europa del Nord”. Il piano che rende unico Destination Italia riguarda l’organicità della proposta: “Il nostro è un progetto-Paese, che vuole invitare a bordo tutte le realtà in grado di dare un contributo concreto. Per questo offriamo consulenza strategica e tecnologica a tutti gli attori della filiera, dai territori, agli aeroporti, a enti e associazioni locali”. Il tutto, sempre con l’obiettivo di presidiare quel turismo di alto livello che è meno soggetto alle crisi. “Malgrado le difficoltà, il turismo dagli Usa quest’anno è cresciuto del 25% quanto a margini e del 10% quanto a volumi”. Sul piano dell’incoming, Destination Italia non tralascia alcun canale di vendita: “Siamo attivi sul b2b con oltre 1.200 operatori internazionali, sul b2c tramite la piattaforma, sul b2b2c grazie a una rete di agenzie che vende in tutto il mondo”. Non da ultimo, la società è aperta a ogni genere di partnership sul territorio: “Stiamo lavorando con Italcares – Federterme; abbiamo stretto una partnership con i Borghi più Belli d’Italia e siamo in prima linea nello sviluppo del turismo accessibile”. [post_title] => Destination Italia, Ravera: “Saremo il leader nazionale dell’incoming” [post_date] => 2025-10-08T11:58:38+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759924718000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima volta a Rimini per Condor, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026. «Partecipare a Ttg Travel Experience - stand C3/227-314 - è per Condor un momento di grande importanza e un'opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti - afferma Lorna Dalziel, general manager Italia di Condor -. In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio». Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska. Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo. [post_title] => Condor investe sul mercato italiano e sul rapporto con il trade [post_date] => 2025-10-08T11:54:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759924468000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "montenegro nuova rappresentanza italia travel open day s r l" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2644,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498705\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica.\r

\r

«Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia.\r

\r

Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità.\r

\r

«Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro».\r

\r

Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare.\r

\r

Un mosaico di paesaggi e culture\r

\r

Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare.\r

\r

All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare.\r

\r

[caption id=\"attachment_498706\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare.\r

\r

Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina.\r

\r

Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro.","post_title":"Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l.","post_date":"2025-10-08T14:30:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759933810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente.\r

\r

Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi.\r

\r

“E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”.\r

\r

Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”.\r

\r

Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato.","post_title":"Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione”","post_date":"2025-10-08T14:05:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759932322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano.\r

\r

Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo.\r

\r

Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi.\r

\r

L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale.\r

\r

Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale.\r

\r

Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea.","post_title":"Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano","post_date":"2025-10-08T14:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759932301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). \r

L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. \r

Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet.\r

Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole.\r

[gallery ids=\"498598,498601,498600\"]","post_title":"“Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche","post_date":"2025-10-08T14:00:01+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1759932001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna 'Feel the Aruba Effect', che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. \r

\r

Al Ttg Travel Experience - padiglione C3, stand 535 - sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali.\r

\r

Insieme all'ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa.\r

Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. \r

La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo.\r

«È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority.","post_title":"Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America","post_date":"2025-10-08T13:43:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759931003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Capri si conferma la meta estiva più attrattiva per lo shopping internazionale di fascia alta in Italia e rimane tra le Top 5 a livello europeo. La spiccata presenza di americani, la crescita delle nuove generazioni e l’affermazione del segmento lusso consolidano il suo primato. È quanto emerso in occasione del primo evento organizzato da Global Blue a Capri, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del settore turistico e retail, come: Paolo Falco (Sindaco di Capri), Luciano Bersani (Ascom Confcommercio Capri), Antonio Barreca (Federturismo), Giusy Guarracino (Hotel La Palma) e Stefano Rizzi (Global Blue). \r

Nel periodo giugno–settembre 2025 Capri ha registrato una crescita della spesa tax free del +13% rispetto all’anno precedente, rappresentando la quarta destinazione italiana per contributo alla spesa nel periodo estivo (6%). Tra le principali mete balneari italiane*, l’Isola si conferma prima per volumi, con il 49% della spesa complessiva. Rispetto all’estate 2019, Capri segna un incremento del +156% dei volumi, seconda solo al +624% di Taormina, legato al forte appeal derivante da produzioni cinematografiche internazionali e alle nuove aperture retail. A livello europeo, Capri è quarta tra le destinazioni balneari per contributo alla spesa e registra una delle crescite più elevata insieme a Cannes (+14%), davanti a Monaco (+8%), Saint-Tropez (+7%) e Marbella (+5%).\r

A Capri la spesa media per shopper ha raggiunto 2.900 € (+13%). Gli Stati Uniti guidano il mercato tax free di Capri, generando oltre metà dei volumi complessivi (56%) e registrando una crescita del +14% anno su anno, trainata da una spesa media per shopper di 3.200 € (+14%). Seguono i viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%).\r

Sul fronte generazionale, sono i più giovani a trainare la crescita: la Gen Z registra un +29%, i Millennials un 16%. Tuttavia, le generazioni più adulte (Gen X e Silver) restano determinanti, contribuendo al 59% della spesa totale. \r

Capri si conferma, inoltre, meta d’elezione per i top spender: gli (U)HNWI rappresentano il 9% dei turisti, ma in termini di spesa arrivano a pesare il 51% del totale. \r

Il 70% degli shopper a Capri appartiene al segmento lusso, con una spesa media di 4k € a persona. Nel periodo estivo 2025 il lusso, nonostante faccia segnare una flessione nelle principali città d’arte italiane (-6%), a Capri cresce del +12%, trainato dal Fashion & Clothing (57%). Il Watches & Jewellery fa segnare l’aumento maggiore in termini di spesa media per shopper (+15%), arrivando a 19.5k €. Il 69% dei luxury shopper di Capri, inoltre, acquista lusso solo sull’Isola; il restante 31% dedica comunque il 42% del proprio portafoglio lusso a Capri.\r

Nel corso dell’estate 2025, Global Blue ha infine inaugurato sull’Isola la propria Lounge, dedicata a supportare brand e shopper internazionali in tutte le procedure relative al Tax Free Shopping. La Lounge ha accolto oltre 8.000 visitatori tra giugno e settembre, divenendo un luogo di valore per l’intero comparto turistico dell’Isola. \r

\r

* Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Portofino e Taormina\r

","post_title":"Capri prima meta di shopping di lusso in Italia. Tra le Top5 in Europa","post_date":"2025-10-08T12:07:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759925227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Saremo il campione nazionale del turismo incoming”. Non usa mezzi termini Dina Ravera, presidente di Destination Italia, nel definire lo scenario che si profila per l’operatore.\r

\r

I numeri le danno ragione: “Nel 2025, per il settimo anno consecutivo, abbiamo registrato una crescita che dovrebbe protarci a chiudere l’anno finanziario a 75 milioni di euro di valore della produzione. Un bel risultato, specie considerando che nel 2018 l’ Ebitda era negativo per 18 milioni, per arrivare nei primi sei mesi di quest’anno finanziario a un valore positivo per 1,2 milioni di euro”.\r

\r

La formula applicata dalla manager è chiara: “Stiamo completando una fase che definirei di “start up”, caratterizzata da investimenti necessari a sostenere una crescita importante. Investimenti che si indirizzano sull’ampliamento della presenza sui mercati internazionali – dopo la sede a Shanghai e Singapore, nel 2026 apriremo anche a San Paolo in Brasile e successivamente in India -, ma anche sulla tecnologia. Quest’anno dovrebbe arrivare a completamento la realizzazione della piattaforma Destination Management System, che sfrutta l’IA quale chiave di volta per lo sviluppo futuro”.\r

\r

L’incremento prospettato avverrà in diverse fasi: “Sicuramente la crescita organica dei volumi è importante, ma va affiancata al potenziamento tramite acquisizioni e anche sotto questo profilo ci stiamo muovendo. Al momento, dopo Portale Sardegna abbiamo integrato una realtà siciliana, “Il mio viaggio in Sicilia”, e procederemo selezionando una dmc per ogni regione italiana. Una seconda fase di sviluppo riguarda poi l’area mediterranea, dove stiamo guardando con interesse a realtà a Malta, in Francia, Spagna, Portogallo e Nord Africa per consolidare la nostra posizione di “leader nazionale dell’incoming”. A seguire, allargheremo all’Europa del Nord”.\r

\r

Il piano che rende unico Destination Italia riguarda l’organicità della proposta: “Il nostro è un progetto-Paese, che vuole invitare a bordo tutte le realtà in grado di dare un contributo concreto. Per questo offriamo consulenza strategica e tecnologica a tutti gli attori della filiera, dai territori, agli aeroporti, a enti e associazioni locali”. Il tutto, sempre con l’obiettivo di presidiare quel turismo di alto livello che è meno soggetto alle crisi. “Malgrado le difficoltà, il turismo dagli Usa quest’anno è cresciuto del 25% quanto a margini e del 10% quanto a volumi”.\r

\r

Sul piano dell’incoming, Destination Italia non tralascia alcun canale di vendita: “Siamo attivi sul b2b con oltre 1.200 operatori internazionali, sul b2c tramite la piattaforma, sul b2b2c grazie a una rete di agenzie che vende in tutto il mondo”. Non da ultimo, la società è aperta a ogni genere di partnership sul territorio: “Stiamo lavorando con Italcares – Federterme; abbiamo stretto una partnership con i Borghi più Belli d’Italia e siamo in prima linea nello sviluppo del turismo accessibile”.\r

\r

","post_title":"Destination Italia, Ravera: “Saremo il leader nazionale dell’incoming”","post_date":"2025-10-08T11:58:38+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1759924718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima volta a Rimini per Condor, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026. \r

«Partecipare a Ttg Travel Experience - stand C3/227-314 - è per Condor un momento di grande importanza e un'opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti - afferma Lorna Dalziel, general manager Italia di Condor -. In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio».\r

Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska.\r

Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo.","post_title":"Condor investe sul mercato italiano e sul rapporto con il trade","post_date":"2025-10-08T11:54:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759924468000]}]}}