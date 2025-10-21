La Valle d’Aosta “ti porta a un altro livello” con l’apertura degli impianti sciistici In occasione dell’Apreski Milano Mountain Show la Valle d’Aosta ha presentato le novità della

stagione sciistica 2025-2026 insieme con le società che gestiscono i cinque grandi comprensori della regione, oltre all’impianto di risalita Skyway Monte Bianco. A Breuil-Cervinia la stagione prende il via il 25 ottobre, con il progetto futuristico di ricostruire la funivia che collegava Breuil-Cervinia al Plateau Rosa. Un’ascesa confortevole ed efficiente che limiterà le attese e permetterà di sciare più a lungo sui 350km del Cervino Ski Paradise: una delle aree sciistiche più grandi del mondo, dove muoversi senza interruzioni tra Breuil-Cervinia, la Valtournenche e Zermatt. A Pila Snowland gli impianti apriranno il 28 novembre. A dicembre verrà completato l’intero tratto della telecabina Aosta-Pila-Couis – un collegamento diretto e panoramico che porterà fino a quota 2700 metri; le nuove cabine panoramiche da 10 posti permetteranno un’ascesa dolce e spettacolare. Aprirà anche il Panoramic Bistrot la Stella di Pila, una struttura innovativa, tra accoglienza e gastronomia, da dove ammirare le cime di oltre 4000metri e la cui gestione è affidata a Skyway Monte Bianco. Courmayeur si conferma meta d’élite per chi cerca emozioni autentiche sulla neve, con piste perfettamente preparate, un dislivello di oltre 1.500 metri e l’innevamento programmato che copre l’80% del comprensorio. Le piste apriranno il 29 novembre. Importante l’attenzione alle famiglie, anche dal punto di vista economico: a Courmayeur i bambini sotto gli 8 anni sciano gratis a fronte dell’acquisto contestuale di uno skipass adulto, giovane o senior. I ragazzi fino ai 16 anni beneficiano di uno sconto del 30% e del 20% i giovani fino a 24 anni. A La Tuile sarà possibile vivere una nuova connessione con la natura: rigenerante per il corpo e per lo spirito. Il vasto comprensorio internazionale Espace San Bernardo collega le stazioni sciistiche di La Thuile in Valle d’Aosta a La Rosière in Savoia. Offre 82 piste per 152km, un unico skipass internazionale e 38 moderni e veloci impianti di risalita. Quest’anno le piste sono state potenziate e apriranno il 29 novembre; sarà anche disponibile un nuovo centro traumatologico d’eccellenza. Il 29 novembre il comprensorio Monterosa Ski inaugurerà la nuova stagione invernale: le piste sono pronte e tante novità sono state pensate per sciatori, famiglie e amanti della montagna autentica. Una nuova pista di slittino, lavori di ampliamento al Baby Snow Park di Gressoney-Saint-Jean – stazione sciistica tra le più amate dalle famiglie – skipass digitali e tanta tecnologia al servizio dell’utente grazie a investimenti consistenti e a un’offerta eterogenea. Tutti i comprensori offrono la possibilità di fare sci di fondo, ciaspolate nella neve, l’eliski, sci d’alpinismo e anche il freestyle.

(Chiara Ambrosioni)

