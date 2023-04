Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell’associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia. Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali. «L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture». Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico. «Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità». In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture. «Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti – stranieri e italiani – che si muovono – individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi…) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche…)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia.

Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall'asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l'abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%.\r

\r

L'idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l'integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all'operatore della ricettività universitaria CampusX. \r

\r

Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana - sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”.","post_title":"Parte da Napoli con CampusX l'attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie.","post_date":"2023-04-19T12:01:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1681905709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

\r

L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021.\r

\r

È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”.\r

\r

Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. \r

\r

“Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”.\r

\r

Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila.","post_title":"Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno»","post_date":"2023-04-19T12:01:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori.\r

\r

Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro.\r

\r

Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro.","post_title":"Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia","post_date":"2023-04-19T11:38:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681904327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia.\r

\r

Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali.\r

\r

«L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture».\r

\r

Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico.\r

\r

«Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità».\r

\r

In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture.\r

\r

«Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia.\r

\r

","post_title":"Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture","post_date":"2023-04-19T11:25:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681903513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marabu Airlines aprirà i primi voli di linea dalla Germania all'inizio di maggio. La compagnia aerea collegherà gli aeroporti di Amburgo e Monaco con diverse destinazioni in Egitto, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Il 15 aprile ha operato in Baviera il suo primo volo verso Palma di Maiorca-Son Sant Joan, a bordo di un Airbus A320neo ricevuto tre giorni prima (altri tre voli sono previsti tramite Nordic Aviation Group, oltre a un A320 che sarà operato in Acmi da Heston Airlines).\r

\r

La nuova compagnia aerea ha ottenuto solo recentemente il Coa e la licenza operativa: la start-up è stata lanciata lo scorso dicembre dalla società di investimento Attestor (che possiede il 51% di Condor e attraverso il cui sito web sono accessibili i voli di Marabu) con l'annuncio della creazione di un proprio vettore leisure. \"Siamo estremamente grati alle autorità estoni per l'eccellente cooperazione che ci ha permesso di stabilire e avviare Marabu in quattro mesi\", ha dichiarato in una nota il ceo Paul Schwaiger.\r

\r

Il network iniziale comprende oltre 20 rotte dalla Germania: Amburgo sarà collegata a Hurghada dal 1° maggio, e poi a Chania, Corfù, Faro, Las Palmas, Heraklion, Kos, Malaga, Preveza, Rodi, Roma Fiumicino, Tallinn o Zante, secondo Aeroroutes; Monaco avrà le stesse destinazioni più Palma di Maiorca, attualmente servita quotidianamente da un A320neo, Fuerteventura, Lanzarote, Karpathos, Cefalonia, Kos, Lamezia, Olbia, Rhos o Volos.\r

\r

Gli aeromobili di Marabu Airlines sono configurati con due classi di servizio, Business ed Economy.","post_title":"Marabu Airlines apre i voli di linea dalla Germania. Tra le mete Roma, Olbia e Lamezia","post_date":"2023-04-19T11:21:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681903301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Gerusalemme aprirà al pubblico la Piscina di Siloe dopo che, per la prima volta, sarà oggetto di uno scavo totale. L'Israel Antiquities Authority, l'Israel National Parks Authority e la fondazione della Città di Davide hanno annunciato l'inizio degli scavi della storica struttura. Per il suo profondo significato archeologico, la Piscina di Siloe, uno dei siti più importanti di Gerusalemme, è stata un punto focale per archeologi e studiosi di tutto il mondo per oltre 150 anni con l'obiettivo di scoprire e far conoscere la piscina.\r

\r

Nella prima fase i visitatori potranno osservare gli scavi, mentre nei prossimi mesi sarà aperta al pubblico nell'ambito di un percorso che avrà inizio nel punto più meridionale della Città di Davide e si concluderà nei pressi del Muro Occidentale.\r

\r

La costruzione della Piscina risale a circa 2.700 anni fa, come parte del sistema idrico di Gerusalemme nell'VIII secolo a.C. Secondo le stime, la Piscina di Siloe ha attraversato più fasi di sviluppo e, al culmine del suo splendore, aveva all'incirca le dimensioni di 5 dunam (11⁄4 acri) ed era intarsiata con imponenti lastre di pietra. Per la prima volta nella storia moderna, lo scavo dell'IAA ne consentirà l'esposizione completa, nel contesto di uno scavo archeologico ufficiale.\r

\r

\r

\r

\r

Il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha elogiato l'inizio del progetto. \"La Piscina di Siloe nel Parco Nazionale della Città di Davide a Gerusalemme è un sito di importanza storica, nazionale e internazionale. Dopo molti anni di attesa saremo lieti di poter portare alla luce questo importante sito e renderlo accessibile a milioni di persone di visitatori che giungono ogni anno a Gerusalemme\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gerusalemme: la Piscina di Siloe sarà per la prima volta completamente aperta al pubblico","post_date":"2023-04-19T09:55:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681898130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aerei. Nuovo sciopero all'orizzonte che potrebbe ripercuotersi sui passeggeri degli aeroporti italiani in partenza venerdì 21 aprile: il sindacato Cub ha proclamato una mobilitazione nazionale di 24 ore per personale dell'handling aeroportuale a sostegno del rinnovo del contratto nazionale Assohandlers scaduto dal 2017.\r

\r

Sul sito dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile è consultabile la sezione Voli garantiti in caso di sciopero che riporta l'elenco dei voli garantiti in occasione dello sciopero generale.\r

\r

Il Cub - si legge dall'Ansa - chiede inoltre investimenti nella sicurezza e si dice contrario agli accordi sulle 'banche delle ore' per accantonare le ore di straordinario anziché pagarle quando svolte. Cub fa sapere anche che mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile ci sarà un Presidio Cub Trasporti presso la sede del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma per i lavoratori ex Alitalia per la \"trasparenza nei criteri di assunzione\" e per la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria.\r

\r

","post_title":"Aerei: nuovo sciopero nazionale il 21 aprile. Sul sito Enac i voli garantiti","post_date":"2023-04-18T14:38:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681828694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_443913\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Marcelo Rebanda, l'ambasciatore del Portogallo in Italia Bernardo Futscher Pereira e Sara Marote[/caption]\r

\r

Madeira e Milano mai così vicine: l'isola portoghese, la Perla dell'Atlantico, conta sempre di più sui flussi turistici provenienti dall'Italia anche grazie alla recente apertura del volo diretto easyJet da Malpensa a Funchal, che l'Isola promuove proprio in questi giorni con una campagna dedicata nel centro di Milano.\r

\r

\r

\r

\r

Sara Marote, executive director del Madeira Promotion Bureau, insieme a Marcelo Rebanda, direttore del Turismo de Portugal a Milano, hanno messo a fuoco prodotto e punti di forza della destinazione che \"tra gennaio e febbraio 2023 ha registrato 4.000 ospiti italiani nelle strutture ricettive - sottolinea Rebanda - per un totale di 15.000 pernottamenti e una permanenza media di quattro giorni. Dati che rappresentano una crescita intorno al 200% rispetto allo stesso periodo del 2022, come anche su quello del 2019 e che attualmente fanno dell'Italia il mercato che ha registrato la crescita percentuale maggiore\".\r

Protagonista della campagna \"Vivi Madeira nella sua interezza\" il meglio di un'offerta che vede la natura e il mare protagonisti ma anche il buon cibo e la possibilità di fare esperienze diverse, lungo tutto l'arco dell'anno. Situata a sole 3,5 ore di volo da Milano, più vicina all'Africa che all'Europa, Madeira (porta d'accesso all'arcipelago che include anche la ben nota isola di Porto Santo, che con Madeira è l'unica abitata) dallo scorso dicembre è collegata a Malpensa da due voli alla settimana \"il martedì e la domenica - ricorda Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -; la rotta, che si aggiunge alle altre già operate da Milano verso il Portogallo, su Lisbona, Porto e Faro, ci ha visto trasportare da dicembre a oggi circa 10.000 passeggeri\". L'isola è collegata oltre che a Milano ad altri otto aeroporti del network easyJet: Berlino, Bristol, Lione, Lisbona, Londra Gatwick, Manchester, Parigi Cdg e Porto.\r

\r

","post_title":"Madeira mai così vicina all'Italia: al via la campagna promozionale","post_date":"2023-04-18T12:25:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681820745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Oman conquista i favori dei viaggiatori italiani che, con 13.000 arrivi durante lo scorso gennaio, si posizionano per la prima volta al secondo posto nella top five dei mercati europei e al quarto posto per gli arrivi internazionali, dopo G.C.C (105.000), India (40.000) e Germania (18.000).\r

\r

Un dato che conferma il trend del 2022 quando, secondo l'analisi del Ministero dell’Heritage & Tourism dell’Oman, il turismo italiano verso il Sultanato aveva chiuso l’anno con una crescita del +949% rispetto al 2021. Risultati molto soddisfacenti, raggiunti dopo un lungo percorso: dall’attivazione dei corridoi turistici a inizio anno 2022 alla ripartenza dei viaggi dei nostri connazionali, resa possibile solo da marzo 2022, fino all’avvio della stagione turistica invernale con la ripresa dell’operazione su Salalah e di tutti gli altri tipi di collaborazioni con media, trade e operatori sul mercato italiano.\r

\r

A supporto del mercato, dopo la collaborazione con il Gruppo Alpitour e il network Welcome Travel, l’ufficio del turismo del Sultanato dell’Oman in Italia - rappresentato da Aigo - ha in essere diverse campagne rivolte al consumatore, momenti di formazione e attività rivolte ai professionisti del trade con l’obiettivo di spingere i prossimi mesi estivi e iniziare a promuovere anche la prossima stagione invernale.\r

\r

Intanto sono 363 i nuovi progetti turistici integrati in Oman per i prossimi anni; oltre 24 progetti di sviluppo del turismo interno e 28 progetti legati ai monumenti storici: questi i numeri del Ministero del Turismo e dei Beni culturali che ha presentato qualche giorno fa a Muscat - con vari segmenti di investitori nei settori pubblico e privato, per il periodo che va fino al 2025, con un valore confermato di 2,290 miliardi di Ryal omaniti. “Questi investimenti in nuovi progetti turistici sono parte di un percorso a lungo termine che rientra nella Vision 2040 in cui il turismo gioca un ruolo di primo piano\" ha sottolineato Salem bin Mohammad Al Mahrouqi, Ministro del Turismo e dei Beni Culturali .","post_title":"Oman: boom di arrivi dall'Italia che a gennaio è diventata il secondo mercato europeo","post_date":"2023-04-18T10:44:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681814640000]}]}}