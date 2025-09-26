Istat: secondo trimestre in crescita tendenziale Nel secondo trimestre 2025 secondo i dati Istat, le presenze sono cresciute del 4,7% su base annua e gli arrivi negli esercizi ricettivi dell’1,1%. Le presenze italiane sono aumentate del 3%, quelle straniere del 5,9% (quota 60,5% del totale). Gli alberghi hanno segnato un +4,3% di presenze, mentre le strutture extra-alberghiere hanno mostrato performance migliori, +6,1% arrivi, +5,4% presenze. Nelle grandi città e mete culturali la crescita è stata dell’1%, trainata da Milano, Firenze e Bologna (tutte sopra l’8%), mentre Venezia -6,1%. L’andamento dei comuni montani fa registrare un +12% di presenze, mentre le località balneari sono rimaste stabili (+0,7% a giugno). Positivo il bilancio per la riviera romagnola e le coste adriatiche di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in flessione invece quelle toscane e abruzzesi. L’Adriatico pugliese ha mostrato i dati più brillanti, con presenze in crescita del 20% a Bari e del 10% a Vieste. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497823 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med si prepara alla stagione estiva 2026 con una serie di eventi esclusivi dedicati alle agenzie di viaggio partner del Trident Club. L’apertura vendite, che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre è stata anticipata con appuntamenti a Milano, Bussolengo, Roma e Napoli coinvolgendo circa 100 partecipanti con il supporto del main sponsor Qatar Airways. Gli eventi che rafforzano il legame tra Club Med e le agenzie partner sono stati l’occasione per svelare in anteprima le nuove destinazioni e i vantaggi dell’apertura vendite estate 2026, tra cui riduzioni fino al 20% sulle camere premium (Deluxe & Suite) e del 15% su tutte le altre camere. Le pre-registrazioni sono aperte da mercoledì 24 settembre. «Pianificare le vacanze con anticipo non significa solo ottimizzare il proprio budget, ma anche assicurarsi l’accesso alle destinazioni più ambite durante i periodi di maggiore richiesta. Con l’apertura vendite vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di approfittare delle migliori tariffe e bloccare il prezzo, proteggendosi dall’inflazione - commenta Rabeea Ansari, managing director per il Sud Europa e i mercati emergenti -. Inoltre, a differenza di altre proposte, Club Med offre un trattamento davvero Premium All Inclusive dove tutto è davvero incluso: oltre alla pensione completa, bevande, sport, snack durante tutta la giornata. Club Med resta il punto di riferimento per chi desidera un’esperienza Premium senza pensieri, sia in famiglia sia in coppia». Club Med South Africa Beach & Safari Con Club Med South Africa Beach & Safari, il brand afferma ancora una volta il suo spirito pionieristico e apre le porte a una destinazione finora poco esplorata dal turismo internazionale, lanciando il primo concetto di vacanza Premium All Inclusive in Sudafrica. Situato sulla Dolphin Coast, a soli 30 minuti dal King Shaka International Airport di Durban, il resort offrirà 345 camere immerse in 32 ettari di natura, lo spazio Exclusive Collection “Ilanga” con 66 Suite e servizi personalizzati, la prima scuola di surf firmata Club Med. A quattro ore e mezza dal Resort si trova Mpilo Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari nel cuore dello KwaZulu-Natal, dove vivere un safari immersivo alla scoperta dei Big Five. Mpilo Safari Lodge accoglierà fino a 225 ospiti in 75 tende safari. «Con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, inizia un nuovo capitolo nella storia da pioniere di Club Med, proprio nell’anno in cui celebriamo i 75 anni dalla nostra fondazione. Le famiglie sono il cuore pulsante del brand – rappresentano il 45% del nostro segmento viaggi individuali e i bambini fino a 6 anni non compiuti soggiornano gratuitamente – e qui sono al centro di tutto. Ogni esperienza è pensata per creare ricordi che dureranno per tutta la vita, con la serenità e il comfort di un’esperienza Premium All Inclusive firmata Club Med» dichiara Ansari. Tra le altre novità della prossima stagione il rinnovamento completo di Punta Cana , il ritorno estivo di Pragelato Sestriere sulle Alpi italiane, nuove crociere nel Mar Mediterraneo a bordo del Veliero Club Med 2, tra cui il Grand Tour d’Italia che prevede tra le tappe Venezia, Costiera Amalfitana e Puglia. [post_title] => Club Med in pista con le vendite per l'estate 2026 [post_date] => 2025-09-26T12:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758890307000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France KLM ha deciso di chiudere la sede milanese in via Battistotti Sassi, la cui cosa prevede anche il trasferimento del personale della sede a Roma. I sindacati non ci stanno. “Esprimiamo forte preoccupazione e solidarietà con i dipendenti di Air France-Klm interessati dalla chiusura della sede di Milano e dal trasferimento forzato a Roma”. Così in una nota la Uiltrasporti. Utile di 649 milioni di euro “Il gruppo Air France-Klm – aggiunge il sindacato – ha recentemente annunciato un utile netto di 649 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025, un risultato che contrasta nettamente con la decisione di penalizzare i lavoratori italiani. La decisione unilaterale di chiudere la sede di Milano e di trasferire il personale a Roma, con la minaccia di licenziamento per coloro che non si presenteranno nella nuova sede, è inaccettabile e rappresenta un grave danno per i dipendenti e le loro famiglie”. “Riteniamo che questa iniziativa sia un tentativo di recuperare il costo del rinnovo del contratto nazionale sulle spalle dei lavoratori e ci opponiamo fermamente a questa decisione. Continueremo a lottare – ha concluso la Uiltrasporti – per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e a chiedere una soluzione equa e rispettosa per i dipendenti interessati”. [post_title] => Air France KLM chiude la sede a Milano. Sindacati furibondi [post_date] => 2025-09-26T12:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889987000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel secondo trimestre 2025 secondo i dati Istat, le presenze sono cresciute del 4,7% su base annua e gli arrivi negli esercizi ricettivi dell'1,1%. Le presenze italiane sono aumentate del 3%, quelle straniere del 5,9% (quota 60,5% del totale). Gli alberghi hanno segnato un +4,3% di presenze, mentre le strutture extra-alberghiere hanno mostrato performance migliori, +6,1% arrivi, +5,4% presenze. Nelle grandi città e mete culturali la crescita è stata dell'1%, trainata da Milano, Firenze e Bologna (tutte sopra l'8%), mentre Venezia -6,1%. L'andamento dei comuni montani fa registrare un +12% di presenze, mentre le località balneari sono rimaste stabili (+0,7% a giugno). Positivo il bilancio per la riviera romagnola e le coste adriatiche di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in flessione invece quelle toscane e abruzzesi. L'Adriatico pugliese ha mostrato i dati più brillanti, con presenze in crescita del 20% a Bari e del 10% a Vieste. [post_title] => Istat: secondo trimestre in crescita tendenziale [post_date] => 2025-09-26T12:22:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889371000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo gli ottimi risultati di agosto, i migliori risultati del terzo trimestre nella storia del gruppo, Tui ha annunciato le sue previsioni per la fine dell'anno fiscale, che si concluderà il 31 ottobre. Per quanto riguarda l'estate, la domanda è rimasta stabile «nonostante la pressione competitiva del mercato, le molteplici ondate di calore estive nei nostri mercati di origine e l'impatto del conflitto in Medio Oriente». In questo contesto, si sono registrate 1,4 milioni di prenotazioni aggiuntive , portando il totale delle prenotazioni in tutti i mercati di origine a 14,1 milioni per la stagione. In linea generale, durante l'estate si è registrata solo una variazione minima del -2% e con le isole Canarie e le Baleari come destinazioni chiave per il medio raggio. Guardando alla fine dell'anno fiscale, le stime, come riporta Hosteltur, indicano un aumento degli utili tra il 9% e l'11%, rispetto agli utili ottenuti nel 2024, pari a un miliardo 296 milioni di euro. In un contesto di incertezza economica e geopolitica, si prevede un aumento delle prenotazioni quest'inverno grazie alla resilienza della domanda. Le mete chiave Grecia, Turchia, isole Baleari e Canarie si stanno rivelando destinazioni chiave per i viaggi a corto e medio raggio , con l'Egitto che registra una crescita notevole come opzione di vacanza economica. Nel portafoglio di destinazioni a lungo raggio, Messico e Repubblica Dominicana continuano a trainare la domanda maggiore, mentre Thailandia, Emirati Arabi Uniti e Zanzibar stanno registrando una crescita significativa. La stagione invernale è iniziata positivamente, con 1,8 milioni di prenotazioni effettuate fino ad oggi. Le prenotazioni totali sono aumentate dell'1%, a dimostrazione della resilienza della domanda per i nostri prodotti di viaggio leisure in un contesto di mercato generale difficile. Il prezzo medio continua a salire, con un totale del +3%. Tui sottolinea che, come di consueto in questo periodo della stagione, il booking per l'inverno è in una fase relativamente iniziale, con oltre un terzo dei clienti che hanno già prenotato. Le destinazioni a corto e medio raggio costituiscono il nucleo dei volumi, con le isole Canarie, l'Egitto, la Penisola Iberica e Capo Verde come opzioni più gettonate. Sul lungo raggio, la Thailandia sta registrando la crescita maggiore, mentre Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica rimangono mete invernali chiave per i clienti Tui. In termini di performance dei singoli mercati, le prenotazioni nel Regno Unito rimangono in linea con le previsioni per l'inverno 2024/25 , mentre la Germania, un altro mercato chiave per Tui, sta registrando un andamento positivo, con prenotazioni in aumento dell'1%. Le prospettive per la fine del 2025 rimangono invariate, con i risultati definitivi attesi a dicembre. Quest'anno, Tui ha aggiunto il Sultanato dell'Oman al suo azionariato. Inoltre, secondo Tui, con i recenti aggiornamenti delle agenzie di rating, l'obiettivo dell'azienda di tornare ai livelli pre-pandemici è stato raggiunto. [post_title] => Gruppo Tui, estate in tenuta e utili in crescita [post_date] => 2025-09-26T12:17:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889031000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497792" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini. La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre - 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo. Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali. “Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”. La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business. [post_title] => Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network» [post_date] => 2025-09-26T10:44:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758883458000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian amplia la flotta esercitando l'opzione di acquisto per ulteriori 30 Boeing 737 Max 8, portando il totale degli ordini fermi a 80 velivoli. In relazione all'esercizio dell'opzione, Norwegian e Boeing hanno concordato di modificare alcune date di consegna, con l'ultimo aeromobile dell'ordine ora previsto per la consegna nel 2031. L'ampliamento dell'ordine sottolinea la crescita prevista per la compagnia aerea nei prossimi anni: la tabella di consegna aggiornata garantisce un ricambio efficiente ed equilibrato della flotta, in stretta sintonia con le scadenze dei contratti di leasing e gli sviluppi del mercato. Per i passeggeri, i nuovi aeromobili rappresentano un viaggio più confortevole con cabine più silenziose e minori emissioni. Allo stesso tempo, l'ordine rafforzerà ulteriormente la strategia di Norwegian in materia di flotta, garantendo macchine più moderne ed efficienti dal punto di vista dei consumi, con costi operativi inferiori rispetto agli aeromobili della generazione precedente. [post_title] => Norwegian ordina altri 30 Boeing 737 Max 8 [post_date] => 2025-09-26T10:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758882833000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali. Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione. Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner. «Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico». Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell'Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk. Sviluppo della connettività La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio. Ospitalità mirata su vari target Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive. Verso il 2040 La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo - conclude Tocchetti - è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale». L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. [post_title] => Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo [post_date] => 2025-09-26T10:18:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758881912000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominceranno all'inizio del 2027 le consegne dei primi Boeing 737 Max 10 ordinati da Ryanair: secondo quanto anticipato a Reuters dal ceo del gruppo, Michael O'Leary, sarebbe arrivata la conferma del primo ingresso, previsto nella primavera del 2027. La low cost ha ordinato 150 esemplari di questo modello, il più grande della famiglia 737, la cui certificazione è prevista per il terzo trimestre del 2026. Attualmente, Ryanair gestisce circa 600 Boeing 737 e quasi 26 Airbus, questi ultimi operati dalla sua controllata austriaca Lauda. Sebbene Ryanair non abbia mai effettuato ordini significativi con Airbus, Michael O'Leary ha espresso il desiderio di aumentare la flotta Airbus nei prossimi anni. Spera così di passare a un parco di circa 800 Boeing e 200 Airbus, cercando di sviluppare una presenza significativa su Airbus. Oltre ai progetti relativi al 737 Max 10, Ryanair prevede di ricevere 29 nuovi Boeing 737 Max nel 2025 nell'ambito del programma di modernizzazione della flotta volto a ridurre il consumo di carburante e il rumore, in linea con gli obiettivi ambientali europei. [post_title] => Ryanair conta sull'arrivo dei primi B737 Max 10 nella primavera 2027 [post_date] => 2025-09-26T10:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758881721000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497767" align="alignright" width="300"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption] Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale "Argentina on Tour", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina. Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino. «Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. "Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma». Network specializzato Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale. Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella. Focus su destinazioni iconiche L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente. I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. "La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi", afferma Manzella. Programma b2b e networking L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità. [post_title] => Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia [post_date] => 2025-09-26T09:43:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758879781000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "istat secondo trimestre crescita tendenziale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4257,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med si prepara alla stagione estiva 2026 con una serie di eventi esclusivi dedicati alle agenzie di viaggio partner del Trident Club.\r

\r

L’apertura vendite, che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre è stata anticipata con appuntamenti a Milano, Bussolengo, Roma e Napoli coinvolgendo circa 100 partecipanti con il supporto del main sponsor Qatar Airways. Gli eventi che rafforzano il legame tra Club Med e le agenzie partner sono stati l’occasione per svelare in anteprima le nuove destinazioni e i vantaggi dell’apertura vendite estate 2026, tra cui riduzioni fino al 20% sulle camere premium (Deluxe & Suite) e del 15% su tutte le altre camere. Le pre-registrazioni sono aperte da mercoledì 24 settembre.\r

\r

«Pianificare le vacanze con anticipo non significa solo ottimizzare il proprio budget, ma anche assicurarsi l’accesso alle destinazioni più ambite durante i periodi di maggiore richiesta. Con l’apertura vendite vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di approfittare delle migliori tariffe e bloccare il prezzo, proteggendosi dall’inflazione - commenta Rabeea Ansari, managing director per il Sud Europa e i mercati emergenti -. Inoltre, a differenza di altre proposte, Club Med offre un trattamento davvero Premium All Inclusive dove tutto è davvero incluso: oltre alla pensione completa, bevande, sport, snack durante tutta la giornata. Club Med resta il punto di riferimento per chi desidera un’esperienza Premium senza pensieri, sia in famiglia sia in coppia».\r

Club Med South Africa Beach & Safari\r

Con Club Med South Africa Beach & Safari, il brand afferma ancora una volta il suo spirito pionieristico e apre le porte a una destinazione finora poco esplorata dal turismo internazionale, lanciando il primo concetto di vacanza Premium All Inclusive in Sudafrica. Situato sulla Dolphin Coast, a soli 30 minuti dal King Shaka International Airport di Durban, il resort offrirà 345 camere immerse in 32 ettari di natura, lo spazio Exclusive Collection “Ilanga” con 66 Suite e servizi personalizzati, la prima scuola di surf firmata Club Med. A quattro ore e mezza dal Resort si trova Mpilo Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari nel cuore dello KwaZulu-Natal, dove vivere un safari immersivo alla scoperta dei Big Five. Mpilo Safari Lodge accoglierà fino a 225 ospiti in 75 tende safari.\r

\r

«Con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, inizia un nuovo capitolo nella storia da pioniere di Club Med, proprio nell’anno in cui celebriamo i 75 anni dalla nostra fondazione. Le famiglie sono il cuore pulsante del brand – rappresentano il 45% del nostro segmento viaggi individuali e i bambini fino a 6 anni non compiuti soggiornano gratuitamente – e qui sono al centro di tutto. Ogni esperienza è pensata per creare ricordi che dureranno per tutta la vita, con la serenità e il comfort di un’esperienza Premium All Inclusive firmata Club Med» dichiara Ansari.\r

\r

\r

\r

Tra le altre novità della prossima stagione il rinnovamento completo di Punta Cana , il ritorno estivo di Pragelato Sestriere sulle Alpi italiane, nuove crociere nel Mar Mediterraneo a bordo del Veliero Club Med 2, tra cui il Grand Tour d’Italia che prevede tra le tappe Venezia, Costiera Amalfitana e Puglia.","post_title":"Club Med in pista con le vendite per l'estate 2026","post_date":"2025-09-26T12:38:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758890307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France KLM ha deciso di chiudere la sede milanese in via Battistotti Sassi, la cui cosa prevede anche il trasferimento del personale della sede a Roma. I sindacati non ci stanno.\r

\r

“Esprimiamo forte preoccupazione e solidarietà con i dipendenti di Air France-Klm interessati dalla chiusura della sede di Milano e dal trasferimento forzato a Roma”. Così in una nota la Uiltrasporti.\r

Utile di 649 milioni di euro\r

“Il gruppo Air France-Klm – aggiunge il sindacato – ha recentemente annunciato un utile netto di 649 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025, un risultato che contrasta nettamente con la decisione di penalizzare i lavoratori italiani. La decisione unilaterale di chiudere la sede di Milano e di trasferire il personale a Roma, con la minaccia di licenziamento per coloro che non si presenteranno nella nuova sede, è inaccettabile e rappresenta un grave danno per i dipendenti e le loro famiglie”.\r

\r

“Riteniamo che questa iniziativa sia un tentativo di recuperare il costo del rinnovo del contratto nazionale sulle spalle dei lavoratori e ci opponiamo fermamente a questa decisione. Continueremo a lottare – ha concluso la Uiltrasporti – per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e a chiedere una soluzione equa e rispettosa per i dipendenti interessati”.","post_title":"Air France KLM chiude la sede a Milano. Sindacati furibondi","post_date":"2025-09-26T12:33:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1758889987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel secondo trimestre 2025 secondo i dati Istat, le presenze sono cresciute del 4,7% su base annua e gli arrivi negli esercizi ricettivi dell'1,1%.\r

\r

Le presenze italiane sono aumentate del 3%, quelle straniere del 5,9% (quota 60,5% del totale). Gli alberghi hanno segnato un +4,3% di presenze, mentre le strutture extra-alberghiere hanno mostrato performance migliori, +6,1% arrivi, +5,4% presenze. Nelle grandi città e mete culturali la crescita è stata dell'1%, trainata da Milano, Firenze e Bologna (tutte sopra l'8%), mentre Venezia -6,1%.\r

\r

L'andamento dei comuni montani fa registrare un +12% di presenze, mentre le località balneari sono rimaste stabili (+0,7% a giugno). Positivo il bilancio per la riviera romagnola e le coste adriatiche di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in flessione invece quelle toscane e abruzzesi. L'Adriatico pugliese ha mostrato i dati più brillanti, con presenze in crescita del 20% a Bari e del 10% a Vieste.","post_title":"Istat: secondo trimestre in crescita tendenziale","post_date":"2025-09-26T12:22:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758889371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo gli ottimi risultati di agosto, i migliori risultati del terzo trimestre nella storia del gruppo, Tui ha annunciato le sue previsioni per la fine dell'anno fiscale, che si concluderà il 31 ottobre. Per quanto riguarda l'estate, la domanda è rimasta stabile «nonostante la pressione competitiva del mercato, le molteplici ondate di calore estive nei nostri mercati di origine e l'impatto del conflitto in Medio Oriente». In questo contesto, si sono registrate 1,4 milioni di prenotazioni aggiuntive , portando il totale delle prenotazioni in tutti i mercati di origine a 14,1 milioni per la stagione. In linea generale, durante l'estate si è registrata solo una variazione minima del -2% e con le isole Canarie e le Baleari come destinazioni chiave per il medio raggio.\r

\r

Guardando alla fine dell'anno fiscale, le stime, come riporta Hosteltur, indicano un aumento degli utili tra il 9% e l'11%, rispetto agli utili ottenuti nel 2024, pari a un miliardo 296 milioni di euro. In un contesto di incertezza economica e geopolitica, si prevede un aumento delle prenotazioni quest'inverno grazie alla resilienza della domanda.\r

\r

Le mete chiave\r

Grecia, Turchia, isole Baleari e Canarie si stanno rivelando destinazioni chiave per i viaggi a corto e medio raggio , con l'Egitto che registra una crescita notevole come opzione di vacanza economica. Nel portafoglio di destinazioni a lungo raggio, Messico e Repubblica Dominicana continuano a trainare la domanda maggiore, mentre Thailandia, Emirati Arabi Uniti e Zanzibar stanno registrando una crescita significativa.\r

\r

La stagione invernale è iniziata positivamente, con 1,8 milioni di prenotazioni effettuate fino ad oggi. Le prenotazioni totali sono aumentate dell'1%, a dimostrazione della resilienza della domanda per i nostri prodotti di viaggio leisure in un contesto di mercato generale difficile. Il prezzo medio continua a salire, con un totale del +3%. Tui sottolinea che, come di consueto in questo periodo della stagione, il booking per l'inverno è in una fase relativamente iniziale, con oltre un terzo dei clienti che hanno già prenotato. Le destinazioni a corto e medio raggio costituiscono il nucleo dei volumi, con le isole Canarie, l'Egitto, la Penisola Iberica e Capo Verde come opzioni più gettonate. Sul lungo raggio, la Thailandia sta registrando la crescita maggiore, mentre Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica rimangono mete invernali chiave per i clienti Tui. \r

\r

In termini di performance dei singoli mercati, le prenotazioni nel Regno Unito rimangono in linea con le previsioni per l'inverno 2024/25 , mentre la Germania, un altro mercato chiave per Tui, sta registrando un andamento positivo, con prenotazioni in aumento dell'1%. Le prospettive per la fine del 2025 rimangono invariate, con i risultati definitivi attesi a dicembre. Quest'anno, Tui ha aggiunto il Sultanato dell'Oman al suo azionariato. Inoltre, secondo Tui, con i recenti aggiornamenti delle agenzie di rating, l'obiettivo dell'azienda di tornare ai livelli pre-pandemici è stato raggiunto.","post_title":"Gruppo Tui, estate in tenuta e utili in crescita","post_date":"2025-09-26T12:17:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758889031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497792\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini.\r

La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre - 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo.\r

Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali.\r

“Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”.\r

La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business.","post_title":"Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network»","post_date":"2025-09-26T10:44:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758883458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian amplia la flotta esercitando l'opzione di acquisto per ulteriori 30 Boeing 737 Max 8, portando il totale degli ordini fermi a 80 velivoli. In relazione all'esercizio dell'opzione, Norwegian e Boeing hanno concordato di modificare alcune date di consegna, con l'ultimo aeromobile dell'ordine ora previsto per la consegna nel 2031.\r

\r

L'ampliamento dell'ordine sottolinea la crescita prevista per la compagnia aerea nei prossimi anni: la tabella di consegna aggiornata garantisce un ricambio efficiente ed equilibrato della flotta, in stretta sintonia con le scadenze dei contratti di leasing e gli sviluppi del mercato.\r

\r

Per i passeggeri, i nuovi aeromobili rappresentano un viaggio più confortevole con cabine più silenziose e minori emissioni. Allo stesso tempo, l'ordine rafforzerà ulteriormente la strategia di Norwegian in materia di flotta, garantendo macchine più moderne ed efficienti dal punto di vista dei consumi, con costi operativi inferiori rispetto agli aeromobili della generazione precedente.\r

\r

","post_title":"Norwegian ordina altri 30 Boeing 737 Max 8","post_date":"2025-09-26T10:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758882833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali.\r

\r

Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione.\r

\r

Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner.\r

\r

«Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico». \r

Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell'Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk.\r

Sviluppo della connettività\r

La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio.\r

Ospitalità mirata su vari target\r

Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive.\r

Verso il 2040\r

La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo - conclude Tocchetti - è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale».\r

\r

L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. ","post_title":"Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo","post_date":"2025-09-26T10:18:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","oman"],"post_tag_name":["In evidenza","Oman"]},"sort":[1758881912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominceranno all'inizio del 2027 le consegne dei primi Boeing 737 Max 10 ordinati da Ryanair: secondo quanto anticipato a Reuters dal ceo del gruppo, Michael O'Leary, sarebbe arrivata la conferma del primo ingresso, previsto nella primavera del 2027.\r

\r

La low cost ha ordinato 150 esemplari di questo modello, il più grande della famiglia 737, la cui certificazione è prevista per il terzo trimestre del 2026. \r

\r

Attualmente, Ryanair gestisce circa 600 Boeing 737 e quasi 26 Airbus, questi ultimi operati dalla sua controllata austriaca Lauda. Sebbene Ryanair non abbia mai effettuato ordini significativi con Airbus, Michael O'Leary ha espresso il desiderio di aumentare la flotta Airbus nei prossimi anni. Spera così di passare a un parco di circa 800 Boeing e 200 Airbus, cercando di sviluppare una presenza significativa su Airbus.\r

\r

Oltre ai progetti relativi al 737 Max 10, Ryanair prevede di ricevere 29 nuovi Boeing 737 Max nel 2025 nell'ambito del programma di modernizzazione della flotta volto a ridurre il consumo di carburante e il rumore, in linea con gli obiettivi ambientali europei.\r

\r

","post_title":"Ryanair conta sull'arrivo dei primi B737 Max 10 nella primavera 2027","post_date":"2025-09-26T10:15:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758881721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497767\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption]\r

\r

Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale \"Argentina on Tour\", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina.\r

\r

Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino.\r

\r

«Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. \"Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma».\r

\r

Network specializzato\r

\r

Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale.\r

\r

Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella.\r

\r

Focus su destinazioni iconiche\r

\r

L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente.\r

\r

I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. \"La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi\", afferma Manzella.\r

\r

Programma b2b e networking\r

\r

L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità.","post_title":"Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia","post_date":"2025-09-26T09:43:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758879781000]}]}}