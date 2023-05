Istat: gennaio-febbraio 2023 confermano (+45,5%) la ripresa del turismo Ci sono sempre più conferme della ripresa del turismo in Italia. Infatti i primi dati provvisori del 2023, riferiti al bimestre gennaio-febbraio, sembrano confermare la definitiva ripresa del settore (+45,5% le presenze complessive rispetto allo stesso bimestre dell’anno 2022), con una crescita rilevante sia delle presenze straniere (+70,5%) sia di quelle domestiche (+28,8%). Se i dati relativi ai prossimi mesi confermeranno questa tendenza, sarà possibile registrare nel 2023 il pieno recupero – e persino il superamento – dei livelli pre-pandemici. Lo rileva l’Istat, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera nell’ambito dell’esame del Piano strategico del turismo. Sandro Cruciani, direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell’Istat, in audizione, ha anche spiegato che secondo i dati – ancora provvisori – relativi al 2022, l’incremento annuo delle presenze è stato pari a +39,3% rispetto al 2021; ad esso hanno contribuito soprattutto il recupero del turismo inbound (la clientela residente all’estero), componente della domanda che era stata maggiormente penalizzata dalla pandemia (le presenze dei clienti non residenti sono cresciute del +84,8% e quelle dei residenti del +12,9% rispetto al 2021), e l’eccezionale resilienza della stagione estiva. Il bilancio consuntivo del 2022 fa registrare, tuttavia, ancora un numero di presenze inferiore – di circa 34 milioni di unità – a quello osservato nel 2019 e un saldo pari a -7,8% (-11,1% le presenze della clientela estera e -4,4% quelle della clientela italiana).

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Finland accende i riflettori sui viaggi in treno, un'alternativa perfetta per scoprire i sorprendenti paesaggi nordici con il minor impatto ambientale possibile. La rete ferroviaria finlandese è nota per essere puntuale, dotata di sale giochi per bambini e per offrire la possibilità di portare a bordo auto e biciclette, per non parlare poi delle attrezzatissime stazioni sparse in tutto il Paese. Ecco allora quattro tappe irrinunciabili per un viaggio attraverso l'estate finlandese. L’inizio perfetto dell’itinerario non può che essere Rovaniemi: la capitale della Lapponia finlandese è il luogo ideale per godersi la natura mozzafiato, i sentieri escursionistici e tutte le attività che questo territorio può offrire. Con collegamenti diretti in treno sia da Helsinki che da Turku, è possibile scegliere fra il treno notturno, approfittando del viaggio per rigenerarsi oppure viaggiare durante il giorno per godersi i paesaggi artici. Il viaggio potrebbe proseguire in direzione Carelia settentrionale, la destinazione per eccellenza dei finlandesi in cerca di relax e natura. Per secoli questa terra ha ispirato fotografi, compositori e artisti e proprio qui, tra gli altri, il compositore Jean Sibelius e l'artista Eero Järnefelt hanno creato alcune delle loro opere più celebri, in esposizione all'Ateneum Art Museum di Helsinki. Immancabile una sosta alla capitale mondiale delle saune: Tampere è la città con il maggior numero di saune pubbliche in tutto il paese e vanta anche quella più antica della Finlandia, la Rajaportin Sauna del 1906. Altra opzione perfetta è Kuuma: qui i visitatori possono divertirsi tra la sauna e i bar disponibili prima di fare un tuffo in piscina o perché no, direttamente nel lago Pyhäjärvi. E infine, ultima tappa a Turku: a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria, si trova il Park Hotel Turku, un’esclusiva struttura del 1902 in pieno stile Liberty che conquista per l’atmosfera suggestiva e romantica. Oltre alle tipiche case rosse e alle spettacolari scogliere a picco sul mare, c’è tantissimo da scoprire, dopo tutto Turku è conosciuta come la capitale gastronomica della Finlandia. [gallery ids="445269,445268,445267"] [post_title] => Finlandia da scoprire in treno: quattro tappe irrinunciabili per vivere l'estate nordica [post_date] => 2023-05-11T09:00:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683795604000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445259" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption] Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. “Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale". Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, "la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”. L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone. “L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. "Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura". [post_title] => InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana [post_date] => 2023-05-10T15:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683732010000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non sono passati che pochi mesi dall'approdo di CarréBlu in casa Ruta40, che l'operatore torinese si amplia ancora con l'acquisizione del Gabbiano Livingston, to italiano di nicchia che organizza viaggi su misura, itinerari privati e safari in volo. L'operazione nasce dalla volontà di ampliare il proprio portafoglio destinazioni e di entrare nel settore del turismo con aerei privati, ancora poco esplorato in Italia. Come successo per CarréBlu, anche il Gabbiano Livingston verrà sottoposto a un’operazione di restyling per dare una nuova immagine al brand e restare al passo con le esigenze di mercato. “Dal 2020 al 2022 ci sono stati numerosi cambiamenti, sia internamente a Ruta40 che nel settore turistico - spiega Roberto Pasqua di Bisceglie, co-founder di Ruta40 e Upperail, nonché ceo di CarréBlu e ora anche del Gabbiano Livingston -. I viaggiatori di oggi hanno altre necessità rispetto a quelle pre-pandemia: sono più esigenti, soprattutto se parliamo di prodotti di lusso. Per questo motivo ho deciso di ampliare ulteriormente il gruppo, acquisendo anche il Gabbiano Livingston, operatore con oltre 20 anni di esperienza e affine a noi, sia per valori, sia per modalità di lavoro. Possiamo così dare ai nostri clienti maggiore scelta, permettendogli di fare nuove esperienze di viaggio create su misura. Le novità interesseranno anche le agenzie di viaggio che collaborano con noi. Andrea Guerra, fondatore del marchio il Gabbiano Livingston, non uscirà dal gruppo: vista la sua conoscenza delle destinazioni e dell'attività di pilota, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e a supervisionare i prodotti offerti”. [post_title] => Dopo CarréBlu Ruta40 acquisisce anche il Gabbiano Livingston [post_date] => 2023-05-10T14:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683729175000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell'anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022. Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo. Rabeea Ansari: "irrilevanti" le voci di cessione da parte di Fosun A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito "irrilevanti" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: "Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo". In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. "Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe". L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%). Numerose le iniziative per le adv In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: "Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, "sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas". [post_title] => Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano [post_date] => 2023-05-10T13:45:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683726312000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia alza il sipario sull'operativo che il prossimo 15 maggio decollerà dall'aeroporto di Comiso: la programmazione prevede le rotte verso Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Bologna Forlì, servite da Boeing 737-700 configurati con 148 posti. «Dopo diverse interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia - ha affermato Gaetano F. Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Benché Comiso non fosse nei nostri piani nell’immediato, per noi oggi ha un valore simbolico enorme. In Aeroitalia le decisioni le prendiamo dentro un cda fatto di persone con tanti anni di aviazione alle spalle. Il nostro obiettivo sarà di avere cura dei passeggeri che ci sceglieranno senza mai speculare sulle condizioni di insularità dei residenti siciliani. Lo faremo fieri della nostra A tricolore sul nostro timone di coda e con il ricordo e la memoria di un’altra A, quella che per oltre 70 anni ha fatto conoscere l’Italia nel mondo». “Ringraziamo Aeroitalia per aver risposto subito alle richieste della Sac, per aver investito tempestivamente su Comiso, addirittura anticipando gli operativi, e, in generale, per l’impegno preso per agevolare i siciliani negli spostamenti - hanno dichiarato la presidente e l’amministratore della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Lo scalo ragusano è per noi parte integrante di un sistema aeroportuale che serve oltre metà dell’isola: è strategico dal punto di vista turistico e fondamentale per l’economia del territorio, come evidenziato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani, sempre al nostro fianco per affrontare le criticità. L’arrivo di Aeroitalia, consentirà inoltre di calmierare i prezzi, per questo ci auguriamo che presto vengano attivate altre tratte». [post_title] => Aeroitalia decollerà da Comiso il 15 maggio verso Roma, Milano Bergamo e Forlì [post_date] => 2023-05-10T13:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683725930000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445245" align="alignright" width="300"] Patricia de Lille, ministro del turismo del Sudafrica, al suo arrivo a Durban per Indaba 2023[/caption] Il Sudafrica ha accolto 5,8 milioni di turisti da tutto il mondo nel 2022, di cui 4 milioni provenienti dal continente africano: Patricia De Lille, ministro del turismo del paese (nella foto), ha svelato le cifre in occasione dell'Africa's Travel Indaba 2023 attualmente in corso a Durban. "Per il Sudafrica, abbiamo registrato una crescita incoraggiante nel numero di arrivi turistici tra gennaio e dicembre 2022, raggiungendo i 5,8 milioni, di cui oltre quattro milioni provenienti da Paesi africani. Questo rappresenta un aumento complessivo degli arrivi del 152,6% per il Sudafrica rispetto al 2021. Dopo una ripresa più forte del previsto nel 2022, quest'anno potremmo recuperare il numero di arrivi internazionali ai livelli pre-pandemia". Il ministro ha ricordato l'introduzione del sistema di visti elettronici in diversi Paesi, tra cui Kenya, Nigeria, Egitto, Etiopia, Uganda, Camerun e Repubblica Democratica del Congo. Ma facilitare ulteriormente il processo di ottenimento dei visti, il Paese intende estendere il sistema di e-visa ad altri 20 Paesi. La signora Lille si è detta pronta a collaborare con vari partner per ridurre l'elevato costo dei viaggi aerei in Africa, che scoraggia i visitatori e limita la crescita del turismo. Ha parlato di dare priorità alle pratiche di turismo sostenibile che affrontano il cambiamento climatico e proteggono l'ambiente e il patrimonio culturale, promuovendo al contempo lo sviluppo economico. Con la partecipazione di oltre 20 Paesi africani, che presenteranno più di 350 prodotti turistici, l'evento di quest'anno è la rappresentazione a 360 gradi dell'industria turistica africana, con una vasta gamma di offerte. L'edizione 2023 riunisce gli stakeholders dell'industria turistica da tutto il mondo: 1.000 buyer, circa 1.000 espositori, enti di destination marketing, gruppi alberghieri, compagnie aeree, tour operator e 10 enti turistici africani. 18 625 i meeting confermati nel sistema di agenda online. [post_title] => Indaba 2023: il Sudafrica pronto a riguadagnare i flussi turistici pre-pandemia [post_date] => 2023-05-10T13:18:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683724728000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Restyling delle camere per il Massimo d'Azeglio, la più antica delle tre strutture capitoline del gruppo Bettoja Hotels. La compagnia romana prosegue in questo modo lungo un percorso di rinnovamento già iniziato con la ristrutturazione del Mediterraneo. Le nuove stanze Premium Superior del d'Azeglio sono quindi ora dotate di camera da letto e salottino, mentre le Premium Family di due camere dal letto, un ampio bagno con due lavandini, guardaroba, cassaforte e televisore. “La ristrutturazione del d'Azeglio è un nuovo passo che ci porta verso il futuro - spiega il presidente Maurizio Bettoja -. E' il risultato dell'investimento che la nostra famiglia ha fortemente voluto per continuare a essere un punto di riferimento nel panorama dell'ospitalità a Roma. Da sempre l'attenzione alla storia, all'arte e al servizio sono per noi un punto di riferimento e crediamo che sia un vero punto di forza per tutti i visitatori che cercano a Roma l'arte italiana, anche all'interno di un hotel”. Per questa nuova stagione il ristorante inaugura anche il suo rinnovato dehor esterno e un nuovo sito: inedito punto di riferimento dove scoprire la sua storia, i menù e prenotare con pochi click il proprio tavolo e anche il parcheggio. [post_title] => Restyling delle camere e novità al ristorante per il Massimo d'Azeglio di Bettoja Hotels a Roma [post_date] => 2023-05-10T12:45:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683722731000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le occasioni di lavoro nel settore sono molteplici, così pure le opportunità di realizzarsi in tempi brevi e di emergere all’interno dei diversi contesti imprenditoriali. A tal fine occorrono però, accanto a solide competenze in materia economica, giuridica, statistica e informatica, capacità relazionali, empatia, spirito di iniziativa e disponibilità nel mettersi alla prova. E' quanto è emerso in occasione del seminario Mercato del turismo e professioni emergenti organizzato presso l'Università degli studi di Salerno dal dipartimento di scienze economiche e statistiche, in collaborazione con la società di consulenza Hsl Hospitality. “Il sistema formativo del settore alberghiero nella scuola secondaria superiore è sempre stato considerato una scelta di ripiego con programmi formativi al suo interno slegati dallo sviluppo degli studenti e connessi a logiche passate - ha sottolineato il ceo di Hsl Hospitality, Paolo Tedeschi -. Questo determina da parte delle imprese una difficoltà di identificare professionalità che al termine del ciclo di studi possano essere pronte per le attività lavorative anche al primo impiego. D’altro canto, le società confermano la necessità di entrare in contatto con una domanda qualificata ma più in generale con una domanda, vista la scarsità di risorse a copertura dei posti di lavoro. Si tratta di un problema strutturale pre-esistente al periodo pandemico, che poi si è ulteriormente amplificato e a causa del quale si è persa una fetta di lavoratori difficilmente sostituibili nel breve. Formazione e occupazione nel nostro settore rappresentano quindi elementi da interpretare non solo dalle aziende come criticità da gestire e coordinare in modo più efficace, ma sui quali intervenire con azioni più attente, presenti e capillari da parte dello Stato e delle strutture di governance". "Questa iniziativa ci ha aiutato a dare dignità alla figura professionale del revenue manager, cruciale in ambito travel ma non solo, e ci ha messo in condizioni di far capire a dei giovani quali margini commerciali queste figure professionali possano sviluppare nel settore - ha aggiunto il cco & board member del Franco Grasso revenue team, Emiliano Viola, tra i partecipanti al dibattito -. Il tutto in un contesto competitivo caratterizzato da gestioni familiari che per questa funzione dovranno strutturarsi con competenze interne o esterne. Mi auguro sia stato importante per studenti e studentesse confrontarsi con le differenti voci dei relatori e spero possano aver tratto ispirazione per il loro futuro professionale.” [post_title] => Le soft skills del turismo al centro di un seminario all'Università degli studi di Salerno [post_date] => 2023-05-10T12:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683721975000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445232 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Philippine Airlines ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per l'acquisto di nove A350-1000, che saranno impiegati sui collegamenti non-stop da Manila verso il Nord America, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada. Il nuovo aeromobile si aggiungerà ai due A350-900 già in flotta e che attualmente volano verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l'A350-900, gli A350-1000 del vettore filippino saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Business Class, Premium Economy ed Economy Class. Stanley K. Ng, presidente e coo di Philippine Airlines, ha sottolineato come il raggio d'azione dell'A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di volare tutto l'anno su rotte transpacifiche e transpolari non-stop in entrambe le direzioni. Queste includono alcuni dei voli commerciali più lunghi al mondo, come quelli che collegano le Filippine con New York e Toronto. Con una flotta A350 ampliata, Philippine Airline sarà in grado di offrire nuovamente un collegamento diretto dalle Filippine all'Europa. Alla fine di aprile 2023, la Famiglia A350 aveva ottenuto 928 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, diventando uno degli aeromobili a fusoliera larga di maggior successo di sempre. Circa 530 aeromobili sono attualmente presenti nelle flotte di 40 compagnie aeree e volano principalmente su rotte a lungo raggio. Oltre all'A350 sulle rotte intercontinentali a lungo raggio, la flotta del vettore include anche gli A330-300 impiegati sui collegamenti per il Medio Oriente, l'Australia e vari punti dell'Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di A320 e A321 a corridoio singolo sul network domestico e regionale a partire dagli hub di Manila e Cebu. {"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4709,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Finland accende i riflettori sui viaggi in treno, un'alternativa perfetta per scoprire i sorprendenti paesaggi nordici con il minor impatto ambientale possibile. La rete ferroviaria finlandese è nota per essere puntuale, dotata di sale giochi per bambini e per offrire la possibilità di portare a bordo auto e biciclette, per non parlare poi delle attrezzatissime stazioni sparse in tutto il Paese. Ecco allora quattro tappe irrinunciabili per un viaggio attraverso l'estate finlandese.\r

\r

L’inizio perfetto dell’itinerario non può che essere Rovaniemi: la capitale della Lapponia finlandese è il luogo ideale per godersi la natura mozzafiato, i sentieri escursionistici e tutte le attività che questo territorio può offrire. Con collegamenti diretti in treno sia da Helsinki che da Turku, è possibile scegliere fra il treno notturno, approfittando del viaggio per rigenerarsi oppure viaggiare durante il giorno per godersi i paesaggi artici.\r

\r

Il viaggio potrebbe proseguire in direzione Carelia settentrionale, la destinazione per eccellenza dei finlandesi in cerca di relax e natura. Per secoli questa terra ha ispirato fotografi, compositori e artisti e proprio qui, tra gli altri, il compositore Jean Sibelius e l'artista Eero Järnefelt hanno creato alcune delle loro opere più celebri, in esposizione all'Ateneum Art Museum di Helsinki.\r

\r

Immancabile una sosta alla capitale mondiale delle saune: Tampere è la città con il maggior numero di saune pubbliche in tutto il paese e vanta anche quella più antica della Finlandia, la Rajaportin Sauna del 1906. Altra opzione perfetta è Kuuma: qui i visitatori possono divertirsi tra la sauna e i bar disponibili prima di fare un tuffo in piscina o perché no, direttamente nel lago Pyhäjärvi.\r

\r

E infine, ultima tappa a Turku: a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria, si trova il Park Hotel Turku, un’esclusiva struttura del 1902 in pieno stile Liberty che conquista per l’atmosfera suggestiva e romantica. Oltre alle tipiche case rosse e alle spettacolari scogliere a picco sul mare, c’è tantissimo da scoprire, dopo tutto Turku è conosciuta come la capitale gastronomica della Finlandia.\r

\r

[gallery ids=\"445269,445268,445267\"]","post_title":"Finlandia da scoprire in treno: quattro tappe irrinunciabili per vivere l'estate nordica","post_date":"2023-05-11T09:00:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683795604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445259\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption]\r

\r

Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. \r

“Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale\".\r

\r

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, \"la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”.\r

L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone.\r

“L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. \"Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura\".","post_title":"InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana","post_date":"2023-05-10T15:20:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683732010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non sono passati che pochi mesi dall'approdo di CarréBlu in casa Ruta40, che l'operatore torinese si amplia ancora con l'acquisizione del Gabbiano Livingston, to italiano di nicchia che organizza viaggi su misura, itinerari privati e safari in volo. L'operazione nasce dalla volontà di ampliare il proprio portafoglio destinazioni e di entrare nel settore del turismo con aerei privati, ancora poco esplorato in Italia. Come successo per CarréBlu, anche il Gabbiano Livingston verrà sottoposto a un’operazione di restyling per dare una nuova immagine al brand e restare al passo con le esigenze di mercato.\r

\r

“Dal 2020 al 2022 ci sono stati numerosi cambiamenti, sia internamente a Ruta40 che nel settore turistico - spiega Roberto Pasqua di Bisceglie, co-founder di Ruta40 e Upperail, nonché ceo di CarréBlu e ora anche del Gabbiano Livingston -. I viaggiatori di oggi hanno altre necessità rispetto a quelle pre-pandemia: sono più esigenti, soprattutto se parliamo di prodotti di lusso. Per questo motivo ho deciso di ampliare ulteriormente il gruppo, acquisendo anche il Gabbiano Livingston, operatore con oltre 20 anni di esperienza e affine a noi, sia per valori, sia per modalità di lavoro. Possiamo così dare ai nostri clienti maggiore scelta, permettendogli di fare nuove esperienze di viaggio create su misura. Le novità interesseranno anche le agenzie di viaggio che collaborano con noi. Andrea Guerra, fondatore del marchio il Gabbiano Livingston, non uscirà dal gruppo: vista la sua conoscenza delle destinazioni e dell'attività di pilota, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e a supervisionare i prodotti offerti”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dopo CarréBlu Ruta40 acquisisce anche il Gabbiano Livingston","post_date":"2023-05-10T14:32:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683729175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell'anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022.\r

\r

Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo.\r

\r

Rabeea Ansari: \"irrilevanti\" le voci di cessione da parte di Fosun\r

\r

A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito \"irrilevanti\" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: \"Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo\".\r

\r

In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling\r

\r

Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. \"Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe\".\r

\r

L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato\r

\r

Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%).\r

\r

Numerose le iniziative per le adv\r

\r

In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: \"Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, \"sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas\".","post_title":"Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano","post_date":"2023-05-10T13:45:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683726312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia alza il sipario sull'operativo che il prossimo 15 maggio decollerà dall'aeroporto di Comiso: la programmazione prevede le rotte verso Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Bologna Forlì, servite da Boeing 737-700 configurati con 148 posti.\r

\r

«Dopo diverse interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia - ha affermato Gaetano F. Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Benché Comiso non fosse nei nostri piani nell’immediato, per noi oggi ha un valore simbolico enorme. In Aeroitalia le decisioni le prendiamo dentro un cda fatto di persone con tanti anni di aviazione alle spalle.\r

\r

Il nostro obiettivo sarà di avere cura dei passeggeri che ci sceglieranno senza mai speculare sulle condizioni di insularità dei residenti siciliani. Lo faremo fieri della nostra A tricolore sul nostro timone di coda e con il ricordo e la memoria di un’altra A, quella che per oltre 70 anni ha fatto conoscere l’Italia nel mondo».\r

\r

“Ringraziamo Aeroitalia per aver risposto subito alle richieste della Sac, per aver investito tempestivamente su Comiso, addirittura anticipando gli operativi, e, in generale, per l’impegno preso per agevolare i siciliani negli spostamenti - hanno dichiarato la presidente e l’amministratore della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Lo scalo ragusano è per noi parte integrante di un sistema aeroportuale che serve oltre metà dell’isola: è strategico dal punto di vista turistico e fondamentale per l’economia del territorio, come evidenziato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani, sempre al nostro fianco per affrontare le criticità. L’arrivo di Aeroitalia, consentirà inoltre di calmierare i prezzi, per questo ci auguriamo che presto vengano attivate altre tratte».","post_title":"Aeroitalia decollerà da Comiso il 15 maggio verso Roma, Milano Bergamo e Forlì","post_date":"2023-05-10T13:38:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683725930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445245\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Patricia de Lille, ministro del turismo del Sudafrica, al suo arrivo a Durban per Indaba 2023[/caption]\r

\r

Il Sudafrica ha accolto 5,8 milioni di turisti da tutto il mondo nel 2022, di cui 4 milioni provenienti dal continente africano: Patricia De Lille, ministro del turismo del paese (nella foto), ha svelato le cifre in occasione dell'Africa's Travel Indaba 2023 attualmente in corso a Durban.\r

\r

\"Per il Sudafrica, abbiamo registrato una crescita incoraggiante nel numero di arrivi turistici tra gennaio e dicembre 2022, raggiungendo i 5,8 milioni, di cui oltre quattro milioni provenienti da Paesi africani. Questo rappresenta un aumento complessivo degli arrivi del 152,6% per il Sudafrica rispetto al 2021. Dopo una ripresa più forte del previsto nel 2022, quest'anno potremmo recuperare il numero di arrivi internazionali ai livelli pre-pandemia\".\r

\r

Il ministro ha ricordato l'introduzione del sistema di visti elettronici in diversi Paesi, tra cui Kenya, Nigeria, Egitto, Etiopia, Uganda, Camerun e Repubblica Democratica del Congo. Ma facilitare ulteriormente il processo di ottenimento dei visti, il Paese intende estendere il sistema di e-visa ad altri 20 Paesi.\r

\r

La signora Lille si è detta pronta a collaborare con vari partner per ridurre l'elevato costo dei viaggi aerei in Africa, che scoraggia i visitatori e limita la crescita del turismo. Ha parlato di dare priorità alle pratiche di turismo sostenibile che affrontano il cambiamento climatico e proteggono l'ambiente e il patrimonio culturale, promuovendo al contempo lo sviluppo economico.\r

\r

Con la partecipazione di oltre 20 Paesi africani, che presenteranno più di 350 prodotti turistici, l'evento di quest'anno è la rappresentazione a 360 gradi dell'industria turistica africana, con una vasta gamma di offerte. L'edizione 2023 riunisce gli stakeholders dell'industria turistica da tutto il mondo: 1.000 buyer, circa 1.000 espositori, enti di destination marketing, gruppi alberghieri, compagnie aeree, tour operator e 10 enti turistici africani. 18 625 i meeting confermati nel sistema di agenda online.\r

\r

","post_title":"Indaba 2023: il Sudafrica pronto a riguadagnare i flussi turistici pre-pandemia","post_date":"2023-05-10T13:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683724728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Restyling delle camere per il Massimo d'Azeglio, la più antica delle tre strutture capitoline del gruppo Bettoja Hotels. La compagnia romana prosegue in questo modo lungo un percorso di rinnovamento già iniziato con la ristrutturazione del Mediterraneo. Le nuove stanze Premium Superior del d'Azeglio sono quindi ora dotate di camera da letto e salottino, mentre le Premium Family di due camere dal letto, un ampio bagno con due lavandini, guardaroba, cassaforte e televisore.\r

\r

“La ristrutturazione del d'Azeglio è un nuovo passo che ci porta verso il futuro - spiega il presidente Maurizio Bettoja -. E' il risultato dell'investimento che la nostra famiglia ha fortemente voluto per continuare a essere un punto di riferimento nel panorama dell'ospitalità a Roma. Da sempre l'attenzione alla storia, all'arte e al servizio sono per noi un punto di riferimento e crediamo che sia un vero punto di forza per tutti i visitatori che cercano a Roma l'arte italiana, anche all'interno di un hotel”.\r

\r

Per questa nuova stagione il ristorante inaugura anche il suo rinnovato dehor esterno e un nuovo sito: inedito punto di riferimento dove scoprire la sua storia, i menù e prenotare con pochi click il proprio tavolo e anche il parcheggio.","post_title":"Restyling delle camere e novità al ristorante per il Massimo d'Azeglio di Bettoja Hotels a Roma","post_date":"2023-05-10T12:45:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683722731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le occasioni di lavoro nel settore sono molteplici, così pure le opportunità di realizzarsi in tempi brevi e di emergere all’interno dei diversi contesti imprenditoriali. A tal fine occorrono però, accanto a solide competenze in materia economica, giuridica, statistica e informatica, capacità relazionali, empatia, spirito di iniziativa e disponibilità nel mettersi alla prova. E' quanto è emerso in occasione del seminario Mercato del turismo e professioni emergenti organizzato presso l'Università degli studi di Salerno dal dipartimento di scienze economiche e statistiche, in collaborazione con la società di consulenza Hsl Hospitality.\r

\r

“Il sistema formativo del settore alberghiero nella scuola secondaria superiore è sempre stato considerato una scelta di ripiego con programmi formativi al suo interno slegati dallo sviluppo degli studenti e connessi a logiche passate - ha sottolineato il ceo di Hsl Hospitality, Paolo Tedeschi -. Questo determina da parte delle imprese una difficoltà di identificare professionalità che al termine del ciclo di studi possano essere pronte per le attività lavorative anche al primo impiego. D’altro canto, le società confermano la necessità di entrare in contatto con una domanda qualificata ma più in generale con una domanda, vista la scarsità di risorse a copertura dei posti di lavoro. Si tratta di un problema strutturale pre-esistente al periodo pandemico, che poi si è ulteriormente amplificato e a causa del quale si è persa una fetta di lavoratori difficilmente sostituibili nel breve. Formazione e occupazione nel nostro settore rappresentano quindi elementi da interpretare non solo dalle aziende come criticità da gestire e coordinare in modo più efficace, ma sui quali intervenire con azioni più attente, presenti e capillari da parte dello Stato e delle strutture di governance\".\r

\r

\"Questa iniziativa ci ha aiutato a dare dignità alla figura professionale del revenue manager, cruciale in ambito travel ma non solo, e ci ha messo in condizioni di far capire a dei giovani quali margini commerciali queste figure professionali possano sviluppare nel settore - ha aggiunto il cco & board member del Franco Grasso revenue team, Emiliano Viola, tra i partecipanti al dibattito -. Il tutto in un contesto competitivo caratterizzato da gestioni familiari che per questa funzione dovranno strutturarsi con competenze interne o esterne. Mi auguro sia stato importante per studenti e studentesse confrontarsi con le differenti voci dei relatori e spero possano aver tratto ispirazione per il loro futuro professionale.”\r

\r

","post_title":"Le soft skills del turismo al centro di un seminario all'Università degli studi di Salerno","post_date":"2023-05-10T12:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683721975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Philippine Airlines ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per l'acquisto di nove A350-1000, che saranno impiegati sui collegamenti non-stop da Manila verso il Nord America, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada.\r

\r

Il nuovo aeromobile si aggiungerà ai due A350-900 già in flotta e che attualmente volano verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l'A350-900, gli A350-1000 del vettore filippino saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Business Class, Premium Economy ed Economy Class.\r

\r

Stanley K. Ng, presidente e coo di Philippine Airlines, ha sottolineato come il raggio d'azione dell'A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di volare tutto l'anno su rotte transpacifiche e transpolari non-stop in entrambe le direzioni. Queste includono alcuni dei voli commerciali più lunghi al mondo, come quelli che collegano le Filippine con New York e Toronto. Con una flotta A350 ampliata, Philippine Airline sarà in grado di offrire nuovamente un collegamento diretto dalle Filippine all'Europa.\r

\r

Alla fine di aprile 2023, la Famiglia A350 aveva ottenuto 928 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, diventando uno degli aeromobili a fusoliera larga di maggior successo di sempre. Circa 530 aeromobili sono attualmente presenti nelle flotte di 40 compagnie aeree e volano principalmente su rotte a lungo raggio.\r

\r

Oltre all'A350 sulle rotte intercontinentali a lungo raggio, la flotta del vettore include anche gli A330-300 impiegati sui collegamenti per il Medio Oriente, l'Australia e vari punti dell'Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di A320 e A321 a corridoio singolo sul network domestico e regionale a partire dagli hub di Manila e Cebu.","post_title":"Philippine Airlines amplierà la flotta lungo raggio con nove Airbus A350-1000","post_date":"2023-05-10T12:30:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683721804000]}]}}