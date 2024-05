Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises. L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità. “Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè. Condividi

Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises.\r

\r

L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità.\r

\r

“Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè.","post_title":"Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma","post_date":"2024-05-03T12:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714737852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà quest'anno dal 28 al 30 giugno il Rainforest World Music Festival (Rwmf) a Kuching, nel Sarawak: i biglietti sono in vendita per l'atteso festival che offrirà una vibrante celebrazione con la partecipazione di musicisti e artisti internazionali, tra cui The Best Of Kitaro Live, Havana Social Club, Dato' Zainalabidin, il gruppo Sarawakian dai molteplici talenti, Belle Sisoski.\r

I partecipanti del festival avranno la possibilità di scegliere tra varie categorie di biglietti. Acquistarli in anticipo significa risparmiare fino al 40%.\r

Quest'anno, il Rainforest World Music Festival 2024 abbraccia il tema \"Evoluzione\". Mentre continua a compiere passi coraggiosi verso la sostenibilità e il turismo responsabile, invita i partecipanti a unirsi al viaggio verso un futuro più attento all’ambiente. Dalle iniziative ecocompatibili alla promozione di pratiche più ecologiche, Rwmf 2024 mira a ispirare un cambiamento positivo.\r

Caratterizzato da un programma diversificato di 21 atti, l’evento riunisce 68 musicisti internazionali provenienti da 14 paesi di 6 continenti, insieme a 63 artisti locali di talento. Collettivamente, questi gruppi vantano un'enorme fan base globale di 12 milioni, che comprende follower da piattaforme come Spotify, YouTube, Instagram, Twitter e Facebook.\r

Tra gli artisti principali del festival c'è l'artista giapponese vincitore del premio Grammy e Golden Globe, rinomato per la sua musica elettronica-strumentale innovativa. The Best Of Kitaro Live arriverà per la prima volta al Rainforest World Music Festival per incantare e affascinare il pubblico con le sue composizioni eteree e trasportarlo in un viaggio musicale irripetibile.","post_title":"Malesia, Sarawak: in vendita i biglietti del Rainforest World Music Festival 2024","post_date":"2024-05-03T10:18:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714731484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines stima di trasportare il 30% di passeggeri in più rispetto all'anno precedente, forte dell'aggiunta di nuove rotte al network in linea con la ripresa globale della domanda di viaggio.\r

\r

Qualche nube, però, rimane nei cieli della più grande compagnia aerea africana, come segnalato dal ceo, Mesfin Tasew, in un'intervista ripresa da Reuters: a preoccupare il vettore sono infatti i rischi derivanti dai ritardi nelle consegne degli aeromobili e dalla messa a terra di alcuni velivoli a causa della carenza di motori dovuta a interruzioni della catena di approvvigionamento.\r

\r

\"Le sfide sono numerose. Ad esempio, oggi abbiamo una carenza di aerei poiché i produttori, in particolare Boeing, stanno ritardando le consegne\".\r

\r

I problemi di consegna riguardano principalmente i narrow body di Boeing, mentre il fermo riguarda gli aerei a fusoliera larga utilizzati per i viaggi a lungo raggio.\r

\r

Attualmente il vettore conta su una flotta di 146 velivoli Boeing, Airbus e De Havilland, al di sotto del livello ideale di 150, ha dichiarato Mesfin, proprio a causa dei ritardi nelle consegne. La compagnia ha ordini fermi per 70 Boeing ed Airbus e opzioni per acquistarne altri 54, nell'ambito di un piano che prevede il raddoppio della flotta e del network di rotte entro il 2035.\r

Il piano di crescita dovrebbe aumentare le entrate annuali e il numero di passeggeri rispettivamente del 400% e del 440% entro l'anno previsto.\r

Secondo il ceo, il numero di passeggeri registrato nei primi nove mesi dell'esercizio finanziario in corso dimostra che l'azienda è in grado di raggiungere l'obiettivo di crescita per quest'anno, compreso un aumento del 20% dei ricavi a 7,3 miliardi di dollari.\r

\"Stiamo ampliando il network e aumentando le frequenze su quelle già esistenti\", ha concluso il ceo, citando fra le novità Londra Gatwick, Madrid e Bangui.","post_title":"Ethiopian Airlines punta ad una crescita del 30% dei passeggeri trasportati","post_date":"2024-05-03T10:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714730417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Amare” è il nuovo Airbus A320neo che Brussels Airlines dedica a Tomorrowland, il celebre festival belga di musica elettronica, la cui livrea quest'anno incorpora per la prima volto al mondo, la realtà aumentata.\r

\r

Una partnership storica quella fra la compagnia e l'evento che richiama migliaia di fan da tutta Europa, che vede anche un rinnovato impegno volto a rendere i voli di Tomorrowland più sostenibili. \r

\r

L'intero processo di progettazione della nuova livrea ha richiesto circa 15 mesi e una grande attenzione ai dettagli, dalle piume degli uccelli alle scintille dei fuochi d'artificio che si trasformano nel logo di Brussels Airlines. L'esperienza di Tomorrowland continuerà naturalmente all'interno dell'aeromobile, dove i passeggeri potranno godere di una “imponente installazione musicale” e di una speciale illuminazione d'atmosfera in cabina.\r

\r

Entrambi i partner sono consapevoli del loro impatto ambientale e da diversi anni lavorano per ridurlo: il nuovo velivolo è il secondo A320neo, che ha debuttato nella flotta di Brussels Airlines nel dicembre 2023. Il neo emette fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori.\r

\r

La magica creatura che ricopre la fusoliera prende vita quando viene scansionata su specifici canali di social media come Instagram e TikTok. Questa funzione propone una prima storia aumentata attraverso l'uccello Amare, che simboleggia l'unità e la trascendenza del tempo e dello spazio.\r

\r

Tutti i pacchetti Global Journey che Brussels Airlines e Tomorrowland vendono insieme prevedono tariffe green: i biglietti compensano infatti le emissioni dei voli con carburante sostenibile per l'aviazione (20%) e con investimenti in programmi qualitativi di riduzione delle emissioni di CO2 (80%).\r

\r

Infine, il vettore e Tomorrowland hanno firmato un accordo per investire nell'acquisto di Saf per compensare le emissioni totali di carbonio di tutti i voli di gruppo che saranno operati. «Brussels Airlines è partner di Tomorrowland dal 2012 e sono lieto di annunciare che estenderemo questa partnership fino al 2028 - ha dichiarato Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. Abbiamo molti punti in comune, come la passione per l'esplorazione del mondo e la connessione tra culture, ma anche la consapevolezza della nostra impronta ambientale e la volontà di adottare le misure necessarie per ridurre il nostro impatto».","post_title":"Brussels Airlines: la realtà aumentata sull'A320neo dedicato a Tomorrowland","post_date":"2024-05-03T09:00:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714726829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. \r

\r

\"Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro\".\r

\r

“I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.”\r

Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città.","post_title":"AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività","post_date":"2024-05-02T13:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714654947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Puerto Rico è una destinazione molto inclusiva - esordisce Francisco Blanch, direttore commerciale di Discover Puerto Rico – Come gli Usa seguiamo l’Ada Act - America with Disabilities - per questo tutti gli hotel e strutture sono accessibili a chi dev’essere aiutato nella mobilità. È interessante vedere come tutti i to che offrono servizi sulle isole siano impegnati in questa direzione, aiutando chi vuole entrare in piscina, offrendo rampe che facilitano l’accesso sia alla spiaggia che al mare con speciali reti e kayak. Lo scorso ottobre abbiamo celebrato la 40esima edizione dell’Iglta Global Convention, che accoglie i visitatori Lgbtq+. E da 128 anni siamo un territorio degli Stati Uniti».\r

\r

Secondo i dati raccolti nel 2023 gli italiani sono stati il 2% dei nostri ospiti - sottolinea Blanch e prosegue descrivendo la destinazione - Posta al centro del mar dei Caraibi, Puerto Rico è collegata a Madrid dai voli quotidiani di Iberia ed è quindi accessibile da tutti gli aeroporti italiani. Le connessioni sono operate anche da American, United, Delta e da ciascun gate del mar Orientale. Si può fare scalo negli States o volare direttamente in uno degli aeroporti di Puerto Rico, da cui raggiungere ogni tipo d’hotel dove ciascuno può trovare la propria vacanza ideale. Il nostro è un territorio dove la natura è meravigliosa.\r

\r

Abbiamo riserve naturali con paesaggi montuosi e marini, la foresta pluviale, 300 spiagge, 43 fiumi, cascate, percorsi di trekking e anche il suggestivo fenomeno naturale della bio-luminescenza: quando i microrganismi marini liberano luce avvertendo il movimento dell’acqua. Puerto Rico offre anche tanta azione con il “Toro Verde Adventure Park” e le due zipline più lunghe dell’emisfero occidentale. L’isola è poi una tappa delle crociere internazionali: si può proporre agli ospiti di trascorrere 2 o 3 notti a Puerto Rico prima o dopo una crociera, anche visitando le bella città coloniale di San Juan, fondata nel 1521».\r

\r

E, per concludere, le eccellenze per il palato: «La nostra gastronomia è ricchissima e sappiamo quanto questo sia importante per i viaggiatori italiani. - afferma infatti Blanch – Produciamo rum eccellenti e diverse varietà di caffè: a Puerto Rico di sono 14 piantagioni».\r

\r

","post_title":"Brand Usa racconta Puerto Rico: destinazione inclusiva, accessibile e connessa","post_date":"2024-05-02T10:47:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714646822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stay & Cruise ed è una delle novità per l'estate 2024 di Msc Crociere: permette agli ospiti, che stanno programmando una crociera in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia o Roma, di arricchire l’esperienza a bordo con un soggiorno prima o dopo la crociera, aggiungendo due o tre notti supplementari in una struttura alberghiera a terra.\r

\r

“Sempre più nostri ospiti estendono in modo autonomo le proprie vacanze attraverso soggiorni nelle località in cui imbarcano o sbarcano dalle nostre navi - sottolinea Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del nostro gruppo. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata, utilizzando tutti i comfort correlati e senza doversi preoccupare della parte organizzativa”.\r

\r

Per chi sceglie la Meraviglia, c’è in particolare l’opportunità di aggiungere un soggiorno di due o tre notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle, è previsto anche un tour guidato per scoprire la Grande Mela. Chi invece partirà sulla Seascape, sempre alla scoperta dei Caraibi, potrà iniziare la vacanza con un soggiorno supplementare di due notti in un hotel 3 stelle a Miami e un’escursione inclusa. Per le crociere a bordo della Opera nel Mediterraneo orientale, sarà possibile soggiornare due notti ad Atene con escursione inclusa. Il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo delle Armonia, Lirica e Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di due notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista un'escursione per scoprire Venezia.\r

\r

I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia sulle Divina, Fantasia, Musica, Seaside o Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per due notti in un hotel della Città Eterna (sempre con escursione compresa). Presto sarà infine disponibile la possibilità di un pacchetto Stay & Cruise a Istanbul, per il programma invernale 2024/2025 di Msc.","post_title":"Msc: novità Stay & Cruise per arricchire la crociera con un soggiorno prima o dopo la partenza","post_date":"2024-05-02T10:02:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714644122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines mette a fuoco i futuri obiettivi a poco più di un mese dal lancio delle proprie operazioni, lo scorso 31 marzo. La nuova compagnia di bandiera di Malta, che ha sostituito Air Malta, si concentrerà sull'aumento delle frequenze verso aeroporti strategici, piuttosto che sull'aggiunta di nuove destinazioni, per attrarre maggior traffico business e leisure.\r

\r

Con una flotta di otto aeromobili della famiglia Airbus A320, durante l'estate il vettore servirà 17 destinazioni, qualcuna in meno quindi rispetto alle 23 operate da Air Malta nell'estate 2023 e alle 43 dell'estate 2019, prima della pandemia.\r

\r

Frederic Revol, responsabile della rete e delle partnership commerciali, ripreso da Aviation Week in occasione di Routes Europe 2024, ha precisato che la nuova compagnia aerea ha un network più efficiente dal punto di vista commerciale rispetto ad Air Malta, con un focus sui principali hub europei.\r

\r

«La nostra attenzione si concentra sulle principali capitali e sulle città più grandi con una forte connettività. Non voleremo negli aeroporti che si rivolgono prettamente agli operatori low-cost: il nostro modello è quello di andare negli aeroporti chiave».\r

\r

Il network di KM Malta comprende hub come Amsterdam Schiphol, Bruxelles, Londra Heathrow, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino e Vienna. L'orario estivo comprenderà circa 1,4 milioni di posti, con 72 voli settimanali per l'Italia, 48 per la Francia, 44 per il Regno Unito e 40 per la Germania.\r

\r

La compagnia ha già siglato codeshare con compagnie quali Air France-Klm, Emirates, Lufthansa Group e Qatar Airways.\r

\r

Revol ha affermato che le dimensioni e la popolazione ridotte di Malta rendono fondamentale affidarsi alla connettività indiretta da tali aeroporti: «Non puntiamo quindi sull'aggiunta di più destinazioni, ma sull'aumento delle frequenze. Il nostro obiettivo è di arrivare a doppi voli giornalieri su alcune destinazioni chiave». Una strategia dovrebbe contribuire a ridurre i picchi stagionali e a posizionare Malta come destinazione fruibile tutto l'anno.\r

\r

La flotta di KM Malta comprende sei A320neo e due A320ceo: entro la metà di agosto è previsto il phase-out dei -ceo che verranno sostituiti da altri due neo. Dal 1° settembre, quindi, la compagnia avrà una flotta interamente composta da A320neo.","post_title":"KM Malta Airlines delinea i piani futuri: rotta sulle capitali europee e sugli scali principali","post_date":"2024-05-02T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714641955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Genova imbocca la rotta della crescita con un consuntivo di aprile in cui i passeggeri sfiorano quota 125.000, con un incremento del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.\r

\r

L'inversione di tendenza, che la società aveva già comunicato a partire dalla summer 2024, è confermata anche dai dati di Assaeroporti relativi a marzo 2024, che mostrano un meno 4% nel numero di passeggeri ma in deciso miglioramento rispetto ai primi mesi dell’anno.\r

\r

Si conferma, pertanto, la previsione di un 2024 in crescita rispetto all’anno precedente: a trainare la ripresa è soprattutto la componente internazionale, che segna un incremento del 17% (contro il +10% dei passeggeri dei voli domestici).\r

\r

Quest'anno il network del Colombo include 18 rotte servite: tra le novità dell'estate il nuovo collegamento Sas per Copenaghen e il raddoppio da parte di Klm e Lufthansa che, a partire dallo scorso 31 marzo, hanno introdotto una seconda frequenza giornaliera con sosta notturna (nightstop) e partenza la mattina presto, rispettivamente per Amsterdam e Monaco.\r

\r

La rete domestica prevede voli per Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia (con Volotea e Alitalia), Palermo e Roma; quella internazionale per Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Manchester, Monaco, Parigi Orly e Tirana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto Genova, passeggeri a +12% in aprile: il traffico internazionale traina la ripresa","post_date":"2024-05-02T09:15:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714641358000]}]}}