Francesco Granese è il nuovo direttore di Fiavet-Confcommercio Francesco Granese è il nuovo direttore di Fiavet-Confcommercio. È stato nominato dal Consiglio di Fiavet su proposta della Giunta ed assumerà il ruolo nei prossimi giorni di giugno. Professionista di lungo corso, Francesco Granese vanta un curriculum di eccellenza nel turismo e nell'ambito esteso della comunicazione strategica e del marketing corporate e istituzionale. "Diamo caloroso benvenuto al Francesco Granese – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi – il suo incarico nella nostra Federazione sarà orientato alla realizzazione di un programma condiviso e partecipato che siamo certi raccoglierà nuove opportunità di crescita e di sviluppo per tutti gli associati". Il nuovo direttore di Fiavet-Confcommercio è specializzato in diversi ambiti del turismo, della sostenibilità, della social responsibility e, naturalmente, si occupa da sempre di associazionismo e fondazioni essendo stato dirigente per vari sistemi di rappresentanza imprenditoriale, consulente per Federalberghi Roma e presidente Fondazione ITS Turismo. Laureato in Giurisprudenza è professore presso l'Università degli Studi di Tor Vergata, corso di Laurea in "Tourism strategy, cultural heritage and made in Italy" in materia di Business plan and communication strategy for touristic enterprise ed è stato a lungo docente alla Luiss per il Master in Turismo e Territorio per Web Communication and Strategies nel settore Turismo. Esperienze Esperto in crisis management, ha sostenuto con la sua consulenza diverse aziende turistiche per problemi inerenti all'impatto di emergenze che si sono presentate dall'11 settembre 2001 sino alla Pandemia del 2020. Si è occupato di formazione e marketing per il network SeaNet in cui ha operato anche come imprenditore. Infine ha un portafoglio di importanti relazioni istituzionali a livello centrale e periferico. "Agli imprenditori di Fiavet-Confcommercio e ai vertici che mi hanno scelto – dichiara Francesco Granese, direttore Fiavet Confcommercio – spero di poter dare esattamente quelle competenze e quella esperienza che hanno individuate come necessarie a questo punto della vita della Federazione. L'associazione storica dei professionisti del turismo in Italia che quindi guiderò verso obiettivi di crescita e di assunzione di un ruolo di alto profilo all'interno della categoria, dei consumatori e degli stakeholders".

