Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività fra Fto e Etoa Fto ed Etoa, l’ Associazione europea del turismo hanno siglato un protocollo di intesa per sviluppare congiuntamente attività a favore del turismo organizzato. Tra i principali contenuti del documento la possibilità di avviare azioni congiunte a livello istituzionale e di creare occasioni di networking tra i propri associati. “Negli ultimi due anni la nostra federazione – spiega Franco Gattinoni, presidente di Fto – ha fatto un progresso straordinario a livello di rappresentanza territoriale e internazionale. Queste due aree di sviluppo, che viaggiano in parallelo, ci consentono di accrescere il valore offerto ai nostri soci e di comunicare in modo più efficace il valore aggiunto del turismo organizzato. Grazie a un contatto diretto e costante con le associazioni e gli operatori di tutto il mondo e al nostro ruolo attivo in Ectaa, possiamo favorire occasioni di networking, condividere le informazioni e best practice e presidiare le attività istituzionali a livello europeo. “In questa direzione va anche la nuova collaborazione con Etoa, che ci permetterà di accrescere ulteriormente il nostro ruolo e il contribuito nel dialogo con le destinazioni italiane, nella definizione della governance e delle regole che tengano in debito conto il ruolo e l’importanza che agenzie di viaggi e tour operator possono offrire in un’ottica di promozione e sostenibilità dei territori e di chi ci vive e lavora”. Condividi

