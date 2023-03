Fri-Tur, il ministero proroga al 20 marzo la presentazione dell’istanza Fri-Tur. Il ministro del turismo ha prorogato al 20 marzo 2023 l’apertura dello sportello del Fondo rotativo imprese turistiche finanziato dal Pnrr. La misura agevolativa, gestita da Invitalia, si rivolge a alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, porti turistici, parchi tematici. L’agevolazione consiste in una combinazione di contributo diretto alla spesa e un finanziamento agevolato, abbinato ad un finanziamento bancario. Fino al 20 aprile Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia fino al 20 aprile 2023. All’istanza deve essere allegata l’attestazione della banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e all’intervenuta adozione della delibera di finanziamento. Gli incentivi sono un contributo diretto alla spesa nella misura massima del 35% dei costi ammissibili, in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento e un finanziamento agevolato al tasso fisso dello 0,50% con durata minima 4 anni e massima 15 anni, inclusi tre anni di preammortamento. Al finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario, di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice a tasso di mercato.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha siglato un accordo commerciale con il Ministero della Difesa che prevede tariffe agevolate dedicate al personale militare e civile della Difesa e i loro familiari. Rientrano nell'intesa - valida fino al 31 dicembre 2024 - i voli nazionali, internazionali e intercontinentali del network di Ita, per volare nelle classi Economy, Superior, Business e Premium Economy. "Oltre 300.000 connazionali, appartenenti al personale militare e civile, e i loro familiari, potranno usufruire di agevolazioni per viaggiare sia per lavoro che per vacanza, volando sul nostro network in rapida espansione - ha sottolineato Fabio Maria Lazzerini, ad e direttore generale del vettore -. Lavoriamo ogni giorno per meritare l’orgoglio di essere la Compagnia di bandiera di uno dei Paesi più importanti al mondo per economia, cultura e turismo: questo significa non solo rappresentare l’Italia nella sua modernità, promuovere il turismo e le attrazioni di pregio, ma anche essere al servizio del Paese, delle sue Istituzioni, delle sue aziende e di tutti i cittadini per assicurare loro la connettività più efficace ed efficiente”. “La convenzione nasce dalla sinergia tra la Difesa e Ita Airways a favore del personale civile e militare e dei propri familiari - ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, delegata dal Ministro Crosetto -. Quando le Istituzioni e gli assetti dello Stato lavorano insieme e fanno squadra per realizzare iniziative come questa, contribuiscono a rafforzare il ‘sistema Paese Italia’. Il protocollo d’intesa rappresenta anche un gesto concreto di attenzione da parte della Difesa nei confronti del proprio personale. La Senatrice Rauti ha poi ringraziato la Compagnia di bandiera italiana per “la vicinanza nei confronti delle donne e degli uomini della Difesa che in tante circostanze prestano servizio lontano dal proprio contesto familiare”. [post_title] => Ita Airways: tariffe agevolate per il personale militare e civile del Ministero della Difesa [post_date] => 2023-03-01T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677662729000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti. La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia. Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati. Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa. Per accontentare grandi e piccini non manca l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical "Nella magia delle Fate" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia. Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”. E poi Mandorlara, lo show cooking "La mandorla a tavola" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città. E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan. Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. [post_title] => 75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica [post_date] => 2023-03-01T09:22:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677662537000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie incontreranno gli agenti di viaggio italiani il 9 marzo alle 18:45 presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, in un appuntamento b2b dal titolo “Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso”. Una serata formativa con focus sulla presentazione della destinazione e dei collegamenti aerei da Roma. Un evento esclusivo impreziosito dalla presenza dello chef stellato e pluripremiato Ricardo Stores, titolare del ristorante El Retiro, che delizierà gli ospiti preparando i piatti della tradizione con prodotti tipici della regione. L'evento sarà introdotto dal Direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, Dott. Gonzalo Ceballos Watling e dall’Ambasciata Spagnola a Roma. A seguire il Vice Ministro del Turismo del Principato delle Asturie, la Dott.ssa Graciela Blanco Rodriguez, presenterà il meglio della destinazione e saranno date tutte le informazioni per i collegamenti dalla capitale. I posti sono limitati, è gradita la registrazione su questa pagina web entro il 3 marzo 2023. Per tutte le informazioni scrivere a eventi@travelopenday.com o chiamare lo 06.89.01.75.77. [post_title] => Asturie, l’evento esclusivo per agenti di viaggio a Roma il 9 marzo [post_date] => 2023-03-01T08:00:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677657600000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo. Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi. [post_title] => Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles [post_date] => 2023-02-27T14:16:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677507386000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440273" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni[/caption] Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica. Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. «In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce». Robintour L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo. In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business. Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo. Le sedi Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso. Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it. [post_title] => Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni [post_date] => 2023-02-27T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497077000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1° maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare sulle partenze effettuate tra il 1° novembre e il 18 dicembre 2023. Dopo il successo della scorsa estate torna il Cash back griffato Etnia Travel Concept. "Sono state molte le agenzie che hanno aderito alla prima fase di questa promozione, con l’opportunità di vedersi riaccreditare sconti su prenotazioni - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator -. La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’adv: chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra. Dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro a una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela". [post_title] => Torna il Cash back firmato Etnia Travel Concept [post_date] => 2023-02-27T10:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677492608000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo”. E' il claim della campagna pubblicitaria appena lanciata da Guiness Travel all’interno delle stazioni della metropolitana della capitale. L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi del to romana, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di tutto il Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo a un prezzo fisso e competitivo. In più c'è la tariffa garantita, senza sorprese e non soggetta a variazioni di alcun tipo. “I modelli di business sono tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega il product manager, Michele Mosca, illustrando i motivi della mancata adozione del prezzo dinamico -. Noi realizziamo da 34 anni viaggi per viaggiatori. non vacanzieri, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente". Sono quindi più di mille le partenze Guiness in un anno, operate con le migliori compagnie di bandiera dallo scalo romano. Partendo dal continente americano, l’Argentina è servita dai voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America è raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania: il viatico ideale per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay. Con Tap e Ita Airways si approda poi in Brasile e nella terra del Fado, declinata in otto itinerari nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Raggiungere le più belle località degli States è sempre più comodo volando con Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita Airways e Royal Jordanian permettono inoltre di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, la destinazione regina del Medio Oriente. Il recentemente inaugurato aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia. Cinque i tour Prestige di Guiness. La destinazione si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dal grande scalo turco si può volare verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina. E poi c'è l'opzione Emirates e Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Ancora con Ita, ma questa volta insieme a Etihad Airways, è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può quindi vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea. La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue poi per Scozia, Irlanda e la Scandinavia. Lufthansa collega infine Roma Fiumicino e tutta l'Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con comode combinazioni di volo via Monaco o Francoforte. [post_title] => Nuova campagna pubblicitaria Guiness nella metrò capitolina [post_date] => 2023-02-24T09:56:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677232593000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Euribia: un investimento pari a circa 1 miliardo di euro per la nuova nave ammiraglia, sarà la seconda di Msc Crociere ad essere alimentata a Gnl, uno dei combustibili marini più puliti disponibile su scala, e sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali, tra cui il sistema "Baltic Standard", la gestione dei rifiuti e le misure di efficienza energetica. La nave simboleggia l'impegno della compagnia nella protezione degli oceani ed è per questo che è stato scelto il porto di Copenaghen come location per la Cerimonia di Battesimo, visto il profondo impegno nel rispetto del mare e nella sostenibilità ambientale del luogo. La nave sarà caratterizzata da un affresco, progettato dal graphic artist tedesco Alex Flaemig. Euribia prende il nome dall'antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, le condizioni atmosferiche e le costellazioni per dominare i mari. La cerimonia di battesimo della futura ammiraglia si terrà a Copenaghen l’8 di giugno. Msc Euribia passerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, offrirà crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam. [post_title] => Msc Euribia: cerimonia di battesimo a Copenaghen l'8 giugno [post_date] => 2023-02-23T11:47:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677152870000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi. In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019. “Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento. [post_title] => Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas [post_date] => 2023-02-22T13:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677074165000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fri tur il ministero" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1620,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha siglato un accordo commerciale con il Ministero della Difesa che prevede tariffe agevolate dedicate al personale militare e civile della Difesa e i loro familiari.\r

Rientrano nell'intesa - valida fino al 31 dicembre 2024 - i voli nazionali, internazionali e intercontinentali del network di Ita, per volare nelle classi Economy, Superior, Business e Premium Economy.\r

\"Oltre 300.000 connazionali, appartenenti al personale militare e civile, e i loro familiari, potranno usufruire di agevolazioni per viaggiare sia per lavoro che per vacanza, volando sul nostro network in rapida espansione - ha sottolineato Fabio Maria Lazzerini, ad e direttore generale del vettore -. Lavoriamo ogni giorno per meritare l’orgoglio di essere la Compagnia di bandiera di uno dei Paesi più importanti al mondo per economia, cultura e turismo: questo significa non solo rappresentare l’Italia nella sua modernità, promuovere il turismo e le attrazioni di pregio, ma anche essere al servizio del Paese, delle sue Istituzioni, delle sue aziende e di tutti i cittadini per assicurare loro la connettività più efficace ed efficiente”.\r

“La convenzione nasce dalla sinergia tra la Difesa e Ita Airways a favore del personale civile e militare e dei propri familiari - ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, delegata dal Ministro Crosetto -. Quando le Istituzioni e gli assetti dello Stato lavorano insieme e fanno squadra per realizzare iniziative come questa, contribuiscono a rafforzare il ‘sistema Paese Italia’. Il protocollo d’intesa rappresenta anche un gesto concreto di attenzione da parte della Difesa nei confronti del proprio personale. La Senatrice Rauti ha poi ringraziato la Compagnia di bandiera italiana per “la vicinanza nei confronti delle donne e degli uomini della Difesa che in tante circostanze prestano servizio lontano dal proprio contesto familiare”.\r

","post_title":"Ita Airways: tariffe agevolate per il personale militare e civile del Ministero della Difesa","post_date":"2023-03-01T09:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677662729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti.\r

\r

La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati.\r

\r

Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa.\r

\r

Per accontentare grandi e piccini non manca l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical \"Nella magia delle Fate\" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia.\r

\r

Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”.\r

\r

E poi Mandorlara, lo show cooking \"La mandorla a tavola\" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città.\r

\r

E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.\r

\r

","post_title":"75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica","post_date":"2023-03-01T09:22:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1677662537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie incontreranno gli agenti di viaggio italiani il 9 marzo alle 18:45 presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, in un appuntamento b2b dal titolo “Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso”.\r

\r

Una serata formativa con focus sulla presentazione della destinazione e dei collegamenti aerei da Roma. Un evento esclusivo impreziosito dalla presenza dello chef stellato e pluripremiato Ricardo Stores, titolare del ristorante El Retiro, che delizierà gli ospiti preparando i piatti della tradizione con prodotti tipici della regione.\r

\r

L'evento sarà introdotto dal Direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, Dott. Gonzalo Ceballos Watling e dall’Ambasciata Spagnola a Roma. A seguire il Vice Ministro del Turismo del Principato delle Asturie, la Dott.ssa Graciela Blanco Rodriguez, presenterà il meglio della destinazione e saranno date tutte le informazioni per i collegamenti dalla capitale. \r

\r

I posti sono limitati, è gradita la registrazione su questa pagina web entro il 3 marzo 2023.\r

\r

Per tutte le informazioni scrivere a eventi@travelopenday.com o chiamare lo 06.89.01.75.77.","post_title":"Asturie, l’evento esclusivo per agenti di viaggio a Roma il 9 marzo","post_date":"2023-03-01T08:00:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677657600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440273\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

\r

Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi.\r

\r

Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.\r

\r

Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.\r

\r

«In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce».\r

Robintour\r

L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo.\r

\r

In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.\r

\r

Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo.\r

Le sedi\r

Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso.\r

\r

Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita\r

\r

Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni","post_date":"2023-02-27T11:24:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1° maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare sulle partenze effettuate tra il 1° novembre e il 18 dicembre 2023. Dopo il successo della scorsa estate torna il Cash back griffato Etnia Travel Concept. \r

\r

\"Sono state molte le agenzie che hanno aderito alla prima fase di questa promozione, con l’opportunità di vedersi riaccreditare sconti su prenotazioni - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator -. La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’adv: chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra. Dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro a una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela\".","post_title":"Torna il Cash back firmato Etnia Travel Concept","post_date":"2023-02-27T10:10:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677492608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo”. E' il claim della campagna pubblicitaria appena lanciata da Guiness Travel all’interno delle stazioni della metropolitana della capitale. L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi del to romana, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di tutto il Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo a un prezzo fisso e competitivo. In più c'è la tariffa garantita, senza sorprese e non soggetta a variazioni di alcun tipo.\r

\r

“I modelli di business sono tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega il product manager, Michele Mosca, illustrando i motivi della mancata adozione del prezzo dinamico -. Noi realizziamo da 34 anni viaggi per viaggiatori. non vacanzieri, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente\".\r

\r

Sono quindi più di mille le partenze Guiness in un anno, operate con le migliori compagnie di bandiera dallo scalo romano. Partendo dal continente americano, l’Argentina è servita dai voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America è raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania: il viatico ideale per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay.\r

\r

Con Tap e Ita Airways si approda poi in Brasile e nella terra del Fado, declinata in otto itinerari nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Raggiungere le più belle località degli States è sempre più comodo volando con Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita Airways e Royal Jordanian permettono inoltre di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, la destinazione regina del Medio Oriente.\r

\r

Il recentemente inaugurato aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia. Cinque i tour Prestige di Guiness. La destinazione si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dal grande scalo turco si può volare verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina. E poi c'è l'opzione Emirates e Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

Ancora con Ita, ma questa volta insieme a Etihad Airways, è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può quindi vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea. La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue poi per Scozia, Irlanda e la Scandinavia. Lufthansa collega infine Roma Fiumicino e tutta l'Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con comode combinazioni di volo via Monaco o Francoforte.","post_title":"Nuova campagna pubblicitaria Guiness nella metrò capitolina","post_date":"2023-02-24T09:56:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677232593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Euribia: un investimento pari a circa 1 miliardo di euro per la nuova nave ammiraglia, sarà la seconda di Msc Crociere ad essere alimentata a Gnl, uno dei combustibili marini più puliti disponibile su scala, e sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali, tra cui il sistema \"Baltic Standard\", la gestione dei rifiuti e le misure di efficienza energetica.\r

\r

La nave simboleggia l'impegno della compagnia nella protezione degli oceani ed è per questo che è stato scelto il porto di Copenaghen come location per la Cerimonia di Battesimo, visto il profondo impegno nel rispetto del mare e nella sostenibilità ambientale del luogo.\r

\r

La nave sarà caratterizzata da un affresco, progettato dal graphic artist tedesco Alex Flaemig.\r

\r

Euribia prende il nome dall'antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, le condizioni atmosferiche e le costellazioni per dominare i mari.\r

\r

La cerimonia di battesimo della futura ammiraglia si terrà a Copenaghen l’8 di giugno.\r

\r

Msc Euribia passerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, offrirà crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.","post_title":"Msc Euribia: cerimonia di battesimo a Copenaghen l'8 giugno","post_date":"2023-02-23T11:47:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677152870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi.\r

\r

In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019.\r

\r

“Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento.","post_title":"Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas","post_date":"2023-02-22T13:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677074165000]}]}}