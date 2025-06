Fondazione destination Florence firma un protocollo d’intesa con Expedia Gourp Firenze rafforza il suo impegno per un turismo responsabile e di qualità, aggiungendo un nuovo alleato d’eccezione al suo network internazionale: Expedia Group e Fondazione Destination Florence hanno firmato un Memorandum of Understanding – protocollo d’intesa – finalizzato a promuovere un turismo sostenibile e a migliorare la visibilità della città di Firenze. Si tratta del primo accordo di questo genere stretto tra Expedia Group ed una città. Nell’ambito del suo impegno a lungo termine per lo sviluppo sostenibile, Expedia Group collaborerà con le autorità locali per valorizzare l’ospitalità “Made in Florence” e per supportare la già consolidata campagna #EnjoyRespectFirenze. Queste iniziative saranno promosse attraverso i brand di Expedia Group, inclusa Expedia Group Advertising, con l’obiettivo di incentivare un turismo responsabile tra i visitatori che prenotano soggiorni a Firenze. Inoltre, Expedia Group condividerà regolarmente dati aggregati sul turismo con le autorità locali fiorentine. Questi dati supporteranno la creazione di un cruscotto turistico che consentirà alla città di comprendere meglio le dinamiche del turismo e di prendere decisioni politiche più informate e basate su evidenze concrete. L’accordo è un ulteriore ampliamento del progetto di turismo sostenibile avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. Condividi

