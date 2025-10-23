Fiuggi, il 6 novembre focus sul futuro del termalismo italiano Fiuggi protagonista di una visione innovativa del termalismo contemporaneo, che integra turismo medicale e benessere trasformativo. Questo l’obiettivo del convegno “Dalla ricerca del benessere alla scoperta della salute. Nuove prospettive per il termalismo italiano”, appuntamento di rilevanza nazionale per il settore termale, organizzato dall’ssociazione ProFiuggi, impegnata nello sviluppo strategico di una visione contemporanea e innovativa per la valorizzazione del territorio. L’evento si terrà giovedì 6 novembre, dalle ore 15.00 alle 19.00 all’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi. Secondo la nuova visione, le terme sono non solo luoghi di cura e relax, ma vere e proprie leve di prevenzione, longevità e salute. In questo scenario, le strutture ricettive capaci di promuovere uno stile di vita sano, assumono un ruolo fondamentale. Durante l’incontro sarà condivisa anche la piattaforma digitale Italcares, ideata da Federterme e finanziata dal Ministero del Turismo per la promozione del turismo termale, medicale e del benessere italiano. L’obiettivo è creare un vero laboratorio di idee e offrire una panoramica aggiornata sullo stato dell’arte del settore termale a livello nazionale ed europeo, evidenziando prospettive e opportunità di sviluppo anche territoriale. «Fiuggi in realtà, da sempre è stata una cittadina vocata alla ricerca della salute e della qualità di vita. Il termalismo è parte del nostro DNA – commenta Daniela Merletti, direttrice sanitaria Terme di Fiuggi –, da considerarsi non solo come una risorsa, ma un modo di vivere e di prendersi cura della propria salute. Oggi siamo pronti a riportare consapevolezza e attenzione su questo stile di vita a chiunque si avvicini a Fiuggi». In questo contesto, Fiuggi ha tutte le carte in regola per rilanciare la propria offerta termale in chiave moderna, sostenibile e rigenerativa, migliorando la qualità dei luoghi attraverso il benessere delle persone e diventando un modello replicabile. «Da Fiuggi vogliamo ispirare lo sviluppo del termalismo e delle altre destinazioni termali con un messaggio preciso: questi luoghi, solo diventando hub di prevenzione, salute e cultura del benessere, possono rilanciare la loro economia -aggiunge Paola Rizzitelli, consulente per l’Economia del Benessere e del Turismo Rigenerativo -. L’integrazione tra medicina, valore terapeutico delle acque, natura e nuovi stili di vita rappresenta il futuro del settore. Ma è necessario fare sistema tra terme, strutture ricettive e territorio, coinvolgendo anche gli abitanti». L’iniziativa è promossa da ProFiuggi, la nuova associazione di imprese, nata lo scorso 2 aprile con l’obiettivo di unire le forze per il rilancio della destinazione termale. Con oltre 60 soci appartenenti all’intera filiera del turismo e guidati dal presidente Antonio Russo, ProFiuggi rappresenta una realtà imprenditoriale proiettata verso il futuro. «Vogliamo immaginare questo evento come un appuntamento annuale sul termalismo – dichiara Russo -: una straordinaria opportunità di confronto sulle tendenze del turismo termale, medicale, esperienziale e del benessere con uno sguardo rivolto al mercato internazionale». L’Ambasciatori Place Hotel, tra i fondatori dell’associazione, ospita questo primo appuntamento nazionale, sottolineando il ruolo strategico delle strutture ricettive nel processo di rinnovamento: luoghi dove l’ospitalità incontra la cultura del benessere e della rigenerazione. Il convegno si inserisce nel ciclo di eventi ProFiuggi – Lab e rappresenta un momento di confronto su best practice, innovazione e marketing territoriale per tutti gli operatori interessati a comprendere come il termalismo possa diventare un vero motore di sviluppo e innovazione. Informazioni pratiche L’ingresso al convegno è gratuito e aperto a operatori del settore e cittadini, previa prenotazione fino a esaurimento posti sul sito https://www.accento.pro/iscrizione, dove sono disponibili anche maggiori informazioni sul programma. Al termine dei lavori, alle 18.45 circa, è previsto un aperitivo. Condividi

Questo l’obiettivo del convegno "Dalla ricerca del benessere alla scoperta della salute. Nuove prospettive per il termalismo italiano", appuntamento di rilevanza nazionale per il settore termale, organizzato dall’ssociazione ProFiuggi, impegnata nello sviluppo strategico di una visione contemporanea e innovativa per la valorizzazione del territorio. L’evento si terrà giovedì 6 novembre, dalle ore 15.00 alle 19.00 all’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi. Secondo la nuova visione, le terme sono non solo luoghi di cura e relax, ma vere e proprie leve di prevenzione, longevità e salute. In questo scenario, le strutture ricettive capaci di promuovere uno stile di vita sano, assumono un ruolo fondamentale. Durante l’incontro sarà condivisa anche la piattaforma digitale Italcares, ideata da Federterme e finanziata dal Ministero del Turismo per la promozione del turismo termale, medicale e del benessere italiano. L'obiettivo è creare un vero laboratorio di idee e offrire una panoramica aggiornata sullo stato dell'arte del settore termale a livello nazionale ed europeo, evidenziando prospettive e opportunità di sviluppo anche territoriale. «Fiuggi in realtà, da sempre è stata una cittadina vocata alla ricerca della salute e della qualità di vita. Il termalismo è parte del nostro DNA – commenta Daniela Merletti, direttrice sanitaria Terme di Fiuggi –, da considerarsi non solo come una risorsa, ma un modo di vivere e di prendersi cura della propria salute. Oggi siamo pronti a riportare consapevolezza e attenzione su questo stile di vita a chiunque si avvicini a Fiuggi». In questo contesto, Fiuggi ha tutte le carte in regola per rilanciare la propria offerta termale in chiave moderna, sostenibile e rigenerativa, migliorando la qualità dei luoghi attraverso il benessere delle persone e diventando un modello replicabile. «Da Fiuggi vogliamo ispirare lo sviluppo del termalismo e delle altre destinazioni termali con un messaggio preciso: questi luoghi, solo diventando hub di prevenzione, salute e cultura del benessere, possono rilanciare la loro economia -aggiunge Paola Rizzitelli, consulente per l'Economia del Benessere e del Turismo Rigenerativo -. L'integrazione tra medicina, valore terapeutico delle acque, natura e nuovi stili di vita rappresenta il futuro del settore. Ma è necessario fare sistema tra terme, strutture ricettive e territorio, coinvolgendo anche gli abitanti». L'iniziativa è promossa da ProFiuggi, la nuova associazione di imprese, nata lo scorso 2 aprile con l'obiettivo di unire le forze per il rilancio della destinazione termale. Con oltre 60 soci appartenenti all’intera filiera del turismo e guidati dal presidente Antonio Russo, ProFiuggi rappresenta una realtà imprenditoriale proiettata verso il futuro. «Vogliamo immaginare questo evento come un appuntamento annuale sul termalismo – dichiara Russo -: una straordinaria opportunità di confronto sulle tendenze del turismo termale, medicale, esperienziale e del benessere con uno sguardo rivolto al mercato internazionale». L'Ambasciatori Place Hotel, tra i fondatori dell'associazione, ospita questo primo appuntamento nazionale, sottolineando il ruolo strategico delle strutture ricettive nel processo di rinnovamento: luoghi dove l'ospitalità incontra la cultura del benessere e della rigenerazione. Il convegno si inserisce nel ciclo di eventi ProFiuggi - Lab e rappresenta un momento di confronto su best practice, innovazione e marketing territoriale per tutti gli operatori interessati a comprendere come il termalismo possa diventare un vero motore di sviluppo e innovazione. Informazioni pratiche L'ingresso al convegno è gratuito e aperto a operatori del settore e cittadini, previa prenotazione fino a esaurimento posti sul sito https://www.accento.pro/iscrizione, dove sono disponibili anche maggiori informazioni sul programma. Al termine dei lavori, alle 18.45 circa, è previsto un aperitivo. [post_title] => Fiuggi, il 6 novembre focus sul futuro del termalismo italiano [post_date] => 2025-10-23T13:03:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761224637000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo. Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte. Verso il futuro «Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale». «Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica». [post_title] => Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine [post_date] => 2025-10-23T12:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761223460000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton. Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager. La nave Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo. All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione. Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari. [post_title] => Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou [post_date] => 2025-10-23T12:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761222196000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento speciale con Gardaland Halloween Party 2025, l'evento che coinvolge il parco divertimenti per 31 giorni fino al 2 novembre. Il 31 ottobre, un gigantesco drago prenderà vita e sembrerà irrompere in scena in piazza Jumanji, cuore pulsante del parco e della serata, che si protrarrà fino a mezzanotte. La line-up da paura – Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso – farà incontrare generazioni diverse, trasformando Gardaland Halloween Party in un’esperienza musicale indimenticabile. La serata Gli Eiffel 65, icone mondiali della musica dance. Con “Blue (Da Ba Dee)” hanno portato l’Italia in cima alle classifiche globali. Dopo successi come “Move Your Body” e “Too Much of Heaven”, il trio è tornato con collaborazioni internazionali come “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, e “Bestiale” con Loredana Bertè. Marvin e Andrea Prezioso animeranno la serata con la loro inconfondibile carica dance. IToccherà poi a Clara, astro nascente del pop italiano. Il palco cambierà ritmo con Sal Da Vinci, artista poliedrico capace di unire generazioni. Gran finale con Noemi, una delle voci più potenti e amate della musica italiana. L’evento, organizzato da FMedia, sarà trasmesso in diretta nazionale su Rtl 102.5, media partner ufficiale. Gardaland Halloween Party 2025 è molto più di un concerto: un’esperienza immersiva e travolgente che unisce musica, divertimento e magia. Tra zucche giganti, spettacolari show dal vivo e attrazioni aperte fino a tarda notte, il parco diventa il palcoscenico principale della notte di Halloween. L’Experience firmata Gardaland può essere personalizzata a piacere grazie a pacchetti esclusivi che offrono la possibilità di salire sul palco accanto agli artisti e vivere lo show da protagonista. E per prolungare la magia della notte, il divertimento può continuare soggiornando in uno degli hotel del resort: Gardaland Hotel, Gardaland Magic Hotel o Gardaland Adventure Hotel, dove è possibile vivere un soggiorno scegliendo tra camere tematizzate per un’esperienza anche dopo la chiusura del parco. [post_title] => Gardaland Halloween Party, serata clou il 31 ottobre [post_date] => 2025-10-23T10:49:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761216589000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sul Canada per Korean Air che entra nel capitale di WestJet con una quota del 10%. L'operazione è avvenuta attraverso l'acquisto di una partecipazione dell'11,02% nelle società madri del vettore canadese - Kestrel Topco Inc. e Kestrel Holdings Inc - per un investimento di 217 milioni di dollari. La transazione, concordata inizialmente il 9 maggio 2025, è stata ora completata, con Delta Air Lines e Air France-Klm che hanno investito anch'esse nelle società madri di WestJet. Walter Cho, presidente e ceodi Hanjin Group e Korean Air, è stato inoltre nominato membro del consiglio di amministrazione di WestJet. Tra i membri del consiglio figurano anche altri leader mondiali del settore dell'aviazione, come Benjamin Smith, amministratore delegato di Air France-Klm, e Alex Cruz, ex presidente e ceo di British Airways. Oltre al suo ruolo di leader chiave nel consiglio di amministrazione della Iata dal 2019, la nomina di Walter Cho dovrebbe sostenere i futuri vantaggi per i viaggiatori e contribuire alla crescita sostenibile del settore dell'aviazione globale. L'investimento sottolinea la crescente importanza del mercato dell'aviazione canadese, che nel 2024 è stato valutato 33 miliardi di dollari e si è classificato tra i primi dieci al mondo, con una crescita a doppia cifra dal 2019. Sulla base dell'integrazione in corso con Asiana Airlines, Korean Air continuerà a perseguire diverse partnership strategiche nel mercato globale dell'aviazione per ampliare la scelta dei passeggeri, migliorare la convenienza e rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader a livello mondiale. [post_title] => Korean Air investe in Canada con l'acquisto del 10% del capitale di WestJet [post_date] => 2025-10-23T10:30:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761215404000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499860" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Hanno preso il via da Firenze gli appuntamenti “Meet for Travel” di Welcome Travel Group, un format che rafforza la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento vettori aerei e ferroviari. Presenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il metwork e altre primarie realtà di servizi ancillari del travel. Tutti si incontrano e si confrontano con gli agenti Welcome e Geo. Il format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti, per rispondere puntualmente ad aspettative e necessità di ognuno. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali. Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità sarà riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe. Ma grande importanza ha anche l’aspetto conviviale in un’atmosfera uggestiva. Location di charme Il network ha inoltre selezionato location di charme, alternative alle più gettonate piazze abitualmente frequentate per gli incontri del settore. Una scelta che ha destato particolare curiosità e interesse da parte di tutti. Business e relazioni si riconfermano quindi al centro delle attività programmate da Welcome Travel Group, sempre impegnato ad agevolare gli incontri qualitativi tra partner e agenti, finalizzati a capitalizzare le collaborazioni in essere. Altre tappe già pianificate sono quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), a cui ne seguiranno altre nel 2026. Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, presente alle serate, commenta l’iniziativa: «Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative, e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto piacere di stare insieme». [post_title] => Welcome Travel Group, al via gli incontri "Meet for Travel" [post_date] => 2025-10-23T10:13:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761214383000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo all’aria aperta: Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa San Paolo e Crippaconcept, ha organizzato una due giorni di incontri e convegni che si conclude oggi con l'intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Al centro, le prime stime sull’andamento della stagione 2025 (dati HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari). Secondo i dati della federazione, dal 6 aprile al 15 ottobre 2025, il settore ha visto crescere del 3,3% l’occupazione media delle strutture rispetto al 2024, con un incremento stimato delle presenze nell’open air di 1 milione; si passa quindi dai 73 milioni di presenze del 2024 ai 74 milioni del 2025. Una crescita cui si accompagna anche un aumento del fatturato, che, tra diretto e indotto, si attesta sugli 8 miliardi e mezzo di euro. “Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica”, afferma Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping. I dati Dal campione di Faita sul report HBenchmark (102 campeggi e villaggi turistici in 10 regioni italiane per un totale di 37.500 unità di alloggio), risulta che le unità più vendute sono le piazzole (59% del totale), le mobile home (29%) e i bungalow (11%). Il maggior contributo al fatturato lo danno le mobile home (che concorrono per il 51%), seguite dalle piazzole (29%), e dai bungalow/villette (18%). Tra gli ospiti che spendono di più per l’alloggio spiccano i danesi, che generano un ricavo medio di 164 euro, seguiti dai Paesi Bassi (135 euro). In ultima posizione, gli italiani, che generano un ricavo medio di 94 euro. A fermarsi di più nei campeggi e nei villaggi turistici italiani sono gli ospiti dei Paesi Bassi (11,6 notti), seguiti dai danesi (11,2), dai tedeschi (che, 10,4 notti, rimangono il principale bacino di utenza del settore), dagli svizzeri (9,6 notti). La vacanza degli italiani e degli austriaci dura invece poco più di una settimana. Sostanzialmente positivo, pur con qualche flessione rispetto alle previsioni di maggio, è anche il ‘sentiment’ degli operatori interpellati dal Ciset Ca’ Foscari, che, nell’intervento della direttrice del Centro Ricerche, Valeria Minghetti, comunque indicano una lieve diminuzione generale degli ospiti. Sostenibilità Un contributo alla sostenibilità viene da Crippaconcept, che ha avviato un percorso di rendicontazione ambientale sulle proprie mobile home attraverso studi Lca e l’adesione al protocollo Epd. L’obiettivo è rendere misurabili e comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, per favorire scelte più consapevoli e coerenti con gli obiettivi ESG del settore. [post_title] => Open air, i dati e il futuro visti dai protagonisti [post_date] => 2025-10-23T09:55:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761213338000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiuggi 6 novembre focus sul futuro del termalismo italiano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5118,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497439\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles[/caption]\r

\r

Una proposta sempre più plasmata sulle esigenze di differenti target di viaggiatori «non soltanto honeymooners» e l'asticella sempre più alta in materia di sostenibilità «che per gli abitanti delle isole è veramente parte della vita di ogni giorno»: Bernadette Willemin, direttore marketing di Tourism Seychelles, traccia così alcune delle priorità dell'ente, evidenziando il ruolo del mercato italiano che si conferma il quarto per importanza. \r

\r

«Quello italiano è un mercato in salute, in crescita costante: fino alla scorsa metà di settembre abbiamo accolto 16.500 visitatori dall'Italia, pari ad una crescita del +23%, a conferma del quarto posto tra i bacini di riferimento dopo Germania, Francia e Russia». E da gennaio allo scorso 5 ottobre 2025, il numero dei turisti italiani è già salito a 17.315.\r

\r

Se è vero che le coppie in viaggio di nozze rappresentano uno zoccolo duro degli arrivi nell'arcipelago, «che rimane di grande importanza, è altrettanto vero che le Seychelles hanno davvero tanto da offrire anche ad altri target di viaggiatori, a cominciare dalle famiglie, anche con bimbi piccoli perché siamo un Paese sicuro, dove è semplice viaggiare e non sono richieste vaccinazioni particolare. \r

\r

«Le isole sono anche una meta ideale per chi ama una vacanza attiva, oppure ricerca l'autenticità di esperienze legate a tradizioni e cultura locali. Il marchio Creole Rendez-Vous, lanciato da Tourism Seychelles, invita i visitatori a entrare in contatto con l'anima culturale delle isole tramite un calendario di eventi vivaci che includono cucina creola, musica, artigianato e narrazione.\r

\r

Ma l'offerta di Seychelles è in grado di rispondere anche alle esigenze del segmento Mice, con hotel, infrastrutture e facilities adeguate». \r

\r

Il ruolo del trade\r

\r

La destinazione Seychelles è ancora molto apprezzata e venduta dal trade, che riveste un ruolo molto importante nello sviluppo turistico delle nostre isole. Per questo motivo la nostra strategia di marketing è duplice e include sia il marketing tradizionale che quello digitale. Considerando però che le Seychelles sono vendute in gran parte attraverso agenzie di viaggio e tour operator tendiamo a raggiungere il pubblico finale insieme: ecco il perché delle promozioni commerciali congiunte. E naturalmente non possiamo vendere i nostri prodotti senza conoscerli. Quindi continueremo a investire nella formazione dei professionisti, attraverso seminari, workshop, roadshow, ma anche fam trip ed esperienze in loco».\r

\r

Infine, ma non certo per importanza, la sostenibilità, «che per noi è più che semplice protezione e conservazione dell'ambiente, anche se sappiamo che il 32% dei nostri oceani è già protetto, così come il 50% della nostra massa terrestre. Ma per noi la sostenibilità è anche parte della nostra vita quotidiana. Ecco perché il dipartimento del turismo ha introdotto un marchio di sostenibilità delle Seychelles con cui incoraggiamo e riconosciamo gli hotel che stanno facendo molto in termini di sostenibilità, che hanno pratiche sostenibili e spingono anche gli altri ad adottarle, sia in termini di gestione dei rifiuti, che di gestione delle risorse idriche».\r

\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Willemin, Seychelles “ideali per tanti target di viaggiatori. Trade strategico per le vendite»","post_date":"2025-10-23T15:19:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761232796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. \r

E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly.\r

\r

«Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi».\r

\r

«Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori».\r

Il focus della compagnia\r

Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. \r

\r

La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione.\r

\r

Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur».\r

\r

","post_title":"Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo","post_date":"2025-10-23T13:06:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761224783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiuggi protagonista di una visione innovativa del termalismo contemporaneo, che integra turismo medicale e benessere trasformativo. Questo l’obiettivo del convegno \"Dalla ricerca del benessere alla scoperta della salute. Nuove prospettive per il termalismo italiano\", appuntamento di rilevanza nazionale per il settore termale, organizzato dall’ssociazione ProFiuggi, impegnata nello sviluppo strategico di una visione contemporanea e innovativa per la valorizzazione del territorio. L’evento si terrà giovedì 6 novembre, dalle ore 15.00 alle 19.00 all’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi.\r

\r

Secondo la nuova visione, le terme sono non solo luoghi di cura e relax, ma vere e proprie leve di prevenzione, longevità e salute. In questo scenario, le strutture ricettive capaci di promuovere uno stile di vita sano, assumono un ruolo fondamentale.\r

\r

Durante l’incontro sarà condivisa anche la piattaforma digitale Italcares, ideata da Federterme e finanziata dal Ministero del Turismo per la promozione del turismo termale, medicale e del benessere italiano.\r

\r

L'obiettivo è creare un vero laboratorio di idee e offrire una panoramica aggiornata sullo stato dell'arte del settore termale a livello nazionale ed europeo, evidenziando prospettive e opportunità di sviluppo anche territoriale.\r

\r

«Fiuggi in realtà, da sempre è stata una cittadina vocata alla ricerca della salute e della qualità di vita. Il termalismo è parte del nostro DNA – commenta Daniela Merletti, direttrice sanitaria Terme di Fiuggi –, da considerarsi non solo come una risorsa, ma un modo di vivere e di prendersi cura della propria salute. Oggi siamo pronti a riportare consapevolezza e attenzione su questo stile di vita a chiunque si avvicini a Fiuggi».\r

\r

In questo contesto, Fiuggi ha tutte le carte in regola per rilanciare la propria offerta termale in chiave moderna, sostenibile e rigenerativa, migliorando la qualità dei luoghi attraverso il benessere delle persone e diventando un modello replicabile.\r

\r

«Da Fiuggi vogliamo ispirare lo sviluppo del termalismo e delle altre destinazioni termali con un messaggio preciso: questi luoghi, solo diventando hub di prevenzione, salute e cultura del benessere, possono rilanciare la loro economia -aggiunge Paola Rizzitelli, consulente per l'Economia del Benessere e del Turismo Rigenerativo -. L'integrazione tra medicina, valore terapeutico delle acque, natura e nuovi stili di vita rappresenta il futuro del settore. Ma è necessario fare sistema tra terme, strutture ricettive e territorio, coinvolgendo anche gli abitanti».\r

\r

L'iniziativa è promossa da ProFiuggi, la nuova associazione di imprese, nata lo scorso 2 aprile con l'obiettivo di unire le forze per il rilancio della destinazione termale. Con oltre 60 soci appartenenti all’intera filiera del turismo e guidati dal presidente Antonio Russo, ProFiuggi rappresenta una realtà imprenditoriale proiettata verso il futuro.\r

\r

«Vogliamo immaginare questo evento come un appuntamento annuale sul termalismo – dichiara Russo -: una straordinaria opportunità di confronto sulle tendenze del turismo termale, medicale, esperienziale e del benessere con uno sguardo rivolto al mercato internazionale».\r

\r

\r

\r

L'Ambasciatori Place Hotel, tra i fondatori dell'associazione, ospita questo primo appuntamento nazionale, sottolineando il ruolo strategico delle strutture ricettive nel processo di rinnovamento: luoghi dove l'ospitalità incontra la cultura del benessere e della rigenerazione.\r

\r

Il convegno si inserisce nel ciclo di eventi ProFiuggi - Lab e rappresenta un momento di confronto su best practice, innovazione e marketing territoriale per tutti gli operatori interessati a comprendere come il termalismo possa diventare un vero motore di sviluppo e innovazione.\r

\r

Informazioni pratiche\r

\r

L'ingresso al convegno è gratuito e aperto a operatori del settore e cittadini, previa prenotazione fino a esaurimento posti sul sito https://www.accento.pro/iscrizione, dove sono disponibili anche maggiori informazioni sul programma. Al termine dei lavori, alle 18.45 circa, è previsto un aperitivo.\r

\r

","post_title":"Fiuggi, il 6 novembre focus sul futuro del termalismo italiano","post_date":"2025-10-23T13:03:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761224637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo.\r

\r

Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte.\r

Verso il futuro\r

«Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale».\r

\r

«Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine","post_date":"2025-10-23T12:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761223460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton.\r

\r

Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager.\r

La nave\r

Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo.\r

\r

All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.\r

\r

Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.\r

\r

\r

\r

Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.","post_title":"Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou","post_date":"2025-10-23T12:23:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761222196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento speciale con Gardaland Halloween Party 2025, l'evento che coinvolge il parco divertimenti per 31 giorni fino al 2 novembre. Il 31 ottobre, un gigantesco drago prenderà vita e sembrerà irrompere in scena in piazza Jumanji, cuore pulsante del parco e della serata, che si protrarrà fino a mezzanotte.\r

\r

La line-up da paura – Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso – farà incontrare generazioni diverse, trasformando Gardaland Halloween Party in un’esperienza musicale indimenticabile.\r

La serata\r

Gli Eiffel 65, icone mondiali della musica dance. Con “Blue (Da Ba Dee)” hanno portato l’Italia in cima alle classifiche globali. Dopo successi come “Move Your Body” e “Too Much of Heaven”, il trio è tornato con collaborazioni internazionali come “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, e “Bestiale” con Loredana Bertè. Marvin e Andrea Prezioso animeranno la serata con la loro inconfondibile carica dance. IToccherà poi a Clara, astro nascente del pop italiano. Il palco cambierà ritmo con Sal Da Vinci, artista poliedrico capace di unire generazioni.\r

\r

Gran finale con Noemi, una delle voci più potenti e amate della musica italiana.\r

\r

L’evento, organizzato da FMedia, sarà trasmesso in diretta nazionale su Rtl 102.5, media partner ufficiale. Gardaland Halloween Party 2025 è molto più di un concerto: un’esperienza immersiva e travolgente che unisce musica, divertimento e magia. Tra zucche giganti, spettacolari show dal vivo e attrazioni aperte fino a tarda notte, il parco diventa il palcoscenico principale della notte di Halloween.\r

\r

L’Experience firmata Gardaland può essere personalizzata a piacere grazie a pacchetti esclusivi che offrono la possibilità di salire sul palco accanto agli artisti e vivere lo show da protagonista. E per prolungare la magia della notte, il divertimento può continuare soggiornando in uno degli hotel del resort: Gardaland Hotel, Gardaland Magic Hotel o Gardaland Adventure Hotel, dove è possibile vivere un soggiorno scegliendo tra camere tematizzate per un’esperienza anche dopo la chiusura del parco.","post_title":"Gardaland Halloween Party, serata clou il 31 ottobre","post_date":"2025-10-23T10:49:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761216589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sul Canada per Korean Air che entra nel capitale di WestJet con una quota del 10%. L'operazione è avvenuta attraverso l'acquisto di una partecipazione dell'11,02% nelle società madri del vettore canadese - Kestrel Topco Inc. e Kestrel Holdings Inc - per un investimento di 217 milioni di dollari. \r

\r

La transazione, concordata inizialmente il 9 maggio 2025, è stata ora completata, con Delta Air Lines e Air France-Klm che hanno investito anch'esse nelle società madri di WestJet.\r

\r

Walter Cho, presidente e ceodi Hanjin Group e Korean Air, è stato inoltre nominato membro del consiglio di amministrazione di WestJet. Tra i membri del consiglio figurano anche altri leader mondiali del settore dell'aviazione, come Benjamin Smith, amministratore delegato di Air France-Klm, e Alex Cruz, ex presidente e ceo di British Airways.\r

\r

Oltre al suo ruolo di leader chiave nel consiglio di amministrazione della Iata dal 2019, la nomina di Walter Cho dovrebbe sostenere i futuri vantaggi per i viaggiatori e contribuire alla crescita sostenibile del settore dell'aviazione globale.\r

\r

L'investimento sottolinea la crescente importanza del mercato dell'aviazione canadese, che nel 2024 è stato valutato 33 miliardi di dollari e si è classificato tra i primi dieci al mondo, con una crescita a doppia cifra dal 2019.\r

\r

Sulla base dell'integrazione in corso con Asiana Airlines, Korean Air continuerà a perseguire diverse partnership strategiche nel mercato globale dell'aviazione per ampliare la scelta dei passeggeri, migliorare la convenienza e rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader a livello mondiale.","post_title":"Korean Air investe in Canada con l'acquisto del 10% del capitale di WestJet","post_date":"2025-10-23T10:30:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761215404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499860\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

\r

Hanno preso il via da Firenze gli appuntamenti “Meet for Travel” di Welcome Travel Group, un format che rafforza la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento vettori aerei e ferroviari.\r

\r

Presenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il metwork e altre primarie realtà di servizi ancillari del travel. Tutti si incontrano e si confrontano con gli agenti Welcome e Geo.\r

\r

Il format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti, per rispondere puntualmente ad aspettative e necessità di ognuno. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali.\r

\r

Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità sarà riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe. Ma grande importanza ha anche l’aspetto conviviale in un’atmosfera uggestiva.\r

Location di charme\r

Il network ha inoltre selezionato location di charme, alternative alle più gettonate piazze abitualmente frequentate per gli incontri del settore. Una scelta che ha destato particolare curiosità e interesse da parte di tutti. Business e relazioni si riconfermano quindi al centro delle attività programmate da Welcome Travel Group, sempre impegnato ad agevolare gli incontri qualitativi tra partner e agenti, finalizzati a capitalizzare le collaborazioni in essere. Altre tappe già pianificate sono quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), a cui ne seguiranno altre nel 2026.\r

\r

Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, presente alle serate, commenta l’iniziativa: «Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative, e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto piacere di stare insieme».","post_title":"Welcome Travel Group, al via gli incontri \"Meet for Travel\"","post_date":"2025-10-23T10:13:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761214383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo all’aria aperta: Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa San Paolo e Crippaconcept, ha organizzato una due giorni di incontri e convegni che si conclude oggi con l'intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Al centro, le prime stime sull’andamento della stagione 2025 (dati HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari).\r

\r

Secondo i dati della federazione, dal 6 aprile al 15 ottobre 2025, il settore ha visto crescere del 3,3% l’occupazione media delle strutture rispetto al 2024, con un incremento stimato delle presenze nell’open air di 1 milione; si passa quindi dai 73 milioni di presenze del 2024 ai 74 milioni del 2025. Una crescita cui si accompagna anche un aumento del fatturato, che, tra diretto e indotto, si attesta sugli 8 miliardi e mezzo di euro.\r

\r

“Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica”, afferma Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping.\r

I dati\r

Dal campione di Faita sul report HBenchmark (102 campeggi e villaggi turistici in 10 regioni italiane per un totale di 37.500 unità di alloggio), risulta che le unità più vendute sono le piazzole (59% del totale), le mobile home (29%) e i bungalow (11%). Il maggior contributo al fatturato lo danno le mobile home (che concorrono per il 51%), seguite dalle piazzole (29%), e dai bungalow/villette (18%). Tra gli ospiti che spendono di più per l’alloggio spiccano i danesi, che generano un ricavo medio di 164 euro, seguiti dai Paesi Bassi (135 euro).\r

\r

In ultima posizione, gli italiani, che generano un ricavo medio di 94 euro. A fermarsi di più nei campeggi e nei villaggi turistici italiani sono gli ospiti dei Paesi Bassi (11,6 notti), seguiti dai danesi (11,2), dai tedeschi (che, 10,4 notti, rimangono il principale bacino di utenza del settore), dagli svizzeri (9,6 notti). La vacanza degli italiani e degli austriaci dura invece poco più di una settimana. Sostanzialmente positivo, pur con qualche flessione rispetto alle previsioni di maggio, è anche il ‘sentiment’ degli operatori interpellati dal Ciset Ca’ Foscari, che, nell’intervento della direttrice del Centro Ricerche, Valeria Minghetti, comunque indicano una lieve diminuzione generale degli ospiti.\r

Sostenibilità\r

Un contributo alla sostenibilità viene da Crippaconcept, che ha avviato un percorso di rendicontazione ambientale sulle proprie mobile home attraverso studi Lca e l’adesione al protocollo Epd. L’obiettivo è rendere misurabili e comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, per favorire scelte più consapevoli e coerenti con gli obiettivi ESG del settore.","post_title":"Open air, i dati e il futuro visti dai protagonisti","post_date":"2025-10-23T09:55:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761213338000]}]}}