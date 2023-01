Fitur: 222 mila visitatori, ma ancora al di sotto del 2020 Fitur chiude la sua quarantatreesima edizione con un totale di 222.000 visitatori, quasi il doppio rispetto al 2022 ma comunque al di sotto del numero record di 255.000 raggiunto a gennaio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia. Nei suoi primi tre giorni, la fiera ha accolto un totale di 136.000 professionisti, il 68% in più rispetto a un anno fa. E durante il fine settimana, dedicato al grande pubblico, sono stati 86.000 i visitatori che hanno visitato le strutture di Ifema, praticamente il triplo rispetto al 2022. Dall’organizzazione della fiera sottolineano che il bilancio è “assolutamente positivo”, che “mostra il grande dinamismo dell’intera catena del valore dell’industria del turismo e le buone prospettive di crescita di questa attività a livello mondiale”. In termini di partecipazione, Fitur ha riunito 8.500 aziende, 131 Paesi, 755 titolari, distribuiti su 8 padiglioni del quartiere fieristico, che hanno occupato una superficie netta di 66.900 mq espositivi, pari all’occupazione del 2020.

