Firenze Fiera: approvato il bilancio. Utile a 2 milioni e 360 mila euro L’assemblea dei soci di Firenze Fiera ha approvato il Bilancio della società al 31 dicembre 2024 che chiude con un fatturato di 24,7 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto a quello del 2023 (20,4 milioni di euro) e un utile netto pari a 2 milioni e 360mila euro, in aumento rispetto all’anno precedente (360mila euro). Nell’occasione il presidente Becattini ha anticipato e illustrato ai soci alcune strategie per il futuro della società che vedono la possibilità di partnership con importanti organizzatori fieristici e congressuali su scala nazionale ed internazionale. Il presidente della regione Toscana Giani, nell’accogliere positivamente i risultati di bilancio, unitamente al presidente della cciaa Manetti, all’assessore comunale Bettarini e al consigliere della Città metropolitana Armentano, ha confermato l’impegno della sua Giunta per la ricapitalizzazione di Firenze Fiera per un importo pari a 6,5 milioni di euro. Condividi

