Eremo di Santa Caterina del Sasso: nuovo collegamento diretto via lago da Laveno Mombello L’Eremo di Santa Caterina del Sasso diventa più raggiungibile: dal prossimo 1° giugno sarà infatti attivo il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e l’eremo, una delle più importanti realtà storico-culturali e il monumento più visitato sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Un servizio molto atteso per favorire il collegamento fra i comuni rivieraschi e per aumentare la fruibilità turistica del territorio. Con quasi 2,9 milioni di presenze turistiche nel 2024 (+16% rispetto al 2023), Varese infatti si caratterizza per una proposta di esperienze di turismo culturale, sportivo e attento alla sostenibilità dei luoghi. La sponda lombarda del lago Maggiore, infatti, sta vivendo una vivace fase di sviluppo territoriale, legata in modo particolare al cosiddetto “turismo lento” e “turismo esperienziale” che incoraggiano a vivere il territorio in maniera approfondita e che offrono esperienze di connessione con la cultura, la storia e la natura locale. Il servizio, frutto della collaborazione tra Fondazione Varese Welcome e Gestione Governativa Navigazione Laghi, segna l’apertura ufficiale della stagione turistica estiva del territorio varesino. Grazie all’integrazione con Trenord, l’Eremo sarà raggiungibile da tutta la Lombardia in modo sostenibile, senza auto e in meno tempo. «Siamo soddisfatti di questo primo risultato ottenuto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il processo che ha portato a questo traguardo – commenta Mauro Vitiello, presidente – Fondazione Varese Welcome -. Un processo che mette in evidenza il ruolo che può giocare Fondazione Varese Welcome quale motore di sviluppo turistico, in grado di unire le forze dei propri soci per attivare progettualità condivise con gli altri enti e le istituzioni del territorio. Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l’inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. Una prima tappa che inaugura un percorso ambizioso per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità per il territorio”. Condividi

