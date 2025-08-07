Enac firma un protocollo d’intesa con ll suo omologo brasiliano Anac Visita istituzionale di una delegazione Enac, guidata dal Presidente Pierluigi Di Palma, in Brasile: incontri con il management dell’aviazione civile brasiliana per delineare un percorso di coordinamento operativo e regolatorio che potrà favorire strategie condivise per lo sviluppo del settore, con particolare riguardo all’implementazione dei vertiporti e della mobilità aerea avanzata. Nella giornata conclusiva della visita istituzionale il presidente Enac Pierluigi Di Palma e il director-president Anac Adriano Miranda, hanno firmato un Memorandum of understanding, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese. Formazione Il protocollo d’intesa bilaterale, nel consolidare i rapporti tra le due Autorità, mira, in particolare, a promuovere lo sviluppo di programmi di formazione in ambito aeronautico, l’adozione di standard condivisi in materia di safety, security e aeronavigabilità, nonché l’allineamento regolatorio a favore della Mobilità Aerea Avanzata. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio Aanc per l’importante sinergia con Enac, rafforzata dai proficui incontri di questa settimana, e sigillata con un documento che dà concretezza a un comune percorso di crescita.

Questo protocollo tecnico definisce una linea di coordinamento strategico tra le nostre Autorità che, attraverso la condivisione di know-how e l’armonizzazione regolatoria, contribuirà allo sviluppo della mobilità aerea del futuro, sempre più sicura, innovativa e sostenibile, in un’imprescindibile prospettiva di cooperazione internazionale”. I Condividi

