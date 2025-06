Di Palma (Enac): Consegneremo in settimana al governo un report sul caos voli “Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l’indagine per capire le origini dell’avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema”. Così all’Ansa il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, sul guasto al Centro di controllo d’area di Milano dell’Enav che ieri sera ha determinato il blocco di circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell’Italia. Naturalmente Enac aprirà un’indagine. In settimana, ha assicurato Di Palma, «consegneremo al governo un report completo su quanto accaduto. Bisognerà approfondire seguendo tutta la filiera che compone il sistema e che non è riferibile solo ad Enav, ci sono dei soggetti esterni», L’indagine servirà anche a verificare se il traffico aereo ha corso rischi nella gestione della ‘contingency’. Condividi

