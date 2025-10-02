Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki – agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing. Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia. Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere?

La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete. Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile?

Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile. La comunicazione entra in gioco solo a questo punto?

Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare. Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi?

Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce. E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso?

Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo. Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni?

Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, Fiera Milano presenta BIT 2026 che, con il rinnovato concept, è sempre più piattaforma capace di generare valore per tutta la filiera: al centro i Travel Makers e il Travel Makers Fest, con oltre 200 appuntamenti dedicati a trend, formazione e opportunità di matching. Il viaggiatore di oggi cerca autenticità e, soprattutto, non si concentra soltanto sulla scelta della destinazione, ma dà valore alla motivazione del viaggio. «Il turismo sta cambiando pelle - commenta Emanuele Guido, head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Non è più soltanto flussi e numeri, ma un universo fatto di storie, passioni e comunità che plasmano nuove forme di viaggio». Nel presentare l’edizione di BIT26, Emanuele Guido afferma: «Vogliamo rivolgerci a tutti i Travel Makers, ossia tutti coloro che creano, facilitano e raccontano l’esperienza turistica: dagli intermediari specializzati ai travel designer, dai local ambassador agli influenzatori di comunità con interessi comuni, dagli innovatori digitali agli storyteller. Una galassia eterogenea che esprime il nuovo dna del settore e porta in manifestazione motivazioni e prospettive inedite». Quali sono le principali novità di BIT26 e come nasce il nuovo progetto? «Abbiamo analizzato le trasformazioni della società e delle tendenze di consumo, anche oltre il turismo. Nei mercati sviluppati emerge una forte polarizzazione: da un lato il mass market, basato sul consumo standardizzato, dall’altro un approccio centrato sulle persone, che acquistano sulla base di valori e motivazioni personali. In questo scenario, il ruolo di una manifestazione del turismo non è più di proporre il viaggio come se fosse un prodotto, ma offrire strumenti e relazioni a chi costruisce offerte più complesse, articolate, emozionali e motivazionali, e vuole proporre esperienze autentiche e personalizzate». È così che nasce il concetto di Travel Makers? «Esatto. Non parliamo più di semplici consumatori, ma di viaggiatori che cercano contenuto, profondità e autenticità. A loro si rivolgono i travel makers, ovvero quegli operatori e “influenzatori” - come li chiamiamo noi - che creano, raccontano e ispirano nuove esperienze. La nostra sfida è stata costruire una piattaforma che permetta a questi attori di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere motivazioni e imparare a narrarle attraverso uno storytelling efficace». Come avverrà questo confronto? «Abbiamo immaginato la BIT come una città, con distretti che valorizzano l’offerta espositiva e piazze in cui avviene la condivisione delle idee e il confronto all’interno di un format che abbiamo chiamato Travel Makers Fest. Il Travel Makers Fest è il “sistema nervoso centrale” di BIT 2026, un luogo di approfondimento e confronto, dove si discute di motivazioni, di storytelling e di esperienze di successo da replicare. Non si tratta solo di presentare prodotti, ma di mettere in discussione idee e visioni per costruire collaborazioni di valore lungo la filiera». In cosa vi differenzia questa scelta dalle altre manifestazioni di settore? «Le fiere tradizionali funzionano come marketplace: porti i prodotti, costruisci il pacchetto e lo proponi. Ma oggi, soprattutto grazie al digitale, il marketplace esiste tutto l’anno. La manifestazione deve offrire qualcosa di più: essere il momento in cui ci si incontra per condividere idee, discutere opportunità e creare collaborazioni. È questo il valore distintivo di BIT». Leggi tutta l'intervista: [post_title] => BIT26, il viaggio da tutti i punti di vista [post_date] => 2025-10-02T15:09:59+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759417799000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Snav un 2026 all'insegna di novità, investimenti in innovazione e sostenibilità. «Per il 2026 – spiega la direzione SNAV – confermiamo tutte le principali destinazioni, con nuove politiche di incentivazione dedicate sia ai passeggeri che al trade, che verranno illustrate attraverso i canali ufficiali dell’azienda nelle prossime settimane». Tra le novità 2026 c’è anche il rafforzamento dei tour esperienziali. Dopo il successo dei pacchetti su Ponza, Palmarola e Procida, Snav lancerà infatti le Escursioni Experience anche su Capri, Ischia, Sorrento e Positano. Singoli tour che integreranno il trasporto marittimo con visite ed esperienze esclusive sul territorio, organizzate in collaborazione con operatori locali, ma acquistabili con un semplice clic sul sito della compagnia, oltre che nelle agenzie di viaggio. La sostenibilità ambientale continuerà ad essere in prima posizione per quanto concerne gli investimenti sul rinnovamento della flotta. Un esempio sono le due unità Snav Sirius e Snav Polaris, High Speed Craft (HSC) di ultima generazione a ridotto impatto ambientale, che sono già impiegate nei collegamenti del Golfo di Napoli. Le unità realizzate completamente in alluminio leggero sono equipaggiate con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III a controllo elettronico della combustione, completi di sistema Scr(Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni. [post_title] => Snav, un 2026 tra innovazione, sostenibilità e tour esperienziali [post_date] => 2025-10-02T13:15:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410937000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”. A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”. Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo. [post_title] => Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini [post_date] => 2025-10-02T13:14:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410880000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing. Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia. Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere? La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete. Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile? Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile. La comunicazione entra in gioco solo a questo punto? Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare. Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi? Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce. E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso? Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo. Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni? Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro. [post_title] => Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto [post_date] => 2025-10-02T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759408562000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche. A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid. Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani. «Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita». A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori. Un Paese da scoprire Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità. Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano. Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi. «Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente». [post_title] => L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business [post_date] => 2025-10-02T11:54:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759406043000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia. Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile. «Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno». Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto. «Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite». Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù. «Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta». «Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso». Maria Carniglia [post_title] => Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026 [post_date] => 2025-10-02T11:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759404860000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel). L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore. L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto. In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte. Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro. [post_title] => Welcome: al via l'evento "We Team in Ischia", dedicato alle agenzie segmento Team [post_date] => 2025-10-02T10:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759400893000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada ha recentemente aggiunto nuovi servizi ai passeggeri che viaggiano in classe economica. La compagnia aerea offre ora gratuitamente birra, vino e una vasta gamma di snack di brand canadesi. L'offerta è valida su tutto il network, compresi i collegamenti con il Messico e i Caraibi: un'iniziativa volta a rafforzare il servizio, ma anche ad attrarre una clientela leisure in forte crescita. «Nell'ambito del nostro impegno a migliorare l'esperienza a bordo, siamo lieti di introdurre ancora più nuove opzioni nei nostri menu - afferma Scott O'Leary, vicepresidente fidelizzazione e prodotti di Air Canada -. Queste novità offrono una scelta variegata, mettono in risalto i marchi canadesi e consentono ai nostri passeggeri di rilassarsi e iniziare il loro viaggio con il piede giusto, indipendentemente dalla loro destinazione». Questi adeguamenti fanno parte di un più ampio progetto volto a migliorare l'offerta della compagnia di bandiera canadese, che ha recentemente modernizzato la sua applicazione mobile, ripensato il suo programma fedeltà Aeroplan, rinnovato diverse sale d'attesa aeroportuali e ampliato il sistema di intrattenimento a bordo. Air Canada ha inoltre introdotto, in collaborazione con Bell, l'accesso wi-fi gratuito e veloce per i suoi membri Aeroplan sui voli nordamericani e verso alcune destinazioni leisure. [post_title] => Air Canada eleva il servizio in economy con bevande e snack gratuiti [post_date] => 2025-10-02T09:48:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759398520000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado. Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità». A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise». Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport». Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze. I collegamenti per le Azzorre Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale. «Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal». In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%). Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei. «Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore. (Quirino Falessi) [post_title] => Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre [post_date] => 2025-10-02T09:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759396579000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "destinazione turistica studiowiki focus collaborazione identita comunicazione prodotto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4577,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, Fiera Milano presenta BIT 2026 che, con il rinnovato concept, è sempre più piattaforma capace di generare valore per tutta la filiera: al centro i Travel Makers e il Travel Makers Fest, con oltre 200 appuntamenti dedicati a trend, formazione e opportunità di matching.\r

\r

Il viaggiatore di oggi cerca autenticità e, soprattutto, non si concentra soltanto sulla scelta della destinazione, ma dà valore alla motivazione del viaggio. «Il turismo sta cambiando pelle - commenta Emanuele Guido, head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Non è più soltanto flussi e numeri, ma un universo fatto di storie, passioni e comunità che plasmano nuove forme di viaggio».\r

\r

Nel presentare l’edizione di BIT26, Emanuele Guido afferma: «Vogliamo rivolgerci a tutti i Travel Makers, ossia tutti coloro che creano, facilitano e raccontano l’esperienza turistica: dagli intermediari specializzati ai travel designer, dai local ambassador agli influenzatori di comunità con interessi comuni, dagli innovatori digitali agli storyteller. Una galassia eterogenea che esprime il nuovo dna del settore e porta in manifestazione motivazioni e prospettive inedite».\r

\r

Quali sono le principali novità di BIT26 e come nasce il nuovo progetto?\r

\r

«Abbiamo analizzato le trasformazioni della società e delle tendenze di consumo, anche oltre il turismo. Nei mercati sviluppati emerge una forte polarizzazione: da un lato il mass market, basato sul consumo standardizzato, dall’altro un approccio centrato sulle persone, che acquistano sulla base di valori e motivazioni personali. In questo scenario, il ruolo di una manifestazione del turismo non è più di proporre il viaggio come se fosse un prodotto, ma offrire strumenti e relazioni a chi costruisce offerte più complesse, articolate, emozionali e motivazionali, e vuole proporre esperienze autentiche e personalizzate».\r

\r

È così che nasce il concetto di Travel Makers?\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

«Esatto. Non parliamo più di semplici consumatori, ma di viaggiatori che cercano contenuto, profondità e autenticità. A loro si rivolgono i travel makers, ovvero quegli operatori e “influenzatori” - come li chiamiamo noi - che creano, raccontano e ispirano nuove esperienze. La nostra sfida è stata costruire una piattaforma che permetta a questi attori di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere motivazioni e imparare a narrarle attraverso uno storytelling efficace».\r

\r

Come avverrà questo confronto?\r

\r

«Abbiamo immaginato la BIT come una città, con distretti che valorizzano l’offerta espositiva e piazze in cui avviene la condivisione delle idee e il confronto all’interno di un format che abbiamo chiamato Travel Makers Fest. Il Travel Makers Fest è il “sistema nervoso centrale” di BIT 2026, un luogo di approfondimento e confronto, dove si discute di motivazioni, di storytelling e di esperienze di successo da replicare. Non si tratta solo di presentare prodotti, ma di mettere in discussione idee e visioni per costruire collaborazioni di valore lungo la filiera».\r

\r

In cosa vi differenzia questa scelta dalle altre manifestazioni di settore?\r

\r

«Le fiere tradizionali funzionano come marketplace: porti i prodotti, costruisci il pacchetto e lo proponi. Ma oggi, soprattutto grazie al digitale, il marketplace esiste tutto l’anno. La manifestazione deve offrire qualcosa di più: essere il momento in cui ci si incontra per condividere idee, discutere opportunità e creare collaborazioni. È questo il valore distintivo di BIT».\r

\r

Leggi tutta l'intervista:\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BIT26, il viaggio da tutti i punti di vista","post_date":"2025-10-02T15:09:59+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759417799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Snav un 2026 all'insegna di novità, investimenti in innovazione e sostenibilità.\r

\r

«Per il 2026 – spiega la direzione SNAV – confermiamo tutte le principali destinazioni, con nuove politiche di incentivazione dedicate sia ai passeggeri che al trade, che verranno illustrate attraverso i canali ufficiali dell’azienda nelle prossime settimane».\r

\r

Tra le novità 2026 c’è anche il rafforzamento dei tour esperienziali. Dopo il successo dei pacchetti su Ponza, Palmarola e Procida, Snav lancerà infatti le Escursioni Experience anche su Capri, Ischia, Sorrento e Positano. Singoli tour che integreranno il trasporto marittimo con visite ed esperienze esclusive sul territorio, organizzate in collaborazione con operatori locali, ma acquistabili con un semplice clic sul sito della compagnia, oltre che nelle agenzie di viaggio.\r

\r

La sostenibilità ambientale continuerà ad essere in prima posizione per quanto concerne gli investimenti sul rinnovamento della flotta. Un esempio sono le due unità Snav Sirius e Snav Polaris, High Speed Craft (HSC) di ultima generazione a ridotto impatto ambientale, che sono già impiegate nei collegamenti del Golfo di Napoli. Le unità realizzate completamente in alluminio leggero sono equipaggiate con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III a controllo elettronico della combustione, completi di sistema Scr(Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni.\r

\r

","post_title":"Snav, un 2026 tra innovazione, sostenibilità e tour esperienziali","post_date":"2025-10-02T13:15:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759410937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale.\r

Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione.\r

Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”.\r

A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate.\r

Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività.\r

Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”.\r

Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo.","post_title":"Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini","post_date":"2025-10-02T13:14:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759410880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing.\r

\r

Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia.\r

\r

Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere?\r

La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete.\r

\r

Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile?\r

Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile.\r

\r

La comunicazione entra in gioco solo a questo punto?\r

Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare.\r

\r

Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi?\r

Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce.\r

\r

E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso?\r

Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo.\r

\r

Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni?\r

Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto","post_date":"2025-10-02T12:36:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759408562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche.\r

A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid.\r

\r

Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani.\r

\r

«Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita».\r

\r

A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori.\r

Un Paese da scoprire\r

Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità.\r

Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano.\r

\r

Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi.\r

\r

«Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente».\r

\r

","post_title":"L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business","post_date":"2025-10-02T11:54:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759406043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia.\r

\r

Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile.\r

\r

«Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno».\r

\r

Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto.\r

\r

«Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite».\r

\r

Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù.\r

\r

«Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta».\r

\r

«Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026","post_date":"2025-10-02T11:34:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759404860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel).\r

\r

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore.\r

\r

L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto.\r

In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte.\r

Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro.","post_title":"Welcome: al via l'evento \"We Team in Ischia\", dedicato alle agenzie segmento Team","post_date":"2025-10-02T10:28:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759400893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada ha recentemente aggiunto nuovi servizi ai passeggeri che viaggiano in classe economica. La compagnia aerea offre ora gratuitamente birra, vino e una vasta gamma di snack di brand canadesi.\r

\r

L'offerta è valida su tutto il network, compresi i collegamenti con il Messico e i Caraibi: un'iniziativa volta a rafforzare il servizio, ma anche ad attrarre una clientela leisure in forte crescita.\r

\r

«Nell'ambito del nostro impegno a migliorare l'esperienza a bordo, siamo lieti di introdurre ancora più nuove opzioni nei nostri menu - afferma Scott O'Leary, vicepresidente fidelizzazione e prodotti di Air Canada -. Queste novità offrono una scelta variegata, mettono in risalto i marchi canadesi e consentono ai nostri passeggeri di rilassarsi e iniziare il loro viaggio con il piede giusto, indipendentemente dalla loro destinazione».\r

\r

Questi adeguamenti fanno parte di un più ampio progetto volto a migliorare l'offerta della compagnia di bandiera canadese, che ha recentemente modernizzato la sua applicazione mobile, ripensato il suo programma fedeltà Aeroplan, rinnovato diverse sale d'attesa aeroportuali e ampliato il sistema di intrattenimento a bordo. Air Canada ha inoltre introdotto, in collaborazione con Bell, l'accesso wi-fi gratuito e veloce per i suoi membri Aeroplan sui voli nordamericani e verso alcune destinazioni leisure.\r

\r

","post_title":"Air Canada eleva il servizio in economy con bevande e snack gratuiti","post_date":"2025-10-02T09:48:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759398520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado.\r

Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità».\r

A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise».\r

Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport».\r

Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze.\r

\r

I collegamenti per le Azzorre\r

Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale.\r

«Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal».\r

In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%).\r

Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei.\r

«Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore.\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre","post_date":"2025-10-02T09:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759396579000]}]}}