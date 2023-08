Confindustria Alberghi: la tassa di soggiorno (circa 650 milioni) venga utilizzata nel turismo Il Centro Studi Enti Locali di Confindustria Alberghi ha pubblicato ieri i dati relativi alla tassa di soggiorno 2022. 512 milioni al netto dei introiti della città di Roma non ricomprese in questa ricerca, ma che da fonti di stampa raccoglie circa 120 milioni. Un dato impressionante tanto più se si considera che è di oltre il 10% superiore rispetto al 2019. Questo malgrado i flussi turistici nel 2022 fossero ancora inferiori. Oltre 48 milioni raccolti da Milano, 42 da Firenze e 31 da Venezia. Per il 2023 il getto è destinato ad aumentare ulteriormente per effetto della crescita delle presenze turistiche che si registrano in questi mesi, ma anche degli aumenti disposti dal Comune di Roma e di Firenze. Risorse che costituiscono un costo importante che grava in grandissima parte sui clienti delle strutture alberghiere. “Questi numeri confermano l’impatto del nostro settore sull’economia dei territori. Un gettito importante è quello della tassa di soggiorno che va a finire nelle casse comunali. Fondi di una portata straordinaria che chiediamo vengano riutilizzati a sostegno del settore e della competitività turistica delle nostre destinazioni” dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi. Condividi

\r

Secondo i dati elaborati dall'Enac, il traffico passeggeri è stato protagonista di \"una forte ripresa\". I movimenti complessivi sono stati 741.247 con un aumento dell'11% rispetto al 2022. \r

Nel dettaglio i passeggeri transitati negli aeroporti italiani, da rotte domestiche e internazionali, sono stati 89.303.818 di cui 31,9 milioni relativi al traffico nazionale (+12%) e 57,4 milioni riguardanti quello internazionale (+41,5%).\r

\r

In aumento anche la quota media dei passeggeri trasportati per volo, che passa dai 103 del primo semestre 2022 ai 114 del 2023 con un incremento pari a circa +11%.\r

\r

Il settore cargo registra 508.992 tonnellate movimentate con una flessione del 6% rispetto al 2022, ma in linea con quanto verificato in altri comparti del commercio internazionale anche a causa dell'attuale scenario di incertezza geopolitica globale.","post_title":"Oltre 89 milioni di passeggeri negli aeroporti d'Italia. Enac: \"Azzerato il gap con il 2019\"","post_date":"2023-08-01T14:12:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690899172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_407076\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption]\r

\r

Il Centro Studi Enti Locali di Confindustria Alberghi ha pubblicato ieri i dati relativi alla tassa di soggiorno 2022. 512 milioni al netto dei introiti della città di Roma non ricomprese in questa ricerca, ma che da fonti di stampa raccoglie circa 120 milioni.\r

\r

Un dato impressionante tanto più se si considera che è di oltre il 10% superiore rispetto al 2019. Questo malgrado i flussi turistici nel 2022 fossero ancora inferiori. Oltre 48 milioni raccolti da Milano, 42 da Firenze e 31 da Venezia.\r

\r

Per il 2023 il getto è destinato ad aumentare ulteriormente per effetto della crescita delle presenze turistiche che si registrano in questi mesi, ma anche degli aumenti disposti dal Comune di Roma e di Firenze.\r

\r

Risorse che costituiscono un costo importante che grava in grandissima parte sui clienti delle strutture alberghiere.\r

\r

“Questi numeri confermano l’impatto del nostro settore sull’economia dei territori. Un gettito importante è quello della tassa di soggiorno che va a finire nelle casse comunali. Fondi di una portata straordinaria che chiediamo vengano riutilizzati a sostegno del settore e della competitività turistica delle nostre destinazioni\" dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi.","post_title":"Confindustria Alberghi: la tassa di soggiorno (circa 650 milioni) venga utilizzata nel turismo","post_date":"2023-08-01T11:47:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690890439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La prima struttura a 5 stelle debutta nel gruppo Familienhotels Südtirol con l'ingresso del Familiamus, hotel situato a Rio Pusteria, sull’altopiano di Maranza, in una posizione che offre una vista panoramica che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci.\r

\r

Aperto a dicembre 2022, l'albergo - il ventiquattresimo del gruppo - conta 70 camere familiari eleganti e spaziose con letti oversize e tutti i comfort di un hotel di lusso: Familiamus è un luogo dove bambini e ragazzi possono scoprire i propri talenti, cimentarsi in nuove avventure nella natura e imparare a prendersi cura degli animali, ma soprattutto dove le famiglie possono passare insieme del tempo di qualità tra escursioni nella natura, rafting, lama-trekking, giochi di squadra e attività creative nel Magolix Club e tanto divertimento nelle piscine con scivoli, creando nuovi bellissimi ricordi di cui fare tesoro.\r

\r

La formazione pedagogica del team Familiamus, in linea con gli standard del gruppo Familienhotels Südtirol che specializza gli operatori attraverso corsi ed esperienze mirate, garantisce un’assistenza qualificata e programmi di attività ludico-educative pensate attentamente per essere adatte alle diverse fasce di età.\r

","post_title":"Familienhotels Südtirol: primo 5 stelle del gruppo con l'ingresso del Familiamus di Rio Pusteria","post_date":"2023-08-01T11:34:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690889698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggio alla scoperta dell'aurora boreale fra le terre del Canada: Kibo propone, fra novembre 2023 e aprile 2024, una serie di pacchetti di tre notti che partono da Vancouver per ammirare lo straordinario fenomeno naturale che proprio durante l'inverno e in particolare nel mese di dicembre, se le notti sono serene, garantisce uno spettacolo unico.\r

\r

Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, situata proprio al di sotto dell'ovale aurorale, è considerata la migliore meta canadese, nei territori del Nord Ovest. per l'osservazione delle Luci del Nord. E proprio qui con il tour operator si può attendere l'Aurora in un’atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà: si sosta infatti in un tradizionale teepee, scaldandosi accanto a un fuoco e sorseggiando una bevanda calda all’Aurora Village, situato nelle vicinanze della città.\r

\r

Durante il soggiorno in hotel nel centro di Yellowknife, si ha l'opportunità di partecipare anche a varie attività incluse nella proposta, come l'esplorazione della città o la guida di una squadra di bellissimi cani da slitta lungo i sentieri innevati, per spostarsi la sera nelle tende in attesa dell’Aurora.\r

\r

Kibo propone differenti soluzioni di viaggio: le tre notti in Canada sono prenotabili in combinazione con altre destinazioni della programmazione. L’avventura tra le nevi e i ghiacci – molto emozionante anche per i più piccoli – può quindi aprire o concludere una vacanza intercontinentale per assaporare l’inverno nelle città statunitensi, le atmosfere festose del Messico o un soggiorno in resort sulle spiagge dei Caraibi o dell’oceano Pacifico.","post_title":"Kibo: viaggio in Canada alla scoperta dell'aurora boreale","post_date":"2023-08-01T11:17:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690888672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445817\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina[/caption]\r

\r

Caronte, caos aerei e impennata delle tariffe stanno frenando la stagione estiva. \"Agosto solido per il turismo, ma sotto le attese di inizio stagione\"\r

\r

Lieve rallentamento per il turismo. Per il mese di agosto 2023 sono attese 82 milioni di presenze turistiche presso le strutture ricettive italiane, circa 7,6 milioni in più dello scorso luglio ma 800mila in meno rispetto ad agosto 2022. Un calo di modesta entità, che certo non compromette l'andamento della stagione; ma che costituisce, comunque, un segnale negativo per il comparto, che da ottobre dello scorso anno aveva inanellato solo risultati positivi\r

\r

A stimarlo è CST per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un'indagine condotta su un campione di 1.492 imprenditori della ricettività in Italia.\r

\r

A contribuire alla leggera frenata delle presenze ad agosto - che per il 58% saranno di italiani - una serie di fattori. Tra questi, l'alluvione in Romagna avvenuta proprio in un periodo chiave per le prenotazioni straniere; ma sui flussi turistici esteri ha pesato anche Caronte e l'ampio risalto che la stampa internazionale ha riservato all'ondata di caldo in Italia. Ad incidere su viaggiatori italiani ed esteri invece l'aumento dei prezzi delle destinazioni legati al caro-vita e - in particolare sulle vacanze last minute - l'impennata delle tariffe aeree e dei costi di trasporto.\r

\r

\"Sarà un agosto solido per il turismo, ma certamente sotto le attese di inizio stagione\", commenta Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. \"Purtroppo, l'andamento dell'estate è stato influenzato negativamente da una serie di circostanze sfortunate. Caronte ha paradossalmente raffreddato l'estate, e il caos generato dall'incendio dell'aeroporto di Catania e dalle conseguenti difficoltà di trasporti ha avuto un impatto negativo, facendo saltare almeno 40mila pernottamenti in Sicilia. Eventi imprevedibili che pesano sui numeri del turismo italiano e sulle imprese del comparto, che si trovano a fronteggiare anche il caro-mutui dovuto all'incremento dei tassi di interesse. Una situazione da monitorare\".","post_title":"Assoturismo: agosto sarà al di sotto delle attese di inizio stagione","post_date":"2023-08-01T11:05:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690887924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri del turismo. Secondo le stime di Confindustria Alberghi il quadro generale si mantiene positivo, ma rispetto allo stesso periodo del 2022 gli alberghi italiani segnalano un rallentamento.\r

\r

Tiene il turismo internazionale, il trend delle prenotazioni si conferma in crescita mediamente tra il 4 e il 5% rispetto ad agosto dell’anno scorso che, va ricordato, aveva già fatto segnare numeri molto importanti. Tra le principali nazionalità spiccano Francia, Inghilterra e Germania e sul lungo raggio Usa, Brasile e Australia.\r

\r

Il turismo dei viaggiatori internazionali alimenta soprattutto il mercato delle città d’arte, Firenze (+4,5%) e Roma (+4%) in primis, seguite da Venezia (+3,5%). Segnali positivi anche da Napoli. Prosegue il trend molto positivo del lusso ancora in crescita rispetto al 2022.\r

\r

Stessa tendenza seppure più contenuta anche nelle destinazioni balneari dove le presenze di stranieri crescono mediamente dell’1,5%, a fronte di uno a 0,5% di crescita del turismo interno.\r

\r

Sull’andamento del turismo domestico incidono diversi fattori, dalla ripartenza dei viaggi verso l’estero - va ricordato lo scorso anno erano ancora in molta parte condizionati dalla situazione covid - agli effetti dell’inflazione. Mentre il turismo internazionale prosegue la sua spinta forte grazie anche ad una costante domanda di Italia e ad un cambio euro dollaro particolarmente favorevole.","post_title":"Il turismo internazionale cresce (+5%). Quello domestico diminuisce","post_date":"2023-08-01T11:01:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690887705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destinazione Maldive per la prima struttura a brand Nh Collection al di fuori di un contesto urbano. Nh Collection Maldives Havodda Resort, situato sull'atollo di Gaafu Dhaalu, aprirà i battenti il prossimo agosto ed è composto da 120 ville di lusso, di cui 60 sulla spiaggia e altrettante sull'acqua.\r

Tra gli atout del nuovo resort l'ampio ventaglio di opzioni culinarie, una spa d’ispirazione asiatica, una palestra completamente attrezzatala piscina con bar e un miniclub perfetto per i più piccoli. Inoltre, un centro per immersioni e sport acquatici con un team di esperti offrirà agli ospiti la possibilità di godere della bellezza della barriera corallina poco distante dalla spiaggia e della sua fauna colorata e particolare, grazie ad attività studiate ad hoc.\r

\"La continua espansione di Minor Hotels, e in particolare di NH Collection, in punti strategici per il turismo in Asia e Medio Oriente sta\r

posizionando il brand in prima linea a livello globale\" ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor International e Minor Hotels, sottolineando la solidità del Gruppo, che punta sull’espansione in nuovi territori allontanandosi dalle località urbane che da sempre caratterizzano il brand.","post_title":"Nh Collection sbarca alle Maldive: apertura in agosto per il resort da 120 ville di lusso","post_date":"2023-08-01T09:40:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690882849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semestre nel segno della positività per Minor Hotels, che nella prima metà del 2023 ha generato 1,03 miliardi di euro di ricavi, superando del 38,3% i 742,4 milioni di euro registrati nel primo semestre dello scorso anno. Dato ancor più significativo se rapportato a quello dell'analogo periodo del 2019, che viene superato del 25% (822 milioni di euro).\r

\r

La costante crescita dei ricavi è attribuibile a un aumento del 18,5% della tariffa media giornaliera - spiega una nota della società - che è passata da 114 euro nel primo semestre del 2022 a 135 euro in questo semestre. Da segnalare, inoltre, come il revPar sia aumentato del 44% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo gli 89 euro a notte, rispetto ai 62 euro del primo semestre del 2022 e ai 72 euro del semestre precedente.\r

\r

Nh ha registrato un profitto netto totale di 45 milioni di euro, rispetto alla rispetto alla perdita di 15,4 milioni di euro registrata nel primo semestre dello scorso anno e il 13% in più rispetto all'utile netto totale di 40 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2009.\r

\r

Il tasso di occupazione è migliorato di otto punti percentuali nella prima metà del 2023, raggiungendo una media del 66%: il dato è ancora inferiore di tre punti percentuali rispetto alla media del primo semestre 2019. \r

\r

Spicca in questo contesto la performance dell'Italia: il nostro Paese ha registrato il maggior aumento nell'adr, che ha raggiunto 175 euro nel semestre, rispetto ai 141 euro dei primi sei mesi 2022, mentre l'occupazione media è stata del 66%, un punto percentuale in più sul dato dell'anno scorso.","post_title":"Nh torna ai numeri 2019 con ricavi semestrali che salgono a 1,03 miliardi di euro","post_date":"2023-07-28T12:27:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690547255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_269063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luis Gallego, ceo del Gruppo Iag[/caption]\r

\r

Il Gruppo Iag archivia il secondo trimestre del 2023 nel migliore dei modi, con profitti molto più consistenti del previsto. L'utile operativo ha raggiunto quota 1,3 miliardi di euro, rispetto alla perdita da 466 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

La domanda risulta forte in tutte le componenti del gruppo, con una particolare performance delle attività in Spagna che hanno permesso a Iberia di ottenere un profitto operativo record per ogni trimestre. L'aumento dei profitti e del flusso di cassa netto, a 1,9 miliardi di euro dai 512 milioni di euro di un anno fa, ha permesso di ridurre il debito netto a 7,6 miliardi di euro a fine giugno, rispetto ai 10,4 miliardi di euro di fine dicembre.\r

\r

Luis Gallego, ceo di Iag, ha dichiarato che i profitti stanno aiutando a finanziare gli investimenti e che il gruppo \"punta a tornare alla capacità pre-pandemia alla fine del 2023\". \r

\r

Un annuncio separato ha confermato gli ordini per altri sette aerei widebody per British Airways e Iberia per ripristinare la capacità delle flotte a lungo raggio, con un'offerta complessiva del gruppo nella prima metà dell'anno tornata al 94% dei livelli del 2019.\r

\r

\"Le tariffe sono aumentate in media di circa il 9,5% e i ricavi hanno raggiunto i 13,6 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 45% rispetto all'anno precedente - ha sottolineato Gallego -. La domanda dei passeggeri rimane forte in tutto il gruppo, in particolare per i viaggi leisure, con circa l'80% del fatturato passeggeri per il terzo trimestre già prenotato\" e il 30% è stato prenotato per il quarto trimestre.","post_title":"Volano alto i profitti del gruppo Iag e battono tutte le stime","post_date":"2023-07-28T11:49:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690544952000]}]}}