Il presidente Fiavet Giuseppe Ciminnisi ricorda Alberto Corti Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ha voluto ricordare sulle pagine di questo giornale online Alberto Corti. Alberto Corti è stato un figlio della Fiavet, per questo era sempre con noi, sia perché i nostri rapporti erano strettissimi, sia per la grande amicizia che ci legava. Era ancora giovane quando mosse i primi passi nella nostra federazione, ma si capiva subito che era un cavallo di razza. Uno che sarebbe andato forte, verso nuove mete, a risolvere i grossi problemi del turismo nazionale. Aveva questo un approccio aperto verso le cose, ma anche verso l’amicizia, per cui, parlandoci, lui riusciva a metter in luce non solo tuti gli aspetti di un problema, ma anche quel lato che nessuno aveva preso in considerazione. La mia ammirazione per lui e la nostra amicizia è stata ed è una delle ispirazioni nella mia vita. Naturalmente c’era anche, come ho già detto, un’amicizia personale sincera, fatta di gentilezza e di stima, di vicinanza e di affetto. La notizia della sua scomparsa ci e mi ha buttato in un grande sconforto. Noi seguiremo la sua lezione, il suo esempio. Sempre dritto al punto, sempre a cambiare le cose che devono essere cambiate. Senza paura. Ciao Alberto Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare. I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità. Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline. Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello. Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità. Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa. Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo. Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa. I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri. Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale. Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta. [post_title] => Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura [post_date] => 2025-09-23T08:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758617092000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante questo articolo lo abbia scritto sabato scorso voglio ribadirlo anche oggi affinché possa rirpendere l'argomento e parlare con più calma di Alberto. In questo sabato di settembre con il caldo che ritorna, nel mezzo sonno pomeridiano arriva la fucilata. E' morto Alberto Corti. Uno degli uomini più intelligenti e preparati del nostro settore, oltre che mio amico personale da tantissimi anni. La stima e il rispetto e la simpatia per Alberto per me erano un'abitudine. Sempre di un ingegno fuori dal comune, aveva la capacità di scovare ogni problema, riuscendo a individuare il punto che non andava e quindi a migliorarlo. Una persona giusta e leale. Questa notizia mi lascia atterrito. Ci saremmo visti come al solito a Rimini e ci saremmo scambiate le nostre battute da vecchi amici. Era in Fiavet quando lo conobbi per la prima volta a fianco di Sergio Piscitello. Molti lo consideravano un tecnocrate. E in parte lo era. Aveva la legislazione sul turismo nelle mani, conosceva il settore come pochi, forse come nessuno. Ma lui non era solo un tecnocrate, era uno di quei rari uomini che riescono a scovare il granello di sabbia nell'ingranaggio. Lo toglieva e la macchina riprendeva ad andare. Per questo ai miei occhi è sempre stato una specie di antropologo, una specie di esploratore che entrava nei nuclei più complicati delle cose riuscendo a risolvere anche i punti più intricatai. Un'amicizia la nostra che risale agli anni ottanta/novanta. Una simpatia immediata. Un uomo con cui potevi passare un pomeriggio a parlare di tutto e a ridere delle distorsioni del mondo. E quando sbagliavo su un argomento non mi riprendeva, con sapienza me lo rispiegava finché la cosa diventata chiara. Ecco, la chiarezza, la totale mancanza di falsità, la giustezza e tranquillità del suo modo di parlare sono qualcosa che non si possono dimenticare. Che almeno io non posso dimenticare. Io gli volevo bene Giuseppe Aloe [post_title] => E' morto Alberto Corti uno dei pochi che aveva quasi sempre ragione [post_date] => 2025-09-22T13:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758546266000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497364 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno stanziamento di 13 miliardi di euro: questo l'investimento di Aena, primo operatore aeroportuale al mondo per numero di passeggeri, per la modernizzazione degli scali spagnoli nel periodo 2027-2031. Si tratta del “più grande investimento nella nostra rete degli ultimi decenni”, ha sottolineato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. La proposta di investimento, fissata precisamente a 12,888 miliardi di euro, deve ancora ottenere l'approvazione del Consiglio dei ministri spagnolo. Sánchez assicura che 1,5 miliardi di euro “saranno destinati a progetti tecnologici, innovazione, sostenibilità ambientale, per vedere come possiamo continuare a decarbonizzare la nostra economia”. Questo investimento, ha spiegato ancora, “è la strategia che ci consentirà di continuare a modernizzare e ampliare non solo i principali aeroporti spagnoli, ma anche tutti quelli che devono adeguarsi alla crescita della domanda”. Il primo ministro ricorda come gli aeroporti siano "la prima immagine che molti turisti internazionali hanno della Spagna. Ogni 12 secondi, un aereo decolla o atterra nella rete di aeroporti gestita da Aena”, che nel 2025 movimenterà oltre 320 milioni di passeggeri. Nel primo semestre di quest'anno l'utile del gruppo è aumentato del 10% su base annua grazie al dinamismo del traffico aereo, sostenuto dall'elevata affluenza turistica. L'utile netto ha raggiunto gli 894 milioni di euro. Il fatturato del gruppo ha raggiunto nel primo semestre quasi 3 miliardi di euro, +9% rispetto a un anno fa. Con l'integrazione dell'aeroporto londinese di Luton e degli aeroporti gestiti dal gruppo spagnolo in Brasile, tra giugno e agosto 2025 Aena ha movimentato 258 milioni di passeggeri (+4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). [post_title] => Aena: 13 mld di euro per il rinnovo degli aeroporti spagnoli entro il 2031 [post_date] => 2025-09-22T09:25:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758533108000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'orizzonte rimane il pareggio, come più volte auspicato, già nel 2025: Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways, conferma dalle colonne de Il Corriere della Sera, una previsione positiva per fine anno, dopo un'analisi di questa prima parte che non risparmia qualche preoccupazione legata ad un utilizzo parziale della flotta, a causa dei problemi ai motori Pratt & Whitney, installati sugli A220, A320neo e A321neo. I dati del primo semestre parlano di "8,1 milioni di passeggeri trasportati, in linea con l’anno scorso, ma con un incremento del 15% sui voli intercontinentali" e un load factor medio "dell’82%, contro il 79% del 2024. Sul fronte economico i ricavi totali sono stati 1,5 miliardi, 100 milioni in più rispetto all’anno scorso". L'ebit risulta negativo per "46 milioni, ma in miglioramento di 40 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024" e il risultato netto viene definito migliore dell'anno precedente, "anche sopra il budget (...) e complessivamente negativo per circa 100 milioni". Ma "la seconda metà dell’anno è migliore della prima perché c’è il picco estivo, quindi puntiamo ad avvicinarci proprio al pareggio. I prezzi bassi del carburante ci aiutano, abbiamo fatto un po’ di gestione dei costi anche internamente: l’effetto positivo rispetto al budget è dovuto grazie a queste due voci". Per ora, tra luglio e agosto Ita ha trasportato "quasi 3 milioni di passeggeri, il 14% in meno rispetto allo stesso bimestre dell’anno scorso, con un load factor dell’86% (contro l’84% del 2024). I ricavi sono calati del 6%, meno rispetto ai passeggeri: significa che il margine è stato migliore". Una flessione dei passeggeri che è da imputarsi alle problematiche legate ai motori, "che riguardano tutto il settore e sono più gravi di quanto previsto sei mesi fa: stimavamo 8 aerei fermi quest’anno e invece sono 15" evidenzia l'ad. Di fatto la compagnia utilizza 77 velivoli rispetto ai 100 in flotta. Una situazione che Eberhart vede risolversi non prima del 2027: "Il 2026 sarà ancora un anno difficile, anche se con una pianificazione più stabile". Traffico passeggeri: bene il mercato domestico, Canada e Sud America Quanto all'andamento del traffico, "molto bene il segmento domestico, il Canada, il Sud America" oltre a Giappone, Svizzera, Francia, Tunisia e Algeria. "Risultati sostanzialmente in linea con l’anno scorso" per gli Stati Uniti, quindi il dato è positivo" mentre soddisfazioni arrivano anche da Bangkok". Meno bene, India, Germania, Belgio e Paesi Bassi, questi ultimi a causa delle limitazioni imposte su Milano Linate dall’Antitrust Ue. Il fermo su Tel Aviv pesa, "calcoliamo 50 milioni di euro di ricavi in meno tra maggio e ottobre 2025". Per le novità long haul occorrerà attendere, nei prossimi uno o due anni Eberhart pensa ad un aumento di capacità su rotte esistenti quali Buenos Aires, Rio de Janeiro e San Paolo". L'espansione sul Nord America è legata all'adesione alla jv A++ con United ed Air Canada, programmata per il 2027. I sindacati I sindacati hanno chiesto un piano industriale 2026-2030 più ambizioso di quello annunciato a luglio, ma la vision dell'ad è ferma: "Dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio. Prima lo raggiungiamo, prima possiamo decidere una crescita più aggressiva. Sottolineo che gli effetti delle sinergie con il gruppo Lufthansa e le sue alleate li inizieremo a vedere soprattutto nel 2027 (...) Dobbiamo crescere perché c’è un mercato che lo giustifica. Sono felice se si crea maggiore occupazione, ma questo deve avvenire senza operare in perdita". [post_title] => Ita Airways: Eberhart conferma le stime sul pareggio. Tutti i numeri 2025 [post_date] => 2025-09-22T08:33:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758530028000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497369 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All’interno della cornice della Rome Future Week si è svolto ieri Visioni: per un turismo più consapevole, un incontro che ha messo al centro le grandi sfide e le nuove direzioni del turismo incoming. Non si tratta soltanto di accoglienza o di promozione: oggi la vera sfida per le destinazioni italiane più richieste e iconiche, Roma in primis, è governare flussi, aspettative e narrazioni, coniugando competitività, sostenibilità e cultura. Il panel ha costruito un mosaico di riflessioni, di 'visioni', che, pezzo dopo pezzo, hanno delineato un unico disegno: quello di un turismo che non sia più semplice movimento di persone, ma strumento di valore per comunità, territori e imprese. Giacomo Guzzardi, direttore generale Le Méridien Visconti Rome & Palazzo Scanderbeg – Marriott International, ha aperto la discussione con una prospettiva concreta: l’hotel non dovrebbe rappresentare più solo un luogo di soggiorno e accoglienza, ma diventare presidio di cultura, di identità territoriale e di sostenibilità. che dialoga con la città e con le comunità, come Le Méridien Visconti Rome sta facendo con le iniziative Unlock Art, che permette ai propri clienti di usufruire di tariffe agevolate per entrare MAXXI, o come Water for Life, che trasforma i 'nasoni' romani in simboli di responsabilità ambientale, dimostrano che anche l’hotellerie internazionale può farsi parte attiva di una narrazione cittadina. Su questa linea si è innestato l’intervento di Paolo Giuntarelli, direttore Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio. Se l’hotel può diventare presidio, la Regione deve essere regista. "La sfida non è solo attrarre visitatori - ha spiegato - ma trattenerli, convincerli a restare di più e a spingersi oltre i circuiti tradizionali". Le DMO territoriali, gli itinerari religiosi e sportivi urbani e periurbani vanno in questa direzione: strumenti che legano pubblico e privato, offrendo al turista nuove ragioni per uscire da Roma e scoprire un Lazio diffuso, fatto di borghi, natura e autenticità. Belinda Bortolan, founder di BortolanCarnevali & Partners, ha aggiunto che senza una narrazione forte, coerente e strategica tutto questo rischia di restare invisibile: «Ogni destinazione deve partire da un lavoro di analisi per costruire un’identità chiara e credibile». Il passaggio da comunicazione a informazione è stato naturale con Davide Desario, direttore AdnKronos, che ha ricordato il ruolo cruciale dei media, che non solo raccontano il turismo, ma ne costruiscono l’immaginario e hanno il dovere di mostrare luci e ombre, affinché il lettore o il viaggiatore abbiano strumenti critici e non solo suggestioni patinate. Remo Tagliacozzo, docente di Organizzazione delle imprese turistiche (La Sapienza) e a.d. di Acquario Romano, ha ricordato come senza formazione e competenze ogni racconto resti parola vuota e come il sistema turistico italiano, caratterizzato da nanismo imprenditoriale e gap tecnologici rischi di non riuscire a reggere la competizione globale senza una formazione adeguata e investimenti sulle risorse. Da qui la riflessione è proseguita con Daniele Manetti, sales director di Sojern, che ha posto l’accento sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale nell’affrontare queste sfide: «La tecnologia – ha raccontato – può supportare le realtà e gli enti sul fronte del targeting e della misurazione, restituendo non solo il valore del ritorno economico degli investimenti, ma offrendo strumenti per governare i flussi e affrontare fenomeni complessi come l’unbalanced tourism». Un esempio concreto di come utilizzare strategia, risorse e connessioni per rigenerare un patrimonio dimenticato è arrivato da Alberto Acciari, presidente Tevere Day, progetto che ha avuto il merito di riportare sulla scena il fiume simbolo di Roma, tornato oggi spazio di comunità e attrazione sostenibile. A chiudere la riflessione, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo e innovazione e giornalista di Travel Quotidiano, che ha ricordato come tutti i driver emersi nel racconto, sostenibilità, cultura, competenze e innovazione, siano da intendersi non come percorsi paralleli, ma come pilastri che si sorreggono a vicenda, creando una struttura solida su cui costruire il turismo del futuro. [gallery ids="497376,497375,497374"] [post_title] => 'Visioni' per un turismo più consapevole a Rome Future Week [post_date] => 2025-09-19T15:42:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758296558000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lunedì nero quello del 22 settembre che in Italia sarà segnato da uno sciopero generale che interesserà numerosi servizi pubblici e privati. Le amministrazioni pubbliche e le aziende di trasporto stanno diffondendo in queste ore gli schemi di servizio e le fasce tutelate. In particolare, per il trasporto ferroviario lo sciopero del personale addetto alla circolazione va dalle 21.00 di domenica 21 alle 20.59 di lunedì 22. Rfi segnala che lo sciopero coinvolge il Gruppo FS, Italo e Trenord, e che le modifiche al servizio possono iniziare prima dell’avvio formale e protrarsi dopo la conclusione. Servizi garantiti Trenitalia segnala che saranno assicurati servizi minimi: regionali nelle fasce 6–9 e 18–21; per la lunga percorrenza è disponibile l’elenco dei convogli garantiti. È previsto rimborso/riprotezione per chi rinuncia al viaggio secondo le regole pubblicate. Qui l'elenco dei treni Italo garantiti durante la giornata. Trenord ricorda che saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. La mobilitazione è stata proclamata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle del sindacalismo di base, con modalità che variano a seconda dei settori e delle città. Le ragioni richiamate nei documenti di proclamazione riguardano in particolare la guerra a Gaza e, più in generale, l’opposizione all’“economia di guerra”. [post_title] => Sciopero trasporti del 22 settembre: i servizi garanti di Trenitalia e Italo [post_date] => 2025-09-19T11:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758280258000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497336" align="alignleft" width="207"] Oliviero Polli[/caption] Teldar Travel, la soluzione B2B di alloggi per i professionisti del turismo, annuncia la nomina di Oliviero Polli come market leader Italy, una tappa fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale. Oliviero Polli torna in Teldar Travel con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail. La sua carriera si è sviluppata in diversi mercati europei e internazionali, ricoprendo ruoli di leadership in marchi rinomati come Hotelplan Italia, Columbus Viaggi e Top Cruises. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella distribuzione alberghiera B2B presso Albatravel e ha lavorato direttamente come agente di viaggio per oltre cinque anni, acquisendo così una visione completa della filiera del turismo. Background Questo background gli conferisce una comprensione unica delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei professionisti del turismo italiani, dagli agenti di viaggio ai tour operator. Avendo già collaborato con Teldar Travel in passato, Oliviero unisce una profonda conoscenza del brand e un’elevata competenza nel settore, rendendolo il partner ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita in Italia. “Questa nomina riflette le nostre forti ambizioni per il mercato italiano,” afferma Adam McKnight, Chief Growth Officer di Gekko Group. “Siamo felici di accogliere nuovamente Oliviero. La sua esperienza, energia e conoscenza approfondita del trade ci aiuteranno a fornire ancora più valore ai professionisti dei viaggi in tutto il Paese.” Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Nel suo nuovo ruolo, Oliviero collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani. [post_title] => Oliviero Polli è il nuovo market leader Italy di Teldar Travel [post_date] => 2025-09-19T10:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758279317000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eti Viaggi in rotta sull'Italia. Il tour operator specializzato sulla destinazione Egitto, con sede centrale a Francoforte e una consolidata presenza in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Regno Unito, rafforza il proprio posizionamento internazionale e conferma la centralità del mercato italiano nella sua strategia di crescita. Primo ufficio a Trieste «Con l’apertura del nostro primo ufficio in Italia a Trieste a metà ottobre, vogliamo consolidare relazioni forti con agenzie e partner locali, offrendo un prodotto competitivo e di qualità che si distingue sul mercato» sottolinea Martin Hafner, amministratore delegato di EtiViaggi. EtiViaggi propone in Italia in esclusiva il brand Red Sea Hotels. Dopo l’avvio delle attività in Italia con il primo volo partito da Verona il 25 luglio, Eti Viaggi ha inaugurato una nuova stagione che si concluderà il 1° novembre. A rendere ancora più completa l’esperienza di viaggio contribuisce la collaborazione con il partner storico Cairo Express Travel. Lo sguardo è comunque già proiettato al futuro: Eti Viaggi sarà operativo anche durante le festività di Natale e Capodanno con collegamenti speciali da Verona, offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di grande richiesta. Inoltre, in occasione di TTG Travel Experience, il tour operator rivelerà in anteprima il programma voli per il 2026. A TTG Travel Experience sarà possibile inoltre incontrare i referenti Eti: Nicole Cudicio, responsabile vendite Italia; Nikola Stampfer, responsabile vendite Slovenia; Michael Achatz, responsabile marketing e pubbliche relazioni. [post_title] => Eti Viaggi apre una sede a Trieste: Egitto in primo piano [post_date] => 2025-09-18T12:13:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758197593000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha confermato il collegamento da Forlì a Palermo anche per l’inverno 2025-2026: «La rotta sarà servita da cinque frequenze alla settimana» afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost irlandese. Il manager ricorda che «per sbloccare tutto il potenziale di crescita dell’Italia, Ryanair fa appello al Governo e alle regioni affinché seguano l’esempio di successo di Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato ad una crescita davvero significativa. Qualora l’addizionale comunale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair potrebbe rispondere con un piano di crescita ambizioso per l’Italia nei prossimi anni che include una crescita del traffico fino ad oltre 80milioni di passeggeri all’anno, più di 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 ulteriori aeromobili basati (per un investimento di $4 miliardi) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani». [post_title] => Ryanair sulla Forlì-Palermo anche d'inverno, con cinque voli settimanali [post_date] => 2025-09-18T11:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758196630000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ciminnisi ricorda alberto corti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1598,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare.\r

\r

I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità.\r

\r

Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline.\r

\r

Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello.\r

\r

Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità.\r

\r

Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa.\r

\r

Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo.\r

\r

Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa.\r

\r

I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri.\r

\r

Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale.\r

\r

Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta.","post_title":"Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura","post_date":"2025-09-23T08:44:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758617092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante questo articolo lo abbia scritto sabato scorso voglio ribadirlo anche oggi affinché possa rirpendere l'argomento e parlare con più calma di Alberto.\r

\r

In questo sabato di settembre con il caldo che ritorna, nel mezzo sonno pomeridiano arriva la fucilata. E' morto Alberto Corti. Uno degli uomini più intelligenti e preparati del nostro settore, oltre che mio amico personale da tantissimi anni. La stima e il rispetto e la simpatia per Alberto per me erano un'abitudine. Sempre di un ingegno fuori dal comune, aveva la capacità di scovare ogni problema, riuscendo a individuare il punto che non andava e quindi a migliorarlo.\r

\r

Una persona giusta e leale. Questa notizia mi lascia atterrito. Ci saremmo visti come al solito a Rimini e ci saremmo scambiate le nostre battute da vecchi amici. Era in Fiavet quando lo conobbi per la prima volta a fianco di Sergio Piscitello. \r

\r

Molti lo consideravano un tecnocrate. E in parte lo era. Aveva la legislazione sul turismo nelle mani, conosceva il settore come pochi, forse come nessuno. Ma lui non era solo un tecnocrate, era uno di quei rari uomini che riescono a scovare il granello di sabbia nell'ingranaggio. Lo toglieva e la macchina riprendeva ad andare. Per questo ai miei occhi è sempre stato una specie di antropologo, una specie di esploratore che entrava nei nuclei più complicati delle cose riuscendo a risolvere anche i punti più intricatai.\r

\r

Un'amicizia la nostra che risale agli anni ottanta/novanta. Una simpatia immediata. Un uomo con cui potevi passare un pomeriggio a parlare di tutto e a ridere delle distorsioni del mondo. E quando sbagliavo su un argomento non mi riprendeva, con sapienza me lo rispiegava finché la cosa diventata chiara. Ecco, la chiarezza, la totale mancanza di falsità, la giustezza e tranquillità del suo modo di parlare sono qualcosa che non si possono dimenticare. Che almeno io non posso dimenticare.\r

\r

Io gli volevo bene\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"E' morto Alberto Corti uno dei pochi che aveva quasi sempre ragione","post_date":"2025-09-22T13:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758546266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 13 miliardi di euro: questo l'investimento di Aena, primo operatore aeroportuale al mondo per numero di passeggeri, per la modernizzazione degli scali spagnoli nel periodo 2027-2031.\r

\r

Si tratta del “più grande investimento nella nostra rete degli ultimi decenni”, ha sottolineato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. La proposta di investimento, fissata precisamente a 12,888 miliardi di euro, deve ancora ottenere l'approvazione del Consiglio dei ministri spagnolo.\r

\r

Sánchez assicura che 1,5 miliardi di euro “saranno destinati a progetti tecnologici, innovazione, sostenibilità ambientale, per vedere come possiamo continuare a decarbonizzare la nostra economia”.\r

\r

Questo investimento, ha spiegato ancora, “è la strategia che ci consentirà di continuare a modernizzare e ampliare non solo i principali aeroporti spagnoli, ma anche tutti quelli che devono adeguarsi alla crescita della domanda”.\r

\r

Il primo ministro ricorda come gli aeroporti siano \"la prima immagine che molti turisti internazionali hanno della Spagna. Ogni 12 secondi, un aereo decolla o atterra nella rete di aeroporti gestita da Aena”, che nel 2025 movimenterà oltre 320 milioni di passeggeri.\r

\r

Nel primo semestre di quest'anno l'utile del gruppo è aumentato del 10% su base annua grazie al dinamismo del traffico aereo, sostenuto dall'elevata affluenza turistica. L'utile netto ha raggiunto gli 894 milioni di euro. Il fatturato del gruppo ha raggiunto nel primo semestre quasi 3 miliardi di euro, +9% rispetto a un anno fa.\r

\r

Con l'integrazione dell'aeroporto londinese di Luton e degli aeroporti gestiti dal gruppo spagnolo in Brasile, tra giugno e agosto 2025 Aena ha movimentato 258 milioni di passeggeri (+4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso).\r

\r

","post_title":"Aena: 13 mld di euro per il rinnovo degli aeroporti spagnoli entro il 2031","post_date":"2025-09-22T09:25:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758533108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'orizzonte rimane il pareggio, come più volte auspicato, già nel 2025: Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways, conferma dalle colonne de Il Corriere della Sera, una previsione positiva per fine anno, dopo un'analisi di questa prima parte che non risparmia qualche preoccupazione legata ad un utilizzo parziale della flotta, a causa dei problemi ai motori Pratt & Whitney, installati sugli A220, A320neo e A321neo.\r

\r

I dati del primo semestre parlano di \"8,1 milioni di passeggeri trasportati, in linea con l’anno scorso, ma con un incremento del 15% sui voli intercontinentali\" e un load factor medio \"dell’82%, contro il 79% del 2024. Sul fronte economico i ricavi totali sono stati 1,5 miliardi, 100 milioni in più rispetto all’anno scorso\".\r

\r

\r

\r

L'ebit risulta negativo per \"46 milioni, ma in miglioramento di 40 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024\" e il risultato netto viene definito migliore dell'anno precedente, \"anche sopra il budget (...) e complessivamente negativo per circa 100 milioni\".\r

Ma \"la seconda metà dell’anno è migliore della prima perché c’è il picco estivo, quindi puntiamo ad avvicinarci proprio al pareggio. I prezzi bassi del carburante ci aiutano, abbiamo fatto un po’ di gestione dei costi anche internamente: l’effetto positivo rispetto al budget è dovuto grazie a queste due voci\".\r

\r

Per ora, tra luglio e agosto Ita ha trasportato \"quasi 3 milioni di passeggeri, il 14% in meno rispetto allo stesso bimestre dell’anno scorso, con un load factor dell’86% (contro l’84% del 2024). I ricavi sono calati del 6%, meno rispetto ai passeggeri: significa che il margine è stato migliore\".\r

\r

\r

\r

\r

Una flessione dei passeggeri che è da imputarsi alle problematiche legate ai motori, \"che riguardano tutto il settore e sono più gravi di quanto previsto sei mesi fa: stimavamo 8 aerei fermi quest’anno e invece sono 15\" evidenzia l'ad. Di fatto la compagnia utilizza 77 velivoli rispetto ai 100 in flotta.\r

\r

\r

Una situazione che Eberhart vede risolversi non prima del 2027: \"Il 2026 sarà ancora un anno difficile, anche se con una pianificazione più stabile\".\r

\r

Traffico passeggeri: bene il mercato domestico, Canada e Sud America\r

\r

Quanto all'andamento del traffico, \"molto bene il segmento domestico, il Canada, il Sud America\" oltre a Giappone, Svizzera, Francia, Tunisia e Algeria. \"Risultati sostanzialmente in linea con l’anno scorso\" per gli Stati Uniti, quindi il dato è positivo\" mentre soddisfazioni arrivano anche da Bangkok\".\r

\r

\r

\r

\r

Meno bene, India, Germania, Belgio e Paesi Bassi, questi ultimi a causa delle limitazioni imposte su Milano Linate dall’Antitrust Ue. Il fermo su Tel Aviv pesa, \"calcoliamo 50 milioni di euro di ricavi in meno tra maggio e ottobre 2025\".\r

\r

\r

\r

Per le novità long haul occorrerà attendere, nei prossimi uno o due anni Eberhart pensa ad un aumento di capacità su rotte esistenti quali Buenos Aires, Rio de Janeiro e San Paolo\". L'espansione sul Nord America è legata all'adesione alla jv A++ con United ed Air Canada, programmata per il 2027.\r

\r

I sindacati\r

\r

\r

I sindacati hanno chiesto un piano industriale 2026-2030 più ambizioso di quello annunciato a luglio, ma la vision dell'ad è ferma: \"Dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio. Prima lo raggiungiamo, prima possiamo decidere una crescita più aggressiva. Sottolineo che gli effetti delle sinergie con il gruppo Lufthansa e le sue alleate li inizieremo a vedere soprattutto nel 2027 (...) Dobbiamo crescere perché c’è un mercato che lo giustifica. Sono felice se si crea maggiore occupazione, ma questo deve avvenire senza operare in perdita\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways: Eberhart conferma le stime sul pareggio. Tutti i numeri 2025","post_date":"2025-09-22T08:33:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758530028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497369","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All’interno della cornice della Rome Future Week si è svolto ieri Visioni: per un turismo più consapevole, un incontro che ha messo al centro le grandi sfide e le nuove direzioni del turismo incoming. Non si tratta soltanto di accoglienza o di promozione: oggi la vera sfida per le destinazioni italiane più richieste e iconiche, Roma in primis, è governare flussi, aspettative e narrazioni, coniugando competitività, sostenibilità e cultura.\r

\r

Il panel ha costruito un mosaico di riflessioni, di 'visioni', che, pezzo dopo pezzo, hanno delineato un unico disegno: quello di un turismo che non sia più semplice movimento di persone, ma strumento di valore per comunità, territori e imprese.\r

\r

Giacomo Guzzardi, direttore generale Le Méridien Visconti Rome & Palazzo Scanderbeg – Marriott International, ha aperto la discussione con una prospettiva concreta: l’hotel non dovrebbe rappresentare più solo un luogo di soggiorno e accoglienza, ma diventare presidio di cultura, di identità territoriale e di sostenibilità. che dialoga con la città e con le comunità, come Le Méridien Visconti Rome sta facendo con le iniziative Unlock Art, che permette ai propri clienti di usufruire di tariffe agevolate per entrare MAXXI, o come Water for Life, che trasforma i 'nasoni' romani in simboli di responsabilità ambientale, dimostrano che anche l’hotellerie internazionale può farsi parte attiva di una narrazione cittadina.\r

\r

Su questa linea si è innestato l’intervento di Paolo Giuntarelli, direttore Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio. Se l’hotel può diventare presidio, la Regione deve essere regista. \"La sfida non è solo attrarre visitatori - ha spiegato - ma trattenerli, convincerli a restare di più e a spingersi oltre i circuiti tradizionali\". Le DMO territoriali, gli itinerari religiosi e sportivi urbani e periurbani vanno in questa direzione: strumenti che legano pubblico e privato, offrendo al turista nuove ragioni per uscire da Roma e scoprire un Lazio diffuso, fatto di borghi, natura e autenticità.\r

\r

Belinda Bortolan, founder di BortolanCarnevali & Partners, ha aggiunto che senza una narrazione forte, coerente e strategica tutto questo rischia di restare invisibile: «Ogni destinazione deve partire da un lavoro di analisi per costruire un’identità chiara e credibile». Il passaggio da comunicazione a informazione è stato naturale con Davide Desario, direttore AdnKronos, che ha ricordato il ruolo cruciale dei media, che non solo raccontano il turismo, ma ne costruiscono l’immaginario e hanno il dovere di mostrare luci e ombre, affinché il lettore o il viaggiatore abbiano strumenti critici e non solo suggestioni patinate. Remo Tagliacozzo, docente di Organizzazione delle imprese turistiche (La Sapienza) e a.d. di Acquario Romano, ha ricordato come senza formazione e competenze ogni racconto resti parola vuota e come il sistema turistico italiano, caratterizzato da nanismo imprenditoriale e gap tecnologici rischi di non riuscire a reggere la competizione globale senza una formazione adeguata e investimenti sulle risorse.\r

\r

Da qui la riflessione è proseguita con Daniele Manetti, sales director di Sojern, che ha posto l’accento sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale nell’affrontare queste sfide: «La tecnologia – ha raccontato – può supportare le realtà e gli enti sul fronte del targeting e della misurazione, restituendo non solo il valore del ritorno economico degli investimenti, ma offrendo strumenti per governare i flussi e affrontare fenomeni complessi come l’unbalanced tourism». Un esempio concreto di come utilizzare strategia, risorse e connessioni per rigenerare un patrimonio dimenticato è arrivato da Alberto Acciari, presidente Tevere Day, progetto che ha avuto il merito di riportare sulla scena il fiume simbolo di Roma, tornato oggi spazio di comunità e attrazione sostenibile.\r

\r

A chiudere la riflessione, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo e innovazione e giornalista di Travel Quotidiano, che ha ricordato come tutti i driver emersi nel racconto, sostenibilità, cultura, competenze e innovazione, siano da intendersi non come percorsi paralleli, ma come pilastri che si sorreggono a vicenda, creando una struttura solida su cui costruire il turismo del futuro.\r

\r

[gallery ids=\"497376,497375,497374\"]","post_title":"'Visioni' per un turismo più consapevole a Rome Future Week","post_date":"2025-09-19T15:42:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758296558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lunedì nero quello del 22 settembre che in Italia sarà segnato da uno sciopero generale che interesserà numerosi servizi pubblici e privati.\r

\r

Le amministrazioni pubbliche e le aziende di trasporto stanno diffondendo in queste ore gli schemi di servizio e le fasce tutelate.\r

\r

In particolare, per il trasporto ferroviario lo sciopero del personale addetto alla circolazione va dalle 21.00 di domenica 21 alle 20.59 di lunedì 22. Rfi segnala che lo sciopero coinvolge il Gruppo FS, Italo e Trenord, e che le modifiche al servizio possono iniziare prima dell’avvio formale e protrarsi dopo la conclusione.\r

Servizi garantiti\r

Trenitalia segnala che saranno assicurati servizi minimi: regionali nelle fasce 6–9 e 18–21; per la lunga percorrenza è disponibile l’elenco dei convogli garantiti. È previsto rimborso/riprotezione per chi rinuncia al viaggio secondo le regole pubblicate.\r

\r

Qui l'elenco dei treni Italo garantiti durante la giornata.\r

\r

Trenord ricorda che saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. \r

\r

La mobilitazione è stata proclamata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle del sindacalismo di base, con modalità che variano a seconda dei settori e delle città. Le ragioni richiamate nei documenti di proclamazione riguardano in particolare la guerra a Gaza e, più in generale, l’opposizione all’“economia di guerra”. ","post_title":"Sciopero trasporti del 22 settembre: i servizi garanti di Trenitalia e Italo","post_date":"2025-09-19T11:10:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758280258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497336\" align=\"alignleft\" width=\"207\"] Oliviero Polli[/caption]\r

\r

Teldar Travel, la soluzione B2B di alloggi per i professionisti del turismo, annuncia la nomina di Oliviero Polli come market leader Italy, una tappa fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale.\r

\r

Oliviero Polli torna in Teldar Travel con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail. La sua carriera si è sviluppata in diversi mercati europei e internazionali, ricoprendo ruoli di leadership in marchi rinomati come Hotelplan Italia, Columbus Viaggi e Top Cruises.\r

\r

Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella distribuzione alberghiera B2B presso Albatravel e ha lavorato direttamente come agente di viaggio per oltre cinque anni, acquisendo così una visione completa della filiera del turismo.\r

\r

\r

Background\r

Questo background gli conferisce una comprensione unica delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei professionisti del turismo italiani, dagli agenti di viaggio ai tour operator. Avendo già collaborato con Teldar Travel in passato, Oliviero unisce una profonda conoscenza del brand e un’elevata competenza nel settore, rendendolo il partner ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita in Italia.\r

\r

“Questa nomina riflette le nostre forti ambizioni per il mercato italiano,” afferma Adam McKnight, Chief Growth Officer di Gekko Group. “Siamo felici di accogliere nuovamente Oliviero. La sua esperienza, energia e conoscenza approfondita del trade ci aiuteranno a fornire ancora più valore ai professionisti dei viaggi in tutto il Paese.”\r

\r

Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Nel suo nuovo ruolo, Oliviero collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani.","post_title":"Oliviero Polli è il nuovo market leader Italy di Teldar Travel","post_date":"2025-09-19T10:55:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758279317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti Viaggi in rotta sull'Italia. Il tour operator specializzato sulla destinazione Egitto, con sede centrale a Francoforte e una consolidata presenza in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Regno Unito, rafforza il proprio posizionamento internazionale e conferma la centralità del mercato italiano nella sua strategia di crescita.\r

Primo ufficio a Trieste\r

«Con l’apertura del nostro primo ufficio in Italia a Trieste a metà ottobre, vogliamo consolidare relazioni forti con agenzie e partner locali, offrendo un prodotto competitivo e di qualità che si distingue sul mercato» sottolinea Martin Hafner, amministratore delegato di EtiViaggi.\r

\r

EtiViaggi propone in Italia in esclusiva il brand Red Sea Hotels. Dopo l’avvio delle attività in Italia con il primo volo partito da Verona il 25 luglio, Eti Viaggi ha inaugurato una nuova stagione che si concluderà il 1° novembre.\r

\r

A rendere ancora più completa l’esperienza di viaggio contribuisce la collaborazione con il partner storico Cairo Express Travel. Lo sguardo è comunque già proiettato al futuro: Eti Viaggi sarà operativo anche durante le festività di Natale e Capodanno con collegamenti speciali da Verona, offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di grande richiesta. Inoltre, in occasione di TTG Travel Experience, il tour operator rivelerà in anteprima il programma voli per il 2026.\r

\r

A TTG Travel Experience sarà possibile inoltre incontrare i referenti Eti: Nicole Cudicio, responsabile vendite Italia; Nikola Stampfer, responsabile vendite Slovenia; Michael Achatz, responsabile marketing e pubbliche relazioni.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Eti Viaggi apre una sede a Trieste: Egitto in primo piano","post_date":"2025-09-18T12:13:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758197593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha confermato il collegamento da Forlì a Palermo anche per l’inverno 2025-2026: «La rotta sarà servita da cinque frequenze alla settimana» afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost irlandese.\r

\r

Il manager ricorda che «per sbloccare tutto il potenziale di crescita dell’Italia, Ryanair fa appello al Governo e alle regioni affinché seguano l’esempio di successo di Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato ad una crescita davvero significativa. Qualora l’addizionale comunale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair potrebbe rispondere con un piano di crescita ambizioso per l’Italia nei prossimi anni che include una crescita del traffico fino ad oltre 80milioni di passeggeri all’anno, più di 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 ulteriori aeromobili basati (per un investimento di $4 miliardi) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani».","post_title":"Ryanair sulla Forlì-Palermo anche d'inverno, con cinque voli settimanali","post_date":"2025-09-18T11:57:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758196630000]}]}}