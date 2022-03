Qualcuno nel Governo imponga alla burocrazia di snellire i procedimenti

Non vorrei ritornare sempre sulle stesse cose. Ma bisogna fare in modo che la burocrazia non ostacoli la ripresa di agenzie di viaggio e tour operator. Come denunciato dal presidente di Fto Franco Gattinoni, e dal nostro giornale questa specie di mostro sta continuando a rallentare il rilancio delle imprese turistiche.

C’è un motivo? Questa domanda non è interessante. Chi ha studiato un po’ di scienze sociali sa che la burocrazia ha una vita a sé, non ritiene di essere al servizio di nessuno se non di sé stessa per autoriprodursi. Quindi applica i modi e i tempi che più le sono consoni.

Imprese in bilico

Ora, la mia conoscenza non riesce ad entrare nei meandri delle competenze ministeriali. Ma chiederei al ministro competente: Garavaglia? Brunetta? di imporre al sistema burocratico italiano un ridimensionamento del proprio atteggiamento dilatatorio. Insomma di snellire che cose che vanno snellite.

Infine chiedo alle associazioni di presentare dei reclami ufficiali contro queste continue pastoie burocratiche. Se questa operazione non riesce molte delle aziende del turismo che ce la potevano fare non ce la faranno.

Giuseppe Aloe