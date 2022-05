Bolzano, nuova veste per Booking Südtirol. In 4 mesi 35 mila prenotazioni

Booking Südtirol, la piattaforma di prenotazione dell’associazione albergatori e pubblici esercenti di Bolzano (HGV), ha registrato tra gennaio e aprile circa 35.000 prenotazioni attraverso la sua piattaforma e i canali collegati. Ciò significa che il numero di prenotazioni online concluse tramite questo canale in soli quattro mesi è la metà rispetto all’intero 2021.

«Le prenotazioni confermano in modo sorprendente che l’Alto Adige ha ancora un’ottima reputazione come destinazione di vacanza – spiega Manfred Pinzger, presidente dell’Associazione albergatori e pubblici esercenti di Bolzano, HGV, che gestisce il porzanotale di prenotazione dal 2011».

La piattaforma di prenotazione, completamente rinnovata, è online da pochi giorni. L’esperienza dell’utente, soprattutto tramite dispositivi mobili, è stata migliorata, il menu di navigazione è stato riprogettato in modo intuitivo e la navigazione è stata ulteriormente semplificata. Le camere disponibili e i corrispondenti pacchetti vacanza vengono ora presentati in modo ancora più chiaro e la prenotazione è più semplice per l’utente. Inoltre il sito ha un design e un logo rinnovato.

Tramite Booking Südtirol possono oggi essere prenotate circa 2.400 strutture ricettive. L’idea di HGV è quella di utilizzare la stessa tecnologia per offrire la possibilità di prenotare sia sul portale sia sul proprio sito web, fornendo così alle imprese ricettive un canale di promozione vantaggioso. «A differenza delle piattaforme internazionali, il nostro sistema adotta una politica che prevede commissioni più basse e contribuisce, quindi, a mantenere il valore aggiunto del territorio e soprattutto dell’azienda – sottolinea Thomas Gruber, direttore di HGV».