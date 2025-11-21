Bmt va verso l’innovazione dall’Intelligenza artificiale all’America’sCup Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026. “Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani. Intelligenza artificiale L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare. Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi. Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi. Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia. Conto alla rovescia per l’America’s Cup Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento. Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte. Aree tematiche Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d'Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all'incontro fra l'offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo. Premio Mediterraneo e la grande festa Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026 Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest'anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all'altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo.

L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato.\r

\r

L'itinerario\r

In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio.\r

\r

Le Land Experiences\r

A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria.\r

Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C\r

Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay.","post_title":"Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste","post_date":"2025-11-21T14:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026.\r

\r

“Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani.\r

Intelligenza artificiale\r

L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare.\r

\r

Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi.\r

\r

Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi.\r

\r

Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia.\r

Conto alla rovescia per l'America's Cup\r

Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.\r

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento.\r

\r

Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte.\r

Aree tematiche\r

Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.\r

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo.\r

Premio Mediterraneo e la grande festa\r

Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026\r

\r

Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo.","post_title":"Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup","post_date":"2025-11-21T13:09:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763730567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Buonpensiere[/caption]\r

Glamour si prepara ad archiviare un 2025 con il più. Grazie a un mix di innovazione tecnologica, attenzione al cliente e relazioni consolidate con fornitori e agenzie di viaggio, il t.o. conferma il suo ruolo nel mercato del turismo italiano.\r

Il titolare Luca Buonpensiere traccia un quadro chiaro su presente e del futuro dell’azienda, raccontando strategie, investimenti e visione all'insegna di un turismo sempre più esperienziale, sostenibile e personalizzato.\r

L’anno appena trascorso ha visto Glamour rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, ampliare l’offerta di destinazioni e consolidare le relazioni con agenzie di viaggio e fornitori, puntando su qualità, flessibilità e capacità di adattamento alle nuove esigenze dei viaggiatori.\r

«Bilancio sicuramente positivo con una crescita di oltre il 25%. Bene anche la crescita delle altre due attività aziendali: Bt e Consolidatore biglietteria aerea - sottolinea Luca Buonpensiere -. Abbiamo messo in atto una maggiore penetrazione commerciale sul territorio nazionale, consolidamento e crescita con i network agenziali, maggiore varietà di offerta grazie all’ottimo lavoro del nostro destination director Emmer Guerra e della sua squadra di dm».\r

\r

Il valore delle partnership\r

In un mercato sempre più affollato e sensibile al prezzo, Glamour difende i propri margini grazie a «partnership sempre più solide con i fornitori di servizi, con i quali riusciamo a poter proporre offerte speciali in molti periodi e prezzi assolutamente vantaggiosi, tutto questo con parallelamente continue iniziative commerciali a favore delle agenzie e dei loro clienti»..\r

Secondo Luca Buonpensiere, la clientela mostra “una maggiore attenzione alla spesa, indipendentemente dalla fascia a cui appartiene. Sempre di più si richiede un viaggio esperienziale e ricco di particolari».\r

Il contesto economico, con variabili come il costo del carburante aereo, il cambio valutario e l’inflazione, viene affrontato con strategie mirate: «Ci relazioniamo fortemente con dmc, fornitori di servizi e compagnie aeree per costruire insieme offerte continue per cercare di attenuare questa situazione. Da considerare, per fortuna, un cambio favorevole euro-dollaro che in parte può aver aiutato su certe destinazioni».\r

Un ruolo centrale è ricoperto dalla tecnologia: «Glamour sta investendo molto in digitalizzazione e innovazione tecnologica. Ottimi i riscontri dalle piattaforme Vola Glamour e Viaggia Glamour, che hanno migliorato l’efficienza e la qualità del servizio. Tutto questo senza mai voler perdere la nostra caratteristica del valore umano dei nostri collaboratori».\r

\r

Verso il 2026\r

Per il 2026, Buonpensiere segnala un mercato «molto volubile ed irregolare e quindi difficile spesso da capire. Notiamo un sensibile aumento di richieste in advance che guardano già al 2026, spingendosi anche su conferme per la summer. Ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel nostro posizionamento sul mercato delle adv che tornano a sceglierci».\r

Infine, Glamour conferma il suo impegno per un turismo sostenibile: “Da tempo adottiamo una selezione attenta su fornitori che rispettino criteri precisi non solo di qualità ma anche e soprattutto di sostenibilità nel rispetto del tessuto sociale locale. Anche in un soggiorno stanziale prediligiamo resort che abbiano rispetto e controllo sull’impatto sia ambientale che verso il tessuto sociale del luogo. Fra i vettori aerei sosteniamo maggiormente quelli con attenzione alle emissioni di Co2».","post_title":"Glamour, Buonpensiere: «Bilancio 2025 soddisfacente. In pista sul 2026»","post_date":"2025-11-21T11:17:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763723842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da quarantacinque anni Visit Usa Association è un punto di riferimento per chi promuove e chi sceglie gli Stati Uniti come meta di viaggio, un ruolo sempre più rilevante per un mercato in continua a crescere, che ha superato Regno Unito e Germania.\r

\r

Al timone c’è Lia Maiorca, segretario generale, custode di una visione che unisce professionalità e autentica curiosità per un Paese in continua evoluzione. Al Going Square Academy di Genova ha ricordato come il network, nato negli anni ’80 dopo la chiusura degli enti ufficiali del turismo americano, riunisca tour operator, catene alberghiere, compagnie di autonoleggio e destinazioni statunitensi, con l’obiettivo di offrire risposte concrete agli agenti di viaggio ma anche al cliente finale.\r

\r

Oggi i soci sono 75, numero in aumento nonostante le tensioni globali. «Il mercato italiano vale un milione di passeggeri l’anno e cresce ancora: gli Usa restano la destinazione più amata», conferma Maiorca. Molti i repeater in cerca di novità. «Lavoriamo sulla diversificazione, promuovendo non solo mete iconiche come New York, Miami e California, ma anche aree meno note: Sud, Montagne Rocciose, New England e regioni dal forte valore storico come il Massachusetts, legato al turismo delle radici».\r

\r

Un’attenzione particolare va anche alle culture native americane, portatrici di esperienze autentiche che trasmettono la vera essenza degli States. Autofinanziata, l’associazione raggiunge il pubblico soprattutto tramite social e agenzie, che veicolano storie e identità di una destinazione dalle molte anime.\r

\r

Dal 2014 Visit Usa investe inoltre nella formazione continua: dopo i primi webinar è nato nel 2023 il programma “Agenti Pro”, che crea una comunità selezionata di agenti più coinvolti nelle attività e con uno spazio dedicato sul sito.\r

I grandi eventi 2026\r

Elevate le attese per il 2026, che sarà un anno emblematico per il turismo americano, segnato da tre ricorrenze di rilevanza mondiale:\r

\r

America250: (dal 4 luglio 2026) - celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, con eventi da Boston a Philadelphia, New York e Washington D.C.;\r

\r

Fifa World Cup 2026 (11 giugno – 19 luglio): gli Stati Uniti ospiteranno 11 città sede di gara, con la finale il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Altri incontri sono in programma in Canada e Messico.\r

\r

Centenario della Route 66: l’iconica strada che attraversa otto Stati da Chicago alla California, simbolo del viaggio on the road e del mito americano, inaugurata l’11 novembre 1926.","post_title":"Visit Usa, un ponte fra le Americhe e i professionisti del turismo","post_date":"2025-11-21T10:22:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763720556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Norwegian Cruise Line annuncia la grande prima di \"Rocket man: a celebration of Elton John\", un tributo alla leggendaria icona, e l'innovativo reality show \"Hiko\" Entrambi gli eventi sono programmati in marzo a bordo di Norwegian Luna, ultima nata della flotta Ncl.\r

\r

Sviluppate dai Creative Studios di Ncl a Tampa, queste produzioni sono pensate per affascinare un ampio spettro di ospiti. “Rocket man: a celebration of Elton John” è uno spettacolo in stile concerto dedicato a Elton John, realizzato utilizzando elementi tratti dal ricco archivio di filmati e immagini dell’artista.\r

\r

A bordo della Norwegian Luna, la compagnia presenterà anche un'ulteriore produzione completamente originale, \"Hiko: innovation meets wonder\", uno spettacolo fantascientifico innovativo che fonde l'arte del circo con immagini di realtà mista.\r

\r

I bambini poi, sono al centro di \"Sea of discovery! An under-the-sea festival\", una nuovissima esperienza interattiva progettata per stimolare creatività e curiosità.\r

\r

«Norwegian Cruise Line vanta una lunga storia di innovazione nell'intrattenimento in mare, dalle produzioni pionieristiche di livello Broadway alla continua creazione di esperienze originali, esclusive di Ncl - ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings -. Da appassionato di musica da sempre, sono entusiasta di celebrare l'opera di Elton John, un'icona la cui influenza attraversa generazioni, con uno spettacolo dinamico come l'artista stesso. Con Norwegian Luna, continuiamo questa tradizione offrendo nuove produzioni e una programmazione immersiva pensata per sorprendere e deliziare i nostri ospiti».\r

\r

Norwegian Luna presenterà anche \"LunaTique \", la produzione esclusiva della nave per gli ospiti dai 21 anni in su, insieme a \"Syd Norman's presents: a tribute to eagles\", un nuovo spettacolo tributo eseguito dal cast di Syd Norman. Gli ospiti potranno inoltre godersi due nuovi party a tema sul ponte completamente rivisitati: Island Nights e Latin Live!, tutti pensati per rendere ancora più emozionanti le serate in mare.\r

\r

Sulla scia del successo di First Night, lo spettacolo di benvenuto a bordo presentato per la prima volta su Norwegian Bliss e su Norwegian Encore, Norwegian Luna propone una festa di inaugurazione rivisitata nel Luna Theater, che presenta il programma di intrattenimento che gli ospiti sperimenteranno durante il loro viaggio attraverso un montaggio di spettacoli.\r

Serate al Luna Theater & Club\r

Il Luna Theater & Club si trasforma da un teatro di tre piani in una discoteca in stile Las Vegas di tre piani, con un'ampia pista da ballo e un impianto luci migliorato e interattivo e all'avanguardia. Dotato di due bar diversi, il Luna Theater & Club presenterà tutti i programmi della discoteca, incluso il nuovo Norwegian Luna Eclipse Party, un party ispirato ai festival che attinge alle tendenze della vita notturna globale.\r

\r

La nave debutterà anche con \"Planetdisco\", che trasporterà gli ospiti in un mondo di disco classica con un ensemble di artisti per ballare tutta la notte. Ncl sta inoltre intensificando i deck parties a bordo della Norwegian Luna con due nuovi concept di festa: Island Nights e Latin Live!\r

\r

«Creare il programma di intrattenimento per la Norwegian Luna è stato un viaggio incredibile - ha aggiunto Bryan White, vice president of entertainment production -. Siamo fortunati a collaborare con i creatori più innovativi del settore, così da poter continuare ad alzare l'asticella e offrire ai nostri ospiti l'intrattenimento di livello mondiale per cui Ncl è famosa».\r

\r

Da aprile 2026, Norwegian Luna salperà per itinerari di sette giorni con scali verso le destinazioni dei Caraibi occidentali di Roatan; Costa Maya e Cozumel; Harvest Caye, la destinazione in stile resort del marchio. Norwegian Luna offrirà anche itinerari di sette giorni con scalo a Puerto Plata; Tortola; St. Thomas; Great Stirrup Cay, l'isola privata di Ncl alle Bahamas, che presto debutterà con un parco acquatico Great Tides con 19 scivoli d'acqua, salti sulla scogliera e un fiume dinamico, oltre a nuovi bar sull'acqua, una piscina riscaldata e cabine ampliate.\r

\r

Da aprile 2027 a ottobre 2027, Norwegian Luna offrirà agli ospiti itinerari di andata e ritorno di quattro e sette giorni per le Bermuda da New York.","post_title":"Norwegian Luna, intrattenimento al top con nuovi spettacoli per tutti","post_date":"2025-11-21T09:31:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763717463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal mantiene una rotta stabilmente positiva e archivia il terzo trimestre 2025 con un utile netto di 126 milioni di euro e profitti per 55,2 milioni nei primi nove mesi del 2025.\r

Fino a settembre 2025, il vettore lusitano ha trasportato 12,7 milioni di passeggeri, con un aumento del 2,9% rispetto ai primi nove mesi del 2024. Il numero di voli operati ha registrato una lieve crescita annua dello 0.7%, in linea con il periodo precedente.\r

\r

La capacità è aumentata del 3% mentre in termini di Rpk l'incremento è stato del +4,6%, con un miglioramento di 1,3 p.p. del load factor, che ha raggiunto l’84,2% nei primi nove mesi del 2025. Sempre in questo periodo, i ricavi operativi sono stati di 3,28 miliardi di euro, con un incremento di 15,4 milioni (+0,5%) rispetto allo stesso periodo del 2024. \r

\r

\r

“TAP ha presentato una performance solida nel terzo trimestre, con un aumento dei ricavi, sostenuto da un contributo rilevante della manutenzione, solidi risultati operativi e un risultato netto positivo che ha compensato pienamente le perdite del primo semestre, proseguendo così l’andamento del secondo trimestre - ha dichiarato il ceo di Tap, Luís Rodrigues -. Questa è stata una delle estati più intense degli ultimi anni, con maggiore capacità, più passeggeri trasportati e più voli operati.\r

Tuttavia, è stata anche tra le più sfidanti, segnata da pressioni competitive persistenti e da interruzioni operative: scioperi — soprattutto nei servizi di handling — problemi ai controlli di frontiera negli aeroporti nazionali, restrizioni nello spazio aereo europeo ed eventi meteorologici avversi, che continuano a influenzare la nostra operatività, richiedendo ai nostri team grande coordinamento e resilienza per mitigarne gli impatti.”\r

\r

“Nel trimestre, il nostro azionista ha approvato l’avvio del processo di privatizzazione parziale del capitale di Tap. Poiché questo processo è destinato a durare diversi trimestri, il nostro focus strategico resta invariato: trasformare Tap in un’azienda sostenibilmente redditizia e attrattiva, consolidando efficienza operativa e sostenibilità finanziaria, grazie al nostro impegno quotidiano, al supporto degli stakeholder e alla dedizione del nostro personale”, ha concluso Rodrigues.\r

\r

In termini di prospettive per l’ultimo trimestre dell’anno, le prenotazioni restano solide, leggermente al di sopra dei livelli dell’anno precedente, in un contesto di maggiore capacità e di una chiara tendenza verso finestre di prenotazione più brevi\".\r

","post_title":"Tap Air Portugal centra profitti per 126 mln di euro nel terzo trimestre","post_date":"2025-11-21T09:25:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763717154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air avvicina Rimini all'Est Europa con il lancio di due nuove rotte verso la Polonia e la Bulgaria: Katowice e Sofia. \r

I biglietti per entrambe le rotte sono già in vendita, con un operativo che prevede il decollo della Rimini-Sofia il via il 31 marzo 2026, con una frequenza trisettimanale ogni martedì, giovedì e sabato. La Rimini-Katowice debutterà invece l’8 giugno 2026 con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì.\r

L’annuncio delle due nuove connessioni si somma a quello della Rimini-Budapest che opererà dal prossimo 8 giugno tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).\r

L'ampliamento del network verso l'Europa centro-orientale viene definito dalla low cost \"strategico, viste le ottime performance registrate sulla Riviera Romagnola nel 2025: oltre 71.000 passeggeri prenotati (+18% rispetto al 2024), un incremento della puntualità del 16%. Il potenziamento delle connessioni Wizz Air contribuisce in modo decisivo alla crescita del turismo internazionale, con nuovi collegamenti che si confermano leve chiave per l’attrattività del territorio\".\r

“Questo ulteriore passo avanti nel consolidamento della partnership tra Wizz Air e il Fellini, con quattro destinazioni servite, evidenzia una prospettiva di crescita significativa già a partire dalla summer 2026 - ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, la società di gestione dello scalo -. L’obiettivo comune nel nuovo accordo pluriennale è continuare a crescere insieme in maniera importante. Il volo per Sofia, operativo sull’intera stagione estiva, apre il nostro aeroporto a un mercato in espansione e collega la Romagna a un’altra affascinante capitale europea, arricchendo il “network di capitali” dello scalo. Katowice diventa invece il terzo collegamento diretto con la Polonia, un Paese che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più strategico per la Riviera Romagnola e che gli operatori turistici apprezzano oramai da anni per l’elevata qualità e il grande potenziale di sviluppo. Queste nuove rotte rafforzeranno ulteriormente la connettività internazionale del territorio, sostenendo lo sviluppo di flussi turistici sempre più consistenti e contribuendo alla crescita complessiva dell’attrattività della Romagna.”","post_title":"Wizz Air rilancia da Rimini con due nuove rotte per Katowice e Sofia","post_date":"2025-11-21T09:15:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763716525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il progetto Val.Smart si inaugura un modello innovativo di accoglienza con AI etica, personalizzazione delle esperienze e valorizzazione dei patrimoni meno conosciuti per un turismo più sostenibile e culturale.\r

\r

La Valdichiana Senese si presenta come il primo ecosistema regionale a utilizzare l’intelligenza artificiale in tutti i passaggi della filiera turistica: dalla progettazione all’esperienza finale del viaggiatore.\r

\r

Val.Smart, il progetto della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, usa l’innovazione non come gadget, ma come leva per ripensare l’immaginario dell’ospitalità toscana.\r

\r

A rendere la scelta ancora più strategica è la leva enogastronomica. Secondo il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2025, la Toscana è oggi la regione più desiderata dagli appassionati di vino e cucina. Inoltre, nei principali mercati europei la quota di viaggiatori che ha scelto una destinazione per motivi enogastronomici negli ultimi tre anni varia tra il 60% e il 74%. La Valdichiana Senese ha trasformato questi numeri in un’opportunità: usare il gusto come acceleratore culturale, la porta d’accesso per condurre i visitatori verso un patrimonio più ampio, che include arte, tradizioni, borghi e paesaggi.\r

\r

Il cuore dell’innovazione è un ecosistema AI composto da due strumenti: un chatbot intelligente, progettato per dialogare con il viaggiatore e raccogliere preferenze in modo naturale e non invasivo su valdichianaliving.it, e un cultural experience planner destinato agli operatori per generare itinerari personalizzati. La logica si basa sulla metafora della “valigia perfetta”.\r

\r

Il progetto assume una valenza culturale profonda perché sfida uno dei limiti del turismo toscano: la concentrazione su poche aree iconiche. Grazie all’AI, l’interesse primario dei visitatori – che sia il vino, il cibo, un borgo termale o un’esperienza attiva – diventa un varco narrativo che porta a scoprire patrimoni meno conosciuti, come Torrita di Siena, protagonista dei primi test del sistema. Non è solo promozione: è redistribuzione dei flussi, valorizzazione delle comunità locali, rigenerazione culturale.\r

\r

«La Valdichiana Senese si conferma una fucina di innovazione - afferma Doriano Bui, presidente della Strada del vino nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - Il progetto Val.Smart rappresenta l’evoluzione naturale del lavoro portato avanti negli ultimi anni e che ha condotto al riconoscimento come Capitale Toscana della Cultura 2025. Il potenziale culturale del territorio ha ancora molto da esprimere in chiave turistica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Valdichiana Senese lancia Val.Smart, modello innovativo di accoglienza con AI etica","post_date":"2025-11-20T12:52:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763643132000]}]}}